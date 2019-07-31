◆台灣集中市場公告注意交易資訊

07月30日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/30 聚陽、劍麟、大立光、奇鋐、和鑫、泰碩、揚明光、立積、清惠、凌華、耀傑-DR 07/29 美律、揚明光、立積、清惠、昇陽半導體、耀傑-DR 07/26 泰碩、康普、清惠、吉源-KY、耀傑-DR 07/25 奇鋐、德淵、康普、清惠、福貞-KY、吉源-KY、耀傑-DR 07/24 奇鋐、泰碩、清惠、昇陽半導體、福貞-KY、吉源-KY、杜康-DR 07/23 泰碩、清惠、昇陽半導體 07/22 新鋼、精元、嘉晶、立積、清惠、昇陽半導體、杜康-DR 07/19 華紙、歐格、聯詠、玉晶光、清惠 07/18 華紙、晶華、大立光、聯詠、揚智、泰碩、玉晶光、立積、東哥遊艇、杜康-DR 07/17 綠悅-KY、華紙、晶華、聯詠、泰碩、玉晶光、立積、慧友、東哥遊艇 07/16 車王電、泰碩、欣巴巴 07/15 玉晶光、巨路、東哥遊艇 07/12 山隆、泰碩、玉晶光、茂林-KY、立積、東哥遊艇 07/11 吉祥全、龍邦、山隆、泰碩、玉晶光、聚鼎、杜康-DR、欣高 07/10 吉祥全、大立光、玉晶光 07/09 漢唐、吉祥全、玉晶光、茂林-KY、杜康-DR 07/08 中化生、精元、玉晶光、茂林-KY、康控-KY、欣巴巴 07/05 中化生、精元、泰碩、玉晶光、耀傑-DR 07/04 精元、玉晶光、立積 07/03 中化生、精元、華固、玉晶光、康控-KY、科嘉-KY 07/02 中化生、精元、國建、奇鋐、泰碩、玉晶光、科嘉-KY 07/01 泰碩、玉晶光、立積、杜康-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1262 綠悅-KY 01 17 1477 聚陽 01 30 1533 車王電 01 16 1762 中化生 04 02、03、05、08 1905 華紙 03 17、18、19 2032 新鋼 01 22 2228 劍麟 01 30 2387 精元 06 02、03、04、05、08、22 2404 漢唐 01 09 2439 美律 01 29 2491 吉祥全 03 09、10、11 2501 國建 01 02 2514 龍邦 01 11 2548 華固 01 03 2616 山隆 02 11、12 2707 晶華 02 17、18 3002 歐格 01 19 3008 大立光 03 10、18、30 3016 嘉晶 01 22 3017 奇鋐 04 02、24、25、30 3034 聯詠 03 17、18、19 3041 揚智 01 18 3049 和鑫 01 30 3338 泰碩 11 01、02、05、11、12、16、17、18、23、24、30 3406 玉晶光 15 01、02、03、04、05、08、09、10、11、12、15、17、18、19 3504 揚明光 02 29、30 4720 德淵 01 25 4739 康普 01 25 4935 茂林-KY 03 08、09、12 4943 康控-KY 02 03、08 4968 立積 07 01、04、12、17、22、29、30 5215 科嘉-KY 02 02、03 5259 清惠 07 19、22、23、24、25、29、30 5484 慧友 01 17 6166 凌華 01 30 6192 巨路 01 15 6224 聚鼎 01 11 8028 昇陽半導體 04 22、23、24、29 8411 福貞-KY 02 24、25 8478 東哥遊艇 04 12、15、17、18 8488 吉源-KY 02 24、25 911616 杜康-DR 06 01、09、11、18、22、24 911619 耀傑-DR 04 05、25、29、30 9906 欣巴巴 02 08、16 9931 欣高 01 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 129 附記：06月份注意股票及次數 1541 錩泰 (02)、 1809 中釉 (01)、 2359 所羅門 (02)、 2458 義隆 (01) 2461 光群雷 (03)、 2706 第一店 (02)、 3008 大立光 (03)、 3017 奇鋐 (01) 3030 德律 (04)、 3056 總太 (07)、 3338 泰碩 (12)、 3406 玉晶光 (18) 3535 晶彩科 (02)、 3563 牧德 (01)、 3579 尚志 (02)、 3661 世芯-KY (06) 4943 康控-KY (01)、 4968 立積 (09)、 4994 傳奇 (06)、 5305 敦南 (02) 6415 矽力-KY (01)、 6552 易華電 (04)、 9103 美德醫療-DR (03)、 9105 泰金寶-DR (02) 911616 杜康-DR (03)、 911619 耀傑-DR (01)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9944 新麗 (04) 9955 佳龍 (09)