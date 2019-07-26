【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國科技股收紅 台股下檔有撐上漲0.45%(還原點數)

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 18 點至 10822 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 119.41 點，電子期逆價差縮至 - 4.27 點，金融期逆價差縮至 - 19.5 點。現貨部分，三大法人買超 5.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1268 口至 16825 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1030 口至 43124 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2567 口至 6384 口。

週三道瓊因波因重挫而小跌 0.29% 作收，不過德州儀器財報優於預期，帶動市場看好晶片下半年的需求，帶動科技股大漲作收，S&P 與 Nasdaq 指數漲幅為 0.47%、0.85%，而費半指數漲幅更高達 3.10%。週四亞洲股市普遍呈現走高，加權指數早盤還原 44 點的除息點數後以平盤開出，不過早盤台積電相對疲軟，使指數一度回測 10 日線，不過隨後台塑化、台塑、大立光、聯發科、國泰金、富邦金等權值股都有買盤進駐，加上今天除息的鴻海也有填息，使指數呈現震盪走揚直到收盤。終場加權指數小漲 5.65 點至 10941.41，漲幅 0.05%。整體而言，今天台股表現不弱，還原除息點數後漲幅達 0.45%，技術面上留了實體紅 K 作收並站回 5 日線，後續能否攻克萬一關卡仍需關注台積電能否突破前高。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量區由 10800~10950 下移至 10750~10900。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.18。VIX 指數上升 0.03 至 12.2。外資加碼 buy put 0.65 萬口至 1.26 萬口。選擇權籌碼面顯示偏多架構略為降溫。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。