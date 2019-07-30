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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/29  108/07/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.43290   10.42750   0.00540    0.05179
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.25330   10.24810   0.00520    0.05074
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.51530   10.50870   0.00660    0.06281
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.34200   10.33570   0.00630    0.06095
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.30220   10.30340  -0.00120   -0.01165
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30630   10.30780  -0.00150   -0.01455
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30540   10.30710  -0.00170   -0.01649
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.38830   10.38700   0.00130    0.01252
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.95500    9.95460   0.00040    0.00402
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.95500    9.95460   0.00040    0.00402
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.94810    9.94760   0.00050    0.00503
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.94810    9.94760   0.00050    0.00503
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.06350   10.06290   0.00060    0.00596
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.06350   10.06290   0.00060    0.00596
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81990   10.81170   0.00820    0.07584
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61820   10.61030   0.00790    0.07446
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72050   10.72070  -0.00020   -0.00187
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60660   10.60690  -0.00030   -0.00283
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.50000   23.60000  -0.10000   -0.42373
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.30000   25.73000  -0.43000   -1.67120
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.72780   41.69470   0.03310    0.07939
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.40490   40.40550  -0.00060   -0.00148
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92700    9.93340  -0.00640   -0.06443
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46120   10.46630  -0.00510   -0.04873
中國信託台灣活力基金                                               13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.52000    9.40000   0.12000    1.27660
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.34000   10.21000   0.13000    1.27326
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00810    9.99470   0.01340    0.13407
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12620   10.12210   0.00410    0.04051
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.05110    9.04740   0.00370    0.04090
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43360   10.43100   0.00260    0.02493
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29260    9.29030   0.00230    0.02476
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.55170   11.51020   0.04150    0.36055
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.78620    9.75100   0.03520    0.36099
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.42080   11.46500  -0.04420   -0.38552
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.95360    9.99210  -0.03850   -0.38530
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.86880   42.80820   0.06060    0.14156
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.83740   39.78060   0.05680    0.14278
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.43740   45.37440   0.06300    0.13884
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.10040   46.01890   0.08150    0.17710
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
中國信託智能運動基金-美元                                          10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03820   11.03770   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.22430   10.22970  -0.00540   -0.05279
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40270    9.40760  -0.00490   -0.05209
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.44660   10.45150  -0.00490   -0.04688
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.60580    9.61030  -0.00450   -0.04682
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.94560   39.92220   0.02340    0.05861
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.86150   39.89920  -0.03770   -0.09449
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.69250   42.64690   0.04560    0.10692
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.54510   43.47720   0.06790    0.15617
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.09780   43.06580   0.03200    0.07430
元大2001基金                                                       65.26000   65.64000  -0.38000   -0.57892
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.70380   45.68460   0.01920    0.04203
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.83040   43.67930   0.15110    0.34593
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.49000   21.47000   0.02000    0.09315
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71520   11.71440   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.88080   10.89020  -0.00940   -0.08632
元大上證50基金                                                     33.86000   34.01000  -0.15000   -0.44105
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.47000   13.54000  -0.07000   -0.51699
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.61100   12.69100  -0.08000   -0.63037
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.16200   17.26800  -0.10600   -0.61385
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.11400   11.08800   0.02600    0.23449
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.77500   10.76000   0.01500    0.13941
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.07000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.32810   47.37150  -0.04340   -0.09162
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.97560   10.97280   0.00280    0.02552
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99260    9.99010   0.00250    0.02502
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.17770   10.18460  -0.00690   -0.06775
元大巴西指數基金                                                    7.42800    7.41400   0.01400    0.18883
元大日經225基金                                                    27.45000   27.50000  -0.05000   -0.18182
元大台商收成基金                                                   23.05000   23.12000  -0.07000   -0.30277
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.48000   41.53000  -0.05000   -0.12039
元大台灣中型100基金                                                33.96000   33.96000   0.00000    0.00000
元大台灣加權股價指數基金                                           26.44000   26.43400   0.00600    0.02270
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
元大台灣卓越50基金                                                 83.50000   83.53000  -0.03000   -0.03592
元大台灣金融基金                                                   18.60000   18.60000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.64000   32.68000  -0.04000   -0.12240
元大台灣高股息基金                                                 27.46000   27.53000  -0.07000   -0.25427
元大台灣電子科技基金                                               36.87000   36.89000  -0.02000   -0.05422
元大全球ETF成長組合基金                                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.14000   15.10000   0.04000    0.26490
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.70000   24.47000   0.23000    0.93993
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.33300   12.34500  -0.01200   -0.09721
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.58000  -0.03000   -0.45593
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.88000    6.88000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.61000    8.60800   0.00200    0.02323
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
元大全球農業商機基金                                               18.27000   18.24000   0.03000    0.16447
元大印尼指數基金                                                    9.88500   10.02500  -0.14000   -1.39651
元大印度指數基金                                                    9.88000    9.83100   0.04900    0.49842
元大印度基金                                                       12.74000   12.66000   0.08000    0.63191
元大多多基金                                                       17.62000   17.76000  -0.14000   -0.78829
元大多福基金                                                       53.47000   53.67000  -0.20000   -0.37265
元大亞太成長基金                                                    8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39960    9.39050   0.00910    0.09691
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51970    7.51240   0.00730    0.09717
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.28600    9.36200  -0.07600   -0.81179
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.57000    9.65000  -0.08000   -0.82902
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34200   10.37000  -0.02800   -0.27001
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.24360   10.23930   0.00430    0.04200
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44520   10.44280   0.00240    0.02298
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.23260   10.23020   0.00240    0.02346
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51590   10.51170   0.00420    0.03996
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30250   10.29840   0.00410    0.03981
元大卓越基金                                                       44.32000   44.37000  -0.05000   -0.11269
元大店頭基金                                                        8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48700   10.48480   0.00220    0.02098
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85890    9.85320   0.00570    0.05785
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.59390   32.60630  -0.01240   -0.03803
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.02040   41.99420   0.02620    0.06239
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.06340   17.07930  -0.01590   -0.09310
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.20000   22.16210   0.03790    0.17101
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.01830   42.04150  -0.02320   -0.05518
元大高科技基金                                                     19.93000   20.08000  -0.15000   -0.74701
元大得利貨幣市場基金                                               16.33260   16.33190   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03730   12.03680   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
元大富櫃50基金                                                     13.35000   13.49000  -0.14000   -1.03781
元大華夏中小基金                                                    7.45000    7.44000   0.01000    0.13441
元大新中國基金-人民幣                                               9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
元大新中國基金-美元                                                 9.26800    9.22700   0.04100    0.44435
元大新中國基金-新台幣                                               9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
元大新主流基金                                                     25.11000   25.28000  -0.17000   -0.67247
元大新東協平衡基金-美元                                             9.63800    9.67700  -0.03900   -0.40302
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.04280   11.03110   0.01170    0.10606
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19320   10.19350  -0.00030   -0.00294
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.62170   11.62020   0.00150    0.01291
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.57560    9.57430   0.00130    0.01358
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.57270   10.57730  -0.00460   -0.04349
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81240    9.81660  -0.00420   -0.04278
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82430   10.82730  -0.00300   -0.02771
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05410   10.05680  -0.00270   -0.02685
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10270   10.10800  -0.00530   -0.05243
元大新興亞洲基金                                                   11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.88830    9.86870   0.01960    0.19861
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.16300    9.14480   0.01820    0.19902
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.24410   10.22210   0.02200    0.21522
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50770    9.48730   0.02040    0.21502
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16990   15.16930   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       37.39000   37.52000  -0.13000   -0.34648
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
元大實質多重資產基金-美元                                           8.19100    8.18500   0.00600    0.07330
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.16000   12.17000  -0.01000   -0.08217
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.42000   18.39000   0.03000    0.16313
元大摩臺基金                                                       39.11000   39.12000  -0.01000   -0.02556
元大標普500基金                                                    28.53000   28.33000   0.20000    0.70597
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.95000   12.02000  -0.07000   -0.58236
元大標普500單日正向2倍基金                                         38.17000   37.72000   0.45000    1.19300
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.79000   20.76000   0.03000    0.14451
元大標智滬深300基金                                                18.48000   18.56000  -0.08000   -0.43103
元大歐洲50基金                                                     25.76000   25.66000   0.10000    0.38971
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.23750    9.26270  -0.02520   -0.27206
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29820   10.29760   0.00060    0.00583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.94000   16.01000  -0.07000   -0.43723
日盛上選基金                                                       36.81000   37.02000  -0.21000   -0.56726
日盛小而美基金                                                     19.00000   19.13000  -0.13000   -0.67956
日盛中國內需動力基金                                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36560   12.35740   0.00820    0.06636
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84950    9.84290   0.00660    0.06705
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62980   12.62310   0.00670    0.05308
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05480   10.04950   0.00530    0.05274
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42280   11.41610   0.00670    0.05869
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07650    9.07130   0.00520    0.05732
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       12.08000   12.15000  -0.07000   -0.57613
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
日盛全球抗暖化基金                                                 11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.58490   10.57380   0.01110    0.10498
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.44100    9.43110   0.00990    0.10497
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.35260   10.34150   0.01110    0.10733
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23420    9.22430   0.00990    0.10733
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52370    2.52110   0.00260    0.10313
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65530    1.65360   0.00170    0.10281
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39090    0.39050   0.00040    0.10243
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25690    0.25670   0.00020    0.07791
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.89410   12.88170   0.01240    0.09626
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34810    8.34010   0.00800    0.09592
日盛亞洲機會基金                                                    7.25000    7.26000  -0.01000   -0.13774
日盛首選基金                                                       18.12000   18.23000  -0.11000   -0.60340
日盛高科技基金                                                     19.26000   19.35000  -0.09000   -0.46512
日盛貨幣市場基金                                                   14.84110   14.84040   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     41.84000   42.07000  -0.23000   -0.54671
日盛精選五虎基金                                                   37.51000   37.76000  -0.25000   -0.66208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55180   13.55120   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 32.81000   33.02000  -0.21000   -0.63598
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
台新MSCI中國基金                                                   20.55000   20.65000  -0.10000   -0.48426
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22860   14.22790   0.00070    0.00492
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.43230   10.42210   0.01020    0.09787
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55240   10.55380  -0.00140   -0.01327
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.20110   10.20050   0.00060    0.00588
台新中國通基金                                                     47.31000   47.41000  -0.10000   -0.21093
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57060    0.56960   0.00100    0.17556
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.71200   17.67800   0.03400    0.19233
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32660    0.32540   0.00120    0.36878
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
台新主流基金                                                       25.55000   25.64000  -0.09000   -0.35101
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.55000   23.47000   0.08000    0.34086
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76210    0.75940   0.00270    0.35554
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.68000   16.62000   0.06000    0.36101
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53860    0.53670   0.00190    0.35402
台新台灣中小基金                                                   36.66000   36.70000  -0.04000   -0.10899
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.65300   10.58600   0.06700    0.63291
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.87810    9.82550   0.05260    0.53534
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.42730   11.36630   0.06100    0.53667
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.20380   10.18630   0.01750    0.17180
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.42620   11.40650   0.01970    0.17271
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
台新印度基金                                                       14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66040    8.65220   0.00820    0.09477
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28370    0.28350   0.00020    0.07055
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71760   12.70560   0.01200    0.09445
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41160    0.41130   0.00030    0.07294
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.06000   40.08000  -0.02000   -0.04990
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.06000   40.91000   0.15000    0.36666
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13350   11.13320   0.00030    0.00269
台新高股息平衡基金                                                 33.16590   33.29230  -0.12640   -0.37967
台新智慧生活基金-美元                                              11.17180   11.06900   0.10280    0.92872
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.58000   11.47000   0.11000    0.95902
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39180    8.39060   0.00120    0.01430
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64820    8.64560   0.00260    0.03007
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.53060    9.52930   0.00130    0.01364
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.83240    9.82940   0.00300    0.03052
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.80520   11.77700   0.02820    0.23945
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37400    0.37320   0.00080    0.21436
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.37090    8.35090   0.02000    0.23950
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27990    0.27920   0.00070    0.25072
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.72000    5.73000  -0.01000   -0.17452
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.31000   22.32000  -0.01000   -0.04480
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.29210   10.26830   0.02380    0.23178
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08080   10.06850   0.01230    0.12216
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17550   10.16240   0.01310    0.12891
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.29200   10.26820   0.02380    0.23178
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08060   10.06830   0.01230    0.12217
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.17550   10.16240   0.01310    0.12891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.21640   42.20670   0.00970    0.02298
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.86900   41.76760   0.10140    0.24277
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.02840   40.05450  -0.02610   -0.06516
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37100   11.37030   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20430   10.20950  -0.00520   -0.05093
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22420    9.21920   0.00500    0.05423
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86950   10.86360   0.00590    0.05431
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83460    7.83490  -0.00030   -0.00383
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30280    9.30310  -0.00030   -0.00322
永豐中小基金                                                       54.32000   54.55000  -0.23000   -0.42163
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78960    1.78640   0.00320    0.17913
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50350    2.49900   0.00450    0.18007
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.20460    8.19450   0.01010    0.12325
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.13560   11.12190   0.01370    0.12318
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.83000    4.84000  -0.01000   -0.20661
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.85000   21.89000  -0.04000   -0.18273
永豐主流品牌基金                                                   19.82000   19.78000   0.04000    0.20222
永豐永豐基金                                                       33.91000   34.07000  -0.16000   -0.46962
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26800    9.25860   0.00940    0.10153
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.79410    9.78410   0.01000    0.10221
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16670    9.15610   0.01060    0.11577
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.68940    9.67820   0.01120    0.11572
永豐亞洲民生消費基金                                               12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18140   14.18250  -0.00110   -0.00776
永豐高科技基金                                                     24.25000   24.41000  -0.16000   -0.65547
永豐貨幣市場基金                                                   13.94420   13.94360   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11370    2.11090   0.00280    0.13264
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61920    2.61580   0.00340    0.12998
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80350    7.79770   0.00580    0.07438
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.97410   10.96610   0.00800    0.07295
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22550    7.22450   0.00100    0.01384
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62770   11.62600   0.00170    0.01462
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.17000   19.17000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.32000   55.33000  -0.01000   -0.01807
永豐領航科技基金                                                   39.18000   39.40000  -0.22000   -0.55838
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.18000   12.30000  -0.12000   -0.97561
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
永豐趨勢平衡基金                                                   42.00000   42.10000  -0.10000   -0.23753
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.90190   11.89950   0.00240    0.02017
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75010    9.74910   0.00100    0.01026
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40140   10.39940   0.00200    0.01923
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81490    9.81320   0.00170    0.01732
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30170   10.29990   0.00180    0.01748
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80460    9.80390   0.00070    0.00714
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58490   10.58420   0.00070    0.00661
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82470    9.82350   0.00120    0.01222
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38630   10.38500   0.00130    0.01252
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.31000   15.27000   0.04000    0.26195
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.15000   20.11000   0.04000    0.19891
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.05000   20.01000   0.04000    0.19990
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06500   10.06190   0.00310    0.03081
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06500   10.06190   0.00310    0.03081
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01210   10.00900   0.00310    0.03097
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01210   10.00900   0.00310    0.03097
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.15800   10.15250   0.00550    0.05417
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.15790   10.15240   0.00550    0.05417
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06700   10.06410   0.00290    0.02882
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06700   10.06400   0.00300    0.02981
兆豐國際生命科學基金                                               15.51000   15.44000   0.07000    0.45337
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.51520   10.48100   0.03420    0.32630
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.75360   10.71970   0.03390    0.31624
兆豐國際全球基金                                                   31.77000   31.63000   0.14000    0.44262
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49790   10.49600   0.00190    0.01810
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23040   10.22480   0.00560    0.05477
兆豐國際國民基金                                                   23.55000   23.60000  -0.05000   -0.21186
兆豐國際第一基金                                                   13.45000   13.55000  -0.10000   -0.73801
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77190   10.76550   0.00640    0.05945
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22190    8.21700   0.00490    0.05963
兆豐國際萬全基金                                                   20.85000   20.97000  -0.12000   -0.57225
兆豐國際電子基金                                                   26.96000   27.12000  -0.16000   -0.58997
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.36000   22.36000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.35000   15.35000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.16000   36.21000  -0.05000   -0.13808
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56020   12.55960   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.98900    9.99100  -0.00200   -0.02002
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.98560    9.98630  -0.00070   -0.00701
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.99680    9.99680   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.99230    9.99390  -0.00160   -0.01601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97570    9.97760  -0.00190   -0.01904
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.98930    9.99120  -0.00190   -0.01902
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.98830    9.98900  -0.00070   -0.00701
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00530   10.00530   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.99710    9.99860  -0.00150   -0.01500
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98490    9.98690  -0.00200   -0.02003
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89370   10.90090  -0.00720   -0.06605
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65660   10.66580  -0.00920   -0.08626
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88220   10.89040  -0.00820   -0.07530
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57360   10.58060  -0.00700   -0.06616
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.72210   10.73140  -0.00930   -0.08666
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68030   10.68810  -0.00780   -0.07298
合庫台灣基金                                                       12.09000   12.13000  -0.04000   -0.32976
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.75660   11.74940   0.00720    0.06128
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.75280   12.74450   0.00830    0.06513
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.37420   11.36790   0.00630    0.05542
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.15760   12.14790   0.00970    0.07985
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17480    8.16980   0.00500    0.06120
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46480    9.45850   0.00630    0.06661
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16990    9.16480   0.00510    0.05565
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.87790    8.87140   0.00650    0.07327
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32250    9.31730   0.00520    0.05581
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
合庫全球新興市場基金                                                9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
合庫貨幣市場基金                                                   10.17610   10.17570   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.00610   10.01140  -0.00530   -0.05294
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32340   10.33090  -0.00750   -0.07260
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59880   10.60600  -0.00720   -0.06789
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14800   12.15560  -0.00760   -0.06252
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.44110   15.43690   0.00420    0.02721
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.78800    8.79330  -0.00530   -0.06027
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60800    9.61500  -0.00700   -0.07280
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96020    7.96560  -0.00540   -0.06779
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.74080    8.74620  -0.00540   -0.06174
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67060   10.67410  -0.00350   -0.03279
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.02000   12.09000  -0.07000   -0.57899
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.81000   11.88000  -0.07000   -0.58923
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.18590   10.17840   0.00750    0.07369
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19240   10.18680   0.00560    0.05497
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.99060   10.03570  -0.04510   -0.44940
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15870   10.14900   0.00970    0.09558
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.18580   10.17830   0.00750    0.07369
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19240   10.18680   0.00560    0.05497
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.99060   10.03570  -0.04510   -0.44940
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.15870   10.14890   0.00980    0.09656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22570   11.22510   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09560   10.10220  -0.00660   -0.06533
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05610   10.06110  -0.00500   -0.04970
安聯中國東協基金                                                   15.81000   15.88000  -0.07000   -0.44081
安聯中國策略基金-美元                                              12.63000   12.57000   0.06000    0.47733
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.54000   16.46000   0.08000    0.48603
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
安聯中華新思路基金-美元                                            14.41000   14.37000   0.04000    0.27836
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.64000   13.60000   0.04000    0.29412
安聯台灣大壩基金                                                   31.73000   31.78000  -0.05000   -0.15733
安聯台灣科技基金                                                   53.88000   54.07000  -0.19000   -0.35140
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55140   12.55080   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   36.08000   36.20000  -0.12000   -0.33149
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80470   10.80410   0.00060    0.00555
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.92760   15.92660   0.00100    0.00628
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92270    9.92210   0.00060    0.00605
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.81000   11.75000   0.06000    0.51064
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.26970   13.26690   0.00280    0.02111
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85490   10.85300   0.00190    0.01751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.92610   12.92360   0.00250    0.01934
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62230    9.61980   0.00250    0.02599
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.56040    9.55870   0.00170    0.01778
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09730    9.09560   0.00170    0.01869
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.25400   10.25010   0.00390    0.03805
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30090   10.29890   0.00200    0.01942
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53350   12.52790   0.00560    0.04470
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38150   11.37730   0.00420    0.03692
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98960   10.98540   0.00420    0.03823
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66380    8.66000   0.00380    0.04388
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53130    8.52810   0.00320    0.03752
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21120    8.20810   0.00310    0.03777
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28970   10.28410   0.00560    0.05445
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.20610   10.20220   0.00390    0.03823
安聯全球人口趨勢基金                                               12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.86000   33.57000   0.29000    0.86387
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.01000    8.02000  -0.01000   -0.12469
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47680   12.48280  -0.00600   -0.04807
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56250   10.56760  -0.00510   -0.04826
安聯全球新興市場基金                                               17.46000   17.57000  -0.11000   -0.62607
安聯全球農金趨勢基金                                                9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
安聯亞洲動態策略基金                                               22.81000   22.88000  -0.07000   -0.30594
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08460   10.08320   0.00140    0.01388
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09170   10.08950   0.00220    0.02180
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08370   10.08230   0.00140    0.01389
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09410   10.09190   0.00220    0.02180
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08760   10.08620   0.00140    0.01388
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04030   10.03900   0.00130    0.01295
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04030   10.03900   0.00130    0.01295
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04030   10.03900   0.00130    0.01295
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57270   10.57320  -0.00050   -0.00473
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10620   10.10690  -0.00070   -0.00693
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.94430   90.82900   0.11530    0.12694
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.42430   13.41020   0.01410    0.10514
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.75750   68.66980   0.08770    0.12771
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.02080   10.01020   0.01060    0.10589
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74520    2.74500   0.00020    0.00729
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96040   10.96210  -0.00170   -0.01551
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28160    2.28080   0.00080    0.03508
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85670    8.85810  -0.00140   -0.01580
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.54220   10.53670   0.00550    0.05220
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.47820   10.47440   0.00380    0.03628
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.86390   10.84990   0.01400    0.12903
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.43860   10.43580   0.00280    0.02683
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.47830   10.47310   0.00520    0.04965
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.44030   10.43480   0.00550    0.05271
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34900   10.34540   0.00360    0.03480
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.65140   10.64100   0.01040    0.09774
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.33510   10.33230   0.00280    0.02710
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.38570   10.38130   0.00440    0.04238
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.30710   10.29760   0.00950    0.09225
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.41090   10.39120   0.01970    0.18958
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29890   10.29030   0.00860    0.08357
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24240   10.23440   0.00800    0.07817
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.31580   10.30620   0.00960    0.09315
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.36170   10.34240   0.01930    0.18661
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29870   10.29010   0.00860    0.08358
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24210   10.23400   0.00810    0.07915
宏利台灣動力基金A類型                                              31.74000   31.87000  -0.13000   -0.40791
宏利台灣動力基金I類型                                              31.74000   31.87000  -0.13000   -0.40791
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.15200   10.13640   0.01560    0.15390
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.03760   10.01960   0.01800    0.17965
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.67040    7.65870   0.01170    0.15277
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.64800    7.63510   0.01290    0.16896
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
宏利全球債券組合基金                                               13.81510   13.81140   0.00370    0.02679
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00070    3.00060   0.00010    0.00333
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46400   12.46440  -0.00040   -0.00321
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97030    8.97050  -0.00020   -0.00223
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55460    2.55330   0.00130    0.05091
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.54380   11.54150   0.00230    0.01993
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.48100    3.49240  -0.01140   -0.32642
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55890    0.56080  -0.00190   -0.33880
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.76000   15.81000  -0.05000   -0.31626
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.36000   12.33580   0.02420    0.19618
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94320   10.92310   0.02010    0.18401
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.50040   10.48050   0.01990    0.18988
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.78510    8.76810   0.01700    0.19388
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42400    8.40860   0.01540    0.18315
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28250    8.26680   0.01570    0.18992
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.44350    8.42500   0.01850    0.21958
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.89000   10.71000   0.18000    1.68067
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.86000   10.68000   0.18000    1.68539
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.77000   10.59000   0.18000    1.69972
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04740    3.04450   0.00290    0.09525
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44160    0.44120   0.00040    0.09066
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.28530   13.27310   0.01220    0.09192
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00620    1.00520   0.00100    0.09948
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.63420    7.62720   0.00700    0.09178
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.12080    2.11880   0.00200    0.09439
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30640    0.30610   0.00030    0.09801
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.29780    9.28940   0.00840    0.09043
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33800    0.33770   0.00030    0.08884
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69090   13.69050   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.57000  -0.02000   -0.77821
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.49000   11.56000  -0.07000   -0.60554
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.65000   26.74000  -0.09000   -0.33657
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.65000   26.74000  -0.09000   -0.33657
宏利澳幣保本基金                                                   12.68830   12.68080   0.00750    0.05914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.11000   11.18000  -0.07000   -0.62612
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.16000   12.24000  -0.08000   -0.65359
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45230   10.43200   0.02030    0.19459
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67970    9.67090   0.00880    0.09099
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18240    9.17270   0.00970    0.10575
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.57070   11.55840   0.01230    0.10642
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德新台幣基金                                                   12.97310   12.97260   0.00050    0.00385
貝萊德寶利基金                                                     28.13000   28.13000   0.00000    0.00000
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49510   11.49790  -0.00280   -0.02435
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16010   10.17380  -0.01370   -0.13466
保德信大中華基金-人民幣                                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                              10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
保德信大中華基金-新台幣                                            30.54000   30.60000  -0.06000   -0.19608
保德信中小型股基金                                                 49.32000   49.46000  -0.14000   -0.28306
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
保德信中國中小基金-美元                                             8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.02230   10.00060   0.02170    0.21699
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.10130   10.07910   0.02220    0.22026
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.14180   10.11990   0.02190    0.21641
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24950   11.22520   0.02430    0.21648
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
保德信中國品牌基金-美元                                            10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          29.09000   28.98000   0.11000    0.37957
保德信全球消費商機基金                                             19.93000   19.66000   0.27000    1.37335
保德信全球基礎建設基金                                             13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
保德信全球資源基金                                                  7.37000    7.40000  -0.03000   -0.40541
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.63000   33.33000   0.30000    0.90009
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.54520   10.52960   0.01560    0.14815
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.97550   10.95930   0.01620    0.14782
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.60470   10.58730   0.01740    0.16435
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.03530   11.01720   0.01810    0.16429
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69480    9.68360   0.01120    0.11566
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.86770   10.85510   0.01260    0.11607
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28000    9.26770   0.01230    0.13272
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38520   10.37150   0.01370    0.13209
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20880    8.20990  -0.00110   -0.01340
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.32260   11.32410  -0.00150   -0.01325
保德信亞太基金                                                     20.80000   20.92000  -0.12000   -0.57361
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74830    8.74950  -0.00120   -0.01372
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.12740   12.12900  -0.00160   -0.01319
保德信店頭市場基金                                                 35.77000   35.89000  -0.12000   -0.33435
保德信拉丁美洲基金                                                  7.53000    7.52000   0.01000    0.13298
保德信金平衡基金                                                   30.70000   30.73000  -0.03000   -0.09762
保德信金滿意基金                                                   43.39000   43.35000   0.04000    0.09227
保德信科技島基金                                                   27.56000   27.53000   0.03000    0.10897
保德信高成長基金                                                   97.64000   97.69000  -0.05000   -0.05118
保德信貨幣市場基金                                                 15.84410   15.84340   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.78860   10.75420   0.03440    0.31988
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.05720   11.02010   0.03710    0.33666
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08810   11.07310   0.01500    0.13546
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64060   10.62450   0.01610    0.15154
保德信新世紀基金                                                   10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25990    8.24580   0.01410    0.17100
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.42970   10.41170   0.01800    0.17288
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76500   11.74500   0.02000    0.17029
保德信新興趨勢組合基金                                             11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
保德信瑞騰基金                                                     15.65260   15.65220   0.00040    0.00256
保德信歐洲組合基金                                                 10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98530    9.98680  -0.00150   -0.01502
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56300   10.56450  -0.00150   -0.01420
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92980    9.93020  -0.00040   -0.00403
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23890   10.23910  -0.00020   -0.00195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00450   10.00380   0.00070    0.00700
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53090   10.53200  -0.00110   -0.01044
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94660    9.94760  -0.00100   -0.01005
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33040   10.33140  -0.00100   -0.00968
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61790   10.61750   0.00040    0.00377
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35630   10.36160  -0.00530   -0.05115
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.75550   10.76090  -0.00540   -0.05018
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30990   10.31580  -0.00590   -0.05719
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64730   10.65370  -0.00640   -0.06007
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19700   10.19710  -0.00010   -0.00098
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76090   10.76030   0.00060    0.00558
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11480   10.11530  -0.00050   -0.00494
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52320   10.52360  -0.00040   -0.00380
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93800    9.93600   0.00200    0.02013
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93810    9.93600   0.00210    0.02114
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.11790   10.09460   0.02330    0.23082
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92230    9.92020   0.00210    0.02117
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92230    9.92020   0.00210    0.02117
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.10730   10.07420   0.03310    0.32856
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46250   10.46470  -0.00220   -0.02102
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21600   10.21920  -0.00320   -0.03131
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38040   10.38830  -0.00790   -0.07605
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76380   10.77170  -0.00790   -0.07334
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51140   10.51570  -0.00430   -0.04089
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18350   11.18590  -0.00240   -0.02146
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.39390   10.40260  -0.00870   -0.08363
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.70550   10.71450  -0.00900   -0.08400
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56360   10.56370  -0.00010   -0.00095
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62180   10.62360  -0.00180   -0.01694
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.66510   10.66520  -0.00010   -0.00094
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40390   10.41340  -0.00950   -0.09123
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43340   10.44280  -0.00940   -0.09001
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.50690   10.50150   0.00540    0.05142
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.69010   10.68420   0.00590    0.05522
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25630   10.26610  -0.00980   -0.09546
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35420   10.36410  -0.00990   -0.09552
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97600    1.97440   0.00160    0.08104
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83480    2.83260   0.00220    0.07767
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29610    0.29600   0.00010    0.03378
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46080    0.46060   0.00020    0.04342
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41490    8.41040   0.00450    0.05351
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30190   12.29410   0.00780    0.06345
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72710    9.72280   0.00430    0.04423
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.37210   12.36650   0.00560    0.04528
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76800    8.76720   0.00080    0.00912
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20500   11.20400   0.00100    0.00893
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.95050   10.94970   0.00080    0.00731
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75910   10.75690   0.00220    0.02045
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.77000   19.81000  -0.04000   -0.20192
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4577.05000 4584.83000  -7.78000   -0.16969
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30680   10.30700  -0.00020   -0.00194
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.20930   11.21030  -0.00100   -0.00892
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20700   10.20630   0.00070    0.00686
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94300    9.93700   0.00600    0.06038
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57080   10.56440   0.00640    0.06058
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95380    9.94660   0.00720    0.07239
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.32900   10.32160   0.00740    0.07169
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53770   10.53590   0.00180    0.01708
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19460    6.19620  -0.00160   -0.02582
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.35300   11.35590  -0.00290   -0.02554
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.72640   10.75100  -0.02460   -0.22882
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.73790   11.76580  -0.02790   -0.23713
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.94710   10.97360  -0.02650   -0.24149
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.24470    9.26590  -0.02120   -0.22880
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.57030    9.59310  -0.02280   -0.23767
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.44580    9.46860  -0.02280   -0.24080
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.61490   10.63940  -0.02450   -0.23028
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.08930   11.11570  -0.02640   -0.23750
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.07180   11.09860  -0.02680   -0.24147
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.36000    7.41000  -0.05000   -0.67476
柏瑞巨人基金                                                       13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70190   13.70140   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.98000   16.93000   0.05000    0.29533
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.41440   14.40310   0.01130    0.07846
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.75170   12.74200   0.00970    0.07613
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.35000   13.34070   0.00930    0.06971
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67910    8.67240   0.00670    0.07726
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84710    6.84180   0.00530    0.07746
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77310    8.76640   0.00670    0.07643
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.56750    8.53480   0.03270    0.38314
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.87650   10.86890   0.00760    0.06992
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.49910    8.48650   0.01260    0.14847
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.94090   12.93110   0.00980    0.07579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.48550   12.47580   0.00970    0.07775
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.23780   13.18720   0.05060    0.38371
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.15280   12.14440   0.00840    0.06917
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.07360    9.06650   0.00710    0.07831
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.80610    9.79860   0.00750    0.07654
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.79030    9.75290   0.03740    0.38348
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.66990    9.66320   0.00670    0.06934
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.53900    9.52480   0.01420    0.14908
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78700   10.78600   0.00100    0.00927
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71340   10.71170   0.00170    0.01587
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55350   10.55350   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.63400   10.61730   0.01670    0.15729
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.95060    9.94970   0.00090    0.00905
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.65530    9.65380   0.00150    0.01554
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70520   10.63850   0.06670    0.62697
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71880    9.71880   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79940    9.78400   0.01540    0.15740
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76690   10.76590   0.00100    0.00929
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71370   10.71200   0.00170    0.01587
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55390   10.55390   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.63510   10.61840   0.01670    0.15727
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.95050    9.94960   0.00090    0.00905
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.65550    9.65400   0.00150    0.01554
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.88700   10.81920   0.06780    0.62666
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71890    9.71890   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.80000    9.78460   0.01540    0.15739
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35490   11.35540  -0.00050   -0.00440
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.75610   12.75570   0.00040    0.00314
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.06300   12.06430  -0.00130   -0.01078
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04470    9.04500  -0.00030   -0.00332
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73640    9.73620   0.00020    0.00205
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66950    9.67050  -0.00100   -0.01034
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04920   11.04970  -0.00050   -0.00453
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.87790   11.87760   0.00030    0.00253
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.65380   11.65500  -0.00120   -0.01030
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04490    9.04530  -0.00040   -0.00442
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73700    9.73670   0.00030    0.00308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.67100  -0.00100   -0.01034
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.87000   13.93000  -0.06000   -0.43073
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.65000   14.72000  -0.07000   -0.47554
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.75000   11.81000  -0.06000   -0.50804
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.50000   13.59000  -0.09000   -0.66225
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.86000   13.95000  -0.09000   -0.64516
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.09220   12.09240  -0.00020   -0.00165
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.30070   10.30170  -0.00100   -0.00971
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70230    7.70250  -0.00020   -0.00260
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.20940   10.21050  -0.00110   -0.01077
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32670   12.32940  -0.00270   -0.02190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03840   12.04110  -0.00270   -0.02242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04120   11.04470  -0.00350   -0.03169
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60250    8.60440  -0.00190   -0.02208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66610    9.66820  -0.00210   -0.02172
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.72460    9.72770  -0.00310   -0.03187
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58060   11.58310  -0.00250   -0.02158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82450   10.82690  -0.00240   -0.02217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02270   11.02620  -0.00350   -0.03174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.01110   10.01320  -0.00210   -0.02097
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29480    9.29680  -0.00200   -0.02151
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.18080    9.16030   0.02050    0.22379
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.75110    9.75420  -0.00310   -0.03178
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.85890   12.86680  -0.00790   -0.06140
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.33430   12.34190  -0.00760   -0.06158
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.67540   11.68390  -0.00850   -0.07275
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21970    7.22420  -0.00450   -0.06229
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.97910    8.98460  -0.00550   -0.06122
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67440    9.68130  -0.00690   -0.07127
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05400   11.06080  -0.00680   -0.06148
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69370   11.70210  -0.00840   -0.07178
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72490    9.73080  -0.00590   -0.06063
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21220    9.21780  -0.00560   -0.06075
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88110    9.88820  -0.00710   -0.07180
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.07320   12.08470  -0.01150   -0.09516
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.84090   12.85280  -0.01190   -0.09259
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.71420   11.72620  -0.01200   -0.10233
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40800    9.41700  -0.00900   -0.09557
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.03450   10.04380  -0.00930   -0.09259
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.03800   10.04830  -0.01030   -0.10250
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.10320   12.11440  -0.01120   -0.09245
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.77170   10.78200  -0.01030   -0.09553
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.16150   11.17290  -0.01140   -0.10203
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98850    9.99800  -0.00950   -0.09502
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.57380    9.58300  -0.00920   -0.09600
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.27500   10.28440  -0.00940   -0.09140
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.77900    9.78900  -0.01000   -0.10216
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.40000   19.35000   0.05000    0.25840
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.32000   18.23000   0.09000    0.49369
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.44070   13.45170  -0.01100   -0.08177
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.56620   10.53680   0.02940    0.27902
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.61900   11.58630   0.03270    0.28223
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.53400   12.44600   0.08800    0.70705
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.12130   11.09120   0.03010    0.27139
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.18380    9.15830   0.02550    0.27844
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.75300    9.72560   0.02740    0.28173
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.59960    9.53220   0.06740    0.70708
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.71130    9.68510   0.02620    0.27052
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.32090    9.29500   0.02590    0.27864
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.55040    9.52350   0.02690    0.28246
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.48910   11.40840   0.08070    0.70737
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.65280    9.62680   0.02600    0.27008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.18140   43.13790   0.04350    0.10084
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.52000   34.48000   0.04000    0.11601
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80870   11.80800   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71170    1.71350  -0.00180   -0.10505
國泰大中華基金                                                     20.53000   20.65000  -0.12000   -0.58111
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49460    0.49610  -0.00150   -0.30236
國泰小龍基金-新台幣                                                15.38000   15.42000  -0.04000   -0.25940
國泰中小成長基金-美元I                                              1.42710    1.43370  -0.00660   -0.46035
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.38000   44.56000  -0.18000   -0.40395
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.44420    4.42770   0.01650    0.37265
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70570    0.70380   0.00190    0.26996
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75500    0.75290   0.00210    0.27892
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.09000   20.03000   0.06000    0.29955
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.37630   42.52950  -0.15320   -0.36022
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29730    2.29550   0.00180    0.07841
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32940    0.32950  -0.00010   -0.03035
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12870   10.13020  -0.00150   -0.01481
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14900    8.15020  -0.00120   -0.01472
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.37100    2.36350   0.00750    0.31733
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34230    0.34160   0.00070    0.20492
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.67300   10.64910   0.02390    0.22443
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34280    0.34300  -0.00020   -0.05831
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48270   10.48570  -0.00300   -0.02861
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.28630    4.28030   0.00600    0.14018
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61770    0.61750   0.00020    0.03239
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.36000   19.35000   0.01000    0.05168
國泰中港台基金-人民幣                                               3.23080    3.22510   0.00570    0.17674
國泰中港台基金-美元                                                 0.47140    0.47100   0.00040    0.08493
國泰中港台基金-新台幣                                              14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08730   10.09160  -0.00430   -0.04261
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24180   10.24430  -0.00250   -0.02440
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30190   10.30270  -0.00080   -0.00776
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.81000   26.86000  -0.05000   -0.18615
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.74000   32.80000  -0.06000   -0.18293
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35480    0.35460   0.00020    0.05640
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33470    0.33440   0.00030    0.08971
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33550    0.33530   0.00020    0.05965
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.04210   11.03160   0.01050    0.09518
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42060   10.41070   0.00990    0.09509
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45580   10.44590   0.00990    0.09477
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46210   12.46160   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42480    0.42400   0.00080    0.18868
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37570    0.37500   0.00070    0.18667
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45350    0.45260   0.00090    0.19885
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55570    0.55150   0.00420    0.76156
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55800    2.54590   0.01210    0.47527
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37210    0.37080   0.00130    0.35059
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54110    0.53610   0.00500    0.93266
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48950    0.48780   0.00170    0.34850
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.32000   14.26000   0.06000    0.42076
國泰全球資源基金-美元                                               0.16510    0.16540  -0.00030   -0.18138
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.21000    5.22000  -0.01000   -0.19157
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62470    0.62230   0.00240    0.38567
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.42000   19.35000   0.07000    0.36176
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.92000   18.85000   0.07000    0.37135
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90380    0.89530   0.00850    0.94940
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.12000   21.03000   0.09000    0.42796
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.60000   22.61000  -0.01000   -0.04423
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54100    2.54260  -0.00160   -0.06293
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37060    0.37120  -0.00060   -0.16164
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31840    0.31890  -0.00050   -0.15679
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.47400   11.49210  -0.01810   -0.15750
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.85650    9.87200  -0.01550   -0.15701
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53540    0.53330   0.00210    0.39377
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39830    0.39950  -0.00120   -0.30038
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
國泰科技生化基金                                                   34.83000   34.98000  -0.15000   -0.42882
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.96000   29.89000   0.07000    0.23419
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
國泰美國費城半導體基金                                             15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.53170   43.47560   0.05610    0.12904
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.45790   17.47310  -0.01520   -0.08699
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.74300   22.70210   0.04090    0.18016
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.56580   44.45780   0.10800    0.24293
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.10820   45.11790  -0.00970   -0.02150
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.11860   43.08000   0.03860    0.08960
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.32170   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                         10.00040    9.99990   0.00050    0.00500
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.32170   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.00090    9.99980   0.00110    0.01100
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.32170   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.00080    9.99980   0.00100    0.01000
國泰紐幣2021保本基金                                               12.82500   12.82540  -0.00040   -0.00312
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.19690   13.19690   0.00000    0.00000
國泰紐幣保本基金                                                   12.75740   12.75650   0.00090    0.00706
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.76000   23.83000  -0.07000   -0.29375
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.76000   23.83000  -0.07000   -0.29375
國泰富時中國A50基金                                                22.35000   22.41000  -0.06000   -0.26774
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.63810   46.56060   0.07750    0.16645
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34700    0.34690   0.00010    0.02883
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51190    0.50890   0.00300    0.58951
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.38120   42.38920  -0.00800   -0.01887
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.39000   21.44000  -0.05000   -0.23321
國泰新興市場基金-美元                                               0.39680    0.39800  -0.00120   -0.30151
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44130    2.43990   0.00140    0.05738
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50560    1.50470   0.00090    0.05981
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36600    0.36620  -0.00020   -0.05461
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22800    0.22810  -0.00010   -0.04384
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35640    0.35670  -0.00030   -0.08410
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08180   11.08710  -0.00530   -0.04780
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70550    6.70870  -0.00320   -0.04770
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.25650   44.17960   0.07690    0.17406
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.94220   44.86520   0.07700    0.17163
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.69250   42.67550   0.01700    0.03984
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.18000   38.23000  -0.05000   -0.13079
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.44000   24.12000   0.32000    1.32670
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35170    0.34920   0.00250    0.71592
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.94570   39.95410  -0.00840   -0.02102
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.87000   22.76000   0.11000    0.48330
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.11000   20.23000  -0.12000   -0.59318
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.13000   18.28000  -0.15000   -0.82057
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41670    0.41650   0.00020    0.04802
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.56430   12.55880   0.00550    0.04379
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56290   10.56130   0.00160    0.01515
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45640   10.45450   0.00190    0.01817
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59400   10.59160   0.00240    0.02266
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24470   10.24320   0.00150    0.01464
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17140   10.17060   0.00080    0.00787
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23640   10.23480   0.00160    0.01563
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98160    9.98080   0.00080    0.00802
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.80020    9.81120  -0.01100   -0.11212
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94510    9.94550  -0.00040   -0.00402
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.78150    9.78030   0.00120    0.01227
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98150    9.98070   0.00080    0.00802
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79550    9.80660  -0.01110   -0.11319
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94500    9.94540  -0.00040   -0.00402
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.78150    9.78030   0.00120    0.01227
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44390   11.44340   0.00050    0.00437
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11280   10.11820  -0.00540   -0.05337
第一金大中華基金                                                   26.74000   26.70000   0.04000    0.14981
第一金小型精選基金                                                 33.55000   33.59000  -0.04000   -0.11908
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.65000   13.65000   0.00000    0.00000
第一金中國世紀基金-美元                                             8.51810    8.53130  -0.01320   -0.15472
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.51840    8.53160  -0.01320   -0.15472
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76850    9.76320   0.00530    0.05429
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37140    8.37320  -0.00180   -0.02150
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30540   11.29930   0.00610    0.05399
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85910    9.86130  -0.00220   -0.02231
第一金中概平衡基金                                                 27.69000   27.81000  -0.12000   -0.43150
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32720   15.32650   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.70700  178.69900   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.35710   16.19550   0.16160    0.99781
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.35630   16.19470   0.16160    0.99786
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.83000   15.68000   0.15000    0.95663
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.84000   15.68000   0.16000    1.02041
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.30310   11.21540   0.08770    0.78196
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.30120   11.21350   0.08770    0.78209
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.29500   10.12230   0.17270    1.70613
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.29500   10.12230   0.17270    1.70613
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.57000   10.39000   0.18000    1.73244
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.57000   10.39000   0.18000    1.73244
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.65680   13.71400  -0.05720   -0.41709
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.67520   13.73250  -0.05730   -0.41726
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.99000   13.04000  -0.05000   -0.38344
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.02000   13.07000  -0.05000   -0.38256
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92180    9.91180   0.01000    0.10089
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91770    9.90770   0.01000    0.10093
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.54820    9.53880   0.00940    0.09854
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57250    9.56310   0.00940    0.09829
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.80460   10.79370   0.01090    0.10098
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43260   10.42240   0.01020    0.09787
第一金全球大趨勢基金                                               25.81000   25.75000   0.06000    0.23301
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.34190    9.37210  -0.03020   -0.32223
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.44910    6.46990  -0.02080   -0.32149
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.03530   10.07090  -0.03560   -0.35349
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.03560   10.07120  -0.03560   -0.35348
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.90740   10.94620  -0.03880   -0.35446
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.90920   10.94790  -0.03870   -0.35349
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.59450    8.58760   0.00690    0.08035
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.53820   10.52970   0.00850    0.08072
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29850    9.28830   0.01020    0.10982
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29690    9.28670   0.01020    0.10983
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74440    7.73920   0.00520    0.06719
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73840    7.73320   0.00520    0.06724
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51790    8.51240   0.00550    0.06461
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51860    8.51310   0.00550    0.06461
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60660   11.59390   0.01270    0.10954
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60730   11.59450   0.01280    0.11040
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26810   10.26120   0.00690    0.06724
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26890   10.26200   0.00690    0.06724
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05800   15.04830   0.00970    0.06446
第一金亞洲科技基金                                                 18.39000   18.47000  -0.08000   -0.43313
第一金亞洲新興市場基金                                             13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
第一金店頭市場基金                                                  8.34000    8.39000  -0.05000   -0.59595
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.00700   10.00790  -0.00090   -0.00899
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.00700   10.00790  -0.00090   -0.00899
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00350   10.00270   0.00080    0.00800
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00350   10.00270   0.00080    0.00800
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.00700   10.00790  -0.00090   -0.00899
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01170   10.01240  -0.00070   -0.00699
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.00700   10.00790  -0.00090   -0.00899
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00350   10.00270   0.00080    0.00800
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00820   10.00720   0.00100    0.00999
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00350   10.00270   0.00080    0.00800
第一金創新趨勢基金                                                 22.10000   22.14000  -0.04000   -0.18067
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.83010   42.76000   0.07010    0.16394
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.76500   42.69560   0.06940    0.16255
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.12780   42.08930   0.03850    0.09147
第一金電子基金                                                     34.19000   34.31000  -0.12000   -0.34975
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.13000   19.16000  -0.03000   -0.15658
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.78000   20.35000   0.43000    2.11302
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.34000    8.30000   0.04000    0.48193
統一大中華中小基金(美元)                                            7.62000    7.59000   0.03000    0.39526
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
統一大滿貫基金-A類型                                               35.28000   35.45000  -0.17000   -0.47955
統一大滿貫基金-I類型                                               35.28000   35.45000  -0.17000   -0.47955
統一大龍印基金                                                     14.84000   14.82000   0.02000    0.13495
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.80000    8.74000   0.06000    0.68650
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
統一中小基金                                                       24.56000   24.69000  -0.13000   -0.52653
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.86490    9.85660   0.00830    0.08421
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17430    9.17350   0.00080    0.00872
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91880    8.91690   0.00190    0.02131
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.35640   12.34600   0.01040    0.08424
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44440   11.44340   0.00100    0.00874
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08480   11.08240   0.00240    0.02166
統一台灣動力基金                                                   18.72000   18.80000  -0.08000   -0.42553
統一全天候基金-A類型                                              112.05000  112.46000  -0.41000   -0.36457
統一全天候基金-I類型                                              112.69000  113.09000  -0.40000   -0.35370
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.37560    8.34210   0.03350    0.40158
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.08340    8.05710   0.02630    0.32642
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.12660    8.09880   0.02780    0.34326
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.02940    8.99330   0.03610    0.40141
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.72250    8.69410   0.02840    0.32666
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.76150    8.73160   0.02990    0.34243
統一全球債券組合基金                                               12.45730   12.45730   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.29000   16.22000   0.07000    0.43157
統一全球新科技基金(美元)                                           15.32000   15.26000   0.06000    0.39318
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.80000   14.74000   0.06000    0.40706
統一亞太基金                                                       25.39000   25.41000  -0.02000   -0.07871
統一亞洲大金磚基金                                                 12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
統一奔騰基金                                                       59.97000   60.21000  -0.24000   -0.39860
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73850   16.73770   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
統一強漢基金(美元)                                                 10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
統一強漢基金(新台幣)                                               26.89000   26.82000   0.07000    0.26100
統一統信基金                                                       31.05000   31.16000  -0.11000   -0.35302
統一黑馬基金                                                       60.67000   60.87000  -0.20000   -0.32857
統一新亞洲科技能源基金                                             16.57000   16.52000   0.05000    0.30266
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12220    8.12010   0.00210    0.02586
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.80600   10.80310   0.00290    0.02684
統一經建基金                                                       47.41000   47.61000  -0.20000   -0.42008
統一龍馬基金                                                       69.53000   69.98000  -0.45000   -0.64304
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.52000   20.67000  -0.15000   -0.72569
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.04000   48.31000  -0.27000   -0.55889
野村中國機會基金                                                   14.73000   14.68000   0.05000    0.34060
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40720   10.40180   0.00540    0.05191
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37880   10.38440  -0.00560   -0.05393
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.41800   10.42200  -0.00400   -0.03838
野村巴西基金                                                        7.13000    7.10000   0.03000    0.42254
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.45000   11.55000  -0.10000   -0.86580
野村台灣高股息基金                                                 25.89000   25.99000  -0.10000   -0.38476
野村台灣運籌基金                                                   38.16000   38.33000  -0.17000   -0.44352
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84640    9.83600   0.01040    0.10573
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77260    9.77330  -0.00070   -0.00716
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83870    9.84140  -0.00270   -0.02744
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.46680   10.45560   0.01120    0.10712
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28080   10.28170  -0.00090   -0.00875
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05430   10.05700  -0.00270   -0.02685
野村平衡基金                                                       20.25000   20.37000  -0.12000   -0.58910
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
野村全球生技醫療基金                                               16.60000   16.54000   0.06000    0.36276
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21690   10.21000   0.00690    0.06758
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.20730   10.21180  -0.00450   -0.04407
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11360   10.11760  -0.00400   -0.03954
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.45990   10.45280   0.00710    0.06792
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41430   10.41900  -0.00470   -0.04511
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32400   10.32820  -0.00420   -0.04067
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15300   10.15670  -0.00370   -0.03643
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.81730   10.81000   0.00730    0.06753
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.72810   10.73290  -0.00480   -0.04472
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63790   10.64230  -0.00440   -0.04134
野村全球品牌基金                                                   29.63000   29.66000  -0.03000   -0.10115
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.84000   19.78000   0.06000    0.30334
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.97050   10.96690   0.00360    0.03283
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01150   11.01970  -0.00820   -0.07441
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77670   10.78520  -0.00850   -0.07881
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.75610    8.72750   0.02860    0.32770
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.55260    8.53370   0.01890    0.22147
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.12840    8.11030   0.01810    0.22317
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.17600   11.13950   0.03650    0.32766
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.62990   10.60640   0.02350    0.22156
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.19880   10.17610   0.02270    0.22307
野村成長基金                                                       32.39000   32.57000  -0.18000   -0.55266
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53080    8.54590  -0.01510   -0.17669
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.53680    8.56130  -0.02450   -0.28617
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.75890    8.78350  -0.02460   -0.28007
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.79980    9.81710  -0.01730   -0.17622
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.65690    9.68460  -0.02770   -0.28602
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.89270    9.92040  -0.02770   -0.27922
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.49000   13.58000  -0.09000   -0.66274
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29150   10.29570  -0.00420   -0.04079
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19250   10.20470  -0.01220   -0.11955
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09410   10.10570  -0.01160   -0.11479
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71500    9.71870  -0.00370   -0.03807
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71100    9.72280  -0.01180   -0.12136
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82500    9.83650  -0.01150   -0.11691
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13980   10.15170  -0.01190   -0.11722
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86340   10.86870  -0.00530   -0.04876
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70420   10.71720  -0.01300   -0.12130
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83050   10.84320  -0.01270   -0.11712
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.12310   10.11300   0.01010    0.09987
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12160   10.12190  -0.00030   -0.00296
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05270   10.05350  -0.00080   -0.00796
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55630    8.55700  -0.00070   -0.00818
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.18450    9.17540   0.00910    0.09918
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.04670    9.04720  -0.00050   -0.00553
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.10900   10.10970  -0.00070   -0.00692
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.84630   13.84740  -0.00110   -0.00794
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.99830   12.98550   0.01280    0.09857
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.51900   10.51970  -0.00070   -0.00665
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46950   10.46580   0.00370    0.03535
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44840   10.45560  -0.00720   -0.06886
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50770   10.51470  -0.00700   -0.06657
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76740   10.76360   0.00380    0.03530
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72280   10.73030  -0.00750   -0.06990
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70090   10.70800  -0.00710   -0.06631
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.70100   10.69710   0.00390    0.03646
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.64650   10.65360  -0.00710   -0.06664
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78000   10.78500  -0.00500   -0.04636
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26440   10.25250   0.01190    0.11607
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92680    9.90640   0.02040    0.20593
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54960    9.53860   0.01100    0.11532
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03570    9.02550   0.01020    0.11301
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49200   11.47900   0.01300    0.11325
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.39670   10.38850   0.00820    0.07893
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.54880   11.52640   0.02240    0.19434
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.96130   10.95200   0.00930    0.08492
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73000   10.72160   0.00840    0.07835
野村泰國基金                                                       43.97000   44.27000  -0.30000   -0.67766
野村高科技基金                                                     10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.66250   10.65510   0.00740    0.06945
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.29590   10.27780   0.01810    0.17611
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.92200   10.82800   0.09400    0.86812
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.68420    9.67810   0.00610    0.06303
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66710    9.66060   0.00650    0.06728
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.92010    9.88010   0.04000    0.40485
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.29530   12.27370   0.02160    0.17599
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.35600   14.19040   0.16560    1.16699
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.17490   11.16790   0.00700    0.06268
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.16330   11.15570   0.00760    0.06813
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.63430   11.58740   0.04690    0.40475
野村貨幣市場基金                                                   16.34270   16.34200   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       15.53000   15.63000  -0.10000   -0.63980
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37830   10.37490   0.00340    0.03277
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28330   10.28770  -0.00440   -0.04277
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40850   10.41120  -0.00270   -0.02593
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.28940   10.28000   0.00940    0.09144
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24660   10.24710  -0.00050   -0.00488
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26720   10.26910  -0.00190   -0.01850
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.69690   10.68600   0.01090    0.10200
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61520   10.61580  -0.00060   -0.00565
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67010   10.67200  -0.00190   -0.01780
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.33680   10.36130  -0.02450   -0.23646
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.34070   10.37640  -0.03570   -0.34405
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.23160   10.26700  -0.03540   -0.34479
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.92940   10.95540  -0.02600   -0.23733
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.88260   10.92020  -0.03760   -0.34432
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.77370   10.81100  -0.03730   -0.34502
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65310   10.66180  -0.00870   -0.08160
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01820    8.02480  -0.00660   -0.08225
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38670   12.39680  -0.01010   -0.08147
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39770   10.39180   0.00590    0.05678
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.61140   10.55450   0.05690    0.53911
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35780   10.36260  -0.00480   -0.04632
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43880   10.44200  -0.00320   -0.03065
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41350   10.39930   0.01420    0.13655
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39810   10.39220   0.00590    0.05677
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.61270   10.55570   0.05700    0.53999
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35810   10.36280  -0.00470   -0.04535
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44290   10.44610  -0.00320   -0.03063
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41270   10.39850   0.01420    0.13656
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.42050   10.41700   0.00350    0.03360
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.63410   10.57600   0.05810    0.54936
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37990   10.38710  -0.00720   -0.06932
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46120   10.46670  -0.00550   -0.05255
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43760   10.42510   0.01250    0.11990
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.42050   10.41700   0.00350    0.03360
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.63390   10.57570   0.05820    0.55032
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38710   10.39420  -0.00710   -0.06831
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47710   10.48270  -0.00560   -0.05342
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43830   10.42570   0.01260    0.12086
野村精選貨幣市場基金                                               12.11600   12.11570   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.73000    7.73000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   13.73000   13.81000  -0.08000   -0.57929
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.53000   10.58000  -0.05000   -0.47259
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.20000   38.38000  -0.18000   -0.46899
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.69060   10.68510   0.00550    0.05147
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56690    8.55300   0.01390    0.16252
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89060    7.88630   0.00430    0.05452
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73070    7.72690   0.00380    0.04918
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.29090   12.27120   0.01970    0.16054
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98880   10.98270   0.00610    0.05554
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.80640   10.80100   0.00540    0.05000
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
野村環球基金-人民幣計價                                            18.18000   18.06000   0.12000    0.66445
野村環球基金-美元計價                                              14.11000   14.03000   0.08000    0.57021
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.92000   19.80000   0.12000    0.60606
野村鴻利基金                                                       24.35000   24.48000  -0.13000   -0.53105
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90520   16.90470   0.00050    0.00296
野村鴻運基金                                                       20.65000   20.74000  -0.09000   -0.43394
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.52000   10.68000  -0.16000   -1.49813
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.54000   15.52000   0.02000    0.12887
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75000   10.75370  -0.00370   -0.03441
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.07820   14.08320  -0.00500   -0.03550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79340   10.78670   0.00670    0.06211
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72290   10.73050  -0.00760   -0.07083
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57700   10.56820   0.00880    0.08327
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47850   10.48340  -0.00490   -0.04674
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.05370   10.04190   0.01180    0.11751
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14610   10.14780  -0.00170   -0.01675
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01860   10.01940  -0.00080   -0.00798
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.31040   10.30590   0.00450    0.04366
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46900   10.46420   0.00480    0.04587
凱基台商天下基金                                                   13.83000   13.86000  -0.03000   -0.21645
凱基台灣精五門基金                                                 22.12000   22.09000   0.03000    0.13581
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.51360   44.44780   0.06580    0.14804
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.99910   46.05100  -0.05190   -0.11270
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.82230   42.92600  -0.10370   -0.24158
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.76890   10.73830   0.03060    0.28496
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.67630   44.63940   0.03690    0.08266
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.65090   45.56900   0.08190    0.17973
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.86450   43.82890   0.03560    0.08122
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.66000   12.69000  -0.03000   -0.23641
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.42580   11.46960  -0.04380   -0.38188
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.36000   11.40000  -0.04000   -0.35088
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59760   11.59720   0.00040    0.00345
凱基開創基金                                                       29.88000   29.90000  -0.02000   -0.06689
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.86000   23.69000   0.17000    0.71760
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.91480   22.75750   0.15730    0.69120
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.65000   17.64000   0.01000    0.05669
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.71240   16.70750   0.00490    0.02933
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.68000    7.67000   0.01000    0.13038
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.94440   40.90570   0.03870    0.09461
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.06880   41.02480   0.04400    0.10725
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.90240   40.85470   0.04770    0.11676
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.38690   11.37010   0.01680    0.14776
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.54450   12.52750   0.01700    0.13570
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.00070   12.91600   0.08470    0.65578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.52930   10.52630   0.00300    0.02850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.27960   10.28750  -0.00790   -0.07679
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.39060   10.39690  -0.00630   -0.06059
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.52920   10.52620   0.00300    0.02850
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.27960   10.28740  -0.00780   -0.07582
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.39060   10.39690  -0.00630   -0.06059
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.06000   12.12000  -0.06000   -0.49505
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         38.11000   37.76000   0.35000    0.92691
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.81000   33.45000   0.36000    1.07623
富邦上証180基金                                                    32.28000   32.39000  -0.11000   -0.33961
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20050    0.20020   0.00030    0.14985
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.24000    6.23000   0.01000    0.16051
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.02000    6.02000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.14000   48.07000   0.07000    0.14562
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.34320   12.32360   0.01960    0.15904
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.40640   11.39180   0.01460    0.12816
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.04100   11.03260   0.00840    0.07614
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.47020   10.45360   0.01660    0.15880
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.59380    9.58150   0.01230    0.12837
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.29640    9.28930   0.00710    0.07643
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.81740   20.85730  -0.03990   -0.19130
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65450   11.65370   0.00080    0.00686
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.73310   10.74190  -0.00880   -0.08192
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.81220   13.79130   0.02090    0.15154
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02100    2.01950   0.00150    0.07428
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44470    9.43040   0.01430    0.15164
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43160    1.43050   0.00110    0.07690
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.39010   12.38690   0.00320    0.02583
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80550    1.80570  -0.00020   -0.01108
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.36370   10.36100   0.00270    0.02606
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53130    1.53150  -0.00020   -0.01306
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.96060   10.95680   0.00380    0.03468
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88760   10.88930  -0.00170   -0.01561
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.23000   15.21000   0.02000    0.13149
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.73000   18.77000  -0.04000   -0.21311
富邦日本東証基金                                                   20.27000   20.29000  -0.02000   -0.09857
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.19000   47.19000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.30000   47.39000  -0.09000   -0.18991
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.59000   53.61000  -0.02000   -0.03731
富邦台灣心基金                                                     22.63000   22.67000  -0.04000   -0.17644
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.17000   47.19000  -0.02000   -0.04238
富邦台灣科技指數基金                                               57.15000   57.09000   0.06000    0.10510
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.21460   47.13060   0.08400    0.17823
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.68980   41.64830   0.04150    0.09964
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31540    0.31590  -0.00050   -0.15828
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62430    2.62190   0.00240    0.09154
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35790    0.35790   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04610   11.04530   0.00080    0.00724
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24120    2.23910   0.00210    0.09379
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33730    0.33730   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36930    9.36860   0.00070    0.00747
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.94000   23.90000   0.04000    0.16736
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.31000   14.35000  -0.04000   -0.27875
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.24000   28.11000   0.13000    0.46247
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71090   15.71020   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.85000   17.88000  -0.03000   -0.16779
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.07690   41.07880  -0.00190   -0.00463
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.65810   43.58400   0.07410    0.17002
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.76850   39.78850  -0.02000   -0.05027
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.95690   39.99000  -0.03310   -0.08277
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.15460   41.22530  -0.07070   -0.17150
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.11920   45.10460   0.01460    0.03237
富邦長紅基金                                                       63.08000   63.18000  -0.10000   -0.15828
富邦科技基金                                                       25.21000   25.24000  -0.03000   -0.11886
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.28020   41.29980  -0.01960   -0.04746
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.85420   43.82660   0.02760    0.06298
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.73420   39.75650  -0.02230   -0.05609
富邦恒生國企ETF基金                                                21.00000   21.13000  -0.13000   -0.61524
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.42000   13.32000   0.10000    0.75075
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.75000   28.12000  -0.37000   -1.31579
富邦高成長基金                                                     24.35000   24.39000  -0.04000   -0.16400
富邦基金A類型                                                      13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
富邦基金I類型                                                      13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
富邦深証100基金                                                    10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.99000   20.91000   0.08000    0.38259
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42850    0.42820   0.00030    0.07006
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.55020   12.54300   0.00720    0.05740
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33960    9.33420   0.00540    0.05785
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30300    0.30270   0.00030    0.09911
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.53380    8.52890   0.00490    0.05745
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.33980   10.33590   0.00390    0.03773
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.00750   11.00160   0.00590    0.05363
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.59890    9.59530   0.00360    0.03752
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.21350   10.20810   0.00540    0.05290
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.47000   18.55000  -0.08000   -0.43127
富邦精準基金                                                       45.13000   45.15000  -0.02000   -0.04430
富邦精銳中小基金                                                   11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.24000   18.32000  -0.08000   -0.43668
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.80000   21.80000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.60000   16.62000  -0.02000   -0.12034
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.89000   19.86000   0.03000    0.15106
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.74830   10.71230   0.03600    0.33606
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52060   10.50630   0.01430    0.13611
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.73190   10.71580   0.01610    0.15025
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.19390   10.15970   0.03420    0.33662
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.93160    9.91820   0.01340    0.13511
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.11790   10.10270   0.01520    0.15045
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富達台灣成長基金                                                   31.92000   32.04000  -0.12000   -0.37453
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.12990   10.13690  -0.00700   -0.06905
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.12150   10.13030  -0.00880   -0.08687
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.92860    9.93850  -0.00990   -0.09961
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45760   10.46510  -0.00750   -0.07167
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.46370   10.47280  -0.00910   -0.08689
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.26560   10.27590  -0.01030   -0.10023
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51920    8.51860   0.00060    0.00704
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23700    9.23730  -0.00030   -0.00325
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77400    8.77540  -0.00140   -0.01595
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.32010   10.31980   0.00030    0.00291
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40450   10.40490  -0.00040   -0.00384
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.91050    9.91210  -0.00160   -0.01614
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.06170   10.06300  -0.00130   -0.01292
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65990    8.66100  -0.00110   -0.01270
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96940    9.97160  -0.00220   -0.02206
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22120    9.22430  -0.00310   -0.03361
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50290   11.50430  -0.00140   -0.01217
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33560   11.33810  -0.00250   -0.02205
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60870   10.61230  -0.00360   -0.03392
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42380    9.42680  -0.00300   -0.03182
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.66000   15.63000   0.03000    0.19194
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88970    8.89180  -0.00210   -0.02362
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81680    9.81990  -0.00310   -0.03157
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29000    9.29410  -0.00410   -0.04411
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75710   10.76000  -0.00290   -0.02695
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81010   10.81350  -0.00340   -0.03144
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29300   10.29780  -0.00480   -0.04661
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.43980    9.44360  -0.00380   -0.04024
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21940   10.21380   0.00560    0.05483
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57580    9.57460   0.00120    0.01253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09260    9.09150   0.00110    0.01210
富蘭克林華美中華基金                                               11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.99000   23.11000  -0.12000   -0.51926
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.56000   22.60000  -0.04000   -0.17699
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04040    8.05400  -0.01360   -0.16886
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.16810    9.18420  -0.01610   -0.17530
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.15720   10.17500  -0.01780   -0.17494
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.66190    9.67820  -0.01630   -0.16842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.63980   11.62970   0.01010    0.08685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72240    8.71480   0.00760    0.08721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.87320    8.86550   0.00770    0.08685
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.96780    9.95910   0.00870    0.08736
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.24270   14.13430   0.10840    0.76693
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27860   10.20040   0.07820    0.76664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.25050   10.17250   0.07800    0.76677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.64810   10.63940   0.00870    0.08177
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67260    7.66640   0.00620    0.08087
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.01570    9.00840   0.00730    0.08104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.01310   10.00490   0.00820    0.08196
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24850   11.23830   0.01020    0.09076
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56900    7.56220   0.00680    0.08992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91190    8.90380   0.00810    0.09097
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06380   10.05480   0.00900    0.08951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91620   10.89670   0.01950    0.17895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69510    7.68140   0.01370    0.17835
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24920    8.25090  -0.00170   -0.02060
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.35450    9.35700  -0.00250   -0.02672
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.44240   10.44520  -0.00280   -0.02681
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12720   13.12990  -0.00270   -0.02056
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.17000    8.13000   0.04000    0.49200
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.06000    7.92000   0.14000    1.76768
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.86000   11.66000   0.20000    1.71527
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.44260   13.43760   0.00500    0.03721
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             39.97000   40.19000  -0.22000   -0.54740
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35430   10.35380   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.29000   15.18000   0.11000    0.72464
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.63000   16.52000   0.11000    0.66586
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.17930   10.18360  -0.00430   -0.04222
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.17930   10.18350  -0.00420   -0.04124
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.13210   10.09220   0.03990    0.39535
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.13210   10.09220   0.03990    0.39535
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.13090   10.13880  -0.00790   -0.07792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.13080   10.13870  -0.00790   -0.07792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.13080   10.13870  -0.00790   -0.07792
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.21530   10.22200  -0.00670   -0.06554
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.21520   10.22200  -0.00680   -0.06652
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.21520   10.22190  -0.00670   -0.06555
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.68400    6.72560  -0.04160   -0.61853
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.89290   10.93300  -0.04010   -0.36678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62630    9.62660  -0.00030   -0.00312
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64990   11.65030  -0.00040   -0.00343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82510    6.82610  -0.00100   -0.01465
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.03160    9.03380  -0.00220   -0.02435
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04770   11.04940  -0.00170   -0.01539
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.58000   68.49000   0.09000    0.13141
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.02000   68.99000   0.03000    0.04348
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.90630   61.92570  -0.01940   -0.03133
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.75000   20.74000   0.01000    0.04822
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.19450   66.15800   0.03650    0.05517
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.71220   65.60600   0.10620    0.16188
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88330   11.88130   0.00200    0.01683
復華人生目標基金                                                   40.87940   41.01450  -0.13510   -0.32940
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
復華大中華中小策略基金                                              9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
復華中小精選基金                                                   68.64000   69.03000  -0.39000   -0.56497
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.85580   52.90870  -0.05290   -0.09998
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.40000   62.42150  -0.02150   -0.03444
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
復華全方位基金                                                     30.67000   30.85000  -0.18000   -0.58347
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.42000   13.36000   0.06000    0.44910
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.22000   21.12000   0.10000    0.47348
復華全球平衡基金-美元                                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.02000   20.01000   0.01000    0.04998
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.96000   14.92000   0.04000    0.26810
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.48000   14.45000   0.03000    0.20761
復華全球原物料基金                                                  8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.45000   13.37000   0.08000    0.59835
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.15980   12.15820   0.00160    0.01316
復華全球債券基金                                                   14.84580   14.83650   0.00930    0.06268
復華全球債券組合基金                                               15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.11000   15.11000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
復華有利貨幣市場基金                                               13.49690   13.49630   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
復華亞太成長基金                                                   12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
復華東協世紀基金                                                   12.69000   12.80000  -0.11000   -0.85938
復華南非幣長期收益基金A                                            13.96000   14.16000  -0.20000   -1.41243
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    8.07000  -0.12000   -1.48699
復華南非幣短期收益基金A                                            14.56000   14.61000  -0.05000   -0.34223
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.32650   67.28570   0.04080    0.06064
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      23.22000   22.97000   0.25000    1.08838
復華美國新星基金-美元                                              13.38000   13.30000   0.08000    0.60150
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.65000   13.57000   0.08000    0.58954
復華恒生基金                                                       21.72000   21.92000  -0.20000   -0.91241
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.19000    8.12000   0.07000    0.86207
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.49000   32.07000  -0.58000   -1.80854
復華神盾基金                                                       27.18470   27.24910  -0.06440   -0.23634
復華高成長基金                                                     71.40000   71.79000  -0.39000   -0.54325
復華高益策略組合基金                                               13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.46050   14.45990   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.44000   18.33000   0.11000    0.60011
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.53000   49.60000  -0.07000   -0.14113
復華復華基金                                                       22.37000   22.49000  -0.12000   -0.53357
復華華人世紀基金                                                   17.60000   17.60000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                   32.92240   33.02820  -0.10580   -0.32033
復華傳家基金                                                       23.00120   23.02610  -0.02490   -0.10814
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.92000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.58000   14.55000   0.03000    0.20619
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.27000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.83000   21.84000  -0.01000   -0.04579
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.02000   69.06000  -0.04000   -0.05792
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
復華滬深300 A股基金                                                24.11000   24.16000  -0.05000   -0.20695
復華數位經濟基金                                                   48.10000   48.45000  -0.35000   -0.72239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07760   10.07550   0.00210    0.02084
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83090    9.82900   0.00190    0.01933
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62310   10.62090   0.00220    0.02071
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22600   10.22400   0.00200    0.01956
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.09890   10.12530  -0.02640   -0.26073
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.04000   10.03810   0.00190    0.01893
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29250   10.29020   0.00230    0.02235
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.92180   10.91760   0.00420    0.03847
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.08640   10.08250   0.00390    0.03868
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72660   10.72070   0.00590    0.05503
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.44540   10.44140   0.00400    0.03831
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.09390   11.08790   0.00600    0.05411
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78110   10.76880   0.01230    0.11422
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.72820   10.72300   0.00520    0.04849
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.82700   10.82060   0.00640    0.05915
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.70410   10.69330   0.01080    0.10100
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.04420   12.08830  -0.04410   -0.36482
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.64780   10.64540   0.00240    0.02254
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.88690   10.87600   0.01090    0.10022
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.37220   12.41700  -0.04480   -0.36080
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.79120   10.78860   0.00260    0.02410
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.93560   10.93130   0.00430    0.03934
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.24460   10.23120   0.01340    0.13097
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.23680   10.22990   0.00690    0.06745
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.14060   10.13210   0.00850    0.08389
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.59950   10.58620   0.01330    0.12564
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.93280   10.95050  -0.01770   -0.16164
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.60190   10.59650   0.00540    0.05096
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.59810   10.58480   0.01330    0.12565
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.93230   10.94990  -0.01760   -0.16073
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59870   10.59330   0.00540    0.05098
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44670   10.43620   0.01050    0.10061
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41590   10.41340   0.00250    0.02401
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44480   10.43430   0.01050    0.10063
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41680   10.41430   0.00250    0.02401
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.00200   10.99570   0.00630    0.05730
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99320   10.99540  -0.00220   -0.02001
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08340   11.08390  -0.00050   -0.00451
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.32810   10.31970   0.00840    0.08140
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.31650   10.31470   0.00180    0.01745
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.21980   10.21630   0.00350    0.03426
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19570    9.19110   0.00460    0.05005
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25970    8.26540  -0.00570   -0.06896
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29890    8.30330  -0.00440   -0.05299
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99510   11.98910   0.00600    0.05005
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80610   10.81360  -0.00750   -0.06936
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97920   10.98510  -0.00590   -0.05371
景順主流基金                                                       18.80000   18.93000  -0.13000   -0.68674
景順台灣科技基金                                                   32.72000   32.94000  -0.22000   -0.66788
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
景順全球科技基金                                                   24.80000   24.65000   0.15000    0.60852
景順全球康健基金                                                   19.72000   19.66000   0.06000    0.30519
景順貨幣市場基金                                                   15.99510   15.99450   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       33.63000   33.82000  -0.19000   -0.56180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.34000   15.21000   0.13000    0.85470
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.45000   14.32000   0.13000    0.90782
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.87000   11.77000   0.10000    0.84962
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    12.04000   11.94000   0.10000    0.83752
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62220    8.61780   0.00440    0.05106
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97660    7.98270  -0.00610   -0.07642
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46560   11.46060   0.00500    0.04363
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58440   10.59240  -0.00800   -0.07553
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.10000    8.10000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61010    9.61110  -0.00100   -0.01040
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88470    9.88410   0.00060    0.00607
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.21440   10.21540  -0.00100   -0.00979
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.51010   10.50950   0.00060    0.00571
華南永昌永昌基金                                                   20.77000   20.60000   0.17000    0.82524
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01310   15.01270   0.00040    0.00266
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
華南永昌全球精品基金                                               17.58000   17.47000   0.11000    0.62965
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.82000   13.75000   0.07000    0.50909
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.82000   13.75000   0.07000    0.50909
華南永昌物聯網精選基金                                             12.56000   12.51000   0.05000    0.39968
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28300   16.28230   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.42260   25.35940   0.06320    0.24922
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99150   11.99100   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76150   10.75710   0.00440    0.04090
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78170   10.78730  -0.00560   -0.05191
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97510    9.97110   0.00400    0.04012
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92610    9.93130  -0.00520   -0.05236
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61170   10.60750   0.00420    0.03959
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56250   10.56810  -0.00560   -0.05299
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95720    9.95320   0.00400    0.04019
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85250    9.85770  -0.00520   -0.05275
華頓中小型基金                                                     21.62000   21.80000  -0.18000   -0.82569
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.19220   12.20190  -0.00970   -0.07950
華頓台灣基金                                                       24.22000   24.36000  -0.14000   -0.57471
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57190   11.57130   0.00060    0.00519
華頓全球時尚精品基金                                               18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
華頓全球高收益債券基金A                                            14.14700   14.14240   0.00460    0.03253
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24830    8.24560   0.00270    0.03274
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.06000    5.09000  -0.03000   -0.58939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.81620    2.81130   0.00490    0.17430
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.72510   12.71130   0.01380    0.10856
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40930    0.40890   0.00040    0.09782
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.10840   12.10200   0.00640    0.05288
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.10840   12.10200   0.00640    0.05288
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.72320   10.71570   0.00750    0.06999
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.87680   10.87850  -0.00170   -0.01563
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.87630   10.87800  -0.00170   -0.01563
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.56680    9.56820  -0.00140   -0.01463
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.01090   11.01440  -0.00350   -0.03178
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.01070   11.01420  -0.00350   -0.03178
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.70060    9.70410  -0.00350   -0.03607
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65530    2.65310   0.00220    0.08292
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07600    2.07350   0.00250    0.12057
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25920   12.25990  -0.00070   -0.00571
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50540    9.50590  -0.00050   -0.00526
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38520    0.38520   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30260    0.30260   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.61000    3.62000  -0.01000   -0.27624
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.28000   16.34000  -0.06000   -0.36720
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.96000   25.00000  -0.04000   -0.16000
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.03000   12.96000   0.07000    0.54012
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
匯豐安富基金                                                       26.14000   26.17000  -0.03000   -0.11464
匯豐成功基金                                                       44.41000   44.42000  -0.01000   -0.02251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.83000   10.87000  -0.04000   -0.36799
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.47000   11.51000  -0.04000   -0.34752
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70540    2.70300   0.00240    0.08879
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37150    2.36930   0.00220    0.09285
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.01140   12.00720   0.00420    0.03498
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07780    8.07340   0.00440    0.05450
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39400    0.39400   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33830    0.33830   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01340   15.01310   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.37000    5.42000  -0.05000   -0.92251
匯豐新鑽動力基金                                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.61870    5.65210  -0.03340   -0.59093
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.46850    9.50200  -0.03350   -0.35256
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.91000   54.00000  -0.09000   -0.16667
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.91000   54.00000  -0.09000   -0.16667
匯豐龍騰電子基金                                                   38.17000   38.30000  -0.13000   -0.33943
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83890   12.83260   0.00630    0.04909
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.56000   18.67000  -0.11000   -0.58918
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
新光中國成長基金(美元)                                              9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.41930   11.41020   0.00910    0.07975
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.42590   10.42510   0.00080    0.00767
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.84300   10.84180   0.00120    0.01107
新光台灣富貴基金                                                   24.38000   24.43000  -0.05000   -0.20467
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.31000   22.14000   0.17000    0.76784
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.72570   40.75870  -0.03300   -0.08096
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.25520   44.22300   0.03220    0.07281
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.19000   10.09000   0.10000    0.99108
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.91120   10.90480   0.00640    0.05869
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.75130   10.74470   0.00660    0.06143
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.29050   10.28450   0.00600    0.05834
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12690   10.12070   0.00620    0.06126
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51000   15.50930   0.00070    0.00451
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.77000    8.72000   0.05000    0.57339
新光亞洲精選基金-美金                                              21.89000   22.00000  -0.11000   -0.50000
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.36000   22.48000  -0.12000   -0.53381
新光店頭基金                                                       23.43000   23.59000  -0.16000   -0.67825
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.43040   40.35220   0.07820    0.19379
新光特選內需收益ETF基金                                            21.01000   21.02000  -0.01000   -0.04757
新光創新科技基金                                                   13.47000   13.56000  -0.09000   -0.66372
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27780   10.27750   0.00030    0.00292
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55350   10.55360  -0.00010   -0.00095
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04980   10.05070  -0.00090   -0.00895
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.39160    9.39140   0.00020    0.00213
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61600    9.61620  -0.00020   -0.00208
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14490    9.14570  -0.00080   -0.00875
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.85470   40.86540  -0.01070   -0.02618
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.43280   43.39930   0.03350    0.07719
新光澳幣八年期保本基金                                             10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.45000   12.45000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.79130   10.78400   0.00730    0.06769
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54230    9.53580   0.00650    0.06816
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52400    9.51870   0.00530    0.05568
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56300   10.55710   0.00590    0.05589
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.62000   10.61430   0.00570    0.05370
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55770    9.55260   0.00510    0.05339
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.51450    9.50530   0.00920    0.09679
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.55700   10.54690   0.01010    0.09576
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.44000    7.42000   0.02000    0.26954
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.78650   10.77900   0.00750    0.06958
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62860    9.62200   0.00660    0.06859
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63610   10.63050   0.00560    0.05268
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.62220    9.61720   0.00500    0.05199
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69010    9.68020   0.00990    0.10227
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.71420   10.70420   0.01000    0.09342
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.99320   14.98440   0.00880    0.05873
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70540    8.70030   0.00510    0.05862
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.32610   41.34150  -0.01540   -0.03725
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.57360   42.47440   0.09920    0.23355
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.10000   43.06030   0.03970    0.09220
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.42560   43.32360   0.10200    0.23544
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.94500   44.85490   0.09010    0.20087
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.92620   42.87150   0.05470    0.12759
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.62640   46.58890   0.03750    0.08049
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.44540   48.47690  -0.03150   -0.06498
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.09440   45.95100   0.14340    0.31207
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.71550   10.71180   0.00370    0.03454
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.50850   43.45160   0.05690    0.13095
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.88480   40.92810  -0.04330   -0.10580
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48740   11.48670   0.00070    0.00609
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27470   10.28010  -0.00540   -0.05253
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.46970   13.42110   0.04860    0.36212
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.06800   10.03930   0.02870    0.28588
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
群益大印度基金-人民幣                                              13.24670   13.15140   0.09530    0.72464
群益大印度基金-美元                                                12.45840   12.37810   0.08030    0.64873
群益大印度基金-新臺幣                                              11.91000   11.83000   0.08000    0.67625
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.33850   12.28370   0.05480    0.44612
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.89940   11.85550   0.04390    0.37029
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.99770   10.94890   0.04880    0.44571
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.67620    9.64050   0.03570    0.37031
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.90280    9.85890   0.04390    0.44528
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.74870    8.71640   0.03230    0.37057
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.18290    9.14210   0.04080    0.44629
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.38520    8.35430   0.03090    0.36987
群益中小型股基金                                                   46.53000   46.90000  -0.37000   -0.78891
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.39350   10.37420   0.01930    0.18604
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.64980    9.63930   0.01050    0.10893
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.12380    9.11230   0.01150    0.12620
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.82590    8.80960   0.01630    0.18503
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.19340    8.18450   0.00890    0.10874
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74760    7.73790   0.00970    0.12536
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.61480   10.60510   0.00970    0.09147
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67620   11.66560   0.01060    0.09087
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.27280   11.26340   0.00940    0.08346
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41910   10.40900   0.01010    0.09703
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.73030    8.68970   0.04060    0.46722
群益中國新機會基金N-美元                                            8.01720    7.98590   0.03130    0.39194
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.74230    7.70630   0.03600    0.46715
群益中國新機會基金-美元                                             8.57180    8.53830   0.03350    0.39235
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.24000    8.21000   0.03000    0.36541
群益平衡王基金                                                     20.16680   20.24880  -0.08200   -0.40496
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99960   10.00140  -0.00180   -0.01800
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99890    9.99910  -0.00020   -0.00200
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99960   10.00140  -0.00180   -0.01800
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99890    9.99910  -0.00020   -0.00200
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99970   10.00150  -0.00180   -0.01800
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99880    9.99910  -0.00030   -0.00300
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00140   10.00130   0.00010    0.00100
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.00070    9.99900   0.00170    0.01700
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00140   10.00130   0.00010    0.00100
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.00070    9.99890   0.00180    0.01800
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00140   10.00130   0.00010    0.00100
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.00070    9.99890   0.00180    0.01800
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00090   10.00130  -0.00040   -0.00400
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.00030    9.99900   0.00130    0.01300
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00090   10.00130  -0.00040   -0.00400
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.00020    9.99900   0.00120    0.01200
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00090   10.00120  -0.00030   -0.00300
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.00020    9.99900   0.00120    0.01200
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.42000    6.41000   0.01000    0.15601
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.00460   12.00020   0.00440    0.03667
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.45840   11.46290  -0.00450   -0.03926
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.28310   10.27940   0.00370    0.03599
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.81480    9.81870  -0.00390   -0.03972
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.45420   10.43980   0.01440    0.13793
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.23550   10.22180   0.01370    0.13403
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25300    9.24020   0.01280    0.13853
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24600    9.23360   0.01240    0.13429
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.51500   10.50050   0.01450    0.13809
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.55690   10.54270   0.01420    0.13469
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41630    9.40330   0.01300    0.13825
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89300    9.87970   0.01330    0.13462
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.30500   11.31210  -0.00710   -0.06276
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80110    7.80600  -0.00490   -0.06277
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.76110   10.75310   0.00800    0.07440
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.57780   10.57040   0.00740    0.07001
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.67840   10.66920   0.00920    0.08623
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97320    9.96590   0.00730    0.07325
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91080    9.90390   0.00690    0.06967
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00530    9.99670   0.00860    0.08603
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.76110   10.75320   0.00790    0.07347
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.57770   10.57020   0.00750    0.07095
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.67830   10.66910   0.00920    0.08623
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97330    9.96590   0.00740    0.07425
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91070    9.90370   0.00700    0.07068
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00530    9.99670   0.00860    0.08603
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.86010    9.84070   0.01940    0.19714
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.13310   16.10140   0.03170    0.19688
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.04000   16.00000   0.04000    0.25000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.52390   10.44170   0.08220    0.78723
群益印度中小基金N-美元                                              8.83490    8.77250   0.06240    0.71131
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.41000    8.35000   0.06000    0.71856
群益印度中小基金-人民幣                                            14.24700   14.13570   0.11130    0.78737
群益印度中小基金-美元                                              12.63630   12.54710   0.08920    0.71092
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.73000   14.62000   0.11000    0.75239
群益多利策略組合基金                                               11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.68000   15.63000   0.05000    0.31990
群益安家基金                                                       25.52730   25.63430  -0.10700   -0.41741
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16060   16.15990   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.56000   21.35000   0.21000    0.98361
群益亞太中小基金                                                   10.90000   10.94000  -0.04000   -0.36563
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.82000   16.84000  -0.02000   -0.11876
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.60220   10.60390  -0.00170   -0.01603
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84420    7.84550  -0.00130   -0.01657
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.30040   10.30210  -0.00170   -0.01650
群益店頭市場基金                                                   97.04000   97.53000  -0.49000   -0.50241
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
群益東協成長基金-人民幣                                            13.63820   13.75410  -0.11590   -0.84266
群益東協成長基金-美元                                              11.97150   12.08240  -0.11090   -0.91786
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.93000   12.04000  -0.11000   -0.91362
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.97610   11.93940   0.03670    0.30739
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.29200   11.26080   0.03120    0.27707
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.70630   10.67550   0.03080    0.28851
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83030    9.80020   0.03010    0.30714
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.27230    9.24670   0.02560    0.27686
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.78920    8.76390   0.02530    0.28868
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.07070   11.03890   0.03180    0.28807
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61990    9.59040   0.02950    0.30760
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.43690    9.41090   0.02600    0.27628
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.81880    9.79060   0.02820    0.28803
群益長安基金                                                       30.37000   30.51000  -0.14000   -0.45887
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.66070   10.57670   0.08400    0.79420
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.12710   16.00010   0.12700    0.79375
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.69000   15.57000   0.12000    0.77071
群益真善美基金                                                     15.83310   15.88960  -0.05650   -0.35558
群益馬拉松基金                                                    122.30000  122.88000  -0.58000   -0.47201
群益深証中小板基金                                                 12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                   33.39000   33.64000  -0.25000   -0.74316
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.80200    9.77660   0.02540    0.25980
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.02200    9.00540   0.01660    0.18433
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.67440   10.64680   0.02760    0.25923
群益華夏盛世基金-美元                                               9.94770    9.92950   0.01820    0.18329
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.53000   16.50000   0.03000    0.18182
群益奧斯卡基金                                                     30.44000   30.73000  -0.29000   -0.94370
群益新興金鑽基金-美元                                              11.69310   11.75850  -0.06540   -0.55619
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
群益葛萊美基金                                                     24.35000   24.53000  -0.18000   -0.73380
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.86000   21.76000   0.10000    0.45956
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.62000    7.62000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.25120   11.19330   0.05790    0.51727
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.09290   11.04410   0.04880    0.44186
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.19460   11.14360   0.05100    0.45766
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.92710   10.87080   0.05630    0.51790
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.77370   10.72630   0.04740    0.44190
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.87210   10.82250   0.04960    0.45830
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.25110   11.19320   0.05790    0.51728
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.09320   11.04440   0.04880    0.44185
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.92710   10.87080   0.05630    0.51790
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.77320   10.72580   0.04740    0.44193
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.04020    9.99440   0.04580    0.45826
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.07570   13.03460   0.04110    0.31531
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.89340   11.86220   0.03120    0.26302
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.78730   11.75580   0.03150    0.26795
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.77740    8.74980   0.02760    0.31544
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08650    9.06270   0.02380    0.26261
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.58240    8.55940   0.02300    0.26871
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.35300   10.32580   0.02720    0.26342
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.05270   10.02630   0.02640    0.26331
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.76000   30.80000  -0.04000   -0.12987
德信中國精選成長基金                                               12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
德信台灣主流中小基金                                               20.35000   20.42000  -0.07000   -0.34280
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98620   11.98570   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   33.42000   33.42000   0.00000    0.00000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.95890   10.95500   0.00390    0.03560
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85990   10.85780   0.00210    0.01934
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71650   11.71600   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.24000   17.28000  -0.04000   -0.23148
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.06000   18.11000  -0.05000   -0.27609
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.68350   10.66500   0.01850    0.17346
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.15790   16.12990   0.02800    0.17359
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.30610    8.29940   0.00670    0.08073
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.24600   11.23880   0.00720    0.06406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.21870   12.21120   0.00750    0.06142
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.08830   14.07690   0.01140    0.08098
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摩根大歐洲基金                                                     17.24000   17.26000  -0.02000   -0.11587
摩根中小基金                                                       22.77000   22.92000  -0.15000   -0.65445
摩根中國A股基金                                                    15.50000   15.45000   0.05000    0.32362
摩根中國A股基金(美元)                                              12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
摩根中國亮點基金                                                   13.34000   13.37000  -0.03000   -0.22438
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.81130   11.82210  -0.01080   -0.09135
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.08720   13.08480   0.00240    0.01834
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.02570   10.03600  -0.01030   -0.10263
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.76250   13.77510  -0.01260   -0.09147
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.87480   15.87180   0.00300    0.01890
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.88000   19.94000  -0.06000   -0.30090
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.88000   19.94000  -0.06000   -0.30090
摩根台灣增長基金                                                   51.10000   51.28000  -0.18000   -0.35101
摩根平衡基金                                                       28.00000   28.00000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                     18.91000   18.85000   0.06000    0.31830
摩根全球平衡基金                                                   16.39600   16.43530  -0.03930   -0.23912
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55350    9.54600   0.00750    0.07857
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69020   10.67900   0.01120    0.10488
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10780   10.10030   0.00750    0.07426
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.74330   11.73410   0.00920    0.07840
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48980   10.48210   0.00770    0.07346
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.84220   10.88260  -0.04040   -0.37123
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.43860   14.49250  -0.05390   -0.37192
摩根亞洲基金                                                       60.88000   61.24000  -0.36000   -0.58785
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.54190    8.53820   0.00370    0.04333
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08640   10.08020   0.00620    0.06151
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92960    8.92610   0.00350    0.03921
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.00040   12.99480   0.00560    0.04309
摩根東方內需機會基金                                               19.27000   19.39000  -0.12000   -0.61888
摩根東方科技基金                                                   32.74000   32.93000  -0.19000   -0.57698
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.23000   12.30000  -0.07000   -0.56911
摩根金龍收成基金                                                   22.71000   22.80000  -0.09000   -0.39474
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13330   15.13280   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
摩根新金磚五國基金                                                 12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
摩根新絲路基金                                                      9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
摩根新興35基金                                                     13.88000   13.92000  -0.04000   -0.28736
摩根新興日本基金                                                   23.29000   23.35000  -0.06000   -0.25696
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.48340    7.48730  -0.00390   -0.05209
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89520    9.89750  -0.00230   -0.02324
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.73130    9.73690  -0.00560   -0.05751
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.51890   11.52490  -0.00600   -0.05206
摩根新興科技基金                                                   53.89000   54.16000  -0.27000   -0.49852
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.96930    9.00580  -0.03650   -0.40529
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68340    9.72140  -0.03800   -0.39089
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.13530    9.17380  -0.03850   -0.41967
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.68560   10.72910  -0.04350   -0.40544
摩根龍揚基金                                                       33.92000   34.05000  -0.13000   -0.38179
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.99000   10.95000   0.04000    0.36530
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.27000   12.22000   0.05000    0.40917
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35020    9.34440   0.00580    0.06207
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55690   11.54970   0.00720    0.06234
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.10000   10.24000  -0.14000   -1.36719
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.10000   10.24000  -0.14000   -1.36719
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.11000   10.25000  -0.14000   -1.36585
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.11000   10.24000  -0.13000   -1.26953
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.78000   20.76000   0.02000    0.09634
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61590   12.61550   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.67830   10.67110   0.00720    0.06747
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69870   10.70020  -0.00150   -0.01402
聯邦中國龍基金                                                     26.57000   26.72000  -0.15000   -0.56138
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75750   12.73970   0.01780    0.13972
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.90190   11.88510   0.01680    0.14135
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.79440   10.77830   0.01610    0.14937
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.49350   10.47890   0.01460    0.13933
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.84510    9.83120   0.01390    0.14139
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92220    8.90890   0.01330    0.14929
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11960   10.12030  -0.00070   -0.00692
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26210   10.26120   0.00090    0.00877
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.09300   10.10080  -0.00780   -0.07722
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.33180   10.33810  -0.00630   -0.06094
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.58020    9.58760  -0.00740   -0.07718
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.80290    9.80900  -0.00610   -0.06219
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.68480   11.66350   0.02130    0.18262
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.45280   11.43050   0.02230    0.19509
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.66160   10.63940   0.02220    0.20866
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.78240   10.76270   0.01970    0.18304
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.55510   10.53460   0.02050    0.19460
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82580    9.80530   0.02050    0.20907
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.57210   23.72700  -0.15490   -0.65284
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.72740    9.73140  -0.00400   -0.04110
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.12650   10.12900  -0.00250   -0.02468
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.67290    9.67690  -0.00400   -0.04134
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.05710   10.05970  -0.00260   -0.02585
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22400   13.22340   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   13.31000   13.38000  -0.07000   -0.52317
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.91720   16.91540   0.00180    0.01064
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.10790   13.14240  -0.03450   -0.26251
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.75190   12.76100  -0.00910   -0.07131
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.12780   12.13640  -0.00860   -0.07086
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.41930   12.42220  -0.00290   -0.02335
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58000   11.58080  -0.00080   -0.00691
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58440   10.58710  -0.00270   -0.02550
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70110    8.70170  -0.00060   -0.00690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.60000   36.87000  -0.27000   -0.73230
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.62000   18.54000   0.08000    0.43150
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.73000   18.67000   0.06000    0.32137
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.49000   12.44000   0.05000    0.40193
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.42000   16.40000   0.02000    0.12195
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.66000   0.01000    0.13055
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.35000   15.35000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.27000   21.20000   0.07000    0.33019
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.28000   19.22000   0.06000    0.31217
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.28000   13.24000   0.04000    0.30211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.12000   15.07000   0.05000    0.33179
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.13000   16.07000   0.06000    0.37337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.04000   14.99000   0.05000    0.33356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.96000   12.91000   0.05000    0.38730
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.12000   15.07000   0.05000    0.33179
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.59000   19.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.32000   18.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.24000   14.25000  -0.01000   -0.07018
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.22000   14.20000   0.02000    0.14085
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.30000   14.28000   0.02000    0.14006
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03890   15.03850   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.20150   11.19330   0.00820    0.07326
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.08110   14.07100   0.01010    0.07178
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.60320    7.59770   0.00550    0.07239
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.24720   10.25090  -0.00370   -0.03609
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71680   10.74160  -0.02480   -0.23088
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26380   10.26350   0.00030    0.00292
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27740   10.27660   0.00080    0.00778
瀚亞中小型股基金                                                   21.40000   21.39000   0.01000    0.04675
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.32000   13.27000   0.05000    0.37679
瀚亞巴西基金                                                        6.29000    6.26000   0.03000    0.47923
瀚亞外銷基金                                                       40.71000   40.89000  -0.18000   -0.44021
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.26020   11.24880   0.01140    0.10134
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.86710   10.85210   0.01500    0.13822
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.76450   12.74670   0.01780    0.13964
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.76800   10.73590   0.03210    0.29900
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25520    7.24720   0.00800    0.11039
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97840    7.96780   0.01060    0.13304
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.13680    8.12530   0.01150    0.14153
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07770    7.05630   0.02140    0.30328
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.71760    8.70500   0.01260    0.14474
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92240    8.91480   0.00760    0.08525
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33000    9.31690   0.01310    0.14060
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08650    9.07330   0.01320    0.14548
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.63390   10.64000  -0.00610   -0.05733
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.86450    9.87210  -0.00760   -0.07698
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.77810    9.78480  -0.00670   -0.06847
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85580    9.86160  -0.00580   -0.05881
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.37000   14.29000   0.08000    0.55983
瀚亞印度基金-美元                                                  13.56000   13.49000   0.07000    0.51890
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.32000   30.16000   0.16000    0.53050
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.62000   13.69000  -0.07000   -0.51132
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.91000   11.99000  -0.08000   -0.66722
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.17000   15.28000  -0.11000   -0.71990
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.03000    7.08000  -0.05000   -0.70621
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.94000   12.03000  -0.09000   -0.74813
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.45230   12.47440  -0.02210   -0.17716
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.06630   13.87940   0.18690    1.34660
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.41440   11.43280  -0.01840   -0.16094
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.18150   11.19850  -0.01700   -0.15181
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.88620   12.86010   0.02610    0.20295
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.05360    9.06960  -0.01600   -0.17641
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.62690    9.49900   0.12790    1.34646
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08570    9.10040  -0.01470   -0.16153
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.88830    8.90190  -0.01360   -0.15278
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.46890    9.44870   0.02020    0.21379
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.03130   15.00800   0.02330    0.15525
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.72290   10.71140   0.01150    0.10736
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.38160   10.36570   0.01590    0.15339
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.73530   12.71560   0.01970    0.15493
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.95000   20.19000  -0.24000   -1.18871
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62570   13.62510   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 30.79000   30.67000   0.12000    0.39126
瀚亞高科技基金                                                     59.46000   59.55000  -0.09000   -0.15113
瀚亞理財通基金                                                     26.91000   26.92000  -0.01000   -0.03715
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞菁華基金                                                       21.97000   21.98000  -0.01000   -0.04550
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.02850   14.17520  -0.14670   -1.03491
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26110    9.35790  -0.09680   -1.03442
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03650   11.02080   0.01570    0.14246
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.51450   11.33060   0.18390    1.62304
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.35500   10.33780   0.01720    0.16638
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.73090   10.66240   0.06850    0.64244
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25000    8.23830   0.01170    0.14202
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.09290    7.96050   0.13240    1.66321
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.90590    8.89250   0.01340    0.15069
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36860    8.35470   0.01390    0.16637
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.18250    8.13030   0.05220    0.64204
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.15240   14.13440   0.01800    0.12735
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65250   10.64260   0.00990    0.09302
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96530    9.95300   0.01230    0.12358
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56860   11.55390   0.01470    0.12723
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17580   10.16630   0.00950    0.09345
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.05210   10.03930   0.01280    0.12750
瀚亞歐洲基金                                                       10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
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