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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/30  108/07/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.44710   10.43290   0.01420    0.13611
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.26730   10.25330   0.01400    0.13654
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52660   10.51530   0.01130    0.10746
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.35310   10.34200   0.01110    0.10733
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.31030   10.30220   0.00810    0.07862
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.31270   10.30630   0.00640    0.06210
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.31210   10.30540   0.00670    0.06501
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.39450   10.38830   0.00620    0.05968
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.96580    9.95500   0.01080    0.10849
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.96580    9.95500   0.01080    0.10849
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.95630    9.94810   0.00820    0.08243
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.95630    9.94810   0.00820    0.08243
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.07170   10.06350   0.00820    0.08148
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.07170   10.06350   0.00820    0.08148
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81960   10.81990  -0.00030   -0.00277
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61800   10.61820  -0.00020   -0.00188
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72780   10.72050   0.00730    0.06809
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.61380   10.60660   0.00720    0.06788
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.37000   23.50000  -0.13000   -0.55319
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.16000   25.30000  -0.14000   -0.55336
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.83980   41.72780   0.11200    0.26841
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.30820   40.40490  -0.09670   -0.23933
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93190    9.92700   0.00490    0.04936
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46830   10.46120   0.00710    0.06787
中國信託台灣活力基金                                               13.36000   13.58000  -0.22000   -1.62003
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.43000    9.52000  -0.09000   -0.94538
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02210   10.00810   0.01400    0.13989
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12690   10.12620   0.00070    0.00691
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.05170    9.05110   0.00060    0.00663
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43030   10.43360  -0.00330   -0.03163
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28960    9.29260  -0.00300   -0.03228
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.50890   11.55170  -0.04280   -0.37051
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.74990    9.78620  -0.03630   -0.37093
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.40610   11.42080  -0.01470   -0.12871
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.94070    9.95360  -0.01290   -0.12960
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.02910   42.86880   0.16030    0.37393
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.91350   39.83740   0.07610    0.19103
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.56690   45.43740   0.12950    0.28501
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.25320   46.10040   0.15280    0.33145
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
中國信託智能運動基金-美元                                          10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03830   11.03820   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.23930   10.22430   0.01500    0.14671
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41650    9.40270   0.01380    0.14677
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.46030   10.44660   0.01370    0.13114
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.61840    9.60580   0.01260    0.13117
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.98530   39.94560   0.03970    0.09939
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.92870   39.86150   0.06720    0.16858
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.91520   42.69250   0.22270    0.52164
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.70960   43.54510   0.16450    0.37777
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.24240   43.09780   0.14460    0.33552
元大2001基金                                                       64.66000   65.26000  -0.60000   -0.91940
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.86430   45.70380   0.16050    0.35117
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.84900   43.83040   0.01860    0.04244
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.45000   21.49000  -0.04000   -0.18613
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71760   11.71520   0.00240    0.02049
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86650   10.88080  -0.01430   -0.13142
元大上證50基金                                                     34.01000   33.86000   0.15000    0.44300
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.66000   10.57000   0.09000    0.85147
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.38000   13.47000  -0.09000   -0.66815
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.50600   12.61100  -0.10500   -0.83261
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.02600   17.16200  -0.13600   -0.79245
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.11000   11.11400  -0.00400   -0.03599
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.75500   10.77500  -0.02000   -0.18561
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.07000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.24820   47.32810  -0.07990   -0.16882
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.98310   10.97560   0.00750    0.06833
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99950    9.99260   0.00690    0.06905
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16930   10.17770  -0.00840   -0.08253
元大巴西指數基金                                                    7.47300    7.42800   0.04500    0.60582
元大日經225基金                                                    27.57000   27.45000   0.12000    0.43716
元大台商收成基金                                                   22.90000   23.05000  -0.15000   -0.65076
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.28000   41.48000  -0.20000   -0.48216
元大台灣中型100基金                                                33.61000   33.96000  -0.35000   -1.03062
元大台灣加權股價指數基金                                           26.30000   26.44000  -0.14000   -0.52950
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
元大台灣卓越50基金                                                 83.31000   83.50000  -0.19000   -0.22754
元大台灣金融基金                                                   18.57000   18.60000  -0.03000   -0.16129
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.48000   32.64000  -0.16000   -0.49020
元大台灣高股息基金                                                 27.38000   27.46000  -0.08000   -0.29133
元大台灣電子科技基金                                               36.67000   36.87000  -0.20000   -0.54245
元大全球ETF成長組合基金                                            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.13000   15.14000  -0.01000   -0.06605
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.55000   24.70000  -0.15000   -0.60729
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.30100   12.33300  -0.03200   -0.25947
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.55000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.87000    6.88000  -0.01000   -0.14535
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.60600    8.61000  -0.00400   -0.04646
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.84000   13.87000  -0.03000   -0.21629
元大全球農業商機基金                                               18.21000   18.27000  -0.06000   -0.32841
元大印尼指數基金                                                    9.87900    9.88500  -0.00600   -0.06070
元大印度指數基金                                                    9.80300    9.88000  -0.07700   -0.77935
元大印度基金                                                       12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
元大多多基金                                                       17.37000   17.62000  -0.25000   -1.41884
元大多福基金                                                       53.09000   53.47000  -0.38000   -0.71068
元大亞太成長基金                                                    8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39750    9.39960  -0.00210   -0.02234
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51800    7.51970  -0.00170   -0.02261
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.25000    9.28600  -0.03600   -0.38768
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.31600   10.34200  -0.02600   -0.25140
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24720   10.24360   0.00360    0.03514
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44670   10.44520   0.00150    0.01436
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.23400   10.23260   0.00140    0.01368
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52140   10.51590   0.00550    0.05230
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30790   10.30250   0.00540    0.05241
元大卓越基金                                                       44.00000   44.32000  -0.32000   -0.72202
元大店頭基金                                                        8.50000    8.66000  -0.16000   -1.84758
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48770   10.48700   0.00070    0.00667
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85080    9.85890  -0.00810   -0.08216
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.63720   32.59390   0.04330    0.13285
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.19430   42.02040   0.17390    0.41385
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.01130   17.06340  -0.05210   -0.30533
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.33660   22.20000   0.13660    0.61532
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.13860   42.01830   0.12030    0.28630
元大高科技基金                                                     19.60000   19.93000  -0.33000   -1.65580
元大得利貨幣市場基金                                               16.33290   16.33260   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03750   12.03730   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.91000   11.09000  -0.18000   -1.62308
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.92000   11.09000  -0.17000   -1.53291
元大富櫃50基金                                                     13.14000   13.35000  -0.21000   -1.57303
元大華夏中小基金                                                    7.44000    7.45000  -0.01000   -0.13423
元大新中國基金-人民幣                                               9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
元大新中國基金-美元                                                 9.21800    9.26800  -0.05000   -0.53949
元大新中國基金-新台幣                                               9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
元大新主流基金                                                     24.85000   25.11000  -0.26000   -1.03544
元大新東協平衡基金-美元                                             9.63200    9.63800  -0.00600   -0.06225
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.02310   11.04280  -0.01970   -0.17840
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.15570   10.19320  -0.03750   -0.36789
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.58350   11.62170  -0.03820   -0.32870
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.54410    9.57560  -0.03150   -0.32896
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.57940   10.57270   0.00670    0.06337
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81860    9.81240   0.00620    0.06319
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.83540   10.82430   0.01110    0.10255
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06430   10.05410   0.01020    0.10145
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10780   10.10270   0.00510    0.05048
元大新興亞洲基金                                                   11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.89710    9.88830   0.00880    0.08899
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.17120    9.16300   0.00820    0.08949
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.25720   10.24410   0.01310    0.12788
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.51990    9.50770   0.01220    0.12832
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17020   15.16990   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       37.13000   37.39000  -0.26000   -0.69537
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20800    8.19100   0.01700    0.20754
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.50000   18.42000   0.08000    0.43431
元大摩臺基金                                                       39.00000   39.11000  -0.11000   -0.28126
元大標普500基金                                                    28.51000   28.53000  -0.02000   -0.07010
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
元大標普500單日正向2倍基金                                         38.11000   38.17000  -0.06000   -0.15719
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.86000   20.79000   0.07000    0.33670
元大標智滬深300基金                                                18.67000   18.48000   0.19000    1.02814
元大歐洲50基金                                                     25.76000   25.76000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.21510    9.23750  -0.02240   -0.24249
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29840   10.29820   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.77000   15.94000  -0.17000   -1.06650
日盛上選基金                                                       36.36000   36.81000  -0.45000   -1.22249
日盛小而美基金                                                     18.67000   19.00000  -0.33000   -1.73684
日盛中國內需動力基金                                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.38440   12.36560   0.01880    0.15203
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.86450    9.84950   0.01500    0.15229
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63720   12.62980   0.00740    0.05859
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.06070   10.05480   0.00590    0.05868
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43220   11.42280   0.00940    0.08229
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.08410    9.07650   0.00760    0.08373
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
日盛日盛基金                                                       11.90000   12.08000  -0.18000   -1.49007
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.58360   10.58490  -0.00130   -0.01228
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43990    9.44100  -0.00110   -0.01165
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35300   10.35260   0.00040    0.00386
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23460    9.23420   0.00040    0.00433
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52730    2.52370   0.00360    0.14265
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65760    1.65530   0.00230    0.13895
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39110    0.39090   0.00020    0.05116
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25700    0.25690   0.00010    0.03893
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.90380   12.89410   0.00970    0.07523
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35440    8.34810   0.00630    0.07547
日盛亞洲機會基金                                                    7.20000    7.25000  -0.05000   -0.68966
日盛首選基金                                                       17.86000   18.12000  -0.26000   -1.43488
日盛高科技基金                                                     18.96000   19.26000  -0.30000   -1.55763
日盛貨幣市場基金                                                   14.84140   14.84110   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     41.22000   41.84000  -0.62000   -1.48184
日盛精選五虎基金                                                   37.08000   37.51000  -0.43000   -1.14636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55200   13.55180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.22000   32.81000  -0.59000   -1.79823
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.42000   10.55000  -0.13000   -1.23223
台新MSCI中國基金                                                   20.46000   20.55000  -0.09000   -0.43796
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22880   14.22860   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     46.32000   47.31000  -0.99000   -2.09258
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57070    0.57060   0.00010    0.01753
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.72200   17.71200   0.01000    0.05646
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32700    0.32660   0.00040    0.12247
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
台新主流基金                                                       25.17000   25.55000  -0.38000   -1.48728
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.60000   23.55000   0.05000    0.21231
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76340    0.76210   0.00130    0.17058
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.71000   16.68000   0.03000    0.17986
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53950    0.53860   0.00090    0.16710
台新台灣中小基金                                                   36.07000   36.66000  -0.59000   -1.60938
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.61980   10.65300  -0.03320   -0.31165
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.82710    9.87810  -0.05100   -0.51629
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.36820   11.42730  -0.05910   -0.51718
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.82000   10.88000  -0.06000   -0.55147
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.20060   10.20380  -0.00320   -0.03136
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.42260   11.42620  -0.00360   -0.03151
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.55000   14.63000  -0.08000   -0.54682
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66640    8.66040   0.00600    0.06928
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28380    0.28370   0.00010    0.03525
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72650   12.71760   0.00890    0.06998
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41170    0.41160   0.00010    0.02430
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.01000   40.06000  -0.05000   -0.12481
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.15000   41.06000   0.09000    0.21919
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13370   11.13350   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 32.82620   33.16590  -0.33970   -1.02424
台新智慧生活基金-美元                                              11.11730   11.17180  -0.05450   -0.48784
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39630    8.39180   0.00450    0.05362
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.65610    8.64820   0.00790    0.09135
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.53570    9.53060   0.00510    0.05351
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.84140    9.83240   0.00900    0.09153
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.84600   11.80520   0.04080    0.34561
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37500    0.37400   0.00100    0.26738
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.39980    8.37090   0.02890    0.34524
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28070    0.27990   0.00080    0.28582
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.73000    5.72000   0.01000    0.17483
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.35000   22.31000   0.04000    0.17929
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.31620   10.29210   0.02410    0.23416
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08530   10.08080   0.00450    0.04464
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.18180   10.17550   0.00630    0.06191
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.31620   10.29200   0.02420    0.23513
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08510   10.08060   0.00450    0.04464
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.18180   10.17550   0.00630    0.06191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.35540   42.21640   0.13900    0.32926
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.03550   41.86900   0.16650    0.39767
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.92710   40.02840  -0.10130   -0.25307
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37300   11.37100   0.00200    0.01759
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18680   10.20430  -0.01750   -0.17150
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23310    9.22420   0.00890    0.09649
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.88000   10.86950   0.01050    0.09660
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82710    7.83460  -0.00750   -0.09573
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29380    9.30280  -0.00900   -0.09675
永豐中小基金                                                       53.51000   54.32000  -0.81000   -1.49116
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79410    1.78960   0.00450    0.25145
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50970    2.50350   0.00620    0.24765
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.20930    8.20460   0.00470    0.05728
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.14200   11.13560   0.00640    0.05747
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.85000    4.83000   0.02000    0.41408
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.89000   21.85000   0.04000    0.18307
永豐主流品牌基金                                                   19.76000   19.82000  -0.06000   -0.30272
永豐永豐基金                                                       33.44000   33.91000  -0.47000   -1.38602
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26850    9.26800   0.00050    0.00539
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.79450    9.79410   0.00040    0.00408
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17000    9.16670   0.00330    0.03600
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69300    9.68940   0.00360    0.03715
永豐亞洲民生消費基金                                               12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18820   14.18140   0.00680    0.04795
永豐高科技基金                                                     23.73000   24.25000  -0.52000   -2.14433
永豐貨幣市場基金                                                   13.94440   13.94420   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11950    2.11370   0.00580    0.27440
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.62650    2.61920   0.00730    0.27871
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81020    7.80350   0.00670    0.08586
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98360   10.97410   0.00950    0.08657
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22700    7.22550   0.00150    0.02076
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.63010   11.62770   0.00240    0.02064
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.17000   19.17000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.11000   55.32000  -0.21000   -0.37961
永豐領航科技基金                                                   38.40000   39.18000  -0.78000   -1.99081
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
永豐趨勢平衡基金                                                   41.60000   42.00000  -0.40000   -0.95238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90270   11.90190   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75620    9.75010   0.00610    0.06256
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40790   10.40140   0.00650    0.06249
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81900    9.81490   0.00410    0.04177
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30600   10.30170   0.00430    0.04174
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81160    9.80460   0.00700    0.07140
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59240   10.58490   0.00750    0.07086
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82940    9.82470   0.00470    0.04784
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39120   10.38630   0.00490    0.04718
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.12000   20.15000  -0.03000   -0.14888
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.02000   20.05000  -0.03000   -0.14963
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06800   10.06500   0.00300    0.02981
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06800   10.06500   0.00300    0.02981
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00970   10.01210  -0.00240   -0.02397
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00970   10.01210  -0.00240   -0.02397
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.15980   10.15800   0.00180    0.01772
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.15970   10.15790   0.00180    0.01772
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06830   10.06700   0.00130    0.01291
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06830   10.06700   0.00130    0.01291
兆豐國際生命科學基金                                               15.44000   15.51000  -0.07000   -0.45132
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.50730   10.51520  -0.00790   -0.07513
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.74340   10.75360  -0.01020   -0.09485
兆豐國際全球基金                                                   31.69000   31.77000  -0.08000   -0.25181
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49850   10.49790   0.00060    0.00572
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22260   10.23040  -0.00780   -0.07624
兆豐國際國民基金                                                   23.09000   23.55000  -0.46000   -1.95329
兆豐國際第一基金                                                   13.27000   13.45000  -0.18000   -1.33829
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.78090   10.77190   0.00900    0.08355
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22880    8.22190   0.00690    0.08392
兆豐國際萬全基金                                                   20.62000   20.85000  -0.23000   -1.10312
兆豐國際電子基金                                                   26.64000   26.96000  -0.32000   -1.18694
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.29000   22.36000  -0.07000   -0.31306
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.39000   15.35000   0.04000    0.26059
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.73000   36.16000  -0.43000   -1.18916
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56030   12.56020   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.98850    9.98900  -0.00050   -0.00501
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.98590    9.98560   0.00030    0.00300
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.00010    9.99680   0.00330    0.03301
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.99180    9.99230  -0.00050   -0.00500
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97520    9.97570  -0.00050   -0.00501
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.98870    9.98930  -0.00060   -0.00601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.98850    9.98830   0.00020    0.00200
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00870   10.00530   0.00340    0.03398
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.99660    9.99710  -0.00050   -0.00500
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98440    9.98490  -0.00050   -0.00501
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89410   10.89370   0.00040    0.00367
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65540   10.65660  -0.00120   -0.01126
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88160   10.88220  -0.00060   -0.00551
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57390   10.57360   0.00030    0.00284
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.72100   10.72210  -0.00110   -0.01026
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.67980   10.68030  -0.00050   -0.00468
合庫台灣基金                                                       11.81000   12.09000  -0.28000   -2.31596
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.75770   11.75660   0.00110    0.00936
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.75180   12.75280  -0.00100   -0.00784
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.37270   11.37420  -0.00150   -0.01319
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15760   12.15760   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17560    8.17480   0.00080    0.00979
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46440    9.46480  -0.00040   -0.00423
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16870    9.16990  -0.00120   -0.01309
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.87760    8.87790  -0.00030   -0.00338
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32130    9.32250  -0.00120   -0.01287
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫全球新興市場基金                                                9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17630   10.17610   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.01180   10.00610   0.00570    0.05697
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32840   10.32340   0.00500    0.04843
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60640   10.59880   0.00760    0.07171
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15490   12.14800   0.00690    0.05680
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.45090   15.44110   0.00980    0.06347
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.79260    8.78800   0.00460    0.05234
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.61260    9.60800   0.00460    0.04788
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96590    7.96020   0.00570    0.07161
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.74570    8.74080   0.00490    0.05606
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67650   10.67060   0.00590    0.05529
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.75000   11.81000  -0.06000   -0.50804
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19650   10.18590   0.01060    0.10407
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20100   10.19240   0.00860    0.08438
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.99540    9.99060   0.00480    0.04805
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16710   10.15870   0.00840    0.08269
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19640   10.18580   0.01060    0.10407
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.20100   10.19240   0.00860    0.08438
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.99540    9.99060   0.00480    0.04805
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16710   10.15870   0.00840    0.08269
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22760   11.22570   0.00190    0.01693
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07200   10.09560  -0.02360   -0.23377
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03650   10.05610  -0.01960   -0.19491
安聯中國東協基金                                                   15.73000   15.81000  -0.08000   -0.50601
安聯中國策略基金-美元                                              12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.52000   16.54000  -0.02000   -0.12092
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.50000   15.48000   0.02000    0.12920
安聯中華新思路基金-美元                                            14.39000   14.41000  -0.02000   -0.13879
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
安聯台灣大壩基金                                                   31.22000   31.73000  -0.51000   -1.60731
安聯台灣科技基金                                                   52.77000   53.88000  -1.11000   -2.06013
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55160   12.55140   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   35.61000   36.08000  -0.47000   -1.30266
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80740   10.80470   0.00270    0.02499
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.93030   15.92760   0.00270    0.01695
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92440    9.92270   0.00170    0.01713
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.28040   13.26970   0.01070    0.08063
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86090   10.85490   0.00600    0.05527
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.93290   12.92610   0.00680    0.05261
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63140    9.62230   0.00910    0.09457
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56570    9.56040   0.00530    0.05544
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.10210    9.09730   0.00480    0.05276
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.26970   10.25400   0.01570    0.15311
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30630   10.30090   0.00540    0.05242
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54500   12.53350   0.01150    0.09175
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38780   11.38150   0.00630    0.05535
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99570   10.98960   0.00610    0.05551
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.67150    8.66380   0.00770    0.08888
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53600    8.53130   0.00470    0.05509
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21570    8.21120   0.00450    0.05480
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.30340   10.28970   0.01370    0.13314
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.21170   10.20610   0.00560    0.05487
安聯全球人口趨勢基金                                               12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.91000   33.86000   0.05000    0.14767
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48280   12.47680   0.00600    0.04809
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56760   10.56250   0.00510    0.04828
安聯全球新興市場基金                                               17.44000   17.46000  -0.02000   -0.11455
安聯全球農金趨勢基金                                                9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
安聯亞洲動態策略基金                                               22.73000   22.81000  -0.08000   -0.35072
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08260   10.08460  -0.00200   -0.01983
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09280   10.09170   0.00110    0.01090
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08170   10.08370  -0.00200   -0.01983
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09550   10.09410   0.00140    0.01387
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08560   10.08760  -0.00200   -0.01983
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03660   10.04030  -0.00370   -0.03685
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03660   10.04030  -0.00370   -0.03685
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03660   10.04030  -0.00370   -0.03685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57760   10.57270   0.00490    0.04635
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11090   10.10620   0.00470    0.04651
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.05590   90.94430   0.11160    0.12271
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43210   13.42430   0.00780    0.05810
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.84390   68.75750   0.08640    0.12566
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.02660   10.02080   0.00580    0.05788
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74800    2.74520   0.00280    0.10200
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96140   10.96040   0.00100    0.00912
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28640    2.28160   0.00480    0.21038
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85750    8.85670   0.00080    0.00903
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.55460   10.54220   0.01240    0.11762
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.48730   10.47820   0.00910    0.08685
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.87540   10.86390   0.01150    0.10586
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.44650   10.43860   0.00790    0.07568
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.48650   10.47830   0.00820    0.07826
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.45260   10.44030   0.01230    0.11781
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.35770   10.34900   0.00870    0.08407
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.66210   10.65140   0.01070    0.10046
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.34290   10.33510   0.00780    0.07547
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.39340   10.38570   0.00770    0.07414
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.31730   10.30710   0.01020    0.09896
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.42350   10.41090   0.01260    0.12103
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.30820   10.29890   0.00930    0.09030
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.25160   10.24240   0.00920    0.08982
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.32650   10.31580   0.01070    0.10372
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.37410   10.36170   0.01240    0.11967
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.30810   10.29870   0.00940    0.09127
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.25100   10.24210   0.00890    0.08690
宏利台灣動力基金A類型                                              31.28000   31.74000  -0.46000   -1.44928
宏利台灣動力基金I類型                                              31.28000   31.74000  -0.46000   -1.44928
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.14340   10.15200  -0.00860   -0.08471
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.03330   10.03760  -0.00430   -0.04284
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.66390    7.67040  -0.00650   -0.08474
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.64340    7.64800  -0.00460   -0.06015
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
宏利全球債券組合基金                                               13.82650   13.81510   0.01140    0.08252
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00120    3.00070   0.00050    0.01666
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46500   12.46400   0.00100    0.00802
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97140    8.97030   0.00110    0.01226
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.56040    2.55460   0.00580    0.22704
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.54870   11.54380   0.00490    0.04245
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46490    3.48100  -0.01610   -0.46251
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55630    0.55890  -0.00260   -0.46520
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.68000   15.76000  -0.08000   -0.50761
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36360   12.36000   0.00360    0.02913
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94670   10.94320   0.00350    0.03198
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50170   10.50040   0.00130    0.01238
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78690    8.78510   0.00180    0.02049
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42410    8.42400   0.00010    0.00119
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28340    8.28250   0.00090    0.01087
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.44430    8.44350   0.00080    0.00947
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.80000   10.89000  -0.09000   -0.82645
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.05010    3.04740   0.00270    0.08860
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44190    0.44160   0.00030    0.06793
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.29640   13.28530   0.01110    0.08355
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00690    1.00620   0.00070    0.06957
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.64060    7.63420   0.00640    0.08383
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.12280    2.12080   0.00200    0.09430
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30660    0.30640   0.00020    0.06527
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.30530    9.29780   0.00750    0.08066
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33830    0.33800   0.00030    0.08876
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69110   13.69090   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.55000  -0.01000   -0.39216
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.54000   26.65000  -0.11000   -0.41276
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.54000   26.65000  -0.11000   -0.41276
宏利澳幣保本基金                                                   12.69070   12.68830   0.00240    0.01892
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47130   10.45230   0.01900    0.18178
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68040    9.67970   0.00070    0.00723
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18660    9.18240   0.00420    0.04574
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.57600   11.57070   0.00530    0.04581
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97320   12.97310   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.90000   28.13000  -0.23000   -0.81763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49510   11.49510   0.00000    0.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15330   10.16010  -0.00680   -0.06693
保德信大中華基金-人民幣                                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                              10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
保德信大中華基金-新台幣                                            30.49000   30.54000  -0.05000   -0.16372
保德信中小型股基金                                                 48.65000   49.32000  -0.67000   -1.35848
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
保德信中國中小基金-美元                                             8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.32000    8.29000   0.03000    0.36188
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02460   10.02230   0.00230    0.02295
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.10460   10.10130   0.00330    0.03267
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14420   10.14180   0.00240    0.02366
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.25210   11.24950   0.00260    0.02311
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
保德信中國品牌基金-美元                                            10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.96000   29.09000  -0.13000   -0.44689
保德信全球消費商機基金                                             19.90000   19.93000  -0.03000   -0.15053
保德信全球基礎建設基金                                             13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
保德信全球資源基金                                                  7.36000    7.37000  -0.01000   -0.13569
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.53000   33.63000  -0.10000   -0.29735
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.59090   10.54520   0.04570    0.43337
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.02300   10.97550   0.04750    0.43278
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.65470   10.60470   0.05000    0.47149
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.08720   11.03530   0.05190    0.47031
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68970    9.69480  -0.00510   -0.05261
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.86210   10.86770  -0.00560   -0.05153
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27870    9.28000  -0.00130   -0.01401
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38390   10.38520  -0.00130   -0.01252
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20560    8.20880  -0.00320   -0.03898
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31810   11.32260  -0.00450   -0.03974
保德信亞太基金                                                     20.68000   20.80000  -0.12000   -0.57692
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75600    8.74830   0.00770    0.08802
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13790   12.12740   0.01050    0.08658
保德信店頭市場基金                                                 35.38000   35.77000  -0.39000   -1.09030
保德信拉丁美洲基金                                                  7.55000    7.53000   0.02000    0.26560
保德信金平衡基金                                                   30.54000   30.70000  -0.16000   -0.52117
保德信金滿意基金                                                   42.97000   43.39000  -0.42000   -0.96796
保德信科技島基金                                                   27.31000   27.56000  -0.25000   -0.90711
保德信高成長基金                                                   96.75000   97.64000  -0.89000   -0.91151
保德信貨幣市場基金                                                 15.84430   15.84410   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.78220   10.78860  -0.00640   -0.05932
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.05490   11.05720  -0.00230   -0.02080
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08210   11.08810  -0.00600   -0.05411
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63900   10.64060  -0.00160   -0.01504
保德信新世紀基金                                                   10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.26590    8.25990   0.00600    0.07264
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.43780   10.42970   0.00810    0.07766
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.77350   11.76500   0.00850    0.07225
保德信新興趨勢組合基金                                             11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
保德信瑞騰基金                                                     15.65480   15.65260   0.00220    0.01406
保德信歐洲組合基金                                                 10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98480    9.98530  -0.00050   -0.00501
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56210   10.56300  -0.00090   -0.00852
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93090    9.92980   0.00110    0.01108
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24030   10.23890   0.00140    0.01367
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01090   10.00450   0.00640    0.06397
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53500   10.53090   0.00410    0.03893
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94540    9.94660  -0.00120   -0.01206
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32910   10.33040  -0.00130   -0.01258
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62880   10.61790   0.01090    0.10266
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35710   10.35630   0.00080    0.00772
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75670   10.75550   0.00120    0.01116
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30690   10.30990  -0.00300   -0.02910
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64420   10.64730  -0.00310   -0.02912
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20550   10.19700   0.00850    0.08336
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76710   10.76090   0.00620    0.05762
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11700   10.11480   0.00220    0.02175
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52640   10.52320   0.00320    0.03041
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.94370    9.93800   0.00570    0.05736
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.94370    9.93810   0.00560    0.05635
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.12200   10.11790   0.00410    0.04052
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92370    9.92230   0.00140    0.01411
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92370    9.92230   0.00140    0.01411
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.12350   10.10730   0.01620    0.16028
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.47050   10.46250   0.00800    0.07646
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21830   10.21600   0.00230    0.02251
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38280   10.38040   0.00240    0.02312
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76620   10.76380   0.00240    0.02230
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51020   10.51140  -0.00120   -0.01142
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18270   11.18350  -0.00080   -0.00715
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39170   10.39390  -0.00220   -0.02117
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70330   10.70550  -0.00220   -0.02055
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57360   10.56360   0.01000    0.09466
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62760   10.62180   0.00580    0.05460
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.67500   10.66510   0.00990    0.09283
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41180   10.40390   0.00790    0.07593
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44120   10.43340   0.00780    0.07476
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.51200   10.50690   0.00510    0.04854
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.69480   10.69010   0.00470    0.04397
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25900   10.25630   0.00270    0.02633
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35700   10.35420   0.00280    0.02704
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97730    1.97600   0.00130    0.06579
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83630    2.83480   0.00150    0.05291
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29580    0.29610  -0.00030   -0.10132
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46040    0.46080  -0.00040   -0.08681
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40900    8.41490  -0.00590   -0.07011
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.29180   12.30190  -0.01010   -0.08210
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73560    9.72710   0.00850    0.08738
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.38370   12.37210   0.01160    0.09376
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76490    8.76800  -0.00310   -0.03536
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20100   11.20500  -0.00400   -0.03570
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.95440   10.95050   0.00390    0.03561
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.76480   10.75910   0.00570    0.05298
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.64000   19.77000  -0.13000   -0.65756
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4547.96000 4577.05000 -29.09000   -0.63556
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31200   10.30680   0.00520    0.05045
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21370   11.20930   0.00440    0.03925
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21270   10.20700   0.00570    0.05584
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94800    9.94300   0.00500    0.05029
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57610   10.57080   0.00530    0.05014
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96090    9.95380   0.00710    0.07133
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33570   10.32900   0.00670    0.06487
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.56390   10.53770   0.02620    0.24863
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19860    6.19460   0.00400    0.06457
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.36030   11.35300   0.00730    0.06430
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71260   10.72640  -0.01380   -0.12865
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72150   11.73790  -0.01640   -0.13972
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93070   10.94710  -0.01640   -0.14981
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23280    9.24470  -0.01190   -0.12872
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55690    9.57030  -0.01340   -0.14002
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.43160    9.44580  -0.01420   -0.15033
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.60130   10.61490  -0.01360   -0.12812
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.07380   11.08930  -0.01550   -0.13977
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.05520   11.07180  -0.01660   -0.14993
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       13.09000   13.16000  -0.07000   -0.53191
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70200   13.70190   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.93000   16.98000  -0.05000   -0.29446
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.42060   14.41440   0.00620    0.04301
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.75700   12.75170   0.00530    0.04156
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35280   13.35000   0.00280    0.02097
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.68290    8.67910   0.00380    0.04378
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.85010    6.84710   0.00300    0.04381
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77670    8.77310   0.00360    0.04103
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.58230    8.56750   0.01480    0.17275
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.87880   10.87650   0.00230    0.02115
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.50570    8.49910   0.00660    0.07766
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.94630   12.94090   0.00540    0.04173
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.49090   12.48550   0.00540    0.04325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.26060   13.23780   0.02280    0.17223
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15540   12.15280   0.00260    0.02139
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.07750    9.07360   0.00390    0.04298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.81020    9.80610   0.00410    0.04181
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.80720    9.79030   0.01690    0.17262
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67190    9.66990   0.00200    0.02068
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.54640    9.53900   0.00740    0.07758
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78830   10.78700   0.00130    0.01205
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71880   10.71340   0.00540    0.05040
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55240   10.55350  -0.00110   -0.01042
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.64440   10.63400   0.01040    0.09780
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.95180    9.95060   0.00120    0.01206
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.66020    9.65530   0.00490    0.05075
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.73510   10.70520   0.02990    0.27930
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71770    9.71880  -0.00110   -0.01132
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.80890    9.79940   0.00950    0.09694
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76810   10.76690   0.00120    0.01115
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71910   10.71370   0.00540    0.05040
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55280   10.55390  -0.00110   -0.01042
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.64530   10.63510   0.01020    0.09591
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.95170    9.95050   0.00120    0.01206
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.66040    9.65550   0.00490    0.05075
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.91740   10.88700   0.03040    0.27923
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71780    9.71890  -0.00110   -0.01132
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.80950    9.80000   0.00950    0.09694
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36730   11.35490   0.01240    0.10920
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.77380   12.75610   0.01770    0.13876
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.07420   12.06300   0.01120    0.09285
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05450    9.04470   0.00980    0.10835
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75000    9.73640   0.01360    0.13968
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67850    9.66950   0.00900    0.09308
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.06130   11.04920   0.01210    0.10951
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.89450   11.87790   0.01660    0.13976
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.66460   11.65380   0.01080    0.09267
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05480    9.04490   0.00990    0.10945
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75050    9.73700   0.01350    0.13865
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67890    9.67000   0.00890    0.09204
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.78000   13.87000  -0.09000   -0.64888
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.56000   14.65000  -0.09000   -0.61433
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.85000    8.91000  -0.06000   -0.67340
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.68000   11.75000  -0.07000   -0.59574
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.47000   11.55000  -0.08000   -0.69264
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.77000   11.85000  -0.08000   -0.67511
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.47000   13.50000  -0.03000   -0.22222
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.83000   13.86000  -0.03000   -0.21645
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.11030   12.09220   0.01810    0.14968
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.31380   10.30070   0.01310    0.12718
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71390    7.70230   0.01160    0.15060
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22250   10.20940   0.01310    0.12831
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.34310   12.32670   0.01640    0.13304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.05590   12.03840   0.01750    0.14537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05330   11.04120   0.01210    0.10959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61390    8.60250   0.01140    0.13252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.68010    9.66610   0.01400    0.14484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.73530    9.72460   0.01070    0.11003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.59740   11.58060   0.01680    0.14507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.83890   10.82450   0.01440    0.13303
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03480   11.02270   0.01210    0.10977
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.02560   10.01110   0.01450    0.14484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30720    9.29480   0.01240    0.13341
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20250    9.18080   0.02170    0.23636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.76180    9.75110   0.01070    0.10973
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86880   12.85890   0.00990    0.07699
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34580   12.33430   0.01150    0.09324
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.68160   11.67540   0.00620    0.05310
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.22530    7.21970   0.00560    0.07757
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98750    8.97910   0.00840    0.09355
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67940    9.67440   0.00500    0.05168
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.06250   11.05400   0.00850    0.07690
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69980   11.69370   0.00610    0.05216
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73390    9.72490   0.00900    0.09255
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21930    9.21220   0.00710    0.07707
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88630    9.88110   0.00520    0.05263
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.09200   12.07320   0.01880    0.15572
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.86190   12.84090   0.02100    0.16354
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.73030   11.71420   0.01610    0.13744
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.42260    9.40800   0.01460    0.15519
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.05120   10.03450   0.01670    0.16643
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.05180   10.03800   0.01380    0.13748
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.12340   12.10320   0.02020    0.16690
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.78840   10.77170   0.01670    0.15504
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.17680   11.16150   0.01530    0.13708
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.00400    9.98850   0.01550    0.15518
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58870    9.57380   0.01490    0.15563
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.29210   10.27500   0.01710    0.16642
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.79240    9.77900   0.01340    0.13703
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.38000   19.40000  -0.02000   -0.10309
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.28000   18.32000  -0.04000   -0.21834
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45220   13.44070   0.01150    0.08556
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.53110   10.56620  -0.03510   -0.33219
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.58370   11.61900  -0.03530   -0.30381
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.51670   12.53400  -0.01730   -0.13802
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.08260   11.12130  -0.03870   -0.34798
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.15330    9.18380  -0.03050   -0.33211
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.72340    9.75300  -0.02960   -0.30350
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.58630    9.59960  -0.01330   -0.13855
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.67750    9.71130  -0.03380   -0.34805
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28990    9.32090  -0.03100   -0.33259
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.52140    9.55040  -0.02900   -0.30365
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.47320   11.48910  -0.01590   -0.13839
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61920    9.65280  -0.03360   -0.34809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.26700   43.18140   0.08560    0.19823
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.70000   34.52000   0.18000    0.52144
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.81100   11.80870   0.00230    0.01948
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70880    1.71170  -0.00290   -0.16942
國泰大中華基金                                                     20.11000   20.53000  -0.42000   -2.04579
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48830    0.49460  -0.00630   -1.27376
國泰小龍基金-新台幣                                                15.17000   15.38000  -0.21000   -1.36541
國泰中小成長基金-美元I                                              1.40300    1.42710  -0.02410   -1.68874
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.59000   44.38000  -0.79000   -1.78008
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.45290    4.44420   0.00870    0.19576
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70570    0.70570   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75500    0.75500   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.09000   20.09000   0.00000    0.00000
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.46550   42.37630   0.08920    0.21050
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30020    2.29730   0.00290    0.12624
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32920    0.32940  -0.00020   -0.06072
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12620   10.12870  -0.00250   -0.02468
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14700    8.14900  -0.00200   -0.02454
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.38280    2.37100   0.01180    0.49768
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34330    0.34230   0.00100    0.29214
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.71010   10.67300   0.03710    0.34761
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34250    0.34280  -0.00030   -0.08751
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47500   10.48270  -0.00770   -0.07345
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.28670    4.28630   0.00040    0.00933
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61650    0.61770  -0.00120   -0.19427
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.33000   19.36000  -0.03000   -0.15496
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23720    3.23080   0.00640    0.19809
國泰中港台基金-美元                                                 0.47140    0.47140   0.00000    0.00000
國泰中港台基金-新台幣                                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.09990   10.08730   0.01260    0.12491
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24650   10.24180   0.00470    0.04589
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.31060   10.30190   0.00870    0.08445
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.92000   26.81000   0.11000    0.41029
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.28000   12.33000  -0.05000   -0.40552
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.97000   32.74000   0.23000    0.70250
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35500    0.35480   0.00020    0.05637
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33480    0.33470   0.00010    0.02988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33570    0.33550   0.00020    0.05961
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.05150   11.04210   0.00940    0.08513
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42950   10.42060   0.00890    0.08541
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.46470   10.45580   0.00890    0.08512
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46230   12.46210   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42440    0.42480  -0.00040   -0.09416
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37530    0.37570  -0.00040   -0.10647
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45300    0.45350  -0.00050   -0.11025
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55590    0.55570   0.00020    0.03599
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.56010    2.55800   0.00210    0.08210
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37170    0.37210  -0.00040   -0.10750
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54140    0.54110   0.00030    0.05544
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49100    0.48950   0.00150    0.30644
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.37000   14.32000   0.05000    0.34916
國泰全球資源基金-美元                                               0.16540    0.16510   0.00030    0.18171
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.22000    5.21000   0.01000    0.19194
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62270    0.62470  -0.00200   -0.32015
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.37000   19.42000  -0.05000   -0.25747
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.87000   18.92000  -0.05000   -0.26427
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90240    0.90380  -0.00140   -0.15490
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.09000   21.12000  -0.03000   -0.14205
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.58000   22.60000  -0.02000   -0.08850
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.53500    2.54100  -0.00600   -0.23613
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36900    0.37060  -0.00160   -0.43173
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31700    0.31840  -0.00140   -0.43970
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.42860   11.47400  -0.04540   -0.39568
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.81750    9.85650  -0.03900   -0.39568
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53390    0.53540  -0.00150   -0.28016
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39600    0.39830  -0.00230   -0.57745
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
國泰科技生化基金                                                   34.20000   34.83000  -0.63000   -1.80879
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.01000   29.96000   0.05000    0.16689
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
國泰美國費城半導體基金                                             15.65000   15.60000   0.05000    0.32051
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.69930   43.53170   0.16760    0.38501
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.40340   17.45790  -0.05450   -0.31218
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.87950   22.74300   0.13650    0.60018
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.69180   44.56580   0.12600    0.28273
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.22990   45.10820   0.12170    0.26980
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.15340   43.11860   0.03480    0.08071
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32150    0.32170  -0.00020   -0.06217
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99930   10.00040  -0.00110   -0.01100
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32150    0.32170  -0.00020   -0.06217
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.99910   10.00090  -0.00180   -0.01800
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32150    0.32170  -0.00020   -0.06217
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.99880   10.00080  -0.00200   -0.02000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
國泰紐幣2021保本基金                                               12.83420   12.82500   0.00920    0.07173
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.20740   13.19690   0.01050    0.07956
國泰紐幣保本基金                                                   12.75890   12.75740   0.00150    0.01176
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.35000   23.76000  -0.41000   -1.72559
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.35000   23.76000  -0.41000   -1.72559
國泰富時中國A50基金                                                22.43000   22.35000   0.08000    0.35794
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.77330   46.63810   0.13520    0.28989
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34710    0.34700   0.00010    0.02882
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51300    0.51190   0.00110    0.21489
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.31640   42.38120  -0.06480   -0.15290
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.42000   21.39000   0.03000    0.14025
國泰新興市場基金-美元                                               0.39620    0.39680  -0.00060   -0.15121
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44610    2.44130   0.00480    0.19662
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50860    1.50560   0.00300    0.19926
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36610    0.36600   0.00010    0.02732
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22800    0.22800   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35640    0.35640   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08450   11.08180   0.00270    0.02436
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70710    6.70550   0.00160    0.02386
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.42740   44.25650   0.17090    0.38616
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.05890   44.94220   0.11670    0.25967
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.80070   42.69250   0.10820    0.25344
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.97000   38.18000  -0.21000   -0.55003
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.34000   24.44000  -0.10000   -0.40917
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35260    0.35170   0.00090    0.25590
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90970   39.94570  -0.03600   -0.09012
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.78000   22.87000  -0.09000   -0.39353
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.10000   20.11000  -0.01000   -0.04973
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.18000   18.13000   0.05000    0.27579
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41690    0.41670   0.00020    0.04800
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57400   12.56430   0.00970    0.07720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56530   10.56290   0.00240    0.02272
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46000   10.45640   0.00360    0.03443
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.60180   10.59400   0.00780    0.07363
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24700   10.24470   0.00230    0.02245
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17490   10.17140   0.00350    0.03441
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24390   10.23640   0.00750    0.07327
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98320    9.98160   0.00160    0.01603
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.81390    9.80020   0.01370    0.13979
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94570    9.94510   0.00060    0.00603
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.78590    9.78150   0.00440    0.04498
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98310    9.98150   0.00160    0.01603
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80920    9.79550   0.01370    0.13986
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94570    9.94500   0.00070    0.00704
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.78590    9.78150   0.00440    0.04498
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44550   11.44390   0.00160    0.01398
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09310   10.11280  -0.01970   -0.19480
第一金大中華基金                                                   26.61000   26.74000  -0.13000   -0.48616
第一金小型精選基金                                                 33.20000   33.55000  -0.35000   -1.04322
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
第一金中國世紀基金-美元                                             8.49210    8.51810  -0.02600   -0.30523
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.78310    9.76850   0.01460    0.14946
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37390    8.37140   0.00250    0.02986
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.32230   11.30540   0.01690    0.14949
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86210    9.85910   0.00300    0.03043
第一金中概平衡基金                                                 27.40000   27.69000  -0.29000   -1.04731
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32740   15.32720   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.70900  178.70700   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.29330   16.35710  -0.06380   -0.39004
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.29250   16.35630  -0.06380   -0.39006
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.78000   15.83000  -0.05000   -0.31586
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.78000   15.84000  -0.06000   -0.37879
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.20100   11.30310  -0.10210   -0.90329
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.19910   11.30120  -0.10210   -0.90344
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.27000   11.37000  -0.10000   -0.87951
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.28390   10.29500  -0.01110   -0.10782
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.28390   10.29500  -0.01110   -0.10782
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.55830   13.65680  -0.09850   -0.72125
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.57660   13.67520  -0.09860   -0.72101
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.90000   12.99000  -0.09000   -0.69284
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.93000   13.02000  -0.09000   -0.69124
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92410    9.92180   0.00230    0.02318
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91990    9.91770   0.00220    0.02218
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.55160    9.54820   0.00340    0.03561
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57590    9.57250   0.00340    0.03552
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.80700   10.80460   0.00240    0.02221
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43640   10.43260   0.00380    0.03642
第一金全球大趨勢基金                                               25.74000   25.81000  -0.07000   -0.27121
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.30850    9.34190  -0.03340   -0.35753
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.42600    6.44910  -0.02310   -0.35819
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.05930   10.03530   0.02400    0.23916
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.05960   10.03560   0.02400    0.23915
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.93350   10.90740   0.02610    0.23929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.93530   10.90920   0.02610    0.23925
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.61940    8.59450   0.02490    0.28972
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.56870   10.53820   0.03050    0.28942
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30660    9.29850   0.00810    0.08711
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30500    9.29690   0.00810    0.08713
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74520    7.74440   0.00080    0.01033
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73930    7.73840   0.00090    0.01163
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51980    8.51790   0.00190    0.02231
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52050    8.51860   0.00190    0.02230
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.61660   11.60660   0.01000    0.08616
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.61730   11.60730   0.01000    0.08615
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26920   10.26810   0.00110    0.01071
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27010   10.26890   0.00120    0.01169
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06140   15.05800   0.00340    0.02258
第一金亞洲科技基金                                                 18.20000   18.39000  -0.19000   -1.03317
第一金亞洲新興市場基金                                             13.34000   13.39000  -0.05000   -0.37341
第一金店頭市場基金                                                  8.23000    8.34000  -0.11000   -1.31894
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.02790   10.00700   0.02090    0.20885
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.02790   10.00700   0.02090    0.20885
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02820   10.00350   0.02470    0.24691
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02820   10.00350   0.02470    0.24691
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.02790   10.00700   0.02090    0.20885
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.03300   10.01170   0.02130    0.21275
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.02790   10.00700   0.02090    0.20885
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.02820   10.00350   0.02470    0.24691
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.03330   10.00820   0.02510    0.25079
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.02820   10.00350   0.02470    0.24691
第一金創新趨勢基金                                                 22.01000   22.10000  -0.09000   -0.40724
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.97190   42.83010   0.14180    0.33108
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.87560   42.76500   0.11060    0.25862
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.27420   42.12780   0.14640    0.34751
第一金電子基金                                                     33.81000   34.19000  -0.38000   -1.11144
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.09000   19.13000  -0.04000   -0.20910
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.74000   20.78000  -0.04000   -0.19249
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.39000    8.34000   0.05000    0.59952
統一大中華中小基金(美元)                                            7.65000    7.62000   0.03000    0.39370
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
統一大滿貫基金-A類型                                               34.72000   35.28000  -0.56000   -1.58730
統一大滿貫基金-I類型                                               34.72000   35.28000  -0.56000   -1.58730
統一大龍印基金                                                     14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
統一中小基金                                                       24.06000   24.56000  -0.50000   -2.03583
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.87890    9.86490   0.01400    0.14192
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16670    9.17430  -0.00760   -0.08284
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91400    8.91880  -0.00480   -0.05382
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.37390   12.35640   0.01750    0.14163
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43490   11.44440  -0.00950   -0.08301
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07880   11.08480  -0.00600   -0.05413
統一台灣動力基金                                                   18.31000   18.72000  -0.41000   -2.19017
統一全天候基金-A類型                                              110.26000  112.05000  -1.79000   -1.59750
統一全天候基金-I類型                                              110.89000  112.69000  -1.80000   -1.59730
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.35920    8.37560  -0.01640   -0.19581
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.04940    8.08340  -0.03400   -0.42062
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.09550    8.12660  -0.03110   -0.38269
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.01170    9.02940  -0.01770   -0.19603
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.68580    8.72250  -0.03670   -0.42075
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.72800    8.76150  -0.03350   -0.38235
統一全球債券組合基金                                               12.46380   12.45730   0.00650    0.05218
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.12000   16.29000  -0.17000   -1.04359
統一全球新科技基金(美元)                                           15.13000   15.32000  -0.19000   -1.24021
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.62000   14.80000  -0.18000   -1.21622
統一亞太基金                                                       25.36000   25.39000  -0.03000   -0.11816
統一亞洲大金磚基金                                                 12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
統一奔騰基金                                                       59.06000   59.97000  -0.91000   -1.51743
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73880   16.73850   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
統一強漢基金(美元)                                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
統一強漢基金(新台幣)                                               26.93000   26.89000   0.04000    0.14875
統一統信基金                                                       30.42000   31.05000  -0.63000   -2.02899
統一黑馬基金                                                       59.78000   60.67000  -0.89000   -1.46695
統一新亞洲科技能源基金                                             16.59000   16.57000   0.02000    0.12070
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13100    8.12220   0.00880    0.10835
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.81780   10.80600   0.01180    0.10920
統一經建基金                                                       46.72000   47.41000  -0.69000   -1.45539
統一龍馬基金                                                       68.42000   69.53000  -1.11000   -1.59643
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.14000   20.52000  -0.38000   -1.85185
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.10000   48.04000  -0.94000   -1.95670
野村中國機會基金                                                   14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.41280   10.40720   0.00560    0.05381
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.39080   10.37880   0.01200    0.11562
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.43400   10.41800   0.01600    0.15358
野村巴西基金                                                        7.17000    7.13000   0.04000    0.56101
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
野村台灣高股息基金                                                 25.73000   25.89000  -0.16000   -0.61800
野村台灣運籌基金                                                   37.51000   38.16000  -0.65000   -1.70335
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84690    9.84640   0.00050    0.00508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77770    9.77260   0.00510    0.05219
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84230    9.83870   0.00360    0.03659
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.46740   10.46680   0.00060    0.00573
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28610   10.28080   0.00530    0.05155
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05800   10.05430   0.00370    0.03680
野村平衡基金                                                       20.04000   20.25000  -0.21000   -1.03704
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
野村全球生技醫療基金                                               16.67000   16.60000   0.07000    0.42169
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21820   10.21690   0.00130    0.01272
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21490   10.20730   0.00760    0.07446
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.12240   10.11360   0.00880    0.08701
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.46110   10.45990   0.00120    0.01147
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.42220   10.41430   0.00790    0.07586
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.33300   10.32400   0.00900    0.08718
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.16180   10.15300   0.00880    0.08667
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.81840   10.81730   0.00110    0.01017
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.73620   10.72810   0.00810    0.07550
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.64720   10.63790   0.00930    0.08742
野村全球品牌基金                                                   29.47000   29.63000  -0.16000   -0.53999
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.83000   19.84000  -0.01000   -0.05040
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96820   10.97050  -0.00230   -0.02097
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01480   11.01150   0.00330    0.02997
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77980   10.77670   0.00310    0.02877
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.75070    8.75610  -0.00540   -0.06167
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.55160    8.55260  -0.00100   -0.01169
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.12790    8.12840  -0.00050   -0.00615
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.16900   11.17600  -0.00700   -0.06263
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.62870   10.62990  -0.00120   -0.01129
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.19810   10.19880  -0.00070   -0.00686
野村成長基金                                                       32.01000   32.39000  -0.38000   -1.17320
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.50750    8.53080  -0.02330   -0.27313
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.51670    8.53680  -0.02010   -0.23545
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.74000    8.75890  -0.01890   -0.21578
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.77320    9.79980  -0.02660   -0.27143
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.63420    9.65690  -0.02270   -0.23507
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.87130    9.89270  -0.02140   -0.21632
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.39000   13.49000  -0.10000   -0.74129
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29790   10.29150   0.00640    0.06219
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19930   10.19250   0.00680    0.06672
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10230   10.09410   0.00820    0.08124
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.72180    9.71500   0.00680    0.06999
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71730    9.71100   0.00630    0.06487
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83300    9.82500   0.00800    0.08142
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14800   10.13980   0.00820    0.08087
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86780   10.86340   0.00440    0.04050
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.71120   10.70420   0.00700    0.06539
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83940   10.83050   0.00890    0.08218
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13260   10.12310   0.00950    0.09384
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.13830   10.12160   0.01670    0.16499
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.06910   10.05270   0.01640    0.16314
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57020    8.55630   0.01390    0.16245
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19270    9.18450   0.00820    0.08928
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.06110    9.04670   0.01440    0.15917
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.12600   10.10900   0.01700    0.16817
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.86890   13.84630   0.02260    0.16322
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.00980   12.99830   0.01150    0.08847
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.53580   10.51900   0.01680    0.15971
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47230   10.46950   0.00280    0.02674
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45700   10.44840   0.00860    0.08231
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51670   10.50770   0.00900    0.08565
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.77020   10.76740   0.00280    0.02600
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73160   10.72280   0.00880    0.08207
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71050   10.70090   0.00960    0.08971
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.70650   10.70100   0.00550    0.05140
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65750   10.64650   0.01100    0.10332
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.79500   10.78000   0.01500    0.13915
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26420   10.26440  -0.00020   -0.00195
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.91970    9.92680  -0.00710   -0.07152
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54880    9.54960  -0.00080   -0.00838
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03510    9.03570  -0.00060   -0.00664
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49120   11.49200  -0.00080   -0.00696
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40160   10.39670   0.00490    0.04713
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.54570   11.54880  -0.00310   -0.02684
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.96720   10.96130   0.00590    0.05383
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73490   10.73000   0.00490    0.04567
野村高科技基金                                                     10.64000   10.85000  -0.21000   -1.93548
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.64690   10.66250  -0.01560   -0.14631
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.27240   10.29590  -0.02350   -0.22825
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.86190   10.92200  -0.06010   -0.55027
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.66790    9.68420  -0.01630   -0.16832
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65250    9.66710  -0.01460   -0.15103
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.89810    9.92010  -0.02200   -0.22177
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.26760   12.29530  -0.02770   -0.22529
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.26730   14.35600  -0.08870   -0.61786
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.15620   11.17490  -0.01870   -0.16734
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.14640   11.16330  -0.01690   -0.15139
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.60850   11.63430  -0.02580   -0.22176
野村貨幣市場基金                                                   16.34290   16.34270   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.46000   15.53000  -0.07000   -0.45074
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38310   10.37830   0.00480    0.04625
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.26680   10.28330  -0.01650   -0.16045
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39600   10.40850  -0.01250   -0.12009
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29340   10.28940   0.00400    0.03887
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25550   10.24660   0.00890    0.08686
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27470   10.26720   0.00750    0.07305
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70210   10.69690   0.00520    0.04861
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62480   10.61520   0.00960    0.09044
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67790   10.67010   0.00780    0.07310
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.31860   10.33680  -0.01820   -0.17607
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.32880   10.34070  -0.01190   -0.11508
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.21970   10.23160  -0.01190   -0.11631
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.91010   10.92940  -0.01930   -0.17659
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.87010   10.88260  -0.01250   -0.11486
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.76110   10.77370  -0.01260   -0.11695
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65930   10.65310   0.00620    0.05820
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.02270    8.01820   0.00450    0.05612
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.39360   12.38670   0.00690    0.05570
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40570   10.39770   0.00800    0.07694
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59250   10.61140  -0.01890   -0.17811
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37160   10.35780   0.01380    0.13323
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45670   10.43880   0.01790    0.17148
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41920   10.41350   0.00570    0.05474
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40610   10.39810   0.00800    0.07694
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59380   10.61270  -0.01890   -0.17809
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37180   10.35810   0.01370    0.13226
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46090   10.44290   0.01800    0.17237
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41830   10.41270   0.00560    0.05378
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43120   10.42050   0.01070    0.10268
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61740   10.63410  -0.01670   -0.15704
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.39640   10.37990   0.01650    0.15896
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.48180   10.46120   0.02060    0.19692
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44610   10.43760   0.00850    0.08144
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43120   10.42050   0.01070    0.10268
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61720   10.63390  -0.01670   -0.15704
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.40350   10.38710   0.01640    0.15789
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.49780   10.47710   0.02070    0.19757
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44680   10.43830   0.00850    0.08143
野村精選貨幣市場基金                                               12.11610   12.11600   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.75000    7.73000   0.02000    0.25873
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
野村積極成長基金                                                   13.57000   13.73000  -0.16000   -1.16533
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.37000   10.53000  -0.16000   -1.51947
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.61000   38.20000  -0.59000   -1.54450
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.69190   10.69060   0.00130    0.01216
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56100    8.56690  -0.00590   -0.06887
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89170    7.89060   0.00110    0.01394
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73130    7.73070   0.00060    0.00776
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.28220   12.29090  -0.00870   -0.07078
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.99020   10.98880   0.00140    0.01274
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.80720   10.80640   0.00080    0.00740
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
野村環球基金-人民幣計價                                            18.13000   18.18000  -0.05000   -0.27503
野村環球基金-美元計價                                              14.08000   14.11000  -0.03000   -0.21262
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.88000   19.92000  -0.04000   -0.20080
野村鴻利基金                                                       24.10000   24.35000  -0.25000   -1.02669
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90530   16.90520   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.29000   20.65000  -0.36000   -1.74334
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.58000   13.62000  -0.04000   -0.29369
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.52000   15.54000  -0.02000   -0.12870
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75590   10.75000   0.00590    0.05488
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.08570   14.07820   0.00750    0.05327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80270   10.79340   0.00930    0.08616
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71130   10.72290  -0.01160   -0.10818
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.59050   10.57700   0.01350    0.12764
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47330   10.47850  -0.00520   -0.04963
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.07390   10.05370   0.02020    0.20092
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14610   10.14610   0.00000    0.00000
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02260   10.01860   0.00400    0.03993
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.31640   10.31040   0.00600    0.05819
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47640   10.46900   0.00740    0.07068
凱基台商天下基金                                                   13.88000   13.83000   0.05000    0.36153
凱基台灣精五門基金                                                 21.89000   22.12000  -0.23000   -1.03978
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.63450   44.51360   0.12090    0.27160
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.09780   45.99910   0.09870    0.21457
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.85020   42.82230   0.02790    0.06515
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.75850   10.76890  -0.01040   -0.09657
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.79100   44.67630   0.11470    0.25674
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.80200   45.65090   0.15110    0.33099
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.02930   43.86450   0.16480    0.37570
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.59000   12.66000  -0.07000   -0.55292
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.34440   11.42580  -0.08140   -0.71242
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.28000   11.36000  -0.08000   -0.70423
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59780   11.59760   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.52000   29.88000  -0.36000   -1.20482
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.77000   23.86000  -0.09000   -0.37720
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.81310   22.91480  -0.10170   -0.44382
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.62000   17.65000  -0.03000   -0.16997
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.67820   16.71240  -0.03420   -0.20464
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.68000  -0.02000   -0.26042
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.06090   40.94440   0.11650    0.28453
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.16430   41.06880   0.09550    0.23254
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.04120   40.90240   0.13880    0.33934
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.39080   11.38690   0.00390    0.03425
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.61500   12.54450   0.07050    0.56200
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.34000   13.39000  -0.05000   -0.37341
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.95030   13.00070  -0.05040   -0.38767
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.51740   10.52930  -0.01190   -0.11302
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.25020   10.27960  -0.02940   -0.28600
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.36480   10.39060  -0.02580   -0.24830
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.51730   10.52920  -0.01190   -0.11302
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.25010   10.27960  -0.02950   -0.28698
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.36480   10.39060  -0.02580   -0.24830
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.94000   38.11000  -0.17000   -0.44608
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.72000   33.81000  -0.09000   -0.26619
富邦上証180基金                                                    32.39000   32.28000   0.11000    0.34077
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20080    0.20050   0.00030    0.14963
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.25000    6.24000   0.01000    0.16026
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.37000   48.14000   0.23000    0.47777
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.37390   12.34320   0.03070    0.24872
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.42900   11.40640   0.02260    0.19813
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.05470   11.04100   0.01370    0.12408
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.49620   10.47020   0.02600    0.24832
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.61280    9.59380   0.01900    0.19804
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.30790    9.29640   0.01150    0.12370
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.82730   20.81740   0.00990    0.04756
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65700   11.65450   0.00250    0.02145
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72100   10.73310  -0.01210   -0.11274
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.81710   13.81220   0.00490    0.03548
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02150    2.02100   0.00050    0.02474
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44800    9.44470   0.00330    0.03494
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43200    1.43160   0.00040    0.02794
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.39760   12.39010   0.00750    0.06053
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80640    1.80550   0.00090    0.04985
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.37000   10.36370   0.00630    0.06079
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53200    1.53130   0.00070    0.04571
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96080   10.96060   0.00020    0.00182
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.89180   10.88760   0.00420    0.03858
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.14000   15.23000  -0.09000   -0.59094
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.93000   18.73000   0.20000    1.06781
富邦日本東証基金                                                   20.33000   20.27000   0.06000    0.29600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.14000   47.19000  -0.05000   -0.10595
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.05000   47.30000  -0.25000   -0.52854
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.43000   53.59000  -0.16000   -0.29856
富邦台灣心基金                                                     22.29000   22.63000  -0.34000   -1.50243
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.06000   47.17000  -0.11000   -0.23320
富邦台灣科技指數基金                                               56.96000   57.15000  -0.19000   -0.33246
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.35800   47.21460   0.14340    0.30372
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.71660   41.68980   0.02680    0.06428
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31370    0.31540  -0.00170   -0.53900
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62610    2.62430   0.00180    0.06859
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35800    0.35790   0.00010    0.02794
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.05020   11.04610   0.00410    0.03712
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24270    2.24120   0.00150    0.06693
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33740    0.33730   0.00010    0.02965
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37280    9.36930   0.00350    0.03736
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.81000   23.94000  -0.13000   -0.54302
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.47000   14.31000   0.16000    1.11810
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.67000   28.24000  -0.57000   -2.01841
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71110   15.71090   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.94000   17.85000   0.09000    0.50420
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.17240   41.07690   0.09550    0.23249
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.81810   43.65810   0.16000    0.36648
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.83390   39.76850   0.06540    0.16445
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.06030   39.95690   0.10340    0.25878
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.16810   41.15460   0.01350    0.03280
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.26850   45.11920   0.14930    0.33090
富邦長紅基金                                                       62.15000   63.08000  -0.93000   -1.47432
富邦科技基金                                                       25.00000   25.21000  -0.21000   -0.83300
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.33180   41.28020   0.05160    0.12500
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.03370   43.85420   0.17950    0.40931
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.85170   39.73420   0.11750    0.29572
富邦恒生國企ETF基金                                                21.04000   21.00000   0.04000    0.19048
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.36000   13.42000  -0.06000   -0.44709
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.90000   27.75000   0.15000    0.54054
富邦高成長基金                                                     24.00000   24.35000  -0.35000   -1.43737
富邦基金A類型                                                      13.75000   13.93000  -0.18000   -1.29218
富邦基金I類型                                                      13.75000   13.93000  -0.18000   -1.29218
富邦深証100基金                                                    10.69000   10.65000   0.04000    0.37559
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.04000   20.99000   0.05000    0.23821
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42850    0.42850   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.54560   12.55020  -0.00460   -0.03665
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33620    9.33960  -0.00340   -0.03640
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30300    0.30300   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.53070    8.53380  -0.00310   -0.03633
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.38270   10.33980   0.04290    0.41490
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.05740   11.00750   0.04990    0.45333
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.63870    9.59890   0.03980    0.41463
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.25980   10.21350   0.04630    0.45332
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.40000   18.47000  -0.07000   -0.37899
富邦精準基金                                                       44.61000   45.13000  -0.52000   -1.15223
富邦精銳中小基金                                                   11.86000   11.96000  -0.10000   -0.83612
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.85000   18.24000  -0.39000   -2.13816
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.75000   21.80000  -0.05000   -0.22936
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.01000    6.99000   0.02000    0.28612
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.51000   16.60000  -0.09000   -0.54217
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.95000   19.89000   0.06000    0.30166
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.78040   10.74830   0.03210    0.29865
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52780   10.52060   0.00720    0.06844
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.74360   10.73190   0.01170    0.10902
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.22430   10.19390   0.03040    0.29822
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93840    9.93160   0.00680    0.06847
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.12890   10.11790   0.01100    0.10872
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富達台灣成長基金                                                   31.86000   31.92000  -0.06000   -0.18797
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12300   10.12990  -0.00690   -0.06812
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.11290   10.12150  -0.00860   -0.08497
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.91820    9.92860  -0.01040   -0.10475
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45030   10.45760  -0.00730   -0.06981
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45480   10.46370  -0.00890   -0.08506
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25500   10.26560  -0.01060   -0.10326
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51710    8.51920  -0.00210   -0.02465
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23400    9.23700  -0.00300   -0.03248
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76970    8.77400  -0.00430   -0.04901
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31680   10.32010  -0.00330   -0.03198
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40110   10.40450  -0.00340   -0.03268
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90560    9.91050  -0.00490   -0.04944
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05760   10.06170  -0.00410   -0.04075
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66000    8.65990   0.00010    0.00115
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96900    9.96940  -0.00040   -0.00401
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21910    9.22120  -0.00210   -0.02277
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50310   11.50290   0.00020    0.00174
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33500   11.33560  -0.00060   -0.00529
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60640   10.60870  -0.00230   -0.02168
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42230    9.42380  -0.00150   -0.01592
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89200    8.88970   0.00230    0.02587
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81890    9.81680   0.00210    0.02139
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29020    9.29000   0.00020    0.00215
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75960   10.75710   0.00250    0.02324
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81230   10.81010   0.00220    0.02035
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29330   10.29300   0.00030    0.00291
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44070    9.43980   0.00090    0.00953
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23150   10.21940   0.01210    0.11840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58120    9.57580   0.00540    0.05639
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09850    9.09260   0.00590    0.06489
富蘭克林華美中華基金                                               11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.78000   22.99000  -0.21000   -0.91344
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.37000   22.56000  -0.19000   -0.84220
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04110    8.04040   0.00070    0.00871
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.16680    9.16810  -0.00130   -0.01418
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.15580   10.15720  -0.00140   -0.01378
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.66270    9.66190   0.00080    0.00828
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.63750   11.63980  -0.00230   -0.01976
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72060    8.72240  -0.00180   -0.02064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.87150    8.87320  -0.00170   -0.01916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.96580    9.96780  -0.00200   -0.02006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.18560   14.24270  -0.05710   -0.40091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.23740   10.27860  -0.04120   -0.40083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.20930   10.25050  -0.04120   -0.40193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.64630   10.64810  -0.00180   -0.01690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67130    7.67260  -0.00130   -0.01694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.01420    9.01570  -0.00150   -0.01664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.01140   10.01310  -0.00170   -0.01698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24940   11.24850   0.00090    0.00800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56970    7.56900   0.00070    0.00925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91260    8.91190   0.00070    0.00785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06460   10.06380   0.00080    0.00795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91480   10.91620  -0.00140   -0.01282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69410    7.69510  -0.00100   -0.01300
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24830    8.24920  -0.00090   -0.01091
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.35190    9.35450  -0.00260   -0.02779
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43960   10.44240  -0.00280   -0.02681
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12570   13.12720  -0.00150   -0.01143
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.17000    8.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.98000    8.06000  -0.08000   -0.99256
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.74000   11.86000  -0.12000   -1.01180
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.41990   13.44260  -0.02270   -0.16887
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             39.41000   39.97000  -0.56000   -1.40105
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35450   10.35430   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.16000   15.29000  -0.13000   -0.85023
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.07000   14.22000  -0.15000   -1.05485
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.46000   16.63000  -0.17000   -1.02225
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.15040   10.17930  -0.02890   -0.28391
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.15030   10.17930  -0.02900   -0.28489
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.07220   10.13210  -0.05990   -0.59119
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.07220   10.13210  -0.05990   -0.59119
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.09710   10.13090  -0.03380   -0.33363
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.09710   10.13080  -0.03370   -0.33265
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.09710   10.13080  -0.03370   -0.33265
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.18430   10.21530  -0.03100   -0.30347
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.18430   10.21520  -0.03090   -0.30249
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.18430   10.21520  -0.03090   -0.30249
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.66470    6.68400  -0.01930   -0.28875
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.85860   10.89290  -0.03430   -0.31488
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62870    9.62630   0.00240    0.02493
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65290   11.64990   0.00300    0.02575
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82630    6.82510   0.00120    0.01758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.03140    9.03160  -0.00020   -0.00221
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04960   11.04770   0.00190    0.01720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.76000   68.58000   0.18000    0.26247
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.39000   69.02000   0.37000    0.53608
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.00380   61.90630   0.09750    0.15750
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.77000   20.75000   0.02000    0.09639
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.40090   66.19450   0.20640    0.31181
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.93290   65.71220   0.22070    0.33586
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88400   11.88330   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.36520   40.87940  -0.51420   -1.25785
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華大中華中小策略基金                                              9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                   67.33000   68.64000  -1.31000   -1.90851
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.77360   52.85580  -0.08220   -0.15552
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.46770   62.40000   0.06770    0.10849
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
復華台灣智能基金                                                   11.84000   11.97000  -0.13000   -1.08605
復華全方位基金                                                     30.05000   30.67000  -0.62000   -2.02152
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.31000   13.42000  -0.11000   -0.81967
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.06000   21.22000  -0.16000   -0.75401
復華全球平衡基金-美元                                               9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.91000   20.02000  -0.11000   -0.54945
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.76000   14.96000  -0.20000   -1.33690
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.29000   14.48000  -0.19000   -1.31215
復華全球原物料基金                                                  8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.37000   13.45000  -0.08000   -0.59480
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.16910   12.15980   0.00930    0.07648
復華全球債券基金                                                   14.87690   14.84580   0.03110    0.20949
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.37000   0.01000    0.06506
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.15000   15.11000   0.04000    0.26473
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
復華有利貨幣市場基金                                               13.49700   13.49690   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.73000   12.90000  -0.17000   -1.31783
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
復華東協世紀基金                                                   12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
復華南非幣長期收益基金A                                            14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.95000   0.04000    0.50314
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.56000   0.02000    0.13736
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.60050   67.32650   0.27400    0.40697
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      23.07000   23.22000  -0.15000   -0.64599
復華美國新星基金-美元                                              13.23000   13.38000  -0.15000   -1.12108
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.50000   13.65000  -0.15000   -1.09890
復華恒生基金                                                       21.70000   21.72000  -0.02000   -0.09208
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.54000   31.49000   0.05000    0.15878
復華神盾基金                                                       26.80510   27.18470  -0.37960   -1.39637
復華高成長基金                                                     70.06000   71.40000  -1.34000   -1.87675
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
復華貨幣市場基金                                                   14.46070   14.46050   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.48000   18.44000   0.04000    0.21692
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.50000   49.53000  -0.03000   -0.06057
復華復華基金                                                       21.96000   22.37000  -0.41000   -1.83281
復華華人世紀基金                                                   17.52000   17.60000  -0.08000   -0.45455
復華傳家二號基金                                                   32.60660   32.92240  -0.31580   -0.95923
復華傳家基金                                                       22.74580   23.00120  -0.25540   -1.11038
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.94000   15.92000   0.02000    0.12563
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.87000   21.83000   0.04000    0.18323
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.20000   69.02000   0.18000    0.26079
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
復華滬深300 A股基金                                                24.21000   24.11000   0.10000    0.41477
復華數位經濟基金                                                   47.39000   48.10000  -0.71000   -1.47609
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.08300   10.07760   0.00540    0.05358
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83700    9.83090   0.00610    0.06205
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62880   10.62310   0.00570    0.05366
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.23230   10.22600   0.00630    0.06161
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.99600   10.09890  -0.10290   -1.01892
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04700   10.04000   0.00700    0.06972
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.30120   10.29250   0.00870    0.08453
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.93520   10.92180   0.01340    0.12269
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.09830   10.08640   0.01190    0.11798
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.74330   10.72660   0.01670    0.15569
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.45770   10.44540   0.01230    0.11776
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.11120   11.09390   0.01730    0.15594
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78020   10.78110  -0.00090   -0.00835
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73480   10.72820   0.00660    0.06152
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.83750   10.82700   0.01050    0.09698
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.70910   10.70410   0.00500    0.04671
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.92810   12.04420  -0.11610   -0.96395
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.65860   10.64780   0.01080    0.10143
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.89210   10.88690   0.00520    0.04776
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.25280   12.37220  -0.11940   -0.96507
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.80220   10.79120   0.01100    0.10193
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.95160   10.93560   0.01600    0.14631
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24670   10.24460   0.00210    0.02050
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.24480   10.23680   0.00800    0.07815
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.15230   10.14060   0.01170    0.11538
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.60120   10.59950   0.00170    0.01604
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82090   10.93280  -0.11190   -1.02353
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.61070   10.60190   0.00880    0.08300
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.59980   10.59810   0.00170    0.01604
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82030   10.93230  -0.11200   -1.02449
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60730   10.59870   0.00860    0.08114
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.45320   10.44670   0.00650    0.06222
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.42880   10.41590   0.01290    0.12385
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.45130   10.44480   0.00650    0.06223
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.42970   10.41680   0.01290    0.12384
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.00000   11.00200  -0.00200   -0.01818
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99740   10.99320   0.00420    0.03821
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.09190   11.08340   0.00850    0.07669
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.33010   10.32810   0.00200    0.01936
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.32440   10.31650   0.00790    0.07658
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.23150   10.21980   0.01170    0.11448
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20190    9.19570   0.00620    0.06742
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25340    8.25970  -0.00630   -0.07627
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29570    8.29890  -0.00320   -0.03856
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.00320   11.99510   0.00810    0.06753
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.79780   10.80610  -0.00830   -0.07681
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97510   10.97920  -0.00410   -0.03734
景順主流基金                                                       18.63000   18.80000  -0.17000   -0.90426
景順台灣科技基金                                                   32.43000   32.72000  -0.29000   -0.88631
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
景順全球科技基金                                                   24.74000   24.80000  -0.06000   -0.24194
景順全球康健基金                                                   19.81000   19.72000   0.09000    0.45639
景順貨幣市場基金                                                   15.99530   15.99510   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.43000   33.63000  -0.20000   -0.59471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.27000   15.34000  -0.07000   -0.45632
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.39000   14.45000  -0.06000   -0.41522
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62580    8.62220   0.00360    0.04175
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96900    7.97660  -0.00760   -0.09528
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46990   11.46560   0.00430    0.03750
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57430   10.58440  -0.01010   -0.09542
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.95000   11.98000  -0.03000   -0.25042
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61500    9.61010   0.00490    0.05099
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.89360    9.88470   0.00890    0.09004
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.21960   10.21440   0.00520    0.05091
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51950   10.51010   0.00940    0.08944
華南永昌永昌基金                                                   20.54000   20.77000  -0.23000   -1.10737
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.02590   15.01310   0.01280    0.08526
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
華南永昌全球精品基金                                               17.53000   17.58000  -0.05000   -0.28441
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.80000   13.82000  -0.02000   -0.14472
華南永昌物聯網精選基金                                             12.41000   12.56000  -0.15000   -1.19427
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28330   16.28300   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.25420   25.42260  -0.16840   -0.66240
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99170   11.99150   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76310   10.76150   0.00160    0.01487
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76690   10.78170  -0.01480   -0.13727
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97660    9.97510   0.00150    0.01504
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91250    9.92610  -0.01360   -0.13701
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61390   10.61170   0.00220    0.02073
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54870   10.56250  -0.01380   -0.13065
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95920    9.95720   0.00200    0.02009
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83960    9.85250  -0.01290   -0.13093
華頓中小型基金                                                     21.20000   21.62000  -0.42000   -1.94265
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.20300   12.19220   0.01080    0.08858
華頓台灣基金                                                       23.67000   24.22000  -0.55000   -2.27085
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57210   11.57190   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.15000   18.25000  -0.10000   -0.54795
華頓全球高收益債券基金A                                            14.14870   14.14700   0.00170    0.01202
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24930    8.24830   0.00100    0.01212
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.06000    5.06000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.80710    2.81620  -0.00910   -0.32313
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.66610   12.72510  -0.05900   -0.46365
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40720    0.40930  -0.00210   -0.51307
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.09780   12.10840  -0.01060   -0.08754
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.09780   12.10840  -0.01060   -0.08754
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.71780   10.72320  -0.00540   -0.05036
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.85210   10.87680  -0.02470   -0.22709
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.85160   10.87630  -0.02470   -0.22710
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.54500    9.56680  -0.02180   -0.22787
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.98160   11.01090  -0.02930   -0.26610
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.98150   11.01070  -0.02920   -0.26520
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.67380    9.70060  -0.02680   -0.27627
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65770    2.65530   0.00240    0.09039
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07970    2.07600   0.00370    0.17823
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24410   12.25920  -0.01510   -0.12317
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49360    9.50540  -0.01180   -0.12414
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38490    0.38520  -0.00030   -0.07788
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30220    0.30260  -0.00040   -0.13219
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.60000    3.61000  -0.01000   -0.27701
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.23000   16.28000  -0.05000   -0.30713
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.76000   24.96000  -0.20000   -0.80128
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.03000   26.14000  -0.11000   -0.42081
匯豐成功基金                                                       44.12000   44.41000  -0.29000   -0.65301
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.71080    2.70540   0.00540    0.19960
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37660    2.37150   0.00510    0.21505
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01430   12.01140   0.00290    0.02414
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.08120    8.07780   0.00340    0.04209
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39410    0.39400   0.00010    0.02538
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33840    0.33830   0.00010    0.02956
匯豐金磚動力基金                                                   15.29000   15.37000  -0.08000   -0.52049
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01350   15.01340   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.37000    5.37000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.63160    5.61870   0.01290    0.22959
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.48090    9.46850   0.01240    0.13096
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.49000   53.91000  -0.42000   -0.77908
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.49000   53.91000  -0.42000   -0.77908
匯豐龍騰電子基金                                                   37.77000   38.17000  -0.40000   -1.04794
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.84460   12.83890   0.00570    0.04440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.31000   18.56000  -0.25000   -1.34698
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.44000   11.41930   0.02070    0.18127
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.42890   10.42590   0.00300    0.02877
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.85480   10.84300   0.01180    0.10883
新光台灣富貴基金                                                   24.19000   24.38000  -0.19000   -0.77933
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.28000   22.31000  -0.03000   -0.13447
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65650   40.72570  -0.06920   -0.16992
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.32730   44.25520   0.07210    0.16292
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.91530   10.91120   0.00410    0.03758
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.76400   10.75130   0.01270    0.11813
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.29430   10.29050   0.00380    0.03693
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.13890   10.12690   0.01200    0.11850
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51020   15.51000   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
新光亞洲精選基金-美金                                              21.72000   21.89000  -0.17000   -0.77661
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.20000   22.36000  -0.16000   -0.71556
新光店頭基金                                                       23.10000   23.43000  -0.33000   -1.40845
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.57610   40.43040   0.14570    0.36037
新光特選內需收益ETF基金                                            20.96000   21.01000  -0.05000   -0.23798
新光創新科技基金                                                   13.34000   13.47000  -0.13000   -0.96511
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27790   10.27780   0.00010    0.00097
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56250   10.55350   0.00900    0.08528
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05340   10.04980   0.00360    0.03582
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.39160    9.39160   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.62450    9.61600   0.00850    0.08839
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14910    9.14490   0.00420    0.04593
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.91090   40.85470   0.05620    0.13756
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.60930   43.43280   0.17650    0.40637
新光澳幣八年期保本基金                                             10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
新光澳幣十年期保本基金                                             10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
新光澳幣保本基金                                                   12.46000   12.45000   0.01000    0.08032
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.79520   10.79130   0.00390    0.03614
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54540    9.54230   0.00310    0.03249
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52670    9.52400   0.00270    0.02835
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56600   10.56300   0.00300    0.02840
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.62090   10.62000   0.00090    0.00847
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55850    9.55770   0.00080    0.00837
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51560    9.51450   0.00110    0.01156
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.55830   10.55700   0.00130    0.01231
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000    7.44000  -0.02000   -0.26882
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.79330   10.78650   0.00680    0.06304
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63520    9.62860   0.00660    0.06855
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63990   10.63610   0.00380    0.03573
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62570    9.62220   0.00350    0.03637
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69470    9.69010   0.00460    0.04747
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71890   10.71420   0.00470    0.04387
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.00210   14.99320   0.00890    0.05936
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.71050    8.70540   0.00510    0.05858
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.25930   41.32610  -0.06680   -0.16164
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.72530   42.57360   0.15170    0.35632
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.23310   43.10000   0.13310    0.30882
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.55960   43.42560   0.13400    0.30857
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.15280   44.94500   0.20780    0.46234
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.05490   42.92620   0.12870    0.29982
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.77080   46.62640   0.14440    0.30970
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.45900   48.44540   0.01360    0.02807
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.27600   46.09440   0.18160    0.39397
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.70240   10.71550  -0.01310   -0.12225
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.68870   43.50850   0.18020    0.41417
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.79640   40.88480  -0.08840   -0.21622
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48960   11.48740   0.00220    0.01915
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25460   10.27470  -0.02010   -0.19563
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.50390   13.46970   0.03420    0.25390
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.06780   10.06800  -0.00020   -0.00199
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                              13.26740   13.24670   0.02070    0.15627
群益大印度基金-美元                                                12.44600   12.45840  -0.01240   -0.09953
群益大印度基金-新臺幣                                              11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.35270   12.33850   0.01420    0.11509
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.88270   11.89940  -0.01670   -0.14034
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.01040   10.99770   0.01270    0.11548
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.66260    9.67620  -0.01360   -0.14055
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.91420    9.90280   0.01140    0.11512
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.73640    8.74870  -0.01230   -0.14059
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.19350    9.18290   0.01060    0.11543
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.37340    8.38520  -0.01180   -0.14072
群益中小型股基金                                                   45.40000   46.53000  -1.13000   -2.42854
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.43060   10.39350   0.03710    0.35695
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.65960    9.64980   0.00980    0.10156
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.13650    9.12380   0.01270    0.13920
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.85750    8.82590   0.03160    0.35804
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.20170    8.19340   0.00830    0.10130
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.75850    7.74760   0.01090    0.14069
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.62520   10.61480   0.01040    0.09798
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.68760   11.67620   0.01140    0.09763
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.27920   11.27280   0.00640    0.05677
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42860   10.41910   0.00950    0.09118
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.76760    8.73030   0.03730    0.42725
群益中國新機會基金N-美元                                            8.03090    8.01720   0.01370    0.17088
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.77540    7.74230   0.03310    0.42752
群益中國新機會基金-美元                                             8.58640    8.57180   0.01460    0.17033
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.26000    8.24000   0.02000    0.24272
群益平衡王基金                                                     19.91000   20.16680  -0.25680   -1.27338
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99550    9.99960  -0.00410   -0.04100
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99870    9.99890  -0.00020   -0.00200
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99560    9.99960  -0.00400   -0.04000
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99870    9.99890  -0.00020   -0.00200
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99560    9.99970  -0.00410   -0.04100
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99870    9.99880  -0.00010   -0.00100
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99710   10.00140  -0.00430   -0.04299
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00030   10.00070  -0.00040   -0.00400
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99710   10.00140  -0.00430   -0.04299
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00030   10.00070  -0.00040   -0.00400
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99710   10.00140  -0.00430   -0.04299
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00030   10.00070  -0.00040   -0.00400
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.99630   10.00090  -0.00460   -0.04600
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99950   10.00030  -0.00080   -0.00800
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.99630   10.00090  -0.00460   -0.04600
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99950   10.00020  -0.00070   -0.00700
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.99630   10.00090  -0.00460   -0.04600
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99950   10.00020  -0.00070   -0.00700
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.42000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.04670   12.00460   0.04210    0.35070
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.46920   11.45840   0.01080    0.09425
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.31920   10.28310   0.03610    0.35106
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.82410    9.81480   0.00930    0.09475
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.48610   10.45420   0.03190    0.30514
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.26520   10.23550   0.02970    0.29017
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.28120    9.25300   0.02820    0.30477
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.27280    9.24600   0.02680    0.28986
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.54710   10.51500   0.03210    0.30528
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.58750   10.55690   0.03060    0.28986
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.44510    9.41630   0.02880    0.30585
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.92170    9.89300   0.02870    0.29010
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31250   11.30500   0.00750    0.06634
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80630    7.80110   0.00520    0.06666
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.76490   10.76110   0.00380    0.03531
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.57910   10.57780   0.00130    0.01229
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.68390   10.67840   0.00550    0.05151
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97670    9.97320   0.00350    0.03509
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91210    9.91080   0.00130    0.01312
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01050   10.00530   0.00520    0.05197
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.76490   10.76110   0.00380    0.03531
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.57900   10.57770   0.00130    0.01229
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.68380   10.67830   0.00550    0.05151
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97680    9.97330   0.00350    0.03509
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91190    9.91070   0.00120    0.01211
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01050   10.00530   0.00520    0.05197
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.88840    9.86010   0.02830    0.28702
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.17940   16.13310   0.04630    0.28699
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.09000   16.04000   0.05000    0.31172
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.52300   10.52390  -0.00090   -0.00855
群益印度中小基金N-美元                                              8.81160    8.83490  -0.02330   -0.26373
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
群益印度中小基金-人民幣                                            14.24580   14.24700  -0.00120   -0.00842
群益印度中小基金-美元                                              12.60300   12.63630  -0.03330   -0.26353
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.70000   14.73000  -0.03000   -0.20367
群益多利策略組合基金                                               11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
群益多重收益組合基金                                               14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
群益多重資產組合基金                                               15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       25.19970   25.52730  -0.32760   -1.28333
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16090   16.16060   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.59000   21.56000   0.03000    0.13915
群益亞太中小基金                                                   10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.78000   16.82000  -0.04000   -0.23781
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.60860   10.60220   0.00640    0.06036
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84900    7.84420   0.00480    0.06119
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.30670   10.30040   0.00630    0.06116
群益店頭市場基金                                                   95.50000   97.04000  -1.54000   -1.58697
群益東方盛世基金                                                    9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
群益東協成長基金-人民幣                                            13.63390   13.63820  -0.00430   -0.03153
群益東協成長基金-美元                                              11.93720   11.97150  -0.03430   -0.28651
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.96830   11.97610  -0.00780   -0.06513
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.27250   11.29200  -0.01950   -0.17269
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.69090   10.70630  -0.01540   -0.14384
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82390    9.83030  -0.00640   -0.06510
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.25630    9.27230  -0.01600   -0.17256
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.77660    8.78920  -0.01260   -0.14336
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.05480   11.07070  -0.01590   -0.14362
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61370    9.61990  -0.00620   -0.06445
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.42060    9.43690  -0.01630   -0.17273
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.80470    9.81880  -0.01410   -0.14360
群益長安基金                                                       29.93000   30.37000  -0.44000   -1.44880
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.64960   10.66070  -0.01110   -0.10412
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.11030   16.12710  -0.01680   -0.10417
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.68000   15.69000  -0.01000   -0.06373
群益真善美基金                                                     15.66090   15.83310  -0.17220   -1.08759
群益馬拉松基金                                                    120.58000  122.30000  -1.72000   -1.40638
群益深証中小板基金                                                 12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
群益創新科技基金                                                   32.82000   33.39000  -0.57000   -1.70710
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.83010    9.80200   0.02810    0.28668
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.02480    9.02200   0.00280    0.03104
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.70500   10.67440   0.03060    0.28667
群益華夏盛世基金-美元                                               9.95080    9.94770   0.00310    0.03116
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.54000   16.53000   0.01000    0.06050
群益奧斯卡基金                                                     30.02000   30.44000  -0.42000   -1.37976
群益新興金鑽基金-美元                                              11.66300   11.69310  -0.03010   -0.25742
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
群益葛萊美基金                                                     23.89000   24.35000  -0.46000   -1.88912
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.95000   21.86000   0.09000    0.41171
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.64000    7.62000   0.02000    0.26247
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.50000   14.58000  -0.08000   -0.54870
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.28770   11.25120   0.03650    0.32441
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.10040   11.09290   0.00750    0.06761
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.20660   11.19460   0.01200    0.10719
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.96250   10.92710   0.03540    0.32397
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.78100   10.77370   0.00730    0.06776
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.88370   10.87210   0.01160    0.10670
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.28760   11.25110   0.03650    0.32441
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.10080   11.09320   0.00760    0.06851
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.96250   10.92710   0.03540    0.32397
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.78060   10.77320   0.00740    0.06869
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.05090   10.04020   0.01070    0.10657
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.06760   13.07570  -0.00810   -0.06195
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.88360   11.89340  -0.00980   -0.08240
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.77830   11.78730  -0.00900   -0.07635
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.77200    8.77740  -0.00540   -0.06152
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07900    9.08650  -0.00750   -0.08254
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57580    8.58240  -0.00660   -0.07690
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.34440   10.35300  -0.00860   -0.08307
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04440   10.05270  -0.00830   -0.08256
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.39000   30.76000  -0.37000   -1.20286
德信中國精選成長基金                                               12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
德信台灣主流中小基金                                               20.05000   20.35000  -0.30000   -1.47420
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98640   11.98620   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.12000   33.42000  -0.30000   -0.89767
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.96440   10.95890   0.00550    0.05019
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.86200   10.85990   0.00210    0.01934
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71670   11.71650   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.76000   17.24000  -0.48000   -2.78422
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.02000   18.06000  -0.04000   -0.22148
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70650   10.68350   0.02300    0.21529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.19260   16.15790   0.03470    0.21476
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.31130    8.30610   0.00520    0.06260
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.24880   11.24600   0.00280    0.02490
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.22060   12.21870   0.00190    0.01555
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.09710   14.08830   0.00880    0.06246
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摩根大歐洲基金                                                     17.23000   17.24000  -0.01000   -0.05800
摩根中小基金                                                       22.55000   22.77000  -0.22000   -0.96618
摩根中國A股基金                                                    15.47000   15.50000  -0.03000   -0.19355
摩根中國A股基金(美元)                                              12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
摩根中國亮點基金                                                   13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.79330   11.81130  -0.01800   -0.15240
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.08320   13.08720  -0.00400   -0.03056
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.00780   10.02570  -0.01790   -0.17854
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.74150   13.76250  -0.02100   -0.15259
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.86980   15.87480  -0.00500   -0.03150
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.78000   19.88000  -0.10000   -0.50302
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.78000   19.88000  -0.10000   -0.50302
摩根台灣增長基金                                                   50.83000   51.10000  -0.27000   -0.52838
摩根平衡基金                                                       27.95000   28.00000  -0.05000   -0.17857
摩根全球α基金                                                     18.89000   18.91000  -0.02000   -0.10576
摩根全球平衡基金                                                   16.37800   16.39600  -0.01800   -0.10978
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.56280    9.55350   0.00930    0.09735
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70500   10.69020   0.01480    0.13844
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11750   10.10780   0.00970    0.09597
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.75470   11.74330   0.01140    0.09708
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.49990   10.48980   0.01010    0.09628
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.80730   10.84220  -0.03490   -0.32189
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.39220   14.43860  -0.04640   -0.32136
摩根亞洲基金                                                       60.52000   60.88000  -0.36000   -0.59133
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54560    8.54190   0.00370    0.04332
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.09330   10.08640   0.00690    0.06841
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93300    8.92960   0.00340    0.03808
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.00610   13.00040   0.00570    0.04384
摩根東方內需機會基金                                               19.16000   19.27000  -0.11000   -0.57084
摩根東方科技基金                                                   32.48000   32.74000  -0.26000   -0.79414
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.17000   12.23000  -0.06000   -0.49060
摩根金龍收成基金                                                   22.63000   22.71000  -0.08000   -0.35227
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13350   15.13330   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
摩根新絲路基金                                                      9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
摩根新興35基金                                                     13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
摩根新興日本基金                                                   23.21000   23.29000  -0.08000   -0.34350
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.48580    7.48340   0.00240    0.03207
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.90290    9.89520   0.00770    0.07782
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.73410    9.73130   0.00280    0.02877
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.52250   11.51890   0.00360    0.03125
摩根新興科技基金                                                   53.55000   53.89000  -0.34000   -0.63091
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.97020    8.96930   0.00090    0.01003
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68540    9.68340   0.00200    0.02065
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13350    9.13530  -0.00180   -0.01970
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.68670   10.68560   0.00110    0.01029
摩根龍揚基金                                                       33.79000   33.92000  -0.13000   -0.38325
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34790    9.35020  -0.00230   -0.02460
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55410   11.55690  -0.00280   -0.02423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.72000   20.78000  -0.06000   -0.28874
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61610   12.61590   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.11000   11.30000  -0.19000   -1.68142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.69570   10.67830   0.01740    0.16295
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69330   10.69870  -0.00540   -0.05047
聯邦中國龍基金                                                     26.18000   26.57000  -0.39000   -1.46782
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.74790   12.75750  -0.00960   -0.07525
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89540   11.90190  -0.00650   -0.05461
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79080   10.79440  -0.00360   -0.03335
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.48590   10.49350  -0.00760   -0.07243
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.83970    9.84510  -0.00540   -0.05485
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91930    8.92220  -0.00290   -0.03250
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11590   10.11960  -0.00370   -0.03656
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26370   10.26210   0.00160    0.01559
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.11890   10.09300   0.02590    0.25661
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.36230   10.33180   0.03050    0.29521
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.60480    9.58020   0.02460    0.25678
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.83190    9.80290   0.02900    0.29583
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67650   11.68480  -0.00830   -0.07103
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.44960   11.45280  -0.00320   -0.02794
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.66220   10.66160   0.00060    0.00563
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.77490   10.78240  -0.00750   -0.06956
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.55210   10.55510  -0.00300   -0.02842
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82630    9.82580   0.00050    0.00509
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.27480   23.57210  -0.29730   -1.26124
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66860    9.72740  -0.05880   -0.60448
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06910   10.12650  -0.05740   -0.56683
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.61440    9.67290  -0.05850   -0.60478
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.00000   10.05710  -0.05710   -0.56776
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22420   13.22400   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.12000   13.31000  -0.19000   -1.42750
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.92060   16.91720   0.00340    0.02010
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98210   13.10790  -0.12580   -0.95973
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.69650   12.75190  -0.05540   -0.43445
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.07500   12.12780  -0.05280   -0.43536
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.42000   12.41930   0.00070    0.00564
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58630   11.58000   0.00630    0.05440
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58460   10.58440   0.00020    0.00189
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70580    8.70110   0.00470    0.05402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.43000   36.60000  -0.17000   -0.46448
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.61000   18.62000  -0.01000   -0.05371
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.69000   18.73000  -0.04000   -0.21356
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.42000   16.42000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.42000   15.46000  -0.04000   -0.25873
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.53000   14.57000  -0.04000   -0.27454
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.57000   14.61000  -0.04000   -0.27379
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.31000   15.35000  -0.04000   -0.26059
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.25000   21.27000  -0.02000   -0.09403
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.26000   19.28000  -0.02000   -0.10373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.11000   15.12000  -0.01000   -0.06614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.12000   16.13000  -0.01000   -0.06200
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.04000   15.05000  -0.01000   -0.06645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.11000   15.12000  -0.01000   -0.06614
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.60000   19.59000   0.01000    0.05105
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
聯博貨幣市場基金                                                   15.03900   15.03890   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.20660   11.20150   0.00510    0.04553
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.08640   14.08110   0.00530    0.03764
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.60670    7.60320   0.00350    0.04603
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.26650   10.24720   0.01930    0.18834
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.77610   10.71680   0.05930    0.55334
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.27420   10.26380   0.01040    0.10133
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.29030   10.27740   0.01290    0.12552
瀚亞中小型股基金                                                   21.04000   21.40000  -0.36000   -1.68224
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.28000   13.32000  -0.04000   -0.30030
瀚亞巴西基金                                                        6.30000    6.29000   0.01000    0.15898
瀚亞外銷基金                                                       40.23000   40.71000  -0.48000   -1.17907
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.33600   11.26020   0.07580    0.67317
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.92820   10.86710   0.06110    0.56225
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.83850   12.76450   0.07400    0.57973
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.86970   10.76800   0.10170    0.94447
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30460    7.25520   0.04940    0.68089
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02330    7.97840   0.04490    0.56277
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.18400    8.13680   0.04720    0.58008
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.12570    7.07770   0.04800    0.67819
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.76810    8.71760   0.05050    0.57929
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.98300    8.92240   0.06060    0.67919
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.38250    9.33000   0.05250    0.56270
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.13910    9.08650   0.05260    0.57888
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.68450   10.63390   0.05060    0.47584
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.93000    9.86450   0.06550    0.66400
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.82160    9.77810   0.04350    0.44487
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.90280    9.85580   0.04700    0.47688
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.34000   14.37000  -0.03000   -0.20877
瀚亞印度基金-美元                                                  13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.22000   30.32000  -0.10000   -0.32982
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.56000   13.62000  -0.06000   -0.44053
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.08000   15.17000  -0.09000   -0.59328
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.98000    7.03000  -0.05000   -0.71124
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45440   12.45230   0.00210    0.01686
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.15000   14.06630   0.08370    0.59504
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.39470   11.41440  -0.01970   -0.17259
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.16520   11.18150  -0.01630   -0.14578
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.89600   12.88620   0.00980    0.07605
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05460    9.05360   0.00100    0.01105
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.68420    9.62690   0.05730    0.59521
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.07010    9.08570  -0.01560   -0.17170
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.87540    8.88830  -0.01290   -0.14513
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.47490    9.46890   0.00600    0.06337
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.04810   15.03130   0.01680    0.11177
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.74260   10.72290   0.01970    0.18372
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.38890   10.38160   0.00730    0.07032
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.74950   12.73530   0.01420    0.11150
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.94000   19.95000  -0.01000   -0.05013
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62590   13.62570   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.72000   30.79000  -0.07000   -0.22735
瀚亞高科技基金                                                     58.58000   59.46000  -0.88000   -1.47999
瀚亞理財通基金                                                     26.78000   26.91000  -0.13000   -0.48309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
瀚亞菁華基金                                                       21.77000   21.97000  -0.20000   -0.91033
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.06600   14.02850   0.03750    0.26731
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28580    9.26110   0.02470    0.26671
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.04750   11.03650   0.01100    0.09967
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.58920   11.51450   0.07470    0.64875
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.34670   10.35500  -0.00830   -0.08015
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.75130   10.73090   0.02040    0.19011
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25820    8.25000   0.00820    0.09939
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.14540    8.09290   0.05250    0.64872
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.89520    8.90590  -0.01070   -0.12015
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36190    8.36860  -0.00670   -0.08006
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.19810    8.18250   0.01560    0.19065
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16550   14.15240   0.01310    0.09256
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.67170   10.65250   0.01920    0.18024
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.97260    9.96530   0.00730    0.07325
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.57930   11.56860   0.01070    0.09249
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.19410   10.17580   0.01830    0.17984
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.06130   10.05210   0.00920    0.09152
瀚亞歐洲基金                                                       10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
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