【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國總統川普昨日再度抨擊中國答應購買農產品之承諾，導致市場擔憂中美貿易談判將可能有再度破局之風險，帶動今日早盤台股市場走弱，不過受到蘋果財報表現優異影響，導致台股蘋概股今日走勢強勁，帶動台股跌幅收斂，終場台股小幅下跌 0.07%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 22.55 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中央政治局會議結束，短線上政策護盤力道消退，加上美國總統川普再度表示，中國未履行農產採購承諾，中方則指控，美國是香港一連串抗爭事件的幕後黑手，為兩國貿易談判蒙上陰影，帶動市場擔憂中美貿易談判破裂風險升溫，此外，央行政治局會議文本顯示，中國將不會以地產作為刺激經濟成長的手段，推動地產類股大跌，使得 A50 指數及恆生指數同步呈現下跌走勢。

《國際商品市場焦點分析》

川普推文抨擊中國未履行農產採購承諾，中方則指控，美國是香港一連串抗爭事件的幕後黑手，為兩國貿易談判蒙上陰影，油價一度受到衝擊回吐早盤漲幅，不過美國聯準會預期降息、伊朗及西方國家關係緊張，以及市場預期美國庫存連續七週下滑，推升油價於尾盤急拉突破 58 美元；美中雙方互相放話，引起市場擔憂貿易談判恐觸礁，加上美國公布數據顯示通脹增速溫和，黃金期貨在 FED 利率決議前走高。

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