台北‧07月31日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8223 0 00672L 元大S&P原油正2 -17369 0 2303 聯電 8200 -2648 2409 友達 -11171 -61549 00655L 國泰中國A50正2 6832 0 00677U 富邦VIX -8422 0 020000 富邦特選蘋果N 4618 0 3481 群創 -6192 -69558 1303 南亞 4082 28988 2344 華邦電 -4543 32812 6269 台郡 4020 3048 3037 欣興 -4129 -1258 2887 台新金 2789 6273 2888 新光金 -3798 -24625 2890 永豐金 2493 5289 2891 中信金 -3574 -21742 2892 第一金 2132 20223 2454 聯發科 -3004 -4049 1605 華新 2089 -569 2882 國泰金 -1985 -20544 2330 台積電 1804 27844 5880 合庫金 -1633 -2908 00633L 富邦上証正2 1696 0 1402 遠東新 -1448 -9819 2317 鴻海 1568 -9412 00631L 元大台灣50正2 -1359 0 6213 聯茂 1555 2776 2408 南亞科 -1299 18825 2903 遠百 1523 8492 4958 臻鼎-KY -1285 -16 2880 華南金 1521 -1413 2886 兆豐金 -1239 2301 2801 彰銀 1415 6892 00638R 元大滬深300反1 -1090 0 2337 旺宏 1351 37640 3231 緯創 -1070 1180 00673R 元大S&P原油反1 1271 0 3698 隆達 -1056 -671 6456 GIS-KY 1153 886 6239 力成 -940 -963 2884 玉山金 1131 -2029 00642U 元大S&P石油 -937 0 6116 彩晶 1061 -2564 2338 光罩 -883 -943 00653L 富邦印度正2 996 0 2439 美律 -866 -6381 2340 光磊 921 202 2883 開發金 -863 -9156 3338 泰碩 876 1564 00708L 元大S&P黃金正2 -821 0 8150 南茂 869 7237 2002 中鋼 -811 -5415 2323 中環 858 -561 2383 台光電 -810 948 00632R 元大台灣50反1 856 0 6191 精成科 -770 2331 1504 東元 841 5437 2301 光寶科 -764 -2524 2371 大同 741 -399 3576 聯合再生 -720 -2767 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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