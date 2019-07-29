◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 易威 晟楠 元大美債1-3 興采 韋僑 美時 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 新零售 久陽 強生 南璋 群益10年IG金融債 益通 東林 寶島科 勝昱 國泰投資級公司債 緯軟 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 國泰5Y+新興債 天剛 友銓 中華食 飛寶企業 富邦全球高收債 沛亨 倉和 世坤 精確 國泰中國政金債5+ 凱碩 三圓 冠好 宏易 富邦中政債0-1 品安 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦A級公司債 富驛-KY 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 六角 理銘 世德 通訊-KY 凱基中國債3-10 大田 亞都 精確 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 至興 天宇 凱基科技債10+ 東凌-KY 大詠城 新零售 群益AAA-AA公司債 邁達康 萬在 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 健椿 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 科際精密 凱柏實業 FH能源債 永純 元炬 FH製藥債 台聯電 及成 FH新興企業債 富宇 和進 國泰A級公司債 威潤 耀勝 群益25年美債 天宇 倚強 FH20年美債 唐榮 錦明 FH中國信用債 晉椿 鑫創 中信高評級公司債 強新 廣寰科 中信優先金融債 松和 點晶 凱基AAA至A公司債 力新 斐成 凱基金融債20+ 凌網 泰谷 凱基美債25+ 恩得利 典範 國泰A級金融債 李洲 益通 國泰A級科技債 凱柏實業 振維 國泰A級公用債 及成 鴻翊 富邦中國投等債 耀勝 迎輝 富邦金融投等債 倚強 研勤 元大10年IG銀行債 至寶電 欣厚-KY 元大10年IG電能債 鑫創 兆遠 FH公司債A3 宇環 太欣 FH次順位IG金融債 廣寰科 系統電 FH美元信用債1-5Y 雙鴻 天剛 群益A級公司債 幸康 世紀 群益AAA-A醫療債 泰谷 華容 中信美國公債20年 熱映 建榮 中信中國債7-10 森寶 立衛 中信中國美元IG債 先益 天揚 B新光美債1-3 泓格 鈺創 B新光美債20+ 東林 佳總 第一金美債20+ 富晶通 合正 第一金金融債 10+ 盈正 金利 第一金科技債 10+ 晟楠 寶聯通 永豐10年A公司債 艾恩特 凱鈺 永豐15年金融債 德微 德宏 永豐7-10年中國債 欣厚-KY 合邦 凱基醫療保健債 世紀 萬旭 凱基IG精選15+ 友銓 久正 凱基AAA-AA公司債 立衛 上揚 台新美元銀行債 合正 全譜 台新中國政策債 凱鈺 易通展 新光15年IG金融債 通泰 茂迪 富邦新興投等債 彩富 安鈦克 富邦歐洲銀行債 合邦 元隆 合世 亞元 沛亨 易威 萬旭 九暘 天良 訊達 凱碩 聿新科 撼訊 全達 合富-KY 順發 奧斯特 寶島科 上揚 保銳 大江 全譜 越峰 南璋 元隆 商丞 勝昱 沛亨 英格爾 世坤 廣錠 士開 萬國通 神盾 昇益 飛寶企業 長科 志嘉 興采 全達 富裔 精確 奧斯特 燦星旅 宏易 宏捷科 富驛-KY 唐鋒 常珵 劍湖山 聯光通 大世科 德記 立端 森田 泰偉 通訊-KY 三圓 華義 榮群 力泰 昇華 天宇 理銘 得利影 新零售 富裔 鼎創達 恩得利 燦星旅 愛地雅 李洲 富驛-KY 邦泰 凱柏實業 亞都 元炬 老爺知 及成 東凌-KY 昇銳 紅馬-KY 和進 德記 志豐 弘帆 耀勝 關中 倚強 大展證 台嘉碩 泰偉 錦明 華義 昱捷 得利影 鑫創 隆中 廣寰科 時報 點晶 旭然 斐成 鼎創達 泰谷 捷必勝-KY 典範 旭源 漢科 紅木-KY 益通 綠河-KY 振維 花王 鴻翊 欣雄 迎輝 欣泰 富晶通 大汽電 盈正 研勤 欣厚-KY 兆遠 IET-KY 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 應華 振發 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 茂達 松上 久正 亞銳士 立敦 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 良維 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 翔名 保銳 大億金茂 越峰 博智 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 太普高 鼎創達 大地-KY 富堡 愛地雅 邦泰 國統