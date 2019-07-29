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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2344   華邦電                 10746     24848    2409   友達                   -8754    -63359  
00672L 元大S&P原油正2          5092         0    3481   群創                   -5907    -71561  
2337   旺宏                    2784     32434    00637L 元大滬深300正2         -4427         0  
2823   中壽                    2277     14167    2888   新光金                 -3543    -22769  
1326   台化                    2256     -2889    1605   華新                   -3541     -6087  
020000 富邦特選蘋果N           2108         0    6116   彩晶                   -2809     -3465  
1303   南亞                    1812     16747    00677U 富邦VIX                -2394         0  
3037   欣興                    1451      4197    00632R 元大台灣50反1          -2193         0  
2201   裕隆                    1338      3683    00633L 富邦上証正2            -2094         0  
00635U 元大S&P黃金             1032         0    2891   中信金                 -1965    -12362  
2884   玉山金                   942     -5940    2330   台積電                 -1804     21542  
5469   瀚宇博                   934      3574    2887   台新金                 -1754      6231  
00708L 元大S&P黃金正2           844         0    2324   仁寶                   -1475     -2891  
8150   南茂                     809      4392    1402   遠東新                 -1464     -6474  
0050   元大台灣50               709      6355    00634R 富邦上証反1            -1393         0  
8028   昇陽半導體               617      1049    2618   長榮航                 -1252     -9343  
5388   中磊                     601      1457    2412   中華電                 -1251     -4624  
2883   開發金                   594    -10760    6269   台郡                   -1244     -1556  
3704   合勤控                   589      -185    3231   緯創                   -1207      2073  
2903   遠百                     586      7760    00655L 國泰中國A50正2         -1202         0  
2498   宏達電                   578      -653    2371   大同                   -1136     -5973  
2316   楠梓電                   537       814    3041   揚智                    -890     -1810  
2303   聯電                     486    -12785    00671R 富邦NASDAQ反1           -863         0  
00669R 國泰美國道瓊反1          483         0    2610   華航                    -833     -2056  
2368   金像電                   483      4149    2881   富邦金                  -781     -6516  
3035   智原                     476      2508    1102   亞泥                    -768     -3042  
00648R 元大S&P500反1            469         0    2002   中鋼                    -736     -5850  
2383   台光電                   439      1383    2882   國泰金                  -727    -22287  
2317   鴻海                     434    -19547    2890   永豐金                  -690       484  
2615   萬海                     423      4532    2885   元大金                  -668     -4254  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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