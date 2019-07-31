◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債1-3 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 新零售 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 點晶 東林 強生 勝昱 國泰投資級公司債 精材 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 益通 友銓 其祥-KY 飛寶企業 富邦全球高收債 緯軟 倉和 中華食 精確 國泰中國政金債5+ 天剛 三圓 世坤 宏易 富邦中政債0-1 上揚 雙喜 冠好 唐鋒 富邦A級公司債 沛亨 力泰 萬國通 聯光通 FH中國政策債 九暘 理銘 聚紡 通訊-KY 凱基中國債3-10 凱碩 亞都 世德 榮群 凱基新興債10+ 品安 老爺知 精確 天宇 凱基科技債10+ 富驛-KY 東凌-KY 方土霖 新零售 群益AAA-AA公司債 六角 邁達康 至興 恩得利 群益15年IG公用債 大田 綠河-KY 大詠城 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 萬在 凱柏實業 FH能源債 健椿 元炬 FH製藥債 科際精密 及成 FH新興企業債 永純 和進 國泰A級公司債 台聯電 耀勝 群益25年美債 富宇 倚強 FH20年美債 威潤 錦明 FH中國信用債 天宇 鑫創 中信高評級公司債 唐榮 廣寰科 中信優先金融債 晉椿 點晶 凱基AAA至A公司債 強新 斐成 凱基金融債20+ 松和 泰谷 凱基美債25+ 力新 典範 國泰A級金融債 凌網 益通 國泰A級科技債 恩得利 振維 國泰A級公用債 李洲 鴻翊 富邦中國投等債 凱柏實業 迎輝 富邦金融投等債 及成 研勤 元大10年IG銀行債 耀勝 欣厚-KY 元大10年IG電能債 倚強 兆遠 FH公司債A3 至寶電 太欣 FH次順位IG金融債 鑫創 系統電 FH美元信用債1-5Y 宇環 天剛 群益A級公司債 廣寰科 世紀 群益AAA-A醫療債 雙鴻 華容 中信美國公債20年 幸康 建榮 中信中國債7-10 泰谷 立衛 中信中國美元IG債 熱映 天揚 B新光美債1-3 森寶 鈺創 B新光美債20+ 先益 佳總 第一金美債20+ 泓格 合正 第一金金融債 10+ 東林 金利 第一金科技債 10+ 富晶通 寶聯通 永豐10年A公司債 盈正 凱鈺 永豐15年金融債 晟楠 德宏 永豐7-10年中國債 艾恩特 合邦 凱基醫療保健債 德微 萬旭 凱基IG精選15+ 欣厚-KY 久正 凱基AAA-AA公司債 世紀 上揚 台新美元銀行債 友銓 全譜 台新中國政策債 立衛 易通展 新光15年IG金融債 合正 茂迪 富邦新興投等債 凱鈺 安鈦克 富邦歐洲銀行債 通泰 元隆 中信美國市政債 彩富 沛亨 中信新興亞洲債 合邦 九暘 中信EM主權債0-5 亞元 凱碩 合世 萬旭 全達 易威 訊達 奧斯特 天良 撼訊 保銳 合富-KY 順發 越峰 大江 上揚 商丞 南璋 全譜 英格爾 勝昱 元隆 士開 萬國通 沛亨 昇益 飛寶企業 廣錠 志嘉 銘旺實 神盾 富裔 精確 長科 燦星旅 宏易 全達 富驛-KY 唐鋒 奧斯特 劍湖山 磐亞 宏捷科 德記 聯光通 常珵 泰偉 立端 三圓 華義 通訊-KY 力泰 昇華 榮群 理銘 得利影 天宇 富裔 鼎創達 新零售 燦星旅 愛地雅 恩得利 富驛-KY 邦泰 李洲 亞都 凱柏實業 老爺知 元炬 東凌-KY 及成 紅馬-KY 和進 德記 耀勝 弘帆 倚強 關中 錦明 大展證 鑫創 泰偉 廣寰科 華義 點晶 得利影 斐成 隆中 泰谷 時報 典範 旭然 漢科 鼎創達 益通 捷必勝-KY 振維 旭源 鴻翊 紅木-KY 迎輝 綠河-KY 富晶通 花王 研勤 欣雄 欣厚-KY 欣泰 兆遠 大汽電 緯軟 杰力 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 良維 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 翔名 保銳 越峰 商丞 英格爾 千附 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 全家 泰偉 華義 昇華 得利影 茂生農經 鼎創達 富堡 愛地雅 邦泰