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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          富邦科技 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大台灣50正2   
宏洲              元大電子          本盟              大統新創 新紡     安馳       
嘉裕              元大台商50          中化生            本盟     怡華     鈺齊-KY    
東華              元大MSCI金融          中釉              銘旺科   聚隆                
大魯閣            富邦摩台          台光電            健和興   昶和                
立益              富邦發達          精元              旭隼     大統新創            
佳和              富邦金融          映泰              元晶     亞崴                
聯發              元大MSCI台灣          光群雷            遠雄來   程泰                
昶和              永豐臺灣加權          吉祥全            統領     百達-KY             
三洋紡            元大台灣50正2          奇鋐              威宏-KY  氣立                
本盟              富邦日本          智原              泰昇-KY  榮星                
正道              國泰日經225          欣興                       元禎                
瑞利              元大歐洲50          揚智                       永記                
正峰新            元大日經225          茂林-KY                    毛寶                
億泰              元大美債20反1          康控-KY                    日勝化              
懷特              兆豐藍籌30反1          立積                       展宇                
士紙              國泰股利精選30          科嘉-KY                    德淵                
燁興              元大S&P日圓反1          虹堡                       華廣                
千興              富邦歐洲          聯茂                       士紙                
威致              FH彭博高收益債          超眾                       高興昌              
華豐              FH彭博新興債          台表科                     東明-KY             
首利              元大台灣高息低波          矽力-KY                    六暉-KY             
麗正              群益道瓊美國地產          昇陽半導體                   申豐                
東訊              華頓S&P布蘭特反1          裕豐                       隴華                
錸德              FH富時高息低波          杜康-DR                    翔耀                
倫飛              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   太空梭              
虹光              新光內需收益          欣巴巴                     連宇                
威盛              FH美國金融股          佳龍                       奇鋐                
浩鑫              元大US高息特別股                                     遠見                
國碩              新光中國政金綠債                                     立萬利              
銘旺科            新光投等債15+                                     聯德                
統懋              新光ICE美國權值                                     泰碩                
翔耀              統一                                         玉晶光              
太空梭            上曜                                         力銘                
兆勁              宏洲                                         世芯-KY             
麗臺              嘉裕                                         新至陞              
吉祥全            東華                                         穎漢                
憶聲              大魯閣                                       立積                
科風              立益                                         詮欣                
力特              佳和                                         易華電              
喬鼎              聯發                                         陞泰                
正達              得力                                         華友聯              
晟鈦              昶和                                         寶徠                
聯德              大統新創                                     愛山林              
同泰              三洋紡                                       皇昌                
新世紀            本盟                                         遠雄來              
誠研              正道                                         夏都                
誠創              瑞利                                         欣欣                
嘉威              江申                                         統領                
聯合再生          亞崴                                         客思達-KY            
力銘              正峰新                                       康師傅-DR            
亞太電            聲寶                                         同方友友-DR            
達能              大亞                                         晨訊科-DR            
太極              億泰                                         一零四              
誠美材            生達                                         欣天然              
清惠              台硝                                         新海                
慧友              花仙子                                       川飛                
悠克              懷特                                         台數科              
友勁              華廣                                         南六                
百一              南寶                                         鋼聯                
捷泰              士紙                                         必應                
天瀚              燁興                                         科定                
迅杰              千興                                         三能-KY             
華上              威致                                         基勝-KY             
光麗-KY           佳大                                         威宏-KY             
元晶              華豐                                         政伸                
華冠              六暉-KY                                      吉源-KY             
裕豐              劍麟                                                             
寶徠              首利                                                             
皇昌              麗正                                                             
陽明              東訊                                                             
六福              友訊                                                             
康師傅-DR          錸德                                                             
聖馬丁-DR          順德                                                             
神州-DR           倫飛                                                             
耀傑-DR           虹光                                                             
同方友友-DR          威盛                                                             
晨訊科-DR          正崴                                                             
友佳-DR           億光                                                             
陽光能源-DR          浩鑫                                                             
精熙-DR           國碩                                                             
中福              銘旺科                                                           
雷虎              統懋                                                             
中視              翔耀                                                             
秋雨              太空梭                                                           
新利虹            兆勁                                                             
國光生            麗臺                                                             
                  鉅祥                                                             
                  兆赫                                                             
                  吉祥全                                                           
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  全科                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  維熹                                                             
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  健策                                                             
                  貿聯-KY                                                          
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  永崴投控                                                         
                  太極                                                             
                  和碩                                                             
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  亞弘電                                                           
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  致新                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  振樺電                                                           
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  皇昌                                                             
                  欣陸                                                             
                  鄉林                                                             
                  達麗                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  安泰銀                                                           
                  第一保                                                           
                  統一超                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  百和                                                             
                  茂順                                                             
                  岱宇                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  中租-KY                                                          
                  台數科                                                           
                  必應
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