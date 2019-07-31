[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 富邦科技 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 元大電子 本盟 大統新創 新紡 富邦VIX 嘉裕 元大台商50 中化生 本盟 怡華 安馳 東華 元大MSCI金融 中釉 銘旺科 聚隆 鈺齊-KY 大魯閣 富邦摩台 台光電 旭隼 昶和 立益 富邦發達 精元 遠雄來 大統新創 佳和 富邦金融 映泰 統領 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 光群雷 威宏-KY 程泰 昶和 永豐臺灣加權 吉祥全 泰昇-KY 百達-KY 三洋紡 元大台灣50正2 奇鋐 氣立 本盟 富邦日本 智原 榮星 正道 國泰日經225 欣興 元禎 瑞利 元大歐洲50 揚智 永記 正峰新 元大日經225 茂林-KY 毛寶 億泰 元大美債20反1 康控-KY 日勝化 懷特 兆豐藍籌30反1 立積 展宇 士紙 國泰股利精選30 科嘉-KY 德淵 燁興 元大S&P日圓反1 虹堡 華廣 千興 富邦歐洲 聯茂 士紙 威致 FH彭博高收益債 超眾 高興昌 華豐 FH彭博新興債 台表科 東明-KY 首利 元大台灣高息低波 矽力-KY 六暉-KY 麗正 群益道瓊美國地產 昇陽半導體 申豐 東訊 華頓S&P布蘭特反1 裕豐 隴華 錸德 FH富時高息低波 杜康-DR 翔耀 倫飛 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 太空梭 虹光 新光內需收益 欣巴巴 連宇 威盛 FH美國金融股 佳龍 奇鋐 浩鑫 元大US高息特別股 遠見 國碩 新光中國政金綠債 立萬利 銘旺科 新光投等債15+ 聯德 統懋 新光ICE美國權值 泰碩 翔耀 統一 玉晶光 太空梭 上曜 力銘 兆勁 宏洲 世芯-KY 麗臺 嘉裕 新至陞 吉祥全 東華 穎漢 憶聲 大魯閣 立積 科風 立益 詮欣 力特 佳和 易華電 喬鼎 大將 陞泰 正達 聯發 華友聯 晟鈦 得力 寶徠 聯德 昶和 愛山林 同泰 大統新創 皇昌 新世紀 三洋紡 遠雄來 誠研 本盟 夏都 誠創 正道 欣欣 嘉威 瑞利 統領 聯合再生 亞崴 客思達-KY 力銘 正峰新 康師傅-DR 亞太電 聲寶 神州-DR 達能 大亞 同方友友-DR 太極 億泰 晨訊科-DR 誠美材 中纖 一零四 清惠 生達 欣天然 慧友 台硝 新海 悠克 花仙子 川飛 友勁 懷特 台數科 百一 華廣 南六 捷泰 南寶 鋼聯 天瀚 士紙 必應 迅杰 燁興 科定 華上 千興 三能-KY 光麗-KY 威致 基勝-KY 元晶 佳大 威宏-KY 華冠 華豐 政伸 裕豐 六暉-KY 吉源-KY 寶徠 劍麟 皇昌 首利 陽明 麗正 六福 東訊 康師傅-DR 友訊 聖馬丁-DR 錸德 神州-DR 倫飛 耀傑-DR 虹光 同方友友-DR 威盛 晨訊科-DR 億光 友佳-DR 浩鑫 陽光能源-DR 國碩 精熙-DR 銘旺科 中福 統懋 雷虎 翔耀 中視 太空梭 秋雨 兆勁 新利虹 麗臺 國光生 鉅祥 美隆電 兆赫 吉祥全 大立光 信邦 憶聲 科風 建碁 和鑫 力特 喬鼎 正達 全科 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 智易 貿聯-KY 亞太電 達能 永崴投控 太極 誠美材 清惠 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 亞弘電 天瀚 超眾 力成 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 致新 華冠 瀚荃 振樺電 志超 裕豐 寶徠 皇昌 欣陸 鄉林 達麗 陽明 六福 彰銀 聯邦銀 安泰銀 第一保 國票金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 台數科 必應