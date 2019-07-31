[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

*2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

*6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)

*1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

*6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)

5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)

*8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

*4806 昇華 20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

6566 創益 20190814 台北市南港區園區街 3-1 號 G 棟 3 樓之 1

*4726 永昕 20190815 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 202 會議室

*3430 奇鈦科 20190816 台北市大安區新生南路三段 30 號

*4563 百德 20190816 台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號 (本公司 4 樓視聽室)

*3431 長天 20190820 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

*6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

*6680 鑫創電子 20190822 新北市中和區中正路 736 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

*5321 友銓 20190823 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

*3321 同泰 20190826 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)

*8080 奧斯特 20190827 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)

*1262 綠悅 - KY 20190828 臺北市忠孝東路 3 段 1 號集思北科大會議中心

*4580 捷流閥業 20190828 新北市土城工業區服務中心 (地址：新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

*3523 迎輝 20190829 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

*6580 台睿 20190902 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)

*6240 松崗 20190906 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

*5487 通泰 20190911 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6464 台數科 20190911 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

1603 華電 20190930 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1213 大飲 20191003 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

