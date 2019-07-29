[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/26 108/07/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.42750 10.42240 0.00510 0.04893 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.24810 10.24300 0.00510 0.04979 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.50870 10.50330 0.00540 0.05141 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.33570 10.33030 0.00540 0.05227 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.30340 10.30200 0.00140 0.01359 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30780 10.30600 0.00180 0.01747 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30710 10.30560 0.00150 0.01456 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.38700 10.37840 0.00860 0.08286 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.95460 9.94860 0.00600 0.06031 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.95460 9.94860 0.00600 0.06031 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.94760 9.94160 0.00600 0.06035 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.94760 9.94160 0.00600 0.06035 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.06290 10.05540 0.00750 0.07459 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.06290 10.05540 0.00750 0.07459 大華銀多元特別收益平衡基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81170 10.80640 0.00530 0.04905 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61030 10.60510 0.00520 0.04903 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72070 10.71790 0.00280 0.02612 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60690 10.60410 0.00280 0.02640 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.60000 23.51000 0.09000 0.38282 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.73000 25.31000 0.42000 1.65942 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.69470 41.77710 -0.08240 -0.19724 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.40550 40.39070 0.01480 0.03664 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93340 9.93510 -0.00170 -0.01711 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46630 10.46750 -0.00120 -0.01146 中國信託台灣活力基金 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99470 9.99620 -0.00150 -0.01501 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12210 10.11930 0.00280 0.02767 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04740 9.04490 0.00250 0.02764 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43100 10.42850 0.00250 0.02397 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29030 9.28800 0.00230 0.02476 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.51020 11.58000 -0.06980 -0.60276 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75100 9.81020 -0.05920 -0.60345 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.46500 11.44090 0.02410 0.21065 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99210 9.97100 0.02110 0.21161 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.80820 43.03190 -0.22370 -0.51985 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.78060 39.97350 -0.19290 -0.48257 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.37440 45.49470 -0.12030 -0.26443 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.01890 46.05370 -0.03480 -0.07556 中國信託智能運動基金-台幣 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 中國信託智能運動基金-美元 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03770 11.03750 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.22970 10.22060 0.00910 0.08904 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40760 9.39930 0.00830 0.08830 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.45150 10.44260 0.00890 0.08523 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61030 9.60210 0.00820 0.08540 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.92220 39.93280 -0.01060 -0.02654 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.89920 39.87300 0.02620 0.06571 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.64690 42.76430 -0.11740 -0.27453 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.47720 43.47560 0.00160 0.00368 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.06580 43.18520 -0.11940 -0.27648 元大2001基金 65.64000 65.79000 -0.15000 -0.22800 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.68460 45.78920 -0.10460 -0.22844 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.67930 43.78990 -0.11060 -0.25257 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.47000 21.26000 0.21000 0.98777 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71440 11.71360 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89020 10.88320 0.00700 0.06432 元大上證50基金 34.01000 33.95000 0.06000 0.17673 元大大中華TMT基金-人民幣 10.56000 10.41000 0.15000 1.44092 元大大中華TMT基金-新台幣 9.49000 9.35000 0.14000 1.49733 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 元大大中華價值指數基金-美元 12.69100 12.65600 0.03500 0.27655 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.26800 17.22000 0.04800 0.27875 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.08800 11.01700 0.07100 0.64446 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.76000 10.68500 0.07500 0.70192 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.06000 0.01000 0.32680 元大中國平衡基金-新台幣 13.83000 13.77000 0.06000 0.43573 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.37150 47.28480 0.08670 0.18336 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.97280 10.97600 -0.00320 -0.02915 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99010 9.99290 -0.00280 -0.02802 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18460 10.18170 0.00290 0.02848 元大巴西指數基金 7.41400 7.53400 -0.12000 -1.59278 元大日經225基金 27.50000 27.64000 -0.14000 -0.50651 元大台商收成基金 23.12000 23.11000 0.01000 0.04327 元大台灣50單日反向1倍基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 元大台灣50單日正向2倍基金 41.53000 41.85000 -0.32000 -0.76464 元大台灣中型100基金 33.96000 33.96000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 26.43400 26.55200 -0.11800 -0.44441 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 元大台灣卓越50基金 83.53000 84.18000 -0.65000 -0.77215 元大台灣金融基金 18.60000 18.64000 -0.04000 -0.21459 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.68000 32.74000 -0.06000 -0.18326 元大台灣高股息基金 27.53000 27.57000 -0.04000 -0.14509 元大台灣電子科技基金 36.89000 37.14000 -0.25000 -0.67313 元大全球ETF成長組合基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 元大全球ETF穩健組合基金 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420 元大全球人工智慧ETF基金 24.47000 24.75000 -0.28000 -1.13131 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349 元大全球不動產證券化基金-美元 12.34500 12.38000 -0.03500 -0.28271 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.61000 -0.03000 -0.45386 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.91000 -0.03000 -0.43415 元大全球股票入息基金-美元配息 8.60800 8.66800 -0.06000 -0.69220 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.59000 8.65000 -0.06000 -0.69364 元大全球新興市場精選組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 元大全球農業商機基金 18.24000 18.33000 -0.09000 -0.49100 元大印尼指數基金 10.02500 10.01300 0.01200 0.11984 元大印度指數基金 9.83100 9.85700 -0.02600 -0.26377 元大印度基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 元大多多基金 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000 元大多福基金 53.67000 53.76000 -0.09000 -0.16741 元大亞太成長基金 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39050 9.39150 -0.00100 -0.01065 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51240 7.51320 -0.00080 -0.01065 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.36200 9.38200 -0.02000 -0.21317 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.37000 10.34900 0.02100 0.20292 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23930 10.22990 0.00940 0.09189 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44280 10.43260 0.01020 0.09777 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.23020 10.22020 0.01000 0.09785 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51170 10.50110 0.01060 0.10094 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.29840 10.28810 0.01030 0.10012 元大卓越基金 44.37000 44.57000 -0.20000 -0.44873 元大店頭基金 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48480 10.48420 0.00060 0.00572 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85320 9.85090 0.00230 0.02335 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.60630 32.61260 -0.00630 -0.01932 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.99420 42.16780 -0.17360 -0.41169 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.07930 16.99760 0.08170 0.48066 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.16210 22.37290 -0.21080 -0.94221 元大美國政府7至10年期債券基金 42.04150 42.10680 -0.06530 -0.15508 元大高科技基金 20.08000 20.12000 -0.04000 -0.19881 元大得利貨幣市場基金 16.33190 16.33160 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03680 12.03660 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 元大富櫃50基金 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189 元大華夏中小基金 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659 元大新中國基金-人民幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 元大新中國基金-美元 9.22700 9.19100 0.03600 0.39169 元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 元大新主流基金 25.28000 25.28000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 9.67700 9.66300 0.01400 0.14488 元大新東協平衡基金-新台幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03110 11.03870 -0.00760 -0.06885 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19350 10.19500 -0.00150 -0.01471 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.62020 11.62160 -0.00140 -0.01205 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.57430 9.57550 -0.00120 -0.01253 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.57730 10.57550 0.00180 0.01702 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81660 9.81490 0.00170 0.01732 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82730 10.82510 0.00220 0.02032 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05680 10.05470 0.00210 0.02089 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10800 10.10660 0.00140 0.01385 元大新興亞洲基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.86870 9.88720 -0.01850 -0.18711 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.14480 9.16200 -0.01720 -0.18773 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.22210 10.24100 -0.01890 -0.18455 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.48730 9.50490 -0.01760 -0.18517 元大萬泰貨幣市場基金 15.16930 15.16910 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.52000 37.59000 -0.07000 -0.18622 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223 元大實質多重資產基金-美元 8.18500 8.26300 -0.07800 -0.94397 元大實質多重資產基金-新台幣 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 元大滬深300單日反向1倍基金 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407 元大滬深300單日正向2倍基金 18.39000 18.34000 0.05000 0.27263 元大摩臺基金 39.12000 39.41000 -0.29000 -0.73585 元大標普500基金 28.33000 28.47000 -0.14000 -0.49175 元大標普500單日反向1倍基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 元大標普500單日正向2倍基金 37.72000 38.10000 -0.38000 -0.99738 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.76000 20.83000 -0.07000 -0.33605 元大標智滬深300基金 18.56000 18.54000 0.02000 0.10787 元大歐洲50基金 25.66000 25.82000 -0.16000 -0.61967 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.26270 9.31200 -0.04930 -0.52942 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29760 10.29740 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.01000 16.05000 -0.04000 -0.24922 日盛上選基金 37.02000 36.95000 0.07000 0.18945 日盛小而美基金 19.13000 19.11000 0.02000 0.10466 日盛中國內需動力基金 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35740 12.36190 -0.00450 -0.03640 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84290 9.84650 -0.00360 -0.03656 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62310 12.62360 -0.00050 -0.00396 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04950 10.04990 -0.00040 -0.00398 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41610 11.41660 -0.00050 -0.00438 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07130 9.07160 -0.00030 -0.00331 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.34000 10.23000 0.11000 1.07527 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.76000 10.66000 0.10000 0.93809 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 日盛日盛基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 日盛全球抗暖化基金 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57380 10.57850 -0.00470 -0.04443 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43110 9.43530 -0.00420 -0.04451 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34150 10.34630 -0.00480 -0.04639 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.22430 9.22850 -0.00420 -0.04551 日盛全球智能車基金(美元) 10.70000 10.77000 -0.07000 -0.64995 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52110 2.52170 -0.00060 -0.02379 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65360 1.65400 -0.00040 -0.02418 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39050 0.39050 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25670 0.25660 0.00010 0.03897 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88170 12.88100 0.00070 0.00543 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.34010 8.33970 0.00040 0.00480 日盛亞洲機會基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 日盛首選基金 18.23000 18.21000 0.02000 0.10983 日盛高科技基金 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.84040 14.84020 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.07000 42.06000 0.01000 0.02378 日盛精選五虎基金 37.76000 37.74000 0.02000 0.05299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55120 13.55100 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.02000 33.05000 -0.03000 -0.09077 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 台新MSCI中國基金 20.65000 20.58000 0.07000 0.34014 台新大眾貨幣市場基金 14.22790 14.22770 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.42210 10.42760 -0.00550 -0.05274 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55380 10.55360 0.00020 0.00190 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20050 10.20010 0.00040 0.00392 台新中國通基金 47.41000 47.49000 -0.08000 -0.16846 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56960 0.56440 0.00520 0.92133 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.67800 17.51600 0.16200 0.92487 台新中國精選中小基金-美元 0.32540 0.32220 0.00320 0.99317 台新中國精選中小基金-新台幣 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 台新主流基金 25.64000 25.54000 0.10000 0.39154 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.47000 23.55000 -0.08000 -0.33970 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75940 0.76220 -0.00280 -0.36736 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.68000 -0.06000 -0.35971 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53670 0.53870 -0.00200 -0.37126 台新台灣中小基金 36.70000 36.64000 0.06000 0.16376 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.58600 10.60530 -0.01930 -0.18198 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.82550 9.84350 -0.01800 -0.18286 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.36630 11.38720 -0.02090 -0.18354 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.18630 10.19140 -0.00510 -0.05004 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40650 11.41230 -0.00580 -0.05082 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 台新印度基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65220 8.65500 -0.00280 -0.03235 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28350 0.28360 -0.00010 -0.03526 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70560 12.70970 -0.00410 -0.03226 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41130 0.41140 -0.00010 -0.02431 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.08000 40.06000 0.02000 0.04993 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.91000 41.06000 -0.15000 -0.36532 台新真吉利貨幣市場基金 11.13320 11.13300 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.29230 33.23310 0.05920 0.17814 台新智慧生活基金-美元 11.06900 11.12540 -0.05640 -0.50695 台新智慧生活基金-新台幣 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39060 8.39410 -0.00350 -0.04170 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64560 8.64880 -0.00320 -0.03700 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.52930 9.53320 -0.00390 -0.04091 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.82940 9.83310 -0.00370 -0.03763 台新新興市場債券基金(A類型) 11.77700 11.75660 0.02040 0.17352 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37320 0.37250 0.00070 0.18792 台新新興市場債券基金(B類型) 8.35090 8.33650 0.01440 0.17273 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27920 0.27880 0.00040 0.14347 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.72000 0.01000 0.17483 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.32000 22.32000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26830 10.26920 -0.00090 -0.00876 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06850 10.06400 0.00450 0.04471 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16240 10.15800 0.00440 0.04332 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26820 10.26910 -0.00090 -0.00876 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06830 10.06380 0.00450 0.04471 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.16240 10.15800 0.00440 0.04332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.20670 42.30950 -0.10280 -0.24297 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.76760 41.84140 -0.07380 -0.17638 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.05450 39.99030 0.06420 0.16054 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.37030 11.36960 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20950 10.20260 0.00690 0.06763 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21920 9.22200 -0.00280 -0.03036 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86360 10.86690 -0.00330 -0.03037 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83490 7.83250 0.00240 0.03064 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30310 9.30030 0.00280 0.03011 永豐中小基金 54.55000 54.66000 -0.11000 -0.20124 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78640 1.78830 -0.00190 -0.10625 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49900 2.50170 -0.00270 -0.10793 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19450 8.19810 -0.00360 -0.04391 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12190 11.12690 -0.00500 -0.04494 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.84000 4.79000 0.05000 1.04384 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.89000 21.67000 0.22000 1.01523 永豐主流品牌基金 19.78000 19.87000 -0.09000 -0.45294 永豐永豐基金 34.07000 34.23000 -0.16000 -0.46743 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25860 9.24350 0.01510 0.16336 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.78410 9.76820 0.01590 0.16277 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15610 9.14110 0.01500 0.16409 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.67820 9.66240 0.01580 0.16352 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 永豐南非幣2021保本基金 14.18250 14.18390 -0.00140 -0.00987 永豐高科技基金 24.41000 24.46000 -0.05000 -0.20442 永豐貨幣市場基金 13.94360 13.94350 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11090 2.11170 -0.00080 -0.03788 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61580 2.61680 -0.00100 -0.03821 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79770 7.79600 0.00170 0.02181 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96610 10.96360 0.00250 0.02280 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22450 7.21970 0.00480 0.06648 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62600 11.61830 0.00770 0.06627 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649 永豐臺灣加權ETF基金 55.33000 55.61000 -0.28000 -0.50351 永豐領航科技基金 39.40000 39.50000 -0.10000 -0.25316 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 永豐趨勢平衡基金 42.10000 42.19000 -0.09000 -0.21332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89950 11.89870 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74910 9.76090 -0.01180 -0.12089 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.39940 10.41200 -0.01260 -0.12101 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81320 9.82470 -0.01150 -0.11705 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29990 10.31190 -0.01200 -0.11637 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80390 9.81850 -0.01460 -0.14870 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58420 10.59990 -0.01570 -0.14811 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82350 9.83760 -0.01410 -0.14333 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38500 10.39990 -0.01490 -0.14327 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.27000 15.17000 0.10000 0.65920 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06190 10.06290 -0.00100 -0.00994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06190 10.06290 -0.00100 -0.00994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00900 10.01020 -0.00120 -0.01199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00900 10.01020 -0.00120 -0.01199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.15250 10.14640 0.00610 0.06012 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.15240 10.14620 0.00620 0.06111 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06410 10.06510 -0.00100 -0.00994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06400 10.06510 -0.00110 -0.01093 兆豐國際生命科學基金 15.44000 15.65000 -0.21000 -1.34185 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.48100 10.51610 -0.03510 -0.33377 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71970 10.75530 -0.03560 -0.33100 兆豐國際全球基金 31.63000 31.74000 -0.11000 -0.34657 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49600 10.49530 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22480 10.22260 0.00220 0.02152 兆豐國際國民基金 23.60000 23.64000 -0.04000 -0.16920 兆豐國際第一基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76550 10.75870 0.00680 0.06320 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21700 8.21180 0.00520 0.06332 兆豐國際萬全基金 20.97000 21.00000 -0.03000 -0.14286 兆豐國際電子基金 27.12000 27.17000 -0.05000 -0.18403 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.36000 22.49000 -0.13000 -0.57803 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 兆豐國際豐台灣基金 36.21000 36.29000 -0.08000 -0.22045 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55960 12.55940 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.99100 9.99500 -0.00400 -0.04002 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.98630 9.98840 -0.00210 -0.02102 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.99680 9.99810 -0.00130 -0.01300 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99390 9.99590 -0.00200 -0.02001 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97760 9.97690 0.00070 0.00702 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.99120 9.99500 -0.00380 -0.03802 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98900 9.98840 0.00060 0.00601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00530 9.99810 0.00720 0.07201 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.99860 9.99590 0.00270 0.02701 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98690 9.97690 0.01000 0.10023 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90090 10.89790 0.00300 0.02753 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66580 10.66590 -0.00010 -0.00094 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89040 10.88740 0.00300 0.02755 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58060 10.57760 0.00300 0.02836 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73140 10.73150 -0.00010 -0.00093 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68810 10.68530 0.00280 0.02620 合庫台灣基金 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74940 11.74160 0.00780 0.06643 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.74450 12.73480 0.00970 0.07617 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.36790 11.35950 0.00840 0.07395 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.14790 12.13870 0.00920 0.07579 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16980 8.16440 0.00540 0.06614 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45850 9.45130 0.00720 0.07618 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16480 9.15810 0.00670 0.07316 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.87140 8.86460 0.00680 0.07671 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31730 9.31050 0.00680 0.07304 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 合庫全球新興市場基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 合庫貨幣市場基金 10.17570 10.17550 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.01140 10.00190 0.00950 0.09498 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33090 10.32110 0.00980 0.09495 合庫新興多重收益基金A類型 10.60600 10.59660 0.00940 0.08871 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15560 12.14370 0.01190 0.09799 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.43690 15.41510 0.02180 0.14142 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.79330 8.78530 0.00800 0.09106 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.61500 9.60580 0.00920 0.09578 合庫新興多重收益基金B類型 7.96560 7.95850 0.00710 0.08921 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.74620 8.73770 0.00850 0.09728 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67410 10.65950 0.01460 0.13697 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696 安本標準兩岸價值基金 美元 11.88000 11.76000 0.12000 1.02041 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17840 10.17780 0.00060 0.00590 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18680 10.18610 0.00070 0.00687 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.03570 10.07950 -0.04380 -0.43455 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14900 10.14530 0.00370 0.03647 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.17830 10.17770 0.00060 0.00590 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.18680 10.18610 0.00070 0.00687 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.03570 10.07940 -0.04370 -0.43356 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.14890 10.14530 0.00360 0.03548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22510 11.22440 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.10220 10.08960 0.01260 0.12488 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06110 10.04820 0.01290 0.12838 安聯中國東協基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276 安聯中國策略基金-美元 12.57000 12.44000 0.13000 1.04502 安聯中國策略基金-新臺幣 16.46000 16.29000 0.17000 1.04359 安聯中華新思路基金-人民幣 15.43000 15.27000 0.16000 1.04781 安聯中華新思路基金-美元 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.60000 13.44000 0.16000 1.19048 安聯台灣大壩基金 31.78000 31.77000 0.01000 0.03148 安聯台灣科技基金 54.07000 53.85000 0.22000 0.40854 安聯台灣貨幣市場基金 12.55080 12.55060 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.20000 36.10000 0.10000 0.27701 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80410 10.80010 0.00400 0.03704 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.92660 15.92160 0.00500 0.03140 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92210 9.91890 0.00320 0.03226 安聯四季成長組合基金-美元 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.14000 12.18000 -0.04000 -0.32841 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.26690 13.26250 0.00440 0.03318 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.85300 10.84960 0.00340 0.03134 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.92360 12.91990 0.00370 0.02864 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61980 9.61750 0.00230 0.02391 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55870 9.55570 0.00300 0.03139 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09560 9.09300 0.00260 0.02859 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25010 10.25160 -0.00150 -0.01463 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29890 10.29600 0.00290 0.02817 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.52790 12.51750 0.01040 0.08308 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37730 11.36690 0.01040 0.09149 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98540 10.97570 0.00970 0.08838 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66000 8.65260 0.00740 0.08552 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52810 8.52040 0.00770 0.09037 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20810 8.20080 0.00730 0.08902 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.28410 10.27810 0.00600 0.05838 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20220 10.19320 0.00900 0.08829 安聯全球人口趨勢基金 12.55000 12.66000 -0.11000 -0.86888 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.57000 33.83000 -0.26000 -0.76855 安聯全球油礦金趨勢基金 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48280 12.48430 -0.00150 -0.01202 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56760 10.56880 -0.00120 -0.01135 安聯全球新興市場基金 17.57000 17.58000 -0.01000 -0.05688 安聯全球農金趨勢基金 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 安聯亞洲動態策略基金 22.88000 22.76000 0.12000 0.52724 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08320 10.08570 -0.00250 -0.02479 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08950 10.09290 -0.00340 -0.03369 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08230 10.08480 -0.00250 -0.02479 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09190 10.09550 -0.00360 -0.03566 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08620 10.08870 -0.00250 -0.02478 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03900 10.04260 -0.00360 -0.03585 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03900 10.04260 -0.00360 -0.03585 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03900 10.04260 -0.00360 -0.03585 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57320 10.57350 -0.00030 -0.00284 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10690 10.10720 -0.00030 -0.00297 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.82900 90.80300 0.02600 0.02863 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41020 13.40580 0.00440 0.03282 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.66980 68.65040 0.01940 0.02826 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01020 10.00690 0.00330 0.03298 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74500 2.74540 -0.00040 -0.01457 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96210 10.96420 -0.00210 -0.01915 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28080 2.28140 -0.00060 -0.02630 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85810 8.85980 -0.00170 -0.01919 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.53670 10.53100 0.00570 0.05413 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47440 10.46850 0.00590 0.05636 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.84990 10.83870 0.01120 0.10333 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.43580 10.42960 0.00620 0.05945 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.47310 10.46860 0.00450 0.04299 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.43480 10.42920 0.00560 0.05370 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34540 10.33950 0.00590 0.05706 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.64100 10.63040 0.01060 0.09971 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.33230 10.32610 0.00620 0.06004 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.38130 10.37720 0.00410 0.03951 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29760 10.29440 0.00320 0.03108 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.39120 10.38290 0.00830 0.07994 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.29030 10.28710 0.00320 0.03111 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23440 10.23310 0.00130 0.01270 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30620 10.30300 0.00320 0.03106 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.34240 10.33420 0.00820 0.07935 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.29010 10.28690 0.00320 0.03111 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23400 10.23270 0.00130 0.01270 宏利台灣動力基金A類型 31.87000 31.91000 -0.04000 -0.12535 宏利台灣動力基金I類型 31.87000 31.91000 -0.04000 -0.12535 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13640 10.16060 -0.02420 -0.23817 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.01960 10.04380 -0.02420 -0.24094 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65870 7.67640 -0.01770 -0.23058 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63510 7.65380 -0.01870 -0.24432 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 宏利全球債券組合基金 13.81140 13.80220 0.00920 0.06666 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00060 2.99870 0.00190 0.06336 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46440 12.45860 0.00580 0.04655 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97050 8.96620 0.00430 0.04796 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55330 2.55210 0.00120 0.04702 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54150 11.53510 0.00640 0.05548 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49240 3.49050 0.00190 0.05443 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56080 0.56050 0.00030 0.05352 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.81000 15.80000 0.01000 0.06329 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33580 12.33310 0.00270 0.02189 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.92310 10.92070 0.00240 0.02198 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48050 10.47960 0.00090 0.00859 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76810 8.76610 0.00200 0.02282 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40860 8.40670 0.00190 0.02260 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26680 8.26620 0.00060 0.00726 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42500 8.42290 0.00210 0.02493 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04450 3.04300 0.00150 0.04929 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44120 0.44100 0.00020 0.04535 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.27310 13.26830 0.00480 0.03618 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00520 1.00470 0.00050 0.04977 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.62720 7.62440 0.00280 0.03672 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11880 2.11780 0.00100 0.04722 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30590 0.00020 0.06538 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.28940 9.28610 0.00330 0.03554 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33770 0.33750 0.00020 0.05926 宏利萬利貨幣市場基金 13.69050 13.69040 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.57000 2.56000 0.01000 0.39063 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.74000 26.81000 -0.07000 -0.26110 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.74000 26.81000 -0.07000 -0.26110 宏利澳幣保本基金 12.68080 12.67550 0.00530 0.04181 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.24000 12.22000 0.02000 0.16367 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.43200 10.44560 -0.01360 -0.13020 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67090 9.67970 -0.00880 -0.09091 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17270 9.18070 -0.00800 -0.08714 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.55840 11.56860 -0.01020 -0.08817 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 貝萊德新台幣基金 12.97260 12.97250 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.13000 28.20000 -0.07000 -0.24823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49790 11.49630 0.00160 0.01392 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17380 10.16910 0.00470 0.04622 保德信大中華基金-人民幣 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 保德信大中華基金-美元 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 保德信大中華基金-新台幣 30.60000 30.38000 0.22000 0.72416 保德信中小型股基金 49.46000 49.55000 -0.09000 -0.18163 保德信中國中小基金-人民幣 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743 保德信中國中小基金-美元 8.49000 8.41000 0.08000 0.95125 保德信中國中小基金-新臺幣 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00060 9.95810 0.04250 0.42679 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07910 10.03620 0.04290 0.42745 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.11990 10.07690 0.04300 0.42672 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.22520 11.17750 0.04770 0.42675 保德信中國品牌基金-人民幣 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 保德信中國品牌基金-美元 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.30000 11.18000 0.12000 1.07335 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.98000 29.05000 -0.07000 -0.24096 保德信全球消費商機基金 19.66000 19.74000 -0.08000 -0.40527 保德信全球基礎建設基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075 保德信全球資源基金 7.40000 7.48000 -0.08000 -1.06952 保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.33000 33.55000 -0.22000 -0.65574 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.52960 10.55320 -0.02360 -0.22363 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.95930 10.98380 -0.02450 -0.22306 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.58730 10.61070 -0.02340 -0.22053 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.01720 11.04160 -0.02440 -0.22098 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68360 9.70720 -0.02360 -0.24312 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85510 10.88160 -0.02650 -0.24353 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26770 9.29000 -0.02230 -0.24004 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.37150 10.39650 -0.02500 -0.24047 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20990 8.21480 -0.00490 -0.05965 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.32410 11.33090 -0.00680 -0.06001 保德信亞太基金 20.92000 20.89000 0.03000 0.14361 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74950 8.74770 0.00180 0.02058 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.12900 12.12650 0.00250 0.02062 保德信店頭市場基金 35.89000 35.97000 -0.08000 -0.22241 保德信拉丁美洲基金 7.52000 7.64000 -0.12000 -1.57068 保德信金平衡基金 30.73000 30.85000 -0.12000 -0.38898 保德信金滿意基金 43.35000 43.56000 -0.21000 -0.48209 保德信科技島基金 27.53000 27.61000 -0.08000 -0.28975 保德信高成長基金 97.69000 98.07000 -0.38000 -0.38748 保德信貨幣市場基金 15.84340 15.84310 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.75420 10.80840 -0.05420 -0.50146 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.02010 11.07540 -0.05530 -0.49930 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.07310 11.11170 -0.03860 -0.34738 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.62450 10.66120 -0.03670 -0.34424 保德信新世紀基金 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24580 8.24680 -0.00100 -0.01213 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.41170 10.41250 -0.00080 -0.00768 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.74500 11.74630 -0.00130 -0.01107 保德信新興趨勢組合基金 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 保德信瑞騰基金 15.65220 15.65160 0.00060 0.00383 保德信歐洲組合基金 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.98680 9.99290 -0.00610 -0.06104 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.56450 10.57090 -0.00640 -0.06054 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93020 9.93750 -0.00730 -0.07346 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23910 10.24630 -0.00720 -0.07027 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00380 10.00800 -0.00420 -0.04197 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53200 10.53560 -0.00360 -0.03417 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94760 9.95140 -0.00380 -0.03819 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33140 10.33530 -0.00390 -0.03773 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61750 10.62250 -0.00500 -0.04707 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.36160 10.37020 -0.00860 -0.08293 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76090 10.76980 -0.00890 -0.08264 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.31580 10.32430 -0.00850 -0.08233 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.65370 10.66230 -0.00860 -0.08066 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19710 10.20110 -0.00400 -0.03921 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76030 10.76460 -0.00430 -0.03995 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11530 10.11900 -0.00370 -0.03656 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52360 10.52770 -0.00410 -0.03894 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93600 9.93530 0.00070 0.00705 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93600 9.93520 0.00080 0.00805 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.09460 10.08890 0.00570 0.05650 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.92020 9.91940 0.00080 0.00807 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.92020 9.91940 0.00080 0.00807 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.07420 10.06030 0.01390 0.13817 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46470 10.46610 -0.00140 -0.01338 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21920 10.22040 -0.00120 -0.01174 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.38830 10.39270 -0.00440 -0.04234 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77170 10.77630 -0.00460 -0.04269 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51570 10.51650 -0.00080 -0.00761 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18590 11.18640 -0.00050 -0.00447 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40260 10.40690 -0.00430 -0.04132 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71450 10.71900 -0.00450 -0.04198 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56370 10.56090 0.00280 0.02651 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62360 10.62050 0.00310 0.02919 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66520 10.66170 0.00350 0.03283 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41340 10.41490 -0.00150 -0.01440 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44280 10.44440 -0.00160 -0.01532 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50150 10.49830 0.00320 0.03048 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.68420 10.68130 0.00290 0.02715 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.26610 10.26760 -0.00150 -0.01461 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.36410 10.36570 -0.00160 -0.01544 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97440 1.97440 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83260 2.83250 0.00010 0.00353 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29600 0.29590 0.00010 0.03380 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46060 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41040 8.41040 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.29410 12.31000 -0.01590 -0.12916 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72280 9.72290 -0.00010 -0.00103 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.36650 12.36670 -0.00020 -0.00162 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76720 8.76660 0.00060 0.00684 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20400 11.20320 0.00080 0.00714 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94970 10.94990 -0.00020 -0.00183 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75690 10.75840 -0.00150 -0.01394 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.81000 19.85000 -0.04000 -0.20151 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4584.83000 4594.49000 -9.66000 -0.21025 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30700 10.31050 -0.00350 -0.03395 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21030 11.21590 -0.00560 -0.04993 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20630 10.21270 -0.00640 -0.06267 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93700 9.94350 -0.00650 -0.06537 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56440 10.57130 -0.00690 -0.06527 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94660 9.95410 -0.00750 -0.07535 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32160 10.32980 -0.00820 -0.07938 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53590 10.54200 -0.00610 -0.05786 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19620 6.19860 -0.00240 -0.03872 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.35590 11.36030 -0.00440 -0.03873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.75100 10.70880 0.04220 0.39407 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.76580 11.72000 0.04580 0.39078 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.97360 10.93050 0.04310 0.39431 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.26590 9.22950 0.03640 0.39439 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.59310 9.55570 0.03740 0.39139 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46860 9.43150 0.03710 0.39336 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.63940 10.59750 0.04190 0.39538 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.11570 11.07240 0.04330 0.39106 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.09860 11.05500 0.04360 0.39439 柏瑞五國金勢力建設基金 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064 柏瑞巨人基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70140 13.70130 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40310 14.39360 0.00950 0.06600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74200 12.73410 0.00790 0.06204 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.34070 13.33140 0.00930 0.06976 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67240 8.66660 0.00580 0.06692 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84180 6.83730 0.00450 0.06582 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76640 8.76100 0.00540 0.06164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53480 8.52440 0.01040 0.12200 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86890 10.86130 0.00760 0.06997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48650 8.47840 0.00810 0.09554 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.93110 12.92310 0.00800 0.06190 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47580 12.46760 0.00820 0.06577 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.18720 13.17110 0.01610 0.12224 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.14440 12.13590 0.00850 0.07004 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06650 9.06050 0.00600 0.06622 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79860 9.79260 0.00600 0.06127 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75290 9.74100 0.01190 0.12216 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.66320 9.65640 0.00680 0.07042 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52480 9.51580 0.00900 0.09458 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78600 10.78950 -0.00350 -0.03244 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.71170 10.71690 -0.00520 -0.04852 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.55350 10.55640 -0.00290 -0.02747 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.61730 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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73620 9.73480 0.00140 0.01438 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67050 9.66780 0.00270 0.02793 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04970 11.04730 0.00240 0.02172 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87760 11.87600 0.00160 0.01347 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65500 11.65180 0.00320 0.02746 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04530 9.04330 0.00200 0.02212 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73670 9.73540 0.00130 0.01335 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67100 9.66830 0.00270 0.02793 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.72000 14.67000 0.05000 0.34083 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.59000 13.50000 0.09000 0.66667 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.95000 13.85000 0.10000 0.72202 柏瑞拉丁美洲基金 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09240 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.06080 11.05830 0.00250 0.02261 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.70210 11.69900 0.00310 0.02650 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73080 9.72940 0.00140 0.01439 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.21780 9.21580 0.00200 0.02170 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.88820 9.88560 0.00260 0.02630 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.08470 12.07600 0.00870 0.07204 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.85280 12.84380 0.00900 0.07007 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.72620 11.71690 0.00930 0.07937 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.41700 9.41010 0.00690 0.07333 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04380 10.03680 0.00700 0.06974 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04830 10.04030 0.00800 0.07968 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.11440 12.10600 0.00840 0.06939 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.78200 10.77420 0.00780 0.07240 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.17290 11.16400 0.00890 0.07972 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99800 9.99080 0.00720 0.07207 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.58300 9.57600 0.00700 0.07310 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28440 10.27730 0.00710 0.06908 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78900 9.78120 0.00780 0.07974 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.35000 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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.48000 34.39000 0.09000 0.26170 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80800 11.80720 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71350 1.71240 0.00110 0.06424 國泰大中華基金 20.65000 20.66000 -0.01000 -0.04840 國泰小龍基金-美元I 0.49610 0.49640 -0.00030 -0.06044 國泰小龍基金-新台幣 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金-美元I 1.43370 1.43470 -0.00100 -0.06970 國泰中小成長基金-新台幣 44.56000 44.57000 -0.01000 -0.02244 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.42770 4.38250 0.04520 1.03137 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70380 0.69630 0.00750 1.07712 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75290 0.74480 0.00810 1.08754 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.03000 19.81000 0.22000 1.11055 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.52950 42.34110 0.18840 0.44496 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29550 2.29680 -0.00130 -0.05660 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32950 0.32950 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.13020 10.12990 0.00030 0.00296 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15020 8.14990 0.00030 0.00368 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.36350 2.34900 0.01450 0.61728 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34160 0.33930 0.00230 0.67787 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.64910 10.57810 0.07100 0.67120 國泰中國新興債券基金-美元 0.34300 0.34310 -0.00010 -0.02915 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48570 10.48750 -0.00180 -0.01716 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.28030 4.23940 0.04090 0.96476 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61750 0.61120 0.00630 1.03076 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.35000 19.16000 0.19000 0.99165 國泰中港台基金-人民幣 3.22510 3.18360 0.04150 1.30356 國泰中港台基金-美元 0.47100 0.46470 0.00630 1.35571 國泰中港台基金-新台幣 14.59000 14.39000 0.20000 1.38985 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.09160 10.08760 0.00400 0.03965 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.24430 10.23980 0.00450 0.04395 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.30270 10.29790 0.00480 0.04661 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.86000 26.97000 -0.11000 -0.40786 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.80000 33.24000 -0.44000 -1.32371 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35460 0.35410 0.00050 0.14120 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33440 0.33400 0.00040 0.11976 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33490 0.00040 0.11944 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.03160 11.01800 0.01360 0.12343 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.41070 10.39790 0.01280 0.12310 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.44590 10.43300 0.01290 0.12365 國泰台灣貨幣市場基金 12.46160 12.46150 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42400 0.42530 -0.00130 -0.30567 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37500 0.37620 -0.00120 -0.31898 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45260 0.45400 -0.00140 -0.30837 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55150 0.55120 0.00030 0.05443 國泰全球高股息基金-人民幣 2.54590 2.55910 -0.01320 -0.51581 國泰全球高股息基金-美元 0.37080 0.37250 -0.00170 -0.45638 國泰全球高股息基金-新台幣 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53610 0.53660 -0.00050 -0.09318 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48780 0.48880 -0.00100 -0.20458 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.26000 14.29000 -0.03000 -0.20994 國泰全球資源基金-美元 0.16540 0.16660 -0.00120 -0.72029 國泰全球資源基金-新台幣 5.22000 5.26000 -0.04000 -0.76046 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62230 0.62360 -0.00130 -0.20847 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89530 0.89400 0.00130 0.14541 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.03000 21.15000 -0.12000 -0.56738 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.61000 22.65000 -0.04000 -0.17660 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54260 2.54520 -0.00260 -0.10215 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37120 0.37140 -0.00020 -0.05385 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31890 0.31910 -0.00020 -0.06268 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.49210 11.49770 -0.00560 -0.04871 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.87200 9.87680 -0.00480 -0.04860 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53330 0.53160 0.00170 0.31979 國泰亞洲成長基金-美元 0.39950 0.39980 -0.00030 -0.07504 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 國泰科技生化基金 34.98000 34.97000 0.01000 0.02860 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.89000 30.05000 -0.16000 -0.53245 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661 國泰美國費城半導體基金 15.59000 15.86000 -0.27000 -1.70240 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.47560 43.69790 -0.22230 -0.50872 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.47310 17.39040 0.08270 0.47555 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.70210 22.92220 -0.22010 -0.96020 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.45780 44.49710 -0.03930 -0.08832 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.11790 45.08050 0.03740 0.08296 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.08000 43.11470 -0.03470 -0.08048 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.00000 0.32170 0.00000 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32170 0.00000 0.32170 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 12.82540 12.81820 0.00720 0.05617 國泰紐幣八年期保本基金 13.19690 13.18690 0.01000 0.07583 國泰紐幣保本基金 12.75650 12.75460 0.00190 0.01490 國泰國泰基金-新台幣A 23.83000 23.88000 -0.05000 -0.20938 國泰國泰基金-新台幣I 23.83000 23.88000 -0.05000 -0.20938 國泰富時中國A50基金 22.41000 22.37000 0.04000 0.17881 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.56060 46.69630 -0.13570 -0.29060 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34690 0.34710 -0.00020 -0.05762 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50890 0.50750 0.00140 0.27586 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.38920 42.36920 0.02000 0.04720 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.44000 21.40000 0.04000 0.18692 國泰新興市場基金-美元 0.39800 0.39820 -0.00020 -0.05023 國泰新興市場基金-新台幣 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43990 2.44360 -0.00370 -0.15142 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50470 1.50700 -0.00230 -0.15262 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36660 -0.00040 -0.10911 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22830 -0.00020 -0.08760 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35670 0.35710 -0.00040 -0.11201 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08710 11.09880 -0.01170 -0.10542 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70870 6.71580 -0.00710 -0.10572 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.17960 44.34380 -0.16420 -0.37029 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.86520 45.02200 -0.15680 -0.34827 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.67550 42.73410 -0.05860 -0.13713 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.23000 38.46000 -0.23000 -0.59802 國泰標普北美科技ETF基金 24.12000 24.33000 -0.21000 -0.86313 國泰歐洲精選基金-美元 0.34920 0.35290 -0.00370 -1.04846 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.95410 39.93640 0.01770 0.04432 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.76000 23.06000 -0.30000 -1.30095 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.23000 20.24000 -0.01000 -0.04941 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.28000 18.34000 -0.06000 -0.32715 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41650 0.41650 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.55880 12.56130 -0.00250 -0.01990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56130 10.56290 -0.00160 -0.01515 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45450 10.45350 0.00100 0.00957 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59160 10.59180 -0.00020 -0.00189 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24320 10.24470 -0.00150 -0.01464 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17060 10.17110 -0.00050 -0.00492 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23480 10.23500 -0.00020 -0.00195 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98080 9.97970 0.00110 0.01102 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.81120 9.79940 0.01180 0.12042 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94550 9.94290 0.00260 0.02615 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.78030 9.77750 0.00280 0.02864 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98070 9.97960 0.00110 0.01102 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.80660 9.79470 0.01190 0.12149 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94540 9.94290 0.00250 0.02514 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.78030 9.77750 0.00280 0.02864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44340 11.44250 0.00090 0.00787 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11820 10.10570 0.01250 0.12369 第一金大中華基金 26.70000 26.78000 -0.08000 -0.29873 第一金小型精選基金 33.59000 33.56000 0.03000 0.08939 第一金中國世紀基金-人民幣 13.65000 13.52000 0.13000 0.96154 第一金中國世紀基金-美元 8.53130 8.44590 0.08540 1.01114 第一金中國世紀基金-美元-N 8.53160 8.44620 0.08540 1.01111 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76320 9.76910 -0.00590 -0.06039 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37320 8.37460 -0.00140 -0.01672 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.29930 11.30610 -0.00680 -0.06014 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86130 9.86290 -0.00160 -0.01622 第一金中概平衡基金 27.81000 27.80000 0.01000 0.03597 第一金台灣貨幣市場基金 15.32650 15.32630 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.69900 178.69600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.19550 16.25090 -0.05540 -0.34090 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.19470 16.25010 -0.05540 -0.34092 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.21540 11.31600 -0.10060 -0.88901 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.21350 11.31410 -0.10060 -0.88916 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.12230 10.17930 -0.05700 -0.55996 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.12230 10.17930 -0.05700 -0.55996 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.71400 13.83720 -0.12320 -0.89035 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.73250 13.85590 -0.12340 -0.89060 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.04000 13.16000 -0.12000 -0.91185 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.07000 13.19000 -0.12000 -0.90978 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91180 9.92230 -0.01050 -0.10582 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90770 9.91810 -0.01040 -0.10486 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.53880 9.54910 -0.01030 -0.10786 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56310 9.57350 -0.01040 -0.10863 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.79370 10.80500 -0.01130 -0.10458 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42240 10.43360 -0.01120 -0.10735 第一金全球大趨勢基金 25.75000 25.86000 -0.11000 -0.42537 第一金全球不動產證券化基金A 9.37210 9.43430 -0.06220 -0.65930 第一金全球不動產證券化基金B 6.46990 6.51290 -0.04300 -0.66023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.07090 10.10440 -0.03350 -0.33154 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.07120 10.10470 -0.03350 -0.33153 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.94620 10.98260 -0.03640 -0.33143 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.94790 10.98430 -0.03640 -0.33138 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58760 8.58390 0.00370 0.04310 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52970 10.52530 0.00440 0.04180 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28830 9.28720 0.00110 0.01184 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28670 9.28650 0.00020 0.00215 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73920 7.73670 0.00250 0.03231 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73320 7.73080 0.00240 0.03104 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51240 8.51000 0.00240 0.02820 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51310 8.51070 0.00240 0.02820 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59390 11.59240 0.00150 0.01294 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59450 11.59310 0.00140 0.01208 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26120 10.25790 0.00330 0.03217 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26200 10.25880 0.00320 0.03119 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.04830 15.04420 0.00410 0.02725 第一金亞洲科技基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144 第一金亞洲新興市場基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 第一金店頭市場基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.00790 10.00940 -0.00150 -0.01499 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.00790 10.00940 -0.00150 -0.01499 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00270 10.00390 -0.00120 -0.01200 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00270 10.00390 -0.00120 -0.01200 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.00790 10.00940 -0.00150 -0.01499 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01240 10.01370 -0.00130 -0.01298 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.00790 10.00940 -0.00150 -0.01499 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00270 10.00390 -0.00120 -0.01200 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.00720 10.00830 -0.00110 -0.01099 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00270 10.00390 -0.00120 -0.01200 第一金創新趨勢基金 22.14000 22.21000 -0.07000 -0.31517 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.76000 42.77370 -0.01370 -0.03203 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.69560 42.80120 -0.10560 -0.24672 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.08930 42.28810 -0.19880 -0.47011 第一金電子基金 34.31000 34.33000 -0.02000 -0.05826 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.16000 19.28000 -0.12000 -0.62241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.35000 20.87000 -0.52000 -2.49161 統一大中華中小基金(人民幣) 8.30000 8.16000 0.14000 1.71569 統一大中華中小基金(美元) 7.59000 7.46000 0.13000 1.74263 統一大中華中小基金(新台幣) 11.30000 11.11000 0.19000 1.71017 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 統一大東協高股息基金(美元) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 統一大滿貫基金-A類型 35.45000 35.39000 0.06000 0.16954 統一大滿貫基金-I類型 35.45000 35.39000 0.06000 0.16954 統一大龍印基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477 統一大龍騰中國基金(美元) 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564 統一中小基金 24.69000 24.67000 0.02000 0.08107 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85660 9.85560 0.00100 0.01015 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17350 9.16790 0.00560 0.06108 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91690 8.91120 0.00570 0.06396 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34600 12.34480 0.00120 0.00972 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44340 11.43640 0.00700 0.06121 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08240 11.07540 0.00700 0.06320 統一台灣動力基金 18.80000 18.77000 0.03000 0.15983 統一全天候基金-A類型 112.46000 112.30000 0.16000 0.14248 統一全天候基金-I類型 113.09000 112.93000 0.16000 0.14168 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.34210 8.37720 -0.03510 -0.41899 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.05710 8.08680 -0.02970 -0.36727 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.09880 8.12850 -0.02970 -0.36538 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.99330 9.03110 -0.03780 -0.41855 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.69410 8.72620 -0.03210 -0.36786 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.73160 8.76350 -0.03190 -0.36401 統一全球債券組合基金 12.45730 12.45200 0.00530 0.04256 統一全球新科技基金(人民幣) 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315 統一全球新科技基金(美元) 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 統一全球新科技基金(新台幣) 14.74000 14.76000 -0.02000 -0.13550 統一亞太基金 25.41000 25.24000 0.17000 0.67353 統一亞洲大金磚基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 統一奔騰基金 60.21000 60.27000 -0.06000 -0.09955 統一強棒貨幣市場基金 16.73770 16.73740 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847 統一強漢基金(美元) 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 統一強漢基金(新台幣) 26.82000 26.57000 0.25000 0.94091 統一統信基金 31.16000 31.15000 0.01000 0.03210 統一黑馬基金 60.87000 60.88000 -0.01000 -0.01643 統一新亞洲科技能源基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.12010 8.11900 0.00110 0.01355 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80310 10.80170 0.00140 0.01296 統一經建基金 47.61000 47.53000 0.08000 0.16831 統一龍馬基金 69.98000 69.77000 0.21000 0.30099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.67000 20.60000 0.07000 0.33981 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.31000 48.23000 0.08000 0.16587 野村中國機會基金 14.68000 14.56000 0.12000 0.82418 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.40180 10.39510 0.00670 0.06445 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38440 10.37770 0.00670 0.06456 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42200 10.41600 0.00600 0.05760 野村巴西基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 野村台灣高股息基金 25.99000 26.00000 -0.01000 -0.03846 野村台灣運籌基金 38.33000 38.24000 0.09000 0.23536 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83600 9.83270 0.00330 0.03356 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77330 9.76990 0.00340 0.03480 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84140 9.83670 0.00470 0.04778 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45560 10.45200 0.00360 0.03444 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28170 10.27810 0.00360 0.03503 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05700 10.05230 0.00470 0.04676 野村平衡基金 20.37000 20.37000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.56000 14.62000 -0.06000 -0.41040 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 野村全球生技醫療基金 16.54000 16.71000 -0.17000 -1.01735 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.21000 10.20260 0.00740 0.07253 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.21180 10.20410 0.00770 0.07546 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.11760 10.10960 0.00800 0.07913 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.45280 10.44520 0.00760 0.07276 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41900 10.41130 0.00770 0.07396 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32820 10.32010 0.00810 0.07849 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.15670 10.14830 0.00840 0.08277 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.81000 10.80210 0.00790 0.07313 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.73290 10.72500 0.00790 0.07366 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.64230 10.63390 0.00840 0.07899 野村全球品牌基金 29.66000 29.84000 -0.18000 -0.60322 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.78000 19.87000 -0.09000 -0.45294 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96690 10.96270 0.00420 0.03831 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01970 11.01540 0.00430 0.03904 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78520 10.78020 0.00500 0.04638 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.72750 8.72900 -0.00150 -0.01718 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.53370 8.53530 -0.00160 -0.01875 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.11030 8.11140 -0.00110 -0.01356 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13950 11.14140 -0.00190 -0.01705 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60640 10.60850 -0.00210 -0.01980 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17610 10.17750 -0.00140 -0.01376 野村成長基金 32.57000 32.55000 0.02000 0.06144 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.54590 8.53850 0.00740 0.08667 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.56130 8.55390 0.00740 0.08651 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.78350 8.77560 0.00790 0.09002 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.81710 9.80860 0.00850 0.08666 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.68460 9.67630 0.00830 0.08578 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.92040 9.91150 0.00890 0.08979 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29570 10.29300 0.00270 0.02623 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.20470 10.20160 0.00310 0.03039 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10570 10.10200 0.00370 0.03663 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71870 9.71620 0.00250 0.02573 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.72280 9.71980 0.00300 0.03086 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83650 9.83300 0.00350 0.03559 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.15170 10.14800 0.00370 0.03646 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86870 10.86570 0.00300 0.02761 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.71720 10.71400 0.00320 0.02987 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.84320 10.83930 0.00390 0.03598 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.11300 10.10290 0.01010 0.09997 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.12190 10.11230 0.00960 0.09493 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05350 10.04330 0.01020 0.10156 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55700 8.54840 0.00860 0.10060 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17540 9.16640 0.00900 0.09818 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04720 9.03880 0.00840 0.09293 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.10970 10.09970 0.01000 0.09901 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.84740 13.83360 0.01380 0.09976 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.98550 12.97270 0.01280 0.09867 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.51970 10.50990 0.00980 0.09325 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46580 10.46530 0.00050 0.00478 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45560 10.45490 0.00070 0.00670 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51470 10.51360 0.00110 0.01046 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76360 10.76310 0.00050 0.00465 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73030 10.72950 0.00080 0.00746 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70800 10.70690 0.00110 0.01027 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.69710 10.69530 0.00180 0.01683 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65360 10.65180 0.00180 0.01690 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78500 10.78300 0.00200 0.01855 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.25250 10.24930 0.00320 0.03122 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90640 9.90410 0.00230 0.02322 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53860 9.53650 0.00210 0.02202 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02550 9.02280 0.00270 0.02992 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47900 11.47570 0.00330 0.02876 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.38850 10.40530 -0.01680 -0.16146 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.52640 11.54590 -0.01950 -0.16889 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.95200 10.97050 -0.01850 -0.16863 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72160 10.73910 -0.01750 -0.16296 野村泰國基金 44.27000 44.26000 0.01000 0.02259 野村高科技基金 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.65510 10.69160 -0.03650 -0.34139 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.27780 10.31390 -0.03610 -0.35001 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82800 10.85960 -0.03160 -0.29099 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67810 9.71190 -0.03380 -0.34803 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66060 9.69380 -0.03320 -0.34249 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.88010 9.90650 -0.02640 -0.26649 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27370 12.31680 -0.04310 -0.34993 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.19040 14.22800 -0.03760 -0.26427 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.16790 11.20690 -0.03900 -0.34800 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.15570 11.19410 -0.03840 -0.34304 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.58740 11.61830 -0.03090 -0.26596 野村貨幣市場基金 16.34200 16.34170 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37490 10.38170 -0.00680 -0.06550 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28770 10.29300 -0.00530 -0.05149 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41120 10.41610 -0.00490 -0.04704 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.28000 10.27770 0.00230 0.02238 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24710 10.24480 0.00230 0.02245 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26910 10.26580 0.00330 0.03215 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68600 10.68360 0.00240 0.02246 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61580 10.61340 0.00240 0.02261 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67200 10.66870 0.00330 0.03093 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.36130 10.33680 0.02450 0.23702 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.37640 10.35150 0.02490 0.24054 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.26700 10.24200 0.02500 0.24409 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.95540 10.92950 0.02590 0.23697 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.92020 10.89410 0.02610 0.23958 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.81100 10.78460 0.02640 0.24479 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.66180 10.65070 0.01110 0.10422 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.02480 8.01650 0.00830 0.10354 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.39680 12.38410 0.01270 0.10255 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39180 10.38640 0.00540 0.05199 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55450 10.54450 0.01000 0.09484 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36260 10.35690 0.00570 0.05504 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44200 10.43580 0.00620 0.05941 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39930 10.39070 0.00860 0.08277 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39220 10.38670 0.00550 0.05295 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55570 10.54590 0.00980 0.09293 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36280 10.35710 0.00570 0.05503 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44610 10.43970 0.00640 0.06130 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39850 10.38980 0.00870 0.08374 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41700 10.41230 0.00470 0.04514 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57600 10.56660 0.00940 0.08896 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38710 10.38220 0.00490 0.04720 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46670 10.46140 0.00530 0.05066 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42510 10.41700 0.00810 0.07776 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41700 10.41230 0.00470 0.04514 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57570 10.56640 0.00930 0.08801 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39420 10.38930 0.00490 0.04716 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48270 10.47740 0.00530 0.05059 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42570 10.41760 0.00810 0.07775 野村精選貨幣市場基金 12.11570 12.11550 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660 野村歐洲高股息基金累積型 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 野村積極成長基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.38000 38.37000 0.01000 0.02606 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.68510 10.67120 0.01390 0.13026 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55300 8.54300 0.01000 0.11705 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88630 7.87730 0.00900 0.11425 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72690 7.71700 0.00990 0.12829 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27120 12.25670 0.01450 0.11830 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98270 10.97020 0.01250 0.11395 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80100 10.78710 0.01390 0.12886 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 野村環球基金-人民幣計價 18.06000 18.09000 -0.03000 -0.16584 野村環球基金-美元計價 14.03000 14.06000 -0.03000 -0.21337 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161 野村鴻利基金 24.48000 24.48000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90470 16.90460 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.74000 20.68000 0.06000 0.29014 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75370 10.75100 0.00270 0.02511 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.08320 14.07970 0.00350 0.02486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78670 10.78550 0.00120 0.01113 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.73050 10.72230 0.00820 0.07648 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56820 10.56800 0.00020 0.00189 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.48340 10.47680 0.00660 0.06300 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04190 10.04050 0.00140 0.01394 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.14780 10.13970 0.00810 0.07988 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01940 10.01250 0.00690 0.06891 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.30590 10.29940 0.00650 0.06311 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.46420 10.45620 0.00800 0.07651 凱基台商天下基金 13.86000 13.76000 0.10000 0.72674 凱基台灣精五門基金 22.09000 22.11000 -0.02000 -0.09046 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.44780 44.55090 -0.10310 -0.23142 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.05100 46.00470 0.04630 0.10064 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.92600 42.95280 -0.02680 -0.06239 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73830 10.75240 -0.01410 -0.13113 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.63940 44.76380 -0.12440 -0.27790 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.56900 45.56540 0.00360 0.00790 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.82890 44.04180 -0.21290 -0.48340 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.46960 11.43570 0.03390 0.29644 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59720 11.59700 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.90000 29.98000 -0.08000 -0.26684 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.69000 23.87000 -0.18000 -0.75408 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.75750 22.92350 -0.16600 -0.72415 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.70750 16.65620 0.05130 0.30799 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.67000 7.70000 -0.03000 -0.38961 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.90570 40.98560 -0.07990 -0.19495 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.02480 41.14610 -0.12130 -0.29480 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.85470 40.98100 -0.12630 -0.30819 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.37010 11.40890 -0.03880 -0.34009 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.52750 12.56440 -0.03690 -0.29369 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.95000 12.99000 -0.04000 -0.30793 凱基護城河基金-台幣計價A 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028 凱基護城河基金-美元計價B 12.91600 13.02540 -0.10940 -0.83990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.52630 10.57530 -0.04900 -0.46334 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.28750 10.33130 -0.04380 -0.42395 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39690 10.44080 -0.04390 -0.42047 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.52620 10.57520 -0.04900 -0.46335 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.28740 10.33120 -0.04380 -0.42396 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.39690 10.44080 -0.04390 -0.42047 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.76000 38.29000 -0.53000 -1.38417 富邦NASDAQ-100基金 33.45000 33.78000 -0.33000 -0.97691 富邦上証180基金 32.39000 32.31000 0.08000 0.24760 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20020 0.19790 0.00230 1.16220 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.23000 6.16000 0.07000 1.13636 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.07000 47.93000 0.14000 0.29209 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.32360 12.25120 0.07240 0.59096 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.39180 11.32350 0.06830 0.60317 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.03260 10.96330 0.06930 0.63211 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.45360 10.39220 0.06140 0.59083 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.58150 9.52410 0.05740 0.60268 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.28930 9.23100 0.05830 0.63157 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.85730 20.87500 -0.01770 -0.08479 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65370 11.65280 0.00090 0.00772 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74190 10.73650 0.00540 0.05030 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79130 13.79100 0.00030 0.00218 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01950 2.01950 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43040 9.43020 0.00020 0.00212 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43050 1.43060 -0.00010 -0.00699 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.38690 12.38150 0.00540 0.04361 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80570 1.80500 0.00070 0.03878 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.36100 10.35650 0.00450 0.04345 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53150 1.53080 0.00070 0.04573 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95680 10.95480 0.00200 0.01826 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88930 10.88950 -0.00020 -0.00184 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.21000 15.12000 0.09000 0.59524 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.77000 19.02000 -0.25000 -1.31441 富邦日本東証基金 20.29000 20.36000 -0.07000 -0.34381 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.19000 47.32000 -0.13000 -0.27473 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.39000 47.47000 -0.08000 -0.16853 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.61000 54.02000 -0.41000 -0.75898 富邦台灣心基金 22.67000 22.70000 -0.03000 -0.13216 富邦台灣釆吉50基金 47.19000 47.56000 -0.37000 -0.77796 富邦台灣科技指數基金 57.09000 57.78000 -0.69000 -1.19418 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.13060 47.12380 0.00680 0.01443 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.64830 41.64490 0.00340 0.00816 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31590 0.31730 -0.00140 -0.44122 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62190 2.62510 -0.00320 -0.12190 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35790 0.35830 -0.00040 -0.11164 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04530 11.05660 -0.01130 -0.10220 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23910 2.24180 -0.00270 -0.12044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33730 0.33770 -0.00040 -0.11845 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36860 9.37820 -0.00960 -0.10237 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.90000 23.90000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.11000 28.21000 -0.10000 -0.35448 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71020 15.71000 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.88000 17.88000 0.00000 0.00000 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.07880 41.09590 -0.01710 -0.04161 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.58400 43.58160 0.00240 0.00551 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.78850 39.77130 0.01720 0.04325 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.99000 39.97990 0.01010 0.02526 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.22530 41.26130 -0.03600 -0.08725 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.10460 45.20490 -0.10030 -0.22188 富邦長紅基金 63.18000 63.28000 -0.10000 -0.15803 富邦科技基金 25.24000 25.30000 -0.06000 -0.23715 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.29980 41.30610 -0.00630 -0.01525 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.82660 44.01500 -0.18840 -0.42804 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.75650 39.81930 -0.06280 -0.15771 富邦恒生國企ETF基金 21.13000 21.29000 -0.16000 -0.75153 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.12000 28.49000 -0.37000 -1.29870 富邦高成長基金 24.39000 24.42000 -0.03000 -0.12285 富邦基金A類型 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 富邦基金I類型 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 富邦深証100基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 富邦富時歐洲ETF基金 20.91000 20.99000 -0.08000 -0.38113 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42820 0.42820 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.54300 12.54440 -0.00140 -0.01116 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33420 9.33530 -0.00110 -0.01178 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30270 0.30280 -0.00010 -0.03303 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52890 8.52990 -0.00100 -0.01172 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.33590 10.35990 -0.02400 -0.23166 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.00160 11.02680 -0.02520 -0.22853 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.59530 9.61760 -0.02230 -0.23187 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.20810 10.23140 -0.02330 -0.22773 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 富邦精準基金 45.15000 45.33000 -0.18000 -0.39709 富邦精銳中小基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 富邦臺灣公司治理100基金 21.80000 21.94000 -0.14000 -0.63810 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.62000 16.73000 -0.11000 -0.65750 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.90000 -0.04000 -0.20101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71230 10.70440 0.00790 0.07380 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.50630 10.49370 0.01260 0.12007 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.71580 10.70220 0.01360 0.12708 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15970 10.15220 0.00750 0.07388 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91820 9.90620 0.01200 0.12114 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.10270 10.08990 0.01280 0.12686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.04000 32.23000 -0.19000 -0.58951 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.13690 10.15060 -0.01370 -0.13497 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.13030 10.14400 -0.01370 -0.13506 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93850 9.95190 -0.01340 -0.13465 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46510 10.47920 -0.01410 -0.13455 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.47280 10.48700 -0.01420 -0.13541 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27590 10.28960 -0.01370 -0.13314 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51860 8.51740 0.00120 0.01409 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23730 9.23610 0.00120 0.01299 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77540 8.77410 0.00130 0.01482 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31980 10.31830 0.00150 0.01454 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40490 10.40350 0.00140 0.01346 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91210 9.91060 0.00150 0.01514 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06300 10.06130 0.00170 0.01690 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66100 8.65770 0.00330 0.03812 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97160 9.96790 0.00370 0.03712 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22430 9.22080 0.00350 0.03796 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.50430 11.49990 0.00440 0.03826 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33810 11.33390 0.00420 0.03706 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61230 10.60820 0.00410 0.03865 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42680 9.42300 0.00380 0.04033 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.63000 15.65000 -0.02000 -0.12780 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.89180 8.88720 0.00460 0.05176 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81990 9.81530 0.00460 0.04687 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29410 9.28960 0.00450 0.04844 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76000 10.75450 0.00550 0.05114 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.81350 10.80850 0.00500 0.04626 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29780 10.29280 0.00500 0.04858 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.44360 9.43880 0.00480 0.05085 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.19000 9.08000 0.11000 1.21145 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.86000 9.73000 0.13000 1.33607 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21380 10.20430 0.00950 0.09310 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57460 9.56510 0.00950 0.09932 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09150 9.08230 0.00920 0.10130 富蘭克林華美中華基金 11.49000 11.36000 0.13000 1.14437 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.11000 23.07000 0.04000 0.17339 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.60000 22.61000 -0.01000 -0.04423 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05400 8.06640 -0.01240 -0.15372 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18420 9.19870 -0.01450 -0.15763 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17500 10.19100 -0.01600 -0.15700 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67820 9.69320 -0.01500 -0.15475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62970 11.62180 0.00790 0.06798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71480 8.70890 0.00590 0.06775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86550 8.85950 0.00600 0.06772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.95910 9.95240 0.00670 0.06732 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.13430 14.04300 0.09130 0.65015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20040 10.13450 0.06590 0.65025 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.17250 10.10670 0.06580 0.65105 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.63940 10.63360 0.00580 0.05454 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66640 7.66220 0.00420 0.05481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00840 9.00350 0.00490 0.05442 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00490 9.99950 0.00540 0.05400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23830 11.23190 0.00640 0.05698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56220 7.55790 0.00430 0.05689 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90380 8.89880 0.00500 0.05619 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05480 10.04900 0.00580 0.05772 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.89670 10.88370 0.01300 0.11944 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68140 7.67220 0.00920 0.11991 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25090 8.24680 0.00410 0.04972 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35700 9.35260 0.00440 0.04705 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.44520 10.44030 0.00490 0.04693 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12990 13.12340 0.00650 0.04953 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.43760 13.46720 -0.02960 -0.21979 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 富蘭克林華美第一富基金 40.19000 40.22000 -0.03000 -0.07459 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35380 10.35370 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.52000 16.62000 -0.10000 -0.60168 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.18360 10.20550 -0.02190 -0.21459 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.18350 10.20550 -0.02200 -0.21557 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09220 10.07580 0.01640 0.16277 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09220 10.07580 0.01640 0.16277 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.13880 10.16050 -0.02170 -0.21357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.13870 10.16040 -0.02170 -0.21357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.13870 10.16040 -0.02170 -0.21357 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.22200 10.24350 -0.02150 -0.20989 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.22200 10.24350 -0.02150 -0.20989 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.22190 10.24350 -0.02160 -0.21087 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72560 6.80790 -0.08230 -1.20889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.93300 10.91440 0.01860 0.17042 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62660 9.61490 0.01170 0.12169 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.65030 11.63610 0.01420 0.12203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82610 6.81800 0.00810 0.11880 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.03380 9.02330 0.01050 0.11637 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04940 11.03620 0.01320 0.11961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.88130 11.88070 0.00060 0.00505 復華台灣智能基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771 復華恒生基金 22.08000 22.03000 0.05000 0.22696 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 復華恒生單日正向二倍基金 32.52000 32.41000 0.11000 0.33940 復華滬深300 A股基金 24.14000 23.91000 0.23000 0.96194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.07550 10.07610 -0.00060 -0.00595 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82900 9.83120 -0.00220 -0.02238 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.62090 10.62150 -0.00060 -0.00565 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22400 10.22630 -0.00230 -0.02249 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.12530 9.98780 0.13750 1.37668 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.03810 10.03950 -0.00140 -0.01394 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.29020 10.28890 0.00130 0.01263 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.91760 10.91590 0.00170 0.01557 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.08250 10.07930 0.00320 0.03175 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72070 10.71690 0.00380 0.03546 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.44140 10.43800 0.00340 0.03257 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.08790 11.08390 0.00400 0.03609 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76880 10.76380 0.00500 0.04645 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.72300 10.71960 0.00340 0.03172 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.82060 10.81680 0.00380 0.03513 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69330 10.69160 0.00170 0.01590 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.08830 11.93250 0.15580 1.30568 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.64540 10.64490 0.00050 0.00470 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87600 10.87420 0.00180 0.01655 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.41700 12.25470 0.16230 1.32439 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.78860 10.78810 0.00050 0.00463 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.93130 10.92980 0.00150 0.01372 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23120 10.22350 0.00770 0.07532 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.22990 10.22390 0.00600 0.05869 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.13210 10.12580 0.00630 0.06222 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58620 10.58320 0.00300 0.02835 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.95050 10.79730 0.15320 1.41887 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.59650 10.59530 0.00120 0.01133 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58480 10.58180 0.00300 0.02835 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.94990 10.79670 0.15320 1.41895 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.59330 10.59210 0.00120 0.01133 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43620 10.43010 0.00610 0.05848 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.41340 10.40790 0.00550 0.05284 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43430 10.42820 0.00610 0.05850 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.41430 10.40880 0.00550 0.05284 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.99570 10.98950 0.00620 0.05642 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99540 10.98990 0.00550 0.05005 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.08390 11.07770 0.00620 0.05597 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.31970 10.31580 0.00390 0.03781 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.31470 10.31250 0.00220 0.02133 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.21630 10.21390 0.00240 0.02350 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19110 9.19310 -0.00200 -0.02176 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26540 8.26720 -0.00180 -0.02177 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30330 8.30480 -0.00150 -0.01806 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.98910 11.99170 -0.00260 -0.02168 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81360 10.81590 -0.00230 -0.02126 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98510 10.98710 -0.00200 -0.01820 景順主流基金 18.93000 18.96000 -0.03000 -0.15823 景順台灣科技基金 32.94000 32.99000 -0.05000 -0.15156 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 景順全球科技基金 24.65000 24.85000 -0.20000 -0.80483 景順全球康健基金 19.66000 19.72000 -0.06000 -0.30426 景順貨幣市場基金 15.99450 15.99440 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.82000 33.92000 -0.10000 -0.29481 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.32000 14.41000 -0.09000 -0.62457 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61780 8.61290 0.00490 0.05689 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98270 7.97450 0.00820 0.10283 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46060 11.45390 0.00670 0.05850 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59240 10.58160 0.01080 0.10206 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.61110 9.60870 0.00240 0.02498 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88410 9.88130 0.00280 0.02834 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.21540 10.21290 0.00250 0.02448 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50950 10.50650 0.00300 0.02855 華南永昌永昌基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 華南永昌全球亨利組合基金 15.01270 15.00870 0.00400 0.02665 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 華南永昌全球精品基金 17.47000 17.56000 -0.09000 -0.51253 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 華南永昌物聯網精選基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28230 16.28210 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.35940 25.33820 0.02120 0.08367 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99100 11.99080 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75710 10.76550 -0.00840 -0.07803 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78730 10.79020 -0.00290 -0.02688 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97110 9.97950 -0.00840 -0.08417 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.93130 9.93400 -0.00270 -0.02718 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60750 10.62020 -0.01270 -0.11958 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56810 10.57510 -0.00700 -0.06619 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95320 9.96550 -0.01230 -0.12343 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.85770 9.86420 -0.00650 -0.06589 華頓中小型基金 21.80000 21.85000 -0.05000 -0.22883 華頓中國多重機會平衡基金 12.20190 12.07280 0.12910 1.06935 華頓台灣基金 24.36000 24.43000 -0.07000 -0.28653 華頓平安貨幣市場基金 11.57130 11.57120 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 18.24000 18.36000 -0.12000 -0.65359 華頓全球高收益債券基金A 14.14240 14.14070 0.00170 0.01202 華頓全球高收益債券基金B 8.24560 8.24460 0.00100 0.01213 華頓全球黑鑽油源基金 5.09000 5.11000 -0.02000 -0.39139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81130 2.78730 0.02400 0.86105 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.71130 12.60250 0.10880 0.86332 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40890 0.40540 0.00350 0.86334 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.10200 12.06080 0.04120 0.34160 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.10200 12.06080 0.04120 0.34160 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.71570 10.67930 0.03640 0.34085 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87850 10.84100 0.03750 0.34591 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.87800 10.84040 0.03760 0.34685 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.56820 9.53520 0.03300 0.34609 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01440 10.97670 0.03770 0.34345 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.01420 10.97650 0.03770 0.34346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.70410 9.67100 0.03310 0.34226 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65310 2.65150 0.00160 0.06034 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07350 2.07230 0.00120 0.05791 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25990 12.25290 0.00700 0.05713 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50590 9.50050 0.00540 0.05684 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38520 0.38500 0.00020 0.05195 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30240 0.00020 0.06614 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.62000 3.59000 0.03000 0.83565 匯豐中國動力基金(台幣) 16.34000 16.25000 0.09000 0.55385 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.00000 25.06000 -0.06000 -0.23943 匯豐全球趨勢組合基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350 匯豐全球關鍵資源基金 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 匯豐安富基金 26.17000 26.22000 -0.05000 -0.19069 匯豐成功基金 44.42000 44.52000 -0.10000 -0.22462 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70300 2.70250 0.00050 0.01850 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36930 2.36880 0.00050 0.02111 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00720 12.00520 0.00200 0.01666 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07340 8.07120 0.00220 0.02726 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39400 0.39390 0.00010 0.02539 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33830 0.33820 0.00010 0.02957 匯豐金磚動力基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01310 15.01290 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.49000 -0.07000 -1.27505 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.65210 5.68790 -0.03580 -0.62941 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50200 9.53800 -0.03600 -0.37744 匯豐龍鳳基金-A類型 54.00000 54.14000 -0.14000 -0.25859 匯豐龍鳳基金-I類型 54.00000 54.14000 -0.14000 -0.25859 匯豐龍騰電子基金 38.30000 38.37000 -0.07000 -0.18243 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83260 12.83110 0.00150 0.01169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.67000 18.69000 -0.02000 -0.10701 新光中國成長基金(人民幣) 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 新光中國成長基金(美元) 9.44000 9.34000 0.10000 1.07066 新光中國成長基金(新臺幣) 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.41020 11.41070 -0.00050 -0.00438 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.42510 10.41420 0.01090 0.10466 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.84180 10.82910 0.01270 0.11728 新光台灣富貴基金 24.43000 24.49000 -0.06000 -0.24500 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.14000 22.26000 -0.12000 -0.53908 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.75870 40.70450 0.05420 0.13315 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.22300 44.21710 0.00590 0.01334 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 新光全球AI新創產業基金美元 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 新光全球生技醫療基金(美元) 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 新光全球債券基金(A累積)美元 10.90480 10.91470 -0.00990 -0.09070 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.74470 10.75300 -0.00830 -0.07719 新光全球債券基金(B配息)美元 10.28450 10.29380 -0.00930 -0.09035 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12070 10.12850 -0.00780 -0.07701 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 新光吉星貨幣市場基金 15.50930 15.50910 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 新光亞洲精選基金-美金 22.00000 21.92000 0.08000 0.36496 新光亞洲精選基金-新台幣 22.48000 22.39000 0.09000 0.40197 新光店頭基金 23.59000 23.64000 -0.05000 -0.21151 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.35220 40.35740 -0.00520 -0.01288 新光特選內需收益ETF基金 21.02000 21.00000 0.02000 0.09524 新光創新科技基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27750 10.27780 -0.00030 -0.00292 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55360 10.55510 -0.00150 -0.01421 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05070 10.05380 -0.00310 -0.03083 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39140 9.39160 -0.00020 -0.00213 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61620 9.61740 -0.00120 -0.01248 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14570 9.14840 -0.00270 -0.02951 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.86540 40.88080 -0.01540 -0.03767 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.39930 43.58350 -0.18420 -0.42264 新光澳幣八年期保本基金 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 新光澳幣十年期保本基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 新光澳幣保本基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78400 10.78920 -0.00520 -0.04820 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53580 9.54040 -0.00460 -0.04822 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.51870 9.52420 -0.00550 -0.05775 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55710 10.56330 -0.00620 -0.05869 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61430 10.61960 -0.00530 -0.04991 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55260 9.55730 -0.00470 -0.04918 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50530 9.50920 -0.00390 -0.04101 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.54690 10.55110 -0.00420 -0.03981 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.49000 -0.07000 -0.93458 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77900 10.77270 0.00630 0.05848 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62200 9.61640 0.00560 0.05823 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.63050 10.62410 0.00640 0.06024 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61720 9.61140 0.00580 0.06035 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68020 9.67330 0.00690 0.07133 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70420 10.69680 0.00740 0.06918 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98440 14.97670 0.00770 0.05141 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70030 8.69580 0.00450 0.05175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.34150 41.30360 0.03790 0.09176 群益10年期以上金融債ETF基金 42.47440 42.51590 -0.04150 -0.09761 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.06030 43.24910 -0.18880 -0.43654 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.32360 43.47550 -0.15190 -0.34939 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.85490 45.01720 -0.16230 -0.36053 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.87150 43.00480 -0.13330 -0.30997 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.58890 46.73430 -0.14540 -0.31112 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.47690 48.50150 -0.02460 -0.05072 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.95100 46.01710 -0.06610 -0.14364 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.71180 10.73310 -0.02130 -0.19845 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.45160 43.67820 -0.22660 -0.51879 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.92810 40.86750 0.06060 0.14828 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48670 11.48590 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28010 10.26720 0.01290 0.12564 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.42110 13.28780 0.13330 1.00318 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.03930 9.92800 0.11130 1.12107 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 群益大印度基金N-新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 群益大印度基金-人民幣 13.15140 13.15420 -0.00280 -0.02129 群益大印度基金-美元 12.37810 12.36640 0.01170 0.09461 群益大印度基金-新臺幣 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.28370 12.36060 -0.07690 -0.62214 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.85550 11.91580 -0.06030 -0.50605 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.94890 11.01740 -0.06850 -0.62174 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.64050 9.68960 -0.04910 -0.50673 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85890 9.92060 -0.06170 -0.62194 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.71640 8.76080 -0.04440 -0.50680 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.14210 9.19940 -0.05730 -0.62287 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.35430 8.39680 -0.04250 -0.50615 群益中小型股基金 46.90000 46.81000 0.09000 0.19227 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.37420 10.33960 0.03460 0.33464 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.63930 9.59590 0.04340 0.45228 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.11230 9.07100 0.04130 0.45530 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80960 8.78020 0.02940 0.33484 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.18450 8.14770 0.03680 0.45166 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.73790 7.70280 0.03510 0.45568 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60510 10.59630 0.00880 0.08305 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.66560 11.65580 0.00980 0.08408 群益中國高收益債券基金-美元 11.26340 11.25320 0.01020 0.09064 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40900 10.39950 0.00950 0.09135 群益中國新機會基金N-人民幣 8.68970 8.58940 0.10030 1.16772 群益中國新機會基金N-美元 7.98590 7.88460 0.10130 1.28478 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.60000 8.49000 0.11000 1.29564 群益中國新機會基金-人民幣 7.70630 7.61730 0.08900 1.16839 群益中國新機會基金-美元 8.53830 8.42990 0.10840 1.28590 群益中國新機會基金-新臺幣 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 群益平衡王基金 20.24880 20.27810 -0.02930 -0.14449 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00140 10.00200 -0.00060 -0.00600 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99910 9.99940 -0.00030 -0.00300 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00140 10.00200 -0.00060 -0.00600 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99910 9.99940 -0.00030 -0.00300 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00150 10.00210 -0.00060 -0.00600 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99910 9.99930 -0.00020 -0.00200 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00130 10.00190 -0.00060 -0.00600 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99900 9.99920 -0.00020 -0.00200 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00130 10.00190 -0.00060 -0.00600 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99890 9.99920 -0.00030 -0.00300 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00130 10.00190 -0.00060 -0.00600 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99890 9.99920 -0.00030 -0.00300 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00130 10.00190 -0.00060 -0.00600 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99900 9.99930 -0.00030 -0.00300 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00130 10.00190 -0.00060 -0.00600 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99900 9.99930 -0.00030 -0.00300 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00120 10.00190 -0.00070 -0.00700 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99900 9.99930 -0.00030 -0.00300 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.00020 12.06740 -0.06720 -0.55687 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.46290 11.51360 -0.05070 -0.44035 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.27940 10.33690 -0.05750 -0.55626 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81870 9.86210 -0.04340 -0.44007 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.43980 10.47130 -0.03150 -0.30082 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.22180 10.25280 -0.03100 -0.30236 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24020 9.26810 -0.02790 -0.30103 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23360 9.26160 -0.02800 -0.30232 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.50050 10.53220 -0.03170 -0.30098 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.54270 10.57460 -0.03190 -0.30167 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40330 9.43170 -0.02840 -0.30111 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87970 9.90960 -0.02990 -0.30173 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.31210 11.30450 0.00760 0.06723 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80600 7.80070 0.00530 0.06794 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.75310 10.74630 0.00680 0.06328 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.57040 10.56380 0.00660 0.06248 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.66920 10.66220 0.00700 0.06565 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96590 9.95960 0.00630 0.06326 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.90390 9.89770 0.00620 0.06264 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99670 9.99010 0.00660 0.06607 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.75320 10.74640 0.00680 0.06328 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.57020 10.56360 0.00660 0.06248 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.66910 10.66210 0.00700 0.06565 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96590 9.95960 0.00630 0.06326 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.90370 9.89750 0.00620 0.06264 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99670 9.99010 0.00660 0.06607 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.84070 9.82880 0.01190 0.12107 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 群益全球關鍵生技基金-美元 16.10140 16.08180 0.01960 0.12188 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.00000 15.99000 0.01000 0.06254 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 群益印度中小基金N-人民幣 10.44170 10.42710 0.01460 0.14002 群益印度中小基金N-美元 8.77250 8.75010 0.02240 0.25600 群益印度中小基金N-新臺幣 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 群益印度中小基金-人民幣 14.13570 14.11600 0.01970 0.13956 群益印度中小基金-美元 12.54710 12.51500 0.03210 0.25649 群益印度中小基金-新臺幣 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435 群益多利策略組合基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 群益多重收益組合基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157 群益安家基金 25.63430 25.63630 -0.00200 -0.00780 群益安穩貨幣市場基金 16.15990 16.15970 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.35000 21.65000 -0.30000 -1.38568 群益亞太中小基金 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 群益亞太新趨勢平衡基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.60390 10.59890 0.00500 0.04717 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84550 7.84180 0.00370 0.04718 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.30210 10.29720 0.00490 0.04759 群益店頭市場基金 97.53000 97.55000 -0.02000 -0.02050 群益東方盛世基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 群益東協成長基金-人民幣 13.75410 13.70130 0.05280 0.38536 群益東協成長基金-美元 12.08240 12.02200 0.06040 0.50241 群益東協成長基金-新臺幣 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.93940 11.98330 -0.04390 -0.36634 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26080 11.29740 -0.03660 -0.32397 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.67550 10.71040 -0.03490 -0.32585 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80020 9.83620 -0.03600 -0.36599 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.24670 9.27670 -0.03000 -0.32339 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.76390 8.79260 -0.02870 -0.32641 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.03890 11.07500 -0.03610 -0.32596 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59040 9.62570 -0.03530 -0.36673 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.41090 9.44150 -0.03060 -0.32410 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.79060 9.82260 -0.03200 -0.32578 群益長安基金 30.51000 30.45000 0.06000 0.19704 群益美國新創亮點基金N-美元 10.57670 10.63600 -0.05930 -0.55754 群益美國新創亮點基金-美元 16.00010 16.08970 -0.08960 -0.55688 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.57000 15.66000 -0.09000 -0.57471 群益真善美基金 15.88960 15.89160 -0.00200 -0.01259 群益馬拉松基金 122.88000 123.09000 -0.21000 -0.17061 群益深証中小板基金 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 群益創新科技基金 33.64000 33.73000 -0.09000 -0.26682 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.77660 9.70070 0.07590 0.78242 群益華夏盛世基金N-美元 9.00540 8.92520 0.08020 0.89858 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 群益華夏盛世基金-人民幣 10.64680 10.56420 0.08260 0.78189 群益華夏盛世基金-美元 9.92950 9.84100 0.08850 0.89930 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.50000 16.35000 0.15000 0.91743 群益奧斯卡基金 30.73000 30.70000 0.03000 0.09772 群益新興金鑽基金-美元 11.75850 11.80240 -0.04390 -0.37196 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 群益葛萊美基金 24.53000 24.48000 0.05000 0.20425 群益道瓊美國地產ETF基金 21.76000 21.89000 -0.13000 -0.59388 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.60000 14.69000 -0.09000 -0.61266 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.19330 11.24340 -0.05010 -0.44559 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04410 11.08070 -0.03660 -0.33030 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14360 11.18010 -0.03650 -0.32647 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.87080 10.91950 -0.04870 -0.44599 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72630 10.76180 -0.03550 -0.32987 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82250 10.85800 -0.03550 -0.32695 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.19320 11.24330 -0.05010 -0.44560 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04440 11.08100 -0.03660 -0.33030 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.87080 10.91950 -0.04870 -0.44599 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72580 10.76140 -0.03560 -0.33081 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.99440 10.02720 -0.03280 -0.32711 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.03460 13.04690 -0.01230 -0.09428 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.86220 11.87790 -0.01570 -0.13218 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.75580 11.77220 -0.01640 -0.13931 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74980 8.75810 -0.00830 -0.09477 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06270 9.07470 -0.01200 -0.13224 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55940 8.57140 -0.01200 -0.14000 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32580 10.33950 -0.01370 -0.13250 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02630 10.03960 -0.01330 -0.13248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.80000 30.77000 0.03000 0.09750 德信中國精選成長基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 德信台灣主流中小基金 20.42000 20.39000 0.03000 0.14713 德信萬保貨幣市場基金 11.98570 11.98550 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.42000 33.39000 0.03000 0.08985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.95500 10.94840 0.00660 0.06028 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85780 10.85080 0.00700 0.06451 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71600 11.71580 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.11000 18.26000 -0.15000 -0.82147 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.66500 10.66570 -0.00070 -0.00656 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.12990 16.13090 -0.00100 -0.00620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29940 8.29520 0.00420 0.05063 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23880 11.23340 0.00540 0.04807 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.21120 12.20550 0.00570 0.04670 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.07690 14.06980 0.00710 0.05046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.26000 17.37000 -0.11000 -0.63328 摩根中小基金 22.92000 22.91000 0.01000 0.04365 摩根中國A股基金 15.45000 15.30000 0.15000 0.98039 摩根中國A股基金(美元) 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205 摩根中國亮點基金 13.37000 13.27000 0.10000 0.75358 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.82210 11.76760 0.05450 0.46314 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.08480 13.02780 0.05700 0.43753 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.03600 9.98900 0.04700 0.47052 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.77510 13.71160 0.06350 0.46311 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.87180 15.80280 0.06900 0.43663 摩根台灣金磚基金-累積型 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000 摩根台灣增長基金 51.28000 51.47000 -0.19000 -0.36915 摩根平衡基金 28.00000 28.07000 -0.07000 -0.24938 摩根全球α基金 18.85000 18.99000 -0.14000 -0.73723 摩根全球平衡基金 16.43530 16.44810 -0.01280 -0.07782 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54600 9.55330 -0.00730 -0.07641 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67900 10.68530 -0.00630 -0.05896 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10030 10.10560 -0.00530 -0.05245 摩根多元入息成長基金-累積型 11.73410 11.74300 -0.00890 -0.07579 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48210 10.48760 -0.00550 -0.05244 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88260 10.86520 0.01740 0.16014 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.49250 14.46930 0.02320 0.16034 摩根亞洲基金 61.24000 60.95000 0.29000 0.47580 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53820 8.53310 0.00510 0.05977 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08020 10.07310 0.00710 0.07048 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92610 8.91900 0.00710 0.07961 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.99480 12.98700 0.00780 0.06006 摩根東方內需機會基金 19.39000 19.30000 0.09000 0.46632 摩根東方科技基金 32.93000 32.62000 0.31000 0.95034 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287 摩根金龍收成基金 22.80000 22.65000 0.15000 0.66225 摩根第一貨幣市場基金 15.13280 15.13270 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289 摩根新金磚五國基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261 摩根新絲路基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 摩根新興35基金 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 摩根新興日本基金 23.35000 23.39000 -0.04000 -0.17101 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48730 7.47880 0.00850 0.11365 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.89750 9.88480 0.01270 0.12848 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73690 9.72360 0.01330 0.13678 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.52490 11.51180 0.01310 0.11380 摩根新興科技基金 54.16000 54.26000 -0.10000 -0.18430 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00580 8.99550 0.01030 0.11450 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.72140 9.71040 0.01100 0.11328 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.17380 9.16290 0.01090 0.11896 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.72910 10.71680 0.01230 0.11477 摩根龍揚基金 34.05000 33.83000 0.22000 0.65031 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 摩根環球股票收益基金-累積型 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34440 9.34320 0.00120 0.01284 摩根總收益組合基金-累積型 11.54970 11.54820 0.00150 0.01299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.76000 20.67000 0.09000 0.43541 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61550 12.61540 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.67110 10.66870 0.00240 0.02250 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.70020 10.69650 0.00370 0.03459 聯邦中國龍基金 26.72000 26.76000 -0.04000 -0.14948 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73970 12.73150 0.00820 0.06441 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.88510 11.87780 0.00730 0.06146 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77830 10.77220 0.00610 0.05663 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47890 10.47210 0.00680 0.06493 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83120 9.82510 0.00610 0.06209 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90890 8.90390 0.00500 0.05616 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.12030 10.12060 -0.00030 -0.00296 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26120 10.26120 0.00000 0.00000 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.10080 10.25470 -0.15390 -1.50078 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.33810 10.49530 -0.15720 -1.49781 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.58760 9.73370 -0.14610 -1.50097 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.80900 9.95810 -0.14910 -1.49727 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.66350 11.67660 -0.01310 -0.11219 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.43050 11.44390 -0.01340 -0.11709 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63940 10.65180 -0.01240 -0.11641 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76270 10.77480 -0.01210 -0.11230 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.53460 10.54690 -0.01230 -0.11662 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80530 9.81670 -0.01140 -0.11613 聯邦金鑽平衡基金 23.72700 23.76540 -0.03840 -0.16158 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.73140 9.78070 -0.04930 -0.50405 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.12900 10.18000 -0.05100 -0.50098 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.67690 9.72590 -0.04900 -0.50381 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05970 10.11020 -0.05050 -0.49950 聯邦貨幣市場基金 13.22340 13.22320 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.91540 16.90300 0.01240 0.07336 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.14240 13.16720 -0.02480 -0.18835 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.76100 12.78980 -0.02880 -0.22518 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.13640 12.16380 -0.02740 -0.22526 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.42220 12.41730 0.00490 0.03946 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58080 11.57770 0.00310 0.02678 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58710 10.58290 0.00420 0.03969 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70170 8.69940 0.00230 0.02644 聯博大利基金 36.87000 37.03000 -0.16000 -0.43208 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.54000 18.45000 0.09000 0.48780 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.67000 18.57000 0.10000 0.53850 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.44000 12.38000 0.06000 0.48465 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.40000 16.39000 0.01000 0.06101 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.50000 15.43000 0.07000 0.45366 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.62000 14.68000 -0.06000 -0.40872 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.35000 15.40000 -0.05000 -0.32468 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.20000 21.25000 -0.05000 -0.23529 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.22000 19.27000 -0.05000 -0.25947 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.07000 15.11000 -0.04000 -0.26473 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.99000 15.03000 -0.04000 -0.26613 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.01000 15.05000 -0.04000 -0.26578 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 15.07000 15.10000 -0.03000 -0.19868 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 聯博貨幣市場基金 15.03850 15.03830 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.19330 11.19060 0.00270 0.02413 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.07100 14.06790 0.00310 0.02204 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.59770 7.59580 0.00190 0.02501 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.25090 10.24830 0.00260 0.02537 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.74160 10.74040 0.00120 0.01117 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.26350 10.25860 0.00490 0.04776 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.27660 10.27240 0.00420 0.04089 瀚亞中小型股基金 21.39000 21.40000 -0.01000 -0.04673 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.56000 12.46000 0.10000 0.80257 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587 瀚亞巴西基金 6.26000 6.40000 -0.14000 -2.18750 瀚亞外銷基金 40.89000 40.95000 -0.06000 -0.14652 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.24880 11.23370 0.01510 0.13442 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.85210 10.83510 0.01700 0.15690 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.74670 12.72790 0.01880 0.14771 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.73590 10.71770 0.01820 0.16981 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.24720 7.23760 0.00960 0.13264 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.96780 7.95540 0.01240 0.15587 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12530 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瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.08000 7.04000 0.04000 0.56818 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 瀚亞亞太基礎建設基金 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.47440 12.47000 0.00440 0.03528 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.87940 13.84860 0.03080 0.22241 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.43280 11.42520 0.00760 0.06652 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.19850 11.19170 0.00680 0.06076 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.86010 12.83810 0.02200 0.17136 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.06960 9.06620 0.00340 0.03750 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.49900 9.47850 0.02050 0.21628 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.10040 9.09440 0.00600 0.06597 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.90190 8.89640 0.00550 0.06182 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.44870 9.43220 0.01650 0.17493 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 21.98000 22.03000 -0.05000 -0.22696 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.17520 14.25600 -0.08080 -0.56678 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.35790 9.41120 -0.05330 -0.56635 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.02080 11.05000 -0.02920 -0.26425 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.33060 11.33930 -0.00870 -0.07672 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.33780 10.36150 -0.02370 -0.22873 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.66240 10.67020 -0.00780 -0.07310 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.23830 8.26010 -0.02180 -0.26392 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.96050 7.96660 -0.00610 -0.07657 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.89250 8.91320 -0.02070 -0.23224 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.35470 8.37380 -0.01910 -0.22809 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.13030 8.13630 -0.00600 -0.07374 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.13440 14.14560 -0.01120 -0.07918 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64260 10.65300 -0.01040 -0.09763 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95300 9.96020 -0.00720 -0.07229 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.55390 11.56310 -0.00920 -0.07956 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.16630 10.17620 -0.00990 -0.09729 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.03930 10.04730 -0.00800 -0.07962 瀚亞歐洲基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------