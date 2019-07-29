[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2344 華邦電 10746 24848 2409 友達 -8754 -63359 00672L 元大S&P原油正2 5092 0 3481 群創 -5907 -71561 2337 旺宏 2784 32434 00637L 元大滬深300正2 -4427 0 2823 中壽 2277 14167 2888 新光金 -3543 -22769 1326 台化 2256 -2889 1605 華新 -3541 -6087 020000 富邦特選蘋果N 2108 0 6116 彩晶 -2809 -3465 1303 南亞 1812 16747 00677U 富邦VIX -2394 0 3037 欣興 1451 4197 00632R 元大台灣50反1 -2193 0 2201 裕隆 1338 3683 00633L 富邦上証正2 -2094 0 00635U 元大S&P黃金 1032 0 2891 中信金 -1965 -12362 2884 玉山金 942 -5940 2330 台積電 -1804 21542 5469 瀚宇博 934 3574 2887 台新金 -1754 6231 00708L 元大S&P黃金正2 844 0 2324 仁寶 -1475 -2891 8150 南茂 809 4392 1402 遠東新 -1464 -6474 0050 元大台灣50 709 6355 00634R 富邦上証反1 -1393 0 8028 昇陽半導體 617 1049 2618 長榮航 -1252 -9343 5388 中磊 601 1457 2412 中華電 -1251 -4624 2883 開發金 594 -10760 6269 台郡 -1244 -1556 3704 合勤控 589 -185 3231 緯創 -1207 2073 2903 遠百 586 7760 00655L 國泰中國A50正2 -1202 0 2498 宏達電 578 -653 2371 大同 -1136 -5973 2316 楠梓電 537 814 3041 揚智 -890 -1810 2303 聯電 486 -12785 00671R 富邦NASDAQ反1 -863 0 00669R 國泰美國道瓊反1 483 0 2610 華航 -833 -2056 2368 金像電 483 4149 2881 富邦金 -781 -6516 3035 智原 476 2508 1102 亞泥 -768 -3042 00648R 元大S&P500反1 469 0 2002 中鋼 -736 -5850 2383 台光電 439 1383 2882 國泰金 -727 -22287 2317 鴻海 434 -19547 2890 永豐金 -690 484 2615 萬海 423 4532 2885 元大金 -668 -4254 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股