◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 富邦科技 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 元大電子 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大台商50 錩泰 本盟 怡華 鈺齊-KY 東華 元大MSCI金融 中化生 銘旺科 聚隆 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 昶和 立益 富邦發達 台光電 旭隼 大統新創 佳和 富邦金融 精元 元晶 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 映泰 遠雄來 程泰 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 統領 百達-KY 三洋紡 元大台灣50正2 吉祥全 威宏-KY 氣立 本盟 富邦日本 奇鋐 泰昇-KY 榮星 正道 國泰日經225 智原 元禎 瑞利 元大歐洲50 欣興 永記 正峰新 元大日經225 揚智 毛寶 億泰 元大美債20反1 玉晶光 日勝化 懷特 元大美元指數 茂林-KY 展宇 士紙 兆豐藍籌30反1 康控-KY 德淵 燁興 國泰股利精選30 立積 華廣 千興 元大S&P日圓反1 科嘉-KY 高興昌 威致 富邦歐洲 聯茂 東明-KY 華豐 FH彭博高收益債 超眾 六暉-KY 首利 FH彭博新興債 台表科 申豐 麗正 元大台灣高息低波 矽力-KY 隴華 東訊 群益道瓊美國地產 昇陽半導體 翔耀 錸德 華頓S&P布蘭特反1 裕豐 太空梭 倫飛 FH富時高息低波 杜康-DR 連宇 虹光 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 奇鋐 威盛 新光內需收益 欣巴巴 遠見 浩鑫 FH美國金融股 佳龍 立萬利 國碩 元大US高息特別股 聯德 銘旺科 新光中國政金綠債 泰碩 統懋 新光投等債15+ 玉晶光 翔耀 新光ICE美國權值 晶彩科 太空梭 味全 力銘 兆勁 統一 世芯-KY 麗臺 上曜 新至陞 吉祥全 宏洲 穎漢 憶聲 嘉裕 立積 科風 東華 詮欣 力特 大魯閣 易華電 喬鼎 立益 陞泰 正達 佳和 華友聯 晟鈦 聯發 寶徠 聯德 昶和 愛山林 同泰 大統新創 皇昌 新世紀 三洋紡 建新國際 誠研 本盟 遠雄來 誠創 正道 夏都 嘉威 瑞利 欣欣 聯合再生 江申 統領 力銘 亞崴 客思達-KY 亞太電 正峰新 康師傅-DR 達能 聲寶 同方友友-DR 太極 億泰 晨訊科-DR 誠美材 生達 一零四 清惠 台硝 欣天然 慧友 元禎 新海 悠克 花仙子 川飛 友勁 懷特 台數科 百一 華廣 南六 捷泰 南寶 鋼聯 天瀚 士紙 必應 迅杰 燁興 科定 華上 千興 三能-KY 光麗-KY 威致 基勝-KY 元晶 佳大 波力-KY 華冠 華豐 泰昇-KY 裕豐 六暉-KY 政伸 寶徠 申豐 吉源-KY 皇昌 劍麟 陽明 首利 六福 麗正 康師傅-DR 東訊 聖馬丁-DR 海悅 神州-DR 錸德 耀傑-DR 順德 同方友友-DR 敬鵬 晨訊科-DR 倫飛 友佳-DR 虹光 陽光能源-DR 威盛 精熙-DR 正崴 中福 億光 雷虎 浩鑫 中視 國碩 秋雨 銘旺科 新利虹 統懋 國光生 翔耀 太空梭 兆勁 麗臺 兆赫 吉祥全 信邦 憶聲 科風 建碁 力特 喬鼎 正達 全科 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 維熹 嘉澤 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 智易 健策 貿聯-KY 亞太電 達能 太極 和碩 誠美材 清惠 慧友 彩晶 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 超眾 力成 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 致新 華冠 瀚荃 振樺電 志超 裕豐 寶徠 國產 皇昌 欣陸 達麗 陽明 六福 聯邦銀 安泰銀 第一保 統一超 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 百和興業-KY 新海 中視 秋雨 百和 茂順 岱宇 新利虹 國光生 中租-KY 台數科 南六 必應