週四歐元絕地大反彈背後的意義？

歐洲央行總裁德拉吉週四 (25) 宣布維持利率不變，預計至少在 2020 年年中之前，利率都將維持在目前或更低的水平。

德拉吉還提到，歐洲央行理事會今日沒有討論降息細節，而歐央行下一次預測後才會採取行動。目前歐央行正研究量化寬鬆計畫，並評估分級存款利率制度的可能性。

德拉吉的發言不如預期的「高鴿」，而且量化寬鬆的細節也不夠明確，引發市場推測，歐洲央行也許不會在 9 月降息。

德拉吉召開記者會前，歐元兌美元在觸及 1.1100 低位。緊接著，在德拉吉的發言後，歐元兌美元絕地大反彈，來到 1.1185 最高點。技術面已突破 55 日均線 (1.1238)，預測下一目標將上攻本月 11 日高點 (1.1286)。

截稿前，歐元兌美元 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示：德拉吉稱今天沒有討論降息，也沒有提供太多細節，這令市場大感失望。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 認為歐元止跌回升主因是「買入謠言，賣出事實回應。」

Alan Ruskin 稱，歐洲央行寬鬆的聲明促使歐元下跌，而且當德拉吉沒有提供市場希望的鴿派信號，基本上開始平倉歐元短期風險。

週四歐元兌美元與美股間的關係也發生微妙變化。標普指數在歐元下跌時走高，在歐元上漲時走低。

標普指數 (紫) 與歐元 (藍) 走勢圖。(圖片：investing)

這樣的轉折可能歸因於，歐洲央行利率政策走向，連帶對下週聯準會降息預期產生影響。

Jefferies 金融經濟學家 Ward McCarthy 表示，德拉吉言論對下週聯準會的預期產生連鎖反應，聯準會降息兩碼的可能性應該下降了。