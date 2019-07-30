[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/29 108/07/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.43290 10.42750 0.00540 0.05179 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.25330 10.24810 0.00520 0.05074 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.51530 10.50870 0.00660 0.06281 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.34200 10.33570 0.00630 0.06095 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.30220 10.30340 -0.00120 -0.01165 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30630 10.30780 -0.00150 -0.01455 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30540 10.30710 -0.00170 -0.01649 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.38830 10.38700 0.00130 0.01252 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.95500 9.95460 0.00040 0.00402 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.95500 9.95460 0.00040 0.00402 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.94810 9.94760 0.00050 0.00503 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.94810 9.94760 0.00050 0.00503 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.06350 10.06290 0.00060 0.00596 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.06350 10.06290 0.00060 0.00596 大華銀多元特別收益平衡基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81990 10.81170 0.00820 0.07584 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61820 10.61030 0.00790 0.07446 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72050 10.72070 -0.00020 -0.00187 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60660 10.60690 -0.00030 -0.00283 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.50000 23.60000 -0.10000 -0.42373 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.30000 25.73000 -0.43000 -1.67120 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.72780 41.69470 0.03310 0.07939 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.40490 40.40550 -0.00060 -0.00148 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92700 9.93340 -0.00640 -0.06443 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46120 10.46630 -0.00510 -0.04873 中國信託台灣活力基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00810 9.99470 0.01340 0.13407 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12620 10.12210 0.00410 0.04051 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05110 9.04740 0.00370 0.04090 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43360 10.43100 0.00260 0.02493 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29260 9.29030 0.00230 0.02476 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.55170 11.51020 0.04150 0.36055 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78620 9.75100 0.03520 0.36099 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.42080 11.46500 -0.04420 -0.38552 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95360 9.99210 -0.03850 -0.38530 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.86880 42.80820 0.06060 0.14156 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.83740 39.78060 0.05680 0.14278 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.43740 45.37440 0.06300 0.13884 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.10040 46.01890 0.08150 0.17710 中國信託智能運動基金-台幣 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 中國信託智能運動基金-美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03820 11.03770 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.22430 10.22970 -0.00540 -0.05279 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40270 9.40760 -0.00490 -0.05209 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.44660 10.45150 -0.00490 -0.04688 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.60580 9.61030 -0.00450 -0.04682 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.94560 39.92220 0.02340 0.05861 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.86150 39.89920 -0.03770 -0.09449 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.69250 42.64690 0.04560 0.10692 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.54510 43.47720 0.06790 0.15617 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.09780 43.06580 0.03200 0.07430 元大2001基金 65.26000 65.64000 -0.38000 -0.57892 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.70380 45.68460 0.01920 0.04203 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.83040 43.67930 0.15110 0.34593 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.49000 21.47000 0.02000 0.09315 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71520 11.71440 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88080 10.89020 -0.00940 -0.08632 元大上證50基金 33.86000 34.01000 -0.15000 -0.44105 元大大中華TMT基金-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 元大大中華TMT基金-新台幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699 元大大中華價值指數基金-美元 12.61100 12.69100 -0.08000 -0.63037 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.16200 17.26800 -0.10600 -0.61385 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.11400 11.08800 0.02600 0.23449 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.77500 10.76000 0.01500 0.13941 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.07000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.32810 47.37150 -0.04340 -0.09162 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.97560 10.97280 0.00280 0.02552 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99260 9.99010 0.00250 0.02502 元大中國機會債券基金-新台幣 10.17770 10.18460 -0.00690 -0.06775 元大巴西指數基金 7.42800 7.41400 0.01400 0.18883 元大日經225基金 27.45000 27.50000 -0.05000 -0.18182 元大台商收成基金 23.05000 23.12000 -0.07000 -0.30277 元大台灣50單日反向1倍基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 元大台灣50單日正向2倍基金 41.48000 41.53000 -0.05000 -0.12039 元大台灣中型100基金 33.96000 33.96000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 26.44000 26.43400 0.00600 0.02270 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 元大台灣卓越50基金 83.50000 83.53000 -0.03000 -0.03592 元大台灣金融基金 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.64000 32.68000 -0.04000 -0.12240 元大台灣高股息基金 27.46000 27.53000 -0.07000 -0.25427 元大台灣電子科技基金 36.87000 36.89000 -0.02000 -0.05422 元大全球ETF成長組合基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 元大全球ETF穩健組合基金 15.14000 15.10000 0.04000 0.26490 元大全球人工智慧ETF基金 24.70000 24.47000 0.23000 0.93993 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.33300 12.34500 -0.01200 -0.09721 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.58000 -0.03000 -0.45593 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.88000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.61000 8.60800 0.00200 0.02323 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 元大全球農業商機基金 18.27000 18.24000 0.03000 0.16447 元大印尼指數基金 9.88500 10.02500 -0.14000 -1.39651 元大印度指數基金 9.88000 9.83100 0.04900 0.49842 元大印度基金 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191 元大多多基金 17.62000 17.76000 -0.14000 -0.78829 元大多福基金 53.47000 53.67000 -0.20000 -0.37265 元大亞太成長基金 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39960 9.39050 0.00910 0.09691 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51970 7.51240 0.00730 0.09717 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.28600 9.36200 -0.07600 -0.81179 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34200 10.37000 -0.02800 -0.27001 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.24360 10.23930 0.00430 0.04200 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44520 10.44280 0.00240 0.02298 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.23260 10.23020 0.00240 0.02346 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51590 10.51170 0.00420 0.03996 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30250 10.29840 0.00410 0.03981 元大卓越基金 44.32000 44.37000 -0.05000 -0.11269 元大店頭基金 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48700 10.48480 0.00220 0.02098 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85890 9.85320 0.00570 0.05785 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.59390 32.60630 -0.01240 -0.03803 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.02040 41.99420 0.02620 0.06239 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.06340 17.07930 -0.01590 -0.09310 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.20000 22.16210 0.03790 0.17101 元大美國政府7至10年期債券基金 42.01830 42.04150 -0.02320 -0.05518 元大高科技基金 19.93000 20.08000 -0.15000 -0.74701 元大得利貨幣市場基金 16.33260 16.33190 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.03730 12.03680 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.09000 11.20000 -0.11000 -0.98214 元大富櫃50基金 13.35000 13.49000 -0.14000 -1.03781 元大華夏中小基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441 元大新中國基金-人民幣 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 元大新中國基金-美元 9.26800 9.22700 0.04100 0.44435 元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 元大新主流基金 25.11000 25.28000 -0.17000 -0.67247 元大新東協平衡基金-美元 9.63800 9.67700 -0.03900 -0.40302 元大新東協平衡基金-新台幣 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04280 11.03110 0.01170 0.10606 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19320 10.19350 -0.00030 -0.00294 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.62170 11.62020 0.00150 0.01291 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.57560 9.57430 0.00130 0.01358 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.57270 10.57730 -0.00460 -0.04349 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81240 9.81660 -0.00420 -0.04278 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82430 10.82730 -0.00300 -0.02771 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05410 10.05680 -0.00270 -0.02685 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10270 10.10800 -0.00530 -0.05243 元大新興亞洲基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88830 9.86870 0.01960 0.19861 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.16300 9.14480 0.01820 0.19902 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.24410 10.22210 0.02200 0.21522 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50770 9.48730 0.02040 0.21502 元大萬泰貨幣市場基金 15.16990 15.16930 0.00060 0.00396 元大經貿基金 37.39000 37.52000 -0.13000 -0.34648 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 元大實質多重資產基金-美元 8.19100 8.18500 0.00600 0.07330 元大實質多重資產基金-新台幣 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 元大滬深300單日反向1倍基金 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 元大滬深300單日正向2倍基金 18.42000 18.39000 0.03000 0.16313 元大摩臺基金 39.11000 39.12000 -0.01000 -0.02556 元大標普500基金 28.53000 28.33000 0.20000 0.70597 元大標普500單日反向1倍基金 11.95000 12.02000 -0.07000 -0.58236 元大標普500單日正向2倍基金 38.17000 37.72000 0.45000 1.19300 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.79000 20.76000 0.03000 0.14451 元大標智滬深300基金 18.48000 18.56000 -0.08000 -0.43103 元大歐洲50基金 25.76000 25.66000 0.10000 0.38971 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.23750 9.26270 -0.02520 -0.27206 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29820 10.29760 0.00060 0.00583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.94000 16.01000 -0.07000 -0.43723 日盛上選基金 36.81000 37.02000 -0.21000 -0.56726 日盛小而美基金 19.00000 19.13000 -0.13000 -0.67956 日盛中國內需動力基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36560 12.35740 0.00820 0.06636 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84950 9.84290 0.00660 0.06705 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62980 12.62310 0.00670 0.05308 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05480 10.04950 0.00530 0.05274 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42280 11.41610 0.00670 0.05869 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07650 9.07130 0.00520 0.05732 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛全球抗暖化基金 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.58490 10.57380 0.01110 0.10498 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.44100 9.43110 0.00990 0.10497 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.35260 10.34150 0.01110 0.10733 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23420 9.22430 0.00990 0.10733 日盛全球智能車基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52370 2.52110 0.00260 0.10313 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65530 1.65360 0.00170 0.10281 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39090 0.39050 0.00040 0.10243 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25690 0.25670 0.00020 0.07791 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89410 12.88170 0.01240 0.09626 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34810 8.34010 0.00800 0.09592 日盛亞洲機會基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774 日盛首選基金 18.12000 18.23000 -0.11000 -0.60340 日盛高科技基金 19.26000 19.35000 -0.09000 -0.46512 日盛貨幣市場基金 14.84110 14.84040 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 41.84000 42.07000 -0.23000 -0.54671 日盛精選五虎基金 37.51000 37.76000 -0.25000 -0.66208 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55180 13.55120 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 32.81000 33.02000 -0.21000 -0.63598 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 台新MSCI中國基金 20.55000 20.65000 -0.10000 -0.48426 台新大眾貨幣市場基金 14.22860 14.22790 0.00070 0.00492 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.43230 10.42210 0.01020 0.09787 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55240 10.55380 -0.00140 -0.01327 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20110 10.20050 0.00060 0.00588 台新中國通基金 47.31000 47.41000 -0.10000 -0.21093 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57060 0.56960 0.00100 0.17556 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.71200 17.67800 0.03400 0.19233 台新中國精選中小基金-美元 0.32660 0.32540 0.00120 0.36878 台新中國精選中小基金-新台幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 台新主流基金 25.55000 25.64000 -0.09000 -0.35101 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.55000 23.47000 0.08000 0.34086 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76210 0.75940 0.00270 0.35554 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.62000 0.06000 0.36101 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53860 0.53670 0.00190 0.35402 台新台灣中小基金 36.66000 36.70000 -0.04000 -0.10899 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.65300 10.58600 0.06700 0.63291 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.87810 9.82550 0.05260 0.53534 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.42730 11.36630 0.06100 0.53667 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.20380 10.18630 0.01750 0.17180 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.42620 11.40650 0.01970 0.17271 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 台新印度基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66040 8.65220 0.00820 0.09477 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28370 0.28350 0.00020 0.07055 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71760 12.70560 0.01200 0.09445 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41160 0.41130 0.00030 0.07294 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.06000 40.08000 -0.02000 -0.04990 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.06000 40.91000 0.15000 0.36666 台新真吉利貨幣市場基金 11.13350 11.13320 0.00030 0.00269 台新高股息平衡基金 33.16590 33.29230 -0.12640 -0.37967 台新智慧生活基金-美元 11.17180 11.06900 0.10280 0.92872 台新智慧生活基金-新台幣 11.58000 11.47000 0.11000 0.95902 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39180 8.39060 0.00120 0.01430 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64820 8.64560 0.00260 0.03007 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.53060 9.52930 0.00130 0.01364 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83240 9.82940 0.00300 0.03052 台新新興市場債券基金(A類型) 11.80520 11.77700 0.02820 0.23945 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37400 0.37320 0.00080 0.21436 台新新興市場債券基金(B類型) 8.37090 8.35090 0.02000 0.23950 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27990 0.27920 0.00070 0.25072 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.72000 5.73000 -0.01000 -0.17452 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.31000 22.32000 -0.01000 -0.04480 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.29210 10.26830 0.02380 0.23178 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08080 10.06850 0.01230 0.12216 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17550 10.16240 0.01310 0.12891 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.29200 10.26820 0.02380 0.23178 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08060 10.06830 0.01230 0.12217 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.17550 10.16240 0.01310 0.12891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.21640 42.20670 0.00970 0.02298 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.86900 41.76760 0.10140 0.24277 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.02840 40.05450 -0.02610 -0.06516 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37100 11.37030 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20430 10.20950 -0.00520 -0.05093 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22420 9.21920 0.00500 0.05423 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86950 10.86360 0.00590 0.05431 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83460 7.83490 -0.00030 -0.00383 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30280 9.30310 -0.00030 -0.00322 永豐中小基金 54.32000 54.55000 -0.23000 -0.42163 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78960 1.78640 0.00320 0.17913 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50350 2.49900 0.00450 0.18007 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20460 8.19450 0.01010 0.12325 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13560 11.12190 0.01370 0.12318 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.83000 4.84000 -0.01000 -0.20661 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.85000 21.89000 -0.04000 -0.18273 永豐主流品牌基金 19.82000 19.78000 0.04000 0.20222 永豐永豐基金 33.91000 34.07000 -0.16000 -0.46962 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26800 9.25860 0.00940 0.10153 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79410 9.78410 0.01000 0.10221 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16670 9.15610 0.01060 0.11577 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.68940 9.67820 0.01120 0.11572 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 永豐南非幣2021保本基金 14.18140 14.18250 -0.00110 -0.00776 永豐高科技基金 24.25000 24.41000 -0.16000 -0.65547 永豐貨幣市場基金 13.94420 13.94360 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11370 2.11090 0.00280 0.13264 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61920 2.61580 0.00340 0.12998 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80350 7.79770 0.00580 0.07438 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.97410 10.96610 0.00800 0.07295 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22550 7.22450 0.00100 0.01384 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62770 11.62600 0.00170 0.01462 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 55.32000 55.33000 -0.01000 -0.01807 永豐領航科技基金 39.18000 39.40000 -0.22000 -0.55838 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.18000 12.30000 -0.12000 -0.97561 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 永豐趨勢平衡基金 42.00000 42.10000 -0.10000 -0.23753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.90190 11.89950 0.00240 0.02017 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75010 9.74910 0.00100 0.01026 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40140 10.39940 0.00200 0.01923 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81490 9.81320 0.00170 0.01732 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30170 10.29990 0.00180 0.01748 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80460 9.80390 0.00070 0.00714 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58490 10.58420 0.00070 0.00661 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82470 9.82350 0.00120 0.01222 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38630 10.38500 0.00130 0.01252 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.31000 15.27000 0.04000 0.26195 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.15000 20.11000 0.04000 0.19891 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.05000 20.01000 0.04000 0.19990 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06500 10.06190 0.00310 0.03081 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06500 10.06190 0.00310 0.03081 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01210 10.00900 0.00310 0.03097 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01210 10.00900 0.00310 0.03097 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.15800 10.15250 0.00550 0.05417 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.15790 10.15240 0.00550 0.05417 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06700 10.06410 0.00290 0.02882 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06700 10.06400 0.00300 0.02981 兆豐國際生命科學基金 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.51520 10.48100 0.03420 0.32630 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75360 10.71970 0.03390 0.31624 兆豐國際全球基金 31.77000 31.63000 0.14000 0.44262 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49790 10.49600 0.00190 0.01810 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23040 10.22480 0.00560 0.05477 兆豐國際國民基金 23.55000 23.60000 -0.05000 -0.21186 兆豐國際第一基金 13.45000 13.55000 -0.10000 -0.73801 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77190 10.76550 0.00640 0.05945 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22190 8.21700 0.00490 0.05963 兆豐國際萬全基金 20.85000 20.97000 -0.12000 -0.57225 兆豐國際電子基金 26.96000 27.12000 -0.16000 -0.58997 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.36000 22.36000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 36.16000 36.21000 -0.05000 -0.13808 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56020 12.55960 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.98900 9.99100 -0.00200 -0.02002 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.98560 9.98630 -0.00070 -0.00701 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.99680 9.99680 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99230 9.99390 -0.00160 -0.01601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97570 9.97760 -0.00190 -0.01904 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.98930 9.99120 -0.00190 -0.01902 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98830 9.98900 -0.00070 -0.00701 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00530 10.00530 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.99710 9.99860 -0.00150 -0.01500 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98490 9.98690 -0.00200 -0.02003 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89370 10.90090 -0.00720 -0.06605 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65660 10.66580 -0.00920 -0.08626 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88220 10.89040 -0.00820 -0.07530 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57360 10.58060 -0.00700 -0.06616 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.72210 10.73140 -0.00930 -0.08666 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68030 10.68810 -0.00780 -0.07298 合庫台灣基金 12.09000 12.13000 -0.04000 -0.32976 合庫全球高收益債券基金A類型 11.75660 11.74940 0.00720 0.06128 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.75280 12.74450 0.00830 0.06513 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.37420 11.36790 0.00630 0.05542 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.15760 12.14790 0.00970 0.07985 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17480 8.16980 0.00500 0.06120 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46480 9.45850 0.00630 0.06661 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16990 9.16480 0.00510 0.05565 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87790 8.87140 0.00650 0.07327 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32250 9.31730 0.00520 0.05581 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 合庫全球新興市場基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 合庫貨幣市場基金 10.17610 10.17570 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00610 10.01140 -0.00530 -0.05294 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32340 10.33090 -0.00750 -0.07260 合庫新興多重收益基金A類型 10.59880 10.60600 -0.00720 -0.06789 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14800 12.15560 -0.00760 -0.06252 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.44110 15.43690 0.00420 0.02721 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.78800 8.79330 -0.00530 -0.06027 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60800 9.61500 -0.00700 -0.07280 合庫新興多重收益基金B類型 7.96020 7.96560 -0.00540 -0.06779 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.74080 8.74620 -0.00540 -0.06174 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67060 10.67410 -0.00350 -0.03279 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.02000 12.09000 -0.07000 -0.57899 安本標準兩岸價值基金 美元 11.81000 11.88000 -0.07000 -0.58923 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.18590 10.17840 0.00750 0.07369 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19240 10.18680 0.00560 0.05497 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.99060 10.03570 -0.04510 -0.44940 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15870 10.14900 0.00970 0.09558 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.18580 10.17830 0.00750 0.07369 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19240 10.18680 0.00560 0.05497 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.99060 10.03570 -0.04510 -0.44940 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.15870 10.14890 0.00980 0.09656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22570 11.22510 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09560 10.10220 -0.00660 -0.06533 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05610 10.06110 -0.00500 -0.04970 安聯中國東協基金 15.81000 15.88000 -0.07000 -0.44081 安聯中國策略基金-美元 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733 安聯中國策略基金-新臺幣 16.54000 16.46000 0.08000 0.48603 安聯中華新思路基金-人民幣 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 安聯中華新思路基金-美元 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 安聯台灣大壩基金 31.73000 31.78000 -0.05000 -0.15733 安聯台灣科技基金 53.88000 54.07000 -0.19000 -0.35140 安聯台灣貨幣市場基金 12.55140 12.55080 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 36.08000 36.20000 -0.12000 -0.33149 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80470 10.80410 0.00060 0.00555 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.92760 15.92660 0.00100 0.00628 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92270 9.92210 0.00060 0.00605 安聯四季成長組合基金-美元 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.26970 13.26690 0.00280 0.02111 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85490 10.85300 0.00190 0.01751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.92610 12.92360 0.00250 0.01934 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62230 9.61980 0.00250 0.02599 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56040 9.55870 0.00170 0.01778 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09730 9.09560 0.00170 0.01869 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25400 10.25010 0.00390 0.03805 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30090 10.29890 0.00200 0.01942 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53350 12.52790 0.00560 0.04470 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38150 11.37730 0.00420 0.03692 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98960 10.98540 0.00420 0.03823 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66380 8.66000 0.00380 0.04388 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53130 8.52810 0.00320 0.03752 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21120 8.20810 0.00310 0.03777 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28970 10.28410 0.00560 0.05445 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20610 10.20220 0.00390 0.03823 安聯全球人口趨勢基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.86000 33.57000 0.29000 0.86387 安聯全球油礦金趨勢基金 8.01000 8.02000 -0.01000 -0.12469 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47680 12.48280 -0.00600 -0.04807 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56250 10.56760 -0.00510 -0.04826 安聯全球新興市場基金 17.46000 17.57000 -0.11000 -0.62607 安聯全球農金趨勢基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 安聯亞洲動態策略基金 22.81000 22.88000 -0.07000 -0.30594 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08460 10.08320 0.00140 0.01388 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09170 10.08950 0.00220 0.02180 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08370 10.08230 0.00140 0.01389 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09410 10.09190 0.00220 0.02180 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08760 10.08620 0.00140 0.01388 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04030 10.03900 0.00130 0.01295 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04030 10.03900 0.00130 0.01295 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04030 10.03900 0.00130 0.01295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57270 10.57320 -0.00050 -0.00473 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10620 10.10690 -0.00070 -0.00693 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.94430 90.82900 0.11530 0.12694 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.42430 13.41020 0.01410 0.10514 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.75750 68.66980 0.08770 0.12771 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.02080 10.01020 0.01060 0.10589 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74520 2.74500 0.00020 0.00729 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96040 10.96210 -0.00170 -0.01551 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28160 2.28080 0.00080 0.03508 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85670 8.85810 -0.00140 -0.01580 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.54220 10.53670 0.00550 0.05220 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47820 10.47440 0.00380 0.03628 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.86390 10.84990 0.01400 0.12903 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.43860 10.43580 0.00280 0.02683 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.47830 10.47310 0.00520 0.04965 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.44030 10.43480 0.00550 0.05271 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34900 10.34540 0.00360 0.03480 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.65140 10.64100 0.01040 0.09774 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.33510 10.33230 0.00280 0.02710 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.38570 10.38130 0.00440 0.04238 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30710 10.29760 0.00950 0.09225 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41090 10.39120 0.01970 0.18958 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29890 10.29030 0.00860 0.08357 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24240 10.23440 0.00800 0.07817 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31580 10.30620 0.00960 0.09315 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.36170 10.34240 0.01930 0.18661 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29870 10.29010 0.00860 0.08358 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24210 10.23400 0.00810 0.07915 宏利台灣動力基金A類型 31.74000 31.87000 -0.13000 -0.40791 宏利台灣動力基金I類型 31.74000 31.87000 -0.13000 -0.40791 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.15200 10.13640 0.01560 0.15390 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03760 10.01960 0.01800 0.17965 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67040 7.65870 0.01170 0.15277 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.64800 7.63510 0.01290 0.16896 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 宏利全球債券組合基金 13.81510 13.81140 0.00370 0.02679 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00070 3.00060 0.00010 0.00333 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46400 12.46440 -0.00040 -0.00321 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97030 8.97050 -0.00020 -0.00223 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55460 2.55330 0.00130 0.05091 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54380 11.54150 0.00230 0.01993 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48100 3.49240 -0.01140 -0.32642 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55890 0.56080 -0.00190 -0.33880 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36000 12.33580 0.02420 0.19618 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94320 10.92310 0.02010 0.18401 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50040 10.48050 0.01990 0.18988 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.78510 8.76810 0.01700 0.19388 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42400 8.40860 0.01540 0.18315 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28250 8.26680 0.01570 0.18992 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.44350 8.42500 0.01850 0.21958 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.89000 10.71000 0.18000 1.68067 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.86000 10.68000 0.18000 1.68539 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.77000 10.59000 0.18000 1.69972 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04740 3.04450 0.00290 0.09525 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44160 0.44120 0.00040 0.09066 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.28530 13.27310 0.01220 0.09192 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00620 1.00520 0.00100 0.09948 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.63420 7.62720 0.00700 0.09178 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12080 2.11880 0.00200 0.09439 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30640 0.30610 0.00030 0.09801 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.29780 9.28940 0.00840 0.09043 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33800 0.33770 0.00030 0.08884 宏利萬利貨幣市場基金 13.69090 13.69050 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.57000 -0.02000 -0.77821 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.65000 26.74000 -0.09000 -0.33657 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.65000 26.74000 -0.09000 -0.33657 宏利澳幣保本基金 12.68830 12.68080 0.00750 0.05914 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.16000 12.24000 -0.08000 -0.65359 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45230 10.43200 0.02030 0.19459 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67970 9.67090 0.00880 0.09099 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18240 9.17270 0.00970 0.10575 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.57070 11.55840 0.01230 0.10642 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德新台幣基金 12.97310 12.97260 0.00050 0.00385 貝萊德寶利基金 28.13000 28.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49510 11.49790 -0.00280 -0.02435 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16010 10.17380 -0.01370 -0.13466 保德信大中華基金-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 保德信大中華基金-新台幣 30.54000 30.60000 -0.06000 -0.19608 保德信中小型股基金 49.32000 49.46000 -0.14000 -0.28306 保德信中國中小基金-人民幣 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 保德信中國中小基金-美元 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 保德信中國中小基金-新臺幣 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.02230 10.00060 0.02170 0.21699 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.10130 10.07910 0.02220 0.22026 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14180 10.11990 0.02190 0.21641 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24950 11.22520 0.02430 0.21648 保德信中國品牌基金-人民幣 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 保德信中國品牌基金-美元 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 29.09000 28.98000 0.11000 0.37957 保德信全球消費商機基金 19.93000 19.66000 0.27000 1.37335 保德信全球基礎建設基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 保德信全球資源基金 7.37000 7.40000 -0.03000 -0.40541 保德信全球醫療生化基金-美元 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.63000 33.33000 0.30000 0.90009 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.54520 10.52960 0.01560 0.14815 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.97550 10.95930 0.01620 0.14782 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.60470 10.58730 0.01740 0.16435 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.03530 11.01720 0.01810 0.16429 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69480 9.68360 0.01120 0.11566 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.86770 10.85510 0.01260 0.11607 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28000 9.26770 0.01230 0.13272 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38520 10.37150 0.01370 0.13209 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20880 8.20990 -0.00110 -0.01340 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32260 11.32410 -0.00150 -0.01325 保德信亞太基金 20.80000 20.92000 -0.12000 -0.57361 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74830 8.74950 -0.00120 -0.01372 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.12740 12.12900 -0.00160 -0.01319 保德信店頭市場基金 35.77000 35.89000 -0.12000 -0.33435 保德信拉丁美洲基金 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298 保德信金平衡基金 30.70000 30.73000 -0.03000 -0.09762 保德信金滿意基金 43.39000 43.35000 0.04000 0.09227 保德信科技島基金 27.56000 27.53000 0.03000 0.10897 保德信高成長基金 97.64000 97.69000 -0.05000 -0.05118 保德信貨幣市場基金 15.84410 15.84340 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.78860 10.75420 0.03440 0.31988 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.05720 11.02010 0.03710 0.33666 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08810 11.07310 0.01500 0.13546 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64060 10.62450 0.01610 0.15154 保德信新世紀基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25990 8.24580 0.01410 0.17100 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.42970 10.41170 0.01800 0.17288 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76500 11.74500 0.02000 0.17029 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 保德信瑞騰基金 15.65260 15.65220 0.00040 0.00256 保德信歐洲組合基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98530 9.98680 -0.00150 -0.01502 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56300 10.56450 -0.00150 -0.01420 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92980 9.93020 -0.00040 -0.00403 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23890 10.23910 -0.00020 -0.00195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00450 10.00380 0.00070 0.00700 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53090 10.53200 -0.00110 -0.01044 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94660 9.94760 -0.00100 -0.01005 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33040 10.33140 -0.00100 -0.00968 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61790 10.61750 0.00040 0.00377 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35630 10.36160 -0.00530 -0.05115 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.75550 10.76090 -0.00540 -0.05018 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30990 10.31580 -0.00590 -0.05719 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64730 10.65370 -0.00640 -0.06007 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19700 10.19710 -0.00010 -0.00098 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76090 10.76030 0.00060 0.00558 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11480 10.11530 -0.00050 -0.00494 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52320 10.52360 -0.00040 -0.00380 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93800 9.93600 0.00200 0.02013 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93810 9.93600 0.00210 0.02114 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.11790 10.09460 0.02330 0.23082 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92230 9.92020 0.00210 0.02117 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92230 9.92020 0.00210 0.02117 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.10730 10.07420 0.03310 0.32856 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46250 10.46470 -0.00220 -0.02102 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21600 10.21920 -0.00320 -0.03131 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38040 10.38830 -0.00790 -0.07605 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76380 10.77170 -0.00790 -0.07334 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51140 10.51570 -0.00430 -0.04089 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18350 11.18590 -0.00240 -0.02146 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.39390 10.40260 -0.00870 -0.08363 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.70550 10.71450 -0.00900 -0.08400 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56360 10.56370 -0.00010 -0.00095 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62180 10.62360 -0.00180 -0.01694 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66510 10.66520 -0.00010 -0.00094 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40390 10.41340 -0.00950 -0.09123 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43340 10.44280 -0.00940 -0.09001 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50690 10.50150 0.00540 0.05142 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.69010 10.68420 0.00590 0.05522 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25630 10.26610 -0.00980 -0.09546 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35420 10.36410 -0.00990 -0.09552 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97600 1.97440 0.00160 0.08104 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83480 2.83260 0.00220 0.07767 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29610 0.29600 0.00010 0.03378 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46080 0.46060 0.00020 0.04342 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41490 8.41040 0.00450 0.05351 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30190 12.29410 0.00780 0.06345 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72710 9.72280 0.00430 0.04423 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.37210 12.36650 0.00560 0.04528 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76800 8.76720 0.00080 0.00912 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20500 11.20400 0.00100 0.00893 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.95050 10.94970 0.00080 0.00731 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75910 10.75690 0.00220 0.02045 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4577.05000 4584.83000 -7.78000 -0.16969 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30680 10.30700 -0.00020 -0.00194 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.20930 11.21030 -0.00100 -0.00892 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20700 10.20630 0.00070 0.00686 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94300 9.93700 0.00600 0.06038 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57080 10.56440 0.00640 0.06058 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95380 9.94660 0.00720 0.07239 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32900 10.32160 0.00740 0.07169 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53770 10.53590 0.00180 0.01708 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19460 6.19620 -0.00160 -0.02582 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.35300 11.35590 -0.00290 -0.02554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.72640 10.75100 -0.02460 -0.22882 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73790 11.76580 -0.02790 -0.23713 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.94710 10.97360 -0.02650 -0.24149 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.24470 9.26590 -0.02120 -0.22880 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57030 9.59310 -0.02280 -0.23767 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44580 9.46860 -0.02280 -0.24080 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.61490 10.63940 -0.02450 -0.23028 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08930 11.11570 -0.02640 -0.23750 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07180 11.09860 -0.02680 -0.24147 柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476 柏瑞巨人基金 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70190 13.70140 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.41440 14.40310 0.01130 0.07846 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75170 12.74200 0.00970 0.07613 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.35000 13.34070 0.00930 0.06971 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67910 8.67240 0.00670 0.07726 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84710 6.84180 0.00530 0.07746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77310 8.76640 0.00670 0.07643 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56750 8.53480 0.03270 0.38314 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87650 10.86890 0.00760 0.06992 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.49910 8.48650 0.01260 0.14847 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.94090 12.93110 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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.71370 10.71200 0.00170 0.01587 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.55390 10.55390 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.63510 10.61840 0.01670 0.15727 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95050 9.94960 0.00090 0.00905 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.65550 9.65400 0.00150 0.01554 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.88700 10.81920 0.06780 0.62666 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.71890 9.71890 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.78460 0.01540 0.15739 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35490 11.35540 -0.00050 -0.00440 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75610 12.75570 0.00040 0.00314 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.06300 12.06430 -0.00130 -0.01078 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04470 9.04500 -0.00030 -0.00332 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73640 9.73620 0.00020 0.00205 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66950 9.67050 -0.00100 -0.01034 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04920 11.04970 -0.00050 -0.00453 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87790 11.87760 0.00030 0.00253 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65380 11.65500 -0.00120 -0.01030 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04490 9.04530 -0.00040 -0.00442 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73700 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國泰中小成長基金-美元I 1.42710 1.43370 -0.00660 -0.46035 國泰中小成長基金-新台幣 44.38000 44.56000 -0.18000 -0.40395 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.44420 4.42770 0.01650 0.37265 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70570 0.70380 0.00190 0.26996 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75500 0.75290 0.00210 0.27892 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.37630 42.52950 -0.15320 -0.36022 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29730 2.29550 0.00180 0.07841 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32940 0.32950 -0.00010 -0.03035 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12870 10.13020 -0.00150 -0.01481 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14900 8.15020 -0.00120 -0.01472 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.37100 2.36350 0.00750 0.31733 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34230 0.34160 0.00070 0.20492 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.67300 10.64910 0.02390 0.22443 國泰中國新興債券基金-美元 0.34280 0.34300 -0.00020 -0.05831 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48270 10.48570 -0.00300 -0.02861 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.28630 4.28030 0.00600 0.14018 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61770 0.61750 0.00020 0.03239 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.36000 19.35000 0.01000 0.05168 國泰中港台基金-人民幣 3.23080 3.22510 0.00570 0.17674 國泰中港台基金-美元 0.47140 0.47100 0.00040 0.08493 國泰中港台基金-新台幣 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08730 10.09160 -0.00430 -0.04261 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24180 10.24430 -0.00250 -0.02440 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30190 10.30270 -0.00080 -0.00776 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.81000 26.86000 -0.05000 -0.18615 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.74000 32.80000 -0.06000 -0.18293 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35480 0.35460 0.00020 0.05640 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33470 0.33440 0.00030 0.08971 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33550 0.33530 0.00020 0.05965 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.04210 11.03160 0.01050 0.09518 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42060 10.41070 0.00990 0.09509 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45580 10.44590 0.00990 0.09477 國泰台灣貨幣市場基金 12.46210 12.46160 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42480 0.42400 0.00080 0.18868 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37570 0.37500 0.00070 0.18667 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45350 0.45260 0.00090 0.19885 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55570 0.55150 0.00420 0.76156 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55800 2.54590 0.01210 0.47527 國泰全球高股息基金-美元 0.37210 0.37080 0.00130 0.35059 國泰全球高股息基金-新台幣 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54110 0.53610 0.00500 0.93266 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48950 0.48780 0.00170 0.34850 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.32000 14.26000 0.06000 0.42076 國泰全球資源基金-美元 0.16510 0.16540 -0.00030 -0.18138 國泰全球資源基金-新台幣 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62470 0.62230 0.00240 0.38567 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.42000 19.35000 0.07000 0.36176 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.92000 18.85000 0.07000 0.37135 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90380 0.89530 0.00850 0.94940 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.12000 21.03000 0.09000 0.42796 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.60000 22.61000 -0.01000 -0.04423 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54100 2.54260 -0.00160 -0.06293 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37060 0.37120 -0.00060 -0.16164 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31840 0.31890 -0.00050 -0.15679 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.47400 11.49210 -0.01810 -0.15750 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.85650 9.87200 -0.01550 -0.15701 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53540 0.53330 0.00210 0.39377 國泰亞洲成長基金-美元 0.39830 0.39950 -0.00120 -0.30038 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 國泰科技生化基金 34.83000 34.98000 -0.15000 -0.42882 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.96000 29.89000 0.07000 0.23419 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 國泰美國費城半導體基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.53170 43.47560 0.05610 0.12904 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.45790 17.47310 -0.01520 -0.08699 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.74300 22.70210 0.04090 0.18016 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.56580 44.45780 0.10800 0.24293 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.10820 45.11790 -0.00970 -0.02150 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.11860 43.08000 0.03860 0.08960 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32170 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.00040 9.99990 0.00050 0.00500 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32170 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.00090 9.99980 0.00110 0.01100 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.32170 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.00080 9.99980 0.00100 0.01000 國泰紐幣2021保本基金 12.82500 12.82540 -0.00040 -0.00312 國泰紐幣八年期保本基金 13.19690 13.19690 0.00000 0.00000 國泰紐幣保本基金 12.75740 12.75650 0.00090 0.00706 國泰國泰基金-新台幣A 23.76000 23.83000 -0.07000 -0.29375 國泰國泰基金-新台幣I 23.76000 23.83000 -0.07000 -0.29375 國泰富時中國A50基金 22.35000 22.41000 -0.06000 -0.26774 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.63810 46.56060 0.07750 0.16645 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34700 0.34690 0.00010 0.02883 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51190 0.50890 0.00300 0.58951 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.38120 42.38920 -0.00800 -0.01887 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.39000 21.44000 -0.05000 -0.23321 國泰新興市場基金-美元 0.39680 0.39800 -0.00120 -0.30151 國泰新興市場基金-新台幣 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44130 2.43990 0.00140 0.05738 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50560 1.50470 0.00090 0.05981 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36600 0.36620 -0.00020 -0.05461 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22800 0.22810 -0.00010 -0.04384 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35640 0.35670 -0.00030 -0.08410 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08180 11.08710 -0.00530 -0.04780 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70550 6.70870 -0.00320 -0.04770 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.25650 44.17960 0.07690 0.17406 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.94220 44.86520 0.07700 0.17163 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.69250 42.67550 0.01700 0.03984 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.18000 38.23000 -0.05000 -0.13079 國泰標普北美科技ETF基金 24.44000 24.12000 0.32000 1.32670 國泰歐洲精選基金-美元 0.35170 0.34920 0.00250 0.71592 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94570 39.95410 -0.00840 -0.02102 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.87000 22.76000 0.11000 0.48330 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.11000 20.23000 -0.12000 -0.59318 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.13000 18.28000 -0.15000 -0.82057 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41670 0.41650 0.00020 0.04802 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56430 12.55880 0.00550 0.04379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56290 10.56130 0.00160 0.01515 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45640 10.45450 0.00190 0.01817 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59400 10.59160 0.00240 0.02266 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24470 10.24320 0.00150 0.01464 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17140 10.17060 0.00080 0.00787 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23640 10.23480 0.00160 0.01563 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98160 9.98080 0.00080 0.00802 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.80020 9.81120 -0.01100 -0.11212 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94510 9.94550 -0.00040 -0.00402 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.78150 9.78030 0.00120 0.01227 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98150 9.98070 0.00080 0.00802 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79550 9.80660 -0.01110 -0.11319 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94500 9.94540 -0.00040 -0.00402 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.78150 9.78030 0.00120 0.01227 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44390 11.44340 0.00050 0.00437 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11280 10.11820 -0.00540 -0.05337 第一金大中華基金 26.74000 26.70000 0.04000 0.14981 第一金小型精選基金 33.55000 33.59000 -0.04000 -0.11908 第一金中國世紀基金-人民幣 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-美元 8.51810 8.53130 -0.01320 -0.15472 第一金中國世紀基金-美元-N 8.51840 8.53160 -0.01320 -0.15472 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76850 9.76320 0.00530 0.05429 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37140 8.37320 -0.00180 -0.02150 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30540 11.29930 0.00610 0.05399 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85910 9.86130 -0.00220 -0.02231 第一金中概平衡基金 27.69000 27.81000 -0.12000 -0.43150 第一金台灣貨幣市場基金 15.32720 15.32650 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.70700 178.69900 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.35710 16.19550 0.16160 0.99781 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.35630 16.19470 0.16160 0.99786 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.83000 15.68000 0.15000 0.95663 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.84000 15.68000 0.16000 1.02041 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.30310 11.21540 0.08770 0.78196 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.30120 11.21350 0.08770 0.78209 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.29500 10.12230 0.17270 1.70613 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.29500 10.12230 0.17270 1.70613 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.57000 10.39000 0.18000 1.73244 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.57000 10.39000 0.18000 1.73244 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.65680 13.71400 -0.05720 -0.41709 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.67520 13.73250 -0.05730 -0.41726 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.02000 13.07000 -0.05000 -0.38256 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92180 9.91180 0.01000 0.10089 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91770 9.90770 0.01000 0.10093 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54820 9.53880 0.00940 0.09854 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57250 9.56310 0.00940 0.09829 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80460 10.79370 0.01090 0.10098 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43260 10.42240 0.01020 0.09787 第一金全球大趨勢基金 25.81000 25.75000 0.06000 0.23301 第一金全球不動產證券化基金A 9.34190 9.37210 -0.03020 -0.32223 第一金全球不動產證券化基金B 6.44910 6.46990 -0.02080 -0.32149 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.03530 10.07090 -0.03560 -0.35349 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.03560 10.07120 -0.03560 -0.35348 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.90740 10.94620 -0.03880 -0.35446 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.90920 10.94790 -0.03870 -0.35349 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59450 8.58760 0.00690 0.08035 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53820 10.52970 0.00850 0.08072 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29850 9.28830 0.01020 0.10982 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29690 9.28670 0.01020 0.10983 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74440 7.73920 0.00520 0.06719 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73840 7.73320 0.00520 0.06724 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51790 8.51240 0.00550 0.06461 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51860 8.51310 0.00550 0.06461 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60660 11.59390 0.01270 0.10954 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60730 11.59450 0.01280 0.11040 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26810 10.26120 0.00690 0.06724 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26890 10.26200 0.00690 0.06724 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05800 15.04830 0.00970 0.06446 第一金亞洲科技基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313 第一金亞洲新興市場基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 第一金店頭市場基金 8.34000 8.39000 -0.05000 -0.59595 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.00700 10.00790 -0.00090 -0.00899 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.00700 10.00790 -0.00090 -0.00899 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00350 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7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 統一大中華中小基金(新台幣) 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 統一大東協高股息基金(美元) 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 統一大滿貫基金-A類型 35.28000 35.45000 -0.17000 -0.47955 統一大滿貫基金-I類型 35.28000 35.45000 -0.17000 -0.47955 統一大龍印基金 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 統一大龍騰中國基金(美元) 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 統一中小基金 24.56000 24.69000 -0.13000 -0.52653 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86490 9.85660 0.00830 0.08421 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17430 9.17350 0.00080 0.00872 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91880 8.91690 0.00190 0.02131 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.35640 12.34600 0.01040 0.08424 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44440 11.44340 0.00100 0.00874 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08480 11.08240 0.00240 0.02166 統一台灣動力基金 18.72000 18.80000 -0.08000 -0.42553 統一全天候基金-A類型 112.05000 112.46000 -0.41000 -0.36457 統一全天候基金-I類型 112.69000 113.09000 -0.40000 -0.35370 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.37560 8.34210 0.03350 0.40158 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.08340 8.05710 0.02630 0.32642 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.12660 8.09880 0.02780 0.34326 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.02940 8.99330 0.03610 0.40141 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.72250 8.69410 0.02840 0.32666 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.76150 8.73160 0.02990 0.34243 統一全球債券組合基金 12.45730 12.45730 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(人民幣) 16.29000 16.22000 0.07000 0.43157 統一全球新科技基金(美元) 15.32000 15.26000 0.06000 0.39318 統一全球新科技基金(新台幣) 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 統一亞太基金 25.39000 25.41000 -0.02000 -0.07871 統一亞洲大金磚基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 統一奔騰基金 59.97000 60.21000 -0.24000 -0.39860 統一強棒貨幣市場基金 16.73850 16.73770 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 統一強漢基金(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 統一強漢基金(新台幣) 26.89000 26.82000 0.07000 0.26100 統一統信基金 31.05000 31.16000 -0.11000 -0.35302 統一黑馬基金 60.67000 60.87000 -0.20000 -0.32857 統一新亞洲科技能源基金 16.57000 16.52000 0.05000 0.30266 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12220 8.12010 0.00210 0.02586 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80600 10.80310 0.00290 0.02684 統一經建基金 47.41000 47.61000 -0.20000 -0.42008 統一龍馬基金 69.53000 69.98000 -0.45000 -0.64304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.52000 20.67000 -0.15000 -0.72569 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.04000 48.31000 -0.27000 -0.55889 野村中國機會基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40720 10.40180 0.00540 0.05191 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37880 10.38440 -0.00560 -0.05393 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.41800 10.42200 -0.00400 -0.03838 野村巴西基金 7.13000 7.10000 0.03000 0.42254 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.45000 11.55000 -0.10000 -0.86580 野村台灣高股息基金 25.89000 25.99000 -0.10000 -0.38476 野村台灣運籌基金 38.16000 38.33000 -0.17000 -0.44352 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84640 9.83600 0.01040 0.10573 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77260 9.77330 -0.00070 -0.00716 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83870 9.84140 -0.00270 -0.02744 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.46680 10.45560 0.01120 0.10712 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28080 10.28170 -0.00090 -0.00875 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05430 10.05700 -0.00270 -0.02685 野村平衡基金 20.25000 20.37000 -0.12000 -0.58910 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 野村全球生技醫療基金 16.60000 16.54000 0.06000 0.36276 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21690 10.21000 0.00690 0.06758 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.20730 10.21180 -0.00450 -0.04407 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11360 10.11760 -0.00400 -0.03954 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.45990 10.45280 0.00710 0.06792 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41430 10.41900 -0.00470 -0.04511 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32400 10.32820 -0.00420 -0.04067 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.15300 10.15670 -0.00370 -0.03643 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.81730 10.81000 0.00730 0.06753 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.72810 10.73290 -0.00480 -0.04472 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63790 10.64230 -0.00440 -0.04134 野村全球品牌基金 29.63000 29.66000 -0.03000 -0.10115 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.84000 19.78000 0.06000 0.30334 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.97050 10.96690 0.00360 0.03283 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01150 11.01970 -0.00820 -0.07441 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77670 10.78520 -0.00850 -0.07881 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.75610 8.72750 0.02860 0.32770 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.55260 8.53370 0.01890 0.22147 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.12840 8.11030 0.01810 0.22317 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.17600 11.13950 0.03650 0.32766 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62990 10.60640 0.02350 0.22156 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.19880 10.17610 0.02270 0.22307 野村成長基金 32.39000 32.57000 -0.18000 -0.55266 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53080 8.54590 -0.01510 -0.17669 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.53680 8.56130 -0.02450 -0.28617 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.75890 8.78350 -0.02460 -0.28007 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.79980 9.81710 -0.01730 -0.17622 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.65690 9.68460 -0.02770 -0.28602 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.89270 9.92040 -0.02770 -0.27922 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29150 10.29570 -0.00420 -0.04079 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19250 10.20470 -0.01220 -0.11955 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09410 10.10570 -0.01160 -0.11479 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71500 9.71870 -0.00370 -0.03807 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71100 9.72280 -0.01180 -0.12136 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82500 9.83650 -0.01150 -0.11691 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13980 10.15170 -0.01190 -0.11722 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86340 10.86870 -0.00530 -0.04876 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70420 10.71720 -0.01300 -0.12130 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83050 10.84320 -0.01270 -0.11712 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.12310 10.11300 0.01010 0.09987 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12160 10.12190 -0.00030 -0.00296 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05270 10.05350 -0.00080 -0.00796 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55630 8.55700 -0.00070 -0.00818 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.18450 9.17540 0.00910 0.09918 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04670 9.04720 -0.00050 -0.00553 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.10900 10.10970 -0.00070 -0.00692 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.84630 13.84740 -0.00110 -0.00794 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.99830 12.98550 0.01280 0.09857 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.51900 10.51970 -0.00070 -0.00665 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46950 10.46580 0.00370 0.03535 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44840 10.45560 -0.00720 -0.06886 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50770 10.51470 -0.00700 -0.06657 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76740 10.76360 0.00380 0.03530 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72280 10.73030 -0.00750 -0.06990 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70090 10.70800 -0.00710 -0.06631 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.70100 10.69710 0.00390 0.03646 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.64650 10.65360 -0.00710 -0.06664 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78000 10.78500 -0.00500 -0.04636 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26440 10.25250 0.01190 0.11607 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92680 9.90640 0.02040 0.20593 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54960 9.53860 0.01100 0.11532 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03570 9.02550 0.01020 0.11301 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49200 11.47900 0.01300 0.11325 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39670 10.38850 0.00820 0.07893 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.54880 11.52640 0.02240 0.19434 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.96130 10.95200 0.00930 0.08492 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73000 10.72160 0.00840 0.07835 野村泰國基金 43.97000 44.27000 -0.30000 -0.67766 野村高科技基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.66250 10.65510 0.00740 0.06945 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.29590 10.27780 0.01810 0.17611 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.92200 10.82800 0.09400 0.86812 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68420 9.67810 0.00610 0.06303 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66710 9.66060 0.00650 0.06728 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.92010 9.88010 0.04000 0.40485 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.29530 12.27370 0.02160 0.17599 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.35600 14.19040 0.16560 1.16699 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.17490 11.16790 0.00700 0.06268 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.16330 11.15570 0.00760 0.06813 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.63430 11.58740 0.04690 0.40475 野村貨幣市場基金 16.34270 16.34200 0.00070 0.00428 野村新馬基金 15.53000 15.63000 -0.10000 -0.63980 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37830 10.37490 0.00340 0.03277 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28330 10.28770 -0.00440 -0.04277 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40850 10.41120 -0.00270 -0.02593 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.28940 10.28000 0.00940 0.09144 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24660 10.24710 -0.00050 -0.00488 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26720 10.26910 -0.00190 -0.01850 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.69690 10.68600 0.01090 0.10200 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61520 10.61580 -0.00060 -0.00565 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67010 10.67200 -0.00190 -0.01780 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.33680 10.36130 -0.02450 -0.23646 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.34070 10.37640 -0.03570 -0.34405 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.23160 10.26700 -0.03540 -0.34479 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.92940 10.95540 -0.02600 -0.23733 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.88260 10.92020 -0.03760 -0.34432 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.77370 10.81100 -0.03730 -0.34502 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65310 10.66180 -0.00870 -0.08160 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01820 8.02480 -0.00660 -0.08225 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38670 12.39680 -0.01010 -0.08147 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39770 10.39180 0.00590 0.05678 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.61140 10.55450 0.05690 0.53911 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35780 10.36260 -0.00480 -0.04632 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43880 10.44200 -0.00320 -0.03065 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41350 10.39930 0.01420 0.13655 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39810 10.39220 0.00590 0.05677 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.61270 10.55570 0.05700 0.53999 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35810 10.36280 -0.00470 -0.04535 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44290 10.44610 -0.00320 -0.03063 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41270 10.39850 0.01420 0.13656 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.42050 10.41700 0.00350 0.03360 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.63410 10.57600 0.05810 0.54936 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37990 10.38710 -0.00720 -0.06932 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46120 10.46670 -0.00550 -0.05255 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43760 10.42510 0.01250 0.11990 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.42050 10.41700 0.00350 0.03360 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.63390 10.57570 0.05820 0.55032 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38710 10.39420 -0.00710 -0.06831 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47710 10.48270 -0.00560 -0.05342 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43830 10.42570 0.01260 0.12086 野村精選貨幣市場基金 12.11600 12.11570 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 13.73000 13.81000 -0.08000 -0.57929 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.58000 -0.05000 -0.47259 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.20000 38.38000 -0.18000 -0.46899 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.69060 10.68510 0.00550 0.05147 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56690 8.55300 0.01390 0.16252 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89060 7.88630 0.00430 0.05452 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73070 7.72690 0.00380 0.04918 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29090 12.27120 0.01970 0.16054 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98880 10.98270 0.00610 0.05554 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80640 10.80100 0.00540 0.05000 野村環球基金-S類型新臺幣計價 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 野村環球基金-人民幣計價 18.18000 18.06000 0.12000 0.66445 野村環球基金-美元計價 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.92000 19.80000 0.12000 0.60606 野村鴻利基金 24.35000 24.48000 -0.13000 -0.53105 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90520 16.90470 0.00050 0.00296 野村鴻運基金 20.65000 20.74000 -0.09000 -0.43394 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.68000 -0.16000 -1.49813 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.54000 15.52000 0.02000 0.12887 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75000 10.75370 -0.00370 -0.03441 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.07820 14.08320 -0.00500 -0.03550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79340 10.78670 0.00670 0.06211 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72290 10.73050 -0.00760 -0.07083 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57700 10.56820 0.00880 0.08327 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47850 10.48340 -0.00490 -0.04674 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.05370 10.04190 0.01180 0.11751 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14610 10.14780 -0.00170 -0.01675 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01860 10.01940 -0.00080 -0.00798 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.31040 10.30590 0.00450 0.04366 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.46900 10.46420 0.00480 0.04587 凱基台商天下基金 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645 凱基台灣精五門基金 22.12000 22.09000 0.03000 0.13581 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.51360 44.44780 0.06580 0.14804 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.99910 46.05100 -0.05190 -0.11270 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.82230 42.92600 -0.10370 -0.24158 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76890 10.73830 0.03060 0.28496 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.67630 44.63940 0.03690 0.08266 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.65090 45.56900 0.08190 0.17973 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.86450 43.82890 0.03560 0.08122 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.69000 -0.03000 -0.23641 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.42580 11.46960 -0.04380 -0.38188 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59760 11.59720 0.00040 0.00345 凱基開創基金 29.88000 29.90000 -0.02000 -0.06689 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.86000 23.69000 0.17000 0.71760 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.91480 22.75750 0.15730 0.69120 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.71240 16.70750 0.00490 0.02933 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.94440 40.90570 0.03870 0.09461 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.06880 41.02480 0.04400 0.10725 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.90240 40.85470 0.04770 0.11676 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.38690 11.37010 0.01680 0.14776 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.54450 12.52750 0.01700 0.13570 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 凱基護城河基金-台幣計價A 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 凱基護城河基金-美元計價B 13.00070 12.91600 0.08470 0.65578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.52930 10.52630 0.00300 0.02850 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.27960 10.28750 -0.00790 -0.07679 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39060 10.39690 -0.00630 -0.06059 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.52920 10.52620 0.00300 0.02850 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.27960 10.28740 -0.00780 -0.07582 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.39060 10.39690 -0.00630 -0.06059 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 38.11000 37.76000 0.35000 0.92691 富邦NASDAQ-100基金 33.81000 33.45000 0.36000 1.07623 富邦上証180基金 32.28000 32.39000 -0.11000 -0.33961 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20050 0.20020 0.00030 0.14985 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.24000 6.23000 0.01000 0.16051 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.14000 48.07000 0.07000 0.14562 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.34320 12.32360 0.01960 0.15904 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.40640 11.39180 0.01460 0.12816 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.04100 11.03260 0.00840 0.07614 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.47020 10.45360 0.01660 0.15880 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.59380 9.58150 0.01230 0.12837 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.29640 9.28930 0.00710 0.07643 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81740 20.85730 -0.03990 -0.19130 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65450 11.65370 0.00080 0.00686 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73310 10.74190 -0.00880 -0.08192 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.81220 13.79130 0.02090 0.15154 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02100 2.01950 0.00150 0.07428 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44470 9.43040 0.01430 0.15164 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43160 1.43050 0.00110 0.07690 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.39010 12.38690 0.00320 0.02583 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80550 1.80570 -0.00020 -0.01108 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.36370 10.36100 0.00270 0.02606 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53130 1.53150 -0.00020 -0.01306 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96060 10.95680 0.00380 0.03468 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88760 10.88930 -0.00170 -0.01561 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.23000 15.21000 0.02000 0.13149 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.73000 18.77000 -0.04000 -0.21311 富邦日本東証基金 20.27000 20.29000 -0.02000 -0.09857 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.19000 47.19000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.30000 47.39000 -0.09000 -0.18991 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.59000 53.61000 -0.02000 -0.03731 富邦台灣心基金 22.63000 22.67000 -0.04000 -0.17644 富邦台灣釆吉50基金 47.17000 47.19000 -0.02000 -0.04238 富邦台灣科技指數基金 57.15000 57.09000 0.06000 0.10510 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.21460 47.13060 0.08400 0.17823 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.68980 41.64830 0.04150 0.09964 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31540 0.31590 -0.00050 -0.15828 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62430 2.62190 0.00240 0.09154 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35790 0.35790 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04610 11.04530 0.00080 0.00724 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24120 2.23910 0.00210 0.09379 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33730 0.33730 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36930 9.36860 0.00070 0.00747 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.94000 23.90000 0.04000 0.16736 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.24000 28.11000 0.13000 0.46247 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71090 15.71020 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.85000 17.88000 -0.03000 -0.16779 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.07690 41.07880 -0.00190 -0.00463 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.65810 43.58400 0.07410 0.17002 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.76850 39.78850 -0.02000 -0.05027 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.95690 39.99000 -0.03310 -0.08277 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.15460 41.22530 -0.07070 -0.17150 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.11920 45.10460 0.01460 0.03237 富邦長紅基金 63.08000 63.18000 -0.10000 -0.15828 富邦科技基金 25.21000 25.24000 -0.03000 -0.11886 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.28020 41.29980 -0.01960 -0.04746 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.85420 43.82660 0.02760 0.06298 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.73420 39.75650 -0.02230 -0.05609 富邦恒生國企ETF基金 21.00000 21.13000 -0.13000 -0.61524 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.42000 13.32000 0.10000 0.75075 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.75000 28.12000 -0.37000 -1.31579 富邦高成長基金 24.35000 24.39000 -0.04000 -0.16400 富邦基金A類型 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 富邦基金I類型 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 富邦深証100基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 富邦富時歐洲ETF基金 20.99000 20.91000 0.08000 0.38259 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42850 0.42820 0.00030 0.07006 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.55020 12.54300 0.00720 0.05740 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33960 9.33420 0.00540 0.05785 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30270 0.00030 0.09911 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53380 8.52890 0.00490 0.05745 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.33980 10.33590 0.00390 0.03773 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.00750 11.00160 0.00590 0.05363 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.59890 9.59530 0.00360 0.03752 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.21350 10.20810 0.00540 0.05290 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.47000 18.55000 -0.08000 -0.43127 富邦精準基金 45.13000 45.15000 -0.02000 -0.04430 富邦精銳中小基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.24000 18.32000 -0.08000 -0.43668 富邦臺灣公司治理100基金 21.80000 21.80000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034 富邦標普美國特別股ETF基金 19.89000 19.86000 0.03000 0.15106 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74830 10.71230 0.03600 0.33606 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52060 10.50630 0.01430 0.13611 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73190 10.71580 0.01610 0.15025 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19390 10.15970 0.03420 0.33662 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.93160 9.91820 0.01340 0.13511 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11790 10.10270 0.01520 0.15045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.92000 32.04000 -0.12000 -0.37453 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.12990 10.13690 -0.00700 -0.06905 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.12150 10.13030 -0.00880 -0.08687 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92860 9.93850 -0.00990 -0.09961 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45760 10.46510 -0.00750 -0.07167 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.46370 10.47280 -0.00910 -0.08689 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.26560 10.27590 -0.01030 -0.10023 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51920 8.51860 0.00060 0.00704 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23700 9.23730 -0.00030 -0.00325 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77400 8.77540 -0.00140 -0.01595 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32010 10.31980 0.00030 0.00291 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40450 10.40490 -0.00040 -0.00384 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91050 9.91210 -0.00160 -0.01614 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06170 10.06300 -0.00130 -0.01292 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65990 8.66100 -0.00110 -0.01270 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96940 9.97160 -0.00220 -0.02206 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22120 9.22430 -0.00310 -0.03361 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50290 11.50430 -0.00140 -0.01217 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33560 11.33810 -0.00250 -0.02205 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60870 10.61230 -0.00360 -0.03392 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42380 9.42680 -0.00300 -0.03182 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.66000 15.63000 0.03000 0.19194 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88970 8.89180 -0.00210 -0.02362 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81680 9.81990 -0.00310 -0.03157 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29000 9.29410 -0.00410 -0.04411 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75710 10.76000 -0.00290 -0.02695 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81010 10.81350 -0.00340 -0.03144 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29300 10.29780 -0.00480 -0.04661 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43980 9.44360 -0.00380 -0.04024 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21940 10.21380 0.00560 0.05483 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57580 9.57460 0.00120 0.01253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09260 9.09150 0.00110 0.01210 富蘭克林華美中華基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.99000 23.11000 -0.12000 -0.51926 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.56000 22.60000 -0.04000 -0.17699 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04040 8.05400 -0.01360 -0.16886 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.16810 9.18420 -0.01610 -0.17530 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.15720 10.17500 -0.01780 -0.17494 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.66190 9.67820 -0.01630 -0.16842 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.63980 11.62970 0.01010 0.08685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72240 8.71480 0.00760 0.08721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.87320 8.86550 0.00770 0.08685 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.96780 9.95910 0.00870 0.08736 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.24270 14.13430 0.10840 0.76693 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27860 10.20040 0.07820 0.76664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.25050 10.17250 0.07800 0.76677 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.64810 10.63940 0.00870 0.08177 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67260 7.66640 0.00620 0.08087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.01570 9.00840 0.00730 0.08104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.01310 10.00490 0.00820 0.08196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24850 11.23830 0.01020 0.09076 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56900 7.56220 0.00680 0.08992 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91190 8.90380 0.00810 0.09097 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06380 10.05480 0.00900 0.08951 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91620 10.89670 0.01950 0.17895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69510 7.68140 0.01370 0.17835 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24920 8.25090 -0.00170 -0.02060 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35450 9.35700 -0.00250 -0.02672 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.44240 10.44520 -0.00280 -0.02681 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12720 13.12990 -0.00270 -0.02056 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.06000 7.92000 0.14000 1.76768 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.86000 11.66000 0.20000 1.71527 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.44260 13.43760 0.00500 0.03721 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.97000 40.19000 -0.22000 -0.54740 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35430 10.35380 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.63000 16.52000 0.11000 0.66586 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.17930 10.18360 -0.00430 -0.04222 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.17930 10.18350 -0.00420 -0.04124 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.13210 10.09220 0.03990 0.39535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.13210 10.09220 0.03990 0.39535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.13090 10.13880 -0.00790 -0.07792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.13080 10.13870 -0.00790 -0.07792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.13080 10.13870 -0.00790 -0.07792 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.21530 10.22200 -0.00670 -0.06554 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.21520 10.22200 -0.00680 -0.06652 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.21520 10.22190 -0.00670 -0.06555 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68400 6.72560 -0.04160 -0.61853 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89290 10.93300 -0.04010 -0.36678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62630 9.62660 -0.00030 -0.00312 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64990 11.65030 -0.00040 -0.00343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82510 6.82610 -0.00100 -0.01465 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.03160 9.03380 -0.00220 -0.02435 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04770 11.04940 -0.00170 -0.01539 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.58000 68.49000 0.09000 0.13141 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.02000 68.99000 0.03000 0.04348 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.90630 61.92570 -0.01940 -0.03133 復華1至5年期高收益債券基金 20.75000 20.74000 0.01000 0.04822 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.19450 66.15800 0.03650 0.05517 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.71220 65.60600 0.10620 0.16188 復華人民幣貨幣市場基金 11.88330 11.88130 0.00200 0.01683 復華人生目標基金 40.87940 41.01450 -0.13510 -0.32940 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 復華大中華中小策略基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 復華中小精選基金 68.64000 69.03000 -0.39000 -0.56497 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.85580 52.90870 -0.05290 -0.09998 復華中國特選信用債券ETF基金 62.40000 62.42150 -0.02150 -0.03444 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 復華全方位基金 30.67000 30.85000 -0.18000 -0.58347 復華全球大趨勢基金-美元 13.42000 13.36000 0.06000 0.44910 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.22000 21.12000 0.10000 0.47348 復華全球平衡基金-美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 20.02000 20.01000 0.01000 0.04998 復華全球物聯網科技基金-美元 14.96000 14.92000 0.04000 0.26810 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 復華全球原物料基金 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585 復華全球消費基金-新臺幣 13.45000 13.37000 0.08000 0.59835 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.15980 12.15820 0.00160 0.01316 復華全球債券基金 14.84580 14.83650 0.00930 0.06268 復華全球債券組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 復華有利貨幣市場基金 13.49690 13.49630 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 復華亞太成長基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 復華亞太神龍科技基金-美元 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華東協世紀基金 12.69000 12.80000 -0.11000 -0.85938 復華南非幣長期收益基金A 13.96000 14.16000 -0.20000 -1.41243 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.07000 -0.12000 -1.48699 復華南非幣短期收益基金A 14.56000 14.61000 -0.05000 -0.34223 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.32650 67.28570 0.04080 0.06064 復華美國金融服務業股票ETF基金 23.22000 22.97000 0.25000 1.08838 復華美國新星基金-美元 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150 復華美國新星基金-新臺幣 13.65000 13.57000 0.08000 0.58954 復華恒生基金 21.72000 21.92000 -0.20000 -0.91241 復華恒生單日反向一倍基金 8.19000 8.12000 0.07000 0.86207 復華恒生單日正向二倍基金 31.49000 32.07000 -0.58000 -1.80854 復華神盾基金 27.18470 27.24910 -0.06440 -0.23634 復華高成長基金 71.40000 71.79000 -0.39000 -0.54325 復華高益策略組合基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.46050 14.45990 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.44000 18.33000 0.11000 0.60011 復華富時台灣高股息低波動基金 49.53000 49.60000 -0.07000 -0.14113 復華復華基金 22.37000 22.49000 -0.12000 -0.53357 復華華人世紀基金 17.60000 17.60000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 32.92240 33.02820 -0.10580 -0.32033 復華傳家基金 23.00120 23.02610 -0.02490 -0.10814 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.58000 14.55000 0.03000 0.20619 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.83000 21.84000 -0.01000 -0.04579 復華新興市場企業債券ETF基金 69.02000 69.06000 -0.04000 -0.05792 復華新興市場高收益債券基金A 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.48000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.34000 -0.01000 -0.08104 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 復華滬深300 A股基金 24.11000 24.16000 -0.05000 -0.20695 復華數位經濟基金 48.10000 48.45000 -0.35000 -0.72239 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.07760 10.07550 0.00210 0.02084 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83090 9.82900 0.00190 0.01933 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62310 10.62090 0.00220 0.02071 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22600 10.22400 0.00200 0.01956 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.09890 10.12530 -0.02640 -0.26073 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.04000 10.03810 0.00190 0.01893 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.29250 10.29020 0.00230 0.02235 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.92180 10.91760 0.00420 0.03847 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.08640 10.08250 0.00390 0.03868 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72660 10.72070 0.00590 0.05503 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.44540 10.44140 0.00400 0.03831 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.09390 11.08790 0.00600 0.05411 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78110 10.76880 0.01230 0.11422 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.72820 10.72300 0.00520 0.04849 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.82700 10.82060 0.00640 0.05915 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.70410 10.69330 0.01080 0.10100 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.04420 12.08830 -0.04410 -0.36482 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.64780 10.64540 0.00240 0.02254 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.88690 10.87600 0.01090 0.10022 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.37220 12.41700 -0.04480 -0.36080 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.79120 10.78860 0.00260 0.02410 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.93560 10.93130 0.00430 0.03934 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.24460 10.23120 0.01340 0.13097 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.23680 10.22990 0.00690 0.06745 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.14060 10.13210 0.00850 0.08389 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59950 10.58620 0.01330 0.12564 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93280 10.95050 -0.01770 -0.16164 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.60190 10.59650 0.00540 0.05096 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.59810 10.58480 0.01330 0.12565 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.93230 10.94990 -0.01760 -0.16073 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.59870 10.59330 0.00540 0.05098 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44670 10.43620 0.01050 0.10061 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41590 10.41340 0.00250 0.02401 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44480 10.43430 0.01050 0.10063 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41680 10.41430 0.00250 0.02401 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.00200 10.99570 0.00630 0.05730 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99320 10.99540 -0.00220 -0.02001 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08340 11.08390 -0.00050 -0.00451 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.32810 10.31970 0.00840 0.08140 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.31650 10.31470 0.00180 0.01745 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.21980 10.21630 0.00350 0.03426 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19570 9.19110 0.00460 0.05005 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25970 8.26540 -0.00570 -0.06896 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29890 8.30330 -0.00440 -0.05299 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99510 11.98910 0.00600 0.05005 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80610 10.81360 -0.00750 -0.06936 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97920 10.98510 -0.00590 -0.05371 景順主流基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674 景順台灣科技基金 32.72000 32.94000 -0.22000 -0.66788 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 景順全球科技基金 24.80000 24.65000 0.15000 0.60852 景順全球康健基金 19.72000 19.66000 0.06000 0.30519 景順貨幣市場基金 15.99510 15.99450 0.00060 0.00375 景順潛力基金 33.63000 33.82000 -0.19000 -0.56180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.34000 15.21000 0.13000 0.85470 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.45000 14.32000 0.13000 0.90782 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 12.04000 11.94000 0.10000 0.83752 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62220 8.61780 0.00440 0.05106 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97660 7.98270 -0.00610 -0.07642 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46560 11.46060 0.00500 0.04363 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58440 10.59240 -0.00800 -0.07553 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862 華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61010 9.61110 -0.00100 -0.01040 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88470 9.88410 0.00060 0.00607 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.21440 10.21540 -0.00100 -0.00979 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.51010 10.50950 0.00060 0.00571 華南永昌永昌基金 20.77000 20.60000 0.17000 0.82524 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 華南永昌全球亨利組合基金 15.01310 15.01270 0.00040 0.00266 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 華南永昌全球精品基金 17.58000 17.47000 0.11000 0.62965 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.82000 13.75000 0.07000 0.50909 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.82000 13.75000 0.07000 0.50909 華南永昌物聯網精選基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28300 16.28230 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 25.42260 25.35940 0.06320 0.24922 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99150 11.99100 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76150 10.75710 0.00440 0.04090 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78170 10.78730 -0.00560 -0.05191 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97510 9.97110 0.00400 0.04012 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92610 9.93130 -0.00520 -0.05236 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61170 10.60750 0.00420 0.03959 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56250 10.56810 -0.00560 -0.05299 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95720 9.95320 0.00400 0.04019 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85250 9.85770 -0.00520 -0.05275 華頓中小型基金 21.62000 21.80000 -0.18000 -0.82569 華頓中國多重機會平衡基金 12.19220 12.20190 -0.00970 -0.07950 華頓台灣基金 24.22000 24.36000 -0.14000 -0.57471 華頓平安貨幣市場基金 11.57190 11.57130 0.00060 0.00519 華頓全球時尚精品基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 華頓全球高收益債券基金A 14.14700 14.14240 0.00460 0.03253 華頓全球高收益債券基金B 8.24830 8.24560 0.00270 0.03274 華頓全球黑鑽油源基金 5.06000 5.09000 -0.03000 -0.58939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81620 2.81130 0.00490 0.17430 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.72510 12.71130 0.01380 0.10856 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40930 0.40890 0.00040 0.09782 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.10840 12.10200 0.00640 0.05288 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.10840 12.10200 0.00640 0.05288 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.72320 10.71570 0.00750 0.06999 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87680 10.87850 -0.00170 -0.01563 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.87630 10.87800 -0.00170 -0.01563 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.56680 9.56820 -0.00140 -0.01463 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01090 11.01440 -0.00350 -0.03178 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.01070 11.01420 -0.00350 -0.03178 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.70060 9.70410 -0.00350 -0.03607 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65530 2.65310 0.00220 0.08292 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07600 2.07350 0.00250 0.12057 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25920 12.25990 -0.00070 -0.00571 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50540 9.50590 -0.00050 -0.00526 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38520 0.38520 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30260 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.62000 -0.01000 -0.27624 匯豐中國動力基金(台幣) 16.28000 16.34000 -0.06000 -0.36720 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.96000 25.00000 -0.04000 -0.16000 匯豐全球趨勢組合基金 13.03000 12.96000 0.07000 0.54012 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 匯豐安富基金 26.14000 26.17000 -0.03000 -0.11464 匯豐成功基金 44.41000 44.42000 -0.01000 -0.02251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.16000 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10.22000 0.11000 1.07632 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 新光全球生技醫療基金(美元) 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光全球債券基金(A累積)美元 10.91120 10.90480 0.00640 0.05869 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.75130 10.74470 0.00660 0.06143 新光全球債券基金(B配息)美元 10.29050 10.28450 0.00600 0.05834 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12690 10.12070 0.00620 0.06126 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 新光吉星貨幣市場基金 15.51000 15.50930 0.00070 0.00451 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 新光多重資產基金(A累積)美元 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339 新光亞洲精選基金-美金 21.89000 22.00000 -0.11000 -0.50000 新光亞洲精選基金-新台幣 22.36000 22.48000 -0.12000 -0.53381 新光店頭基金 23.43000 23.59000 -0.16000 -0.67825 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.43040 40.35220 0.07820 0.19379 新光特選內需收益ETF基金 21.01000 21.02000 -0.01000 -0.04757 新光創新科技基金 13.47000 13.56000 -0.09000 -0.66372 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27780 10.27750 0.00030 0.00292 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55350 10.55360 -0.00010 -0.00095 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04980 10.05070 -0.00090 -0.00895 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39160 9.39140 0.00020 0.00213 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61600 9.61620 -0.00020 -0.00208 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14490 9.14570 -0.00080 -0.00875 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.85470 40.86540 -0.01070 -0.02618 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.43280 43.39930 0.03350 0.07719 新光澳幣八年期保本基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79130 10.78400 0.00730 0.06769 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54230 9.53580 0.00650 0.06816 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52400 9.51870 0.00530 0.05568 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56300 10.55710 0.00590 0.05589 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62000 10.61430 0.00570 0.05370 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55770 9.55260 0.00510 0.05339 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.51450 9.50530 0.00920 0.09679 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55700 10.54690 0.01010 0.09576 瑞銀全球創新趨勢基金 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78650 10.77900 0.00750 0.06958 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62860 9.62200 0.00660 0.06859 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63610 10.63050 0.00560 0.05268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62220 9.61720 0.00500 0.05199 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69010 9.68020 0.00990 0.10227 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.71420 10.70420 0.01000 0.09342 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99320 14.98440 0.00880 0.05873 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70540 8.70030 0.00510 0.05862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.32610 41.34150 -0.01540 -0.03725 群益10年期以上金融債ETF基金 42.57360 42.47440 0.09920 0.23355 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.10000 43.06030 0.03970 0.09220 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.42560 43.32360 0.10200 0.23544 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.94500 44.85490 0.09010 0.20087 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.92620 42.87150 0.05470 0.12759 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.62640 46.58890 0.03750 0.08049 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.44540 48.47690 -0.03150 -0.06498 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.09440 45.95100 0.14340 0.31207 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.71550 10.71180 0.00370 0.03454 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.50850 43.45160 0.05690 0.13095 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.88480 40.92810 -0.04330 -0.10580 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48740 11.48670 0.00070 0.00609 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27470 10.28010 -0.00540 -0.05253 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.46970 13.42110 0.04860 0.36212 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.06800 10.03930 0.02870 0.28588 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 群益大印度基金N-新臺幣 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 群益大印度基金-人民幣 13.24670 13.15140 0.09530 0.72464 群益大印度基金-美元 12.45840 12.37810 0.08030 0.64873 群益大印度基金-新臺幣 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.33850 12.28370 0.05480 0.44612 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.89940 11.85550 0.04390 0.37029 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.99770 10.94890 0.04880 0.44571 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.67620 9.64050 0.03570 0.37031 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.90280 9.85890 0.04390 0.44528 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.74870 8.71640 0.03230 0.37057 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.18290 9.14210 0.04080 0.44629 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.38520 8.35430 0.03090 0.36987 群益中小型股基金 46.53000 46.90000 -0.37000 -0.78891 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.39350 10.37420 0.01930 0.18604 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64980 9.63930 0.01050 0.10893 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.12380 9.11230 0.01150 0.12620 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.82590 8.80960 0.01630 0.18503 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.19340 8.18450 0.00890 0.10874 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74760 7.73790 0.00970 0.12536 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.61480 10.60510 0.00970 0.09147 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67620 11.66560 0.01060 0.09087 群益中國高收益債券基金-美元 11.27280 11.26340 0.00940 0.08346 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41910 10.40900 0.01010 0.09703 群益中國新機會基金N-人民幣 8.73030 8.68970 0.04060 0.46722 群益中國新機會基金N-美元 8.01720 7.98590 0.03130 0.39194 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 群益中國新機會基金-人民幣 7.74230 7.70630 0.03600 0.46715 群益中國新機會基金-美元 8.57180 8.53830 0.03350 0.39235 群益中國新機會基金-新臺幣 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 群益平衡王基金 20.16680 20.24880 -0.08200 -0.40496 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99960 10.00140 -0.00180 -0.01800 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99890 9.99910 -0.00020 -0.00200 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99960 10.00140 -0.00180 -0.01800 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99890 9.99910 -0.00020 -0.00200 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99970 10.00150 -0.00180 -0.01800 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99880 9.99910 -0.00030 -0.00300 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00140 10.00130 0.00010 0.00100 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.00070 9.99900 0.00170 0.01700 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00140 10.00130 0.00010 0.00100 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.00070 9.99890 0.00180 0.01800 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00140 10.00130 0.00010 0.00100 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.00070 9.99890 0.00180 0.01800 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00090 10.00130 -0.00040 -0.00400 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.00030 9.99900 0.00130 0.01300 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00090 10.00130 -0.00040 -0.00400 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.00020 9.99900 0.00120 0.01200 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00090 10.00120 -0.00030 -0.00300 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.00020 9.99900 0.00120 0.01200 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.42000 6.41000 0.01000 0.15601 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.00460 12.00020 0.00440 0.03667 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.45840 11.46290 -0.00450 -0.03926 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.28310 10.27940 0.00370 0.03599 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81480 9.81870 -0.00390 -0.03972 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.45420 10.43980 0.01440 0.13793 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.23550 10.22180 0.01370 0.13403 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25300 9.24020 0.01280 0.13853 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24600 9.23360 0.01240 0.13429 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.51500 10.50050 0.01450 0.13809 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.55690 10.54270 0.01420 0.13469 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41630 9.40330 0.01300 0.13825 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89300 9.87970 0.01330 0.13462 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.30500 11.31210 -0.00710 -0.06276 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80110 7.80600 -0.00490 -0.06277 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.76110 10.75310 0.00800 0.07440 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.57780 10.57040 0.00740 0.07001 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.67840 10.66920 0.00920 0.08623 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97320 9.96590 0.00730 0.07325 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91080 9.90390 0.00690 0.06967 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00530 9.99670 0.00860 0.08603 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.76110 10.75320 0.00790 0.07347 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.57770 10.57020 0.00750 0.07095 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.67830 10.66910 0.00920 0.08623 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97330 9.96590 0.00740 0.07425 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91070 9.90370 0.00700 0.07068 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00530 9.99670 0.00860 0.08603 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.86010 9.84070 0.01940 0.19714 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 群益全球關鍵生技基金-美元 16.13310 16.10140 0.03170 0.19688 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 群益印度中小基金N-人民幣 10.52390 10.44170 0.08220 0.78723 群益印度中小基金N-美元 8.83490 8.77250 0.06240 0.71131 群益印度中小基金N-新臺幣 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856 群益印度中小基金-人民幣 14.24700 14.13570 0.11130 0.78737 群益印度中小基金-美元 12.63630 12.54710 0.08920 0.71092 群益印度中小基金-新臺幣 14.73000 14.62000 0.11000 0.75239 群益多利策略組合基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.68000 15.63000 0.05000 0.31990 群益安家基金 25.52730 25.63430 -0.10700 -0.41741 群益安穩貨幣市場基金 16.16060 16.15990 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.56000 21.35000 0.21000 0.98361 群益亞太中小基金 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563 群益亞太新趨勢平衡基金 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.60220 10.60390 -0.00170 -0.01603 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84420 7.84550 -0.00130 -0.01657 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.30040 10.30210 -0.00170 -0.01650 群益店頭市場基金 97.04000 97.53000 -0.49000 -0.50241 群益東方盛世基金 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 群益東協成長基金-人民幣 13.63820 13.75410 -0.11590 -0.84266 群益東協成長基金-美元 11.97150 12.08240 -0.11090 -0.91786 群益東協成長基金-新臺幣 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.97610 11.93940 0.03670 0.30739 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.29200 11.26080 0.03120 0.27707 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.70630 10.67550 0.03080 0.28851 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83030 9.80020 0.03010 0.30714 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27230 9.24670 0.02560 0.27686 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.78920 8.76390 0.02530 0.28868 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.07070 11.03890 0.03180 0.28807 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61990 9.59040 0.02950 0.30760 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.43690 9.41090 0.02600 0.27628 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.81880 9.79060 0.02820 0.28803 群益長安基金 30.37000 30.51000 -0.14000 -0.45887 群益美國新創亮點基金N-美元 10.66070 10.57670 0.08400 0.79420 群益美國新創亮點基金-美元 16.12710 16.00010 0.12700 0.79375 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.69000 15.57000 0.12000 0.77071 群益真善美基金 15.83310 15.88960 -0.05650 -0.35558 群益馬拉松基金 122.30000 122.88000 -0.58000 -0.47201 群益深証中小板基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 33.39000 33.64000 -0.25000 -0.74316 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.80200 9.77660 0.02540 0.25980 群益華夏盛世基金N-美元 9.02200 9.00540 0.01660 0.18433 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 群益華夏盛世基金-人民幣 10.67440 10.64680 0.02760 0.25923 群益華夏盛世基金-美元 9.94770 9.92950 0.01820 0.18329 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.53000 16.50000 0.03000 0.18182 群益奧斯卡基金 30.44000 30.73000 -0.29000 -0.94370 群益新興金鑽基金-美元 11.69310 11.75850 -0.06540 -0.55619 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 群益葛萊美基金 24.35000 24.53000 -0.18000 -0.73380 群益道瓊美國地產ETF基金 21.86000 21.76000 0.10000 0.45956 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.58000 14.60000 -0.02000 -0.13699 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.25120 11.19330 0.05790 0.51727 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.09290 11.04410 0.04880 0.44186 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.19460 11.14360 0.05100 0.45766 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.92710 10.87080 0.05630 0.51790 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.77370 10.72630 0.04740 0.44190 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87210 10.82250 0.04960 0.45830 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.25110 11.19320 0.05790 0.51728 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.09320 11.04440 0.04880 0.44185 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.92710 10.87080 0.05630 0.51790 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.77320 10.72580 0.04740 0.44193 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.04020 9.99440 0.04580 0.45826 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.07570 13.03460 0.04110 0.31531 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.89340 11.86220 0.03120 0.26302 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.78730 11.75580 0.03150 0.26795 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77740 8.74980 0.02760 0.31544 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08650 9.06270 0.02380 0.26261 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58240 8.55940 0.02300 0.26871 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.35300 10.32580 0.02720 0.26342 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.05270 10.02630 0.02640 0.26331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.13000 10.12000 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路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.76000 30.80000 -0.04000 -0.12987 德信中國精選成長基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 德信台灣主流中小基金 20.35000 20.42000 -0.07000 -0.34280 德信萬保貨幣市場基金 11.98620 11.98570 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 33.42000 33.42000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.95890 10.95500 0.00390 0.03560 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85990 10.85780 0.00210 0.01934 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71650 11.71600 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.24000 17.28000 -0.04000 -0.23148 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.06000 18.11000 -0.05000 -0.27609 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.68350 10.66500 0.01850 0.17346 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.15790 16.12990 0.02800 0.17359 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.30610 8.29940 0.00670 0.08073 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.24600 11.23880 0.00720 0.06406 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.21870 12.21120 0.00750 0.06142 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.08830 14.07690 0.01140 0.08098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587 摩根中小基金 22.77000 22.92000 -0.15000 -0.65445 摩根中國A股基金 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362 摩根中國A股基金(美元) 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 摩根中國亮點基金 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.81130 11.82210 -0.01080 -0.09135 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.08720 13.08480 0.00240 0.01834 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.02570 10.03600 -0.01030 -0.10263 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.76250 13.77510 -0.01260 -0.09147 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.87480 15.87180 0.00300 0.01890 摩根台灣金磚基金-累積型 19.88000 19.94000 -0.06000 -0.30090 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.88000 19.94000 -0.06000 -0.30090 摩根台灣增長基金 51.10000 51.28000 -0.18000 -0.35101 摩根平衡基金 28.00000 28.00000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.91000 18.85000 0.06000 0.31830 摩根全球平衡基金 16.39600 16.43530 -0.03930 -0.23912 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55350 9.54600 0.00750 0.07857 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69020 10.67900 0.01120 0.10488 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10780 10.10030 0.00750 0.07426 摩根多元入息成長基金-累積型 11.74330 11.73410 0.00920 0.07840 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48980 10.48210 0.00770 0.07346 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.84220 10.88260 -0.04040 -0.37123 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.43860 14.49250 -0.05390 -0.37192 摩根亞洲基金 60.88000 61.24000 -0.36000 -0.58785 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.54190 8.53820 0.00370 0.04333 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08640 10.08020 0.00620 0.06151 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92960 8.92610 0.00350 0.03921 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.00040 12.99480 0.00560 0.04309 摩根東方內需機會基金 19.27000 19.39000 -0.12000 -0.61888 摩根東方科技基金 32.74000 32.93000 -0.19000 -0.57698 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 摩根金龍收成基金 22.71000 22.80000 -0.09000 -0.39474 摩根第一貨幣市場基金 15.13330 15.13280 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 摩根新金磚五國基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 摩根新絲路基金 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 摩根新興35基金 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 摩根新興日本基金 23.29000 23.35000 -0.06000 -0.25696 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48340 7.48730 -0.00390 -0.05209 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89520 9.89750 -0.00230 -0.02324 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73130 9.73690 -0.00560 -0.05751 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.51890 11.52490 -0.00600 -0.05206 摩根新興科技基金 53.89000 54.16000 -0.27000 -0.49852 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96930 9.00580 -0.03650 -0.40529 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68340 9.72140 -0.03800 -0.39089 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13530 9.17380 -0.03850 -0.41967 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.68560 10.72910 -0.04350 -0.40544 摩根龍揚基金 33.92000 34.05000 -0.13000 -0.38179 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530 摩根環球股票收益基金-累積型 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35020 9.34440 0.00580 0.06207 摩根總收益組合基金-累積型 11.55690 11.54970 0.00720 0.06234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.10000 10.24000 -0.14000 -1.36719 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.10000 10.24000 -0.14000 -1.36719 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.11000 10.25000 -0.14000 -1.36585 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 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