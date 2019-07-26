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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯                
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     美時                
天良     寬魚國際 元大美債1-3          益通              久陽     強生                
南璋              群益15年IG科技債          天剛              東林     寶島科              
勝昱              群益10年IG金融債          沛亨              欣厚-KY  其祥-KY             
萬國通            國泰投資級公司債          志嘉              友銓     中華食              
飛寶企業          國泰5Y+新興債          富驛-KY           倉和     世坤                
精確              富邦全球高收債          六角              三圓     冠好                
宏易              國泰中國政金債5+                            雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     聚紡                
聯光通            富邦A級公司債                            理銘     世德                
通訊-KY           FH中國政策債                            亞都     精確                
榮群              凱基中國債3-10                            老爺知   至興                
天宇              凱基新興債10+                            東凌-KY  大詠城              
新零售            凱基科技債10+                            邁達康   萬在                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            綠河-KY  健椿                
李洲              群益15年IG公用債                            欣泰     科際精密            
凱柏實業          群益15年EM主權債                                     永純                
元炬              FH能源債                                     台聯電              
及成              FH製藥債                                     富宇                
和進              FH新興企業債                                     威潤                
耀勝              國泰A級公司債                                     天宇                
倚強              群益25年美債                                     唐榮                
錦明              FH20年美債                                     晉椿                
鑫創              FH中國信用債                                     強新                
廣寰科            中信高評級公司債                                     松和                
點晶              中信優先金融債                                     力新                
斐成              凱基AAA至A公司債                                     凌網                
泰谷              凱基金融債20+                                     恩得利              
典範              凱基美債25+                                     李洲                
益通              國泰A級金融債                                     凱柏實業            
振維              國泰A級科技債                                     及成                
鴻翊              國泰A級公用債                                     耀勝                
迎輝              富邦中國投等債                                     倚強                
研勤              富邦金融投等債                                     至寶電              
欣厚-KY           元大10年IG銀行債                                     鑫創                
兆遠              元大10年IG電能債                                     宇環                
太欣              FH公司債A3                                     廣寰科              
系統電            FH次順位IG金融債                                     杭特                
天剛              FH美元信用債1-5Y                                     雙鴻                
世紀              群益A級公司債                                     幸康                
華容              群益AAA-A醫療債                                     泰谷                
建榮              中信美國公債20年                                     熱映                
立衛              中信中國債7-10                                     哲固                
天揚              中信中國美元IG債                                     森寶                
鈺創              B新光美債1-3                                     先益                
佳總              B新光美債20+                                     泓格                
合正              第一金美債20+                                     東林                
金利              第一金金融債 10+                                     富晶通              
寶聯通            第一金科技債 10+                                     盈正                
凱鈺              永豐10年A公司債                                     晟楠                
德宏              永豐15年金融債                                     艾恩特              
合邦              永豐7-10年中國債                                     精聯                
萬旭              凱基醫療保健債                                     德微                
久正              凱基IG精選15+                                     欣厚-KY             
上揚              凱基AAA-AA公司債                                     世紀                
全譜              台新美元銀行債                                     友銓                
易通展            台新中國政策債                                     立衛                
茂迪              新光15年IG金融債                                     合正                
安鈦克            富邦新興投等債                                     慕康生醫            
元隆              富邦歐洲銀行債                                     凱鈺                
沛亨              合世                                         通泰                
九暘              杏昌                                         彩富                
凱碩              易威                                         合邦                
全達              天良                                         亞元                
奧斯特            聿新科                                       萬旭                
保銳              寶島科                                       訊達                
越峰              南璋                                         撼訊                
商丞              勝昱                                         順發                
英格爾            世坤                                         上揚                
士開              萬國通                                       全譜                
昇益              東隆興                                       元隆                
志嘉              飛寶企業                                     沛亨                
富裔              興采                                         廣錠                
燦星旅            精確                                         神盾                
富驛-KY           江興鍛                                       長科                
劍湖山            宏易                                         全達                
德記              唐鋒                                         奧斯特              
泰偉              聚和                                         宏捷科              
華義              聯光通                                       常珵                
昇華              通訊-KY                                      大世科              
得利影            榮群                                         森田                
鼎創達            天宇                                         三圓                
愛地雅            新零售                                       力泰                
邦泰              恩得利                                       理銘                
                  李洲                                         富裔                
                  凱柏實業                                     燦星旅              
                  元炬                                         富驛-KY             
                  及成                                         易飛網              
                  昇銳                                         亞都                
                  和進                                         老爺知              
                  志豐                                         東凌-KY             
                  耀勝                                         紅馬-KY             
                  倚強                                         弘帆                
                  台嘉碩                                       關中                
                  錦明                                         大展證              
                  昱捷                                         泰偉                
                  鑫創                                         華義                
                  東碩                                         得利影              
                  廣寰科                                       隆中                
                  點晶                                         時報                
                  斐成                                         旭然                
                  幸康                                         鼎創達              
                  泰谷                                         捷必勝-KY            
                  典範                                         旭源                
                  旭軟                                         紅木-KY             
                  益通                                         綠電                
                  矽瑪                                         綠河-KY             
                  振維                                         花王                
                  鴻翊                                         欣雄                
                  迎輝                                         欣泰                
                  先益                                         富堡                
                  禾瑞亞                                                           
                  光頡                                                             
                  盈正                                                             
                  研勤                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  IET-KY                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  應華                                                             
                  振發                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  信音                                                             
                  萬旭                                                             
                  茂達                                                             
                  松上                                                             
                  久正                                                             
                  亞銳士                                                           
                  立敦                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  大中                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大億金茂                                                         
                  越峰                                                             
                  博智                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  大地-KY                                                          
                  鉅明                                                             
                  大汽電                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  國統
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