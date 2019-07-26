[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/25 108/07/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.42240 10.41930 0.00310 0.02975 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.24300 10.23990 0.00310 0.03027 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.50330 10.49740 0.00590 0.05620 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.33030 10.32420 0.00610 0.05908 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.30200 10.29370 0.00830 0.08063 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30600 10.29550 0.01050 0.10199 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.30560 10.29550 0.01010 0.09810 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.37840 10.36600 0.01240 0.11962 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.94860 9.94270 0.00590 0.05934 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.94860 9.94270 0.00590 0.05934 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.94160 9.93370 0.00790 0.07953 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.94160 9.93370 0.00790 0.07953 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.05540 10.04540 0.01000 0.09955 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.05540 10.04540 0.01000 0.09955 大華銀多元特別收益平衡基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80640 10.80150 0.00490 0.04536 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60510 10.60030 0.00480 0.04528 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.71790 10.71050 0.00740 0.06909 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60410 10.59720 0.00690 0.06511 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.51000 23.35000 0.16000 0.68522 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.31000 24.76000 0.55000 2.22132 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.77710 41.68810 0.08900 0.21349 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.39070 40.41160 -0.02090 -0.05172 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93510 9.93110 0.00400 0.04028 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46750 10.46000 0.00750 0.07170 中國信託台灣活力基金 13.64000 13.56000 0.08000 0.58997 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99620 10.00480 -0.00860 -0.08596 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11930 10.11740 0.00190 0.01878 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04490 9.04320 0.00170 0.01880 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42850 10.42410 0.00440 0.04221 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28800 9.28420 0.00380 0.04093 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.58000 11.53040 0.04960 0.43017 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81020 9.76810 0.04210 0.43099 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.44090 11.43480 0.00610 0.05335 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97100 9.96580 0.00520 0.05218 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.03190 42.80300 0.22890 0.53478 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.97350 39.99130 -0.01780 -0.04451 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.49470 45.25000 0.24470 0.54077 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.05370 45.83090 0.22280 0.48613 中國信託智能運動基金-台幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 中國信託智能運動基金-美元 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03750 11.03730 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.22060 10.21090 0.00970 0.09500 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39930 9.39030 0.00900 0.09584 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.44260 10.42980 0.01280 0.12273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.60210 9.59050 0.01160 0.12095 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.93280 39.99430 -0.06150 -0.15377 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.87300 39.98650 -0.11350 -0.28385 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.76430 42.50650 0.25780 0.60650 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.47560 43.19530 0.28030 0.64891 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.18520 42.91420 0.27100 0.63149 元大2001基金 65.79000 65.48000 0.31000 0.47343 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.78920 45.50410 0.28510 0.62654 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.78990 43.44180 0.34810 0.80130 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.26000 21.11000 0.15000 0.71056 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71360 11.71280 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88320 10.87070 0.01250 0.11499 元大上證50基金 33.95000 33.62000 0.33000 0.98156 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.22000 0.19000 1.85910 元大大中華TMT基金-新台幣 9.35000 9.18000 0.17000 1.85185 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 元大大中華價值指數基金-美元 12.65600 12.66700 -0.01100 -0.08684 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.22000 17.23900 -0.01900 -0.11022 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.01700 10.95500 0.06200 0.56595 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.68500 10.61400 0.07100 0.66893 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.04000 0.02000 0.65789 元大中國平衡基金-新台幣 13.77000 13.69000 0.08000 0.58437 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.28480 47.27460 0.01020 0.02158 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.97600 10.97020 0.00580 0.05287 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99290 9.98770 0.00520 0.05206 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18170 10.16540 0.01630 0.16035 元大巴西指數基金 7.53400 7.50800 0.02600 0.34630 元大日經225基金 27.64000 27.59000 0.05000 0.18123 元大台商收成基金 23.11000 22.95000 0.16000 0.69717 元大台灣50單日反向1倍基金 11.33000 11.35000 -0.02000 -0.17621 元大台灣50單日正向2倍基金 41.85000 41.68000 0.17000 0.40787 元大台灣中型100基金 33.96000 33.68000 0.28000 0.83135 元大台灣加權股價指數基金 26.55200 26.43800 0.11400 0.43120 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 元大台灣卓越50基金 84.18000 83.90000 0.28000 0.33373 元大台灣金融基金 18.64000 18.53000 0.11000 0.59363 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.74000 32.54000 0.20000 0.61463 元大台灣高股息基金 27.57000 27.42000 0.15000 0.54705 元大台灣電子科技基金 37.14000 36.97000 0.17000 0.45983 元大全球ETF成長組合基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 元大全球ETF穩健組合基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 元大全球人工智慧ETF基金 24.75000 24.17000 0.58000 2.39967 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.90000 0.01000 0.14493 元大全球股票入息基金-美元配息 8.66800 8.62900 0.03900 0.45196 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 18.33000 18.30000 0.03000 0.16393 元大印尼指數基金 10.01300 10.07800 -0.06500 -0.64497 元大印度指數基金 9.85700 9.91000 -0.05300 -0.53481 元大印度基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 元大多多基金 17.76000 17.73000 0.03000 0.16920 元大多福基金 53.76000 53.54000 0.22000 0.41091 元大亞太成長基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39150 9.37840 0.01310 0.13968 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51320 7.50280 0.01040 0.13861 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.38200 9.35800 0.02400 0.25647 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34900 10.28300 0.06600 0.64184 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22990 10.22420 0.00570 0.05575 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43260 10.42510 0.00750 0.07194 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22020 10.21290 0.00730 0.07148 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.50110 10.49600 0.00510 0.04859 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28810 10.28300 0.00510 0.04960 元大卓越基金 44.57000 44.38000 0.19000 0.42812 元大店頭基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48420 10.48350 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85090 9.85030 0.00060 0.00609 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.61260 32.59430 0.01830 0.05614 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.16780 41.92750 0.24030 0.57313 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.99760 17.08810 -0.09050 -0.52961 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.37290 22.13410 0.23880 1.07888 元大美國政府7至10年期債券基金 42.10680 42.01130 0.09550 0.22732 元大高科技基金 20.12000 19.92000 0.20000 1.00402 元大得利貨幣市場基金 16.33160 16.33140 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03660 12.03650 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 元大富櫃50基金 13.52000 13.45000 0.07000 0.52045 元大華夏中小基金 7.39000 7.32000 0.07000 0.95628 元大新中國基金-人民幣 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 元大新中國基金-美元 9.19100 9.11900 0.07200 0.78956 元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 元大新主流基金 25.28000 25.10000 0.18000 0.71713 元大新東協平衡基金-美元 9.66300 9.66800 -0.00500 -0.05172 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.03870 11.05500 -0.01630 -0.14744 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19500 10.19670 -0.00170 -0.01667 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.62160 11.62610 -0.00450 -0.03871 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.57550 9.57920 -0.00370 -0.03863 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.57550 10.56710 0.00840 0.07949 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81490 9.80710 0.00780 0.07953 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.82510 10.81890 0.00620 0.05731 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.05470 10.04910 0.00560 0.05573 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10660 10.10080 0.00580 0.05742 元大新興亞洲基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.88720 9.87870 0.00850 0.08604 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.16200 9.15420 0.00780 0.08521 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.24100 10.23450 0.00650 0.06351 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50490 9.49880 0.00610 0.06422 元大萬泰貨幣市場基金 15.16910 15.16890 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.59000 37.43000 0.16000 0.42746 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.26300 8.25500 0.00800 0.09691 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.19000 12.30000 -0.11000 -0.89431 元大滬深300單日正向2倍基金 18.34000 18.02000 0.32000 1.77580 元大摩臺基金 39.41000 39.27000 0.14000 0.35651 元大標普500基金 28.47000 28.32000 0.15000 0.52966 元大標普500單日反向1倍基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 元大標普500單日正向2倍基金 38.10000 37.76000 0.34000 0.90042 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.83000 20.74000 0.09000 0.43394 元大標智滬深300基金 18.54000 18.38000 0.16000 0.87051 元大歐洲50基金 25.82000 25.83000 -0.01000 -0.03871 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.31200 9.32770 -0.01570 -0.16832 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29740 10.29720 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.05000 16.01000 0.04000 0.24984 日盛上選基金 36.95000 36.81000 0.14000 0.38033 日盛小而美基金 19.11000 18.96000 0.15000 0.79114 日盛中國內需動力基金 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36190 12.35960 0.00230 0.01861 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84650 9.84470 0.00180 0.01828 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62360 12.62210 0.00150 0.01188 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04990 10.04870 0.00120 0.01194 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41660 11.41800 -0.00140 -0.01226 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07160 9.07270 -0.00110 -0.01212 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 日盛日盛基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57850 10.56550 0.01300 0.12304 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43530 9.42370 0.01160 0.12309 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34630 10.33600 0.01030 0.09965 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.22850 9.21940 0.00910 0.09870 日盛全球智能車基金(美元) 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52170 2.52020 0.00150 0.05952 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65400 1.65300 0.00100 0.06050 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39050 0.39030 0.00020 0.05124 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25660 0.25650 0.00010 0.03899 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88100 12.87760 0.00340 0.02640 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33970 8.33750 0.00220 0.02639 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710 日盛首選基金 18.21000 18.07000 0.14000 0.77476 日盛高科技基金 19.35000 19.27000 0.08000 0.41515 日盛貨幣市場基金 14.84020 14.84000 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.06000 41.84000 0.22000 0.52581 日盛精選五虎基金 37.74000 37.48000 0.26000 0.69370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55100 13.55080 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.05000 32.80000 0.25000 0.76220 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613 台新MSCI中國基金 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737 台新大眾貨幣市場基金 14.22770 14.22750 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.42760 10.45360 -0.02600 -0.24872 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55360 10.55110 0.00250 0.02369 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20010 10.20020 -0.00010 -0.00098 台新中國通基金 47.49000 47.41000 0.08000 0.16874 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56440 0.56140 0.00300 0.53438 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.51600 17.42800 0.08800 0.50493 台新中國精選中小基金-美元 0.32220 0.31840 0.00380 1.19347 台新中國精選中小基金-新台幣 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183 台新主流基金 25.54000 25.30000 0.24000 0.94862 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.55000 23.58000 -0.03000 -0.12723 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76220 0.76280 -0.00060 -0.07866 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.69000 -0.01000 -0.05992 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53870 0.53910 -0.00040 -0.07420 台新台灣中小基金 36.64000 36.19000 0.45000 1.24344 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.60530 10.61630 -0.01100 -0.10361 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.84350 9.84400 -0.00050 -0.00508 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.38720 11.38770 -0.00050 -0.00439 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19140 10.16930 0.02210 0.21732 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41230 11.38760 0.02470 0.21690 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 台新印度基金 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65500 8.65050 0.00450 0.05202 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28360 0.28340 0.00020 0.07057 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70970 12.70310 0.00660 0.05196 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41140 0.41110 0.00030 0.07297 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.06000 40.07000 -0.01000 -0.02496 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.06000 40.80000 0.26000 0.63725 台新真吉利貨幣市場基金 11.13300 11.13290 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.23310 33.14750 0.08560 0.25824 台新智慧生活基金-美元 11.12540 10.97090 0.15450 1.40827 台新智慧生活基金-新台幣 11.53000 11.37000 0.16000 1.40721 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39410 8.37650 0.01760 0.21011 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64880 8.63270 0.01610 0.18650 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.53320 9.51330 0.01990 0.20918 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83310 9.81470 0.01840 0.18747 台新新興市場債券基金(A類型) 11.75660 11.74190 0.01470 0.12519 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37250 0.37200 0.00050 0.13441 台新新興市場債券基金(B類型) 8.33650 8.32600 0.01050 0.12611 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27880 0.27840 0.00040 0.14368 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.32000 22.30000 0.02000 0.08969 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26920 10.27680 -0.00760 -0.07395 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06400 10.05820 0.00580 0.05766 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15800 10.15370 0.00430 0.04235 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26910 10.27670 -0.00760 -0.07395 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06380 10.05800 0.00580 0.05767 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15800 10.15370 0.00430 0.04235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.30950 42.04000 0.26950 0.64106 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.84140 41.66950 0.17190 0.41253 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99030 39.99690 -0.00660 -0.01650 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36960 11.36890 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20260 10.20120 0.00140 0.01372 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22200 9.21840 0.00360 0.03905 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86690 10.86270 0.00420 0.03866 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83250 7.82870 0.00380 0.04854 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.30030 9.29580 0.00450 0.04841 永豐中小基金 54.66000 54.17000 0.49000 0.90456 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78830 1.78650 0.00180 0.10076 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50170 2.49920 0.00250 0.10003 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19810 8.18940 0.00870 0.10623 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12690 11.11500 0.01190 0.10706 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.79000 4.76000 0.03000 0.63025 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.67000 21.55000 0.12000 0.55684 永豐主流品牌基金 19.87000 19.98000 -0.11000 -0.55055 永豐永豐基金 34.23000 33.91000 0.32000 0.94367 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24350 9.22020 0.02330 0.25271 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.76820 9.74360 0.02460 0.25247 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14110 9.12000 0.02110 0.23136 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.66240 9.64000 0.02240 0.23237 永豐亞洲民生消費基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 永豐南非幣2021保本基金 14.18390 14.18330 0.00060 0.00423 永豐高科技基金 24.46000 24.31000 0.15000 0.61703 永豐貨幣市場基金 13.94350 13.94330 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11170 2.11090 0.00080 0.03790 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61680 2.61590 0.00090 0.03440 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79600 7.79250 0.00350 0.04491 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96360 10.95880 0.00480 0.04380 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21970 7.21230 0.00740 0.10260 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.61830 11.60640 0.01190 0.10253 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.10000 18.95000 0.15000 0.79156 永豐臺灣加權ETF基金 55.61000 55.36000 0.25000 0.45159 永豐領航科技基金 39.50000 39.27000 0.23000 0.58569 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 42.19000 41.93000 0.26000 0.62008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89870 11.89780 0.00090 0.00756 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76090 9.75620 0.00470 0.04817 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.41200 10.40700 0.00500 0.04804 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82470 9.81860 0.00610 0.06213 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.31190 10.30180 0.01010 0.09804 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81850 9.81290 0.00560 0.05707 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59990 10.59380 0.00610 0.05758 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83760 9.83050 0.00710 0.07222 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39990 10.39240 0.00750 0.07217 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.17000 15.07000 0.10000 0.66357 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.98000 19.83000 0.15000 0.75643 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.88000 19.73000 0.15000 0.76026 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06290 10.05920 0.00370 0.03678 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06290 10.05920 0.00370 0.03678 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01020 10.00720 0.00300 0.02998 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01020 10.00720 0.00300 0.02998 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.14640 10.14760 -0.00120 -0.01183 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.14620 10.14740 -0.00120 -0.01183 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06510 10.06130 0.00380 0.03777 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06510 10.06130 0.00380 0.03777 兆豐國際生命科學基金 15.65000 15.49000 0.16000 1.03292 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.51610 10.49620 0.01990 0.18959 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.75530 10.73310 0.02220 0.20684 兆豐國際全球基金 31.74000 31.62000 0.12000 0.37951 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49530 10.49470 0.00060 0.00572 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22260 10.22160 0.00100 0.00978 兆豐國際國民基金 23.64000 23.55000 0.09000 0.38217 兆豐國際第一基金 13.59000 13.52000 0.07000 0.51775 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.75870 10.75350 0.00520 0.04836 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21180 8.20780 0.00400 0.04873 兆豐國際萬全基金 21.00000 20.91000 0.09000 0.43042 兆豐國際電子基金 27.17000 27.02000 0.15000 0.55514 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.49000 22.41000 0.08000 0.35698 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.30000 15.33000 -0.03000 -0.19569 兆豐國際豐台灣基金 36.29000 36.04000 0.25000 0.69367 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55940 12.55920 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.99500 9.99890 -0.00390 -0.03900 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.98840 9.99170 -0.00330 -0.03303 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.99810 10.00420 -0.00610 -0.06097 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99590 9.99970 -0.00380 -0.03800 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.97690 9.98020 -0.00330 -0.03307 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.99500 9.99890 -0.00390 -0.03900 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.98840 9.99170 -0.00330 -0.03303 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.99810 10.00420 -0.00610 -0.06097 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.99590 9.99970 -0.00380 -0.03800 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.97690 9.98020 -0.00330 -0.03307 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.89790 10.88600 0.01190 0.10931 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.66590 10.62480 0.04110 0.38683 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.88740 10.87490 0.01250 0.11494 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57760 10.56610 0.01150 0.10884 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.73150 10.71990 0.01160 0.10821 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68530 10.67310 0.01220 0.11431 合庫台灣基金 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362 合庫全球高收益債券基金A類型 11.74160 11.72810 0.01350 0.11511 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.73480 12.71820 0.01660 0.13052 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.35950 11.34470 0.01480 0.13046 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13870 12.11580 0.02290 0.18901 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16440 8.15500 0.00940 0.11527 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45130 9.43910 0.01220 0.12925 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15810 9.14610 0.01200 0.13120 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86460 8.84850 0.01610 0.18195 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31050 9.29830 0.01220 0.13121 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 合庫貨幣市場基金 10.17550 10.17540 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00190 9.98650 0.01540 0.15421 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.32110 10.30890 0.01220 0.11834 合庫新興多重收益基金A類型 10.59660 10.58580 0.01080 0.10202 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.14370 12.12940 0.01430 0.11790 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.41510 15.38180 0.03330 0.21649 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.78530 8.77260 0.01270 0.14477 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60580 9.59450 0.01130 0.11778 合庫新興多重收益基金B類型 7.95850 7.95040 0.00810 0.10188 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73770 8.72750 0.01020 0.11687 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.65950 10.63700 0.02250 0.21153 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873 安本標準兩岸價值基金 美元 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17780 10.17570 0.00210 0.02064 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18610 10.18280 0.00330 0.03241 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.07950 10.10990 -0.03040 -0.30070 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.14530 10.14030 0.00500 0.04931 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.17770 10.17560 0.00210 0.02064 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.18610 10.18280 0.00330 0.03241 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.07940 10.10990 -0.03050 -0.30168 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.14530 10.14030 0.00500 0.04931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22440 11.22380 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08960 10.09110 -0.00150 -0.01486 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04820 10.05190 -0.00370 -0.03681 安聯中國東協基金 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321 安聯中國策略基金-美元 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403 安聯中國策略基金-新臺幣 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937 安聯中華新思路基金-人民幣 15.27000 15.14000 0.13000 0.85865 安聯中華新思路基金-美元 14.21000 14.09000 0.12000 0.85167 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.44000 13.33000 0.11000 0.82521 安聯台灣大壩基金 31.77000 31.66000 0.11000 0.34744 安聯台灣科技基金 53.85000 53.68000 0.17000 0.31669 安聯台灣貨幣市場基金 12.55060 12.55040 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.10000 36.00000 0.10000 0.27778 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80010 10.78270 0.01740 0.16137 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.92160 15.89700 0.02460 0.15475 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91890 9.90360 0.01530 0.15449 安聯四季成長組合基金-美元 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.26250 13.24430 0.01820 0.13742 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84960 10.83320 0.01640 0.15139 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.91990 12.90190 0.01800 0.13951 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61750 9.60390 0.01360 0.14161 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55570 9.54110 0.01460 0.15302 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09300 9.08030 0.01270 0.13986 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25160 10.23640 0.01520 0.14849 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.29600 10.28150 0.01450 0.14103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51750 12.51100 0.00650 0.05195 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36690 11.36040 0.00650 0.05722 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97570 10.97000 0.00570 0.05196 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.65260 8.64820 0.00440 0.05088 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52040 8.51550 0.00490 0.05754 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.20080 8.19660 0.00420 0.05124 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27810 10.27290 0.00520 0.05062 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19320 10.18790 0.00530 0.05202 安聯全球人口趨勢基金 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.83000 33.85000 -0.02000 -0.05908 安聯全球油礦金趨勢基金 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48430 12.47720 0.00710 0.05690 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56880 10.56280 0.00600 0.05680 安聯全球新興市場基金 17.58000 17.56000 0.02000 0.11390 安聯全球農金趨勢基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 安聯亞洲動態策略基金 22.76000 22.71000 0.05000 0.22017 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08570 10.08240 0.00330 0.03273 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09290 10.08990 0.00300 0.02973 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08480 10.08150 0.00330 0.03273 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09550 10.09240 0.00310 0.03072 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08870 10.08540 0.00330 0.03272 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04260 10.04010 0.00250 0.02490 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04260 10.04010 0.00250 0.02490 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04260 10.04010 0.00250 0.02490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57350 10.57120 0.00230 0.02176 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10720 10.10500 0.00220 0.02177 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.80300 90.75360 0.04940 0.05443 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.40580 13.39730 0.00850 0.06345 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.65040 68.62280 0.02760 0.04022 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00690 10.00060 0.00630 0.06300 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74540 2.74440 0.00100 0.03644 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96420 10.95850 0.00570 0.05201 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28140 2.28180 -0.00040 -0.01753 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85980 8.85520 0.00460 0.05195 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.53100 10.52370 0.00730 0.06937 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46850 10.46020 0.00830 0.07935 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.83870 10.82850 0.01020 0.09420 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42960 10.42130 0.00830 0.07964 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.46860 10.45920 0.00940 0.08987 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42920 10.42200 0.00720 0.06908 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33950 10.33130 0.00820 0.07937 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.63040 10.62050 0.00990 0.09322 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.32610 10.31790 0.00820 0.07947 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.37720 10.36870 0.00850 0.08198 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29440 10.29210 0.00230 0.02235 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38290 10.37890 0.00400 0.03854 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28710 10.28460 0.00250 0.02431 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23310 10.23120 0.00190 0.01857 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30300 10.30080 0.00220 0.02136 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33420 10.33020 0.00400 0.03872 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28690 10.28450 0.00240 0.02334 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23270 10.23090 0.00180 0.01759 宏利台灣動力基金A類型 31.91000 31.61000 0.30000 0.94907 宏利台灣動力基金I類型 31.91000 31.61000 0.30000 0.94907 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.16060 10.13850 0.02210 0.21798 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.04380 10.02290 0.02090 0.20852 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.67640 7.65980 0.01660 0.21672 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.65380 7.63790 0.01590 0.20817 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.71000 11.67000 0.04000 0.34276 宏利全球債券組合基金 13.80220 13.78810 0.01410 0.10226 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99870 2.99770 0.00100 0.03336 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45860 12.45460 0.00400 0.03212 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96620 8.96330 0.00290 0.03235 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55210 2.55330 -0.00120 -0.04700 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53510 11.53170 0.00340 0.02948 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49050 3.47510 0.01540 0.44315 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56050 0.55800 0.00250 0.44803 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33310 12.32460 0.00850 0.06897 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.92070 10.91210 0.00860 0.07881 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47960 10.47220 0.00740 0.07066 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76610 8.75970 0.00640 0.07306 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40670 8.40010 0.00660 0.07857 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26620 8.26030 0.00590 0.07143 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42290 8.41410 0.00880 0.10459 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.77000 10.57000 0.20000 1.89215 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.74000 10.54000 0.20000 1.89753 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.65000 10.45000 0.20000 1.91388 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04300 3.04040 0.00260 0.08552 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44100 0.44060 0.00040 0.09079 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.26830 13.25720 0.01110 0.08373 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00470 1.00370 0.00100 0.09963 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.62440 7.61800 0.00640 0.08401 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11780 2.11600 0.00180 0.08507 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30590 0.30570 0.00020 0.06542 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.28610 9.27830 0.00780 0.08407 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33750 0.33720 0.00030 0.08897 宏利萬利貨幣市場基金 13.69040 13.69020 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.56000 2.55000 0.01000 0.39216 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.81000 26.68000 0.13000 0.48726 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.81000 26.68000 0.13000 0.48726 宏利澳幣保本基金 12.67550 12.67350 0.00200 0.01578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44560 10.44980 -0.00420 -0.04019 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67970 9.67130 0.00840 0.08685 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18070 9.17480 0.00590 0.06431 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56860 11.56110 0.00750 0.06487 貝萊德亞美利加收益基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德新台幣基金 12.97250 12.97240 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 28.20000 27.92000 0.28000 1.00287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49630 11.49240 0.00390 0.03394 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16910 10.15530 0.01380 0.13589 保德信大中華基金-人民幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 保德信大中華基金-美元 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 保德信大中華基金-新台幣 30.38000 30.20000 0.18000 0.59603 保德信中小型股基金 49.55000 49.54000 0.01000 0.02019 保德信中國中小基金-人民幣 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593 保德信中國中小基金-美元 8.41000 8.31000 0.10000 1.20337 保德信中國中小基金-新臺幣 8.18000 8.09000 0.09000 1.11248 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95810 9.91030 0.04780 0.48233 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.03620 9.98870 0.04750 0.47554 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07690 10.02860 0.04830 0.48162 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.17750 11.12390 0.05360 0.48185 保德信中國品牌基金-人民幣 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505 保德信中國品牌基金-美元 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 29.05000 28.74000 0.31000 1.07864 保德信全球消費商機基金 19.74000 19.70000 0.04000 0.20305 保德信全球基礎建設基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.55000 33.44000 0.11000 0.32895 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.55320 10.54340 0.00980 0.09295 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.98380 10.97360 0.01020 0.09295 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.61070 10.60320 0.00750 0.07073 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.04160 11.03380 0.00780 0.07069 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70720 9.69040 0.01680 0.17337 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.88160 10.86280 0.01880 0.17307 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29000 9.27610 0.01390 0.14985 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.39650 10.38090 0.01560 0.15028 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21480 8.20440 0.01040 0.12676 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.33090 11.31660 0.01430 0.12636 保德信亞太基金 20.89000 20.89000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74770 8.74530 0.00240 0.02744 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.12650 12.12320 0.00330 0.02722 保德信店頭市場基金 35.97000 35.79000 0.18000 0.50293 保德信拉丁美洲基金 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 保德信金平衡基金 30.85000 30.79000 0.06000 0.19487 保德信金滿意基金 43.56000 43.31000 0.25000 0.57723 保德信科技島基金 27.61000 27.48000 0.13000 0.47307 保德信高成長基金 98.07000 97.78000 0.29000 0.29658 保德信貨幣市場基金 15.84310 15.84290 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.80840 10.77960 0.02880 0.26717 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.07540 11.04830 0.02710 0.24529 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.11170 11.08900 0.02270 0.20471 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.66120 10.64180 0.01940 0.18230 保德信新世紀基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.24680 8.23860 0.00820 0.09953 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.41250 10.40110 0.01140 0.10960 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.74630 11.73460 0.01170 0.09971 保德信新興趨勢組合基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 保德信瑞騰基金 15.65160 15.65150 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99290 10.00040 -0.00750 -0.07500 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.57090 10.57650 -0.00560 -0.05295 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93750 9.94740 -0.00990 -0.09952 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24630 10.25640 -0.01010 -0.09848 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00800 10.01620 -0.00820 -0.08187 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53560 10.54440 -0.00880 -0.08346 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95140 9.95650 -0.00510 -0.05122 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33530 10.34060 -0.00530 -0.05125 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62250 10.63050 -0.00800 -0.07526 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37020 10.37750 -0.00730 -0.07034 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76980 10.77760 -0.00780 -0.07237 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.32430 10.32980 -0.00550 -0.05324 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66230 10.66780 -0.00550 -0.05156 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20110 10.20700 -0.00590 -0.05780 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76460 10.76950 -0.00490 -0.04550 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11900 10.12170 -0.00270 -0.02668 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52770 10.53050 -0.00280 -0.02659 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93530 9.93240 0.00290 0.02920 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93520 9.93240 0.00280 0.02819 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08890 10.08010 0.00880 0.08730 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91940 9.91390 0.00550 0.05548 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91940 9.91390 0.00550 0.05548 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.06030 10.02240 0.03790 0.37815 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46610 10.46810 -0.00200 -0.01911 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.22040 10.21990 0.00050 0.00489 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39270 10.39540 -0.00270 -0.02597 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77630 10.77900 -0.00270 -0.02505 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51650 10.51470 0.00180 0.01712 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18640 11.18430 0.00210 0.01878 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40690 10.40720 -0.00030 -0.00288 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71900 10.71930 -0.00030 -0.00280 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56090 10.55380 0.00710 0.06727 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62050 10.61110 0.00940 0.08859 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.66170 10.65460 0.00710 0.06664 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41490 10.41390 0.00100 0.00960 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44440 10.44370 0.00070 0.00670 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.49830 10.49230 0.00600 0.05718 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.68130 10.67510 0.00620 0.05808 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.26760 10.26420 0.00340 0.03312 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.36570 10.36220 0.00350 0.03378 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97440 1.97370 0.00070 0.03547 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83250 2.83130 0.00120 0.04238 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29590 0.29570 0.00020 0.06764 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46060 0.46010 0.00050 0.10867 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41040 8.40480 0.00560 0.06663 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31000 12.30170 0.00830 0.06747 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72290 9.71690 0.00600 0.06175 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.36670 12.35920 0.00750 0.06068 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76660 8.75730 0.00930 0.10620 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.20320 11.19130 0.01190 0.10633 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94990 10.94990 0.00000 0.00000 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75840 10.76170 -0.00330 -0.03066 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.85000 19.74000 0.11000 0.55724 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4594.49000 4570.04000 24.45000 0.53501 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31050 10.31120 -0.00070 -0.00679 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21590 11.21670 -0.00080 -0.00713 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21270 10.21590 -0.00320 -0.03132 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94350 9.95310 -0.00960 -0.09645 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57130 10.58150 -0.01020 -0.09639 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95410 9.96610 -0.01200 -0.12041 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32980 10.34240 -0.01260 -0.12183 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.54200 10.54600 -0.00400 -0.03793 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19860 6.19750 0.00110 0.01775 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.36030 11.35820 0.00210 0.01849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.70880 10.68850 0.02030 0.18992 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72000 11.69570 0.02430 0.20777 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93050 10.90780 0.02270 0.20811 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.22950 9.21200 0.01750 0.18997 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55570 9.53590 0.01980 0.20764 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.43150 9.41190 0.01960 0.20825 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.59750 10.57750 0.02000 0.18908 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.07240 11.04940 0.02300 0.20816 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.05500 11.03200 0.02300 0.20848 柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.20000 13.11000 0.09000 0.68650 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70130 13.70110 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.94000 16.90000 0.04000 0.23669 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.39360 14.37610 0.01750 0.12173 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73410 12.71630 0.01780 0.13998 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.33140 13.31290 0.01850 0.13896 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.66660 8.65610 0.01050 0.12130 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83730 6.82900 0.00830 0.12154 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76100 8.74880 0.01220 0.13945 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52440 8.51050 0.01390 0.16333 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86130 10.84630 0.01500 0.13830 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47840 8.45570 0.02270 0.26846 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.92310 12.90500 0.01810 0.14026 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.46760 12.45240 0.01520 0.12206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.17110 13.14960 0.02150 0.16350 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.13590 12.11910 0.01680 0.13862 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06050 9.04950 0.01100 0.12155 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79260 9.77890 0.01370 0.14010 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74100 9.72510 0.01590 0.16349 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65640 9.64300 0.01340 0.13896 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51580 9.49040 0.02540 0.26764 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78950 10.78050 0.00900 0.08348 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.71690 10.70630 0.01060 0.09901 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.55640 10.54570 0.01070 0.10146 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.61550 10.58840 0.02710 0.25594 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95290 9.94460 0.00830 0.08346 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.65850 9.64890 0.00960 0.09949 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.63130 10.61420 0.01710 0.16110 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72140 9.71150 0.00990 0.10194 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.78230 9.75740 0.02490 0.25519 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.76930 10.76030 0.00900 0.08364 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.71720 10.70660 0.01060 0.09900 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.55680 10.54600 0.01080 0.10241 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.61660 10.58950 0.02710 0.25591 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95280 9.94440 0.00840 0.08447 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.65870 9.64910 0.00960 0.09949 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.81180 10.79450 0.01730 0.16027 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72150 9.71170 0.00980 0.10091 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.78300 9.75800 0.02500 0.25620 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35290 11.34910 0.00380 0.03348 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75400 12.74790 0.00610 0.04785 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.06090 12.05510 0.00580 0.04811 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04310 9.04000 0.00310 0.03429 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73480 9.73020 0.00460 0.04728 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66780 9.66310 0.00470 0.04864 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04730 11.04360 0.00370 0.03350 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87600 11.87040 0.00560 0.04718 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65180 11.64610 0.00570 0.04894 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04330 9.04030 0.00300 0.03318 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73540 9.73080 0.00460 0.04727 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66830 9.66360 0.00470 0.04864 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.50000 13.46000 0.04000 0.29718 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 柏瑞拉丁美洲基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.10990 12.08550 0.02440 0.20189 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.31620 10.29370 0.02250 0.21858 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.71360 7.69810 0.01550 0.20135 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.22480 10.20250 0.02230 0.21857 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.86000 9.84000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29330 9.29050 0.00280 0.03014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15040 9.14270 0.00770 0.08422 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.75000 9.74530 0.00470 0.04823 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.86400 12.86660 -0.00260 -0.02021 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.34000 12.34080 -0.00080 -0.00648 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.68080 11.68100 -0.00020 -0.00171 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.22260 7.22400 -0.00140 -0.01938 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98330 8.98380 -0.00050 -0.00557 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.67880 9.67900 -0.00020 -0.00207 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.05830 11.06050 -0.00220 -0.01989 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69900 11.69930 -0.00030 -0.00256 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72940 9.73000 -0.00060 -0.00617 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.21580 9.21770 -0.00190 -0.02061 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.88560 9.88580 -0.00020 -0.00202 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.07600 12.06290 0.01310 0.10860 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.84380 12.82830 0.01550 0.12083 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.71690 11.70240 0.01450 0.12391 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.41010 9.40000 0.01010 0.10745 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03680 10.02460 0.01220 0.12170 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04030 10.02790 0.01240 0.12366 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.10600 12.09130 0.01470 0.12158 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77420 10.76250 0.01170 0.10871 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.16400 11.15020 0.01380 0.12376 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99080 9.98000 0.01080 0.10822 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.57600 9.56570 0.01030 0.10768 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.27730 10.26480 0.01250 0.12178 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78120 9.76910 0.01210 0.12386 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.39000 19.34000 0.05000 0.25853 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.28000 18.23000 0.05000 0.27427 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43840 13.43090 0.00750 0.05584 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.58480 10.53150 0.05330 0.50610 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63940 11.57970 0.05970 0.51556 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.48940 12.42040 0.06900 0.55554 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.14070 11.08300 0.05770 0.52062 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.20000 9.15370 0.04630 0.50581 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.77020 9.72000 0.05020 0.51646 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.56540 9.51260 0.05280 0.55505 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.72830 9.67790 0.05040 0.52077 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.33730 9.29030 0.04700 0.50590 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.56720 9.51810 0.04910 0.51586 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.44820 11.38500 0.06320 0.55512 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.66970 9.61960 0.05010 0.52081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.29590 43.08320 0.21270 0.49370 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.39000 33.80000 0.59000 1.74556 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80720 11.80640 0.00080 0.00678 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71240 1.70990 0.00250 0.14621 國泰大中華基金 20.66000 20.61000 0.05000 0.24260 國泰小龍基金-美元I 0.49640 0.49360 0.00280 0.56726 國泰小龍基金-新台幣 15.42000 15.34000 0.08000 0.52151 國泰中小成長基金-美元I 1.43470 1.42640 0.00830 0.58188 國泰中小成長基金-新台幣 44.57000 44.33000 0.24000 0.54139 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.38250 4.34250 0.04000 0.92113 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69630 0.68900 0.00730 1.05951 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74480 0.73710 0.00770 1.04463 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.81000 19.61000 0.20000 1.01989 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.34110 42.36130 -0.02020 -0.04769 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29680 2.29910 -0.00230 -0.10004 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32950 0.32940 0.00010 0.03036 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12990 10.12930 0.00060 0.00592 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14990 8.14950 0.00040 0.00491 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34900 2.33060 0.01840 0.78950 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33930 0.33620 0.00310 0.92207 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.57810 10.48350 0.09460 0.90237 國泰中國新興債券基金-美元 0.34310 0.34270 0.00040 0.11672 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.48750 10.47970 0.00780 0.07443 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.23940 4.18610 0.05330 1.27326 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61120 0.60280 0.00840 1.39350 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.16000 18.90000 0.26000 1.37566 國泰中港台基金-人民幣 3.18360 3.11710 0.06650 2.13339 國泰中港台基金-美元 0.46470 0.45440 0.01030 2.26673 國泰中港台基金-新台幣 14.39000 14.08000 0.31000 2.20170 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08760 10.10130 -0.01370 -0.13563 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23980 10.23120 0.00860 0.08406 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29790 10.29160 0.00630 0.06121 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.97000 26.92000 0.05000 0.18574 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.24000 33.07000 0.17000 0.51406 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35410 0.35390 0.00020 0.05651 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33490 0.33460 0.00030 0.08966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01800 11.01250 0.00550 0.04994 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39790 10.39270 0.00520 0.05004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.43300 10.42780 0.00520 0.04987 國泰台灣貨幣市場基金 12.46150 12.46130 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42530 0.42430 0.00100 0.23568 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37620 0.37530 0.00090 0.23981 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45400 0.45290 0.00110 0.24288 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.55120 0.54760 0.00360 0.65741 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55910 2.55180 0.00730 0.28607 國泰全球高股息基金-美元 0.37250 0.37090 0.00160 0.43138 國泰全球高股息基金-新台幣 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53660 0.53220 0.00440 0.82676 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48880 0.48760 0.00120 0.24610 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 國泰全球資源基金-美元 0.16660 0.16750 -0.00090 -0.53731 國泰全球資源基金-新台幣 5.26000 5.29000 -0.03000 -0.56711 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62360 0.62130 0.00230 0.37019 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.39000 19.32000 0.07000 0.36232 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.89000 18.82000 0.07000 0.37194 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89400 0.88700 0.00700 0.78918 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.15000 21.03000 0.12000 0.57061 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.65000 22.54000 0.11000 0.48802 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54520 2.54380 0.00140 0.05504 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37140 0.37070 0.00070 0.18883 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31910 0.31850 0.00060 0.18838 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.49770 11.47870 0.01900 0.16552 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.87680 9.86060 0.01620 0.16429 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53160 0.52840 0.00320 0.60560 國泰亞洲成長基金-美元 0.39980 0.39920 0.00060 0.15030 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 國泰科技生化基金 34.97000 34.69000 0.28000 0.80715 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.05000 30.13000 -0.08000 -0.26552 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 國泰美國費城半導體基金 15.86000 15.38000 0.48000 3.12094 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.69790 43.46330 0.23460 0.53977 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.39040 17.48510 -0.09470 -0.54160 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.92220 22.68090 0.24130 1.06389 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.49710 44.21000 0.28710 0.64940 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.08050 44.93910 0.14140 0.31465 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.11470 42.95560 0.15910 0.37038 國泰紐幣2021保本基金 12.81820 12.81300 0.00520 0.04058 國泰紐幣八年期保本基金 13.18690 13.18130 0.00560 0.04248 國泰紐幣保本基金 12.75460 12.75490 -0.00030 -0.00235 國泰國泰基金-新台幣A 23.88000 23.82000 0.06000 0.25189 國泰國泰基金-新台幣I 23.88000 23.82000 0.06000 0.25189 國泰富時中國A50基金 22.37000 22.14000 0.23000 1.03884 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.69630 46.45020 0.24610 0.52981 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34710 0.34660 0.00050 0.14426 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50750 0.50470 0.00280 0.55479 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.36920 42.35400 0.01520 0.03589 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.40000 21.24000 0.16000 0.75330 國泰新興市場基金-美元 0.39820 0.39670 0.00150 0.37812 國泰新興市場基金-新台幣 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44360 2.44580 -0.00220 -0.08995 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50700 1.50830 -0.00130 -0.08619 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36660 0.36640 0.00020 0.05459 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22830 0.22820 0.00010 0.04382 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35710 0.35690 0.00020 0.05604 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09880 11.09560 0.00320 0.02884 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71580 6.71380 0.00200 0.02979 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.34380 44.12820 0.21560 0.48858 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.02200 44.78230 0.23970 0.53526 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.73410 42.64750 0.08660 0.20306 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.46000 38.33000 0.13000 0.33916 國泰標普北美科技ETF基金 24.33000 24.16000 0.17000 0.70364 國泰歐洲精選基金-美元 0.35290 0.35430 -0.00140 -0.39515 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.93640 39.92010 0.01630 0.04083 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 23.06000 22.81000 0.25000 1.09601 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.24000 20.26000 -0.02000 -0.09872 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.34000 18.24000 0.10000 0.54825 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41650 0.41600 0.00050 0.12019 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.56130 12.54750 0.01380 0.10998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56290 10.55920 0.00370 0.03504 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45350 10.45000 0.00350 0.03349 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59180 10.58820 0.00360 0.03400 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24470 10.24120 0.00350 0.03418 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17110 10.16780 0.00330 0.03246 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23500 10.23400 0.00100 0.00977 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97970 9.96750 0.01220 0.12240 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79940 9.79140 0.00800 0.08170 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.94290 9.92790 0.01500 0.15109 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.77750 9.76490 0.01260 0.12903 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97960 9.96740 0.01220 0.12240 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.79470 9.78670 0.00800 0.08174 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.94290 9.92780 0.01510 0.15210 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.77750 9.76480 0.01270 0.13006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44250 11.44200 0.00050 0.00437 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10570 10.10940 -0.00370 -0.03660 第一金大中華基金 26.78000 26.66000 0.12000 0.45011 第一金小型精選基金 33.56000 33.51000 0.05000 0.14921 第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 第一金中國世紀基金-美元 8.44590 8.39270 0.05320 0.63388 第一金中國世紀基金-美元-N 8.44620 8.39290 0.05330 0.63506 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76910 9.77130 -0.00220 -0.02251 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37460 8.36970 0.00490 0.05854 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30610 11.30870 -0.00260 -0.02299 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86290 9.85710 0.00580 0.05884 第一金中概平衡基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170 第一金台灣貨幣市場基金 15.32630 15.32600 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.69600 178.69400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.25090 16.13970 0.11120 0.68898 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.25010 16.13890 0.11120 0.68902 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.73000 15.62000 0.11000 0.70423 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.73000 15.63000 0.10000 0.63980 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.31600 11.11520 0.20080 1.80654 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.31410 11.11330 0.20080 1.80684 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.38000 11.18000 0.20000 1.78891 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.38000 11.18000 0.20000 1.78891 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.17930 10.09610 0.08320 0.82408 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.17930 10.09610 0.08320 0.82408 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.83720 13.63380 0.20340 1.49188 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.85590 13.65220 0.20370 1.49207 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.16000 12.97000 0.19000 1.46492 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.19000 13.00000 0.19000 1.46154 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92230 9.89130 0.03100 0.31341 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91810 9.88710 0.03100 0.31354 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54910 9.52120 0.02790 0.29303 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.57350 9.54550 0.02800 0.29333 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.80500 10.77130 0.03370 0.31287 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43360 10.40310 0.03050 0.29318 第一金全球大趨勢基金 25.86000 25.80000 0.06000 0.23256 第一金全球不動產證券化基金A 9.43430 9.42220 0.01210 0.12842 第一金全球不動產證券化基金B 6.51290 6.50450 0.00840 0.12914 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.10440 10.09080 0.01360 0.13478 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.10470 10.09110 0.01360 0.13477 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.98260 10.96780 0.01480 0.13494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.98430 10.96960 0.01470 0.13401 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58390 8.58100 0.00290 0.03380 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52530 10.52170 0.00360 0.03422 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28720 9.28640 0.00080 0.00861 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28650 9.28480 0.00170 0.01831 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73670 7.73230 0.00440 0.05690 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73080 7.72650 0.00430 0.05565 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.51000 8.50700 0.00300 0.03527 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.51070 8.50770 0.00300 0.03526 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59240 11.59140 0.00100 0.00863 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59310 11.59210 0.00100 0.00863 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25790 10.25210 0.00580 0.05657 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25880 10.25300 0.00580 0.05657 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.04420 15.03870 0.00550 0.03657 第一金亞洲科技基金 18.42000 18.36000 0.06000 0.32680 第一金亞洲新興市場基金 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 第一金店頭市場基金 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.00940 9.99090 0.01850 0.18517 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.00940 9.99100 0.01840 0.18417 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00390 9.98780 0.01610 0.16120 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00390 9.98770 0.01620 0.16220 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.00940 9.99100 0.01840 0.18417 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01370 9.99510 0.01860 0.18609 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.00940 9.99100 0.01840 0.18417 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00390 9.98770 0.01620 0.16220 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.00830 9.99190 0.01640 0.16413 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00390 9.98770 0.01620 0.16220 第一金創新趨勢基金 22.21000 22.05000 0.16000 0.72562 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.77370 42.57540 0.19830 0.46576 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.80120 42.57250 0.22870 0.53720 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.28810 42.07200 0.21610 0.51364 第一金電子基金 34.33000 34.05000 0.28000 0.82232 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.28000 19.14000 0.14000 0.73145 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.87000 20.65000 0.22000 1.06538 統一大中華中小基金(人民幣) 8.16000 8.03000 0.13000 1.61893 統一大中華中小基金(美元) 7.46000 7.34000 0.12000 1.63488 統一大中華中小基金(新台幣) 11.11000 10.93000 0.18000 1.64684 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 統一大東協高股息基金(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 統一大滿貫基金-A類型 35.39000 35.16000 0.23000 0.65415 統一大滿貫基金-I類型 35.39000 35.16000 0.23000 0.65415 統一大龍印基金 14.77000 14.70000 0.07000 0.47619 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.47000 9.32000 0.15000 1.60944 統一大龍騰中國基金(美元) 8.68000 8.53000 0.15000 1.75850 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180 統一中小基金 24.67000 24.55000 0.12000 0.48880 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85560 9.85250 0.00310 0.03146 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16790 9.16220 0.00570 0.06221 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91120 8.90740 0.00380 0.04266 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34480 12.34090 0.00390 0.03160 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43640 11.42920 0.00720 0.06300 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07540 11.07070 0.00470 0.04245 統一台灣動力基金 18.77000 18.62000 0.15000 0.80559 統一全天候基金-A類型 112.30000 111.77000 0.53000 0.47419 統一全天候基金-I類型 112.93000 112.40000 0.53000 0.47153 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.37720 8.32850 0.04870 0.58474 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.08680 8.03730 0.04950 0.61588 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.12850 8.08050 0.04800 0.59402 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.03110 8.97860 0.05250 0.58472 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.72620 8.67280 0.05340 0.61572 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.76350 8.71190 0.05160 0.59229 統一全球債券組合基金 12.45200 12.43710 0.01490 0.11980 統一全球新科技基金(人民幣) 16.24000 16.01000 0.23000 1.43660 統一全球新科技基金(美元) 15.28000 15.06000 0.22000 1.46082 統一全球新科技基金(新台幣) 14.76000 14.55000 0.21000 1.44330 統一亞太基金 25.24000 25.12000 0.12000 0.47771 統一亞洲大金磚基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962 統一奔騰基金 60.27000 60.16000 0.11000 0.18285 統一強棒貨幣市場基金 16.73740 16.73710 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.13000 10.99000 0.14000 1.27389 統一強漢基金(美元) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 統一強漢基金(新台幣) 26.57000 26.22000 0.35000 1.33486 統一統信基金 31.15000 30.93000 0.22000 0.71128 統一黑馬基金 60.88000 60.74000 0.14000 0.23049 統一新亞洲科技能源基金 16.49000 16.38000 0.11000 0.67155 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11900 8.11190 0.00710 0.08753 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80170 10.79230 0.00940 0.08710 統一經建基金 47.53000 47.33000 0.20000 0.42256 統一龍馬基金 69.77000 69.47000 0.30000 0.43184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.60000 20.46000 0.14000 0.68426 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.23000 47.90000 0.33000 0.68894 野村中國機會基金 14.56000 14.44000 0.12000 0.83102 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39510 10.38820 0.00690 0.06642 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37770 10.37290 0.00480 0.04627 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.41600 10.41300 0.00300 0.02881 野村巴西基金 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 野村台灣高股息基金 26.00000 25.63000 0.37000 1.44362 野村台灣運籌基金 38.24000 38.00000 0.24000 0.63158 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83270 9.83280 -0.00010 -0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76990 9.76770 0.00220 0.02252 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83670 9.83780 -0.00110 -0.01118 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45200 10.45210 -0.00010 -0.00096 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27810 10.27590 0.00220 0.02141 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05230 10.05340 -0.00110 -0.01094 野村平衡基金 20.37000 20.27000 0.10000 0.49334 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.20260 10.19550 0.00710 0.06964 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.20410 10.19520 0.00890 0.08730 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10960 10.10360 0.00600 0.05938 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.44520 10.43800 0.00720 0.06898 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.41130 10.40250 0.00880 0.08460 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.32010 10.31400 0.00610 0.05914 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.14830 10.14200 0.00630 0.06212 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.80210 10.79460 0.00750 0.06948 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.72500 10.71590 0.00910 0.08492 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63390 10.62760 0.00630 0.05928 野村全球品牌基金 29.84000 29.75000 0.09000 0.30252 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.87000 19.91000 -0.04000 -0.20090 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.34000 12.36000 -0.02000 -0.16181 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.96270 10.95650 0.00620 0.05659 野村全球短期收益基金-美元計價 11.01540 11.00910 0.00630 0.05723 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78020 10.77710 0.00310 0.02876 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.72900 8.71100 0.01800 0.20664 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.53530 8.51780 0.01750 0.20545 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.11140 8.09690 0.01450 0.17908 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14140 11.11830 0.02310 0.20777 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60850 10.58670 0.02180 0.20592 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17750 10.15920 0.01830 0.18013 野村成長基金 32.55000 32.42000 0.13000 0.40099 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53850 8.53130 0.00720 0.08440 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.55390 8.54640 0.00750 0.08776 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.77560 8.77000 0.00560 0.06385 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80860 9.80040 0.00820 0.08367 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.67630 9.66780 0.00850 0.08792 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.91150 9.90520 0.00630 0.06360 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29300 10.28950 0.00350 0.03402 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.20160 10.19680 0.00480 0.04707 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.10200 10.09970 0.00230 0.02277 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71620 9.71340 0.00280 0.02883 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71980 9.71530 0.00450 0.04632 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83300 9.83080 0.00220 0.02238 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14800 10.14570 0.00230 0.02267 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86570 10.86130 0.00440 0.04051 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.71400 10.70900 0.00500 0.04669 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83930 10.83690 0.00240 0.02215 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.10290 10.10190 0.00100 0.00990 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.11230 10.11130 0.00100 0.00989 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.04330 10.04460 -0.00130 -0.01294 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54840 8.54950 -0.00110 -0.01287 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16640 9.16550 0.00090 0.00982 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03880 9.03760 0.00120 0.01328 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.09970 10.10130 -0.00160 -0.01584 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.83360 13.83540 -0.00180 -0.01301 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.97270 12.97140 0.00130 0.01002 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50990 10.50850 0.00140 0.01332 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46530 10.46110 0.00420 0.04015 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45490 10.44810 0.00680 0.06508 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51360 10.51020 0.00340 0.03235 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76310 10.75880 0.00430 0.03997 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72950 10.72250 0.00700 0.06528 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70690 10.70350 0.00340 0.03177 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.69530 10.68940 0.00590 0.05519 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.65180 10.64340 0.00840 0.07892 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.78300 10.77700 0.00600 0.05567 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24930 10.23750 0.01180 0.11526 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90410 9.87770 0.02640 0.26727 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53650 9.52320 0.01330 0.13966 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02280 9.01260 0.01020 0.11317 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47570 11.46270 0.01300 0.11341 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40530 10.37670 0.02860 0.27562 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.54590 11.51180 0.03410 0.29622 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.97050 10.93740 0.03310 0.30263 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73910 10.70960 0.02950 0.27545 野村泰國基金 44.26000 44.28000 -0.02000 -0.04517 野村高科技基金 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.69160 10.65980 0.03180 0.29832 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31390 10.28210 0.03180 0.30928 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85960 10.82400 0.03560 0.32890 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.71190 9.68080 0.03110 0.32125 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.69380 9.66520 0.02860 0.29591 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.90650 9.85330 0.05320 0.53992 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.31680 12.27890 0.03790 0.30866 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.22800 14.17970 0.04830 0.34063 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.20690 11.17100 0.03590 0.32137 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.19410 11.16110 0.03300 0.29567 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.61830 11.55600 0.06230 0.53911 野村貨幣市場基金 16.34170 16.34150 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38170 10.38570 -0.00400 -0.03851 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29300 10.28890 0.00410 0.03985 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41610 10.41440 0.00170 0.01632 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27770 10.27760 0.00010 0.00097 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24480 10.24290 0.00190 0.01855 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26580 10.26710 -0.00130 -0.01266 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68360 10.68350 0.00010 0.00094 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61340 10.60930 0.00410 0.03865 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66870 10.67000 -0.00130 -0.01218 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.33680 10.30350 0.03330 0.32319 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.35150 10.31680 0.03470 0.33634 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.24200 10.21030 0.03170 0.31047 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.92950 10.89430 0.03520 0.32310 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.89410 10.85740 0.03670 0.33802 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.78460 10.75130 0.03330 0.30973 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65070 10.64280 0.00790 0.07423 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01650 8.01060 0.00590 0.07365 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38410 12.37490 0.00920 0.07434 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38640 10.36810 0.01830 0.17650 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.54450 10.53510 0.00940 0.08923 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35690 10.34960 0.00730 0.07053 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43580 10.43080 0.00500 0.04793 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39070 10.37500 0.01570 0.15133 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38670 10.36850 0.01820 0.17553 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.54590 10.53650 0.00940 0.08921 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35710 10.34980 0.00730 0.07053 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43970 10.43470 0.00500 0.04792 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38980 10.37410 0.01570 0.15134 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41230 10.39520 0.01710 0.16450 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.56660 10.55820 0.00840 0.07956 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38220 10.37540 0.00680 0.06554 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46140 10.45740 0.00400 0.03825 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41700 10.40170 0.01530 0.14709 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41230 10.39520 0.01710 0.16450 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.56640 10.55800 0.00840 0.07956 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38930 10.38300 0.00630 0.06068 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47740 10.47290 0.00450 0.04297 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41760 10.40230 0.01530 0.14708 野村精選貨幣市場基金 12.11550 12.11540 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511 野村歐洲高股息基金累積型 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 野村積極成長基金 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.37000 38.16000 0.21000 0.55031 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67120 10.66000 0.01120 0.10507 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54300 8.53280 0.01020 0.11954 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87730 7.86720 0.01010 0.12838 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71700 7.70900 0.00800 0.10377 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25670 12.24200 0.01470 0.12008 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.97020 10.95610 0.01410 0.12870 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78710 10.77600 0.01110 0.10301 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 18.09000 18.08000 0.01000 0.05531 野村環球基金-美元計價 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 野村鴻利基金 24.48000 24.37000 0.11000 0.45137 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90460 16.90440 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.68000 20.54000 0.14000 0.68160 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.75100 10.74060 0.01040 0.09683 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.07970 14.06610 0.01360 0.09669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78550 10.78240 0.00310 0.02875 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.72230 10.70470 0.01760 0.16441 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56800 10.56920 -0.00120 -0.01135 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.47680 10.46440 0.01240 0.11850 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04050 10.04090 -0.00040 -0.00398 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.13970 10.12610 0.01360 0.13431 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.01250 10.00190 0.01060 0.10598 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.29940 10.29150 0.00790 0.07676 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.45620 10.44720 0.00900 0.08615 凱基台商天下基金 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 凱基台灣精五門基金 22.11000 22.04000 0.07000 0.31760 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.55090 44.31670 0.23420 0.52847 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.00470 45.87740 0.12730 0.27748 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.95280 42.89030 0.06250 0.14572 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75240 10.69830 0.05410 0.50569 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.76380 44.52080 0.24300 0.54581 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.56540 45.36020 0.20520 0.45238 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.04180 43.80250 0.23930 0.54632 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.43570 11.35060 0.08510 0.74974 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.37000 11.29000 0.08000 0.70859 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59700 11.59680 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.87000 23.64000 0.23000 0.97293 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.92350 22.70400 0.21950 0.96679 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.59000 17.57000 0.02000 0.11383 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.65620 16.62920 0.02700 0.16236 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.98560 40.78570 0.19990 0.49012 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.14610 40.93480 0.21130 0.51619 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.98100 40.71910 0.26190 0.64319 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.72000 11.65000 0.07000 0.60086 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.40890 11.32250 0.08640 0.76308 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.02000 10.93000 0.09000 0.82342 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.56440 12.52410 0.04030 0.32178 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 凱基護城河基金-台幣計價A 13.41000 13.34000 0.07000 0.52474 凱基護城河基金-美元計價B 13.02540 12.94720 0.07820 0.60399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.57530 10.42890 0.14640 1.40379 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.33130 10.17520 0.15610 1.53412 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44080 10.28540 0.15540 1.51088 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.57520 10.42880 0.14640 1.40380 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.33120 10.17520 0.15600 1.53314 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.44080 10.28540 0.15540 1.51088 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 38.29000 37.76000 0.53000 1.40360 富邦NASDAQ-100基金 33.78000 33.53000 0.25000 0.74560 富邦上証180基金 32.31000 32.07000 0.24000 0.74836 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19790 0.19620 0.00170 0.86646 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.16000 6.10000 0.06000 0.98361 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.04000 6.09000 -0.05000 -0.82102 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.93000 47.13000 0.80000 1.69743 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.25120 12.20410 0.04710 0.38594 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.32350 11.27590 0.04760 0.42214 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.96330 10.91060 0.05270 0.48302 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.39220 10.35220 0.04000 0.38639 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.52410 9.48400 0.04010 0.42282 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.23100 9.18660 0.04440 0.48331 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.87500 20.83910 0.03590 0.17227 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65280 11.65200 0.00080 0.00687 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73650 10.72450 0.01200 0.11189 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79100 13.79560 -0.00460 -0.03334 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01950 2.01920 0.00030 0.01486 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43020 9.43330 -0.00310 -0.03286 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43060 1.43040 0.00020 0.01398 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.38150 12.37800 0.00350 0.02828 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80500 1.80400 0.00100 0.05543 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35650 10.35360 0.00290 0.02801 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53080 1.53000 0.00080 0.05229 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95480 10.95060 0.00420 0.03835 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88950 10.88400 0.00550 0.05053 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.02000 18.89000 0.13000 0.68819 富邦日本東証基金 20.36000 20.33000 0.03000 0.14757 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.32000 47.10000 0.22000 0.46709 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.47000 47.18000 0.29000 0.61467 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.02000 53.82000 0.20000 0.37161 富邦台灣心基金 22.70000 22.61000 0.09000 0.39805 富邦台灣釆吉50基金 47.56000 47.40000 0.16000 0.33755 富邦台灣科技指數基金 57.78000 57.68000 0.10000 0.17337 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.12380 46.85870 0.26510 0.56574 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.64490 41.55960 0.08530 0.20525 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31730 0.31790 -0.00060 -0.18874 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62510 2.62270 0.00240 0.09151 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35830 0.35770 0.00060 0.16774 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.05660 11.04100 0.01560 0.14129 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24180 2.23970 0.00210 0.09376 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33770 0.33710 0.00060 0.17799 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.37820 9.36500 0.01320 0.14095 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.90000 24.05000 -0.15000 -0.62370 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.21000 28.44000 -0.23000 -0.80872 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71000 15.70970 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.09590 41.02110 0.07480 0.18235 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.58160 43.37020 0.21140 0.48743 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.77130 39.67390 0.09740 0.24550 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.97990 39.85240 0.12750 0.31993 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.26130 41.19620 0.06510 0.15802 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.20490 44.93130 0.27360 0.60893 富邦長紅基金 63.28000 63.03000 0.25000 0.39664 富邦科技基金 25.30000 25.22000 0.08000 0.31721 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.30610 41.28930 0.01680 0.04069 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.01500 43.76980 0.24520 0.56020 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.81930 39.73810 0.08120 0.20434 富邦恒生國企ETF基金 21.29000 21.15000 0.14000 0.66194 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.49000 28.20000 0.29000 1.02837 富邦高成長基金 24.42000 24.32000 0.10000 0.41118 富邦基金A類型 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795 富邦基金I類型 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795 富邦深証100基金 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 富邦富時歐洲ETF基金 20.99000 21.11000 -0.12000 -0.56845 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42820 0.42810 0.00010 0.02336 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.54440 12.53980 0.00460 0.03668 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33530 9.33180 0.00350 0.03751 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30280 0.30270 0.00010 0.03304 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52990 8.52670 0.00320 0.03753 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.35990 10.36410 -0.00420 -0.04052 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.02680 11.03370 -0.00690 -0.06254 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.61760 9.62140 -0.00380 -0.03950 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.23140 10.23780 -0.00640 -0.06251 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427 富邦精準基金 45.33000 44.95000 0.38000 0.84538 富邦精銳中小基金 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.28000 18.09000 0.19000 1.05030 富邦臺灣公司治理100基金 21.94000 21.85000 0.09000 0.41190 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.96000 6.97000 -0.01000 -0.14347 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017 富邦標普美國特別股ETF基金 19.90000 19.84000 0.06000 0.30242 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70440 10.70720 -0.00280 -0.02615 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.49370 10.47510 0.01860 0.17756 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.70220 10.68800 0.01420 0.13286 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15220 10.15490 -0.00270 -0.02659 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90620 9.88860 0.01760 0.17798 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08990 10.07650 0.01340 0.13298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.23000 31.88000 0.35000 1.09787 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.15060 10.13650 0.01410 0.13910 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.14400 10.12860 0.01540 0.15204 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.95190 9.93920 0.01270 0.12778 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47920 10.46440 0.01480 0.14143 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.48700 10.47100 0.01600 0.15280 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28960 10.27650 0.01310 0.12748 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51740 8.51490 0.00250 0.02936 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23610 9.23320 0.00290 0.03141 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77410 8.77350 0.00060 0.00684 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31830 10.31500 0.00330 0.03199 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40350 10.40020 0.00330 0.03173 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.91060 9.90990 0.00070 0.00706 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06130 10.06030 0.00100 0.00994 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65770 8.65030 0.00740 0.08555 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.96790 9.95930 0.00860 0.08635 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22080 9.21510 0.00570 0.06185 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49990 11.49020 0.00970 0.08442 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33390 11.32400 0.00990 0.08742 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60820 10.60160 0.00660 0.06225 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.42300 9.41700 0.00600 0.06371 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.65000 15.60000 0.05000 0.32051 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88720 8.87620 0.01100 0.12393 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81530 9.80290 0.01240 0.12649 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28960 9.28020 0.00940 0.10129 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75450 10.74090 0.01360 0.12662 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80850 10.79480 0.01370 0.12691 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29280 10.28240 0.01040 0.10114 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43880 9.42910 0.00970 0.10287 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.87000 7.76000 0.11000 1.41753 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.20000 10.05000 0.15000 1.49254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.01000 8.87000 0.14000 1.57835 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20430 10.21500 -0.01070 -0.10475 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56510 9.57040 -0.00530 -0.05538 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08230 9.08920 -0.00690 -0.07591 富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.07000 22.97000 0.10000 0.43535 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.61000 22.57000 0.04000 0.17723 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.06640 8.04500 0.02140 0.26600 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.19870 9.17230 0.02640 0.28782 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.19100 10.16180 0.02920 0.28735 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69320 9.66750 0.02570 0.26584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62180 11.60900 0.01280 0.11026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70890 8.69920 0.00970 0.11150 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85950 8.84970 0.00980 0.11074 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.95240 9.94140 0.01100 0.11065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.04300 14.04770 -0.00470 -0.03346 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13450 10.13790 -0.00340 -0.03354 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.10670 10.11010 -0.00340 -0.03363 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.63360 10.62160 0.01200 0.11298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66220 7.65350 0.00870 0.11367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00350 8.99330 0.01020 0.11342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99950 9.98810 0.01140 0.11414 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23190 11.22160 0.01030 0.09179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55790 7.55100 0.00690 0.09138 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89880 8.89060 0.00820 0.09223 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04900 10.03980 0.00920 0.09164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.88370 10.86550 0.01820 0.16750 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67220 7.65940 0.01280 0.16711 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.24680 8.23860 0.00820 0.09953 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.35260 9.34130 0.01130 0.12097 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.44030 10.42770 0.01260 0.12083 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12340 13.11040 0.01300 0.09916 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.11000 0.03000 0.36991 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.46720 13.44580 0.02140 0.15916 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美第一富基金 40.22000 40.09000 0.13000 0.32427 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35370 10.35350 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.28000 15.16000 0.12000 0.79156 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.21000 14.08000 0.13000 0.92330 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.62000 16.47000 0.15000 0.91075 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.20550 10.19960 0.00590 0.05785 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.20550 10.19960 0.00590 0.05785 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.07580 10.07470 0.00110 0.01092 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.07580 10.07460 0.00120 0.01191 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.16050 10.15080 0.00970 0.09556 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.16040 10.15080 0.00960 0.09457 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.16040 10.15070 0.00970 0.09556 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.24350 10.23610 0.00740 0.07229 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.24350 10.23600 0.00750 0.07327 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.24350 10.23600 0.00750 0.07327 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80790 6.81430 -0.00640 -0.09392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.91440 10.92390 -0.00950 -0.08697 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61490 9.60390 0.01100 0.11454 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63610 11.62270 0.01340 0.11529 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81800 6.81010 0.00790 0.11600 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02330 9.01080 0.01250 0.13872 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.03620 11.02340 0.01280 0.11612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.55000 68.21000 0.34000 0.49846 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.16000 68.79000 0.37000 0.53787 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.89780 61.82450 0.07330 0.11856 復華1至5年期高收益債券基金 20.74000 20.72000 0.02000 0.09653 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.29640 65.89940 0.39700 0.60243 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.60840 65.35500 0.25340 0.38773 復華人民幣貨幣市場基金 11.88070 11.88000 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.98460 40.82800 0.15660 0.38356 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446 復華中小精選基金 69.18000 68.84000 0.34000 0.49390 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.82810 52.85390 -0.02580 -0.04881 復華中國特選信用債券ETF基金 62.41210 62.34080 0.07130 0.11437 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 復華六年到期新興市場債券基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華台灣智能基金 12.02000 11.97000 0.05000 0.41771 復華全方位基金 30.87000 30.71000 0.16000 0.52100 復華全球大趨勢基金-美元 13.39000 13.26000 0.13000 0.98039 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.16000 20.96000 0.20000 0.95420 復華全球平衡基金-美元 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 復華全球平衡基金-新臺幣 20.01000 19.91000 0.10000 0.50226 復華全球物聯網科技基金-美元 15.05000 14.88000 0.17000 1.14247 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.57000 14.41000 0.16000 1.11034 復華全球原物料基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 復華全球消費基金-新臺幣 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.15790 12.14860 0.00930 0.07655 復華全球債券基金 14.85080 14.81380 0.03700 0.24977 復華全球債券組合基金 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 復華全球戰略配置強基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 復華有利貨幣市場基金 13.49610 13.49590 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 復華亞太成長基金 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 復華亞太神龍科技基金-美元 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.08000 9.95000 0.13000 1.30653 復華東協世紀基金 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 復華南非幣長期收益基金A 14.27000 14.32000 -0.05000 -0.34916 復華南非幣長期收益基金B 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765 復華南非幣短期收益基金A 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.57270 67.19340 0.37930 0.56449 復華美國金融服務業股票ETF基金 23.14000 22.92000 0.22000 0.95986 復華美國新星基金-美元 13.37000 13.20000 0.17000 1.28788 復華美國新星基金-新臺幣 13.64000 13.47000 0.17000 1.26206 復華恒生基金 22.08000 22.03000 0.05000 0.22696 復華恒生單日反向一倍基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 復華恒生單日正向二倍基金 32.52000 32.41000 0.11000 0.33940 復華神盾基金 27.24170 27.15110 0.09060 0.33369 復華高成長基金 72.03000 71.49000 0.54000 0.75535 復華高益策略組合基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 復華貨幣市場基金 14.45970 14.45940 0.00030 0.00207 復華富時不動產證券化基金 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846 復華富時台灣高股息低波動基金 49.78000 49.62000 0.16000 0.32245 復華復華基金 22.56000 22.39000 0.17000 0.75927 復華華人世紀基金 17.47000 17.31000 0.16000 0.92432 復華傳家二號基金 33.00270 32.91810 0.08460 0.25700 復華傳家基金 23.01930 22.95130 0.06800 0.29628 復華奧林匹克全球組合基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 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景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.91590 10.91090 0.00500 0.04583 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.07930 10.07060 0.00870 0.08639 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.71690 10.71010 0.00680 0.06349 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.43800 10.42900 0.00900 0.08630 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.08390 11.07690 0.00700 0.06319 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76380 10.76850 -0.00470 -0.04365 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71960 10.71670 0.00290 0.02706 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.81680 10.81630 0.00050 0.00462 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69160 10.69280 -0.00120 -0.01122 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.93250 11.95990 -0.02740 -0.22910 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.64490 10.63730 0.00760 0.07145 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87420 10.87560 -0.00140 -0.01287 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.25470 12.28280 -0.02810 -0.22878 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.78810 10.78040 0.00770 0.07143 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.92980 10.92450 0.00530 0.04851 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22350 10.22590 -0.00240 -0.02347 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.22390 10.21790 0.00600 0.05872 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12580 10.12220 0.00360 0.03557 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58320 10.58400 -0.00080 -0.00756 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.79730 10.82360 -0.02630 -0.24299 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.59530 10.58800 0.00730 0.06895 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58180 10.58260 -0.00080 -0.00756 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.79670 10.82290 -0.02620 -0.24208 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.59210 10.58490 0.00720 0.06802 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43010 10.43140 -0.00130 -0.01246 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40790 10.39900 0.00890 0.08559 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42820 10.42950 -0.00130 -0.01246 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40880 10.39990 0.00890 0.08558 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98950 10.98740 0.00210 0.01911 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.98990 10.97710 0.01280 0.11661 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07770 11.06730 0.01040 0.09397 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.31580 10.31210 0.00370 0.03588 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.31250 10.30050 0.01200 0.11650 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.21390 10.20420 0.00970 0.09506 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19310 9.19340 -0.00030 -0.00326 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26720 8.25510 0.01210 0.14658 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30480 8.29450 0.01030 0.12418 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99170 11.99210 -0.00040 -0.00334 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81590 10.80010 0.01580 0.14629 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98710 10.97350 0.01360 0.12393 景順主流基金 18.96000 18.84000 0.12000 0.63694 景順台灣科技基金 32.99000 32.79000 0.20000 0.60994 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 景順全球科技基金 24.85000 24.65000 0.20000 0.81136 景順全球康健基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074 景順貨幣市場基金 15.99440 15.99420 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.92000 33.70000 0.22000 0.65282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.30000 15.19000 0.11000 0.72416 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61290 8.61080 0.00210 0.02439 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97450 7.96570 0.00880 0.11047 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.45390 11.45070 0.00320 0.02795 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58160 10.57000 0.01160 0.10974 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.37000 8.28000 0.09000 1.08696 華南永昌中國A股基金(美元) 8.05000 7.95000 0.10000 1.25786 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60870 9.60650 0.00220 0.02290 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88130 9.88130 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.21290 10.21050 0.00240 0.02351 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50650 10.50640 0.00010 0.00095 華南永昌永昌基金 20.54000 20.39000 0.15000 0.73565 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 15.00870 14.99660 0.01210 0.08068 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 華南永昌全球精品基金 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 12.49000 12.42000 0.07000 0.56361 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28210 16.28180 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.33820 25.34060 -0.00240 -0.00947 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99080 11.99070 0.00010 0.00083 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76550 10.76030 0.00520 0.04833 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79020 10.77320 0.01700 0.15780 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97950 9.97460 0.00490 0.04912 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.93400 9.91840 0.01560 0.15728 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.62020 10.61330 0.00690 0.06501 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.57510 10.55690 0.01820 0.17240 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96550 9.95910 0.00640 0.06426 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.86420 9.84720 0.01700 0.17264 華頓中小型基金 21.85000 21.73000 0.12000 0.55223 華頓中國多重機會平衡基金 12.07280 11.94990 0.12290 1.02846 華頓台灣基金 24.43000 24.27000 0.16000 0.65925 華頓平安貨幣市場基金 11.57120 11.57100 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.36000 18.40000 -0.04000 -0.21739 華頓全球高收益債券基金A 14.14070 14.13850 0.00220 0.01556 華頓全球高收益債券基金B 8.24460 8.24330 0.00130 0.01577 華頓全球黑鑽油源基金 5.11000 5.12000 -0.01000 -0.19531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.78730 2.76380 0.02350 0.85028 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.60250 12.48030 0.12220 0.97914 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40540 0.40140 0.00400 0.99651 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.06080 12.01890 0.04190 0.34862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.06080 12.01890 0.04190 0.34862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.67930 10.64580 0.03350 0.31468 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84100 10.78960 0.05140 0.47638 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.84040 10.78900 0.05140 0.47641 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.53520 9.49000 0.04520 0.47629 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97670 10.92220 0.05450 0.49898 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.97650 10.92210 0.05440 0.49807 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.67100 9.62240 0.04860 0.50507 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.99000 10.79000 0.20000 1.85357 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.57000 9.38000 0.19000 2.02559 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.18000 9.99000 0.19000 1.90190 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65150 2.65300 -0.00150 -0.05654 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07230 2.07500 -0.00270 -0.13012 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25290 12.24240 0.01050 0.08577 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50050 9.49230 0.00820 0.08639 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38500 0.38460 0.00040 0.10400 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30240 0.30210 0.00030 0.09930 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933 匯豐中國動力基金(台幣) 16.25000 16.14000 0.11000 0.68154 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.06000 24.95000 0.11000 0.44088 匯豐全球趨勢組合基金 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 匯豐全球關鍵資源基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 匯豐安富基金 26.22000 26.15000 0.07000 0.26769 匯豐成功基金 44.52000 44.30000 0.22000 0.49661 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70250 2.70440 -0.00190 -0.07026 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36880 2.37030 -0.00150 -0.06328 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00520 11.99660 0.00860 0.07169 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07120 8.06240 0.00880 0.10915 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39390 0.39360 0.00030 0.07622 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33820 0.33790 0.00030 0.08878 匯豐金磚動力基金 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01290 15.01280 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.49000 5.53000 -0.04000 -0.72333 匯豐新鑽動力基金 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.68790 5.67970 0.00820 0.14437 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.53800 9.52990 0.00810 0.08500 匯豐龍鳳基金-A類型 54.14000 53.90000 0.24000 0.44527 匯豐龍鳳基金-I類型 54.14000 53.90000 0.24000 0.44527 匯豐龍騰電子基金 38.37000 38.15000 0.22000 0.57667 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83110 12.81370 0.01740 0.13579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.69000 18.49000 0.20000 1.08167 新光中國成長基金(人民幣) 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 新光中國成長基金(美元) 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 新光中國成長基金(新臺幣) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.41070 11.40150 0.00920 0.08069 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.41420 10.41100 0.00320 0.03074 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.82910 10.82050 0.00860 0.07948 新光台灣富貴基金 24.49000 24.30000 0.19000 0.78189 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.26000 22.14000 0.12000 0.54201 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.70450 40.73070 -0.02620 -0.06432 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.21710 44.03770 0.17940 0.40738 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 新光全球AI新創產業基金美元 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 新光全球生技醫療基金(美元) 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.91470 10.89670 0.01800 0.16519 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.75300 10.73010 0.02290 0.21342 新光全球債券基金(B配息)美元 10.29380 10.27680 0.01700 0.16542 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.12850 10.10690 0.02160 0.21372 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 新光吉星貨幣市場基金 15.50910 15.50890 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 新光多重資產基金(A累積)美元 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 新光亞洲精選基金-美金 21.92000 21.95000 -0.03000 -0.13667 新光亞洲精選基金-新台幣 22.39000 22.41000 -0.02000 -0.08925 新光店頭基金 23.64000 23.52000 0.12000 0.51020 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.35740 40.09210 0.26530 0.66173 新光特選內需收益ETF基金 21.00000 20.99000 0.01000 0.04764 新光創新科技基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27780 10.26660 0.01120 0.10909 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.55510 10.54640 0.00870 0.08249 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.05380 10.04560 0.00820 0.08163 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39160 9.38140 0.01020 0.10873 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61740 9.60950 0.00790 0.08221 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14840 9.14040 0.00800 0.08752 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.88080 40.85600 0.02480 0.06070 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.58350 43.34890 0.23460 0.54119 新光澳幣八年期保本基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 新光澳幣十年期保本基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.78920 10.77170 0.01750 0.16246 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.54040 9.52490 0.01550 0.16273 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52420 9.50950 0.01470 0.15458 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.56330 10.54690 0.01640 0.15550 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61960 10.60160 0.01800 0.16979 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55730 9.54110 0.01620 0.16979 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50920 9.48870 0.02050 0.21605 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55110 10.52840 0.02270 0.21561 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77270 10.77310 -0.00040 -0.00371 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61640 9.61680 -0.00040 -0.00416 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62410 10.62340 0.00070 0.00659 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61140 9.61080 0.00060 0.00624 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67330 9.66730 0.00600 0.06206 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69680 10.69120 0.00560 0.05238 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97670 14.97810 -0.00140 -0.00935 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.69580 8.69660 -0.00080 -0.00920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.30360 41.28530 0.01830 0.04433 群益10年期以上金融債ETF基金 42.51590 42.26310 0.25280 0.59816 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.24910 43.01620 0.23290 0.54142 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.47550 43.15700 0.31850 0.73800 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.01720 44.77440 0.24280 0.54227 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.00480 42.75210 0.25270 0.59108 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.73430 46.44600 0.28830 0.62072 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.50150 48.37580 0.12570 0.25984 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.01710 45.78020 0.23690 0.51747 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.73310 10.68900 0.04410 0.41257 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.67820 43.44130 0.23690 0.54533 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.86750 40.87980 -0.01230 -0.03009 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48590 11.48510 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26720 10.27090 -0.00370 -0.03602 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.28780 13.18180 0.10600 0.80414 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.92800 9.85090 0.07710 0.78267 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 群益大印度基金N-新臺幣 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 群益大印度基金-人民幣 13.15420 13.27420 -0.12000 -0.90401 群益大印度基金-美元 12.36640 12.48170 -0.11530 -0.92375 群益大印度基金-新臺幣 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36060 12.35390 0.00670 0.05423 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.91580 11.91180 0.00400 0.03358 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.01740 11.01150 0.00590 0.05358 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.68960 9.68630 0.00330 0.03407 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92060 9.91520 0.00540 0.05446 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.76080 8.75780 0.00300 0.03426 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.19940 9.19440 0.00500 0.05438 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.39680 8.39400 0.00280 0.03336 群益中小型股基金 46.81000 46.60000 0.21000 0.45064 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.33960 10.29970 0.03990 0.38739 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.59590 9.56080 0.03510 0.36712 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.07100 9.03990 0.03110 0.34403 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78020 8.74630 0.03390 0.38759 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.14770 8.11790 0.02980 0.36709 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.70280 7.67640 0.02640 0.34391 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59630 10.58980 0.00650 0.06138 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65580 11.64870 0.00710 0.06095 群益中國高收益債券基金-美元 11.25320 11.24580 0.00740 0.06580 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39950 10.39480 0.00470 0.04521 群益中國新機會基金N-人民幣 8.58940 8.48120 0.10820 1.27576 群益中國新機會基金N-美元 7.88460 7.78690 0.09770 1.25467 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190 群益中國新機會基金-人民幣 7.61730 7.52140 0.09590 1.27503 群益中國新機會基金-美元 8.42990 8.32550 0.10440 1.25398 群益中國新機會基金-新臺幣 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844 群益平衡王基金 20.27810 20.19600 0.08210 0.40652 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00200 10.00020 0.00180 0.01800 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99940 9.99980 -0.00040 -0.00400 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00200 10.00020 0.00180 0.01800 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99940 9.99980 -0.00040 -0.00400 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00210 10.00030 0.00180 0.01800 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99930 9.99980 -0.00050 -0.00500 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00190 10.00010 0.00180 0.01800 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99920 9.99970 -0.00050 -0.00500 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00190 10.00010 0.00180 0.01800 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99920 9.99970 -0.00050 -0.00500 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00190 10.00010 0.00180 0.01800 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99920 9.99970 -0.00050 -0.00500 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00190 10.00020 0.00170 0.01700 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99930 9.99980 -0.00050 -0.00500 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00190 10.00020 0.00170 0.01700 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99930 9.99980 -0.00050 -0.00500 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00190 10.00010 0.00180 0.01800 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99930 9.99980 -0.00050 -0.00500 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.06740 12.06460 0.00280 0.02321 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.51360 11.51340 0.00020 0.00174 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.33690 10.33460 0.00230 0.02226 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.86210 9.86190 0.00020 0.00203 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.47130 10.43370 0.03760 0.36037 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.25280 10.21590 0.03690 0.36120 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.26810 9.23480 0.03330 0.36059 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.26160 9.22830 0.03330 0.36085 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.53220 10.49440 0.03780 0.36019 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.57460 10.53660 0.03800 0.36065 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.43170 9.39790 0.03380 0.35965 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90960 9.87400 0.03560 0.36054 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.30450 11.28130 0.02320 0.20565 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80070 7.78470 0.01600 0.20553 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74630 10.73500 0.01130 0.10526 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.56380 10.55220 0.01160 0.10993 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.66220 10.65290 0.00930 0.08730 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95960 9.94910 0.01050 0.10554 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89770 9.88680 0.01090 0.11025 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99010 9.98140 0.00870 0.08716 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74640 10.73510 0.01130 0.10526 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.56360 10.55200 0.01160 0.10993 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.66210 10.65280 0.00930 0.08730 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95960 9.94920 0.01040 0.10453 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89750 9.88670 0.01080 0.10924 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99010 9.98140 0.00870 0.08716 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.82880 9.82860 0.00020 0.00203 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 16.08180 16.08160 0.00020 0.00124 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.26000 12.35000 -0.09000 -0.72874 群益印度中小基金N-人民幣 10.42710 10.63700 -0.20990 -1.97330 群益印度中小基金N-美元 8.75010 8.92800 -0.17790 -1.99261 群益印度中小基金N-新臺幣 8.33000 8.50000 -0.17000 -2.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.11600 14.40010 -0.28410 -1.97290 群益印度中小基金-美元 12.51500 12.76950 -0.25450 -1.99303 群益印度中小基金-新臺幣 14.58000 14.88000 -0.30000 -2.01613 群益多利策略組合基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 群益多重收益組合基金 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 群益多重資產組合基金 15.66000 15.63000 0.03000 0.19194 群益安家基金 25.63630 25.52270 0.11360 0.44509 群益安穩貨幣市場基金 16.15970 16.15950 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.65000 21.57000 0.08000 0.37089 群益亞太中小基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 群益亞太新趨勢平衡基金 16.81000 16.83000 -0.02000 -0.11884 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.59890 10.58440 0.01450 0.13699 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.84180 7.83110 0.01070 0.13663 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.29720 10.28310 0.01410 0.13712 群益店頭市場基金 97.55000 96.85000 0.70000 0.72277 群益東方盛世基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 群益東協成長基金-人民幣 13.70130 13.75730 -0.05600 -0.40706 群益東協成長基金-美元 12.02200 12.07360 -0.05160 -0.42738 群益東協成長基金-新臺幣 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.98330 11.94560 0.03770 0.31560 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.29740 11.26270 0.03470 0.30810 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.71040 10.67960 0.03080 0.28840 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83620 9.80530 0.03090 0.31514 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.27670 9.24820 0.02850 0.30817 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.79260 8.76730 0.02530 0.28857 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.07500 11.04310 0.03190 0.28887 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62570 9.59550 0.03020 0.31473 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.44150 9.41250 0.02900 0.30810 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.82260 9.79440 0.02820 0.28792 群益長安基金 30.45000 30.16000 0.29000 0.96154 群益美國新創亮點基金N-美元 10.63600 10.60510 0.03090 0.29137 群益美國新創亮點基金-美元 16.08970 16.04300 0.04670 0.29109 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.66000 15.61000 0.05000 0.32031 群益真善美基金 15.89160 15.88060 0.01100 0.06927 群益馬拉松基金 123.09000 121.96000 1.13000 0.92653 群益深証中小板基金 11.98000 11.83000 0.15000 1.26796 群益創新科技基金 33.73000 33.59000 0.14000 0.41679 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.70070 9.60610 0.09460 0.98479 群益華夏盛世基金N-美元 8.92520 8.83990 0.08530 0.96494 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983 群益華夏盛世基金-人民幣 10.56420 10.46110 0.10310 0.98556 群益華夏盛世基金-美元 9.84100 9.74700 0.09400 0.96440 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.35000 16.20000 0.15000 0.92593 群益奧斯卡基金 30.70000 30.46000 0.24000 0.78792 群益新興金鑽基金-美元 11.80240 11.79640 0.00600 0.05086 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 24.48000 24.28000 0.20000 0.82372 群益道瓊美國地產ETF基金 21.89000 21.85000 0.04000 0.18307 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.59000 7.61000 -0.02000 -0.26281 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.69000 14.64000 0.05000 0.34153 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.24340 11.22610 0.01730 0.15411 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.08070 11.06580 0.01490 0.13465 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.18010 11.16770 0.01240 0.11103 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.91950 10.90270 0.01680 0.15409 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.76180 10.74740 0.01440 0.13399 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.85800 10.84590 0.01210 0.11156 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.24330 11.22600 0.01730 0.15411 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.08100 11.06620 0.01480 0.13374 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.91950 10.90270 0.01680 0.15409 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.76140 10.74700 0.01440 0.13399 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.02720 10.01600 0.01120 0.11182 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.04690 13.02090 0.02600 0.19968 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.87790 11.85650 0.02140 0.18049 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.77220 11.74980 0.02240 0.19064 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75810 8.74060 0.01750 0.20022 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.07470 9.05830 0.01640 0.18105 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57140 8.55510 0.01630 0.19053 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.33950 10.32080 0.01870 0.18119 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03960 10.02150 0.01810 0.18061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 德信大發基金 30.77000 30.59000 0.18000 0.58843 德信中國精選成長基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 德信台灣主流中小基金 20.39000 20.28000 0.11000 0.54241 德信萬保貨幣市場基金 11.98550 11.98540 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 33.39000 33.09000 0.30000 0.90662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.94840 10.93690 0.01150 0.10515 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85080 10.83770 0.01310 0.12087 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71580 11.71560 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.29000 17.19000 0.10000 0.58173 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.66570 10.67670 -0.01100 -0.10303 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.13090 16.14730 -0.01640 -0.10156 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29520 8.29460 0.00060 0.00723 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23340 11.23010 0.00330 0.02939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20550 12.20140 0.00410 0.03360 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06980 14.06880 0.00100 0.00711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.37000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 22.91000 22.69000 0.22000 0.96959 摩根中國A股基金 15.30000 15.15000 0.15000 0.99010 摩根中國A股基金(美元) 11.93000 11.81000 0.12000 1.01609 摩根中國亮點基金 13.27000 13.15000 0.12000 0.91255 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.76760 11.71500 0.05260 0.44900 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.02780 12.98400 0.04380 0.33734 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.98900 9.94320 0.04580 0.46062 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.71160 13.65030 0.06130 0.44907 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.80280 15.74970 0.05310 0.33715 摩根台灣金磚基金-累積型 20.00000 19.85000 0.15000 0.75567 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.00000 19.85000 0.15000 0.75567 摩根台灣增長基金 51.47000 51.12000 0.35000 0.68466 摩根平衡基金 28.07000 27.99000 0.08000 0.28582 摩根全球α基金 18.99000 18.92000 0.07000 0.36998 摩根全球平衡基金 16.44810 16.39820 0.04990 0.30430 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55330 9.53990 0.01340 0.14046 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68530 10.67260 0.01270 0.11900 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10560 10.09040 0.01520 0.15064 摩根多元入息成長基金-累積型 11.74300 11.72660 0.01640 0.13985 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.48760 10.47180 0.01580 0.15088 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86520 10.86010 0.00510 0.04696 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.46930 14.46250 0.00680 0.04702 摩根亞洲基金 60.95000 60.87000 0.08000 0.13143 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53310 8.52200 0.01110 0.13025 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.07310 10.06070 0.01240 0.12325 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.91900 8.90650 0.01250 0.14035 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.98700 12.97010 0.01690 0.13030 摩根東方內需機會基金 19.30000 19.27000 0.03000 0.15568 摩根東方科技基金 32.62000 32.48000 0.14000 0.43103 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 摩根金龍收成基金 22.65000 22.52000 0.13000 0.57726 摩根第一貨幣市場基金 15.13270 15.13250 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.14000 14.07000 0.07000 0.49751 摩根新金磚五國基金 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 摩根新絲路基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 摩根新興35基金 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378 摩根新興日本基金 23.39000 23.25000 0.14000 0.60215 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.47880 7.46360 0.01520 0.20366 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88480 9.86730 0.01750 0.17735 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.72360 9.70300 0.02060 0.21231 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.51180 11.48850 0.02330 0.20281 摩根新興科技基金 54.26000 54.00000 0.26000 0.48148 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.99550 9.00180 -0.00630 -0.06999 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.71040 9.71920 -0.00880 -0.09054 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16290 9.16820 -0.00530 -0.05781 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.71680 10.72420 -0.00740 -0.06900 摩根龍揚基金 33.83000 33.64000 0.19000 0.56480 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 摩根環球股票收益基金-累積型 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34320 9.33370 0.00950 0.10178 摩根總收益組合基金-累積型 11.54820 11.53660 0.01160 0.10055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.67000 20.75000 -0.08000 -0.38554 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61540 12.61530 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66870 10.66600 0.00270 0.02531 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.69650 10.68460 0.01190 0.11138 聯邦中國龍基金 26.76000 26.64000 0.12000 0.45045 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.73150 12.72200 0.00950 0.07467 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.87780 11.86960 0.00820 0.06908 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.77220 10.76660 0.00560 0.05201 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47210 10.46440 0.00770 0.07358 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82510 9.81830 0.00680 0.06926 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90390 8.89920 0.00470 0.05281 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.12060 10.12120 -0.00060 -0.00593 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26120 10.26410 -0.00290 -0.02825 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.25470 10.20090 0.05380 0.52740 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.49530 10.44260 0.05270 0.50466 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73370 9.68270 0.05100 0.52671 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.95810 9.90810 0.05000 0.50464 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.67660 11.65030 0.02630 0.22575 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.44390 11.42000 0.02390 0.20928 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.65180 10.63170 0.02010 0.18906 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.77480 10.75060 0.02420 0.22510 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54690 10.52490 0.02200 0.20903 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81670 9.79820 0.01850 0.18881 聯邦金鑽平衡基金 23.76540 23.64290 0.12250 0.51813 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.78070 9.72630 0.05440 0.55931 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.18000 10.12560 0.05440 0.53725 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.72590 9.67180 0.05410 0.55936 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.11020 10.05630 0.05390 0.53598 聯邦貨幣市場基金 13.22320 13.22300 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.90300 16.88810 0.01490 0.08823 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.16720 13.08740 0.07980 0.60975 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.78980 12.73860 0.05120 0.40193 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.16380 12.11500 0.04880 0.40281 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.41730 12.40920 0.00810 0.06527 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57770 11.57300 0.00470 0.04061 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58290 10.57580 0.00710 0.06713 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69940 8.69590 0.00350 0.04025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.03000 36.70000 0.33000 0.89918 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.45000 18.31000 0.14000 0.76461 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.62000 14.57000 0.05000 0.34317 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.40000 15.34000 0.06000 0.39113 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.25000 21.20000 0.05000 0.23585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.27000 19.22000 0.05000 0.26015 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.11000 15.07000 0.04000 0.26543 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.03000 14.99000 0.04000 0.26684 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 15.10000 15.06000 0.04000 0.26560 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.58000 19.56000 0.02000 0.10225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.31000 18.29000 0.02000 0.10935 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 聯博貨幣市場基金 15.03830 15.03820 0.00010 0.00066 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.19060 11.17900 0.01160 0.10377 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.06790 14.05000 0.01790 0.12740 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.59580 7.58790 0.00790 0.10411 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.24830 10.23800 0.01030 0.10061 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.74040 10.74880 -0.00840 -0.07815 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.25860 10.25100 0.00760 0.07414 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.27240 10.26650 0.00590 0.05747 瀚亞中小型股基金 21.40000 21.26000 0.14000 0.65851 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476 瀚亞巴西基金 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348 瀚亞外銷基金 40.95000 40.61000 0.34000 0.83723 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.23370 11.08340 0.15030 1.35608 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.83510 10.69120 0.14390 1.34597 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.72790 12.56060 0.16730 1.33194 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.71770 10.53800 0.17970 1.70526 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.23760 7.14080 0.09680 1.35559 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95540 7.84970 0.10570 1.34655 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11330 8.00670 0.10660 1.33138 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.04430 6.92630 0.11800 1.70365 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.69220 8.57800 0.11420 1.33131 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.90290 8.78390 0.11900 1.35475 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30230 9.17870 0.12360 1.34660 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.05990 8.94090 0.11900 1.33096 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.64710 10.65120 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