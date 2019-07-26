【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

ECB 利率會議德拉吉未明確說明更多寬鬆措施，同時美國耐久財訂單數據優異，使得 FED 下週深度降息機率減退，歐美股市隔夜同步下挫，雖然美股盤後包括 Alphabet 及 Intel 因財報利多上漲，台股週五依舊在台積電及大立光領跌下，全日皆在盤下震盪直到收盤，外資於期現貨合計賣超 106.5 億。

《國際金融市場焦點分析》

ECB 利率決議再度調整前瞻指引，表示利率將維持在目前或更低的水平至少到 2020 上半年，並討論利率分級制度，暗示負利率將可能持續更長時間，不過會後記者會德拉吉並未提出明確的寬鬆措施，加上美國耐久財訂單數據表現優異，使得市場對央行深度寬鬆的預期淡化，週五早盤亞股普遍跟隨隔夜歐美股市走低，不過上証指數在以消費電子為主的科技股帶領下收斂跌幅，並於午後翻紅溫和走高。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，對近期荷姆茲海峽發生的衝突感到擔憂，希望原油買家能採取足夠措施來保護船隻，該談話刺激 WTI 期貨價格一度上漲 2%，不過市場很快轉向基本面，擔憂經濟成長趨緩衝擊需求，限縮油價最終漲幅；ECB 利率決議再度調整前瞻指引暗示可能降息，金價一度上衝站上 1430 美元，不過德拉吉於記者會上並未釋出更多鴿派訊息，使得市場大失所望，金價回吐漲幅並轉而下跌。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證