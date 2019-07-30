[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 廣隆光電 經理人 劉晃瑋 12,000 12,000 贈與 張佳琦 奇鋐科技 法人董事代表人配偶 沈慶行之配偶 1,034,668 1,034,668 一般交易 亞洲光學 董事 賴以仁 33,907,039 16,000,000 洽特定人 慈梅籌備處代表人賴以仁 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 浩鼎 經理人 游丞德 887,128 500,000 一般交易 北基 監察人配偶 謝安棋之配偶 62,636 60,000 贈與 謝安棋 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 瑞興銀行 法人董事代表人 黃豊益 2,246,979 2,000,000 一般交易