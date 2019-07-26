【永豐期貨】台指選擇權盤後－ECB鴿聲不夠響 國際股市拉回台股量縮收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 34 點至 10788 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 103.98 點，電子期逆價差縮至 - 3.12 點，金融期逆價差縮至 - 19.39 點。現貨部分，三大法人賣超 53.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3055 口至 13770 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2572 口至 40552 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 735 口至 5649 口。

週四由於特斯拉以及福特等汽車產業財報不如預期重挫，加上歐洲央行利率決議的偏鴿程度不如預期，引發市場擔憂 Fed 未來的態度是否會受影響，拖累美股四大指數收黑，週五亞洲股市普遍疲軟，不過台指期夜盤反應完跌幅後，今天台股跳低開出後震盪幅度並不大，盤面上台積電、大立光跌幅分別為 1.51%、2.52% 為主要跌幅來源，金融、非金電類股也都有出現賣壓收低，終場加權指數下跌 0.45% 至 10891.98 點。整體而言，今天台股呈現開低後狹幅震盪整理，量能縮減 225 億至 1113 億，顯示市場今天的觀望氣氛相對較重，後續仍需持續關注台積電是否回神，否則萬一關卡仍難以攻克。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.17。VIX 指數上升 0.42 至 12.62。外資選擇權持續減碼買 CALL，加碼買 PUT 的力道。整體選擇權籌碼面偏多力道降溫。 (永豐期貨研調)



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