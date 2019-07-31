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[表一2]台灣店頭市場公告注意交易資訊

※來源：台灣櫃檯買賣中心
07月30日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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07/30  元創精密、天鉞電、士開、加高
07/29  力新、撼訊、上揚、加高
07/26  易飛網、泰偉、台星科、利機、協益、上揚
07/25  易飛網、泰偉、利機、康樂-KY、信驊、協益、台半
07/24  訊聯、易飛網、精材、應華
07/23  易飛網、佰研、宜特、地心引力、康樂-KY、高技、統新　
07/22  濱川、訊聯、五福、興采、應華、高技、大宇資
07/19  濱川、訊聯、佰研、優盛、耀億、興采
07/18  佰研、安勤、耀億、興采
07/17  興采、大田
07/16  佰研、統新、巨虹、品安、創業家、大田
07/15  旭品、大田
07/12  建錩、撼訊
07/11  撼訊
07/10  撼訊、統新、大江
07/09  訊聯、大宇資、撼訊、網家
07/08  訊聯、蒙恬、大宇資、撼訊、統新、網家
07/05  訊聯
07/04  勝昱、協益、長園科、光隆甲特
07/03  新鉅科、科嶠、協益、大宇資
07/02  新鉅科
07/01  新鉅科、亞銳士、金居
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07月份累計次休市：06、07、13、14、20、21、27、28

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1569   濱川        02  19、22
1784   訊聯        06  05、08、09、19、22、24
2734   易飛網      04  23、24、25、26
2745   五福        01  22
3064   泰偉        02  25、26
3205   佰研        04  16、18、19、23
3265   台星科      01  26
3289   宜特        01  23
3325   旭品        01  15
3374   精材        01  24
3444   利機        02  25、26
3479   安勤        01  18
3630   新鉅科      03  01、02、03
3629   地心引力    01  23
3685   元創精密    01  30
4121   優盛        01  19
4154   康樂-KY     02  23、25
4304   勝昱        01  04
4430   耀億        02  18、19
4433   興采        04  17、18、19、22
4542   科嶠        01  03
5014   建錩        01  12
5202   力新        01  29
5211   蒙恬        01  08
5251   天鉞電      01  30
5274   信驊        01  25
5324   士開        01  30
5356   協益        04  03、04、25、26
5392   應華        02  22、24
5425   台半        01  25
5439   高技        02  22、23
6111   大宇資      04  03、08、09、22
6150   撼訊        05  08、09、10、11、12、29
6171   亞銳士      01  01
6222   上揚        02  26、29
6426   統新        04  08、10、16、23
8038   長園科      01  04
8044   網家        02  08、09
8084   巨虹        01  16
8088   品安        01  16
8182   加高        02  29、30
8358   金居        01  01
8436   大江        01  10
8477   創業家      01  16
8916A  光隆甲特    01  04
8924   大田        03  15、16、17
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總累計次數         86

附記：06月份注意股票及次數

1584   精剛    (02)、 3324   雙鴻   (02)、 3630   新鉅科 (05)、 4304   勝昱   (04)
4712   南璋    (02)、 5213   亞昕   (02)、 5274   信驊   (01)、 5310   天剛   (02)
5347   世界    (01)、 5383   金利   (03)、 5432   達威   (01)、 5529   志嘉   (01)
5543   崇佑-KY (01)、 6111   大宇資 (04)、 6150   撼訊   (06)、 6171   亞銳士 (01)
6240   松崗    (01)、 6248   沛波   (01)、 6462   神盾   (01)、 8942   森鉅   (04)
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