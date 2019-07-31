[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/30 108/07/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.44710 10.43290 0.01420 0.13611 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.26730 10.25330 0.01400 0.13654 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52660 10.51530 0.01130 0.10746 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.35310 10.34200 0.01110 0.10733 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.31030 10.30220 0.00810 0.07862 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.31270 10.30630 0.00640 0.06210 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.31210 10.30540 0.00670 0.06501 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.39450 10.38830 0.00620 0.05968 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.96580 9.95500 0.01080 0.10849 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.96580 9.95500 0.01080 0.10849 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.95630 9.94810 0.00820 0.08243 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.95630 9.94810 0.00820 0.08243 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.07170 10.06350 0.00820 0.08148 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.07170 10.06350 0.00820 0.08148 大華銀多元特別收益平衡基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81960 10.81990 -0.00030 -0.00277 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61800 10.61820 -0.00020 -0.00188 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72780 10.72050 0.00730 0.06809 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.61380 10.60660 0.00720 0.06788 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.37000 23.50000 -0.13000 -0.55319 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.16000 25.30000 -0.14000 -0.55336 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.83980 41.72780 0.11200 0.26841 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.30820 40.40490 -0.09670 -0.23933 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93190 9.92700 0.00490 0.04936 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46830 10.46120 0.00710 0.06787 中國信託台灣活力基金 13.36000 13.58000 -0.22000 -1.62003 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02210 10.00810 0.01400 0.13989 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12690 10.12620 0.00070 0.00691 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05170 9.05110 0.00060 0.00663 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43030 10.43360 -0.00330 -0.03163 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28960 9.29260 -0.00300 -0.03228 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.50890 11.55170 -0.04280 -0.37051 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74990 9.78620 -0.03630 -0.37093 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.40610 11.42080 -0.01470 -0.12871 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.94070 9.95360 -0.01290 -0.12960 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.02910 42.86880 0.16030 0.37393 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.91350 39.83740 0.07610 0.19103 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.56690 45.43740 0.12950 0.28501 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.25320 46.10040 0.15280 0.33145 中國信託智能運動基金-台幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 中國信託智能運動基金-美元 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03830 11.03820 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.23930 10.22430 0.01500 0.14671 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41650 9.40270 0.01380 0.14677 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.46030 10.44660 0.01370 0.13114 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61840 9.60580 0.01260 0.13117 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.98530 39.94560 0.03970 0.09939 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.92870 39.86150 0.06720 0.16858 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.91520 42.69250 0.22270 0.52164 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.70960 43.54510 0.16450 0.37777 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.24240 43.09780 0.14460 0.33552 元大2001基金 64.66000 65.26000 -0.60000 -0.91940 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.86430 45.70380 0.16050 0.35117 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.84900 43.83040 0.01860 0.04244 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.45000 21.49000 -0.04000 -0.18613 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71760 11.71520 0.00240 0.02049 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86650 10.88080 -0.01430 -0.13142 元大上證50基金 34.01000 33.86000 0.15000 0.44300 元大大中華TMT基金-人民幣 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147 元大大中華TMT基金-新台幣 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.47000 -0.09000 -0.66815 元大大中華價值指數基金-美元 12.50600 12.61100 -0.10500 -0.83261 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.02600 17.16200 -0.13600 -0.79245 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.11000 11.11400 -0.00400 -0.03599 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.75500 10.77500 -0.02000 -0.18561 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.07000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.24820 47.32810 -0.07990 -0.16882 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.98310 10.97560 0.00750 0.06833 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99950 9.99260 0.00690 0.06905 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16930 10.17770 -0.00840 -0.08253 元大巴西指數基金 7.47300 7.42800 0.04500 0.60582 元大日經225基金 27.57000 27.45000 0.12000 0.43716 元大台商收成基金 22.90000 23.05000 -0.15000 -0.65076 元大台灣50單日反向1倍基金 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 元大台灣50單日正向2倍基金 41.28000 41.48000 -0.20000 -0.48216 元大台灣中型100基金 33.61000 33.96000 -0.35000 -1.03062 元大台灣加權股價指數基金 26.30000 26.44000 -0.14000 -0.52950 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 元大台灣卓越50基金 83.31000 83.50000 -0.19000 -0.22754 元大台灣金融基金 18.57000 18.60000 -0.03000 -0.16129 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.48000 32.64000 -0.16000 -0.49020 元大台灣高股息基金 27.38000 27.46000 -0.08000 -0.29133 元大台灣電子科技基金 36.67000 36.87000 -0.20000 -0.54245 元大全球ETF成長組合基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 15.13000 15.14000 -0.01000 -0.06605 元大全球人工智慧ETF基金 24.55000 24.70000 -0.15000 -0.60729 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 元大全球不動產證券化基金-美元 12.30100 12.33300 -0.03200 -0.25947 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.55000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.88000 -0.01000 -0.14535 元大全球股票入息基金-美元配息 8.60600 8.61000 -0.00400 -0.04646 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 元大全球農業商機基金 18.21000 18.27000 -0.06000 -0.32841 元大印尼指數基金 9.87900 9.88500 -0.00600 -0.06070 元大印度指數基金 9.80300 9.88000 -0.07700 -0.77935 元大印度基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 元大多多基金 17.37000 17.62000 -0.25000 -1.41884 元大多福基金 53.09000 53.47000 -0.38000 -0.71068 元大亞太成長基金 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39750 9.39960 -0.00210 -0.02234 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51800 7.51970 -0.00170 -0.02261 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.25000 9.28600 -0.03600 -0.38768 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.31600 10.34200 -0.02600 -0.25140 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24720 10.24360 0.00360 0.03514 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44670 10.44520 0.00150 0.01436 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.23400 10.23260 0.00140 0.01368 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52140 10.51590 0.00550 0.05230 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30790 10.30250 0.00540 0.05241 元大卓越基金 44.00000 44.32000 -0.32000 -0.72202 元大店頭基金 8.50000 8.66000 -0.16000 -1.84758 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48770 10.48700 0.00070 0.00667 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85080 9.85890 -0.00810 -0.08216 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.63720 32.59390 0.04330 0.13285 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.19430 42.02040 0.17390 0.41385 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.01130 17.06340 -0.05210 -0.30533 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.33660 22.20000 0.13660 0.61532 元大美國政府7至10年期債券基金 42.13860 42.01830 0.12030 0.28630 元大高科技基金 19.60000 19.93000 -0.33000 -1.65580 元大得利貨幣市場基金 16.33290 16.33260 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03750 12.03730 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.91000 11.09000 -0.18000 -1.62308 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.92000 11.09000 -0.17000 -1.53291 元大富櫃50基金 13.14000 13.35000 -0.21000 -1.57303 元大華夏中小基金 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423 元大新中國基金-人民幣 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 元大新中國基金-美元 9.21800 9.26800 -0.05000 -0.53949 元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大新主流基金 24.85000 25.11000 -0.26000 -1.03544 元大新東協平衡基金-美元 9.63200 9.63800 -0.00600 -0.06225 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.02310 11.04280 -0.01970 -0.17840 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15570 10.19320 -0.03750 -0.36789 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.58350 11.62170 -0.03820 -0.32870 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.54410 9.57560 -0.03150 -0.32896 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.57940 10.57270 0.00670 0.06337 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81860 9.81240 0.00620 0.06319 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.83540 10.82430 0.01110 0.10255 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06430 10.05410 0.01020 0.10145 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10780 10.10270 0.00510 0.05048 元大新興亞洲基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.89710 9.88830 0.00880 0.08899 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.17120 9.16300 0.00820 0.08949 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.25720 10.24410 0.01310 0.12788 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.51990 9.50770 0.01220 0.12832 元大萬泰貨幣市場基金 15.17020 15.16990 0.00030 0.00198 元大經貿基金 37.13000 37.39000 -0.26000 -0.69537 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 元大實質多重資產基金-美元 8.20800 8.19100 0.01700 0.20754 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 元大滬深300單日反向1倍基金 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 元大滬深300單日正向2倍基金 18.50000 18.42000 0.08000 0.43431 元大摩臺基金 39.00000 39.11000 -0.11000 -0.28126 元大標普500基金 28.51000 28.53000 -0.02000 -0.07010 元大標普500單日反向1倍基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 元大標普500單日正向2倍基金 38.11000 38.17000 -0.06000 -0.15719 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.86000 20.79000 0.07000 0.33670 元大標智滬深300基金 18.67000 18.48000 0.19000 1.02814 元大歐洲50基金 25.76000 25.76000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.21510 9.23750 -0.02240 -0.24249 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29840 10.29820 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.77000 15.94000 -0.17000 -1.06650 日盛上選基金 36.36000 36.81000 -0.45000 -1.22249 日盛小而美基金 18.67000 19.00000 -0.33000 -1.73684 日盛中國內需動力基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38440 12.36560 0.01880 0.15203 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.86450 9.84950 0.01500 0.15229 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63720 12.62980 0.00740 0.05859 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06070 10.05480 0.00590 0.05868 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43220 11.42280 0.00940 0.08229 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.08410 9.07650 0.00760 0.08373 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 日盛日盛基金 11.90000 12.08000 -0.18000 -1.49007 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.58360 10.58490 -0.00130 -0.01228 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43990 9.44100 -0.00110 -0.01165 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35300 10.35260 0.00040 0.00386 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23460 9.23420 0.00040 0.00433 日盛全球智能車基金(美元) 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52730 2.52370 0.00360 0.14265 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65760 1.65530 0.00230 0.13895 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39110 0.39090 0.00020 0.05116 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25700 0.25690 0.00010 0.03893 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.90380 12.89410 0.00970 0.07523 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35440 8.34810 0.00630 0.07547 日盛亞洲機會基金 7.20000 7.25000 -0.05000 -0.68966 日盛首選基金 17.86000 18.12000 -0.26000 -1.43488 日盛高科技基金 18.96000 19.26000 -0.30000 -1.55763 日盛貨幣市場基金 14.84140 14.84110 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 41.22000 41.84000 -0.62000 -1.48184 日盛精選五虎基金 37.08000 37.51000 -0.43000 -1.14636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55200 13.55180 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.22000 32.81000 -0.59000 -1.79823 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.42000 10.55000 -0.13000 -1.23223 台新MSCI中國基金 20.46000 20.55000 -0.09000 -0.43796 台新大眾貨幣市場基金 14.22880 14.22860 0.00020 0.00141 台新中國通基金 46.32000 47.31000 -0.99000 -2.09258 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57070 0.57060 0.00010 0.01753 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.72200 17.71200 0.01000 0.05646 台新中國精選中小基金-美元 0.32700 0.32660 0.00040 0.12247 台新中國精選中小基金-新台幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 台新主流基金 25.17000 25.55000 -0.38000 -1.48728 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.60000 23.55000 0.05000 0.21231 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76340 0.76210 0.00130 0.17058 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.71000 16.68000 0.03000 0.17986 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53950 0.53860 0.00090 0.16710 台新台灣中小基金 36.07000 36.66000 -0.59000 -1.60938 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.61980 10.65300 -0.03320 -0.31165 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.82710 9.87810 -0.05100 -0.51629 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.36820 11.42730 -0.05910 -0.51718 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.82000 10.88000 -0.06000 -0.55147 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.20060 10.20380 -0.00320 -0.03136 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.42260 11.42620 -0.00360 -0.03151 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.55000 14.63000 -0.08000 -0.54682 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66640 8.66040 0.00600 0.06928 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28380 0.28370 0.00010 0.03525 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72650 12.71760 0.00890 0.06998 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41170 0.41160 0.00010 0.02430 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.01000 40.06000 -0.05000 -0.12481 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.15000 41.06000 0.09000 0.21919 台新真吉利貨幣市場基金 11.13370 11.13350 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 32.82620 33.16590 -0.33970 -1.02424 台新智慧生活基金-美元 11.11730 11.17180 -0.05450 -0.48784 台新智慧生活基金-新台幣 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39630 8.39180 0.00450 0.05362 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.65610 8.64820 0.00790 0.09135 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.53570 9.53060 0.00510 0.05351 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84140 9.83240 0.00900 0.09153 台新新興市場債券基金(A類型) 11.84600 11.80520 0.04080 0.34561 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37500 0.37400 0.00100 0.26738 台新新興市場債券基金(B類型) 8.39980 8.37090 0.02890 0.34524 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28070 0.27990 0.00080 0.28582 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.72000 0.01000 0.17483 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.35000 22.31000 0.04000 0.17929 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.31620 10.29210 0.02410 0.23416 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08530 10.08080 0.00450 0.04464 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.18180 10.17550 0.00630 0.06191 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.31620 10.29200 0.02420 0.23513 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08510 10.08060 0.00450 0.04464 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.18180 10.17550 0.00630 0.06191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.35540 42.21640 0.13900 0.32926 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.03550 41.86900 0.16650 0.39767 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.92710 40.02840 -0.10130 -0.25307 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37300 11.37100 0.00200 0.01759 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18680 10.20430 -0.01750 -0.17150 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23310 9.22420 0.00890 0.09649 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.88000 10.86950 0.01050 0.09660 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82710 7.83460 -0.00750 -0.09573 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29380 9.30280 -0.00900 -0.09675 永豐中小基金 53.51000 54.32000 -0.81000 -1.49116 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79410 1.78960 0.00450 0.25145 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50970 2.50350 0.00620 0.24765 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20930 8.20460 0.00470 0.05728 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14200 11.13560 0.00640 0.05747 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.83000 0.02000 0.41408 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.89000 21.85000 0.04000 0.18307 永豐主流品牌基金 19.76000 19.82000 -0.06000 -0.30272 永豐永豐基金 33.44000 33.91000 -0.47000 -1.38602 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26850 9.26800 0.00050 0.00539 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79450 9.79410 0.00040 0.00408 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17000 9.16670 0.00330 0.03600 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69300 9.68940 0.00360 0.03715 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 14.18820 14.18140 0.00680 0.04795 永豐高科技基金 23.73000 24.25000 -0.52000 -2.14433 永豐貨幣市場基金 13.94440 13.94420 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11950 2.11370 0.00580 0.27440 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.62650 2.61920 0.00730 0.27871 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81020 7.80350 0.00670 0.08586 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98360 10.97410 0.00950 0.08657 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22700 7.22550 0.00150 0.02076 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63010 11.62770 0.00240 0.02064 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 55.11000 55.32000 -0.21000 -0.37961 永豐領航科技基金 38.40000 39.18000 -0.78000 -1.99081 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 永豐趨勢平衡基金 41.60000 42.00000 -0.40000 -0.95238 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90270 11.90190 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75620 9.75010 0.00610 0.06256 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40790 10.40140 0.00650 0.06249 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81900 9.81490 0.00410 0.04177 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30600 10.30170 0.00430 0.04174 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81160 9.80460 0.00700 0.07140 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59240 10.58490 0.00750 0.07086 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82940 9.82470 0.00470 0.04784 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39120 10.38630 0.00490 0.04718 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.12000 20.15000 -0.03000 -0.14888 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.02000 20.05000 -0.03000 -0.14963 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06800 10.06500 0.00300 0.02981 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06800 10.06500 0.00300 0.02981 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00970 10.01210 -0.00240 -0.02397 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00970 10.01210 -0.00240 -0.02397 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.15980 10.15800 0.00180 0.01772 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.15970 10.15790 0.00180 0.01772 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06830 10.06700 0.00130 0.01291 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06830 10.06700 0.00130 0.01291 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.51000 -0.07000 -0.45132 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.50730 10.51520 -0.00790 -0.07513 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74340 10.75360 -0.01020 -0.09485 兆豐國際全球基金 31.69000 31.77000 -0.08000 -0.25181 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49850 10.49790 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22260 10.23040 -0.00780 -0.07624 兆豐國際國民基金 23.09000 23.55000 -0.46000 -1.95329 兆豐國際第一基金 13.27000 13.45000 -0.18000 -1.33829 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.78090 10.77190 0.00900 0.08355 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22880 8.22190 0.00690 0.08392 兆豐國際萬全基金 20.62000 20.85000 -0.23000 -1.10312 兆豐國際電子基金 26.64000 26.96000 -0.32000 -1.18694 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.29000 22.36000 -0.07000 -0.31306 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.39000 15.35000 0.04000 0.26059 兆豐國際豐台灣基金 35.73000 36.16000 -0.43000 -1.18916 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56030 12.56020 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.98850 9.98900 -0.00050 -0.00501 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.98590 9.98560 0.00030 0.00300 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.00010 9.99680 0.00330 0.03301 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99180 9.99230 -0.00050 -0.00500 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97520 9.97570 -0.00050 -0.00501 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.98870 9.98930 -0.00060 -0.00601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98850 9.98830 0.00020 0.00200 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00870 10.00530 0.00340 0.03398 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.99660 9.99710 -0.00050 -0.00500 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98440 9.98490 -0.00050 -0.00501 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89410 10.89370 0.00040 0.00367 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65540 10.65660 -0.00120 -0.01126 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88160 10.88220 -0.00060 -0.00551 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57390 10.57360 0.00030 0.00284 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.72100 10.72210 -0.00110 -0.01026 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.67980 10.68030 -0.00050 -0.00468 合庫台灣基金 11.81000 12.09000 -0.28000 -2.31596 合庫全球高收益債券基金A類型 11.75770 11.75660 0.00110 0.00936 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.75180 12.75280 -0.00100 -0.00784 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.37270 11.37420 -0.00150 -0.01319 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15760 12.15760 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17560 8.17480 0.00080 0.00979 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46440 9.46480 -0.00040 -0.00423 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16870 9.16990 -0.00120 -0.01309 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87760 8.87790 -0.00030 -0.00338 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32130 9.32250 -0.00120 -0.01287 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫全球新興市場基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17630 10.17610 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.01180 10.00610 0.00570 0.05697 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32840 10.32340 0.00500 0.04843 合庫新興多重收益基金A類型 10.60640 10.59880 0.00760 0.07171 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15490 12.14800 0.00690 0.05680 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.45090 15.44110 0.00980 0.06347 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.79260 8.78800 0.00460 0.05234 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61260 9.60800 0.00460 0.04788 合庫新興多重收益基金B類型 7.96590 7.96020 0.00570 0.07161 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.74570 8.74080 0.00490 0.05606 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67650 10.67060 0.00590 0.05529 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 安本標準兩岸價值基金 美元 11.75000 11.81000 -0.06000 -0.50804 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19650 10.18590 0.01060 0.10407 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20100 10.19240 0.00860 0.08438 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.99540 9.99060 0.00480 0.04805 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16710 10.15870 0.00840 0.08269 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19640 10.18580 0.01060 0.10407 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.20100 10.19240 0.00860 0.08438 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99540 9.99060 0.00480 0.04805 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16710 10.15870 0.00840 0.08269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22760 11.22570 0.00190 0.01693 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07200 10.09560 -0.02360 -0.23377 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03650 10.05610 -0.01960 -0.19491 安聯中國東協基金 15.73000 15.81000 -0.08000 -0.50601 安聯中國策略基金-美元 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 安聯中國策略基金-新臺幣 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092 安聯中華新思路基金-人民幣 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920 安聯中華新思路基金-美元 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 安聯台灣大壩基金 31.22000 31.73000 -0.51000 -1.60731 安聯台灣科技基金 52.77000 53.88000 -1.11000 -2.06013 安聯台灣貨幣市場基金 12.55160 12.55140 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 35.61000 36.08000 -0.47000 -1.30266 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80740 10.80470 0.00270 0.02499 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.93030 15.92760 0.00270 0.01695 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92440 9.92270 0.00170 0.01713 安聯四季成長組合基金-美元 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.28040 13.26970 0.01070 0.08063 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86090 10.85490 0.00600 0.05527 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.93290 12.92610 0.00680 0.05261 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63140 9.62230 0.00910 0.09457 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56570 9.56040 0.00530 0.05544 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10210 9.09730 0.00480 0.05276 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26970 10.25400 0.01570 0.15311 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30630 10.30090 0.00540 0.05242 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54500 12.53350 0.01150 0.09175 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38780 11.38150 0.00630 0.05535 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99570 10.98960 0.00610 0.05551 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.67150 8.66380 0.00770 0.08888 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53600 8.53130 0.00470 0.05509 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21570 8.21120 0.00450 0.05480 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30340 10.28970 0.01370 0.13314 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21170 10.20610 0.00560 0.05487 安聯全球人口趨勢基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.91000 33.86000 0.05000 0.14767 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48280 12.47680 0.00600 0.04809 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56760 10.56250 0.00510 0.04828 安聯全球新興市場基金 17.44000 17.46000 -0.02000 -0.11455 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 安聯亞洲動態策略基金 22.73000 22.81000 -0.08000 -0.35072 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08260 10.08460 -0.00200 -0.01983 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09280 10.09170 0.00110 0.01090 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08170 10.08370 -0.00200 -0.01983 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09550 10.09410 0.00140 0.01387 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08560 10.08760 -0.00200 -0.01983 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03660 10.04030 -0.00370 -0.03685 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03660 10.04030 -0.00370 -0.03685 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03660 10.04030 -0.00370 -0.03685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57760 10.57270 0.00490 0.04635 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11090 10.10620 0.00470 0.04651 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.05590 90.94430 0.11160 0.12271 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43210 13.42430 0.00780 0.05810 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.84390 68.75750 0.08640 0.12566 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.02660 10.02080 0.00580 0.05788 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74800 2.74520 0.00280 0.10200 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96140 10.96040 0.00100 0.00912 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28640 2.28160 0.00480 0.21038 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85750 8.85670 0.00080 0.00903 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.55460 10.54220 0.01240 0.11762 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.48730 10.47820 0.00910 0.08685 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.87540 10.86390 0.01150 0.10586 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.44650 10.43860 0.00790 0.07568 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.48650 10.47830 0.00820 0.07826 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.45260 10.44030 0.01230 0.11781 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35770 10.34900 0.00870 0.08407 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.66210 10.65140 0.01070 0.10046 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.34290 10.33510 0.00780 0.07547 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.39340 10.38570 0.00770 0.07414 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31730 10.30710 0.01020 0.09896 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.42350 10.41090 0.01260 0.12103 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30820 10.29890 0.00930 0.09030 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.25160 10.24240 0.00920 0.08982 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32650 10.31580 0.01070 0.10372 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.37410 10.36170 0.01240 0.11967 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30810 10.29870 0.00940 0.09127 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.25100 10.24210 0.00890 0.08690 宏利台灣動力基金A類型 31.28000 31.74000 -0.46000 -1.44928 宏利台灣動力基金I類型 31.28000 31.74000 -0.46000 -1.44928 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.14340 10.15200 -0.00860 -0.08471 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03330 10.03760 -0.00430 -0.04284 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.66390 7.67040 -0.00650 -0.08474 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.64340 7.64800 -0.00460 -0.06015 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 宏利全球債券組合基金 13.82650 13.81510 0.01140 0.08252 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00120 3.00070 0.00050 0.01666 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46500 12.46400 0.00100 0.00802 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97140 8.97030 0.00110 0.01226 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.56040 2.55460 0.00580 0.22704 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54870 11.54380 0.00490 0.04245 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46490 3.48100 -0.01610 -0.46251 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55630 0.55890 -0.00260 -0.46520 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36360 12.36000 0.00360 0.02913 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94670 10.94320 0.00350 0.03198 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50170 10.50040 0.00130 0.01238 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78690 8.78510 0.00180 0.02049 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42410 8.42400 0.00010 0.00119 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28340 8.28250 0.00090 0.01087 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.44430 8.44350 0.00080 0.00947 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.80000 10.89000 -0.09000 -0.82645 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.05010 3.04740 0.00270 0.08860 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44190 0.44160 0.00030 0.06793 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.29640 13.28530 0.01110 0.08355 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00690 1.00620 0.00070 0.06957 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.64060 7.63420 0.00640 0.08383 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12280 2.12080 0.00200 0.09430 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30660 0.30640 0.00020 0.06527 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.30530 9.29780 0.00750 0.08066 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33830 0.33800 0.00030 0.08876 宏利萬利貨幣市場基金 13.69110 13.69090 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.55000 -0.01000 -0.39216 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.54000 26.65000 -0.11000 -0.41276 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.54000 26.65000 -0.11000 -0.41276 宏利澳幣保本基金 12.69070 12.68830 0.00240 0.01892 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47130 10.45230 0.01900 0.18178 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68040 9.67970 0.00070 0.00723 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18660 9.18240 0.00420 0.04574 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.57600 11.57070 0.00530 0.04581 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97320 12.97310 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.90000 28.13000 -0.23000 -0.81763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49510 11.49510 0.00000 0.00000 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15330 10.16010 -0.00680 -0.06693 保德信大中華基金-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 保德信大中華基金-新台幣 30.49000 30.54000 -0.05000 -0.16372 保德信中小型股基金 48.65000 49.32000 -0.67000 -1.35848 保德信中國中小基金-人民幣 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 保德信中國中小基金-美元 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 保德信中國中小基金-新臺幣 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02460 10.02230 0.00230 0.02295 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.10460 10.10130 0.00330 0.03267 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14420 10.14180 0.00240 0.02366 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.25210 11.24950 0.00260 0.02311 保德信中國品牌基金-人民幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 保德信中國品牌基金-美元 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.96000 29.09000 -0.13000 -0.44689 保德信全球消費商機基金 19.90000 19.93000 -0.03000 -0.15053 保德信全球基礎建設基金 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 保德信全球資源基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569 保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.53000 33.63000 -0.10000 -0.29735 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.59090 10.54520 0.04570 0.43337 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.02300 10.97550 0.04750 0.43278 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.65470 10.60470 0.05000 0.47149 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.08720 11.03530 0.05190 0.47031 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68970 9.69480 -0.00510 -0.05261 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.86210 10.86770 -0.00560 -0.05153 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27870 9.28000 -0.00130 -0.01401 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38390 10.38520 -0.00130 -0.01252 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20560 8.20880 -0.00320 -0.03898 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31810 11.32260 -0.00450 -0.03974 保德信亞太基金 20.68000 20.80000 -0.12000 -0.57692 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75600 8.74830 0.00770 0.08802 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13790 12.12740 0.01050 0.08658 保德信店頭市場基金 35.38000 35.77000 -0.39000 -1.09030 保德信拉丁美洲基金 7.55000 7.53000 0.02000 0.26560 保德信金平衡基金 30.54000 30.70000 -0.16000 -0.52117 保德信金滿意基金 42.97000 43.39000 -0.42000 -0.96796 保德信科技島基金 27.31000 27.56000 -0.25000 -0.90711 保德信高成長基金 96.75000 97.64000 -0.89000 -0.91151 保德信貨幣市場基金 15.84430 15.84410 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.78220 10.78860 -0.00640 -0.05932 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.05490 11.05720 -0.00230 -0.02080 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08210 11.08810 -0.00600 -0.05411 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63900 10.64060 -0.00160 -0.01504 保德信新世紀基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.26590 8.25990 0.00600 0.07264 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.43780 10.42970 0.00810 0.07766 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.77350 11.76500 0.00850 0.07225 保德信新興趨勢組合基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 保德信瑞騰基金 15.65480 15.65260 0.00220 0.01406 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98480 9.98530 -0.00050 -0.00501 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56210 10.56300 -0.00090 -0.00852 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93090 9.92980 0.00110 0.01108 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24030 10.23890 0.00140 0.01367 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01090 10.00450 0.00640 0.06397 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53500 10.53090 0.00410 0.03893 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94540 9.94660 -0.00120 -0.01206 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32910 10.33040 -0.00130 -0.01258 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62880 10.61790 0.01090 0.10266 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35710 10.35630 0.00080 0.00772 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75670 10.75550 0.00120 0.01116 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30690 10.30990 -0.00300 -0.02910 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64420 10.64730 -0.00310 -0.02912 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20550 10.19700 0.00850 0.08336 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76710 10.76090 0.00620 0.05762 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11700 10.11480 0.00220 0.02175 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52640 10.52320 0.00320 0.03041 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.94370 9.93800 0.00570 0.05736 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94370 9.93810 0.00560 0.05635 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.12200 10.11790 0.00410 0.04052 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92370 9.92230 0.00140 0.01411 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92370 9.92230 0.00140 0.01411 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.12350 10.10730 0.01620 0.16028 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47050 10.46250 0.00800 0.07646 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21830 10.21600 0.00230 0.02251 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38280 10.38040 0.00240 0.02312 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76620 10.76380 0.00240 0.02230 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51020 10.51140 -0.00120 -0.01142 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18270 11.18350 -0.00080 -0.00715 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39170 10.39390 -0.00220 -0.02117 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70330 10.70550 -0.00220 -0.02055 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57360 10.56360 0.01000 0.09466 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62760 10.62180 0.00580 0.05460 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.67500 10.66510 0.00990 0.09283 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41180 10.40390 0.00790 0.07593 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44120 10.43340 0.00780 0.07476 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.51200 10.50690 0.00510 0.04854 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.69480 10.69010 0.00470 0.04397 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25900 10.25630 0.00270 0.02633 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35700 10.35420 0.00280 0.02704 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97730 1.97600 0.00130 0.06579 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83630 2.83480 0.00150 0.05291 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29580 0.29610 -0.00030 -0.10132 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46040 0.46080 -0.00040 -0.08681 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40900 8.41490 -0.00590 -0.07011 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.29180 12.30190 -0.01010 -0.08210 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73560 9.72710 0.00850 0.08738 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.38370 12.37210 0.01160 0.09376 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76490 8.76800 -0.00310 -0.03536 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20100 11.20500 -0.00400 -0.03570 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.95440 10.95050 0.00390 0.03561 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.76480 10.75910 0.00570 0.05298 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.64000 19.77000 -0.13000 -0.65756 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4547.96000 4577.05000 -29.09000 -0.63556 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31200 10.30680 0.00520 0.05045 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21370 11.20930 0.00440 0.03925 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21270 10.20700 0.00570 0.05584 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94800 9.94300 0.00500 0.05029 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57610 10.57080 0.00530 0.05014 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96090 9.95380 0.00710 0.07133 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33570 10.32900 0.00670 0.06487 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.56390 10.53770 0.02620 0.24863 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19860 6.19460 0.00400 0.06457 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.36030 11.35300 0.00730 0.06430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71260 10.72640 -0.01380 -0.12865 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72150 11.73790 -0.01640 -0.13972 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93070 10.94710 -0.01640 -0.14981 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23280 9.24470 -0.01190 -0.12872 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55690 9.57030 -0.01340 -0.14002 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43160 9.44580 -0.01420 -0.15033 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.60130 10.61490 -0.01360 -0.12812 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.07380 11.08930 -0.01550 -0.13977 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.05520 11.07180 -0.01660 -0.14993 柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70200 13.70190 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.93000 16.98000 -0.05000 -0.29446 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.42060 14.41440 0.00620 0.04301 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75700 12.75170 0.00530 0.04156 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35280 13.35000 0.00280 0.02097 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.68290 8.67910 0.00380 0.04378 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85010 6.84710 0.00300 0.04381 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77670 8.77310 0.00360 0.04103 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.58230 8.56750 0.01480 0.17275 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87880 10.87650 0.00230 0.02115 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.50570 8.49910 0.00660 0.07766 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.94630 12.94090 0.00540 0.04173 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.49090 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0.05040 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.55280 10.55390 -0.00110 -0.01042 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.64530 10.63510 0.01020 0.09591 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95170 9.95050 0.00120 0.01206 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.66040 9.65550 0.00490 0.05075 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.91740 10.88700 0.03040 0.27923 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.71780 9.71890 -0.00110 -0.01132 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.80950 9.80000 0.00950 0.09694 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36730 11.35490 0.01240 0.10920 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.77380 12.75610 0.01770 0.13876 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.07420 12.06300 0.01120 0.09285 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05450 9.04470 0.00980 0.10835 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75000 9.73640 0.01360 0.13968 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67850 9.66950 0.00900 0.09308 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.06130 11.04920 0.01210 0.10951 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.89450 11.87790 0.01660 0.13976 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66460 11.65380 0.01080 0.09267 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05480 9.04490 0.00990 0.10945 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75050 9.73700 0.01350 0.13865 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67890 9.67000 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國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55590 0.55570 0.00020 0.03599 國泰全球高股息基金-人民幣 2.56010 2.55800 0.00210 0.08210 國泰全球高股息基金-美元 0.37170 0.37210 -0.00040 -0.10750 國泰全球高股息基金-新台幣 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54140 0.54110 0.00030 0.05544 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49100 0.48950 0.00150 0.30644 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 國泰全球資源基金-美元 0.16540 0.16510 0.00030 0.18171 國泰全球資源基金-新台幣 5.22000 5.21000 0.01000 0.19194 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62270 0.62470 -0.00200 -0.32015 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.87000 18.92000 -0.05000 -0.26427 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90240 0.90380 -0.00140 -0.15490 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.09000 21.12000 -0.03000 -0.14205 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.58000 22.60000 -0.02000 -0.08850 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.53500 2.54100 -0.00600 -0.23613 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36900 0.37060 -0.00160 -0.43173 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31700 0.31840 -0.00140 -0.43970 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.42860 11.47400 -0.04540 -0.39568 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.81750 9.85650 -0.03900 -0.39568 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53390 0.53540 -0.00150 -0.28016 國泰亞洲成長基金-美元 0.39600 0.39830 -0.00230 -0.57745 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 國泰科技生化基金 34.20000 34.83000 -0.63000 -1.80879 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.01000 29.96000 0.05000 0.16689 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 國泰美國費城半導體基金 15.65000 15.60000 0.05000 0.32051 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.69930 43.53170 0.16760 0.38501 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.40340 17.45790 -0.05450 -0.31218 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.87950 22.74300 0.13650 0.60018 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.69180 44.56580 0.12600 0.28273 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.22990 45.10820 0.12170 0.26980 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.15340 43.11860 0.03480 0.08071 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32150 0.32170 -0.00020 -0.06217 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99930 10.00040 -0.00110 -0.01100 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32150 0.32170 -0.00020 -0.06217 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.99910 10.00090 -0.00180 -0.01800 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32150 0.32170 -0.00020 -0.06217 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.99880 10.00080 -0.00200 -0.02000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 12.83420 12.82500 0.00920 0.07173 國泰紐幣八年期保本基金 13.20740 13.19690 0.01050 0.07956 國泰紐幣保本基金 12.75890 12.75740 0.00150 0.01176 國泰國泰基金-新台幣A 23.35000 23.76000 -0.41000 -1.72559 國泰國泰基金-新台幣I 23.35000 23.76000 -0.41000 -1.72559 國泰富時中國A50基金 22.43000 22.35000 0.08000 0.35794 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.77330 46.63810 0.13520 0.28989 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34710 0.34700 0.00010 0.02882 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51300 0.51190 0.00110 0.21489 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.31640 42.38120 -0.06480 -0.15290 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.42000 21.39000 0.03000 0.14025 國泰新興市場基金-美元 0.39620 0.39680 -0.00060 -0.15121 國泰新興市場基金-新台幣 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44610 2.44130 0.00480 0.19662 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50860 1.50560 0.00300 0.19926 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36610 0.36600 0.00010 0.02732 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22800 0.22800 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35640 0.35640 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08450 11.08180 0.00270 0.02436 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70710 6.70550 0.00160 0.02386 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.42740 44.25650 0.17090 0.38616 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.05890 44.94220 0.11670 0.25967 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.80070 42.69250 0.10820 0.25344 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.97000 38.18000 -0.21000 -0.55003 國泰標普北美科技ETF基金 24.34000 24.44000 -0.10000 -0.40917 國泰歐洲精選基金-美元 0.35260 0.35170 0.00090 0.25590 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90970 39.94570 -0.03600 -0.09012 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.78000 22.87000 -0.09000 -0.39353 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.10000 20.11000 -0.01000 -0.04973 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.18000 18.13000 0.05000 0.27579 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41690 0.41670 0.00020 0.04800 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57400 12.56430 0.00970 0.07720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56530 10.56290 0.00240 0.02272 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46000 10.45640 0.00360 0.03443 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.60180 10.59400 0.00780 0.07363 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24700 10.24470 0.00230 0.02245 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17490 10.17140 0.00350 0.03441 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24390 10.23640 0.00750 0.07327 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98320 9.98160 0.00160 0.01603 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.81390 9.80020 0.01370 0.13979 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94570 9.94510 0.00060 0.00603 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.78590 9.78150 0.00440 0.04498 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98310 9.98150 0.00160 0.01603 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80920 9.79550 0.01370 0.13986 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94570 9.94500 0.00070 0.00704 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.78590 9.78150 0.00440 0.04498 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44550 11.44390 0.00160 0.01398 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09310 10.11280 -0.01970 -0.19480 第一金大中華基金 26.61000 26.74000 -0.13000 -0.48616 第一金小型精選基金 33.20000 33.55000 -0.35000 -1.04322 第一金中國世紀基金-人民幣 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 第一金中國世紀基金-美元 8.49210 8.51810 -0.02600 -0.30523 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.78310 9.76850 0.01460 0.14946 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37390 8.37140 0.00250 0.02986 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.32230 11.30540 0.01690 0.14949 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86210 9.85910 0.00300 0.03043 第一金中概平衡基金 27.40000 27.69000 -0.29000 -1.04731 第一金台灣貨幣市場基金 15.32740 15.32720 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.70900 178.70700 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.29330 16.35710 -0.06380 -0.39004 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.29250 16.35630 -0.06380 -0.39006 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.20100 11.30310 -0.10210 -0.90329 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.19910 11.30120 -0.10210 -0.90344 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.27000 11.37000 -0.10000 -0.87951 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.28390 10.29500 -0.01110 -0.10782 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.28390 10.29500 -0.01110 -0.10782 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.55830 13.65680 -0.09850 -0.72125 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.57660 13.67520 -0.09860 -0.72101 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92410 9.92180 0.00230 0.02318 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91990 9.91770 0.00220 0.02218 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.55160 9.54820 0.00340 0.03561 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57590 9.57250 0.00340 0.03552 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80700 10.80460 0.00240 0.02221 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43640 10.43260 0.00380 0.03642 第一金全球大趨勢基金 25.74000 25.81000 -0.07000 -0.27121 第一金全球不動產證券化基金A 9.30850 9.34190 -0.03340 -0.35753 第一金全球不動產證券化基金B 6.42600 6.44910 -0.02310 -0.35819 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.05930 10.03530 0.02400 0.23916 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.05960 10.03560 0.02400 0.23915 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.93350 10.90740 0.02610 0.23929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.93530 10.90920 0.02610 0.23925 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61940 8.59450 0.02490 0.28972 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56870 10.53820 0.03050 0.28942 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30660 9.29850 0.00810 0.08711 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30500 9.29690 0.00810 0.08713 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74520 7.74440 0.00080 0.01033 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73930 7.73840 0.00090 0.01163 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51980 8.51790 0.00190 0.02231 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52050 8.51860 0.00190 0.02230 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.61660 11.60660 0.01000 0.08616 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.61730 11.60730 0.01000 0.08615 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26920 10.26810 0.00110 0.01071 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27010 10.26890 0.00120 0.01169 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06140 15.05800 0.00340 0.02258 第一金亞洲科技基金 18.20000 18.39000 -0.19000 -1.03317 第一金亞洲新興市場基金 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37341 第一金店頭市場基金 8.23000 8.34000 -0.11000 -1.31894 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.02790 10.00700 0.02090 0.20885 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.02790 10.00700 0.02090 0.20885 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02820 10.00350 0.02470 0.24691 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02820 10.00350 0.02470 0.24691 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.02790 10.00700 0.02090 0.20885 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.03300 10.01170 0.02130 0.21275 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.02790 10.00700 0.02090 0.20885 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.02820 10.00350 0.02470 0.24691 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.03330 10.00820 0.02510 0.25079 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.02820 10.00350 0.02470 0.24691 第一金創新趨勢基金 22.01000 22.10000 -0.09000 -0.40724 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.97190 42.83010 0.14180 0.33108 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.87560 42.76500 0.11060 0.25862 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.27420 42.12780 0.14640 0.34751 第一金電子基金 33.81000 34.19000 -0.38000 -1.11144 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.09000 19.13000 -0.04000 -0.20910 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.74000 20.78000 -0.04000 -0.19249 統一大中華中小基金(人民幣) 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 統一大中華中小基金(美元) 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370 統一大中華中小基金(新台幣) 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 統一大滿貫基金-A類型 34.72000 35.28000 -0.56000 -1.58730 統一大滿貫基金-I類型 34.72000 35.28000 -0.56000 -1.58730 統一大龍印基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 統一大龍騰中國基金(美元) 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 統一中小基金 24.06000 24.56000 -0.50000 -2.03583 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.87890 9.86490 0.01400 0.14192 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16670 9.17430 -0.00760 -0.08284 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91400 8.91880 -0.00480 -0.05382 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.37390 12.35640 0.01750 0.14163 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43490 11.44440 -0.00950 -0.08301 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07880 11.08480 -0.00600 -0.05413 統一台灣動力基金 18.31000 18.72000 -0.41000 -2.19017 統一全天候基金-A類型 110.26000 112.05000 -1.79000 -1.59750 統一全天候基金-I類型 110.89000 112.69000 -1.80000 -1.59730 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.35920 8.37560 -0.01640 -0.19581 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.04940 8.08340 -0.03400 -0.42062 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.09550 8.12660 -0.03110 -0.38269 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.01170 9.02940 -0.01770 -0.19603 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.68580 8.72250 -0.03670 -0.42075 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.72800 8.76150 -0.03350 -0.38235 統一全球債券組合基金 12.46380 12.45730 0.00650 0.05218 統一全球新科技基金(人民幣) 16.12000 16.29000 -0.17000 -1.04359 統一全球新科技基金(美元) 15.13000 15.32000 -0.19000 -1.24021 統一全球新科技基金(新台幣) 14.62000 14.80000 -0.18000 -1.21622 統一亞太基金 25.36000 25.39000 -0.03000 -0.11816 統一亞洲大金磚基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 統一奔騰基金 59.06000 59.97000 -0.91000 -1.51743 統一強棒貨幣市場基金 16.73880 16.73850 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 統一強漢基金(美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 統一強漢基金(新台幣) 26.93000 26.89000 0.04000 0.14875 統一統信基金 30.42000 31.05000 -0.63000 -2.02899 統一黑馬基金 59.78000 60.67000 -0.89000 -1.46695 統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.57000 0.02000 0.12070 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13100 8.12220 0.00880 0.10835 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.81780 10.80600 0.01180 0.10920 統一經建基金 46.72000 47.41000 -0.69000 -1.45539 統一龍馬基金 68.42000 69.53000 -1.11000 -1.59643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.14000 20.52000 -0.38000 -1.85185 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.10000 48.04000 -0.94000 -1.95670 野村中國機會基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41280 10.40720 0.00560 0.05381 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.39080 10.37880 0.01200 0.11562 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.43400 10.41800 0.01600 0.15358 野村巴西基金 7.17000 7.13000 0.04000 0.56101 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 野村台灣高股息基金 25.73000 25.89000 -0.16000 -0.61800 野村台灣運籌基金 37.51000 38.16000 -0.65000 -1.70335 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84690 9.84640 0.00050 0.00508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77770 9.77260 0.00510 0.05219 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84230 9.83870 0.00360 0.03659 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.46740 10.46680 0.00060 0.00573 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28610 10.28080 0.00530 0.05155 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05800 10.05430 0.00370 0.03680 野村平衡基金 20.04000 20.25000 -0.21000 -1.03704 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 野村全球生技醫療基金 16.67000 16.60000 0.07000 0.42169 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21820 10.21690 0.00130 0.01272 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21490 10.20730 0.00760 0.07446 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.12240 10.11360 0.00880 0.08701 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.46110 10.45990 0.00120 0.01147 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.42220 10.41430 0.00790 0.07586 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.33300 10.32400 0.00900 0.08718 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.16180 10.15300 0.00880 0.08667 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.81840 10.81730 0.00110 0.01017 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.73620 10.72810 0.00810 0.07550 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.64720 10.63790 0.00930 0.08742 野村全球品牌基金 29.47000 29.63000 -0.16000 -0.53999 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.83000 19.84000 -0.01000 -0.05040 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96820 10.97050 -0.00230 -0.02097 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01480 11.01150 0.00330 0.02997 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77980 10.77670 0.00310 0.02877 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.75070 8.75610 -0.00540 -0.06167 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.55160 8.55260 -0.00100 -0.01169 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.12790 8.12840 -0.00050 -0.00615 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.16900 11.17600 -0.00700 -0.06263 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62870 10.62990 -0.00120 -0.01129 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.19810 10.19880 -0.00070 -0.00686 野村成長基金 32.01000 32.39000 -0.38000 -1.17320 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.50750 8.53080 -0.02330 -0.27313 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.51670 8.53680 -0.02010 -0.23545 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.74000 8.75890 -0.01890 -0.21578 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.77320 9.79980 -0.02660 -0.27143 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.63420 9.65690 -0.02270 -0.23507 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.87130 9.89270 -0.02140 -0.21632 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.49000 -0.10000 -0.74129 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29790 10.29150 0.00640 0.06219 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19930 10.19250 0.00680 0.06672 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10230 10.09410 0.00820 0.08124 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.72180 9.71500 0.00680 0.06999 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71730 9.71100 0.00630 0.06487 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83300 9.82500 0.00800 0.08142 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14800 10.13980 0.00820 0.08087 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86780 10.86340 0.00440 0.04050 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.71120 10.70420 0.00700 0.06539 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83940 10.83050 0.00890 0.08218 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13260 10.12310 0.00950 0.09384 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.13830 10.12160 0.01670 0.16499 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.06910 10.05270 0.01640 0.16314 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57020 8.55630 0.01390 0.16245 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19270 9.18450 0.00820 0.08928 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06110 9.04670 0.01440 0.15917 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.12600 10.10900 0.01700 0.16817 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.86890 13.84630 0.02260 0.16322 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.00980 12.99830 0.01150 0.08847 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.53580 10.51900 0.01680 0.15971 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47230 10.46950 0.00280 0.02674 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45700 10.44840 0.00860 0.08231 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51670 10.50770 0.00900 0.08565 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.77020 10.76740 0.00280 0.02600 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73160 10.72280 0.00880 0.08207 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71050 10.70090 0.00960 0.08971 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.70650 10.70100 0.00550 0.05140 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65750 10.64650 0.01100 0.10332 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.79500 10.78000 0.01500 0.13915 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26420 10.26440 -0.00020 -0.00195 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91970 9.92680 -0.00710 -0.07152 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54880 9.54960 -0.00080 -0.00838 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03510 9.03570 -0.00060 -0.00664 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49120 11.49200 -0.00080 -0.00696 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40160 10.39670 0.00490 0.04713 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.54570 11.54880 -0.00310 -0.02684 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.96720 10.96130 0.00590 0.05383 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73490 10.73000 0.00490 0.04567 野村高科技基金 10.64000 10.85000 -0.21000 -1.93548 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.64690 10.66250 -0.01560 -0.14631 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.27240 10.29590 -0.02350 -0.22825 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.86190 10.92200 -0.06010 -0.55027 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.66790 9.68420 -0.01630 -0.16832 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65250 9.66710 -0.01460 -0.15103 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.89810 9.92010 -0.02200 -0.22177 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.26760 12.29530 -0.02770 -0.22529 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.26730 14.35600 -0.08870 -0.61786 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.15620 11.17490 -0.01870 -0.16734 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.14640 11.16330 -0.01690 -0.15139 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.60850 11.63430 -0.02580 -0.22176 野村貨幣市場基金 16.34290 16.34270 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.46000 15.53000 -0.07000 -0.45074 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38310 10.37830 0.00480 0.04625 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.26680 10.28330 -0.01650 -0.16045 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39600 10.40850 -0.01250 -0.12009 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29340 10.28940 0.00400 0.03887 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25550 10.24660 0.00890 0.08686 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27470 10.26720 0.00750 0.07305 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70210 10.69690 0.00520 0.04861 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62480 10.61520 0.00960 0.09044 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67790 10.67010 0.00780 0.07310 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.31860 10.33680 -0.01820 -0.17607 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.32880 10.34070 -0.01190 -0.11508 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.21970 10.23160 -0.01190 -0.11631 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.91010 10.92940 -0.01930 -0.17659 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.87010 10.88260 -0.01250 -0.11486 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.76110 10.77370 -0.01260 -0.11695 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65930 10.65310 0.00620 0.05820 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.02270 8.01820 0.00450 0.05612 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.39360 12.38670 0.00690 0.05570 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40570 10.39770 0.00800 0.07694 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59250 10.61140 -0.01890 -0.17811 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37160 10.35780 0.01380 0.13323 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45670 10.43880 0.01790 0.17148 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41920 10.41350 0.00570 0.05474 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40610 10.39810 0.00800 0.07694 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59380 10.61270 -0.01890 -0.17809 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37180 10.35810 0.01370 0.13226 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46090 10.44290 0.01800 0.17237 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41830 10.41270 0.00560 0.05378 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43120 10.42050 0.01070 0.10268 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61740 10.63410 -0.01670 -0.15704 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.39640 10.37990 0.01650 0.15896 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.48180 10.46120 0.02060 0.19692 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44610 10.43760 0.00850 0.08144 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43120 10.42050 0.01070 0.10268 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61720 10.63390 -0.01670 -0.15704 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.40350 10.38710 0.01640 0.15789 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49780 10.47710 0.02070 0.19757 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44680 10.43830 0.00850 0.08143 野村精選貨幣市場基金 12.11610 12.11600 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 野村歐洲高股息基金季配型 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 野村積極成長基金 13.57000 13.73000 -0.16000 -1.16533 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.61000 38.20000 -0.59000 -1.54450 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.69190 10.69060 0.00130 0.01216 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56100 8.56690 -0.00590 -0.06887 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89170 7.89060 0.00110 0.01394 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73130 7.73070 0.00060 0.00776 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28220 12.29090 -0.00870 -0.07078 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.99020 10.98880 0.00140 0.01274 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80720 10.80640 0.00080 0.00740 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 野村環球基金-人民幣計價 18.13000 18.18000 -0.05000 -0.27503 野村環球基金-美元計價 14.08000 14.11000 -0.03000 -0.21262 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.88000 19.92000 -0.04000 -0.20080 野村鴻利基金 24.10000 24.35000 -0.25000 -1.02669 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90530 16.90520 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.29000 20.65000 -0.36000 -1.74334 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.58000 13.62000 -0.04000 -0.29369 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.52000 15.54000 -0.02000 -0.12870 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75590 10.75000 0.00590 0.05488 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.08570 14.07820 0.00750 0.05327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80270 10.79340 0.00930 0.08616 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71130 10.72290 -0.01160 -0.10818 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.59050 10.57700 0.01350 0.12764 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47330 10.47850 -0.00520 -0.04963 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.07390 10.05370 0.02020 0.20092 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14610 10.14610 0.00000 0.00000 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02260 10.01860 0.00400 0.03993 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.31640 10.31040 0.00600 0.05819 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.47640 10.46900 0.00740 0.07068 凱基台商天下基金 13.88000 13.83000 0.05000 0.36153 凱基台灣精五門基金 21.89000 22.12000 -0.23000 -1.03978 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.63450 44.51360 0.12090 0.27160 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.09780 45.99910 0.09870 0.21457 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.85020 42.82230 0.02790 0.06515 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75850 10.76890 -0.01040 -0.09657 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.79100 44.67630 0.11470 0.25674 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.80200 45.65090 0.15110 0.33099 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.02930 43.86450 0.16480 0.37570 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.59000 12.66000 -0.07000 -0.55292 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.34440 11.42580 -0.08140 -0.71242 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59780 11.59760 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.52000 29.88000 -0.36000 -1.20482 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.77000 23.86000 -0.09000 -0.37720 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.81310 22.91480 -0.10170 -0.44382 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.62000 17.65000 -0.03000 -0.16997 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.67820 16.71240 -0.03420 -0.20464 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.06090 40.94440 0.11650 0.28453 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.16430 41.06880 0.09550 0.23254 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.04120 40.90240 0.13880 0.33934 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.39080 11.38690 0.00390 0.03425 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.61500 12.54450 0.07050 0.56200 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 凱基護城河基金-台幣計價A 13.34000 13.39000 -0.05000 -0.37341 凱基護城河基金-美元計價B 12.95030 13.00070 -0.05040 -0.38767 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51740 10.52930 -0.01190 -0.11302 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.25020 10.27960 -0.02940 -0.28600 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.36480 10.39060 -0.02580 -0.24830 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.51730 10.52920 -0.01190 -0.11302 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.25010 10.27960 -0.02950 -0.28698 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.36480 10.39060 -0.02580 -0.24830 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.94000 38.11000 -0.17000 -0.44608 富邦NASDAQ-100基金 33.72000 33.81000 -0.09000 -0.26619 富邦上証180基金 32.39000 32.28000 0.11000 0.34077 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20080 0.20050 0.00030 0.14963 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.25000 6.24000 0.01000 0.16026 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.37000 48.14000 0.23000 0.47777 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.37390 12.34320 0.03070 0.24872 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.42900 11.40640 0.02260 0.19813 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.05470 11.04100 0.01370 0.12408 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.49620 10.47020 0.02600 0.24832 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.61280 9.59380 0.01900 0.19804 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.30790 9.29640 0.01150 0.12370 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82730 20.81740 0.00990 0.04756 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65700 11.65450 0.00250 0.02145 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72100 10.73310 -0.01210 -0.11274 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.81710 13.81220 0.00490 0.03548 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02150 2.02100 0.00050 0.02474 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44800 9.44470 0.00330 0.03494 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43200 1.43160 0.00040 0.02794 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.39760 12.39010 0.00750 0.06053 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80640 1.80550 0.00090 0.04985 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.37000 10.36370 0.00630 0.06079 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53200 1.53130 0.00070 0.04571 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96080 10.96060 0.00020 0.00182 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.89180 10.88760 0.00420 0.03858 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.14000 15.23000 -0.09000 -0.59094 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.93000 18.73000 0.20000 1.06781 富邦日本東証基金 20.33000 20.27000 0.06000 0.29600 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.14000 47.19000 -0.05000 -0.10595 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.05000 47.30000 -0.25000 -0.52854 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.43000 53.59000 -0.16000 -0.29856 富邦台灣心基金 22.29000 22.63000 -0.34000 -1.50243 富邦台灣釆吉50基金 47.06000 47.17000 -0.11000 -0.23320 富邦台灣科技指數基金 56.96000 57.15000 -0.19000 -0.33246 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.35800 47.21460 0.14340 0.30372 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.71660 41.68980 0.02680 0.06428 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31370 0.31540 -0.00170 -0.53900 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62610 2.62430 0.00180 0.06859 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35800 0.35790 0.00010 0.02794 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.05020 11.04610 0.00410 0.03712 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24270 2.24120 0.00150 0.06693 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33740 0.33730 0.00010 0.02965 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37280 9.36930 0.00350 0.03736 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.81000 23.94000 -0.13000 -0.54302 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.47000 14.31000 0.16000 1.11810 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.67000 28.24000 -0.57000 -2.01841 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71110 15.71090 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.94000 17.85000 0.09000 0.50420 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.17240 41.07690 0.09550 0.23249 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.81810 43.65810 0.16000 0.36648 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.83390 39.76850 0.06540 0.16445 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.06030 39.95690 0.10340 0.25878 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.16810 41.15460 0.01350 0.03280 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.26850 45.11920 0.14930 0.33090 富邦長紅基金 62.15000 63.08000 -0.93000 -1.47432 富邦科技基金 25.00000 25.21000 -0.21000 -0.83300 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.33180 41.28020 0.05160 0.12500 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.03370 43.85420 0.17950 0.40931 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.85170 39.73420 0.11750 0.29572 富邦恒生國企ETF基金 21.04000 21.00000 0.04000 0.19048 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.36000 13.42000 -0.06000 -0.44709 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.90000 27.75000 0.15000 0.54054 富邦高成長基金 24.00000 24.35000 -0.35000 -1.43737 富邦基金A類型 13.75000 13.93000 -0.18000 -1.29218 富邦基金I類型 13.75000 13.93000 -0.18000 -1.29218 富邦深証100基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 富邦富時歐洲ETF基金 21.04000 20.99000 0.05000 0.23821 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42850 0.42850 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.54560 12.55020 -0.00460 -0.03665 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33620 9.33960 -0.00340 -0.03640 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30300 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53070 8.53380 -0.00310 -0.03633 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.33980 0.04290 0.41490 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.05740 11.00750 0.04990 0.45333 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.63870 9.59890 0.03980 0.41463 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.25980 10.21350 0.04630 0.45332 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.40000 18.47000 -0.07000 -0.37899 富邦精準基金 44.61000 45.13000 -0.52000 -1.15223 富邦精銳中小基金 11.86000 11.96000 -0.10000 -0.83612 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.85000 18.24000 -0.39000 -2.13816 富邦臺灣公司治理100基金 21.75000 21.80000 -0.05000 -0.22936 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.01000 6.99000 0.02000 0.28612 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.51000 16.60000 -0.09000 -0.54217 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.89000 0.06000 0.30166 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.78040 10.74830 0.03210 0.29865 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52780 10.52060 0.00720 0.06844 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.74360 10.73190 0.01170 0.10902 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.22430 10.19390 0.03040 0.29822 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93840 9.93160 0.00680 0.06847 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12890 10.11790 0.01100 0.10872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.86000 31.92000 -0.06000 -0.18797 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12300 10.12990 -0.00690 -0.06812 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.11290 10.12150 -0.00860 -0.08497 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91820 9.92860 -0.01040 -0.10475 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45030 10.45760 -0.00730 -0.06981 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45480 10.46370 -0.00890 -0.08506 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25500 10.26560 -0.01060 -0.10326 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51710 8.51920 -0.00210 -0.02465 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23400 9.23700 -0.00300 -0.03248 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76970 8.77400 -0.00430 -0.04901 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31680 10.32010 -0.00330 -0.03198 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40110 10.40450 -0.00340 -0.03268 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90560 9.91050 -0.00490 -0.04944 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05760 10.06170 -0.00410 -0.04075 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66000 8.65990 0.00010 0.00115 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96900 9.96940 -0.00040 -0.00401 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21910 9.22120 -0.00210 -0.02277 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50310 11.50290 0.00020 0.00174 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33500 11.33560 -0.00060 -0.00529 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60640 10.60870 -0.00230 -0.02168 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42230 9.42380 -0.00150 -0.01592 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89200 8.88970 0.00230 0.02587 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81890 9.81680 0.00210 0.02139 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29020 9.29000 0.00020 0.00215 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75960 10.75710 0.00250 0.02324 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81230 10.81010 0.00220 0.02035 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29330 10.29300 0.00030 0.00291 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44070 9.43980 0.00090 0.00953 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23150 10.21940 0.01210 0.11840 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58120 9.57580 0.00540 0.05639 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09850 9.09260 0.00590 0.06489 富蘭克林華美中華基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.78000 22.99000 -0.21000 -0.91344 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.37000 22.56000 -0.19000 -0.84220 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04110 8.04040 0.00070 0.00871 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.16680 9.16810 -0.00130 -0.01418 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15580 10.15720 -0.00140 -0.01378 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.66270 9.66190 0.00080 0.00828 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.63750 11.63980 -0.00230 -0.01976 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72060 8.72240 -0.00180 -0.02064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.87150 8.87320 -0.00170 -0.01916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.96580 9.96780 -0.00200 -0.02006 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.18560 14.24270 -0.05710 -0.40091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23740 10.27860 -0.04120 -0.40083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.20930 10.25050 -0.04120 -0.40193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.64630 10.64810 -0.00180 -0.01690 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67130 7.67260 -0.00130 -0.01694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.01420 9.01570 -0.00150 -0.01664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.01140 10.01310 -0.00170 -0.01698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24940 11.24850 0.00090 0.00800 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56970 7.56900 0.00070 0.00925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91260 8.91190 0.00070 0.00785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06460 10.06380 0.00080 0.00795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91480 10.91620 -0.00140 -0.01282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69410 7.69510 -0.00100 -0.01300 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24830 8.24920 -0.00090 -0.01091 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35190 9.35450 -0.00260 -0.02779 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43960 10.44240 -0.00280 -0.02681 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12570 13.12720 -0.00150 -0.01143 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.86000 -0.12000 -1.01180 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.41990 13.44260 -0.02270 -0.16887 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.41000 39.97000 -0.56000 -1.40105 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35450 10.35430 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.16000 15.29000 -0.13000 -0.85023 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.07000 14.22000 -0.15000 -1.05485 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.46000 16.63000 -0.17000 -1.02225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.15040 10.17930 -0.02890 -0.28391 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.15030 10.17930 -0.02900 -0.28489 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.07220 10.13210 -0.05990 -0.59119 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.07220 10.13210 -0.05990 -0.59119 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.09710 10.13090 -0.03380 -0.33363 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.09710 10.13080 -0.03370 -0.33265 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.09710 10.13080 -0.03370 -0.33265 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.18430 10.21530 -0.03100 -0.30347 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.18430 10.21520 -0.03090 -0.30249 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.18430 10.21520 -0.03090 -0.30249 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66470 6.68400 -0.01930 -0.28875 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.85860 10.89290 -0.03430 -0.31488 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62870 9.62630 0.00240 0.02493 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65290 11.64990 0.00300 0.02575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82630 6.82510 0.00120 0.01758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.03140 9.03160 -0.00020 -0.00221 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04960 11.04770 0.00190 0.01720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.76000 68.58000 0.18000 0.26247 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.39000 69.02000 0.37000 0.53608 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.00380 61.90630 0.09750 0.15750 復華1至5年期高收益債券基金 20.77000 20.75000 0.02000 0.09639 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.40090 66.19450 0.20640 0.31181 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.93290 65.71220 0.22070 0.33586 復華人民幣貨幣市場基金 11.88400 11.88330 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.36520 40.87940 -0.51420 -1.25785 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華大中華中小策略基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 67.33000 68.64000 -1.31000 -1.90851 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.77360 52.85580 -0.08220 -0.15552 復華中國特選信用債券ETF基金 62.46770 62.40000 0.06770 0.10849 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 復華六年到期新興市場債券基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 復華台灣智能基金 11.84000 11.97000 -0.13000 -1.08605 復華全方位基金 30.05000 30.67000 -0.62000 -2.02152 復華全球大趨勢基金-美元 13.31000 13.42000 -0.11000 -0.81967 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.06000 21.22000 -0.16000 -0.75401 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 復華全球平衡基金-新臺幣 19.91000 20.02000 -0.11000 -0.54945 復華全球物聯網科技基金-美元 14.76000 14.96000 -0.20000 -1.33690 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.29000 14.48000 -0.19000 -1.31215 復華全球原物料基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 復華全球消費基金-新臺幣 13.37000 13.45000 -0.08000 -0.59480 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.16910 12.15980 0.00930 0.07648 復華全球債券基金 14.87690 14.84580 0.03110 0.20949 復華全球債券組合基金 15.38000 15.37000 0.01000 0.06506 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.15000 15.11000 0.04000 0.26473 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華全球戰略配置強基金-美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 復華有利貨幣市場基金 13.49700 13.49690 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.73000 12.90000 -0.17000 -1.31783 復華亞太神龍科技基金-美元 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 復華東協世紀基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 復華南非幣長期收益基金A 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.95000 0.04000 0.50314 復華南非幣短期收益基金A 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.60050 67.32650 0.27400 0.40697 復華美國金融服務業股票ETF基金 23.07000 23.22000 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景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.30120 10.29250 0.00870 0.08453 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.93520 10.92180 0.01340 0.12269 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.09830 10.08640 0.01190 0.11798 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.74330 10.72660 0.01670 0.15569 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.45770 10.44540 0.01230 0.11776 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.11120 11.09390 0.01730 0.15594 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78020 10.78110 -0.00090 -0.00835 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73480 10.72820 0.00660 0.06152 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.83750 10.82700 0.01050 0.09698 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.70910 10.70410 0.00500 0.04671 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.92810 12.04420 -0.11610 -0.96395 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.65860 10.64780 0.01080 0.10143 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.89210 10.88690 0.00520 0.04776 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.25280 12.37220 -0.11940 -0.96507 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.80220 10.79120 0.01100 0.10193 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.95160 10.93560 0.01600 0.14631 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24670 10.24460 0.00210 0.02050 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.24480 10.23680 0.00800 0.07815 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.15230 10.14060 0.01170 0.11538 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.60120 10.59950 0.00170 0.01604 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82090 10.93280 -0.11190 -1.02353 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.61070 10.60190 0.00880 0.08300 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.59980 10.59810 0.00170 0.01604 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82030 10.93230 -0.11200 -1.02449 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.60730 10.59870 0.00860 0.08114 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45320 10.44670 0.00650 0.06222 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.42880 10.41590 0.01290 0.12385 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.45130 10.44480 0.00650 0.06223 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.42970 10.41680 0.01290 0.12384 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.00000 11.00200 -0.00200 -0.01818 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99740 10.99320 0.00420 0.03821 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.09190 11.08340 0.00850 0.07669 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.33010 10.32810 0.00200 0.01936 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.32440 10.31650 0.00790 0.07658 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.23150 10.21980 0.01170 0.11448 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20190 9.19570 0.00620 0.06742 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25340 8.25970 -0.00630 -0.07627 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29570 8.29890 -0.00320 -0.03856 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.00320 11.99510 0.00810 0.06753 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79780 10.80610 -0.00830 -0.07681 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97510 10.97920 -0.00410 -0.03734 景順主流基金 18.63000 18.80000 -0.17000 -0.90426 景順台灣科技基金 32.43000 32.72000 -0.29000 -0.88631 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 景順全球科技基金 24.74000 24.80000 -0.06000 -0.24194 景順全球康健基金 19.81000 19.72000 0.09000 0.45639 景順貨幣市場基金 15.99530 15.99510 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.43000 33.63000 -0.20000 -0.59471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.27000 15.34000 -0.07000 -0.45632 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.39000 14.45000 -0.06000 -0.41522 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62580 8.62220 0.00360 0.04175 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96900 7.97660 -0.00760 -0.09528 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46990 11.46560 0.00430 0.03750 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57430 10.58440 -0.01010 -0.09542 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.95000 11.98000 -0.03000 -0.25042 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61500 9.61010 0.00490 0.05099 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.89360 9.88470 0.00890 0.09004 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.21960 10.21440 0.00520 0.05091 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51950 10.51010 0.00940 0.08944 華南永昌永昌基金 20.54000 20.77000 -0.23000 -1.10737 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.02590 15.01310 0.01280 0.08526 華南永昌全球神農水資源基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 華南永昌全球精品基金 17.53000 17.58000 -0.05000 -0.28441 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472 華南永昌物聯網精選基金 12.41000 12.56000 -0.15000 -1.19427 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28330 16.28300 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.25420 25.42260 -0.16840 -0.66240 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99170 11.99150 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76310 10.76150 0.00160 0.01487 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76690 10.78170 -0.01480 -0.13727 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97660 9.97510 0.00150 0.01504 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91250 9.92610 -0.01360 -0.13701 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61390 10.61170 0.00220 0.02073 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54870 10.56250 -0.01380 -0.13065 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95920 9.95720 0.00200 0.02009 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83960 9.85250 -0.01290 -0.13093 華頓中小型基金 21.20000 21.62000 -0.42000 -1.94265 華頓中國多重機會平衡基金 12.20300 12.19220 0.01080 0.08858 華頓台灣基金 23.67000 24.22000 -0.55000 -2.27085 華頓平安貨幣市場基金 11.57210 11.57190 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.15000 18.25000 -0.10000 -0.54795 華頓全球高收益債券基金A 14.14870 14.14700 0.00170 0.01202 華頓全球高收益債券基金B 8.24930 8.24830 0.00100 0.01212 華頓全球黑鑽油源基金 5.06000 5.06000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80710 2.81620 -0.00910 -0.32313 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.66610 12.72510 -0.05900 -0.46365 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40720 0.40930 -0.00210 -0.51307 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.09780 12.10840 -0.01060 -0.08754 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.09780 12.10840 -0.01060 -0.08754 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.71780 10.72320 -0.00540 -0.05036 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85210 10.87680 -0.02470 -0.22709 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.85160 10.87630 -0.02470 -0.22710 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.54500 9.56680 -0.02180 -0.22787 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.98160 11.01090 -0.02930 -0.26610 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.98150 11.01070 -0.02920 -0.26520 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.67380 9.70060 -0.02680 -0.27627 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65770 2.65530 0.00240 0.09039 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07970 2.07600 0.00370 0.17823 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24410 12.25920 -0.01510 -0.12317 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49360 9.50540 -0.01180 -0.12414 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38490 0.38520 -0.00030 -0.07788 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.30260 -0.00040 -0.13219 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.60000 3.61000 -0.01000 -0.27701 匯豐中國動力基金(台幣) 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.76000 24.96000 -0.20000 -0.80128 匯豐全球趨勢組合基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.03000 26.14000 -0.11000 -0.42081 匯豐成功基金 44.12000 44.41000 -0.29000 -0.65301 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.71080 2.70540 0.00540 0.19960 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37660 2.37150 0.00510 0.21505 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.01430 12.01140 0.00290 0.02414 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.08120 8.07780 0.00340 0.04209 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39410 0.39400 0.00010 0.02538 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33840 0.33830 0.00010 0.02956 匯豐金磚動力基金 15.29000 15.37000 -0.08000 -0.52049 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01350 15.01340 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.63160 5.61870 0.01290 0.22959 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.48090 9.46850 0.01240 0.13096 匯豐龍鳳基金-A類型 53.49000 53.91000 -0.42000 -0.77908 匯豐龍鳳基金-I類型 53.49000 53.91000 -0.42000 -0.77908 匯豐龍騰電子基金 37.77000 38.17000 -0.40000 -1.04794 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84460 12.83890 0.00570 0.04440 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.31000 18.56000 -0.25000 -1.34698 新光中國成長基金(人民幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 新光中國成長基金(新臺幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.44000 11.41930 0.02070 0.18127 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.42890 10.42590 0.00300 0.02877 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.85480 10.84300 0.01180 0.10883 新光台灣富貴基金 24.19000 24.38000 -0.19000 -0.77933 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.28000 22.31000 -0.03000 -0.13447 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65650 40.72570 -0.06920 -0.16992 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.32730 44.25520 0.07210 0.16292 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 新光全球AI新創產業基金美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球債券基金(A累積)美元 10.91530 10.91120 0.00410 0.03758 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.76400 10.75130 0.01270 0.11813 新光全球債券基金(B配息)美元 10.29430 10.29050 0.00380 0.03693 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.13890 10.12690 0.01200 0.11850 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 新光吉星貨幣市場基金 15.51020 15.51000 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 新光多重資產基金(A累積)美元 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 新光亞洲精選基金-美金 21.72000 21.89000 -0.17000 -0.77661 新光亞洲精選基金-新台幣 22.20000 22.36000 -0.16000 -0.71556 新光店頭基金 23.10000 23.43000 -0.33000 -1.40845 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.57610 40.43040 0.14570 0.36037 新光特選內需收益ETF基金 20.96000 21.01000 -0.05000 -0.23798 新光創新科技基金 13.34000 13.47000 -0.13000 -0.96511 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27790 10.27780 0.00010 0.00097 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56250 10.55350 0.00900 0.08528 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05340 10.04980 0.00360 0.03582 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39160 9.39160 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62450 9.61600 0.00850 0.08839 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14910 9.14490 0.00420 0.04593 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.91090 40.85470 0.05620 0.13756 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.60930 43.43280 0.17650 0.40637 新光澳幣八年期保本基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 新光澳幣十年期保本基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 新光澳幣保本基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79520 10.79130 0.00390 0.03614 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54540 9.54230 0.00310 0.03249 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52670 9.52400 0.00270 0.02835 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56600 10.56300 0.00300 0.02840 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62090 10.62000 0.00090 0.00847 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55850 9.55770 0.00080 0.00837 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51560 9.51450 0.00110 0.01156 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55830 10.55700 0.00130 0.01231 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79330 10.78650 0.00680 0.06304 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63520 9.62860 0.00660 0.06855 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63990 10.63610 0.00380 0.03573 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62570 9.62220 0.00350 0.03637 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69470 9.69010 0.00460 0.04747 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71890 10.71420 0.00470 0.04387 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.00210 14.99320 0.00890 0.05936 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.71050 8.70540 0.00510 0.05858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.25930 41.32610 -0.06680 -0.16164 群益10年期以上金融債ETF基金 42.72530 42.57360 0.15170 0.35632 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.23310 43.10000 0.13310 0.30882 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.55960 43.42560 0.13400 0.30857 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.15280 44.94500 0.20780 0.46234 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.05490 42.92620 0.12870 0.29982 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.77080 46.62640 0.14440 0.30970 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.45900 48.44540 0.01360 0.02807 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.27600 46.09440 0.18160 0.39397 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.70240 10.71550 -0.01310 -0.12225 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.68870 43.50850 0.18020 0.41417 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.79640 40.88480 -0.08840 -0.21622 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48960 11.48740 0.00220 0.01915 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25460 10.27470 -0.02010 -0.19563 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.50390 13.46970 0.03420 0.25390 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.06780 10.06800 -0.00020 -0.00199 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 群益大印度基金N-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.26740 13.24670 0.02070 0.15627 群益大印度基金-美元 12.44600 12.45840 -0.01240 -0.09953 群益大印度基金-新臺幣 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35270 12.33850 0.01420 0.11509 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.88270 11.89940 -0.01670 -0.14034 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.01040 10.99770 0.01270 0.11548 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.66260 9.67620 -0.01360 -0.14055 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91420 9.90280 0.01140 0.11512 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.73640 8.74870 -0.01230 -0.14059 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.19350 9.18290 0.01060 0.11543 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.37340 8.38520 -0.01180 -0.14072 群益中小型股基金 45.40000 46.53000 -1.13000 -2.42854 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.43060 10.39350 0.03710 0.35695 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.65960 9.64980 0.00980 0.10156 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13650 9.12380 0.01270 0.13920 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.85750 8.82590 0.03160 0.35804 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.20170 8.19340 0.00830 0.10130 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.75850 7.74760 0.01090 0.14069 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.62520 10.61480 0.01040 0.09798 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.68760 11.67620 0.01140 0.09763 群益中國高收益債券基金-美元 11.27920 11.27280 0.00640 0.05677 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42860 10.41910 0.00950 0.09118 群益中國新機會基金N-人民幣 8.76760 8.73030 0.03730 0.42725 群益中國新機會基金N-美元 8.03090 8.01720 0.01370 0.17088 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 群益中國新機會基金-人民幣 7.77540 7.74230 0.03310 0.42752 群益中國新機會基金-美元 8.58640 8.57180 0.01460 0.17033 群益中國新機會基金-新臺幣 8.26000 8.24000 0.02000 0.24272 群益平衡王基金 19.91000 20.16680 -0.25680 -1.27338 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99550 9.99960 -0.00410 -0.04100 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99870 9.99890 -0.00020 -0.00200 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99560 9.99960 -0.00400 -0.04000 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99870 9.99890 -0.00020 -0.00200 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99560 9.99970 -0.00410 -0.04100 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99870 9.99880 -0.00010 -0.00100 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99710 10.00140 -0.00430 -0.04299 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00030 10.00070 -0.00040 -0.00400 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99710 10.00140 -0.00430 -0.04299 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00030 10.00070 -0.00040 -0.00400 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99710 10.00140 -0.00430 -0.04299 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00030 10.00070 -0.00040 -0.00400 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.99630 10.00090 -0.00460 -0.04600 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99950 10.00030 -0.00080 -0.00800 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.99630 10.00090 -0.00460 -0.04600 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99950 10.00020 -0.00070 -0.00700 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.99630 10.00090 -0.00460 -0.04600 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99950 10.00020 -0.00070 -0.00700 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.04670 12.00460 0.04210 0.35070 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.46920 11.45840 0.01080 0.09425 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.31920 10.28310 0.03610 0.35106 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82410 9.81480 0.00930 0.09475 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.48610 10.45420 0.03190 0.30514 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.26520 10.23550 0.02970 0.29017 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.28120 9.25300 0.02820 0.30477 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.27280 9.24600 0.02680 0.28986 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.54710 10.51500 0.03210 0.30528 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.58750 10.55690 0.03060 0.28986 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.44510 9.41630 0.02880 0.30585 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.92170 9.89300 0.02870 0.29010 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31250 11.30500 0.00750 0.06634 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80630 7.80110 0.00520 0.06666 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.76490 10.76110 0.00380 0.03531 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.57910 10.57780 0.00130 0.01229 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.68390 10.67840 0.00550 0.05151 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97670 9.97320 0.00350 0.03509 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91210 9.91080 0.00130 0.01312 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01050 10.00530 0.00520 0.05197 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.76490 10.76110 0.00380 0.03531 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.57900 10.57770 0.00130 0.01229 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.68380 10.67830 0.00550 0.05151 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97680 9.97330 0.00350 0.03509 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91190 9.91070 0.00120 0.01211 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01050 10.00530 0.00520 0.05197 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.88840 9.86010 0.02830 0.28702 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 群益全球關鍵生技基金-美元 16.17940 16.13310 0.04630 0.28699 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.09000 16.04000 0.05000 0.31172 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 群益印度中小基金N-人民幣 10.52300 10.52390 -0.00090 -0.00855 群益印度中小基金N-美元 8.81160 8.83490 -0.02330 -0.26373 群益印度中小基金N-新臺幣 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 群益印度中小基金-人民幣 14.24580 14.24700 -0.00120 -0.00842 群益印度中小基金-美元 12.60300 12.63630 -0.03330 -0.26353 群益印度中小基金-新臺幣 14.70000 14.73000 -0.03000 -0.20367 群益多利策略組合基金 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 群益多重收益組合基金 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 群益多重資產組合基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 群益安家基金 25.19970 25.52730 -0.32760 -1.28333 群益安穩貨幣市場基金 16.16090 16.16060 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.59000 21.56000 0.03000 0.13915 群益亞太中小基金 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 群益亞太新趨勢平衡基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.60860 10.60220 0.00640 0.06036 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84900 7.84420 0.00480 0.06119 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.30670 10.30040 0.00630 0.06116 群益店頭市場基金 95.50000 97.04000 -1.54000 -1.58697 群益東方盛世基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益東協成長基金-人民幣 13.63390 13.63820 -0.00430 -0.03153 群益東協成長基金-美元 11.93720 11.97150 -0.03430 -0.28651 群益東協成長基金-新臺幣 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.96830 11.97610 -0.00780 -0.06513 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.27250 11.29200 -0.01950 -0.17269 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.69090 10.70630 -0.01540 -0.14384 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82390 9.83030 -0.00640 -0.06510 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.25630 9.27230 -0.01600 -0.17256 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.77660 8.78920 -0.01260 -0.14336 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.05480 11.07070 -0.01590 -0.14362 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61370 9.61990 -0.00620 -0.06445 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.42060 9.43690 -0.01630 -0.17273 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.80470 9.81880 -0.01410 -0.14360 群益長安基金 29.93000 30.37000 -0.44000 -1.44880 群益美國新創亮點基金N-美元 10.64960 10.66070 -0.01110 -0.10412 群益美國新創亮點基金-美元 16.11030 16.12710 -0.01680 -0.10417 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373 群益真善美基金 15.66090 15.83310 -0.17220 -1.08759 群益馬拉松基金 120.58000 122.30000 -1.72000 -1.40638 群益深証中小板基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 群益創新科技基金 32.82000 33.39000 -0.57000 -1.70710 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.83010 9.80200 0.02810 0.28668 群益華夏盛世基金N-美元 9.02480 9.02200 0.00280 0.03104 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 群益華夏盛世基金-人民幣 10.70500 10.67440 0.03060 0.28667 群益華夏盛世基金-美元 9.95080 9.94770 0.00310 0.03116 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050 群益奧斯卡基金 30.02000 30.44000 -0.42000 -1.37976 群益新興金鑽基金-美元 11.66300 11.69310 -0.03010 -0.25742 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 群益葛萊美基金 23.89000 24.35000 -0.46000 -1.88912 群益道瓊美國地產ETF基金 21.95000 21.86000 0.09000 0.41171 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.50000 14.58000 -0.08000 -0.54870 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.28770 11.25120 0.03650 0.32441 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.10040 11.09290 0.00750 0.06761 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.20660 11.19460 0.01200 0.10719 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.96250 10.92710 0.03540 0.32397 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.78100 10.77370 0.00730 0.06776 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.88370 10.87210 0.01160 0.10670 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.28760 11.25110 0.03650 0.32441 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.10080 11.09320 0.00760 0.06851 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.96250 10.92710 0.03540 0.32397 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.78060 10.77320 0.00740 0.06869 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.05090 10.04020 0.01070 0.10657 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.06760 13.07570 -0.00810 -0.06195 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.88360 11.89340 -0.00980 -0.08240 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.77830 11.78730 -0.00900 -0.07635 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77200 8.77740 -0.00540 -0.06152 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07900 9.08650 -0.00750 -0.08254 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57580 8.58240 -0.00660 -0.07690 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.34440 10.35300 -0.00860 -0.08307 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04440 10.05270 -0.00830 -0.08256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.06000 10.06000 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路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.39000 30.76000 -0.37000 -1.20286 德信中國精選成長基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 德信台灣主流中小基金 20.05000 20.35000 -0.30000 -1.47420 德信萬保貨幣市場基金 11.98640 11.98620 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.12000 33.42000 -0.30000 -0.89767 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.96440 10.95890 0.00550 0.05019 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.86200 10.85990 0.00210 0.01934 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71670 11.71650 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 17.24000 -0.48000 -2.78422 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.02000 18.06000 -0.04000 -0.22148 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70650 10.68350 0.02300 0.21529 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.19260 16.15790 0.03470 0.21476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31130 8.30610 0.00520 0.06260 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.24880 11.24600 0.00280 0.02490 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.22060 12.21870 0.00190 0.01555 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.09710 14.08830 0.00880 0.06246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.23000 17.24000 -0.01000 -0.05800 摩根中小基金 22.55000 22.77000 -0.22000 -0.96618 摩根中國A股基金 15.47000 15.50000 -0.03000 -0.19355 摩根中國A股基金(美元) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 摩根中國亮點基金 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.79330 11.81130 -0.01800 -0.15240 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.08320 13.08720 -0.00400 -0.03056 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.00780 10.02570 -0.01790 -0.17854 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.74150 13.76250 -0.02100 -0.15259 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.86980 15.87480 -0.00500 -0.03150 摩根台灣金磚基金-累積型 19.78000 19.88000 -0.10000 -0.50302 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.78000 19.88000 -0.10000 -0.50302 摩根台灣增長基金 50.83000 51.10000 -0.27000 -0.52838 摩根平衡基金 27.95000 28.00000 -0.05000 -0.17857 摩根全球α基金 18.89000 18.91000 -0.02000 -0.10576 摩根全球平衡基金 16.37800 16.39600 -0.01800 -0.10978 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.56280 9.55350 0.00930 0.09735 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70500 10.69020 0.01480 0.13844 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11750 10.10780 0.00970 0.09597 摩根多元入息成長基金-累積型 11.75470 11.74330 0.01140 0.09708 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.49990 10.48980 0.01010 0.09628 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.80730 10.84220 -0.03490 -0.32189 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.39220 14.43860 -0.04640 -0.32136 摩根亞洲基金 60.52000 60.88000 -0.36000 -0.59133 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54560 8.54190 0.00370 0.04332 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.09330 10.08640 0.00690 0.06841 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93300 8.92960 0.00340 0.03808 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.00610 13.00040 0.00570 0.04384 摩根東方內需機會基金 19.16000 19.27000 -0.11000 -0.57084 摩根東方科技基金 32.48000 32.74000 -0.26000 -0.79414 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060 摩根金龍收成基金 22.63000 22.71000 -0.08000 -0.35227 摩根第一貨幣市場基金 15.13350 15.13330 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 摩根新絲路基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 摩根新興35基金 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614 摩根新興日本基金 23.21000 23.29000 -0.08000 -0.34350 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48580 7.48340 0.00240 0.03207 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.90290 9.89520 0.00770 0.07782 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73410 9.73130 0.00280 0.02877 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.52250 11.51890 0.00360 0.03125 摩根新興科技基金 53.55000 53.89000 -0.34000 -0.63091 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.97020 8.96930 0.00090 0.01003 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68540 9.68340 0.00200 0.02065 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13350 9.13530 -0.00180 -0.01970 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.68670 10.68560 0.00110 0.01029 摩根龍揚基金 33.79000 33.92000 -0.13000 -0.38325 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 摩根環球股票收益基金-累積型 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34790 9.35020 -0.00230 -0.02460 摩根總收益組合基金-累積型 11.55410 11.55690 -0.00280 -0.02423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 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