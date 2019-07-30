【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

受市場觀望美國聯準會利率決策會議，及中美貿易談判，導致今日早盤台股遭遇獲利了解之賣壓，加上生技展結束，市場擔憂短線上生技股恐利多出盡，導致生技股遭遇投資人拋售，5G 相關個股也同樣遭遇賣壓跌幅較重，終場台股在市場觀望氣氛濃厚，及中小型類股走跌影響下，收盤下跌 0.5%。

《國際金融市場焦點分析》

受到市場期待中美貿易談判仍能有相對較好之結果，帶動早盤 A50 指數及上證指數衝高，加上發改委發佈降低企業槓桿率之工作要點，工作要點對 2019 年企業槓桿率之改善規劃 21 大目標，推動債轉股之相關類股走強，此外，廣電局亦於近期通過 20 款遊戲之審核，帶動電競相關類股走高，在市場期待貿易談判利多，及題材股走強影響下，帶動 A50 及上證指數同步上漲。

《國際商品市場焦點分析》

近期油市利多包括美中貿易重啟談判、美國聯準會預期降息、伊朗及西方國家關係緊張，以及市場預期美國庫存連續七週下滑，使得 WTI 期貨價格在 55 美元附近獲得買盤鞏固，週二反彈上漲 1.2%；美國農業部最新作物進度報告顯示，美國冬麥 75% 收割完成，略低於五年平均值的 79%，春麥良率大致與上週相同且略低於去年同期，加上俄羅斯出口可能減少，激勵小麥期價反彈上漲 1.5%。

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