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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/26  108/07/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.42750   10.42240   0.00510    0.04893
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.24810   10.24300   0.00510    0.04979
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.50870   10.50330   0.00540    0.05141
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.33570   10.33030   0.00540    0.05227
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.30340   10.30200   0.00140    0.01359
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30780   10.30600   0.00180    0.01747
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30710   10.30560   0.00150    0.01456
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.38700   10.37840   0.00860    0.08286
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.95460    9.94860   0.00600    0.06031
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.95460    9.94860   0.00600    0.06031
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.94760    9.94160   0.00600    0.06035
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.94760    9.94160   0.00600    0.06035
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.06290   10.05540   0.00750    0.07459
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.06290   10.05540   0.00750    0.07459
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.81170   10.80640   0.00530    0.04905
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.61030   10.60510   0.00520    0.04903
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.72070   10.71790   0.00280    0.02612
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60690   10.60410   0.00280    0.02640
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.60000   23.51000   0.09000    0.38282
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.73000   25.31000   0.42000    1.65942
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.69470   41.77710  -0.08240   -0.19724
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.40550   40.39070   0.01480    0.03664
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93340    9.93510  -0.00170   -0.01711
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46630   10.46750  -0.00120   -0.01146
中國信託台灣活力基金                                               13.59000   13.64000  -0.05000   -0.36657
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99470    9.99620  -0.00150   -0.01501
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12210   10.11930   0.00280    0.02767
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04740    9.04490   0.00250    0.02764
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43100   10.42850   0.00250    0.02397
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.29030    9.28800   0.00230    0.02476
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.51020   11.58000  -0.06980   -0.60276
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.75100    9.81020  -0.05920   -0.60345
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.46500   11.44090   0.02410    0.21065
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.99210    9.97100   0.02110    0.21161
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.80820   43.03190  -0.22370   -0.51985
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.78060   39.97350  -0.19290   -0.48257
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.37440   45.49470  -0.12030   -0.26443
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.01890   46.05370  -0.03480   -0.07556
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
中國信託智能運動基金-美元                                          10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03770   11.03750   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.22970   10.22060   0.00910    0.08904
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40760    9.39930   0.00830    0.08830
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.45150   10.44260   0.00890    0.08523
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.61030    9.60210   0.00820    0.08540
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.92220   39.93280  -0.01060   -0.02654
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.89920   39.87300   0.02620    0.06571
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.98000   11.05000  -0.07000   -0.63348
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.64690   42.76430  -0.11740   -0.27453
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.47720   43.47560   0.00160    0.00368
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.06580   43.18520  -0.11940   -0.27648
元大2001基金                                                       65.64000   65.79000  -0.15000   -0.22800
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.68460   45.78920  -0.10460   -0.22844
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.67930   43.78990  -0.11060   -0.25257
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.47000   21.26000   0.21000    0.98777
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71440   11.71360   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.89020   10.88320   0.00700    0.06432
元大上證50基金                                                     34.01000   33.95000   0.06000    0.17673
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.56000   10.41000   0.15000    1.44092
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.49000    9.35000   0.14000    1.49733
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.69100   12.65600   0.03500    0.27655
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.26800   17.22000   0.04800    0.27875
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.08800   11.01700   0.07100    0.64446
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.76000   10.68500   0.07500    0.70192
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.06000   0.01000    0.32680
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.83000   13.77000   0.06000    0.43573
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.37150   47.28480   0.08670    0.18336
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.97280   10.97600  -0.00320   -0.02915
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99010    9.99290  -0.00280   -0.02802
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18460   10.18170   0.00290    0.02848
元大巴西指數基金                                                    7.41400    7.53400  -0.12000   -1.59278
元大日經225基金                                                    27.50000   27.64000  -0.14000   -0.50651
元大台商收成基金                                                   23.12000   23.11000   0.01000    0.04327
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.53000   41.85000  -0.32000   -0.76464
元大台灣中型100基金                                                33.96000   33.96000   0.00000    0.00000
元大台灣加權股價指數基金                                           26.43400   26.55200  -0.11800   -0.44441
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
元大台灣卓越50基金                                                 83.53000   84.18000  -0.65000   -0.77215
元大台灣金融基金                                                   18.60000   18.64000  -0.04000   -0.21459
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.68000   32.74000  -0.06000   -0.18326
元大台灣高股息基金                                                 27.53000   27.57000  -0.04000   -0.14509
元大台灣電子科技基金                                               36.89000   37.14000  -0.25000   -0.67313
元大全球ETF成長組合基金                                            10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.10000   15.14000  -0.04000   -0.26420
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.47000   24.75000  -0.28000   -1.13131
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.14000   13.18000  -0.04000   -0.30349
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.34500   12.38000  -0.03500   -0.28271
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.61000  -0.03000   -0.45386
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.88000    6.91000  -0.03000   -0.43415
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.60800    8.66800  -0.06000   -0.69220
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.59000    8.65000  -0.06000   -0.69364
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
元大全球農業商機基金                                               18.24000   18.33000  -0.09000   -0.49100
元大印尼指數基金                                                   10.02500   10.01300   0.01200    0.11984
元大印度指數基金                                                    9.83100    9.85700  -0.02600   -0.26377
元大印度基金                                                       12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
元大多多基金                                                       17.76000   17.76000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                       53.67000   53.76000  -0.09000   -0.16741
元大亞太成長基金                                                    8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39050    9.39150  -0.00100   -0.01065
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51240    7.51320  -0.00080   -0.01065
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.36200    9.38200  -0.02000   -0.21317
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.37000   10.34900   0.02100    0.20292
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.23930   10.22990   0.00940    0.09189
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44280   10.43260   0.01020    0.09777
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.23020   10.22020   0.01000    0.09785
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51170   10.50110   0.01060    0.10094
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.29840   10.28810   0.01030    0.10012
元大卓越基金                                                       44.37000   44.57000  -0.20000   -0.44873
元大店頭基金                                                        8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48480   10.48420   0.00060    0.00572
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85320    9.85090   0.00230    0.02335
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.60630   32.61260  -0.00630   -0.01932
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.99420   42.16780  -0.17360   -0.41169
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.07930   16.99760   0.08170    0.48066
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.16210   22.37290  -0.21080   -0.94221
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.04150   42.10680  -0.06530   -0.15508
元大高科技基金                                                     20.08000   20.12000  -0.04000   -0.19881
元大得利貨幣市場基金                                               16.33190   16.33160   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03680   12.03660   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
元大富櫃50基金                                                     13.49000   13.52000  -0.03000   -0.22189
元大華夏中小基金                                                    7.44000    7.39000   0.05000    0.67659
元大新中國基金-人民幣                                               9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
元大新中國基金-美元                                                 9.22700    9.19100   0.03600    0.39169
元大新中國基金-新台幣                                               9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
元大新主流基金                                                     25.28000   25.28000   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-美元                                             9.67700    9.66300   0.01400    0.14488
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.03110   11.03870  -0.00760   -0.06885
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19350   10.19500  -0.00150   -0.01471
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.62020   11.62160  -0.00140   -0.01205
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.57430    9.57550  -0.00120   -0.01253
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.57730   10.57550   0.00180    0.01702
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81660    9.81490   0.00170    0.01732
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82730   10.82510   0.00220    0.02032
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05680   10.05470   0.00210    0.02089
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10800   10.10660   0.00140    0.01385
元大新興亞洲基金                                                   11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.86870    9.88720  -0.01850   -0.18711
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.14480    9.16200  -0.01720   -0.18773
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.22210   10.24100  -0.01890   -0.18455
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.48730    9.50490  -0.01760   -0.18517
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16930   15.16910   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.52000   37.59000  -0.07000   -0.18622
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.89000    8.98000  -0.09000   -1.00223
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18500    8.26300  -0.07800   -0.94397
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.39000   18.34000   0.05000    0.27263
元大摩臺基金                                                       39.12000   39.41000  -0.29000   -0.73585
元大標普500基金                                                    28.33000   28.47000  -0.14000   -0.49175
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.72000   38.10000  -0.38000   -0.99738
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.76000   20.83000  -0.07000   -0.33605
元大標智滬深300基金                                                18.56000   18.54000   0.02000    0.10787
元大歐洲50基金                                                     25.66000   25.82000  -0.16000   -0.61967
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.26270    9.31200  -0.04930   -0.52942
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29760   10.29740   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.01000   16.05000  -0.04000   -0.24922
日盛上選基金                                                       37.02000   36.95000   0.07000    0.18945
日盛小而美基金                                                     19.13000   19.11000   0.02000    0.10466
日盛中國內需動力基金                                                9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35740   12.36190  -0.00450   -0.03640
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84290    9.84650  -0.00360   -0.03656
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62310   12.62360  -0.00050   -0.00396
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04950   10.04990  -0.00040   -0.00398
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41610   11.41660  -0.00050   -0.00438
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07130    9.07160  -0.00030   -0.00331
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.85000   10.76000   0.09000    0.83643
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.34000   10.23000   0.11000    1.07527
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.76000   10.66000   0.10000    0.93809
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
日盛日盛基金                                                       12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
日盛全球抗暖化基金                                                 11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57380   10.57850  -0.00470   -0.04443
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43110    9.43530  -0.00420   -0.04451
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34150   10.34630  -0.00480   -0.04639
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.22430    9.22850  -0.00420   -0.04551
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.70000   10.77000  -0.07000   -0.64995
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52110    2.52170  -0.00060   -0.02379
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65360    1.65400  -0.00040   -0.02418
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39050    0.39050   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25670    0.25660   0.00010    0.03897
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88170   12.88100   0.00070    0.00543
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.34010    8.33970   0.00040    0.00480
日盛亞洲機會基金                                                    7.26000    7.22000   0.04000    0.55402
日盛首選基金                                                       18.23000   18.21000   0.02000    0.10983
日盛高科技基金                                                     19.35000   19.35000   0.00000    0.00000
日盛貨幣市場基金                                                   14.84040   14.84020   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.07000   42.06000   0.01000    0.02378
日盛精選五虎基金                                                   37.76000   37.74000   0.02000    0.05299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55120   13.55100   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 33.02000   33.05000  -0.03000   -0.09077
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
台新MSCI中國基金                                                   20.65000   20.58000   0.07000    0.34014
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22790   14.22770   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.42210   10.42760  -0.00550   -0.05274
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55380   10.55360   0.00020    0.00190
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.20050   10.20010   0.00040    0.00392
台新中國通基金                                                     47.41000   47.49000  -0.08000   -0.16846
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56960    0.56440   0.00520    0.92133
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.67800   17.51600   0.16200    0.92487
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32540    0.32220   0.00320    0.99317
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
台新主流基金                                                       25.64000   25.54000   0.10000    0.39154
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.47000   23.55000  -0.08000   -0.33970
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75940    0.76220  -0.00280   -0.36736
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.62000   16.68000  -0.06000   -0.35971
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53670    0.53870  -0.00200   -0.37126
台新台灣中小基金                                                   36.70000   36.64000   0.06000    0.16376
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.58600   10.60530  -0.01930   -0.18198
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.82550    9.84350  -0.01800   -0.18286
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.36630   11.38720  -0.02090   -0.18354
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.18630   10.19140  -0.00510   -0.05004
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.40650   11.41230  -0.00580   -0.05082
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
台新印度基金                                                       14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65220    8.65500  -0.00280   -0.03235
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28350    0.28360  -0.00010   -0.03526
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70560   12.70970  -0.00410   -0.03226
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41130    0.41140  -0.00010   -0.02431
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.08000   40.06000   0.02000    0.04993
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.91000   41.06000  -0.15000   -0.36532
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13320   11.13300   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.29230   33.23310   0.05920    0.17814
台新智慧生活基金-美元                                              11.06900   11.12540  -0.05640   -0.50695
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.47000   11.53000  -0.06000   -0.52038
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39060    8.39410  -0.00350   -0.04170
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64560    8.64880  -0.00320   -0.03700
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.52930    9.53320  -0.00390   -0.04091
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.82940    9.83310  -0.00370   -0.03763
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.77700   11.75660   0.02040    0.17352
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37320    0.37250   0.00070    0.18792
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.35090    8.33650   0.01440    0.17273
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27920    0.27880   0.00040    0.14347
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.73000    5.72000   0.01000    0.17483
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.32000   22.32000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26830   10.26920  -0.00090   -0.00876
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06850   10.06400   0.00450    0.04471
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16240   10.15800   0.00440    0.04332
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26820   10.26910  -0.00090   -0.00876
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06830   10.06380   0.00450    0.04471
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.16240   10.15800   0.00440    0.04332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.20670   42.30950  -0.10280   -0.24297
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.76760   41.84140  -0.07380   -0.17638
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.05450   39.99030   0.06420    0.16054
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.37030   11.36960   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20950   10.20260   0.00690    0.06763
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21920    9.22200  -0.00280   -0.03036
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86360   10.86690  -0.00330   -0.03037
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83490    7.83250   0.00240    0.03064
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30310    9.30030   0.00280    0.03011
永豐中小基金                                                       54.55000   54.66000  -0.11000   -0.20124
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78640    1.78830  -0.00190   -0.10625
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49900    2.50170  -0.00270   -0.10793
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19450    8.19810  -0.00360   -0.04391
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12190   11.12690  -0.00500   -0.04494
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.84000    4.79000   0.05000    1.04384
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.89000   21.67000   0.22000    1.01523
永豐主流品牌基金                                                   19.78000   19.87000  -0.09000   -0.45294
永豐永豐基金                                                       34.07000   34.23000  -0.16000   -0.46743
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25860    9.24350   0.01510    0.16336
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.78410    9.76820   0.01590    0.16277
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15610    9.14110   0.01500    0.16409
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.67820    9.66240   0.01580    0.16352
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18250   14.18390  -0.00140   -0.00987
永豐高科技基金                                                     24.41000   24.46000  -0.05000   -0.20442
永豐貨幣市場基金                                                   13.94360   13.94350   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11090    2.11170  -0.00080   -0.03788
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61580    2.61680  -0.00100   -0.03821
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79770    7.79600   0.00170    0.02181
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96610   10.96360   0.00250    0.02280
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22450    7.21970   0.00480    0.06648
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62600   11.61830   0.00770    0.06627
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.17000   19.10000   0.07000    0.36649
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.33000   55.61000  -0.28000   -0.50351
永豐領航科技基金                                                   39.40000   39.50000  -0.10000   -0.25316
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.30000   12.24000   0.06000    0.49020
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.72000   11.67000   0.05000    0.42845
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
永豐趨勢平衡基金                                                   42.10000   42.19000  -0.09000   -0.21332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89950   11.89870   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74910    9.76090  -0.01180   -0.12089
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.39940   10.41200  -0.01260   -0.12101
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81320    9.82470  -0.01150   -0.11705
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29990   10.31190  -0.01200   -0.11637
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80390    9.81850  -0.01460   -0.14870
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58420   10.59990  -0.01570   -0.14811
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82350    9.83760  -0.01410   -0.14333
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38500   10.39990  -0.01490   -0.14327
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.48000   10.40000   0.08000    0.76923
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.27000   15.17000   0.10000    0.65920
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.11000   19.98000   0.13000    0.65065
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.01000   19.88000   0.13000    0.65392
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06190   10.06290  -0.00100   -0.00994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06190   10.06290  -0.00100   -0.00994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00900   10.01020  -0.00120   -0.01199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00900   10.01020  -0.00120   -0.01199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.15250   10.14640   0.00610    0.06012
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.15240   10.14620   0.00620    0.06111
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06410   10.06510  -0.00100   -0.00994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06400   10.06510  -0.00110   -0.01093
兆豐國際生命科學基金                                               15.44000   15.65000  -0.21000   -1.34185
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.48100   10.51610  -0.03510   -0.33377
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.71970   10.75530  -0.03560   -0.33100
兆豐國際全球基金                                                   31.63000   31.74000  -0.11000   -0.34657
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49600   10.49530   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22480   10.22260   0.00220    0.02152
兆豐國際國民基金                                                   23.60000   23.64000  -0.04000   -0.16920
兆豐國際第一基金                                                   13.55000   13.59000  -0.04000   -0.29433
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76550   10.75870   0.00680    0.06320
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21700    8.21180   0.00520    0.06332
兆豐國際萬全基金                                                   20.97000   21.00000  -0.03000   -0.14286
兆豐國際電子基金                                                   27.12000   27.17000  -0.05000   -0.18403
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.36000   22.49000  -0.13000   -0.57803
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.21000   36.29000  -0.08000   -0.22045
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55960   12.55940   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.99100    9.99500  -0.00400   -0.04002
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.98630    9.98840  -0.00210   -0.02102
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.99680    9.99810  -0.00130   -0.01300
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.99390    9.99590  -0.00200   -0.02001
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97760    9.97690   0.00070    0.00702
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.99120    9.99500  -0.00380   -0.03802
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.98900    9.98840   0.00060    0.00601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00530    9.99810   0.00720    0.07201
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.99860    9.99590   0.00270    0.02701
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98690    9.97690   0.01000    0.10023
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.90090   10.89790   0.00300    0.02753
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.66580   10.66590  -0.00010   -0.00094
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.89040   10.88740   0.00300    0.02755
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58060   10.57760   0.00300    0.02836
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.73140   10.73150  -0.00010   -0.00093
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68810   10.68530   0.00280    0.02620
合庫台灣基金                                                       12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74940   11.74160   0.00780    0.06643
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.74450   12.73480   0.00970    0.07617
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.36790   11.35950   0.00840    0.07395
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.14790   12.13870   0.00920    0.07579
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16980    8.16440   0.00540    0.06614
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45850    9.45130   0.00720    0.07618
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.16480    9.15810   0.00670    0.07316
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.87140    8.86460   0.00680    0.07671
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31730    9.31050   0.00680    0.07304
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
合庫全球新興市場基金                                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
合庫貨幣市場基金                                                   10.17570   10.17550   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.01140   10.00190   0.00950    0.09498
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33090   10.32110   0.00980    0.09495
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.60600   10.59660   0.00940    0.08871
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15560   12.14370   0.01190    0.09799
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.43690   15.41510   0.02180    0.14142
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.79330    8.78530   0.00800    0.09106
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.61500    9.60580   0.00920    0.09578
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.96560    7.95850   0.00710    0.08921
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.74620    8.73770   0.00850    0.09728
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.67410   10.65950   0.01460    0.13697
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.09000   11.96000   0.13000    1.08696
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.88000   11.76000   0.12000    1.02041
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        12.09000   11.97000   0.12000    1.00251
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17840   10.17780   0.00060    0.00590
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18680   10.18610   0.00070    0.00687
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.03570   10.07950  -0.04380   -0.43455
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14900   10.14530   0.00370    0.03647
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.17830   10.17770   0.00060    0.00590
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.18680   10.18610   0.00070    0.00687
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.03570   10.07940  -0.04370   -0.43356
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.14890   10.14530   0.00360    0.03548
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22510   11.22440   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.10220   10.08960   0.01260    0.12488
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.06110   10.04820   0.01290    0.12838
安聯中國東協基金                                                   15.88000   15.81000   0.07000    0.44276
安聯中國策略基金-美元                                              12.57000   12.44000   0.13000    1.04502
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.46000   16.29000   0.17000    1.04359
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.43000   15.27000   0.16000    1.04781
安聯中華新思路基金-美元                                            14.37000   14.21000   0.16000    1.12597
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.60000   13.44000   0.16000    1.19048
安聯台灣大壩基金                                                   31.78000   31.77000   0.01000    0.03148
安聯台灣科技基金                                                   54.07000   53.85000   0.22000    0.40854
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55080   12.55060   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.20000   36.10000   0.10000    0.27701
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80410   10.80010   0.00400    0.03704
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.92660   15.92160   0.00500    0.03140
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92210    9.91890   0.00320    0.03226
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.75000   11.79000  -0.04000   -0.33927
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.14000   12.18000  -0.04000   -0.32841
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.26690   13.26250   0.00440    0.03318
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.85300   10.84960   0.00340    0.03134
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.92360   12.91990   0.00370    0.02864
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61980    9.61750   0.00230    0.02391
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55870    9.55570   0.00300    0.03139
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09560    9.09300   0.00260    0.02859
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.25010   10.25160  -0.00150   -0.01463
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29890   10.29600   0.00290    0.02817
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.60000   11.63000  -0.03000   -0.25795
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.52790   12.51750   0.01040    0.08308
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37730   11.36690   0.01040    0.09149
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.98540   10.97570   0.00970    0.08838
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66000    8.65260   0.00740    0.08552
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52810    8.52040   0.00770    0.09037
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.20810    8.20080   0.00730    0.08902
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.28410   10.27810   0.00600    0.05838
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.20220   10.19320   0.00900    0.08829
安聯全球人口趨勢基金                                               12.55000   12.66000  -0.11000   -0.86888
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.57000   33.83000  -0.26000   -0.76855
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48280   12.48430  -0.00150   -0.01202
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56760   10.56880  -0.00120   -0.01135
安聯全球新興市場基金                                               17.57000   17.58000  -0.01000   -0.05688
安聯全球農金趨勢基金                                                9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.82000    9.88000  -0.06000   -0.60729
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
安聯亞洲動態策略基金                                               22.88000   22.76000   0.12000    0.52724
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08320   10.08570  -0.00250   -0.02479
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08950   10.09290  -0.00340   -0.03369
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08230   10.08480  -0.00250   -0.02479
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09190   10.09550  -0.00360   -0.03566
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08620   10.08870  -0.00250   -0.02478
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03900   10.04260  -0.00360   -0.03585
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03900   10.04260  -0.00360   -0.03585
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03900   10.04260  -0.00360   -0.03585
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57320   10.57350  -0.00030   -0.00284
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10690   10.10720  -0.00030   -0.00297
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.82900   90.80300   0.02600    0.02863
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41020   13.40580   0.00440    0.03282
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.66980   68.65040   0.01940    0.02826
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01020   10.00690   0.00330    0.03298
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74500    2.74540  -0.00040   -0.01457
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96210   10.96420  -0.00210   -0.01915
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28080    2.28140  -0.00060   -0.02630
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85810    8.85980  -0.00170   -0.01919
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.53670   10.53100   0.00570    0.05413
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.47440   10.46850   0.00590    0.05636
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.84990   10.83870   0.01120    0.10333
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.43580   10.42960   0.00620    0.05945
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.47310   10.46860   0.00450    0.04299
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.43480   10.42920   0.00560    0.05370
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34540   10.33950   0.00590    0.05706
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.64100   10.63040   0.01060    0.09971
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.33230   10.32610   0.00620    0.06004
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.38130   10.37720   0.00410    0.03951
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29760   10.29440   0.00320    0.03108
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.39120   10.38290   0.00830    0.07994
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.29030   10.28710   0.00320    0.03111
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23440   10.23310   0.00130    0.01270
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30620   10.30300   0.00320    0.03106
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.34240   10.33420   0.00820    0.07935
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.29010   10.28690   0.00320    0.03111
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23400   10.23270   0.00130    0.01270
宏利台灣動力基金A類型                                              31.87000   31.91000  -0.04000   -0.12535
宏利台灣動力基金I類型                                              31.87000   31.91000  -0.04000   -0.12535
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13640   10.16060  -0.02420   -0.23817
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.01960   10.04380  -0.02420   -0.24094
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65870    7.67640  -0.01770   -0.23058
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63510    7.65380  -0.01870   -0.24432
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
宏利全球債券組合基金                                               13.81140   13.80220   0.00920    0.06666
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00060    2.99870   0.00190    0.06336
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46440   12.45860   0.00580    0.04655
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97050    8.96620   0.00430    0.04796
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55330    2.55210   0.00120    0.04702
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.54150   11.53510   0.00640    0.05548
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.49240    3.49050   0.00190    0.05443
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.56080    0.56050   0.00030    0.05352
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.81000   15.80000   0.01000    0.06329
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33580   12.33310   0.00270    0.02189
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.92310   10.92070   0.00240    0.02198
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48050   10.47960   0.00090    0.00859
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76810    8.76610   0.00200    0.02282
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40860    8.40670   0.00190    0.02260
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26680    8.26620   0.00060    0.00726
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42500    8.42290   0.00210    0.02493
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04450    3.04300   0.00150    0.04929
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44120    0.44100   0.00020    0.04535
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.27310   13.26830   0.00480    0.03618
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00520    1.00470   0.00050    0.04977
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.62720    7.62440   0.00280    0.03672
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11880    2.11780   0.00100    0.04722
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30610    0.30590   0.00020    0.06538
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.28940    9.28610   0.00330    0.03554
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33770    0.33750   0.00020    0.05926
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69050   13.69040   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.57000    2.56000   0.01000    0.39063
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.74000   26.81000  -0.07000   -0.26110
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.74000   26.81000  -0.07000   -0.26110
宏利澳幣保本基金                                                   12.68080   12.67550   0.00530    0.04181
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.24000   12.22000   0.02000    0.16367
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.43200   10.44560  -0.01360   -0.13020
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67090    9.67970  -0.00880   -0.09091
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17270    9.18070  -0.00800   -0.08714
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.55840   11.56860  -0.01020   -0.08817
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
貝萊德新台幣基金                                                   12.97260   12.97250   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.13000   28.20000  -0.07000   -0.24823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49790   11.49630   0.00160    0.01392
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17380   10.16910   0.00470    0.04622
保德信大中華基金-人民幣                                            10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
保德信大中華基金-美元                                              10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
保德信大中華基金-新台幣                                            30.60000   30.38000   0.22000    0.72416
保德信中小型股基金                                                 49.46000   49.55000  -0.09000   -0.18163
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
保德信中國中小基金-美元                                             8.49000    8.41000   0.08000    0.95125
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.26000    8.18000   0.08000    0.97800
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.00060    9.95810   0.04250    0.42679
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07910   10.03620   0.04290    0.42745
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.11990   10.07690   0.04300    0.42672
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.22520   11.17750   0.04770    0.42675
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
保德信中國品牌基金-美元                                            10.48000   10.36000   0.12000    1.15830
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.30000   11.18000   0.12000    1.07335
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.98000   29.05000  -0.07000   -0.24096
保德信全球消費商機基金                                             19.66000   19.74000  -0.08000   -0.40527
保德信全球基礎建設基金                                             13.81000   13.86000  -0.05000   -0.36075
保德信全球資源基金                                                  7.40000    7.48000  -0.08000   -1.06952
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.33000   33.55000  -0.22000   -0.65574
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.52960   10.55320  -0.02360   -0.22363
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.95930   10.98380  -0.02450   -0.22306
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.58730   10.61070  -0.02340   -0.22053
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.01720   11.04160  -0.02440   -0.22098
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68360    9.70720  -0.02360   -0.24312
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85510   10.88160  -0.02650   -0.24353
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26770    9.29000  -0.02230   -0.24004
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.37150   10.39650  -0.02500   -0.24047
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20990    8.21480  -0.00490   -0.05965
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.32410   11.33090  -0.00680   -0.06001
保德信亞太基金                                                     20.92000   20.89000   0.03000    0.14361
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74950    8.74770   0.00180    0.02058
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.12900   12.12650   0.00250    0.02062
保德信店頭市場基金                                                 35.89000   35.97000  -0.08000   -0.22241
保德信拉丁美洲基金                                                  7.52000    7.64000  -0.12000   -1.57068
保德信金平衡基金                                                   30.73000   30.85000  -0.12000   -0.38898
保德信金滿意基金                                                   43.35000   43.56000  -0.21000   -0.48209
保德信科技島基金                                                   27.53000   27.61000  -0.08000   -0.28975
保德信高成長基金                                                   97.69000   98.07000  -0.38000   -0.38748
保德信貨幣市場基金                                                 15.84340   15.84310   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.75420   10.80840  -0.05420   -0.50146
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.02010   11.07540  -0.05530   -0.49930
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.07310   11.11170  -0.03860   -0.34738
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.62450   10.66120  -0.03670   -0.34424
保德信新世紀基金                                                   10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24580    8.24680  -0.00100   -0.01213
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.41170   10.41250  -0.00080   -0.00768
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.74500   11.74630  -0.00130   -0.01107
保德信新興趨勢組合基金                                             11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
保德信瑞騰基金                                                     15.65220   15.65160   0.00060    0.00383
保德信歐洲組合基金                                                 10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.98680    9.99290  -0.00610   -0.06104
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.56450   10.57090  -0.00640   -0.06054
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93020    9.93750  -0.00730   -0.07346
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23910   10.24630  -0.00720   -0.07027
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00380   10.00800  -0.00420   -0.04197
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53200   10.53560  -0.00360   -0.03417
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94760    9.95140  -0.00380   -0.03819
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33140   10.33530  -0.00390   -0.03773
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61750   10.62250  -0.00500   -0.04707
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.36160   10.37020  -0.00860   -0.08293
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76090   10.76980  -0.00890   -0.08264
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.31580   10.32430  -0.00850   -0.08233
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.65370   10.66230  -0.00860   -0.08066
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19710   10.20110  -0.00400   -0.03921
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76030   10.76460  -0.00430   -0.03995
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11530   10.11900  -0.00370   -0.03656
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52360   10.52770  -0.00410   -0.03894
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93600    9.93530   0.00070    0.00705
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93600    9.93520   0.00080    0.00805
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.09460   10.08890   0.00570    0.05650
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.92020    9.91940   0.00080    0.00807
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.92020    9.91940   0.00080    0.00807
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.07420   10.06030   0.01390    0.13817
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46470   10.46610  -0.00140   -0.01338
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21920   10.22040  -0.00120   -0.01174
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.38830   10.39270  -0.00440   -0.04234
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77170   10.77630  -0.00460   -0.04269
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51570   10.51650  -0.00080   -0.00761
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18590   11.18640  -0.00050   -0.00447
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40260   10.40690  -0.00430   -0.04132
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71450   10.71900  -0.00450   -0.04198
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56370   10.56090   0.00280    0.02651
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62360   10.62050   0.00310    0.02919
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.66520   10.66170   0.00350    0.03283
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41340   10.41490  -0.00150   -0.01440
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44280   10.44440  -0.00160   -0.01532
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.50150   10.49830   0.00320    0.03048
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.68420   10.68130   0.00290    0.02715
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.26610   10.26760  -0.00150   -0.01461
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.36410   10.36570  -0.00160   -0.01544
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97440    1.97440   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83260    2.83250   0.00010    0.00353
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29600    0.29590   0.00010    0.03380
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46060   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41040    8.41040   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.29410   12.31000  -0.01590   -0.12916
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72280    9.72290  -0.00010   -0.00103
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.36650   12.36670  -0.00020   -0.00162
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76720    8.76660   0.00060    0.00684
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20400   11.20320   0.00080    0.00714
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94970   10.94990  -0.00020   -0.00183
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75690   10.75840  -0.00150   -0.01394
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.81000   19.85000  -0.04000   -0.20151
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4584.83000 4594.49000  -9.66000   -0.21025
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30700   10.31050  -0.00350   -0.03395
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21030   11.21590  -0.00560   -0.04993
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20630   10.21270  -0.00640   -0.06267
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93700    9.94350  -0.00650   -0.06537
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56440   10.57130  -0.00690   -0.06527
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.94660    9.95410  -0.00750   -0.07535
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.32160   10.32980  -0.00820   -0.07938
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53590   10.54200  -0.00610   -0.05786
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19620    6.19860  -0.00240   -0.03872
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.35590   11.36030  -0.00440   -0.03873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.75100   10.70880   0.04220    0.39407
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.76580   11.72000   0.04580    0.39078
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.97360   10.93050   0.04310    0.39431
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.26590    9.22950   0.03640    0.39439
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.59310    9.55570   0.03740    0.39139
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.46860    9.43150   0.03710    0.39336
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.63940   10.59750   0.04190    0.39538
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.11570   11.07240   0.04330    0.39106
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.09860   11.05500   0.04360    0.39439
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.41000    7.39000   0.02000    0.27064
柏瑞巨人基金                                                       13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70140   13.70130   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40310   14.39360   0.00950    0.06600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.74200   12.73410   0.00790    0.06204
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.34070   13.33140   0.00930    0.06976
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67240    8.66660   0.00580    0.06692
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84180    6.83730   0.00450    0.06582
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76640    8.76100   0.00540    0.06164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.53480    8.52440   0.01040    0.12200
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.86890   10.86130   0.00760    0.06997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.48650    8.47840   0.00810    0.09554
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.93110   12.92310   0.00800    0.06190
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47580   12.46760   0.00820    0.06577
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.18720   13.17110   0.01610    0.12224
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.14440   12.13590   0.00850    0.07004
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06650    9.06050   0.00600    0.06622
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79860    9.79260   0.00600    0.06127
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.75290    9.74100   0.01190    0.12216
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.66320    9.65640   0.00680    0.07042
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.52480    9.51580   0.00900    0.09458
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78600   10.78950  -0.00350   -0.03244
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71170   10.71690  -0.00520   -0.04852
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55350   10.55640  -0.00290   -0.02747
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61730   10.61550   0.00180    0.01696
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94970    9.95290  -0.00320   -0.03215
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.65380    9.65850  -0.00470   -0.04866
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.63850   10.63130   0.00720    0.06772
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71880    9.72140  -0.00260   -0.02675
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.78400    9.78230   0.00170    0.01738
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76590   10.76930  -0.00340   -0.03157
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71200   10.71720  -0.00520   -0.04852
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55390   10.55680  -0.00290   -0.02747
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61840   10.61660   0.00180    0.01695
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94960    9.95280  -0.00320   -0.03215
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.65400    9.65870  -0.00470   -0.04866
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.81920   10.81180   0.00740    0.06844
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71890    9.72150  -0.00260   -0.02674
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.78460    9.78300   0.00160    0.01635
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35540   11.35290   0.00250    0.02202
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.75570   12.75400   0.00170    0.01333
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.06430   12.06090   0.00340    0.02819
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04500    9.04310   0.00190    0.02101
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73620    9.73480   0.00140    0.01438
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67050    9.66780   0.00270    0.02793
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04970   11.04730   0.00240    0.02172
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.87760   11.87600   0.00160    0.01347
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.65500   11.65180   0.00320    0.02746
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04530    9.04330   0.00200    0.02212
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73670    9.73540   0.00130    0.01335
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67100    9.66830   0.00270    0.02793
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.72000   14.67000   0.05000    0.34083
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.91000   11.87000   0.04000    0.33698
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.59000   13.50000   0.09000    0.66667
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.95000   13.85000   0.10000    0.72202
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.67000   10.83000  -0.16000   -1.47738
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.09240   12.10990  -0.01750   -0.14451
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.30170   10.31620  -0.01450   -0.14056
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70250    7.71360  -0.01110   -0.14390
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.21050   10.22480  -0.01430   -0.13986
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.22000   11.24000  -0.02000   -0.17794
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32940   12.32460   0.00480    0.03895
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.04110   12.03700   0.00410    0.03406
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.04470   11.03990   0.00480    0.04348
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60440    8.60110   0.00330    0.03837
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66820    9.66490   0.00330    0.03414
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.72770    9.72340   0.00430    0.04422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58310   11.57920   0.00390    0.03368
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82690   10.82270   0.00420    0.03881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02620   11.02140   0.00480    0.04355
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.01320   10.00980   0.00340    0.03397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29680    9.29330   0.00350    0.03766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.16030    9.15040   0.00990    0.10819
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.75420    9.75000   0.00420    0.04308
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86680   12.86400   0.00280    0.02177
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34190   12.34000   0.00190    0.01540
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.68390   11.68080   0.00310    0.02654
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.22420    7.22260   0.00160    0.02215
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98460    8.98330   0.00130    0.01447
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68130    9.67880   0.00250    0.02583
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.06080   11.05830   0.00250    0.02261
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.70210   11.69900   0.00310    0.02650
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73080    9.72940   0.00140    0.01439
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21780    9.21580   0.00200    0.02170
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88820    9.88560   0.00260    0.02630
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.08470   12.07600   0.00870    0.07204
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.85280   12.84380   0.00900    0.07007
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.72620   11.71690   0.00930    0.07937
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.41700    9.41010   0.00690    0.07333
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.04380   10.03680   0.00700    0.06974
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.04830   10.04030   0.00800    0.07968
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.11440   12.10600   0.00840    0.06939
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.78200   10.77420   0.00780    0.07240
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.17290   11.16400   0.00890    0.07972
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99800    9.99080   0.00720    0.07207
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58300    9.57600   0.00700    0.07310
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.28440   10.27730   0.00710    0.06908
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.78900    9.78120   0.00780    0.07974
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.35000   19.39000  -0.04000   -0.20629
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.23000   18.28000  -0.05000   -0.27352
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.45170   13.43840   0.01330    0.09897
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.53680   10.58480  -0.04800   -0.45348
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.58630   11.63940  -0.05310   -0.45621
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.44600   12.48940  -0.04340   -0.34749
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.09120   11.14070  -0.04950   -0.44432
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.15830    9.20000  -0.04170   -0.45326
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.72560    9.77020  -0.04460   -0.45649
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.53220    9.56540  -0.03320   -0.34708
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.68510    9.72830  -0.04320   -0.44407
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.29500    9.33730  -0.04230   -0.45302
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.52350    9.56720  -0.04370   -0.45677
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.40840   11.44820  -0.03980   -0.34765
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.62680    9.66970  -0.04290   -0.44365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.13790   43.29590  -0.15800   -0.36493
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.48000   34.39000   0.09000    0.26170
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80800   11.80720   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71350    1.71240   0.00110    0.06424
國泰大中華基金                                                     20.65000   20.66000  -0.01000   -0.04840
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49610    0.49640  -0.00030   -0.06044
國泰小龍基金-新台幣                                                15.42000   15.42000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金-美元I                                              1.43370    1.43470  -0.00100   -0.06970
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.56000   44.57000  -0.01000   -0.02244
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.42770    4.38250   0.04520    1.03137
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70380    0.69630   0.00750    1.07712
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75290    0.74480   0.00810    1.08754
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.03000   19.81000   0.22000    1.11055
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.52950   42.34110   0.18840    0.44496
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29550    2.29680  -0.00130   -0.05660
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32950    0.32950   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.13020   10.12990   0.00030    0.00296
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15020    8.14990   0.00030    0.00368
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.36350    2.34900   0.01450    0.61728
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34160    0.33930   0.00230    0.67787
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.64910   10.57810   0.07100    0.67120
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34300    0.34310  -0.00010   -0.02915
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48570   10.48750  -0.00180   -0.01716
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.28030    4.23940   0.04090    0.96476
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61750    0.61120   0.00630    1.03076
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.35000   19.16000   0.19000    0.99165
國泰中港台基金-人民幣                                               3.22510    3.18360   0.04150    1.30356
國泰中港台基金-美元                                                 0.47100    0.46470   0.00630    1.35571
國泰中港台基金-新台幣                                              14.59000   14.39000   0.20000    1.38985
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.09160   10.08760   0.00400    0.03965
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.24430   10.23980   0.00450    0.04395
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.30270   10.29790   0.00480    0.04661
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.86000   26.97000  -0.11000   -0.40786
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.32000   12.24000   0.08000    0.65359
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.80000   33.24000  -0.44000   -1.32371
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35460    0.35410   0.00050    0.14120
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33440    0.33400   0.00040    0.11976
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33490   0.00040    0.11944
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.03160   11.01800   0.01360    0.12343
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.41070   10.39790   0.01280    0.12310
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.44590   10.43300   0.01290    0.12365
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46160   12.46150   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42400    0.42530  -0.00130   -0.30567
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37500    0.37620  -0.00120   -0.31898
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45260    0.45400  -0.00140   -0.30837
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55150    0.55120   0.00030    0.05443
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.54590    2.55910  -0.01320   -0.51581
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37080    0.37250  -0.00170   -0.45638
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53610    0.53660  -0.00050   -0.09318
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48780    0.48880  -0.00100   -0.20458
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.26000   14.29000  -0.03000   -0.20994
國泰全球資源基金-美元                                               0.16540    0.16660  -0.00120   -0.72029
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.22000    5.26000  -0.04000   -0.76046
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62230    0.62360  -0.00130   -0.20847
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.35000   19.39000  -0.04000   -0.20629
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.85000   18.89000  -0.04000   -0.21175
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89530    0.89400   0.00130    0.14541
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.03000   21.15000  -0.12000   -0.56738
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.61000   22.65000  -0.04000   -0.17660
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54260    2.54520  -0.00260   -0.10215
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37120    0.37140  -0.00020   -0.05385
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31890    0.31910  -0.00020   -0.06268
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.49210   11.49770  -0.00560   -0.04871
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.87200    9.87680  -0.00480   -0.04860
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53330    0.53160   0.00170    0.31979
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39950    0.39980  -0.00030   -0.07504
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
國泰科技生化基金                                                   34.98000   34.97000   0.01000    0.02860
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.89000   30.05000  -0.16000   -0.53245
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.21000   12.14000   0.07000    0.57661
國泰美國費城半導體基金                                             15.59000   15.86000  -0.27000   -1.70240
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.47560   43.69790  -0.22230   -0.50872
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.47310   17.39040   0.08270    0.47555
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.70210   22.92220  -0.22010   -0.96020
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.45780   44.49710  -0.03930   -0.08832
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.11790   45.08050   0.03740    0.08296
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.08000   43.11470  -0.03470   -0.08048
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.00000   0.32170    0.00000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32170    0.00000   0.32170    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
國泰紐幣2021保本基金                                               12.82540   12.81820   0.00720    0.05617
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.19690   13.18690   0.01000    0.07583
國泰紐幣保本基金                                                   12.75650   12.75460   0.00190    0.01490
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.83000   23.88000  -0.05000   -0.20938
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.83000   23.88000  -0.05000   -0.20938
國泰富時中國A50基金                                                22.41000   22.37000   0.04000    0.17881
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.56060   46.69630  -0.13570   -0.29060
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34690    0.34710  -0.00020   -0.05762
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50890    0.50750   0.00140    0.27586
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.38920   42.36920   0.02000    0.04720
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.44000   21.40000   0.04000    0.18692
國泰新興市場基金-美元                                               0.39800    0.39820  -0.00020   -0.05023
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.43990    2.44360  -0.00370   -0.15142
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50470    1.50700  -0.00230   -0.15262
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36660  -0.00040   -0.10911
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22830  -0.00020   -0.08760
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35670    0.35710  -0.00040   -0.11201
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08710   11.09880  -0.01170   -0.10542
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70870    6.71580  -0.00710   -0.10572
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.17960   44.34380  -0.16420   -0.37029
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.86520   45.02200  -0.15680   -0.34827
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.67550   42.73410  -0.05860   -0.13713
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.23000   38.46000  -0.23000   -0.59802
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.12000   24.33000  -0.21000   -0.86313
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34920    0.35290  -0.00370   -1.04846
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.95410   39.93640   0.01770    0.04432
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.76000   23.06000  -0.30000   -1.30095
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.23000   20.24000  -0.01000   -0.04941
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.28000   18.34000  -0.06000   -0.32715
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41650    0.41650   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.55880   12.56130  -0.00250   -0.01990
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56130   10.56290  -0.00160   -0.01515
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45450   10.45350   0.00100    0.00957
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59160   10.59180  -0.00020   -0.00189
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24320   10.24470  -0.00150   -0.01464
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17060   10.17110  -0.00050   -0.00492
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23480   10.23500  -0.00020   -0.00195
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98080    9.97970   0.00110    0.01102
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.81120    9.79940   0.01180    0.12042
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94550    9.94290   0.00260    0.02615
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.78030    9.77750   0.00280    0.02864
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98070    9.97960   0.00110    0.01102
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.80660    9.79470   0.01190    0.12149
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94540    9.94290   0.00250    0.02514
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.78030    9.77750   0.00280    0.02864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44340   11.44250   0.00090    0.00787
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11820   10.10570   0.01250    0.12369
第一金大中華基金                                                   26.70000   26.78000  -0.08000   -0.29873
第一金小型精選基金                                                 33.59000   33.56000   0.03000    0.08939
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.65000   13.52000   0.13000    0.96154
第一金中國世紀基金-美元                                             8.53130    8.44590   0.08540    1.01114
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.53160    8.44620   0.08540    1.01111
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76320    9.76910  -0.00590   -0.06039
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37320    8.37460  -0.00140   -0.01672
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.29930   11.30610  -0.00680   -0.06014
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86130    9.86290  -0.00160   -0.01622
第一金中概平衡基金                                                 27.81000   27.80000   0.01000    0.03597
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32650   15.32630   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.69900  178.69600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.19550   16.25090  -0.05540   -0.34090
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.19470   16.25010  -0.05540   -0.34092
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.68000   15.73000  -0.05000   -0.31786
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.68000   15.73000  -0.05000   -0.31786
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.21540   11.31600  -0.10060   -0.88901
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.21350   11.31410  -0.10060   -0.88916
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.12230   10.17930  -0.05700   -0.55996
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.12230   10.17930  -0.05700   -0.55996
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.71400   13.83720  -0.12320   -0.89035
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.73250   13.85590  -0.12340   -0.89060
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.04000   13.16000  -0.12000   -0.91185
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.07000   13.19000  -0.12000   -0.90978
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.91180    9.92230  -0.01050   -0.10582
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.90770    9.91810  -0.01040   -0.10486
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.53880    9.54910  -0.01030   -0.10786
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.56310    9.57350  -0.01040   -0.10863
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.79370   10.80500  -0.01130   -0.10458
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42240   10.43360  -0.01120   -0.10735
第一金全球大趨勢基金                                               25.75000   25.86000  -0.11000   -0.42537
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37210    9.43430  -0.06220   -0.65930
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46990    6.51290  -0.04300   -0.66023
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.07090   10.10440  -0.03350   -0.33154
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.07120   10.10470  -0.03350   -0.33153
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.94620   10.98260  -0.03640   -0.33143
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.94790   10.98430  -0.03640   -0.33138
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58760    8.58390   0.00370    0.04310
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52970   10.52530   0.00440    0.04180
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28830    9.28720   0.00110    0.01184
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28670    9.28650   0.00020    0.00215
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73920    7.73670   0.00250    0.03231
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73320    7.73080   0.00240    0.03104
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51240    8.51000   0.00240    0.02820
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51310    8.51070   0.00240    0.02820
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59390   11.59240   0.00150    0.01294
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59450   11.59310   0.00140    0.01208
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26120   10.25790   0.00330    0.03217
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26200   10.25880   0.00320    0.03119
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.04830   15.04420   0.00410    0.02725
第一金亞洲科技基金                                                 18.47000   18.42000   0.05000    0.27144
第一金亞洲新興市場基金                                             13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
第一金店頭市場基金                                                  8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.00790   10.00940  -0.00150   -0.01499
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.00790   10.00940  -0.00150   -0.01499
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00270   10.00390  -0.00120   -0.01200
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00270   10.00390  -0.00120   -0.01200
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.00790   10.00940  -0.00150   -0.01499
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01240   10.01370  -0.00130   -0.01298
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.00790   10.00940  -0.00150   -0.01499
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00270   10.00390  -0.00120   -0.01200
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00720   10.00830  -0.00110   -0.01099
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00270   10.00390  -0.00120   -0.01200
第一金創新趨勢基金                                                 22.14000   22.21000  -0.07000   -0.31517
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.76000   42.77370  -0.01370   -0.03203
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.69560   42.80120  -0.10560   -0.24672
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.08930   42.28810  -0.19880   -0.47011
第一金電子基金                                                     34.31000   34.33000  -0.02000   -0.05826
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.16000   19.28000  -0.12000   -0.62241
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.35000   20.87000  -0.52000   -2.49161
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.30000    8.16000   0.14000    1.71569
統一大中華中小基金(美元)                                            7.59000    7.46000   0.13000    1.74263
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.30000   11.11000   0.19000    1.71017
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
統一大滿貫基金-A類型                                               35.45000   35.39000   0.06000    0.16954
統一大滿貫基金-I類型                                               35.45000   35.39000   0.06000    0.16954
統一大龍印基金                                                     14.82000   14.77000   0.05000    0.33852
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.01000    9.93000   0.08000    0.80564
統一中小基金                                                       24.69000   24.67000   0.02000    0.08107
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85660    9.85560   0.00100    0.01015
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17350    9.16790   0.00560    0.06108
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91690    8.91120   0.00570    0.06396
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34600   12.34480   0.00120    0.00972
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.44340   11.43640   0.00700    0.06121
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08240   11.07540   0.00700    0.06320
統一台灣動力基金                                                   18.80000   18.77000   0.03000    0.15983
統一全天候基金-A類型                                              112.46000  112.30000   0.16000    0.14248
統一全天候基金-I類型                                              113.09000  112.93000   0.16000    0.14168
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.34210    8.37720  -0.03510   -0.41899
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.05710    8.08680  -0.02970   -0.36727
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.09880    8.12850  -0.02970   -0.36538
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.99330    9.03110  -0.03780   -0.41855
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.69410    8.72620  -0.03210   -0.36786
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.73160    8.76350  -0.03190   -0.36401
統一全球債券組合基金                                               12.45730   12.45200   0.00530    0.04256
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.22000   16.24000  -0.02000   -0.12315
統一全球新科技基金(美元)                                           15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
統一亞太基金                                                       25.41000   25.24000   0.17000    0.67353
統一亞洲大金磚基金                                                 12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
統一奔騰基金                                                       60.21000   60.27000  -0.06000   -0.09955
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73770   16.73740   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.23000   11.13000   0.10000    0.89847
統一強漢基金(美元)                                                 10.12000   10.03000   0.09000    0.89731
統一強漢基金(新台幣)                                               26.82000   26.57000   0.25000    0.94091
統一統信基金                                                       31.16000   31.15000   0.01000    0.03210
統一黑馬基金                                                       60.87000   60.88000  -0.01000   -0.01643
統一新亞洲科技能源基金                                             16.52000   16.49000   0.03000    0.18193
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.12010    8.11900   0.00110    0.01355
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.80310   10.80170   0.00140    0.01296
統一經建基金                                                       47.61000   47.53000   0.08000    0.16831
統一龍馬基金                                                       69.98000   69.77000   0.21000    0.30099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.67000   20.60000   0.07000    0.33981
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.31000   48.23000   0.08000    0.16587
野村中國機會基金                                                   14.68000   14.56000   0.12000    0.82418
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.40180   10.39510   0.00670    0.06445
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38440   10.37770   0.00670    0.06456
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42200   10.41600   0.00600    0.05760
野村巴西基金                                                        7.10000    7.19000  -0.09000   -1.25174
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
野村台灣高股息基金                                                 25.99000   26.00000  -0.01000   -0.03846
野村台灣運籌基金                                                   38.33000   38.24000   0.09000    0.23536
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83600    9.83270   0.00330    0.03356
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77330    9.76990   0.00340    0.03480
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84140    9.83670   0.00470    0.04778
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45560   10.45200   0.00360    0.03444
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.28170   10.27810   0.00360    0.03503
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05700   10.05230   0.00470    0.04676
野村平衡基金                                                       20.37000   20.37000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.56000   14.62000  -0.06000   -0.41040
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
野村全球生技醫療基金                                               16.54000   16.71000  -0.17000   -1.01735
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.21000   10.20260   0.00740    0.07253
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.21180   10.20410   0.00770    0.07546
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11760   10.10960   0.00800    0.07913
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.45280   10.44520   0.00760    0.07276
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41900   10.41130   0.00770    0.07396
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32820   10.32010   0.00810    0.07849
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15670   10.14830   0.00840    0.08277
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.81000   10.80210   0.00790    0.07313
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.73290   10.72500   0.00790    0.07366
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.64230   10.63390   0.00840    0.07899
野村全球品牌基金                                                   29.66000   29.84000  -0.18000   -0.60322
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.03000   13.09000  -0.06000   -0.45837
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.78000   19.87000  -0.09000   -0.45294
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.28000   12.34000  -0.06000   -0.48622
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96690   10.96270   0.00420    0.03831
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01970   11.01540   0.00430    0.03904
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78520   10.78020   0.00500    0.04638
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.72750    8.72900  -0.00150   -0.01718
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.53370    8.53530  -0.00160   -0.01875
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.11030    8.11140  -0.00110   -0.01356
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.13950   11.14140  -0.00190   -0.01705
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60640   10.60850  -0.00210   -0.01980
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.17610   10.17750  -0.00140   -0.01376
野村成長基金                                                       32.57000   32.55000   0.02000    0.06144
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.54590    8.53850   0.00740    0.08667
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.56130    8.55390   0.00740    0.08651
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.78350    8.77560   0.00790    0.09002
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.81710    9.80860   0.00850    0.08666
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.68460    9.67630   0.00830    0.08578
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.92040    9.91150   0.00890    0.08979
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.58000   13.54000   0.04000    0.29542
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29570   10.29300   0.00270    0.02623
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.20470   10.20160   0.00310    0.03039
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10570   10.10200   0.00370    0.03663
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71870    9.71620   0.00250    0.02573
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.72280    9.71980   0.00300    0.03086
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83650    9.83300   0.00350    0.03559
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.15170   10.14800   0.00370    0.03646
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86870   10.86570   0.00300    0.02761
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.71720   10.71400   0.00320    0.02987
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.84320   10.83930   0.00390    0.03598
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.11300   10.10290   0.01010    0.09997
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.12190   10.11230   0.00960    0.09493
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05350   10.04330   0.01020    0.10156
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55700    8.54840   0.00860    0.10060
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.17540    9.16640   0.00900    0.09818
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.04720    9.03880   0.00840    0.09293
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.10970   10.09970   0.01000    0.09901
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.84740   13.83360   0.01380    0.09976
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.98550   12.97270   0.01280    0.09867
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.51970   10.50990   0.00980    0.09325
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46580   10.46530   0.00050    0.00478
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45560   10.45490   0.00070    0.00670
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51470   10.51360   0.00110    0.01046
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76360   10.76310   0.00050    0.00465
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73030   10.72950   0.00080    0.00746
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70800   10.70690   0.00110    0.01027
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.69710   10.69530   0.00180    0.01683
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65360   10.65180   0.00180    0.01690
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78500   10.78300   0.00200    0.01855
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.25250   10.24930   0.00320    0.03122
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90640    9.90410   0.00230    0.02322
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53860    9.53650   0.00210    0.02202
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02550    9.02280   0.00270    0.02992
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47900   11.47570   0.00330    0.02876
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.38850   10.40530  -0.01680   -0.16146
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.52640   11.54590  -0.01950   -0.16889
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.95200   10.97050  -0.01850   -0.16863
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.72160   10.73910  -0.01750   -0.16296
野村泰國基金                                                       44.27000   44.26000   0.01000    0.02259
野村高科技基金                                                     10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.65510   10.69160  -0.03650   -0.34139
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.27780   10.31390  -0.03610   -0.35001
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82800   10.85960  -0.03160   -0.29099
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67810    9.71190  -0.03380   -0.34803
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66060    9.69380  -0.03320   -0.34249
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.88010    9.90650  -0.02640   -0.26649
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27370   12.31680  -0.04310   -0.34993
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.19040   14.22800  -0.03760   -0.26427
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.16790   11.20690  -0.03900   -0.34800
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.15570   11.19410  -0.03840   -0.34304
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.58740   11.61830  -0.03090   -0.26596
野村貨幣市場基金                                                   16.34200   16.34170   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.63000   15.58000   0.05000    0.32092
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37490   10.38170  -0.00680   -0.06550
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28770   10.29300  -0.00530   -0.05149
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41120   10.41610  -0.00490   -0.04704
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.28000   10.27770   0.00230    0.02238
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24710   10.24480   0.00230    0.02245
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26910   10.26580   0.00330    0.03215
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68600   10.68360   0.00240    0.02246
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61580   10.61340   0.00240    0.02261
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67200   10.66870   0.00330    0.03093
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.36130   10.33680   0.02450    0.23702
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.37640   10.35150   0.02490    0.24054
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.26700   10.24200   0.02500    0.24409
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.95540   10.92950   0.02590    0.23697
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.92020   10.89410   0.02610    0.23958
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.81100   10.78460   0.02640    0.24479
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.66180   10.65070   0.01110    0.10422
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.02480    8.01650   0.00830    0.10354
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.39680   12.38410   0.01270    0.10255
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39180   10.38640   0.00540    0.05199
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55450   10.54450   0.01000    0.09484
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36260   10.35690   0.00570    0.05504
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44200   10.43580   0.00620    0.05941
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39930   10.39070   0.00860    0.08277
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39220   10.38670   0.00550    0.05295
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55570   10.54590   0.00980    0.09293
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36280   10.35710   0.00570    0.05503
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44610   10.43970   0.00640    0.06130
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39850   10.38980   0.00870    0.08374
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41700   10.41230   0.00470    0.04514
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57600   10.56660   0.00940    0.08896
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38710   10.38220   0.00490    0.04720
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46670   10.46140   0.00530    0.05066
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42510   10.41700   0.00810    0.07776
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41700   10.41230   0.00470    0.04514
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57570   10.56640   0.00930    0.08801
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39420   10.38930   0.00490    0.04716
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48270   10.47740   0.00530    0.05059
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42570   10.41760   0.00810    0.07775
野村精選貨幣市場基金                                               12.11570   12.11550   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.73000    7.76000  -0.03000   -0.38660
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
野村積極成長基金                                                   13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.38000   38.37000   0.01000    0.02606
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.68510   10.67120   0.01390    0.13026
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.55300    8.54300   0.01000    0.11705
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88630    7.87730   0.00900    0.11425
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72690    7.71700   0.00990    0.12829
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.27120   12.25670   0.01450    0.11830
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98270   10.97020   0.01250    0.11395
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.80100   10.78710   0.01390    0.12886
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
野村環球基金-人民幣計價                                            18.06000   18.09000  -0.03000   -0.16584
野村環球基金-美元計價                                              14.03000   14.06000  -0.03000   -0.21337
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.80000   19.84000  -0.04000   -0.20161
野村鴻利基金                                                       24.48000   24.48000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90470   16.90460   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.74000   20.68000   0.06000    0.29014
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75370   10.75100   0.00270    0.02511
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.08320   14.07970   0.00350    0.02486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78670   10.78550   0.00120    0.01113
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.73050   10.72230   0.00820    0.07648
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56820   10.56800   0.00020    0.00189
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.48340   10.47680   0.00660    0.06300
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.04190   10.04050   0.00140    0.01394
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.14780   10.13970   0.00810    0.07988
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01940   10.01250   0.00690    0.06891
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.30590   10.29940   0.00650    0.06311
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46420   10.45620   0.00800    0.07651
凱基台商天下基金                                                   13.86000   13.76000   0.10000    0.72674
凱基台灣精五門基金                                                 22.09000   22.11000  -0.02000   -0.09046
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.44780   44.55090  -0.10310   -0.23142
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.05100   46.00470   0.04630    0.10064
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.92600   42.95280  -0.02680   -0.06239
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.73830   10.75240  -0.01410   -0.13113
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.63940   44.76380  -0.12440   -0.27790
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.56900   45.56540   0.00360    0.00790
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.82890   44.04180  -0.21290   -0.48340
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.69000   12.66000   0.03000    0.23697
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.46960   11.43570   0.03390    0.29644
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59720   11.59700   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.90000   29.98000  -0.08000   -0.26684
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.69000   23.87000  -0.18000   -0.75408
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.75750   22.92350  -0.16600   -0.72415
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.64000   17.59000   0.05000    0.28425
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.70750   16.65620   0.05130    0.30799
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.67000    7.70000  -0.03000   -0.38961
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.90570   40.98560  -0.07990   -0.19495
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.02480   41.14610  -0.12130   -0.29480
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.85470   40.98100  -0.12630   -0.30819
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.37010   11.40890  -0.03880   -0.34009
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.52750   12.56440  -0.03690   -0.29369
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.95000   12.99000  -0.04000   -0.30793
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.30000   13.41000  -0.11000   -0.82028
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.91600   13.02540  -0.10940   -0.83990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.52630   10.57530  -0.04900   -0.46334
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.28750   10.33130  -0.04380   -0.42395
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.39690   10.44080  -0.04390   -0.42047
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.52620   10.57520  -0.04900   -0.46335
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.28740   10.33120  -0.04380   -0.42396
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.39690   10.44080  -0.04390   -0.42047
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.12000   12.04000   0.08000    0.66445
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.76000   38.29000  -0.53000   -1.38417
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.45000   33.78000  -0.33000   -0.97691
富邦上証180基金                                                    32.39000   32.31000   0.08000    0.24760
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20020    0.19790   0.00230    1.16220
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.23000    6.16000   0.07000    1.13636
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.02000    6.04000  -0.02000   -0.33113
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.07000   47.93000   0.14000    0.29209
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.32360   12.25120   0.07240    0.59096
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.39180   11.32350   0.06830    0.60317
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.03260   10.96330   0.06930    0.63211
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.45360   10.39220   0.06140    0.59083
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.58150    9.52410   0.05740    0.60268
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.28930    9.23100   0.05830    0.63157
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.85730   20.87500  -0.01770   -0.08479
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65370   11.65280   0.00090    0.00772
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.74190   10.73650   0.00540    0.05030
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79130   13.79100   0.00030    0.00218
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01950    2.01950   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43040    9.43020   0.00020    0.00212
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43050    1.43060  -0.00010   -0.00699
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.38690   12.38150   0.00540    0.04361
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80570    1.80500   0.00070    0.03878
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.36100   10.35650   0.00450    0.04345
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53150    1.53080   0.00070    0.04573
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.95680   10.95480   0.00200    0.01826
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88930   10.88950  -0.00020   -0.00184
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.21000   15.12000   0.09000    0.59524
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.77000   19.02000  -0.25000   -1.31441
富邦日本東証基金                                                   20.29000   20.36000  -0.07000   -0.34381
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.19000   47.32000  -0.13000   -0.27473
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.39000   47.47000  -0.08000   -0.16853
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.61000   54.02000  -0.41000   -0.75898
富邦台灣心基金                                                     22.67000   22.70000  -0.03000   -0.13216
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.19000   47.56000  -0.37000   -0.77796
富邦台灣科技指數基金                                               57.09000   57.78000  -0.69000   -1.19418
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.13060   47.12380   0.00680    0.01443
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.64830   41.64490   0.00340    0.00816
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31590    0.31730  -0.00140   -0.44122
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62190    2.62510  -0.00320   -0.12190
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35790    0.35830  -0.00040   -0.11164
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04530   11.05660  -0.01130   -0.10220
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23910    2.24180  -0.00270   -0.12044
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33730    0.33770  -0.00040   -0.11845
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36860    9.37820  -0.00960   -0.10237
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.90000   23.90000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.11000   28.21000  -0.10000   -0.35448
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71020   15.71000   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.88000   17.88000   0.00000    0.00000
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.07880   41.09590  -0.01710   -0.04161
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.58400   43.58160   0.00240    0.00551
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.78850   39.77130   0.01720    0.04325
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.99000   39.97990   0.01010    0.02526
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.22530   41.26130  -0.03600   -0.08725
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.10460   45.20490  -0.10030   -0.22188
富邦長紅基金                                                       63.18000   63.28000  -0.10000   -0.15803
富邦科技基金                                                       25.24000   25.30000  -0.06000   -0.23715
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.29980   41.30610  -0.00630   -0.01525
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.82660   44.01500  -0.18840   -0.42804
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.75650   39.81930  -0.06280   -0.15771
富邦恒生國企ETF基金                                                21.13000   21.29000  -0.16000   -0.75153
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.32000   13.25000   0.07000    0.52830
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.12000   28.49000  -0.37000   -1.29870
富邦高成長基金                                                     24.39000   24.42000  -0.03000   -0.12285
富邦基金A類型                                                      13.97000   13.98000  -0.01000   -0.07153
富邦基金I類型                                                      13.97000   13.98000  -0.01000   -0.07153
富邦深証100基金                                                    10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.91000   20.99000  -0.08000   -0.38113
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42820    0.42820   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.54300   12.54440  -0.00140   -0.01116
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33420    9.33530  -0.00110   -0.01178
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30270    0.30280  -0.00010   -0.03303
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52890    8.52990  -0.00100   -0.01172
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.33590   10.35990  -0.02400   -0.23166
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.00160   11.02680  -0.02520   -0.22853
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.59530    9.61760  -0.02230   -0.23187
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.20810   10.23140  -0.02330   -0.22773
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
富邦精準基金                                                       45.15000   45.33000  -0.18000   -0.39709
富邦精銳中小基金                                                   11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.80000   21.94000  -0.14000   -0.63810
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.98000    6.96000   0.02000    0.28736
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.62000   16.73000  -0.11000   -0.65750
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.90000  -0.04000   -0.20101
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.71230   10.70440   0.00790    0.07380
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.50630   10.49370   0.01260    0.12007
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.71580   10.70220   0.01360    0.12708
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15970   10.15220   0.00750    0.07388
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.91820    9.90620   0.01200    0.12114
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.10270   10.08990   0.01280    0.12686
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富達台灣成長基金                                                   32.04000   32.23000  -0.19000   -0.58951
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.13690   10.15060  -0.01370   -0.13497
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.13030   10.14400  -0.01370   -0.13506
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93850    9.95190  -0.01340   -0.13465
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.46510   10.47920  -0.01410   -0.13455
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.47280   10.48700  -0.01420   -0.13541
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27590   10.28960  -0.01370   -0.13314
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51860    8.51740   0.00120    0.01409
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23730    9.23610   0.00120    0.01299
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77540    8.77410   0.00130    0.01482
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31980   10.31830   0.00150    0.01454
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40490   10.40350   0.00140    0.01346
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.91210    9.91060   0.00150    0.01514
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.06300   10.06130   0.00170    0.01690
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.66100    8.65770   0.00330    0.03812
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97160    9.96790   0.00370    0.03712
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22430    9.22080   0.00350    0.03796
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.50430   11.49990   0.00440    0.03826
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33810   11.33390   0.00420    0.03706
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61230   10.60820   0.00410    0.03865
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42680    9.42300   0.00380    0.04033
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.63000   15.65000  -0.02000   -0.12780
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.89180    8.88720   0.00460    0.05176
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81990    9.81530   0.00460    0.04687
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.29410    9.28960   0.00450    0.04844
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76000   10.75450   0.00550    0.05114
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.81350   10.80850   0.00500    0.04626
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29780   10.29280   0.00500    0.04858
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.44360    9.43880   0.00480    0.05085
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.19000    9.08000   0.11000    1.21145
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.86000    9.73000   0.13000    1.33607
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.73000    8.62000   0.11000    1.27610
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.93000    7.87000   0.06000    0.76239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.09000    9.01000   0.08000    0.88790
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21380   10.20430   0.00950    0.09310
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57460    9.56510   0.00950    0.09932
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09150    9.08230   0.00920    0.10130
富蘭克林華美中華基金                                               11.49000   11.36000   0.13000    1.14437
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.11000   23.07000   0.04000    0.17339
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.60000   22.61000  -0.01000   -0.04423
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.05400    8.06640  -0.01240   -0.15372
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18420    9.19870  -0.01450   -0.15763
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17500   10.19100  -0.01600   -0.15700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67820    9.69320  -0.01500   -0.15475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62970   11.62180   0.00790    0.06798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71480    8.70890   0.00590    0.06775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86550    8.85950   0.00600    0.06772
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.95910    9.95240   0.00670    0.06732
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.13430   14.04300   0.09130    0.65015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.20040   10.13450   0.06590    0.65025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.17250   10.10670   0.06580    0.65105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.63940   10.63360   0.00580    0.05454
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66640    7.66220   0.00420    0.05481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00840    9.00350   0.00490    0.05442
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00490    9.99950   0.00540    0.05400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23830   11.23190   0.00640    0.05698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56220    7.55790   0.00430    0.05689
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.90380    8.89880   0.00500    0.05619
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.05480   10.04900   0.00580    0.05772
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.89670   10.88370   0.01300    0.11944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68140    7.67220   0.00920    0.11991
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.25090    8.24680   0.00410    0.04972
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.35700    9.35260   0.00440    0.04705
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.44520   10.44030   0.00490    0.04693
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12990   13.12340   0.00650    0.04953
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.92000    7.84000   0.08000    1.02041
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.66000   11.53000   0.13000    1.12749
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.43760   13.46720  -0.02960   -0.21979
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
富蘭克林華美第一富基金                                             40.19000   40.22000  -0.03000   -0.07459
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35380   10.35370   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.18000   15.28000  -0.10000   -0.65445
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.12000   14.21000  -0.09000   -0.63336
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.52000   16.62000  -0.10000   -0.60168
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.18360   10.20550  -0.02190   -0.21459
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.18350   10.20550  -0.02200   -0.21557
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09220   10.07580   0.01640    0.16277
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09220   10.07580   0.01640    0.16277
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.13880   10.16050  -0.02170   -0.21357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.13870   10.16040  -0.02170   -0.21357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.13870   10.16040  -0.02170   -0.21357
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.22200   10.24350  -0.02150   -0.20989
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.22200   10.24350  -0.02150   -0.20989
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.22190   10.24350  -0.02160   -0.21087
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.72560    6.80790  -0.08230   -1.20889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.93300   10.91440   0.01860    0.17042
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.62660    9.61490   0.01170    0.12169
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.65030   11.63610   0.01420    0.12203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82610    6.81800   0.00810    0.11880
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.03380    9.02330   0.01050    0.11637
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04940   11.03620   0.01320    0.11961
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88130   11.88070   0.00060    0.00505
復華台灣智能基金                                                   12.02000   11.97000   0.05000    0.41771
復華恒生基金                                                       22.08000   22.03000   0.05000    0.22696
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.52000   32.41000   0.11000    0.33940
復華滬深300 A股基金                                                24.14000   23.91000   0.23000    0.96194
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07550   10.07610  -0.00060   -0.00595
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82900    9.83120  -0.00220   -0.02238
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62090   10.62150  -0.00060   -0.00565
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22400   10.22630  -0.00230   -0.02249
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.12530    9.98780   0.13750    1.37668
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.03810   10.03950  -0.00140   -0.01394
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.29020   10.28890   0.00130    0.01263
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.91760   10.91590   0.00170    0.01557
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.08250   10.07930   0.00320    0.03175
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72070   10.71690   0.00380    0.03546
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.44140   10.43800   0.00340    0.03257
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.08790   11.08390   0.00400    0.03609
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76880   10.76380   0.00500    0.04645
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.72300   10.71960   0.00340    0.03172
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.82060   10.81680   0.00380    0.03513
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69330   10.69160   0.00170    0.01590
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.08830   11.93250   0.15580    1.30568
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.64540   10.64490   0.00050    0.00470
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87600   10.87420   0.00180    0.01655
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.41700   12.25470   0.16230    1.32439
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.78860   10.78810   0.00050    0.00463
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.93130   10.92980   0.00150    0.01372
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23120   10.22350   0.00770    0.07532
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.22990   10.22390   0.00600    0.05869
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.13210   10.12580   0.00630    0.06222
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58620   10.58320   0.00300    0.02835
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.95050   10.79730   0.15320    1.41887
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59650   10.59530   0.00120    0.01133
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58480   10.58180   0.00300    0.02835
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.94990   10.79670   0.15320    1.41895
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59330   10.59210   0.00120    0.01133
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43620   10.43010   0.00610    0.05848
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.41340   10.40790   0.00550    0.05284
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43430   10.42820   0.00610    0.05850
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.41430   10.40880   0.00550    0.05284
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.99570   10.98950   0.00620    0.05642
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99540   10.98990   0.00550    0.05005
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.08390   11.07770   0.00620    0.05597
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.31970   10.31580   0.00390    0.03781
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.31470   10.31250   0.00220    0.02133
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.21630   10.21390   0.00240    0.02350
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19110    9.19310  -0.00200   -0.02176
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26540    8.26720  -0.00180   -0.02177
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30330    8.30480  -0.00150   -0.01806
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.98910   11.99170  -0.00260   -0.02168
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81360   10.81590  -0.00230   -0.02126
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98510   10.98710  -0.00200   -0.01820
景順主流基金                                                       18.93000   18.96000  -0.03000   -0.15823
景順台灣科技基金                                                   32.94000   32.99000  -0.05000   -0.15156
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
景順全球科技基金                                                   24.65000   24.85000  -0.20000   -0.80483
景順全球康健基金                                                   19.66000   19.72000  -0.06000   -0.30426
景順貨幣市場基金                                                   15.99450   15.99440   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       33.82000   33.92000  -0.10000   -0.29481
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.21000   15.30000  -0.09000   -0.58824
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.32000   14.41000  -0.09000   -0.62457
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61780    8.61290   0.00490    0.05689
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98270    7.97450   0.00820    0.10283
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46060   11.45390   0.00670    0.05850
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.59240   10.58160   0.01080    0.10206
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.10000    8.05000   0.05000    0.62112
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.97000   11.90000   0.07000    0.58824
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.61110    9.60870   0.00240    0.02498
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88410    9.88130   0.00280    0.02834
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.21540   10.21290   0.00250    0.02448
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50950   10.50650   0.00300    0.02855
華南永昌永昌基金                                                   20.60000   20.54000   0.06000    0.29211
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.01270   15.00870   0.00400    0.02665
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
華南永昌全球精品基金                                               17.47000   17.56000  -0.09000   -0.51253
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
華南永昌物聯網精選基金                                             12.51000   12.49000   0.02000    0.16013
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28230   16.28210   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.35940   25.33820   0.02120    0.08367
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99100   11.99080   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75710   10.76550  -0.00840   -0.07803
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78730   10.79020  -0.00290   -0.02688
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97110    9.97950  -0.00840   -0.08417
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.93130    9.93400  -0.00270   -0.02718
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60750   10.62020  -0.01270   -0.11958
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56810   10.57510  -0.00700   -0.06619
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95320    9.96550  -0.01230   -0.12343
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.85770    9.86420  -0.00650   -0.06589
華頓中小型基金                                                     21.80000   21.85000  -0.05000   -0.22883
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.20190   12.07280   0.12910    1.06935
華頓台灣基金                                                       24.36000   24.43000  -0.07000   -0.28653
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57130   11.57120   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               18.24000   18.36000  -0.12000   -0.65359
華頓全球高收益債券基金A                                            14.14240   14.14070   0.00170    0.01202
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24560    8.24460   0.00100    0.01213
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.81130    2.78730   0.02400    0.86105
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.71130   12.60250   0.10880    0.86332
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40890    0.40540   0.00350    0.86334
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.10200   12.06080   0.04120    0.34160
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.10200   12.06080   0.04120    0.34160
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.71570   10.67930   0.03640    0.34085
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.87850   10.84100   0.03750    0.34591
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.87800   10.84040   0.03760    0.34685
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.56820    9.53520   0.03300    0.34609
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.01440   10.97670   0.03770    0.34345
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.01420   10.97650   0.03770    0.34346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.70410    9.67100   0.03310    0.34226
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.11000   10.99000   0.12000    1.09190
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65310    2.65150   0.00160    0.06034
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07350    2.07230   0.00120    0.05791
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25990   12.25290   0.00700    0.05713
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50590    9.50050   0.00540    0.05684
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38520    0.38500   0.00020    0.05195
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30260    0.30240   0.00020    0.06614
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.62000    3.59000   0.03000    0.83565
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.34000   16.25000   0.09000    0.55385
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.00000   25.06000  -0.06000   -0.23943
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.96000   13.04000  -0.08000   -0.61350
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
匯豐安富基金                                                       26.17000   26.22000  -0.05000   -0.19069
匯豐成功基金                                                       44.42000   44.52000  -0.10000   -0.22462
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70300    2.70250   0.00050    0.01850
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36930    2.36880   0.00050    0.02111
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00720   12.00520   0.00200    0.01666
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07340    8.07120   0.00220    0.02726
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39400    0.39390   0.00010    0.02539
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33830    0.33820   0.00010    0.02957
匯豐金磚動力基金                                                   15.36000   15.38000  -0.02000   -0.13004
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01310   15.01290   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.42000    5.49000  -0.07000   -1.27505
匯豐新鑽動力基金                                                   10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.65210    5.68790  -0.03580   -0.62941
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.50200    9.53800  -0.03600   -0.37744
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.00000   54.14000  -0.14000   -0.25859
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.00000   54.14000  -0.14000   -0.25859
匯豐龍騰電子基金                                                   38.30000   38.37000  -0.07000   -0.18243
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83260   12.83110   0.00150    0.01169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.67000   18.69000  -0.02000   -0.10701
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.39000    9.31000   0.08000    0.85929
新光中國成長基金(美元)                                              9.44000    9.34000   0.10000    1.07066
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.47000    9.38000   0.09000    0.95949
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.41020   11.41070  -0.00050   -0.00438
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.42510   10.41420   0.01090    0.10466
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.84180   10.82910   0.01270    0.11728
新光台灣富貴基金                                                   24.43000   24.49000  -0.06000   -0.24500
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.14000   22.26000  -0.12000   -0.53908
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.75870   40.70450   0.05420    0.13315
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.22300   44.21710   0.00590    0.01334
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.90480   10.91470  -0.00990   -0.09070
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.74470   10.75300  -0.00830   -0.07719
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.28450   10.29380  -0.00930   -0.09035
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12070   10.12850  -0.00780   -0.07701
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50930   15.50910   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
新光亞洲精選基金-美金                                              22.00000   21.92000   0.08000    0.36496
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.48000   22.39000   0.09000    0.40197
新光店頭基金                                                       23.59000   23.64000  -0.05000   -0.21151
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.35220   40.35740  -0.00520   -0.01288
新光特選內需收益ETF基金                                            21.02000   21.00000   0.02000    0.09524
新光創新科技基金                                                   13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27750   10.27780  -0.00030   -0.00292
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55360   10.55510  -0.00150   -0.01421
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05070   10.05380  -0.00310   -0.03083
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.39140    9.39160  -0.00020   -0.00213
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61620    9.61740  -0.00120   -0.01248
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14570    9.14840  -0.00270   -0.02951
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.86540   40.88080  -0.01540   -0.03767
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.39930   43.58350  -0.18420   -0.42264
新光澳幣八年期保本基金                                             10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
新光澳幣十年期保本基金                                             10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
新光澳幣保本基金                                                   12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.78400   10.78920  -0.00520   -0.04820
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53580    9.54040  -0.00460   -0.04822
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.51870    9.52420  -0.00550   -0.05775
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55710   10.56330  -0.00620   -0.05869
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.61430   10.61960  -0.00530   -0.04991
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55260    9.55730  -0.00470   -0.04918
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50530    9.50920  -0.00390   -0.04101
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.54690   10.55110  -0.00420   -0.03981
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000    7.49000  -0.07000   -0.93458
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77900   10.77270   0.00630    0.05848
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62200    9.61640   0.00560    0.05823
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.63050   10.62410   0.00640    0.06024
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61720    9.61140   0.00580    0.06035
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68020    9.67330   0.00690    0.07133
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.70420   10.69680   0.00740    0.06918
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98440   14.97670   0.00770    0.05141
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70030    8.69580   0.00450    0.05175
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.34150   41.30360   0.03790    0.09176
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.47440   42.51590  -0.04150   -0.09761
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.06030   43.24910  -0.18880   -0.43654
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.32360   43.47550  -0.15190   -0.34939
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.85490   45.01720  -0.16230   -0.36053
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.87150   43.00480  -0.13330   -0.30997
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.58890   46.73430  -0.14540   -0.31112
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.47690   48.50150  -0.02460   -0.05072
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.95100   46.01710  -0.06610   -0.14364
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.71180   10.73310  -0.02130   -0.19845
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.45160   43.67820  -0.22660   -0.51879
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.92810   40.86750   0.06060    0.14828
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48670   11.48590   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.28010   10.26720   0.01290    0.12564
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.42110   13.28780   0.13330    1.00318
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.03930    9.92800   0.11130    1.12107
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
群益大印度基金-人民幣                                              13.15140   13.15420  -0.00280   -0.02129
群益大印度基金-美元                                                12.37810   12.36640   0.01170    0.09461
群益大印度基金-新臺幣                                              11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.28370   12.36060  -0.07690   -0.62214
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.85550   11.91580  -0.06030   -0.50605
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.94890   11.01740  -0.06850   -0.62174
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.64050    9.68960  -0.04910   -0.50673
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.85890    9.92060  -0.06170   -0.62194
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.71640    8.76080  -0.04440   -0.50680
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.14210    9.19940  -0.05730   -0.62287
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.35430    8.39680  -0.04250   -0.50615
群益中小型股基金                                                   46.90000   46.81000   0.09000    0.19227
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.37420   10.33960   0.03460    0.33464
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.63930    9.59590   0.04340    0.45228
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.11230    9.07100   0.04130    0.45530
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.80960    8.78020   0.02940    0.33484
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.18450    8.14770   0.03680    0.45166
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.73790    7.70280   0.03510    0.45568
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60510   10.59630   0.00880    0.08305
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.66560   11.65580   0.00980    0.08408
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26340   11.25320   0.01020    0.09064
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40900   10.39950   0.00950    0.09135
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.68970    8.58940   0.10030    1.16772
群益中國新機會基金N-美元                                            7.98590    7.88460   0.10130    1.28478
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.60000    8.49000   0.11000    1.29564
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.70630    7.61730   0.08900    1.16839
群益中國新機會基金-美元                                             8.53830    8.42990   0.10840    1.28590
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.21000    8.11000   0.10000    1.23305
群益平衡王基金                                                     20.24880   20.27810  -0.02930   -0.14449
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00140   10.00200  -0.00060   -0.00600
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99910    9.99940  -0.00030   -0.00300
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00140   10.00200  -0.00060   -0.00600
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99910    9.99940  -0.00030   -0.00300
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00150   10.00210  -0.00060   -0.00600
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99910    9.99930  -0.00020   -0.00200
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00130   10.00190  -0.00060   -0.00600
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99900    9.99920  -0.00020   -0.00200
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00130   10.00190  -0.00060   -0.00600
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99890    9.99920  -0.00030   -0.00300
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00130   10.00190  -0.00060   -0.00600
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99890    9.99920  -0.00030   -0.00300
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00130   10.00190  -0.00060   -0.00600
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99900    9.99930  -0.00030   -0.00300
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00130   10.00190  -0.00060   -0.00600
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99900    9.99930  -0.00030   -0.00300
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00120   10.00190  -0.00070   -0.00700
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99900    9.99930  -0.00030   -0.00300
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.41000    6.44000  -0.03000   -0.46584
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.00020   12.06740  -0.06720   -0.55687
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.46290   11.51360  -0.05070   -0.44035
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.27940   10.33690  -0.05750   -0.55626
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.81870    9.86210  -0.04340   -0.44007
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.43980   10.47130  -0.03150   -0.30082
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.22180   10.25280  -0.03100   -0.30236
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24020    9.26810  -0.02790   -0.30103
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23360    9.26160  -0.02800   -0.30232
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.50050   10.53220  -0.03170   -0.30098
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.54270   10.57460  -0.03190   -0.30167
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40330    9.43170  -0.02840   -0.30111
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87970    9.90960  -0.02990   -0.30173
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.31210   11.30450   0.00760    0.06723
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80600    7.80070   0.00530    0.06794
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.75310   10.74630   0.00680    0.06328
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.57040   10.56380   0.00660    0.06248
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.66920   10.66220   0.00700    0.06565
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96590    9.95960   0.00630    0.06326
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.90390    9.89770   0.00620    0.06264
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99670    9.99010   0.00660    0.06607
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.75320   10.74640   0.00680    0.06328
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.57020   10.56360   0.00660    0.06248
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.66910   10.66210   0.00700    0.06565
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96590    9.95960   0.00630    0.06326
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.90370    9.89750   0.00620    0.06264
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99670    9.99010   0.00660    0.06607
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.84070    9.82880   0.01190    0.12107
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.10140   16.08180   0.01960    0.12188
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.00000   15.99000   0.01000    0.06254
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.44170   10.42710   0.01460    0.14002
群益印度中小基金N-美元                                              8.77250    8.75010   0.02240    0.25600
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
群益印度中小基金-人民幣                                            14.13570   14.11600   0.01970    0.13956
群益印度中小基金-美元                                              12.54710   12.51500   0.03210    0.25649
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.62000   14.58000   0.04000    0.27435
群益多利策略組合基金                                               11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.66000  -0.03000   -0.19157
群益安家基金                                                       25.63430   25.63630  -0.00200   -0.00780
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15990   16.15970   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.35000   21.65000  -0.30000   -1.38568
群益亞太中小基金                                                   10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.84000   16.81000   0.03000    0.17847
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.60390   10.59890   0.00500    0.04717
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84550    7.84180   0.00370    0.04718
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.30210   10.29720   0.00490    0.04759
群益店頭市場基金                                                   97.53000   97.55000  -0.02000   -0.02050
群益東方盛世基金                                                    9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
群益東協成長基金-人民幣                                            13.75410   13.70130   0.05280    0.38536
群益東協成長基金-美元                                              12.08240   12.02200   0.06040    0.50241
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.04000   11.98000   0.06000    0.50083
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.93940   11.98330  -0.04390   -0.36634
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26080   11.29740  -0.03660   -0.32397
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.67550   10.71040  -0.03490   -0.32585
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.80020    9.83620  -0.03600   -0.36599
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.24670    9.27670  -0.03000   -0.32339
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.76390    8.79260  -0.02870   -0.32641
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.03890   11.07500  -0.03610   -0.32596
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.59040    9.62570  -0.03530   -0.36673
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.41090    9.44150  -0.03060   -0.32410
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.79060    9.82260  -0.03200   -0.32578
群益長安基金                                                       30.51000   30.45000   0.06000    0.19704
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.57670   10.63600  -0.05930   -0.55754
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.00010   16.08970  -0.08960   -0.55688
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.57000   15.66000  -0.09000   -0.57471
群益真善美基金                                                     15.88960   15.89160  -0.00200   -0.01259
群益馬拉松基金                                                    122.88000  123.09000  -0.21000   -0.17061
群益深証中小板基金                                                 12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
群益創新科技基金                                                   33.64000   33.73000  -0.09000   -0.26682
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.77660    9.70070   0.07590    0.78242
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.00540    8.92520   0.08020    0.89858
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.64680   10.56420   0.08260    0.78189
群益華夏盛世基金-美元                                               9.92950    9.84100   0.08850    0.89930
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.50000   16.35000   0.15000    0.91743
群益奧斯卡基金                                                     30.73000   30.70000   0.03000    0.09772
群益新興金鑽基金-美元                                              11.75850   11.80240  -0.04390   -0.37196
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
群益葛萊美基金                                                     24.53000   24.48000   0.05000    0.20425
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.76000   21.89000  -0.13000   -0.59388
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.62000    7.59000   0.03000    0.39526
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.60000   14.69000  -0.09000   -0.61266
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.19330   11.24340  -0.05010   -0.44559
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04410   11.08070  -0.03660   -0.33030
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14360   11.18010  -0.03650   -0.32647
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.87080   10.91950  -0.04870   -0.44599
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72630   10.76180  -0.03550   -0.32987
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82250   10.85800  -0.03550   -0.32695
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.19320   11.24330  -0.05010   -0.44560
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04440   11.08100  -0.03660   -0.33030
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.87080   10.91950  -0.04870   -0.44599
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72580   10.76140  -0.03560   -0.33081
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.99440   10.02720  -0.03280   -0.32711
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.03460   13.04690  -0.01230   -0.09428
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.86220   11.87790  -0.01570   -0.13218
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.75580   11.77220  -0.01640   -0.13931
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74980    8.75810  -0.00830   -0.09477
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06270    9.07470  -0.01200   -0.13224
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55940    8.57140  -0.01200   -0.14000
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32580   10.33950  -0.01370   -0.13250
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02630   10.03960  -0.01330   -0.13248
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.80000   30.77000   0.03000    0.09750
德信中國精選成長基金                                               12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
德信台灣主流中小基金                                               20.42000   20.39000   0.03000    0.14713
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98570   11.98550   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.42000   33.39000   0.03000    0.08985
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.95500   10.94840   0.00660    0.06028
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85780   10.85080   0.00700    0.06451
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71600   11.71580   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.11000   18.26000  -0.15000   -0.82147
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.66500   10.66570  -0.00070   -0.00656
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.12990   16.13090  -0.00100   -0.00620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29940    8.29520   0.00420    0.05063
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23880   11.23340   0.00540    0.04807
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.21120   12.20550   0.00570    0.04670
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.07690   14.06980   0.00710    0.05046
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摩根大歐洲基金                                                     17.26000   17.37000  -0.11000   -0.63328
摩根中小基金                                                       22.92000   22.91000   0.01000    0.04365
摩根中國A股基金                                                    15.45000   15.30000   0.15000    0.98039
摩根中國A股基金(美元)                                              12.04000   11.93000   0.11000    0.92205
摩根中國亮點基金                                                   13.37000   13.27000   0.10000    0.75358
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.82210   11.76760   0.05450    0.46314
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.08480   13.02780   0.05700    0.43753
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.03600    9.98900   0.04700    0.47052
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.77510   13.71160   0.06350    0.46311
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.87180   15.80280   0.06900    0.43663
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.94000   20.00000  -0.06000   -0.30000
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.94000   20.00000  -0.06000   -0.30000
摩根台灣增長基金                                                   51.28000   51.47000  -0.19000   -0.36915
摩根平衡基金                                                       28.00000   28.07000  -0.07000   -0.24938
摩根全球α基金                                                     18.85000   18.99000  -0.14000   -0.73723
摩根全球平衡基金                                                   16.43530   16.44810  -0.01280   -0.07782
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54600    9.55330  -0.00730   -0.07641
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67900   10.68530  -0.00630   -0.05896
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10030   10.10560  -0.00530   -0.05245
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.73410   11.74300  -0.00890   -0.07579
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48210   10.48760  -0.00550   -0.05244
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.88260   10.86520   0.01740    0.16014
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.49250   14.46930   0.02320    0.16034
摩根亞洲基金                                                       61.24000   60.95000   0.29000    0.47580
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53820    8.53310   0.00510    0.05977
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08020   10.07310   0.00710    0.07048
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92610    8.91900   0.00710    0.07961
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.99480   12.98700   0.00780    0.06006
摩根東方內需機會基金                                               19.39000   19.30000   0.09000    0.46632
摩根東方科技基金                                                   32.93000   32.62000   0.31000    0.95034
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.30000   12.28000   0.02000    0.16287
摩根金龍收成基金                                                   22.80000   22.65000   0.15000    0.66225
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13280   15.13270   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.18000   14.14000   0.04000    0.28289
摩根新金磚五國基金                                                 12.91000   12.97000  -0.06000   -0.46261
摩根新絲路基金                                                      9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
摩根新興35基金                                                     13.92000   13.93000  -0.01000   -0.07179
摩根新興日本基金                                                   23.35000   23.39000  -0.04000   -0.17101
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.48730    7.47880   0.00850    0.11365
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.89750    9.88480   0.01270    0.12848
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.73690    9.72360   0.01330    0.13678
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.52490   11.51180   0.01310    0.11380
摩根新興科技基金                                                   54.16000   54.26000  -0.10000   -0.18430
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       9.00580    8.99550   0.01030    0.11450
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.72140    9.71040   0.01100    0.11328
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.17380    9.16290   0.01090    0.11896
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.72910   10.71680   0.01230    0.11477
摩根龍揚基金                                                       34.05000   33.83000   0.22000    0.65031
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.22000   12.28000  -0.06000   -0.48860
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34440    9.34320   0.00120    0.01284
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54970   11.54820   0.00150    0.01299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.76000   20.67000   0.09000    0.43541
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61550   12.61540   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.67110   10.66870   0.00240    0.02250
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.70020   10.69650   0.00370    0.03459
聯邦中國龍基金                                                     26.72000   26.76000  -0.04000   -0.14948
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73970   12.73150   0.00820    0.06441
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.88510   11.87780   0.00730    0.06146
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.77830   10.77220   0.00610    0.05663
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.47890   10.47210   0.00680    0.06493
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.83120    9.82510   0.00610    0.06209
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90890    8.90390   0.00500    0.05616
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.12030   10.12060  -0.00030   -0.00296
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26120   10.26120   0.00000    0.00000
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.10080   10.25470  -0.15390   -1.50078
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.33810   10.49530  -0.15720   -1.49781
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.58760    9.73370  -0.14610   -1.50097
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.80900    9.95810  -0.14910   -1.49727
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.66350   11.67660  -0.01310   -0.11219
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.43050   11.44390  -0.01340   -0.11709
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.63940   10.65180  -0.01240   -0.11641
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.76270   10.77480  -0.01210   -0.11230
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.53460   10.54690  -0.01230   -0.11662
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.80530    9.81670  -0.01140   -0.11613
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.72700   23.76540  -0.03840   -0.16158
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.73140    9.78070  -0.04930   -0.50405
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.12900   10.18000  -0.05100   -0.50098
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.67690    9.72590  -0.04900   -0.50381
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.05970   10.11020  -0.05050   -0.49950
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22340   13.22320   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.91540   16.90300   0.01240    0.07336
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.14240   13.16720  -0.02480   -0.18835
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.76100   12.78980  -0.02880   -0.22518
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.13640   12.16380  -0.02740   -0.22526
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.42220   12.41730   0.00490    0.03946
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.58080   11.57770   0.00310    0.02678
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58710   10.58290   0.00420    0.03969
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70170    8.69940   0.00230    0.02644
聯博大利基金                                                       36.87000   37.03000  -0.16000   -0.43208
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.54000   18.45000   0.09000    0.48780
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.67000   18.57000   0.10000    0.53850
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.44000   12.38000   0.06000    0.48465
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.40000   16.39000   0.01000    0.06101
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.66000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.50000   15.43000   0.07000    0.45366
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.67000   11.73000  -0.06000   -0.51151
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.57000   14.62000  -0.05000   -0.34200
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.60000   14.66000  -0.06000   -0.40928
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.62000   14.68000  -0.06000   -0.40872
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.35000   15.40000  -0.05000   -0.32468
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.20000   21.25000  -0.05000   -0.23529
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.22000   19.27000  -0.05000   -0.25947
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.24000   13.27000  -0.03000   -0.22607
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.07000   15.11000  -0.04000   -0.26473
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.07000   16.11000  -0.04000   -0.24829
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.99000   15.03000  -0.04000   -0.26613
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.01000   15.05000  -0.04000   -0.26578
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.91000   12.95000  -0.04000   -0.30888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.07000   15.10000  -0.03000   -0.19868
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.03000   13.06000  -0.03000   -0.22971
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.53000   13.57000  -0.04000   -0.29477
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.59000   19.58000   0.01000    0.05107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
聯博貨幣市場基金                                                   15.03850   15.03830   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.19330   11.19060   0.00270    0.02413
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.07100   14.06790   0.00310    0.02204
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.59770    7.59580   0.00190    0.02501
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.25090   10.24830   0.00260    0.02537
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.74160   10.74040   0.00120    0.01117
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26350   10.25860   0.00490    0.04776
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27660   10.27240   0.00420    0.04089
瀚亞中小型股基金                                                   21.39000   21.40000  -0.01000   -0.04673
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.56000   12.46000   0.10000    0.80257
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.27000   13.16000   0.11000    0.83587
瀚亞巴西基金                                                        6.26000    6.40000  -0.14000   -2.18750
瀚亞外銷基金                                                       40.89000   40.95000  -0.06000   -0.14652
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.24880   11.23370   0.01510    0.13442
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.85210   10.83510   0.01700    0.15690
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.74670   12.72790   0.01880    0.14771
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.73590   10.71770   0.01820    0.16981
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.24720    7.23760   0.00960    0.13264
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96780    7.95540   0.01240    0.15587
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.12530    8.11330   0.01200    0.14791
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05630    7.04430   0.01200    0.17035
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70500    8.69220   0.01280    0.14726
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.91480    8.90290   0.01190    0.13366
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31690    9.30230   0.01460    0.15695
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07330    9.05990   0.01340    0.14790
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.64000   10.64710  -0.00710   -0.06668
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.87210    9.88170  -0.00960   -0.09715
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.78480    9.79110  -0.00630   -0.06434
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.86160    9.86810  -0.00650   -0.06587
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
瀚亞印度基金-美元                                                  13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.16000   30.18000  -0.02000   -0.06627
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.28000   15.19000   0.09000    0.59250
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.08000    7.04000   0.04000    0.56818
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47440   12.47000   0.00440    0.03528
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.87940   13.84860   0.03080    0.22241
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.43280   11.42520   0.00760    0.06652
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19850   11.19170   0.00680    0.06076
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.86010   12.83810   0.02200    0.17136
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06960    9.06620   0.00340    0.03750
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.49900    9.47850   0.02050    0.21628
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.10040    9.09440   0.00600    0.06597
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90190    8.89640   0.00550    0.06182
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44870    9.43220   0.01650    0.17493
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00800   15.03660  -0.02860   -0.19020
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.71140   10.73460  -0.02320   -0.21612
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36570   10.38570  -0.02000   -0.19257
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71560   12.73980  -0.02420   -0.18996
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.19000   20.30000  -0.11000   -0.54187
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62510   13.62490   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.67000   30.93000  -0.26000   -0.84061
瀚亞高科技基金                                                     59.55000   59.63000  -0.08000   -0.13416
瀚亞理財通基金                                                     26.92000   27.02000  -0.10000   -0.37010
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.98000   22.03000  -0.05000   -0.22696
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.17520   14.25600  -0.08080   -0.56678
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.35790    9.41120  -0.05330   -0.56635
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.02080   11.05000  -0.02920   -0.26425
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.33060   11.33930  -0.00870   -0.07672
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.33780   10.36150  -0.02370   -0.22873
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.66240   10.67020  -0.00780   -0.07310
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.23830    8.26010  -0.02180   -0.26392
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.96050    7.96660  -0.00610   -0.07657
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.89250    8.91320  -0.02070   -0.23224
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.35470    8.37380  -0.01910   -0.22809
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13030    8.13630  -0.00600   -0.07374
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.13440   14.14560  -0.01120   -0.07918
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64260   10.65300  -0.01040   -0.09763
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95300    9.96020  -0.00720   -0.07229
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55390   11.56310  -0.00920   -0.07956
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.16630   10.17620  -0.00990   -0.09729
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03930   10.04730  -0.00800   -0.07962
瀚亞歐洲基金                                                       10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
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