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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*2913  農林     20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)
*6112  聚碩     20190801 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)
*6556  勝品     20190801 桃園市桃園區大誠路10號B1
*2881  富邦金   20190806 台北市中山北路二段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓十4樓大禮堂)
*1787  福盈科   20190807 桃園市大園區大園工業區民生路101號(大園工業區服務中心2樓會議室)
*6693  廣閎科   20190807 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)   
 5487  通泰     20190809 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)          
*6656  宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室)             
*8041  東精電   20190812 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室          
*4806  昇華     20190813 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)              
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室)   
 6566  創益     20190814 台北市南港區園區街3-1號G棟3樓之1
*4726  永昕     20190815 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
*3430  奇鈦科   20190816 台北市大安區新生南路三段30號
*4563  百德     20190816 台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)      
*3431  長天     20190820 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓                
*6637  醫影     20190822 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓-噶瑪廳202會議室)
*6680  鑫創電子 20190822 新北市中和區中正路736號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
*5321  友銓     20190823 桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)            
*3321  同泰     20190826 本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓)        
*8080  奧斯特   20190827 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
*1262  綠悅-KY  20190828 臺北市忠孝東路3段1號集思北科大會議中心                
*4580  捷流閥業 20190828 新北市土城工業區服務中心(地址：新北市土城區三民路4號3樓)
*3523  迎輝     20190829 台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)    
*6580  台睿     20190902 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)         
*6240  松崗     20190906 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)              
*5487  通泰     20190911 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)          
*6464  台數科   20190911 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)             
 1603  華電     20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)  
 1213  大飲     20191003 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)                

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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