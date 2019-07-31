[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

07月30日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/30 元創精密、天鉞電、士開、加高 07/29 力新、撼訊、上揚、加高 07/26 易飛網、泰偉、台星科、利機、協益、上揚 07/25 易飛網、泰偉、利機、康樂-KY、信驊、協益、台半 07/24 訊聯、易飛網、精材、應華 07/23 易飛網、佰研、宜特、地心引力、康樂-KY、高技、統新 07/22 濱川、訊聯、五福、興采、應華、高技、大宇資 07/19 濱川、訊聯、佰研、優盛、耀億、興采 07/18 佰研、安勤、耀億、興采 07/17 興采、大田 07/16 佰研、統新、巨虹、品安、創業家、大田 07/15 旭品、大田 07/12 建錩、撼訊 07/11 撼訊 07/10 撼訊、統新、大江 07/09 訊聯、大宇資、撼訊、網家 07/08 訊聯、蒙恬、大宇資、撼訊、統新、網家 07/05 訊聯 07/04 勝昱、協益、長園科、光隆甲特 07/03 新鉅科、科嶠、協益、大宇資 07/02 新鉅科 07/01 新鉅科、亞銳士、金居 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1569 濱川 02 19、22 1784 訊聯 06 05、08、09、19、22、24 2734 易飛網 04 23、24、25、26 2745 五福 01 22 3064 泰偉 02 25、26 3205 佰研 04 16、18、19、23 3265 台星科 01 26 3289 宜特 01 23 3325 旭品 01 15 3374 精材 01 24 3444 利機 02 25、26 3479 安勤 01 18 3630 新鉅科 03 01、02、03 3629 地心引力 01 23 3685 元創精密 01 30 4121 優盛 01 19 4154 康樂-KY 02 23、25 4304 勝昱 01 04 4430 耀億 02 18、19 4433 興采 04 17、18、19、22 4542 科嶠 01 03 5014 建錩 01 12 5202 力新 01 29 5211 蒙恬 01 08 5251 天鉞電 01 30 5274 信驊 01 25 5324 士開 01 30 5356 協益 04 03、04、25、26 5392 應華 02 22、24 5425 台半 01 25 5439 高技 02 22、23 6111 大宇資 04 03、08、09、22 6150 撼訊 05 08、09、10、11、12、29 6171 亞銳士 01 01 6222 上揚 02 26、29 6426 統新 04 08、10、16、23 8038 長園科 01 04 8044 網家 02 08、09 8084 巨虹 01 16 8088 品安 01 16 8182 加高 02 29、30 8358 金居 01 01 8436 大江 01 10 8477 創業家 01 16 8916A 光隆甲特 01 04 8924 大田 03 15、16、17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 86 附記：06月份注意股票及次數 1584 精剛 (02)、 3324 雙鴻 (02)、 3630 新鉅科 (05)、 4304 勝昱 (04) 4712 南璋 (02)、 5213 亞昕 (02)、 5274 信驊 (01)、 5310 天剛 (02) 5347 世界 (01)、 5383 金利 (03)、 5432 達威 (01)、 5529 志嘉 (01) 5543 崇佑-KY (01)、 6111 大宇資 (04)、 6150 撼訊 (06)、 6171 亞銳士 (01) 6240 松崗 (01)、 6248 沛波 (01)、 6462 神盾 (01)、 8942 森鉅 (04)