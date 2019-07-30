【國票期貨】台股失守月線台指期震盪偏空

◆行情面

期貨市場:

台指期下跌 30 點或 0.28%，收在 10752 點。電子期下跌 1.85 點或 0.42%。金融期上漲 3.6 點或 0.28%。非金電期下跌 17 點或 0.14%。

籌碼動向:

台指期未平倉餘額，自營商偏空調整 1,822 口，累計為淨空單 4,953 口；投信偏多調整 1 口，累計為淨空單 23,716 口；外資偏空調整 4,032 口，累計為淨多單 36,479 口。

價差表現:

台指期逆價差 78.90 點，價差縮小；電子期逆價差 2.39 點，價差縮小；金融期逆價差 16.66 點，價差縮小；非金電期逆價差 90.19 點，價差縮小。

◆技術面

台股今日獨弱於亞股，早盤開高後即浮現獲利了結賣壓，在權值股三王領跌之下，台股收黑並跌破月線，成交量增加；期貨方面收長黑 K，價差收斂。以日線觀察，周二台指期由空方掌控盤勢，K 線吞噬了前日收盤的十字星線，同時跌破了 10 日均線，技術面不利行情，故建議投資人以震盪偏空來看待盤勢。

◆期貨日線



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