[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 華頓S&P布蘭特反1 富邦科技 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 元大電子 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大台商50 錩泰 本盟 怡華 鈺齊-KY 東華 元大MSCI金融 中化生 銘旺科 聚隆 大魯閣 富邦摩台 中釉 健和興 昶和 立益 富邦發達 台光電 旭隼 大統新創 佳和 富邦金融 精元 元晶 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 映泰 遠雄來 程泰 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 統領 百達-KY 三洋紡 元大台灣50正2 吉祥全 威宏-KY 氣立 本盟 富邦日本 奇鋐 泰昇-KY 榮星 正道 國泰日經225 智原 元禎 瑞利 元大歐洲50 欣興 永記 正峰新 元大日經225 揚智 日勝化 億泰 元大美債20反1 玉晶光 展宇 懷特 元大美元指數 茂林-KY 德淵 士紙 兆豐藍籌30反1 康控-KY 華廣 燁興 國泰股利精選30 立積 高興昌 千興 元大S&P日圓反1 傳奇 東明-KY 威致 富邦歐洲 科嘉-KY 六暉-KY 華豐 FH彭博高收益債 聯茂 申豐 首利 FH彭博新興債 超眾 隴華 麗正 元大台灣高息低波 台表科 翔耀 東訊 群益道瓊美國地產 矽力-KY 太空梭 錸德 華頓S&P布蘭特反1 南電 連宇 倫飛 FH富時高息低波 裕豐 奇鋐 虹光 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 遠見 威盛 新光內需收益 陽光能源-DR 立萬利 浩鑫 FH美國金融股 欣巴巴 聯德 國碩 元大US高息特別股 佳龍 泰碩 銘旺科 新光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 晶彩科 翔耀 新光ICE美國權值 力銘 太空梭 味全 世芯-KY 兆勁 統一 新至陞 麗臺 上曜 穎漢 吉祥全 宏洲 立積 憶聲 嘉裕 詮欣 科風 東華 悅城 力特 大魯閣 光聖 喬鼎 立益 易華電 正達 佳和 陞泰 晟鈦 聯發 華友聯 聯德 昶和 寶徠 同泰 大統新創 愛山林 新世紀 三洋紡 皇昌 誠研 本盟 建新國際 誠創 士電 遠雄來 嘉威 正道 夏都 聯合再生 瑞利 欣欣 力銘 江申 統領 亞太電 亞崴 客思達-KY 達能 正峰新 康師傅-DR 太極 億泰 同方友友-DR 誠美材 生達 晨訊科-DR 清惠 台硝 一零四 慧友 元禎 欣天然 悠克 花仙子 新海 友勁 懷特 川飛 百一 華廣 台數科 捷泰 士紙 南六 天瀚 燁興 鋼聯 迅杰 千興 必應 華上 威致 科定 光麗-KY 佳大 三能-KY 元晶 華豐 基勝-KY 華冠 六暉-KY 波力-KY 裕豐 申豐 泰昇-KY 寶徠 劍麟 政伸 皇昌 首利 吉源-KY 陽明 麗正 六福 東訊 康師傅-DR 海悅 聖馬丁-DR 錸德 神州-DR 順德 耀傑-DR 敬鵬 同方友友-DR 倫飛 晨訊科-DR 虹光 友佳-DR 廣達 陽光能源-DR 威盛 精熙-DR 正崴 中福 億光 雷虎 浩鑫 中視 國碩 秋雨 新巨 新利虹 銘旺科 國光生 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 麗臺 資通 兆赫 吉祥全 信邦 憶聲 欣興 科風 建碁 力特 喬鼎 正達 全科 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 維熹 嘉澤 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 健策 亞太電 達能 太極 和碩 康控-KY 誠美材 清惠 慧友 彩晶 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 超眾 力成 迅杰 台郡 華上 光麗-KY 元晶 致新 華冠 振樺電 裕豐 寶徠 國產 宏普 皇昌 欣陸 達麗 陽明 六福 安泰銀 第一保 統一超 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 百和興業-KY 新海 中視 秋雨 全國 百和 茂順 岱宇 新利虹 國光生 中租-KY 台數科 南六 必應