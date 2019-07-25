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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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華頓S&P布蘭特反1          富邦科技 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大台灣50正2   
宏洲              元大電子          本盟              大統新創 新紡     安馳       
嘉裕              元大台商50          錩泰              本盟     怡華     鈺齊-KY    
東華              元大MSCI金融          中化生            銘旺科   聚隆                
大魯閣            富邦摩台          中釉              健和興   昶和                
立益              富邦發達          台光電            旭隼     大統新創            
佳和              富邦金融          精元              元晶     亞崴                
聯發              元大MSCI台灣          映泰              遠雄來   程泰                
昶和              永豐臺灣加權          光群雷            統領     百達-KY             
三洋紡            元大台灣50正2          吉祥全            威宏-KY  氣立                
本盟              富邦日本          奇鋐              泰昇-KY  榮星                
正道              國泰日經225          智原                       元禎                
瑞利              元大歐洲50          欣興                       永記                
正峰新            元大日經225          揚智                       日勝化              
億泰              元大美債20反1          玉晶光                     展宇                
懷特              元大美元指數          茂林-KY                    德淵                
士紙              兆豐藍籌30反1          康控-KY                    華廣                
燁興              國泰股利精選30          立積                       高興昌              
千興              元大S&P日圓反1          傳奇                       東明-KY             
威致              富邦歐洲          科嘉-KY                    六暉-KY             
華豐              FH彭博高收益債          聯茂                       申豐                
首利              FH彭博新興債          超眾                       隴華                
麗正              元大台灣高息低波          台表科                     翔耀                
東訊              群益道瓊美國地產          矽力-KY                    太空梭              
錸德              華頓S&P布蘭特反1          南電                       連宇                
倫飛              FH富時高息低波          裕豐                       奇鋐                
虹光              國泰RMB短期報酬          杜康-DR                    遠見                
威盛              新光內需收益          陽光能源-DR                   立萬利              
浩鑫              FH美國金融股          欣巴巴                     聯德                
國碩              元大US高息特別股          佳龍                       泰碩                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     玉晶光              
統懋              新光投等債15+                                     晶彩科              
翔耀              新光ICE美國權值                                     力銘                
太空梭            味全                                         世芯-KY             
兆勁              統一                                         新至陞              
麗臺              上曜                                         穎漢                
吉祥全            宏洲                                         立積                
憶聲              嘉裕                                         詮欣                
科風              東華                                         悅城                
力特              大魯閣                                       光聖                
喬鼎              立益                                         易華電              
正達              佳和                                         陞泰                
晟鈦              聯發                                         華友聯              
聯德              昶和                                         寶徠                
同泰              大統新創                                     愛山林              
新世紀            三洋紡                                       皇昌                
誠研              本盟                                         建新國際            
誠創              士電                                         遠雄來              
嘉威              正道                                         夏都                
聯合再生          瑞利                                         欣欣                
力銘              江申                                         統領                
亞太電            亞崴                                         客思達-KY            
達能              正峰新                                       康師傅-DR            
太極              億泰                                         同方友友-DR            
誠美材            生達                                         晨訊科-DR            
清惠              台硝                                         一零四              
慧友              元禎                                         欣天然              
悠克              花仙子                                       新海                
友勁              懷特                                         川飛                
百一              華廣                                         台數科              
捷泰              士紙                                         南六                
天瀚              燁興                                         鋼聯                
迅杰              千興                                         必應                
華上              威致                                         科定                
光麗-KY           佳大                                         三能-KY             
元晶              華豐                                         基勝-KY             
華冠              六暉-KY                                      波力-KY             
裕豐              申豐                                         泰昇-KY             
寶徠              劍麟                                         政伸                
皇昌              首利                                         吉源-KY             
陽明              麗正                                                             
六福              東訊                                                             
康師傅-DR          海悅                                                             
聖馬丁-DR          錸德                                                             
神州-DR           順德                                                             
耀傑-DR           敬鵬                                                             
同方友友-DR          倫飛                                                             
晨訊科-DR          虹光                                                             
友佳-DR           廣達                                                             
陽光能源-DR          威盛                                                             
精熙-DR           正崴                                                             
中福              億光                                                             
雷虎              浩鑫                                                             
中視              國碩                                                             
秋雨              新巨                                                             
新利虹            銘旺科                                                           
國光生            統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  資通                                                             
                  兆赫                                                             
                  吉祥全                                                           
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  全科                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  維熹                                                             
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  健策                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  和碩                                                             
                  康控-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  致新                                                             
                  華冠                                                             
                  振樺電                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國產                                                             
                  宏普                                                             
                  皇昌                                                             
                  欣陸                                                             
                  達麗                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  安泰銀                                                           
                  第一保                                                           
                  統一超                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  全國                                                             
                  百和                                                             
                  茂順                                                             
                  岱宇                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  中租-KY                                                          
                  台數科                                                           
                  南六                                                             
                  必應
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