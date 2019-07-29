【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

受到市場擔憂明日之中美貿易談判將可能出現破局，及日韓貿易戰恐將再度升溫，導致早盤台股隨日韓股市下挫，不過午盤受到台積電止跌拉抬，及傳產股中台塑化、華新集團類股上漲拉抬支撐，推動台股止跌翻紅，終場台股上漲 0.06%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 47.68 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到香港反中衝突再度擴大，市場擔憂反中衝突將持續引發香港旅遊人潮減少，經濟受衝擊程度將會加大，加上反中衝突擴大，亦可能引發中國制裁，資金撤出香港疑慮加重，導致恆生指數由地產類股領跌下，下跌超過 1%；另外，受到市場目前普遍預期此次貿易談判，中國與美國仍不急於談出實質協議，帶動 A50 指數走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

美國上週五公布第二季 GDP 年率成長 2.1%，較第一季的成長 3.1% 大幅減緩，不過略優於市場預期的 1.8%，支撐油價早盤走高，不過市場著眼於長線基本面，疲弱的經濟成長可能衝擊需求，即使 OPEC 國家致力減產，美國庫存持續降低，同時伊朗及西方國家關係惡化，也可能無法扭轉基本面供需失衡，使得油價上漲空間受限制；美國經濟成長降溫支撐本週降息預期，即使美元走高，金價依舊反彈小漲。

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