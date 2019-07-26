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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/25  108/07/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.42240   10.41930   0.00310    0.02975
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.24300   10.23990   0.00310    0.03027
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.50330   10.49740   0.00590    0.05620
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.33030   10.32420   0.00610    0.05908
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.30200   10.29370   0.00830    0.08063
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30600   10.29550   0.01050    0.10199
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.30560   10.29550   0.01010    0.09810
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.37840   10.36600   0.01240    0.11962
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.94860    9.94270   0.00590    0.05934
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.94860    9.94270   0.00590    0.05934
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.94160    9.93370   0.00790    0.07953
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.94160    9.93370   0.00790    0.07953
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.05540   10.04540   0.01000    0.09955
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.05540   10.04540   0.01000    0.09955
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80640   10.80150   0.00490    0.04536
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60510   10.60030   0.00480    0.04528
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.71790   10.71050   0.00740    0.06909
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.60410   10.59720   0.00690    0.06511
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.51000   23.35000   0.16000    0.68522
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.31000   24.76000   0.55000    2.22132
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.77710   41.68810   0.08900    0.21349
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.39070   40.41160  -0.02090   -0.05172
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93510    9.93110   0.00400    0.04028
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46750   10.46000   0.00750    0.07170
中國信託台灣活力基金                                               13.64000   13.56000   0.08000    0.58997
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99620   10.00480  -0.00860   -0.08596
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11930   10.11740   0.00190    0.01878
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04490    9.04320   0.00170    0.01880
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42850   10.42410   0.00440    0.04221
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28800    9.28420   0.00380    0.04093
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.58000   11.53040   0.04960    0.43017
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.81020    9.76810   0.04210    0.43099
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.44090   11.43480   0.00610    0.05335
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.97100    9.96580   0.00520    0.05218
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.03190   42.80300   0.22890    0.53478
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.97350   39.99130  -0.01780   -0.04451
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.49470   45.25000   0.24470    0.54077
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.05370   45.83090   0.22280    0.48613
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
中國信託智能運動基金-美元                                          10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03750   11.03730   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.22060   10.21090   0.00970    0.09500
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39930    9.39030   0.00900    0.09584
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.44260   10.42980   0.01280    0.12273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.60210    9.59050   0.01160    0.12095
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.93280   39.99430  -0.06150   -0.15377
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.87300   39.98650  -0.11350   -0.28385
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.76430   42.50650   0.25780    0.60650
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.47560   43.19530   0.28030    0.64891
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.18520   42.91420   0.27100    0.63149
元大2001基金                                                       65.79000   65.48000   0.31000    0.47343
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.78920   45.50410   0.28510    0.62654
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.78990   43.44180   0.34810    0.80130
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.26000   21.11000   0.15000    0.71056
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71360   11.71280   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.88320   10.87070   0.01250    0.11499
元大上證50基金                                                     33.95000   33.62000   0.33000    0.98156
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.41000   10.22000   0.19000    1.85910
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.35000    9.18000   0.17000    1.85185
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.65600   12.66700  -0.01100   -0.08684
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.22000   17.23900  -0.01900   -0.11022
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.01700   10.95500   0.06200    0.56595
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.68500   10.61400   0.07100    0.66893
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.04000   0.02000    0.65789
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.77000   13.69000   0.08000    0.58437
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.28480   47.27460   0.01020    0.02158
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.97600   10.97020   0.00580    0.05287
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99290    9.98770   0.00520    0.05206
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18170   10.16540   0.01630    0.16035
元大巴西指數基金                                                    7.53400    7.50800   0.02600    0.34630
元大日經225基金                                                    27.64000   27.59000   0.05000    0.18123
元大台商收成基金                                                   23.11000   22.95000   0.16000    0.69717
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.33000   11.35000  -0.02000   -0.17621
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.85000   41.68000   0.17000    0.40787
元大台灣中型100基金                                                33.96000   33.68000   0.28000    0.83135
元大台灣加權股價指數基金                                           26.55200   26.43800   0.11400    0.43120
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
元大台灣卓越50基金                                                 84.18000   83.90000   0.28000    0.33373
元大台灣金融基金                                                   18.64000   18.53000   0.11000    0.59363
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.74000   32.54000   0.20000    0.61463
元大台灣高股息基金                                                 27.57000   27.42000   0.15000    0.54705
元大台灣電子科技基金                                               37.14000   36.97000   0.17000    0.45983
元大全球ETF成長組合基金                                            10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.75000   24.17000   0.58000    2.39967
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.61000    6.60000   0.01000    0.15152
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.91000    6.90000   0.01000    0.14493
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.66800    8.62900   0.03900    0.45196
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               18.33000   18.30000   0.03000    0.16393
元大印尼指數基金                                                   10.01300   10.07800  -0.06500   -0.64497
元大印度指數基金                                                    9.85700    9.91000  -0.05300   -0.53481
元大印度基金                                                       12.68000   12.74000  -0.06000   -0.47096
元大多多基金                                                       17.76000   17.73000   0.03000    0.16920
元大多福基金                                                       53.76000   53.54000   0.22000    0.41091
元大亞太成長基金                                                    8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39150    9.37840   0.01310    0.13968
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51320    7.50280   0.01040    0.13861
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.38200    9.35800   0.02400    0.25647
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34900   10.28300   0.06600    0.64184
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22990   10.22420   0.00570    0.05575
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43260   10.42510   0.00750    0.07194
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22020   10.21290   0.00730    0.07148
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.50110   10.49600   0.00510    0.04859
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28810   10.28300   0.00510    0.04960
元大卓越基金                                                       44.57000   44.38000   0.19000    0.42812
元大店頭基金                                                        8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48420   10.48350   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85090    9.85030   0.00060    0.00609
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.61260   32.59430   0.01830    0.05614
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.16780   41.92750   0.24030    0.57313
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.99760   17.08810  -0.09050   -0.52961
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.37290   22.13410   0.23880    1.07888
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.10680   42.01130   0.09550    0.22732
元大高科技基金                                                     20.12000   19.92000   0.20000    1.00402
元大得利貨幣市場基金                                               16.33160   16.33140   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03660   12.03650   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
元大富櫃50基金                                                     13.52000   13.45000   0.07000    0.52045
元大華夏中小基金                                                    7.39000    7.32000   0.07000    0.95628
元大新中國基金-人民幣                                               9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
元大新中國基金-美元                                                 9.19100    9.11900   0.07200    0.78956
元大新中國基金-新台幣                                               9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
元大新主流基金                                                     25.28000   25.10000   0.18000    0.71713
元大新東協平衡基金-美元                                             9.66300    9.66800  -0.00500   -0.05172
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.03870   11.05500  -0.01630   -0.14744
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19500   10.19670  -0.00170   -0.01667
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.62160   11.62610  -0.00450   -0.03871
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.57550    9.57920  -0.00370   -0.03863
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.57550   10.56710   0.00840    0.07949
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81490    9.80710   0.00780    0.07953
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.82510   10.81890   0.00620    0.05731
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.05470   10.04910   0.00560    0.05573
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10660   10.10080   0.00580    0.05742
元大新興亞洲基金                                                   11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.88720    9.87870   0.00850    0.08604
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.16200    9.15420   0.00780    0.08521
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.24100   10.23450   0.00650    0.06351
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50490    9.49880   0.00610    0.06422
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16910   15.16890   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.59000   37.43000   0.16000    0.42746
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26300    8.25500   0.00800    0.09691
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.19000   12.30000  -0.11000   -0.89431
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.34000   18.02000   0.32000    1.77580
元大摩臺基金                                                       39.41000   39.27000   0.14000    0.35651
元大標普500基金                                                    28.47000   28.32000   0.15000    0.52966
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
元大標普500單日正向2倍基金                                         38.10000   37.76000   0.34000    0.90042
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.83000   20.74000   0.09000    0.43394
元大標智滬深300基金                                                18.54000   18.38000   0.16000    0.87051
元大歐洲50基金                                                     25.82000   25.83000  -0.01000   -0.03871
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.31200    9.32770  -0.01570   -0.16832
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29740   10.29720   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.05000   16.01000   0.04000    0.24984
日盛上選基金                                                       36.95000   36.81000   0.14000    0.38033
日盛小而美基金                                                     19.11000   18.96000   0.15000    0.79114
日盛中國內需動力基金                                                9.81000    9.74000   0.07000    0.71869
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36190   12.35960   0.00230    0.01861
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84650    9.84470   0.00180    0.01828
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62360   12.62210   0.00150    0.01188
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04990   10.04870   0.00120    0.01194
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41660   11.41800  -0.00140   -0.01226
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07160    9.07270  -0.00110   -0.01212
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
日盛日盛基金                                                       12.14000   12.08000   0.06000    0.49669
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.59000   11.55000   0.04000    0.34632
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57850   10.56550   0.01300    0.12304
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43530    9.42370   0.01160    0.12309
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34630   10.33600   0.01030    0.09965
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.22850    9.21940   0.00910    0.09870
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.77000   10.67000   0.10000    0.93721
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.85000   10.76000   0.09000    0.83643
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52170    2.52020   0.00150    0.05952
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65400    1.65300   0.00100    0.06050
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39050    0.39030   0.00020    0.05124
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25660    0.25650   0.00010    0.03899
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.88100   12.87760   0.00340    0.02640
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33970    8.33750   0.00220    0.02639
日盛亞洲機會基金                                                    7.22000    7.18000   0.04000    0.55710
日盛首選基金                                                       18.21000   18.07000   0.14000    0.77476
日盛高科技基金                                                     19.35000   19.27000   0.08000    0.41515
日盛貨幣市場基金                                                   14.84020   14.84000   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.06000   41.84000   0.22000    0.52581
日盛精選五虎基金                                                   37.74000   37.48000   0.26000    0.69370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55100   13.55080   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 33.05000   32.80000   0.25000    0.76220
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.59000   10.47000   0.12000    1.14613
台新MSCI中國基金                                                   20.58000   20.47000   0.11000    0.53737
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22770   14.22750   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.42760   10.45360  -0.02600   -0.24872
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55360   10.55110   0.00250    0.02369
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.20010   10.20020  -0.00010   -0.00098
台新中國通基金                                                     47.49000   47.41000   0.08000    0.16874
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56440    0.56140   0.00300    0.53438
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.51600   17.42800   0.08800    0.50493
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32220    0.31840   0.00380    1.19347
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.66000    9.55000   0.11000    1.15183
台新主流基金                                                       25.54000   25.30000   0.24000    0.94862
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.55000   23.58000  -0.03000   -0.12723
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76220    0.76280  -0.00060   -0.07866
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.68000   16.69000  -0.01000   -0.05992
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53870    0.53910  -0.00040   -0.07420
台新台灣中小基金                                                   36.64000   36.19000   0.45000    1.24344
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.60530   10.61630  -0.01100   -0.10361
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.84350    9.84400  -0.00050   -0.00508
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.38720   11.38770  -0.00050   -0.00439
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.19140   10.16930   0.02210    0.21732
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.41230   11.38760   0.02470    0.21690
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
台新印度基金                                                       14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65500    8.65050   0.00450    0.05202
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28360    0.28340   0.00020    0.07057
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70970   12.70310   0.00660    0.05196
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41140    0.41110   0.00030    0.07297
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.06000   40.07000  -0.01000   -0.02496
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.06000   40.80000   0.26000    0.63725
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13300   11.13290   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.23310   33.14750   0.08560    0.25824
台新智慧生活基金-美元                                              11.12540   10.97090   0.15450    1.40827
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.53000   11.37000   0.16000    1.40721
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39410    8.37650   0.01760    0.21011
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.64880    8.63270   0.01610    0.18650
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.53320    9.51330   0.01990    0.20918
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.83310    9.81470   0.01840    0.18747
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.75660   11.74190   0.01470    0.12519
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37250    0.37200   0.00050    0.13441
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.33650    8.32600   0.01050    0.12611
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27880    0.27840   0.00040    0.14368
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.72000    5.71000   0.01000    0.17513
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.32000   22.30000   0.02000    0.08969
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26920   10.27680  -0.00760   -0.07395
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06400   10.05820   0.00580    0.05766
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15800   10.15370   0.00430    0.04235
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26910   10.27670  -0.00760   -0.07395
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06380   10.05800   0.00580    0.05767
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15800   10.15370   0.00430    0.04235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.30950   42.04000   0.26950    0.64106
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.84140   41.66950   0.17190    0.41253
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99030   39.99690  -0.00660   -0.01650
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36960   11.36890   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20260   10.20120   0.00140    0.01372
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22200    9.21840   0.00360    0.03905
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86690   10.86270   0.00420    0.03866
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83250    7.82870   0.00380    0.04854
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.30030    9.29580   0.00450    0.04841
永豐中小基金                                                       54.66000   54.17000   0.49000    0.90456
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78830    1.78650   0.00180    0.10076
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50170    2.49920   0.00250    0.10003
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19810    8.18940   0.00870    0.10623
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12690   11.11500   0.01190    0.10706
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.79000    4.76000   0.03000    0.63025
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.67000   21.55000   0.12000    0.55684
永豐主流品牌基金                                                   19.87000   19.98000  -0.11000   -0.55055
永豐永豐基金                                                       34.23000   33.91000   0.32000    0.94367
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24350    9.22020   0.02330    0.25271
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.76820    9.74360   0.02460    0.25247
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14110    9.12000   0.02110    0.23136
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.66240    9.64000   0.02240    0.23237
永豐亞洲民生消費基金                                               12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18390   14.18330   0.00060    0.00423
永豐高科技基金                                                     24.46000   24.31000   0.15000    0.61703
永豐貨幣市場基金                                                   13.94350   13.94330   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11170    2.11090   0.00080    0.03790
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61680    2.61590   0.00090    0.03440
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79600    7.79250   0.00350    0.04491
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96360   10.95880   0.00480    0.04380
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21970    7.21230   0.00740    0.10260
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.61830   11.60640   0.01190    0.10253
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.28000    8.22000   0.06000    0.72993
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.10000   18.95000   0.15000    0.79156
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.61000   55.36000   0.25000    0.45159
永豐領航科技基金                                                   39.50000   39.27000   0.23000    0.58569
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   42.19000   41.93000   0.26000    0.62008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89870   11.89780   0.00090    0.00756
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76090    9.75620   0.00470    0.04817
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.41200   10.40700   0.00500    0.04804
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82470    9.81860   0.00610    0.06213
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.31190   10.30180   0.01010    0.09804
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81850    9.81290   0.00560    0.05707
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59990   10.59380   0.00610    0.05758
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83760    9.83050   0.00710    0.07222
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39990   10.39240   0.00750    0.07217
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.17000   15.07000   0.10000    0.66357
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.98000   19.83000   0.15000    0.75643
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.88000   19.73000   0.15000    0.76026
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06290   10.05920   0.00370    0.03678
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06290   10.05920   0.00370    0.03678
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01020   10.00720   0.00300    0.02998
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01020   10.00720   0.00300    0.02998
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.14640   10.14760  -0.00120   -0.01183
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.14620   10.14740  -0.00120   -0.01183
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06510   10.06130   0.00380    0.03777
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06510   10.06130   0.00380    0.03777
兆豐國際生命科學基金                                               15.65000   15.49000   0.16000    1.03292
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.51610   10.49620   0.01990    0.18959
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.75530   10.73310   0.02220    0.20684
兆豐國際全球基金                                                   31.74000   31.62000   0.12000    0.37951
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49530   10.49470   0.00060    0.00572
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22260   10.22160   0.00100    0.00978
兆豐國際國民基金                                                   23.64000   23.55000   0.09000    0.38217
兆豐國際第一基金                                                   13.59000   13.52000   0.07000    0.51775
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.75870   10.75350   0.00520    0.04836
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21180    8.20780   0.00400    0.04873
兆豐國際萬全基金                                                   21.00000   20.91000   0.09000    0.43042
兆豐國際電子基金                                                   27.17000   27.02000   0.15000    0.55514
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.49000   22.41000   0.08000    0.35698
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.29000   36.04000   0.25000    0.69367
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55940   12.55920   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.26000   10.14000   0.12000    1.18343
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.24000   10.11000   0.13000    1.28586
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.99500    9.99890  -0.00390   -0.03900
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.98840    9.99170  -0.00330   -0.03303
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.99810   10.00420  -0.00610   -0.06097
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.99590    9.99970  -0.00380   -0.03800
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.97690    9.98020  -0.00330   -0.03307
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.99500    9.99890  -0.00390   -0.03900
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.98840    9.99170  -0.00330   -0.03303
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.99810   10.00420  -0.00610   -0.06097
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.99590    9.99970  -0.00380   -0.03800
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.97690    9.98020  -0.00330   -0.03307
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.89790   10.88600   0.01190    0.10931
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.66590   10.62480   0.04110    0.38683
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.88740   10.87490   0.01250    0.11494
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57760   10.56610   0.01150    0.10884
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.73150   10.71990   0.01160    0.10821
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.68530   10.67310   0.01220    0.11431
合庫台灣基金                                                       12.15000   12.04000   0.11000    0.91362
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.74160   11.72810   0.01350    0.11511
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.73480   12.71820   0.01660    0.13052
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.35950   11.34470   0.01480    0.13046
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13870   12.11580   0.02290    0.18901
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16440    8.15500   0.00940    0.11527
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45130    9.43910   0.01220    0.12925
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15810    9.14610   0.01200    0.13120
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.86460    8.84850   0.01610    0.18195
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31050    9.29830   0.01220    0.13121
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
合庫貨幣市場基金                                                   10.17550   10.17540   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.00190    9.98650   0.01540    0.15421
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.32110   10.30890   0.01220    0.11834
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59660   10.58580   0.01080    0.10202
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.14370   12.12940   0.01430    0.11790
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.41510   15.38180   0.03330    0.21649
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.78530    8.77260   0.01270    0.14477
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60580    9.59450   0.01130    0.11778
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95850    7.95040   0.00810    0.10188
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73770    8.72750   0.01020    0.11687
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.65950   10.63700   0.02250    0.21153
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.96000   11.89000   0.07000    0.58873
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.76000   11.68000   0.08000    0.68493
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.97000   11.88000   0.09000    0.75758
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17780   10.17570   0.00210    0.02064
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18610   10.18280   0.00330    0.03241
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.07950   10.10990  -0.03040   -0.30070
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.14530   10.14030   0.00500    0.04931
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.17770   10.17560   0.00210    0.02064
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.18610   10.18280   0.00330    0.03241
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.07940   10.10990  -0.03050   -0.30168
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.14530   10.14030   0.00500    0.04931
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22440   11.22380   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08960   10.09110  -0.00150   -0.01486
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04820   10.05190  -0.00370   -0.03681
安聯中國東協基金                                                   15.81000   15.82000  -0.01000   -0.06321
安聯中國策略基金-美元                                              12.44000   12.32000   0.12000    0.97403
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.29000   16.14000   0.15000    0.92937
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.27000   15.14000   0.13000    0.85865
安聯中華新思路基金-美元                                            14.21000   14.09000   0.12000    0.85167
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.44000   13.33000   0.11000    0.82521
安聯台灣大壩基金                                                   31.77000   31.66000   0.11000    0.34744
安聯台灣科技基金                                                   53.85000   53.68000   0.17000    0.31669
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55060   12.55040   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.10000   36.00000   0.10000    0.27778
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80010   10.78270   0.01740    0.16137
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.92160   15.89700   0.02460    0.15475
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.91890    9.90360   0.01530    0.15449
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.26250   13.24430   0.01820    0.13742
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84960   10.83320   0.01640    0.15139
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.91990   12.90190   0.01800    0.13951
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61750    9.60390   0.01360    0.14161
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55570    9.54110   0.01460    0.15302
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.09300    9.08030   0.01270    0.13986
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.25160   10.23640   0.01520    0.14849
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.29600   10.28150   0.01450    0.14103
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51750   12.51100   0.00650    0.05195
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36690   11.36040   0.00650    0.05722
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97570   10.97000   0.00570    0.05196
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.65260    8.64820   0.00440    0.05088
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52040    8.51550   0.00490    0.05754
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.20080    8.19660   0.00420    0.05124
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27810   10.27290   0.00520    0.05062
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.19320   10.18790   0.00530    0.05202
安聯全球人口趨勢基金                                               12.66000   12.63000   0.03000    0.23753
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.83000   33.85000  -0.02000   -0.05908
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.48430   12.47720   0.00710    0.05690
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56880   10.56280   0.00600    0.05680
安聯全球新興市場基金                                               17.58000   17.56000   0.02000    0.11390
安聯全球農金趨勢基金                                                9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
安聯亞洲動態策略基金                                               22.76000   22.71000   0.05000    0.22017
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08570   10.08240   0.00330    0.03273
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09290   10.08990   0.00300    0.02973
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08480   10.08150   0.00330    0.03273
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09550   10.09240   0.00310    0.03072
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08870   10.08540   0.00330    0.03272
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04260   10.04010   0.00250    0.02490
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04260   10.04010   0.00250    0.02490
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04260   10.04010   0.00250    0.02490
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57350   10.57120   0.00230    0.02176
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10720   10.10500   0.00220    0.02177
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.80300   90.75360   0.04940    0.05443
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.40580   13.39730   0.00850    0.06345
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.65040   68.62280   0.02760    0.04022
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00690   10.00060   0.00630    0.06300
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74540    2.74440   0.00100    0.03644
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.96420   10.95850   0.00570    0.05201
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28140    2.28180  -0.00040   -0.01753
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85980    8.85520   0.00460    0.05195
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.53100   10.52370   0.00730    0.06937
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46850   10.46020   0.00830    0.07935
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.83870   10.82850   0.01020    0.09420
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42960   10.42130   0.00830    0.07964
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.46860   10.45920   0.00940    0.08987
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42920   10.42200   0.00720    0.06908
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33950   10.33130   0.00820    0.07937
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.63040   10.62050   0.00990    0.09322
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.32610   10.31790   0.00820    0.07947
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.37720   10.36870   0.00850    0.08198
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29440   10.29210   0.00230    0.02235
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38290   10.37890   0.00400    0.03854
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28710   10.28460   0.00250    0.02431
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23310   10.23120   0.00190    0.01857
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30300   10.30080   0.00220    0.02136
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33420   10.33020   0.00400    0.03872
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28690   10.28450   0.00240    0.02334
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23270   10.23090   0.00180    0.01759
宏利台灣動力基金A類型                                              31.91000   31.61000   0.30000    0.94907
宏利台灣動力基金I類型                                              31.91000   31.61000   0.30000    0.94907
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.16060   10.13850   0.02210    0.21798
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.04380   10.02290   0.02090    0.20852
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.67640    7.65980   0.01660    0.21672
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.65380    7.63790   0.01590    0.20817
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.71000   11.67000   0.04000    0.34276
宏利全球債券組合基金                                               13.80220   13.78810   0.01410    0.10226
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99870    2.99770   0.00100    0.03336
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45860   12.45460   0.00400    0.03212
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96620    8.96330   0.00290    0.03235
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55210    2.55330  -0.00120   -0.04700
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53510   11.53170   0.00340    0.02948
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.49050    3.47510   0.01540    0.44315
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.56050    0.55800   0.00250    0.44803
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33310   12.32460   0.00850    0.06897
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.92070   10.91210   0.00860    0.07881
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47960   10.47220   0.00740    0.07066
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76610    8.75970   0.00640    0.07306
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40670    8.40010   0.00660    0.07857
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26620    8.26030   0.00590    0.07143
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42290    8.41410   0.00880    0.10459
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.77000   10.57000   0.20000    1.89215
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.74000   10.54000   0.20000    1.89753
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.65000   10.45000   0.20000    1.91388
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04300    3.04040   0.00260    0.08552
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44100    0.44060   0.00040    0.09079
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.26830   13.25720   0.01110    0.08373
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00470    1.00370   0.00100    0.09963
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.62440    7.61800   0.00640    0.08401
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11780    2.11600   0.00180    0.08507
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30590    0.30570   0.00020    0.06542
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.28610    9.27830   0.00780    0.08407
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33750    0.33720   0.00030    0.08897
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69040   13.69020   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.56000    2.55000   0.01000    0.39216
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.81000   26.68000   0.13000    0.48726
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.81000   26.68000   0.13000    0.48726
宏利澳幣保本基金                                                   12.67550   12.67350   0.00200    0.01578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.22000   12.25000  -0.03000   -0.24490
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.44560   10.44980  -0.00420   -0.04019
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67970    9.67130   0.00840    0.08685
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18070    9.17480   0.00590    0.06431
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56860   11.56110   0.00750    0.06487
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德新台幣基金                                                   12.97250   12.97240   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     28.20000   27.92000   0.28000    1.00287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49630   11.49240   0.00390    0.03394
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.16910   10.15530   0.01380    0.13589
保德信大中華基金-人民幣                                            10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
保德信大中華基金-美元                                              10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
保德信大中華基金-新台幣                                            30.38000   30.20000   0.18000    0.59603
保德信中小型股基金                                                 49.55000   49.54000   0.01000    0.02019
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.72000    8.64000   0.08000    0.92593
保德信中國中小基金-美元                                             8.41000    8.31000   0.10000    1.20337
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.18000    8.09000   0.09000    1.11248
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.95810    9.91030   0.04780    0.48233
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.03620    9.98870   0.04750    0.47554
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.07690   10.02860   0.04830    0.48162
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.17750   11.12390   0.05360    0.48185
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.42000   10.30000   0.12000    1.16505
保德信中國品牌基金-美元                                            10.36000   10.25000   0.11000    1.07317
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.18000   11.06000   0.12000    1.08499
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          29.05000   28.74000   0.31000    1.07864
保德信全球消費商機基金                                             19.74000   19.70000   0.04000    0.20305
保德信全球基礎建設基金                                             13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.48000    7.49000  -0.01000   -0.13351
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.55000   33.44000   0.11000    0.32895
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.55320   10.54340   0.00980    0.09295
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.98380   10.97360   0.01020    0.09295
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.61070   10.60320   0.00750    0.07073
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.04160   11.03380   0.00780    0.07069
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70720    9.69040   0.01680    0.17337
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.88160   10.86280   0.01880    0.17307
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.29000    9.27610   0.01390    0.14985
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.39650   10.38090   0.01560    0.15028
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21480    8.20440   0.01040    0.12676
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.33090   11.31660   0.01430    0.12636
保德信亞太基金                                                     20.89000   20.89000   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74770    8.74530   0.00240    0.02744
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.12650   12.12320   0.00330    0.02722
保德信店頭市場基金                                                 35.97000   35.79000   0.18000    0.50293
保德信拉丁美洲基金                                                  7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
保德信金平衡基金                                                   30.85000   30.79000   0.06000    0.19487
保德信金滿意基金                                                   43.56000   43.31000   0.25000    0.57723
保德信科技島基金                                                   27.61000   27.48000   0.13000    0.47307
保德信高成長基金                                                   98.07000   97.78000   0.29000    0.29658
保德信貨幣市場基金                                                 15.84310   15.84290   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.80840   10.77960   0.02880    0.26717
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.07540   11.04830   0.02710    0.24529
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.11170   11.08900   0.02270    0.20471
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.66120   10.64180   0.01940    0.18230
保德信新世紀基金                                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.24680    8.23860   0.00820    0.09953
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.41250   10.40110   0.01140    0.10960
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.74630   11.73460   0.01170    0.09971
保德信新興趨勢組合基金                                             11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
保德信瑞騰基金                                                     15.65160   15.65150   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99290   10.00040  -0.00750   -0.07500
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.57090   10.57650  -0.00560   -0.05295
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93750    9.94740  -0.00990   -0.09952
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24630   10.25640  -0.01010   -0.09848
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00800   10.01620  -0.00820   -0.08187
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53560   10.54440  -0.00880   -0.08346
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95140    9.95650  -0.00510   -0.05122
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33530   10.34060  -0.00530   -0.05125
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62250   10.63050  -0.00800   -0.07526
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37020   10.37750  -0.00730   -0.07034
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76980   10.77760  -0.00780   -0.07237
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.32430   10.32980  -0.00550   -0.05324
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66230   10.66780  -0.00550   -0.05156
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20110   10.20700  -0.00590   -0.05780
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76460   10.76950  -0.00490   -0.04550
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11900   10.12170  -0.00270   -0.02668
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52770   10.53050  -0.00280   -0.02659
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93530    9.93240   0.00290    0.02920
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93520    9.93240   0.00280    0.02819
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08890   10.08010   0.00880    0.08730
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91940    9.91390   0.00550    0.05548
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91940    9.91390   0.00550    0.05548
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.06030   10.02240   0.03790    0.37815
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46610   10.46810  -0.00200   -0.01911
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.22040   10.21990   0.00050    0.00489
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39270   10.39540  -0.00270   -0.02597
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77630   10.77900  -0.00270   -0.02505
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51650   10.51470   0.00180    0.01712
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18640   11.18430   0.00210    0.01878
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40690   10.40720  -0.00030   -0.00288
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71900   10.71930  -0.00030   -0.00280
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56090   10.55380   0.00710    0.06727
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62050   10.61110   0.00940    0.08859
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.66170   10.65460   0.00710    0.06664
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41490   10.41390   0.00100    0.00960
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44440   10.44370   0.00070    0.00670
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.49830   10.49230   0.00600    0.05718
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.68130   10.67510   0.00620    0.05808
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.26760   10.26420   0.00340    0.03312
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.36570   10.36220   0.00350    0.03378
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97440    1.97370   0.00070    0.03547
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83250    2.83130   0.00120    0.04238
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29590    0.29570   0.00020    0.06764
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46060    0.46010   0.00050    0.10867
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41040    8.40480   0.00560    0.06663
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31000   12.30170   0.00830    0.06747
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72290    9.71690   0.00600    0.06175
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.36670   12.35920   0.00750    0.06068
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76660    8.75730   0.00930    0.10620
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.20320   11.19130   0.01190    0.10633
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94990   10.94990   0.00000    0.00000
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75840   10.76170  -0.00330   -0.03066
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.85000   19.74000   0.11000    0.55724
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4594.49000 4570.04000  24.45000    0.53501
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31050   10.31120  -0.00070   -0.00679
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21590   11.21670  -0.00080   -0.00713
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21270   10.21590  -0.00320   -0.03132
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94350    9.95310  -0.00960   -0.09645
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57130   10.58150  -0.01020   -0.09639
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95410    9.96610  -0.01200   -0.12041
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.32980   10.34240  -0.01260   -0.12183
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.54200   10.54600  -0.00400   -0.03793
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19860    6.19750   0.00110    0.01775
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.36030   11.35820   0.00210    0.01849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.70880   10.68850   0.02030    0.18992
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72000   11.69570   0.02430    0.20777
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93050   10.90780   0.02270    0.20811
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.22950    9.21200   0.01750    0.18997
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55570    9.53590   0.01980    0.20764
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.43150    9.41190   0.01960    0.20825
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.59750   10.57750   0.02000    0.18908
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.07240   11.04940   0.02300    0.20816
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.05500   11.03200   0.02300    0.20848
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.39000    7.39000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       13.20000   13.11000   0.09000    0.68650
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70130   13.70110   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.94000   16.90000   0.04000    0.23669
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.39360   14.37610   0.01750    0.12173
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.73410   12.71630   0.01780    0.13998
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.33140   13.31290   0.01850    0.13896
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.66660    8.65610   0.01050    0.12130
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83730    6.82900   0.00830    0.12154
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76100    8.74880   0.01220    0.13945
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.52440    8.51050   0.01390    0.16333
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.86130   10.84630   0.01500    0.13830
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47840    8.45570   0.02270    0.26846
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.92310   12.90500   0.01810    0.14026
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.46760   12.45240   0.01520    0.12206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.17110   13.14960   0.02150    0.16350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.13590   12.11910   0.01680    0.13862
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06050    9.04950   0.01100    0.12155
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79260    9.77890   0.01370    0.14010
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.74100    9.72510   0.01590    0.16349
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.65640    9.64300   0.01340    0.13896
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.51580    9.49040   0.02540    0.26764
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78950   10.78050   0.00900    0.08348
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.71690   10.70630   0.01060    0.09901
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55640   10.54570   0.01070    0.10146
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.61550   10.58840   0.02710    0.25594
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.95290    9.94460   0.00830    0.08346
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.65850    9.64890   0.00960    0.09949
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.63130   10.61420   0.01710    0.16110
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72140    9.71150   0.00990    0.10194
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.78230    9.75740   0.02490    0.25519
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76930   10.76030   0.00900    0.08364
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.71720   10.70660   0.01060    0.09900
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55680   10.54600   0.01080    0.10241
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.61660   10.58950   0.02710    0.25591
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.95280    9.94440   0.00840    0.08447
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.65870    9.64910   0.00960    0.09949
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.81180   10.79450   0.01730    0.16027
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72150    9.71170   0.00980    0.10091
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.78300    9.75800   0.02500    0.25620
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35290   11.34910   0.00380    0.03348
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.75400   12.74790   0.00610    0.04785
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.06090   12.05510   0.00580    0.04811
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04310    9.04000   0.00310    0.03429
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73480    9.73020   0.00460    0.04728
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66780    9.66310   0.00470    0.04864
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04730   11.04360   0.00370    0.03350
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.87600   11.87040   0.00560    0.04718
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.65180   11.64610   0.00570    0.04894
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04330    9.04030   0.00300    0.03318
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73540    9.73080   0.00460    0.04727
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.66830    9.66360   0.00470    0.04864
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.89000   13.92000  -0.03000   -0.21552
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.67000   14.71000  -0.04000   -0.27192
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.50000   13.46000   0.04000    0.29718
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.10990   12.08550   0.02440    0.20189
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.31620   10.29370   0.02250    0.21858
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71360    7.69810   0.01550    0.20135
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22480   10.20250   0.02230    0.21857
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32460   12.32090   0.00370    0.03003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03700   12.03170   0.00530    0.04405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03990   11.03460   0.00530    0.04803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.60110    8.59850   0.00260    0.03024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66490    9.66070   0.00420    0.04348
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.72340    9.71880   0.00460    0.04733
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57920   11.57410   0.00510    0.04406
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.82270   10.81950   0.00320    0.02958
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02140   11.01610   0.00530    0.04811
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00980   10.00550   0.00430    0.04298
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29330    9.29050   0.00280    0.03014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15040    9.14270   0.00770    0.08422
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.75000    9.74530   0.00470    0.04823
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86400   12.86660  -0.00260   -0.02021
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34000   12.34080  -0.00080   -0.00648
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.68080   11.68100  -0.00020   -0.00171
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.22260    7.22400  -0.00140   -0.01938
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98330    8.98380  -0.00050   -0.00557
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67880    9.67900  -0.00020   -0.00207
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05830   11.06050  -0.00220   -0.01989
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69900   11.69930  -0.00030   -0.00256
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72940    9.73000  -0.00060   -0.00617
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21580    9.21770  -0.00190   -0.02061
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88560    9.88580  -0.00020   -0.00202
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.07600   12.06290   0.01310    0.10860
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.84380   12.82830   0.01550    0.12083
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.71690   11.70240   0.01450    0.12391
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.41010    9.40000   0.01010    0.10745
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.03680   10.02460   0.01220    0.12170
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.04030   10.02790   0.01240    0.12366
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.10600   12.09130   0.01470    0.12158
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.77420   10.76250   0.01170    0.10871
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.16400   11.15020   0.01380    0.12376
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.99080    9.98000   0.01080    0.10822
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.57600    9.56570   0.01030    0.10768
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.27730   10.26480   0.01250    0.12178
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.78120    9.76910   0.01210    0.12386
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.39000   19.34000   0.05000    0.25853
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.28000   18.23000   0.05000    0.27427
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43840   13.43090   0.00750    0.05584
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.58480   10.53150   0.05330    0.50610
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.63940   11.57970   0.05970    0.51556
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.48940   12.42040   0.06900    0.55554
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.14070   11.08300   0.05770    0.52062
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.20000    9.15370   0.04630    0.50581
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.77020    9.72000   0.05020    0.51646
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.56540    9.51260   0.05280    0.55505
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.72830    9.67790   0.05040    0.52077
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.33730    9.29030   0.04700    0.50590
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.56720    9.51810   0.04910    0.51586
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.44820   11.38500   0.06320    0.55512
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.66970    9.61960   0.05010    0.52081
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.29590   43.08320   0.21270    0.49370
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.39000   33.80000   0.59000    1.74556
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80720   11.80640   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71240    1.70990   0.00250    0.14621
國泰大中華基金                                                     20.66000   20.61000   0.05000    0.24260
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49640    0.49360   0.00280    0.56726
國泰小龍基金-新台幣                                                15.42000   15.34000   0.08000    0.52151
國泰中小成長基金-美元I                                              1.43470    1.42640   0.00830    0.58188
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.57000   44.33000   0.24000    0.54139
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.38250    4.34250   0.04000    0.92113
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69630    0.68900   0.00730    1.05951
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74480    0.73710   0.00770    1.04463
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.81000   19.61000   0.20000    1.01989
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.34110   42.36130  -0.02020   -0.04769
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29680    2.29910  -0.00230   -0.10004
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32950    0.32940   0.00010    0.03036
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12990   10.12930   0.00060    0.00592
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14990    8.14950   0.00040    0.00491
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34900    2.33060   0.01840    0.78950
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33930    0.33620   0.00310    0.92207
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.57810   10.48350   0.09460    0.90237
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34310    0.34270   0.00040    0.11672
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48750   10.47970   0.00780    0.07443
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.23940    4.18610   0.05330    1.27326
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61120    0.60280   0.00840    1.39350
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.16000   18.90000   0.26000    1.37566
國泰中港台基金-人民幣                                               3.18360    3.11710   0.06650    2.13339
國泰中港台基金-美元                                                 0.46470    0.45440   0.01030    2.26673
國泰中港台基金-新台幣                                              14.39000   14.08000   0.31000    2.20170
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08760   10.10130  -0.01370   -0.13563
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.23980   10.23120   0.00860    0.08406
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29790   10.29160   0.00630    0.06121
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.97000   26.92000   0.05000    0.18574
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.24000   33.07000   0.17000    0.51406
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35410    0.35390   0.00020    0.05651
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33400    0.33380   0.00020    0.05992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33490    0.33460   0.00030    0.08966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01800   11.01250   0.00550    0.04994
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.39790   10.39270   0.00520    0.05004
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43300   10.42780   0.00520    0.04987
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46150   12.46130   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42530    0.42430   0.00100    0.23568
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37620    0.37530   0.00090    0.23981
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45400    0.45290   0.00110    0.24288
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.55120    0.54760   0.00360    0.65741
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55910    2.55180   0.00730    0.28607
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37250    0.37090   0.00160    0.43138
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53660    0.53220   0.00440    0.82676
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48880    0.48760   0.00120    0.24610
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
國泰全球資源基金-美元                                               0.16660    0.16750  -0.00090   -0.53731
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.26000    5.29000  -0.03000   -0.56711
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62360    0.62130   0.00230    0.37019
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.39000   19.32000   0.07000    0.36232
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.89000   18.82000   0.07000    0.37194
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89400    0.88700   0.00700    0.78918
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.15000   21.03000   0.12000    0.57061
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.65000   22.54000   0.11000    0.48802
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54520    2.54380   0.00140    0.05504
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37140    0.37070   0.00070    0.18883
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31910    0.31850   0.00060    0.18838
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.49770   11.47870   0.01900    0.16552
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.87680    9.86060   0.01620    0.16429
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53160    0.52840   0.00320    0.60560
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39980    0.39920   0.00060    0.15030
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
國泰科技生化基金                                                   34.97000   34.69000   0.28000    0.80715
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.05000   30.13000  -0.08000   -0.26552
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
國泰美國費城半導體基金                                             15.86000   15.38000   0.48000    3.12094
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.69790   43.46330   0.23460    0.53977
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.39040   17.48510  -0.09470   -0.54160
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.92220   22.68090   0.24130    1.06389
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.49710   44.21000   0.28710    0.64940
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.08050   44.93910   0.14140    0.31465
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.11470   42.95560   0.15910    0.37038
國泰紐幣2021保本基金                                               12.81820   12.81300   0.00520    0.04058
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.18690   13.18130   0.00560    0.04248
國泰紐幣保本基金                                                   12.75460   12.75490  -0.00030   -0.00235
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.88000   23.82000   0.06000    0.25189
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.88000   23.82000   0.06000    0.25189
國泰富時中國A50基金                                                22.37000   22.14000   0.23000    1.03884
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.69630   46.45020   0.24610    0.52981
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34710    0.34660   0.00050    0.14426
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50750    0.50470   0.00280    0.55479
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.36920   42.35400   0.01520    0.03589
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.40000   21.24000   0.16000    0.75330
國泰新興市場基金-美元                                               0.39820    0.39670   0.00150    0.37812
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.38000   12.33000   0.05000    0.40552
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44360    2.44580  -0.00220   -0.08995
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50700    1.50830  -0.00130   -0.08619
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36660    0.36640   0.00020    0.05459
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22830    0.22820   0.00010    0.04382
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35710    0.35690   0.00020    0.05604
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09880   11.09560   0.00320    0.02884
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71580    6.71380   0.00200    0.02979
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.34380   44.12820   0.21560    0.48858
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.02200   44.78230   0.23970    0.53526
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.73410   42.64750   0.08660    0.20306
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.46000   38.33000   0.13000    0.33916
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.33000   24.16000   0.17000    0.70364
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35290    0.35430  -0.00140   -0.39515
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.93640   39.92010   0.01630    0.04083
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              23.06000   22.81000   0.25000    1.09601
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.24000   20.26000  -0.02000   -0.09872
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.34000   18.24000   0.10000    0.54825
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41650    0.41600   0.00050    0.12019
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.56130   12.54750   0.01380    0.10998
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56290   10.55920   0.00370    0.03504
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45350   10.45000   0.00350    0.03349
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59180   10.58820   0.00360    0.03400
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24470   10.24120   0.00350    0.03418
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17110   10.16780   0.00330    0.03246
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23500   10.23400   0.00100    0.00977
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.97970    9.96750   0.01220    0.12240
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79940    9.79140   0.00800    0.08170
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94290    9.92790   0.01500    0.15109
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.77750    9.76490   0.01260    0.12903
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.97960    9.96740   0.01220    0.12240
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.79470    9.78670   0.00800    0.08174
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94290    9.92780   0.01510    0.15210
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.77750    9.76480   0.01270    0.13006
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44250   11.44200   0.00050    0.00437
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10570   10.10940  -0.00370   -0.03660
第一金大中華基金                                                   26.78000   26.66000   0.12000    0.45011
第一金小型精選基金                                                 33.56000   33.51000   0.05000    0.14921
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
第一金中國世紀基金-美元                                             8.44590    8.39270   0.05320    0.63388
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.44620    8.39290   0.05330    0.63506
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76910    9.77130  -0.00220   -0.02251
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37460    8.36970   0.00490    0.05854
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30610   11.30870  -0.00260   -0.02299
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86290    9.85710   0.00580    0.05884
第一金中概平衡基金                                                 27.80000   27.62000   0.18000    0.65170
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32630   15.32600   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.69600  178.69400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.25090   16.13970   0.11120    0.68898
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.25010   16.13890   0.11120    0.68902
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.73000   15.62000   0.11000    0.70423
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.73000   15.63000   0.10000    0.63980
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.31600   11.11520   0.20080    1.80654
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.31410   11.11330   0.20080    1.80684
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.38000   11.18000   0.20000    1.78891
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.38000   11.18000   0.20000    1.78891
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.17930   10.09610   0.08320    0.82408
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.17930   10.09610   0.08320    0.82408
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.83720   13.63380   0.20340    1.49188
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.85590   13.65220   0.20370    1.49207
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.16000   12.97000   0.19000    1.46492
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.19000   13.00000   0.19000    1.46154
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92230    9.89130   0.03100    0.31341
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91810    9.88710   0.03100    0.31354
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.54910    9.52120   0.02790    0.29303
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.57350    9.54550   0.02800    0.29333
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.80500   10.77130   0.03370    0.31287
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43360   10.40310   0.03050    0.29318
第一金全球大趨勢基金                                               25.86000   25.80000   0.06000    0.23256
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.43430    9.42220   0.01210    0.12842
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51290    6.50450   0.00840    0.12914
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.10440   10.09080   0.01360    0.13478
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.10470   10.09110   0.01360    0.13477
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.98260   10.96780   0.01480    0.13494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.98430   10.96960   0.01470    0.13401
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58390    8.58100   0.00290    0.03380
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52530   10.52170   0.00360    0.03422
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28720    9.28640   0.00080    0.00861
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28650    9.28480   0.00170    0.01831
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73670    7.73230   0.00440    0.05690
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73080    7.72650   0.00430    0.05565
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.51000    8.50700   0.00300    0.03527
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.51070    8.50770   0.00300    0.03526
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59240   11.59140   0.00100    0.00863
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59310   11.59210   0.00100    0.00863
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25790   10.25210   0.00580    0.05657
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25880   10.25300   0.00580    0.05657
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.04420   15.03870   0.00550    0.03657
第一金亞洲科技基金                                                 18.42000   18.36000   0.06000    0.32680
第一金亞洲新興市場基金                                             13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
第一金店頭市場基金                                                  8.40000    8.34000   0.06000    0.71942
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.00940    9.99090   0.01850    0.18517
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.00940    9.99100   0.01840    0.18417
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00390    9.98780   0.01610    0.16120
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00390    9.98770   0.01620    0.16220
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.00940    9.99100   0.01840    0.18417
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01370    9.99510   0.01860    0.18609
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.00940    9.99100   0.01840    0.18417
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00390    9.98770   0.01620    0.16220
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00830    9.99190   0.01640    0.16413
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00390    9.98770   0.01620    0.16220
第一金創新趨勢基金                                                 22.21000   22.05000   0.16000    0.72562
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.77370   42.57540   0.19830    0.46576
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.80120   42.57250   0.22870    0.53720
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.28810   42.07200   0.21610    0.51364
第一金電子基金                                                     34.33000   34.05000   0.28000    0.82232
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.28000   19.14000   0.14000    0.73145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.87000   20.65000   0.22000    1.06538
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.16000    8.03000   0.13000    1.61893
統一大中華中小基金(美元)                                            7.46000    7.34000   0.12000    1.63488
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.11000   10.93000   0.18000    1.64684
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
統一大滿貫基金-A類型                                               35.39000   35.16000   0.23000    0.65415
統一大滿貫基金-I類型                                               35.39000   35.16000   0.23000    0.65415
統一大龍印基金                                                     14.77000   14.70000   0.07000    0.47619
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.47000    9.32000   0.15000    1.60944
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.68000    8.53000   0.15000    1.75850
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.93000    9.76000   0.17000    1.74180
統一中小基金                                                       24.67000   24.55000   0.12000    0.48880
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85560    9.85250   0.00310    0.03146
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16790    9.16220   0.00570    0.06221
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91120    8.90740   0.00380    0.04266
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34480   12.34090   0.00390    0.03160
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43640   11.42920   0.00720    0.06300
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07540   11.07070   0.00470    0.04245
統一台灣動力基金                                                   18.77000   18.62000   0.15000    0.80559
統一全天候基金-A類型                                              112.30000  111.77000   0.53000    0.47419
統一全天候基金-I類型                                              112.93000  112.40000   0.53000    0.47153
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.37720    8.32850   0.04870    0.58474
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.08680    8.03730   0.04950    0.61588
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.12850    8.08050   0.04800    0.59402
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.03110    8.97860   0.05250    0.58472
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.72620    8.67280   0.05340    0.61572
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.76350    8.71190   0.05160    0.59229
統一全球債券組合基金                                               12.45200   12.43710   0.01490    0.11980
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.24000   16.01000   0.23000    1.43660
統一全球新科技基金(美元)                                           15.28000   15.06000   0.22000    1.46082
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.76000   14.55000   0.21000    1.44330
統一亞太基金                                                       25.24000   25.12000   0.12000    0.47771
統一亞洲大金磚基金                                                 12.55000   12.52000   0.03000    0.23962
統一奔騰基金                                                       60.27000   60.16000   0.11000    0.18285
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73740   16.73710   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.13000   10.99000   0.14000    1.27389
統一強漢基金(美元)                                                 10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
統一強漢基金(新台幣)                                               26.57000   26.22000   0.35000    1.33486
統一統信基金                                                       31.15000   30.93000   0.22000    0.71128
統一黑馬基金                                                       60.88000   60.74000   0.14000    0.23049
統一新亞洲科技能源基金                                             16.49000   16.38000   0.11000    0.67155
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.11900    8.11190   0.00710    0.08753
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.80170   10.79230   0.00940    0.08710
統一經建基金                                                       47.53000   47.33000   0.20000    0.42256
統一龍馬基金                                                       69.77000   69.47000   0.30000    0.43184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.60000   20.46000   0.14000    0.68426
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.23000   47.90000   0.33000    0.68894
野村中國機會基金                                                   14.56000   14.44000   0.12000    0.83102
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39510   10.38820   0.00690    0.06642
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37770   10.37290   0.00480    0.04627
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.41600   10.41300   0.00300    0.02881
野村巴西基金                                                        7.19000    7.17000   0.02000    0.27894
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
野村台灣高股息基金                                                 26.00000   25.63000   0.37000    1.44362
野村台灣運籌基金                                                   38.24000   38.00000   0.24000    0.63158
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83270    9.83280  -0.00010   -0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76990    9.76770   0.00220    0.02252
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83670    9.83780  -0.00110   -0.01118
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45200   10.45210  -0.00010   -0.00096
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27810   10.27590   0.00220    0.02141
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05230   10.05340  -0.00110   -0.01094
野村平衡基金                                                       20.37000   20.27000   0.10000    0.49334
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                               16.71000   16.71000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.20260   10.19550   0.00710    0.06964
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.20410   10.19520   0.00890    0.08730
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10960   10.10360   0.00600    0.05938
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.44520   10.43800   0.00720    0.06898
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.41130   10.40250   0.00880    0.08460
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.32010   10.31400   0.00610    0.05914
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14830   10.14200   0.00630    0.06212
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.80210   10.79460   0.00750    0.06948
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.72500   10.71590   0.00910    0.08492
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63390   10.62760   0.00630    0.05928
野村全球品牌基金                                                   29.84000   29.75000   0.09000    0.30252
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.09000   13.11000  -0.02000   -0.15256
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.87000   19.91000  -0.04000   -0.20090
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.34000   12.36000  -0.02000   -0.16181
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.96270   10.95650   0.00620    0.05659
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.01540   11.00910   0.00630    0.05723
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78020   10.77710   0.00310    0.02876
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.72900    8.71100   0.01800    0.20664
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.53530    8.51780   0.01750    0.20545
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.11140    8.09690   0.01450    0.17908
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.14140   11.11830   0.02310    0.20777
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60850   10.58670   0.02180    0.20592
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.17750   10.15920   0.01830    0.18013
野村成長基金                                                       32.55000   32.42000   0.13000    0.40099
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53850    8.53130   0.00720    0.08440
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.55390    8.54640   0.00750    0.08776
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.77560    8.77000   0.00560    0.06385
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80860    9.80040   0.00820    0.08367
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.67630    9.66780   0.00850    0.08792
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.91150    9.90520   0.00630    0.06360
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29300   10.28950   0.00350    0.03402
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.20160   10.19680   0.00480    0.04707
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10200   10.09970   0.00230    0.02277
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71620    9.71340   0.00280    0.02883
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71980    9.71530   0.00450    0.04632
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83300    9.83080   0.00220    0.02238
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14800   10.14570   0.00230    0.02267
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86570   10.86130   0.00440    0.04051
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.71400   10.70900   0.00500    0.04669
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83930   10.83690   0.00240    0.02215
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.10290   10.10190   0.00100    0.00990
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.11230   10.11130   0.00100    0.00989
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.04330   10.04460  -0.00130   -0.01294
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54840    8.54950  -0.00110   -0.01287
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16640    9.16550   0.00090    0.00982
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03880    9.03760   0.00120    0.01328
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.09970   10.10130  -0.00160   -0.01584
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.83360   13.83540  -0.00180   -0.01301
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.97270   12.97140   0.00130    0.01002
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.50990   10.50850   0.00140    0.01332
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46530   10.46110   0.00420    0.04015
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45490   10.44810   0.00680    0.06508
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51360   10.51020   0.00340    0.03235
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76310   10.75880   0.00430    0.03997
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72950   10.72250   0.00700    0.06528
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70690   10.70350   0.00340    0.03177
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.69530   10.68940   0.00590    0.05519
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.65180   10.64340   0.00840    0.07892
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.78300   10.77700   0.00600    0.05567
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24930   10.23750   0.01180    0.11526
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90410    9.87770   0.02640    0.26727
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53650    9.52320   0.01330    0.13966
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02280    9.01260   0.01020    0.11317
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47570   11.46270   0.01300    0.11341
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40530   10.37670   0.02860    0.27562
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.54590   11.51180   0.03410    0.29622
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.97050   10.93740   0.03310    0.30263
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73910   10.70960   0.02950    0.27545
野村泰國基金                                                       44.26000   44.28000  -0.02000   -0.04517
野村高科技基金                                                     10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.69160   10.65980   0.03180    0.29832
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.31390   10.28210   0.03180    0.30928
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85960   10.82400   0.03560    0.32890
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.71190    9.68080   0.03110    0.32125
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.69380    9.66520   0.02860    0.29591
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.90650    9.85330   0.05320    0.53992
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.31680   12.27890   0.03790    0.30866
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.22800   14.17970   0.04830    0.34063
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.20690   11.17100   0.03590    0.32137
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.19410   11.16110   0.03300    0.29567
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.61830   11.55600   0.06230    0.53911
野村貨幣市場基金                                                   16.34170   16.34150   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.58000   15.60000  -0.02000   -0.12821
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38170   10.38570  -0.00400   -0.03851
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.29300   10.28890   0.00410    0.03985
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41610   10.41440   0.00170    0.01632
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27770   10.27760   0.00010    0.00097
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24480   10.24290   0.00190    0.01855
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26580   10.26710  -0.00130   -0.01266
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68360   10.68350   0.00010    0.00094
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61340   10.60930   0.00410    0.03865
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66870   10.67000  -0.00130   -0.01218
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.33680   10.30350   0.03330    0.32319
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.35150   10.31680   0.03470    0.33634
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.24200   10.21030   0.03170    0.31047
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.92950   10.89430   0.03520    0.32310
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.89410   10.85740   0.03670    0.33802
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.78460   10.75130   0.03330    0.30973
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65070   10.64280   0.00790    0.07423
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01650    8.01060   0.00590    0.07365
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38410   12.37490   0.00920    0.07434
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38640   10.36810   0.01830    0.17650
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.54450   10.53510   0.00940    0.08923
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35690   10.34960   0.00730    0.07053
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43580   10.43080   0.00500    0.04793
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39070   10.37500   0.01570    0.15133
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38670   10.36850   0.01820    0.17553
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.54590   10.53650   0.00940    0.08921
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35710   10.34980   0.00730    0.07053
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43970   10.43470   0.00500    0.04792
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38980   10.37410   0.01570    0.15134
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41230   10.39520   0.01710    0.16450
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.56660   10.55820   0.00840    0.07956
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38220   10.37540   0.00680    0.06554
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46140   10.45740   0.00400    0.03825
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41700   10.40170   0.01530    0.14709
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41230   10.39520   0.01710    0.16450
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.56640   10.55800   0.00840    0.07956
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38930   10.38300   0.00630    0.06068
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47740   10.47290   0.00450    0.04297
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41760   10.40230   0.01530    0.14708
野村精選貨幣市場基金                                               12.11550   12.11540   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.99000   11.94000   0.05000    0.41876
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.76000    7.79000  -0.03000   -0.38511
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
野村積極成長基金                                                   13.80000   13.74000   0.06000    0.43668
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.37000   38.16000   0.21000    0.55031
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67120   10.66000   0.01120    0.10507
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54300    8.53280   0.01020    0.11954
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87730    7.86720   0.01010    0.12838
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71700    7.70900   0.00800    0.10377
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25670   12.24200   0.01470    0.12008
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.97020   10.95610   0.01410    0.12870
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78710   10.77600   0.01110    0.10301
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            18.09000   18.08000   0.01000    0.05531
野村環球基金-美元計價                                              14.06000   14.05000   0.01000    0.07117
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.84000   19.83000   0.01000    0.05043
野村鴻利基金                                                       24.48000   24.37000   0.11000    0.45137
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90460   16.90440   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.68000   20.54000   0.14000    0.68160
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.63000   10.70000  -0.07000   -0.65421
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.57000   13.68000  -0.11000   -0.80409
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.50000   15.45000   0.05000    0.32362
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.75100   10.74060   0.01040    0.09683
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.07970   14.06610   0.01360    0.09669
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78550   10.78240   0.00310    0.02875
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72230   10.70470   0.01760    0.16441
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56800   10.56920  -0.00120   -0.01135
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.47680   10.46440   0.01240    0.11850
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.04050   10.04090  -0.00040   -0.00398
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.13970   10.12610   0.01360    0.13431
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.01250   10.00190   0.01060    0.10598
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.29940   10.29150   0.00790    0.07676
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45620   10.44720   0.00900    0.08615
凱基台商天下基金                                                   13.76000   13.75000   0.01000    0.07273
凱基台灣精五門基金                                                 22.11000   22.04000   0.07000    0.31760
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.55090   44.31670   0.23420    0.52847
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.00470   45.87740   0.12730    0.27748
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.95280   42.89030   0.06250    0.14572
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.75240   10.69830   0.05410    0.50569
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.76380   44.52080   0.24300    0.54581
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.56540   45.36020   0.20520    0.45238
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.04180   43.80250   0.23930    0.54632
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.66000   12.59000   0.07000    0.55600
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.43570   11.35060   0.08510    0.74974
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59700   11.59680   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.98000   29.89000   0.09000    0.30110
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.87000   23.64000   0.23000    0.97293
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.92350   22.70400   0.21950    0.96679
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.59000   17.57000   0.02000    0.11383
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.65620   16.62920   0.02700    0.16236
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.70000    7.70000   0.00000    0.00000
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.98560   40.78570   0.19990    0.49012
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.14610   40.93480   0.21130    0.51619
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.98100   40.71910   0.26190    0.64319
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.72000   11.65000   0.07000    0.60086
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.40890   11.32250   0.08640    0.76308
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.02000   10.93000   0.09000    0.82342
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.56440   12.52410   0.04030    0.32178
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.41000   13.34000   0.07000    0.52474
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.02540   12.94720   0.07820    0.60399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.57530   10.42890   0.14640    1.40379
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.33130   10.17520   0.15610    1.53412
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.44080   10.28540   0.15540    1.51088
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.57520   10.42880   0.14640    1.40380
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.33120   10.17520   0.15600    1.53314
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.44080   10.28540   0.15540    1.51088
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.04000   12.12000  -0.08000   -0.66007
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         38.29000   37.76000   0.53000    1.40360
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.78000   33.53000   0.25000    0.74560
富邦上証180基金                                                    32.31000   32.07000   0.24000    0.74836
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19790    0.19620   0.00170    0.86646
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.16000    6.10000   0.06000    0.98361
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.04000    6.09000  -0.05000   -0.82102
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.93000   47.13000   0.80000    1.69743
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.25120   12.20410   0.04710    0.38594
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.32350   11.27590   0.04760    0.42214
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.96330   10.91060   0.05270    0.48302
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.39220   10.35220   0.04000    0.38639
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.52410    9.48400   0.04010    0.42282
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.23100    9.18660   0.04440    0.48331
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.87500   20.83910   0.03590    0.17227
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65280   11.65200   0.00080    0.00687
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.73650   10.72450   0.01200    0.11189
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79100   13.79560  -0.00460   -0.03334
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01950    2.01920   0.00030    0.01486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43020    9.43330  -0.00310   -0.03286
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43060    1.43040   0.00020    0.01398
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.38150   12.37800   0.00350    0.02828
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80500    1.80400   0.00100    0.05543
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.35650   10.35360   0.00290    0.02801
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53080    1.53000   0.00080    0.05229
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.95480   10.95060   0.00420    0.03835
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88950   10.88400   0.00550    0.05053
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.02000   18.89000   0.13000    0.68819
富邦日本東証基金                                                   20.36000   20.33000   0.03000    0.14757
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.32000   47.10000   0.22000    0.46709
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.47000   47.18000   0.29000    0.61467
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.02000   53.82000   0.20000    0.37161
富邦台灣心基金                                                     22.70000   22.61000   0.09000    0.39805
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.56000   47.40000   0.16000    0.33755
富邦台灣科技指數基金                                               57.78000   57.68000   0.10000    0.17337
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.12380   46.85870   0.26510    0.56574
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.64490   41.55960   0.08530    0.20525
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31730    0.31790  -0.00060   -0.18874
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62510    2.62270   0.00240    0.09151
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35830    0.35770   0.00060    0.16774
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.05660   11.04100   0.01560    0.14129
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24180    2.23970   0.00210    0.09376
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33770    0.33710   0.00060    0.17799
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.37820    9.36500   0.01320    0.14095
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.90000   24.05000  -0.15000   -0.62370
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.33000   14.28000   0.05000    0.35014
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.21000   28.44000  -0.23000   -0.80872
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71000   15.70970   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.88000   17.79000   0.09000    0.50590
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.09590   41.02110   0.07480    0.18235
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.58160   43.37020   0.21140    0.48743
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.77130   39.67390   0.09740    0.24550
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.97990   39.85240   0.12750    0.31993
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.26130   41.19620   0.06510    0.15802
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.20490   44.93130   0.27360    0.60893
富邦長紅基金                                                       63.28000   63.03000   0.25000    0.39664
富邦科技基金                                                       25.30000   25.22000   0.08000    0.31721
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.30610   41.28930   0.01680    0.04069
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.01500   43.76980   0.24520    0.56020
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.81930   39.73810   0.08120    0.20434
富邦恒生國企ETF基金                                                21.29000   21.15000   0.14000    0.66194
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.25000   13.31000  -0.06000   -0.45079
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.49000   28.20000   0.29000    1.02837
富邦高成長基金                                                     24.42000   24.32000   0.10000    0.41118
富邦基金A類型                                                      13.98000   13.89000   0.09000    0.64795
富邦基金I類型                                                      13.98000   13.89000   0.09000    0.64795
富邦深証100基金                                                    10.65000   10.53000   0.12000    1.13960
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.99000   21.11000  -0.12000   -0.56845
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42820    0.42810   0.00010    0.02336
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.54440   12.53980   0.00460    0.03668
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33530    9.33180   0.00350    0.03751
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30280    0.30270   0.00010    0.03304
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52990    8.52670   0.00320    0.03753
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.35990   10.36410  -0.00420   -0.04052
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.02680   11.03370  -0.00690   -0.06254
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.61760    9.62140  -0.00380   -0.03950
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.23140   10.23780  -0.00640   -0.06251
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.62000   18.51000   0.11000    0.59427
富邦精準基金                                                       45.33000   44.95000   0.38000    0.84538
富邦精銳中小基金                                                   11.99000   11.94000   0.05000    0.41876
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.28000   18.09000   0.19000    1.05030
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.94000   21.85000   0.09000    0.41190
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.96000    6.97000  -0.01000   -0.14347
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.73000   16.66000   0.07000    0.42017
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.90000   19.84000   0.06000    0.30242
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.70440   10.70720  -0.00280   -0.02615
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.49370   10.47510   0.01860    0.17756
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.70220   10.68800   0.01420    0.13286
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15220   10.15490  -0.00270   -0.02659
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90620    9.88860   0.01760    0.17798
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.08990   10.07650   0.01340    0.13298
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富達台灣成長基金                                                   32.23000   31.88000   0.35000    1.09787
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.15060   10.13650   0.01410    0.13910
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.14400   10.12860   0.01540    0.15204
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.95190    9.93920   0.01270    0.12778
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.47920   10.46440   0.01480    0.14143
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.48700   10.47100   0.01600    0.15280
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28960   10.27650   0.01310    0.12748
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51740    8.51490   0.00250    0.02936
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23610    9.23320   0.00290    0.03141
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77410    8.77350   0.00060    0.00684
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31830   10.31500   0.00330    0.03199
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40350   10.40020   0.00330    0.03173
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.91060    9.90990   0.00070    0.00706
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.06130   10.06030   0.00100    0.00994
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65770    8.65030   0.00740    0.08555
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.96790    9.95930   0.00860    0.08635
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.22080    9.21510   0.00570    0.06185
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49990   11.49020   0.00970    0.08442
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.33390   11.32400   0.00990    0.08742
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60820   10.60160   0.00660    0.06225
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.42300    9.41700   0.00600    0.06371
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.65000   15.60000   0.05000    0.32051
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88720    8.87620   0.01100    0.12393
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.81530    9.80290   0.01240    0.12649
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.28960    9.28020   0.00940    0.10129
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75450   10.74090   0.01360    0.12662
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80850   10.79480   0.01370    0.12691
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29280   10.28240   0.01040    0.10114
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.43880    9.42910   0.00970    0.10287
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.87000    7.76000   0.11000    1.41753
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.20000   10.05000   0.15000    1.49254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.01000    8.87000   0.14000    1.57835
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.88000    8.74000   0.14000    1.60183
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.04000    9.89000   0.15000    1.51668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20430   10.21500  -0.01070   -0.10475
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56510    9.57040  -0.00530   -0.05538
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08230    9.08920  -0.00690   -0.07591
富蘭克林華美中華基金                                               11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.07000   22.97000   0.10000    0.43535
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.61000   22.57000   0.04000    0.17723
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.06640    8.04500   0.02140    0.26600
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.19870    9.17230   0.02640    0.28782
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.19100   10.16180   0.02920    0.28735
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69320    9.66750   0.02570    0.26584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62180   11.60900   0.01280    0.11026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70890    8.69920   0.00970    0.11150
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85950    8.84970   0.00980    0.11074
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.95240    9.94140   0.01100    0.11065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.04300   14.04770  -0.00470   -0.03346
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.13450   10.13790  -0.00340   -0.03354
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.10670   10.11010  -0.00340   -0.03363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.63360   10.62160   0.01200    0.11298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66220    7.65350   0.00870    0.11367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00350    8.99330   0.01020    0.11342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99950    9.98810   0.01140    0.11414
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23190   11.22160   0.01030    0.09179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55790    7.55100   0.00690    0.09138
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89880    8.89060   0.00820    0.09223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.04900   10.03980   0.00920    0.09164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.88370   10.86550   0.01820    0.16750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67220    7.65940   0.01280    0.16711
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.24680    8.23860   0.00820    0.09953
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.35260    9.34130   0.01130    0.12097
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.44030   10.42770   0.01260    0.12083
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.12340   13.11040   0.01300    0.09916
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.11000   0.03000    0.36991
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.84000    7.85000  -0.01000   -0.12739
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.39000    8.37000   0.02000    0.23895
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.46720   13.44580   0.02140    0.15916
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美第一富基金                                             40.22000   40.09000   0.13000    0.32427
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35370   10.35350   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.28000   15.16000   0.12000    0.79156
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.21000   14.08000   0.13000    0.92330
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.62000   16.47000   0.15000    0.91075
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.20550   10.19960   0.00590    0.05785
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.20550   10.19960   0.00590    0.05785
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.07580   10.07470   0.00110    0.01092
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.07580   10.07460   0.00120    0.01191
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.16050   10.15080   0.00970    0.09556
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.16040   10.15080   0.00960    0.09457
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.16040   10.15070   0.00970    0.09556
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.24350   10.23610   0.00740    0.07229
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.24350   10.23600   0.00750    0.07327
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.24350   10.23600   0.00750    0.07327
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.80790    6.81430  -0.00640   -0.09392
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.91440   10.92390  -0.00950   -0.08697
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.61490    9.60390   0.01100    0.11454
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63610   11.62270   0.01340    0.11529
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81800    6.81010   0.00790    0.11600
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02330    9.01080   0.01250    0.13872
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.03620   11.02340   0.01280    0.11612
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.55000   68.21000   0.34000    0.49846
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.16000   68.79000   0.37000    0.53787
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.89780   61.82450   0.07330    0.11856
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.74000   20.72000   0.02000    0.09653
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.29640   65.89940   0.39700    0.60243
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.60840   65.35500   0.25340    0.38773
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88070   11.88000   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.98460   40.82800   0.15660    0.38356
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              9.05000    8.96000   0.09000    1.00446
復華中小精選基金                                                   69.18000   68.84000   0.34000    0.49390
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.82810   52.85390  -0.02580   -0.04881
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.41210   62.34080   0.07130    0.11437
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華台灣智能基金                                                   12.02000   11.97000   0.05000    0.41771
復華全方位基金                                                     30.87000   30.71000   0.16000    0.52100
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.39000   13.26000   0.13000    0.98039
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.16000   20.96000   0.20000    0.95420
復華全球平衡基金-美元                                               9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.01000   19.91000   0.10000    0.50226
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.05000   14.88000   0.17000    1.14247
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.57000   14.41000   0.16000    1.11034
復華全球原物料基金                                                  8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.15790   12.14860   0.00930    0.07655
復華全球債券基金                                                   14.85080   14.81380   0.03700    0.24977
復華全球債券組合基金                                               15.36000   15.34000   0.02000    0.13038
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.14000   15.12000   0.02000    0.13228
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
復華有利貨幣市場基金                                               13.49610   13.49590   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
復華亞太成長基金                                                   12.90000   12.76000   0.14000    1.09718
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.45000    9.33000   0.12000    1.28617
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.08000    9.95000   0.13000    1.30653
復華東協世紀基金                                                   12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
復華南非幣長期收益基金A                                            14.27000   14.32000  -0.05000   -0.34916
復華南非幣長期收益基金B                                             8.13000    8.16000  -0.03000   -0.36765
復華南非幣短期收益基金A                                            14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.57270   67.19340   0.37930    0.56449
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      23.14000   22.92000   0.22000    0.95986
復華美國新星基金-美元                                              13.37000   13.20000   0.17000    1.28788
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.64000   13.47000   0.17000    1.26206
復華恒生基金                                                       22.08000   22.03000   0.05000    0.22696
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.52000   32.41000   0.11000    0.33940
復華神盾基金                                                       27.24170   27.15110   0.09060    0.33369
復華高成長基金                                                     72.03000   71.49000   0.54000    0.75535
復華高益策略組合基金                                               13.61000   13.59000   0.02000    0.14717
復華貨幣市場基金                                                   14.45970   14.45940   0.00030    0.00207
復華富時不動產證券化基金                                           18.42000   18.44000  -0.02000   -0.10846
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.78000   49.62000   0.16000    0.32245
復華復華基金                                                       22.56000   22.39000   0.17000    0.75927
復華華人世紀基金                                                   17.47000   17.31000   0.16000    0.92432
復華傳家二號基金                                                   33.00270   32.91810   0.08460    0.25700
復華傳家基金                                                       23.01930   22.95130   0.06800    0.29628
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.92000   15.90000   0.02000    0.12579
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.83000   21.74000   0.09000    0.41398
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.00000   68.69000   0.31000    0.45130
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.47000   0.01000    0.18282
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
復華新興市場短期收益基金                                           11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
復華滬深300 A股基金                                                24.14000   23.91000   0.23000    0.96194
復華數位經濟基金                                                   48.54000   48.25000   0.29000    0.60104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07610   10.07080   0.00530    0.05263
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.83120    9.82740   0.00380    0.03867
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.62150   10.61560   0.00590    0.05558
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22630   10.22230   0.00400    0.03913
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.98780   10.00570  -0.01790   -0.17890
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.03950   10.02680   0.01270    0.12666
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28890   10.28200   0.00690    0.06711
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.91590   10.91090   0.00500    0.04583
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.07930   10.07060   0.00870    0.08639
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.71690   10.71010   0.00680    0.06349
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.43800   10.42900   0.00900    0.08630
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.08390   11.07690   0.00700    0.06319
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76380   10.76850  -0.00470   -0.04365
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71960   10.71670   0.00290    0.02706
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.81680   10.81630   0.00050    0.00462
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69160   10.69280  -0.00120   -0.01122
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.93250   11.95990  -0.02740   -0.22910
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.64490   10.63730   0.00760    0.07145
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87420   10.87560  -0.00140   -0.01287
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.25470   12.28280  -0.02810   -0.22878
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.78810   10.78040   0.00770    0.07143
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.92980   10.92450   0.00530    0.04851
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22350   10.22590  -0.00240   -0.02347
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.22390   10.21790   0.00600    0.05872
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12580   10.12220   0.00360    0.03557
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58320   10.58400  -0.00080   -0.00756
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.79730   10.82360  -0.02630   -0.24299
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59530   10.58800   0.00730    0.06895
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58180   10.58260  -0.00080   -0.00756
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.79670   10.82290  -0.02620   -0.24208
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.59210   10.58490   0.00720    0.06802
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43010   10.43140  -0.00130   -0.01246
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40790   10.39900   0.00890    0.08559
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42820   10.42950  -0.00130   -0.01246
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40880   10.39990   0.00890    0.08558
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98950   10.98740   0.00210    0.01911
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.98990   10.97710   0.01280    0.11661
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07770   11.06730   0.01040    0.09397
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.31580   10.31210   0.00370    0.03588
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.31250   10.30050   0.01200    0.11650
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.21390   10.20420   0.00970    0.09506
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19310    9.19340  -0.00030   -0.00326
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26720    8.25510   0.01210    0.14658
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30480    8.29450   0.01030    0.12418
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99170   11.99210  -0.00040   -0.00334
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81590   10.80010   0.01580    0.14629
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98710   10.97350   0.01360    0.12393
景順主流基金                                                       18.96000   18.84000   0.12000    0.63694
景順台灣科技基金                                                   32.99000   32.79000   0.20000    0.60994
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
景順全球科技基金                                                   24.85000   24.65000   0.20000    0.81136
景順全球康健基金                                                   19.72000   19.71000   0.01000    0.05074
景順貨幣市場基金                                                   15.99440   15.99420   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.92000   33.70000   0.22000    0.65282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.30000   15.19000   0.11000    0.72416
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.41000   14.31000   0.10000    0.69881
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61290    8.61080   0.00210    0.02439
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97450    7.96570   0.00880    0.11047
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.45390   11.45070   0.00320    0.02795
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58160   10.57000   0.01160    0.10974
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.37000    8.28000   0.09000    1.08696
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.05000    7.95000   0.10000    1.25786
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.90000   11.75000   0.15000    1.27660
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60870    9.60650   0.00220    0.02290
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88130    9.88130   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.21290   10.21050   0.00240    0.02351
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50650   10.50640   0.00010    0.00095
華南永昌永昌基金                                                   20.54000   20.39000   0.15000    0.73565
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.00870   14.99660   0.01210    0.08068
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
華南永昌全球精品基金                                               17.56000   17.57000  -0.01000   -0.05692
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             12.49000   12.42000   0.07000    0.56361
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28210   16.28180   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.33820   25.34060  -0.00240   -0.00947
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99080   11.99070   0.00010    0.00083
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76550   10.76030   0.00520    0.04833
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.79020   10.77320   0.01700    0.15780
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97950    9.97460   0.00490    0.04912
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.93400    9.91840   0.01560    0.15728
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.62020   10.61330   0.00690    0.06501
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.57510   10.55690   0.01820    0.17240
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96550    9.95910   0.00640    0.06426
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.86420    9.84720   0.01700    0.17264
華頓中小型基金                                                     21.85000   21.73000   0.12000    0.55223
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.07280   11.94990   0.12290    1.02846
華頓台灣基金                                                       24.43000   24.27000   0.16000    0.65925
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57120   11.57100   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.36000   18.40000  -0.04000   -0.21739
華頓全球高收益債券基金A                                            14.14070   14.13850   0.00220    0.01556
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24460    8.24330   0.00130    0.01577
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.11000    5.12000  -0.01000   -0.19531
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.78730    2.76380   0.02350    0.85028
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.60250   12.48030   0.12220    0.97914
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40540    0.40140   0.00400    0.99651
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.06080   12.01890   0.04190    0.34862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.06080   12.01890   0.04190    0.34862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.67930   10.64580   0.03350    0.31468
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.84100   10.78960   0.05140    0.47638
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.84040   10.78900   0.05140    0.47641
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.53520    9.49000   0.04520    0.47629
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.97670   10.92220   0.05450    0.49898
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.97650   10.92210   0.05440    0.49807
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.67100    9.62240   0.04860    0.50507
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.99000   10.79000   0.20000    1.85357
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.57000    9.38000   0.19000    2.02559
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.18000    9.99000   0.19000    1.90190
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65150    2.65300  -0.00150   -0.05654
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07230    2.07500  -0.00270   -0.13012
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25290   12.24240   0.01050    0.08577
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50050    9.49230   0.00820    0.08639
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38500    0.38460   0.00040    0.10400
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30240    0.30210   0.00030    0.09930
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.59000    3.58000   0.01000    0.27933
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.25000   16.14000   0.11000    0.68154
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.06000   24.95000   0.11000    0.44088
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.04000   13.01000   0.03000    0.23059
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
匯豐安富基金                                                       26.22000   26.15000   0.07000    0.26769
匯豐成功基金                                                       44.52000   44.30000   0.22000    0.49661
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70250    2.70440  -0.00190   -0.07026
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36880    2.37030  -0.00150   -0.06328
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00520   11.99660   0.00860    0.07169
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07120    8.06240   0.00880    0.10915
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39390    0.39360   0.00030    0.07622
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33820    0.33790   0.00030    0.08878
匯豐金磚動力基金                                                   15.38000   15.35000   0.03000    0.19544
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01290   15.01280   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.49000    5.53000  -0.04000   -0.72333
匯豐新鑽動力基金                                                   10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.68790    5.67970   0.00820    0.14437
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.53800    9.52990   0.00810    0.08500
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.14000   53.90000   0.24000    0.44527
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.14000   53.90000   0.24000    0.44527
匯豐龍騰電子基金                                                   38.37000   38.15000   0.22000    0.57667
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83110   12.81370   0.01740    0.13579
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.69000   18.49000   0.20000    1.08167
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.31000    9.24000   0.07000    0.75758
新光中國成長基金(美元)                                              9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.41070   11.40150   0.00920    0.08069
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.41420   10.41100   0.00320    0.03074
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.82910   10.82050   0.00860    0.07948
新光台灣富貴基金                                                   24.49000   24.30000   0.19000    0.78189
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.26000   22.14000   0.12000    0.54201
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.70450   40.73070  -0.02620   -0.06432
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.21710   44.03770   0.17940    0.40738
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.18000   10.12000   0.06000    0.59289
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.91470   10.89670   0.01800    0.16519
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.75300   10.73010   0.02290    0.21342
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.29380   10.27680   0.01700    0.16542
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.12850   10.10690   0.02160    0.21372
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50910   15.50890   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
新光亞洲精選基金-美金                                              21.92000   21.95000  -0.03000   -0.13667
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.39000   22.41000  -0.02000   -0.08925
新光店頭基金                                                       23.64000   23.52000   0.12000    0.51020
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.35740   40.09210   0.26530    0.66173
新光特選內需收益ETF基金                                            21.00000   20.99000   0.01000    0.04764
新光創新科技基金                                                   13.56000   13.48000   0.08000    0.59347
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27780   10.26660   0.01120    0.10909
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.55510   10.54640   0.00870    0.08249
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.05380   10.04560   0.00820    0.08163
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.39160    9.38140   0.01020    0.10873
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61740    9.60950   0.00790    0.08221
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14840    9.14040   0.00800    0.08752
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.88080   40.85600   0.02480    0.06070
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.58350   43.34890   0.23460    0.54119
新光澳幣八年期保本基金                                             10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
新光澳幣十年期保本基金                                             10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.78920   10.77170   0.01750    0.16246
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.54040    9.52490   0.01550    0.16273
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52420    9.50950   0.01470    0.15458
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.56330   10.54690   0.01640    0.15550
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.61960   10.60160   0.01800    0.16979
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55730    9.54110   0.01620    0.16979
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50920    9.48870   0.02050    0.21605
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.55110   10.52840   0.02270    0.21561
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.49000    7.46000   0.03000    0.40214
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77270   10.77310  -0.00040   -0.00371
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61640    9.61680  -0.00040   -0.00416
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62410   10.62340   0.00070    0.00659
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61140    9.61080   0.00060    0.00624
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67330    9.66730   0.00600    0.06206
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69680   10.69120   0.00560    0.05238
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97670   14.97810  -0.00140   -0.00935
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.69580    8.69660  -0.00080   -0.00920
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.30360   41.28530   0.01830    0.04433
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.51590   42.26310   0.25280    0.59816
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.24910   43.01620   0.23290    0.54142
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.47550   43.15700   0.31850    0.73800
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.01720   44.77440   0.24280    0.54227
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.00480   42.75210   0.25270    0.59108
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.73430   46.44600   0.28830    0.62072
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.50150   48.37580   0.12570    0.25984
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.01710   45.78020   0.23690    0.51747
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.73310   10.68900   0.04410    0.41257
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.67820   43.44130   0.23690    0.54533
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.86750   40.87980  -0.01230   -0.03009
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48590   11.48510   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26720   10.27090  -0.00370   -0.03602
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.28780   13.18180   0.10600    0.80414
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.92800    9.85090   0.07710    0.78267
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
群益大印度基金-人民幣                                              13.15420   13.27420  -0.12000   -0.90401
群益大印度基金-美元                                                12.36640   12.48170  -0.11530   -0.92375
群益大印度基金-新臺幣                                              11.82000   11.93000  -0.11000   -0.92205
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.36060   12.35390   0.00670    0.05423
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.91580   11.91180   0.00400    0.03358
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.01740   11.01150   0.00590    0.05358
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.68960    9.68630   0.00330    0.03407
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.92060    9.91520   0.00540    0.05446
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.76080    8.75780   0.00300    0.03426
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.19940    9.19440   0.00500    0.05438
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.39680    8.39400   0.00280    0.03336
群益中小型股基金                                                   46.81000   46.60000   0.21000    0.45064
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.33960   10.29970   0.03990    0.38739
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.59590    9.56080   0.03510    0.36712
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.07100    9.03990   0.03110    0.34403
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.78020    8.74630   0.03390    0.38759
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.14770    8.11790   0.02980    0.36709
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.70280    7.67640   0.02640    0.34391
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59630   10.58980   0.00650    0.06138
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65580   11.64870   0.00710    0.06095
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25320   11.24580   0.00740    0.06580
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39950   10.39480   0.00470    0.04521
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.58940    8.48120   0.10820    1.27576
群益中國新機會基金N-美元                                            7.88460    7.78690   0.09770    1.25467
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.49000    8.39000   0.10000    1.19190
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.61730    7.52140   0.09590    1.27503
群益中國新機會基金-美元                                             8.42990    8.32550   0.10440    1.25398
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.11000    8.01000   0.10000    1.24844
群益平衡王基金                                                     20.27810   20.19600   0.08210    0.40652
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00200   10.00020   0.00180    0.01800
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99940    9.99980  -0.00040   -0.00400
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00200   10.00020   0.00180    0.01800
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99940    9.99980  -0.00040   -0.00400
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00210   10.00030   0.00180    0.01800
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99930    9.99980  -0.00050   -0.00500
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00190   10.00010   0.00180    0.01800
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99920    9.99970  -0.00050   -0.00500
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00190   10.00010   0.00180    0.01800
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99920    9.99970  -0.00050   -0.00500
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00190   10.00010   0.00180    0.01800
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99920    9.99970  -0.00050   -0.00500
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00190   10.00020   0.00170    0.01700
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99930    9.99980  -0.00050   -0.00500
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00190   10.00020   0.00170    0.01700
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99930    9.99980  -0.00050   -0.00500
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00190   10.00010   0.00180    0.01800
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99930    9.99980  -0.00050   -0.00500
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.44000    6.44000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.06740   12.06460   0.00280    0.02321
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.51360   11.51340   0.00020    0.00174
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.33690   10.33460   0.00230    0.02226
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.86210    9.86190   0.00020    0.00203
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.47130   10.43370   0.03760    0.36037
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.25280   10.21590   0.03690    0.36120
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.26810    9.23480   0.03330    0.36059
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.26160    9.22830   0.03330    0.36085
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.53220   10.49440   0.03780    0.36019
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.57460   10.53660   0.03800    0.36065
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.43170    9.39790   0.03380    0.35965
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90960    9.87400   0.03560    0.36054
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.30450   11.28130   0.02320    0.20565
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80070    7.78470   0.01600    0.20553
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74630   10.73500   0.01130    0.10526
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.56380   10.55220   0.01160    0.10993
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.66220   10.65290   0.00930    0.08730
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95960    9.94910   0.01050    0.10554
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89770    9.88680   0.01090    0.11025
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99010    9.98140   0.00870    0.08716
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74640   10.73510   0.01130    0.10526
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.56360   10.55200   0.01160    0.10993
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.66210   10.65280   0.00930    0.08730
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95960    9.94920   0.01040    0.10453
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89750    9.88670   0.01080    0.10924
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99010    9.98140   0.00870    0.08716
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.82880    9.82860   0.00020    0.00203
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.08180   16.08160   0.00020    0.00124
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.26000   12.35000  -0.09000   -0.72874
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.42710   10.63700  -0.20990   -1.97330
群益印度中小基金N-美元                                              8.75010    8.92800  -0.17790   -1.99261
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.33000    8.50000  -0.17000   -2.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            14.11600   14.40010  -0.28410   -1.97290
群益印度中小基金-美元                                              12.51500   12.76950  -0.25450   -1.99303
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.58000   14.88000  -0.30000   -2.01613
群益多利策略組合基金                                               11.92000   11.91000   0.01000    0.08396
群益多重收益組合基金                                               14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
群益多重資產組合基金                                               15.66000   15.63000   0.03000    0.19194
群益安家基金                                                       25.63630   25.52270   0.11360    0.44509
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15970   16.15950   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.65000   21.57000   0.08000    0.37089
群益亞太中小基金                                                   10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.81000   16.83000  -0.02000   -0.11884
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.59890   10.58440   0.01450    0.13699
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.84180    7.83110   0.01070    0.13663
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.29720   10.28310   0.01410    0.13712
群益店頭市場基金                                                   97.55000   96.85000   0.70000    0.72277
群益東方盛世基金                                                    9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
群益東協成長基金-人民幣                                            13.70130   13.75730  -0.05600   -0.40706
群益東協成長基金-美元                                              12.02200   12.07360  -0.05160   -0.42738
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.98000   12.03000  -0.05000   -0.41563
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.98330   11.94560   0.03770    0.31560
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.29740   11.26270   0.03470    0.30810
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.71040   10.67960   0.03080    0.28840
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.83620    9.80530   0.03090    0.31514
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.27670    9.24820   0.02850    0.30817
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.79260    8.76730   0.02530    0.28857
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.07500   11.04310   0.03190    0.28887
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.62570    9.59550   0.03020    0.31473
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.44150    9.41250   0.02900    0.30810
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.82260    9.79440   0.02820    0.28792
群益長安基金                                                       30.45000   30.16000   0.29000    0.96154
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.63600   10.60510   0.03090    0.29137
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.08970   16.04300   0.04670    0.29109
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.66000   15.61000   0.05000    0.32031
群益真善美基金                                                     15.89160   15.88060   0.01100    0.06927
群益馬拉松基金                                                    123.09000  121.96000   1.13000    0.92653
群益深証中小板基金                                                 11.98000   11.83000   0.15000    1.26796
群益創新科技基金                                                   33.73000   33.59000   0.14000    0.41679
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.70070    9.60610   0.09460    0.98479
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.92520    8.83990   0.08530    0.96494
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.56420   10.46110   0.10310    0.98556
群益華夏盛世基金-美元                                               9.84100    9.74700   0.09400    0.96440
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.35000   16.20000   0.15000    0.92593
群益奧斯卡基金                                                     30.70000   30.46000   0.24000    0.78792
群益新興金鑽基金-美元                                              11.80240   11.79640   0.00600    0.05086
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     24.48000   24.28000   0.20000    0.82372
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.89000   21.85000   0.04000    0.18307
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.59000    7.61000  -0.02000   -0.26281
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.69000   14.64000   0.05000    0.34153
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.24340   11.22610   0.01730    0.15411
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.08070   11.06580   0.01490    0.13465
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.18010   11.16770   0.01240    0.11103
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.91950   10.90270   0.01680    0.15409
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.76180   10.74740   0.01440    0.13399
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.85800   10.84590   0.01210    0.11156
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.24330   11.22600   0.01730    0.15411
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.08100   11.06620   0.01480    0.13374
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.91950   10.90270   0.01680    0.15409
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.76140   10.74700   0.01440    0.13399
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.02720   10.01600   0.01120    0.11182
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.04690   13.02090   0.02600    0.19968
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.87790   11.85650   0.02140    0.18049
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.77220   11.74980   0.02240    0.19064
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.75810    8.74060   0.01750    0.20022
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.07470    9.05830   0.01640    0.18105
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57140    8.55510   0.01630    0.19053
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.33950   10.32080   0.01870    0.18119
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03960   10.02150   0.01810    0.18061
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
德信大發基金                                                       30.77000   30.59000   0.18000    0.58843
德信中國精選成長基金                                               12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
德信台灣主流中小基金                                               20.39000   20.28000   0.11000    0.54241
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98550   11.98540   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   33.39000   33.09000   0.30000    0.90662
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.94840   10.93690   0.01150    0.10515
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85080   10.83770   0.01310    0.12087
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71580   11.71560   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.29000   17.19000   0.10000    0.58173
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.26000   18.26000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.66570   10.67670  -0.01100   -0.10303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.13090   16.14730  -0.01640   -0.10156
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29520    8.29460   0.00060    0.00723
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23340   11.23010   0.00330    0.02939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20550   12.20140   0.00410    0.03360
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06980   14.06880   0.00100    0.00711
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摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.37000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       22.91000   22.69000   0.22000    0.96959
摩根中國A股基金                                                    15.30000   15.15000   0.15000    0.99010
摩根中國A股基金(美元)                                              11.93000   11.81000   0.12000    1.01609
摩根中國亮點基金                                                   13.27000   13.15000   0.12000    0.91255
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.76760   11.71500   0.05260    0.44900
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.02780   12.98400   0.04380    0.33734
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.98900    9.94320   0.04580    0.46062
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.71160   13.65030   0.06130    0.44907
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.80280   15.74970   0.05310    0.33715
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.00000   19.85000   0.15000    0.75567
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.00000   19.85000   0.15000    0.75567
摩根台灣增長基金                                                   51.47000   51.12000   0.35000    0.68466
摩根平衡基金                                                       28.07000   27.99000   0.08000    0.28582
摩根全球α基金                                                     18.99000   18.92000   0.07000    0.36998
摩根全球平衡基金                                                   16.44810   16.39820   0.04990    0.30430
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55330    9.53990   0.01340    0.14046
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.68530   10.67260   0.01270    0.11900
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10560   10.09040   0.01520    0.15064
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.74300   11.72660   0.01640    0.13985
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.48760   10.47180   0.01580    0.15088
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.86520   10.86010   0.00510    0.04696
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.46930   14.46250   0.00680    0.04702
摩根亞洲基金                                                       60.95000   60.87000   0.08000    0.13143
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.53310    8.52200   0.01110    0.13025
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.07310   10.06070   0.01240    0.12325
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.91900    8.90650   0.01250    0.14035
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.98700   12.97010   0.01690    0.13030
摩根東方內需機會基金                                               19.30000   19.27000   0.03000    0.15568
摩根東方科技基金                                                   32.62000   32.48000   0.14000    0.43103
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
摩根金龍收成基金                                                   22.65000   22.52000   0.13000    0.57726
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13270   15.13250   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.14000   14.07000   0.07000    0.49751
摩根新金磚五國基金                                                 12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
摩根新絲路基金                                                      9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
摩根新興35基金                                                     13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
摩根新興日本基金                                                   23.39000   23.25000   0.14000    0.60215
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.47880    7.46360   0.01520    0.20366
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.88480    9.86730   0.01750    0.17735
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.72360    9.70300   0.02060    0.21231
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.51180   11.48850   0.02330    0.20281
摩根新興科技基金                                                   54.26000   54.00000   0.26000    0.48148
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.99550    9.00180  -0.00630   -0.06999
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.71040    9.71920  -0.00880   -0.09054
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.16290    9.16820  -0.00530   -0.05781
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.71680   10.72420  -0.00740   -0.06900
摩根龍揚基金                                                       33.83000   33.64000   0.19000    0.56480
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34320    9.33370   0.00950    0.10178
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54820   11.53660   0.01160    0.10055
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.67000   20.75000  -0.08000   -0.38554
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61540   12.61530   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66870   10.66600   0.00270    0.02531
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69650   10.68460   0.01190    0.11138
聯邦中國龍基金                                                     26.76000   26.64000   0.12000    0.45045
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.73150   12.72200   0.00950    0.07467
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87780   11.86960   0.00820    0.06908
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.77220   10.76660   0.00560    0.05201
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.47210   10.46440   0.00770    0.07358
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.82510    9.81830   0.00680    0.06926
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90390    8.89920   0.00470    0.05281
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.12060   10.12120  -0.00060   -0.00593
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26120   10.26410  -0.00290   -0.02825
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.25470   10.20090   0.05380    0.52740
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.49530   10.44260   0.05270    0.50466
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.73370    9.68270   0.05100    0.52671
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.95810    9.90810   0.05000    0.50464
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.67660   11.65030   0.02630    0.22575
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.44390   11.42000   0.02390    0.20928
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.65180   10.63170   0.02010    0.18906
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.77480   10.75060   0.02420    0.22510
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54690   10.52490   0.02200    0.20903
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81670    9.79820   0.01850    0.18881
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.76540   23.64290   0.12250    0.51813
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.78070    9.72630   0.05440    0.55931
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.18000   10.12560   0.05440    0.53725
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.72590    9.67180   0.05410    0.55936
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.11020   10.05630   0.05390    0.53598
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22320   13.22300   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.40000   13.35000   0.05000    0.37453
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.90300   16.88810   0.01490    0.08823
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.16720   13.08740   0.07980    0.60975
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.78980   12.73860   0.05120    0.40193
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.16380   12.11500   0.04880    0.40281
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.41730   12.40920   0.00810    0.06527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57770   11.57300   0.00470    0.04061
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58290   10.57580   0.00710    0.06713
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69940    8.69590   0.00350    0.04025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.03000   36.70000   0.33000    0.89918
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.45000   18.31000   0.14000    0.76461
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.57000   18.41000   0.16000    0.86909
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.38000   12.27000   0.11000    0.89650
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.39000   16.38000   0.01000    0.06105
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.65000   0.01000    0.13072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.62000   14.57000   0.05000    0.34317
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.66000   14.60000   0.06000    0.41096
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.68000   14.62000   0.06000    0.41040
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.40000   15.34000   0.06000    0.39113
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.25000   21.20000   0.05000    0.23585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.27000   19.22000   0.05000    0.26015
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.11000   15.07000   0.04000    0.26543
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.11000   16.07000   0.04000    0.24891
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.03000   14.99000   0.04000    0.26684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.95000   12.92000   0.03000    0.23220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.10000   15.06000   0.04000    0.26560
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.57000   13.54000   0.03000    0.22157
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.58000   19.56000   0.02000    0.10225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.31000   18.29000   0.02000    0.10935
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.24000   14.22000   0.02000    0.14065
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.03830   15.03820   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.19060   11.17900   0.01160    0.10377
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.06790   14.05000   0.01790    0.12740
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.59580    7.58790   0.00790    0.10411
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.24830   10.23800   0.01030    0.10061
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.74040   10.74880  -0.00840   -0.07815
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25860   10.25100   0.00760    0.07414
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27240   10.26650   0.00590    0.05747
瀚亞中小型股基金                                                   21.40000   21.26000   0.14000    0.65851
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.46000   12.40000   0.06000    0.48387
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.16000   13.09000   0.07000    0.53476
瀚亞巴西基金                                                        6.40000    6.38000   0.02000    0.31348
瀚亞外銷基金                                                       40.95000   40.61000   0.34000    0.83723
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.23370   11.08340   0.15030    1.35608
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.83510   10.69120   0.14390    1.34597
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.72790   12.56060   0.16730    1.33194
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.71770   10.53800   0.17970    1.70526
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.23760    7.14080   0.09680    1.35559
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95540    7.84970   0.10570    1.34655
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11330    8.00670   0.10660    1.33138
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04430    6.92630   0.11800    1.70365
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69220    8.57800   0.11420    1.33131
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.90290    8.78390   0.11900    1.35475
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30230    9.17870   0.12360    1.34660
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.05990    8.94090   0.11900    1.33096
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.56000  -0.01000   -0.08651
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.64710   10.65120  -0.00410   -0.03849
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.88170    9.88620  -0.00450   -0.04552
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79110    9.79290  -0.00180   -0.01838
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.86810    9.87190  -0.00380   -0.03849
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.31000   14.43000  -0.12000   -0.83160
瀚亞印度基金-美元                                                  13.50000   13.61000  -0.11000   -0.80823
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.18000   30.43000  -0.25000   -0.82156
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.30000   10.22000   0.08000    0.78278
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.04000    7.05000  -0.01000   -0.14184
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.07000   12.15000  -0.08000   -0.65844
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47000   12.47140  -0.00140   -0.01123
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.84860   13.86120  -0.01260   -0.09090
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.42520   11.42490   0.00030    0.00263
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19170   11.19340  -0.00170   -0.01519
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.83810   12.76560   0.07250    0.56793
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06620    9.06730  -0.00110   -0.01213
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47850    9.48680  -0.00830   -0.08749
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09440    9.09410   0.00030    0.00330
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89640    8.89780  -0.00140   -0.01573
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.43220    9.37730   0.05490    0.58546
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.03660   15.00390   0.03270    0.21794
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.73460   10.70840   0.02620    0.24467
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.38570   10.35970   0.02600    0.25097
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.73980   12.71210   0.02770    0.21790
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.73000   10.82000  -0.09000   -0.83179
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.30000   20.45000  -0.15000   -0.73350
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62490   13.62470   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.93000   30.60000   0.33000    1.07843
瀚亞高科技基金                                                     59.63000   59.33000   0.30000    0.50565
瀚亞理財通基金                                                     27.02000   26.91000   0.11000    0.40877
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞菁華基金                                                       22.03000   21.97000   0.06000    0.27310
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.25600   14.29350  -0.03750   -0.26236
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.41120    9.43600  -0.02480   -0.26282
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.05000   11.04520   0.00480    0.04346
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.33930   11.34210  -0.00280   -0.02469
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.36150   10.35660   0.00490    0.04731
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.67020   10.58880   0.08140    0.76874
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26010    8.25660   0.00350    0.04239
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.96660    7.96850  -0.00190   -0.02384
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.91320    8.90690   0.00630    0.07073
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.37380    8.36990   0.00390    0.04660
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13630    8.07420   0.06210    0.76912
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.14560   14.12790   0.01770    0.12528
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65300   10.65080   0.00220    0.02066
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96020    9.94440   0.01580    0.15888
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.56310   11.54860   0.01450    0.12556
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17620   10.17410   0.00210    0.02064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04730   10.03470   0.01260    0.12556
瀚亞歐洲基金                                                       10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
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