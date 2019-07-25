台北‧07月25日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3105 穩懋 2246 5347 世界 2231 6290 良維 2179 3324 雙鴻 1086 3527 聚積 1031 8299 群聯 820 6411 晶焱 649 5289 宜鼎 433 4953 緯軟 361 8155 博智 350 6245 立端 348 3491 昇達科 309 1597 直得 179 3217 優群 152 4966 譜瑞-KY 140 5274 信驊 113 6238 勝麗 107 8086 宏捷科 90 3169 亞信 70 6643 M31 64 6146 耕興 64 6188 廣明 64 6488 環球晶 58 8044 網家 53 4163 鐿鈦 52 5483 中美晶 51 00843B台新中國政策債 50 4735 豪展 30 4107 邦特 22 2233 宇隆 20 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 3227 原相 -2299 5820 日盛金 -1773 6274 台燿 -1295 6462 神盾 -826 6121 新普 -781 5425 台半 -753 006201元大富櫃50 -700 5457 宣德 -591 6147 頎邦 -555 1795 美時 -505 6173 信昌電 -410 3293 鈊象 -294 5299 杰力 -261 4126 太醫 -251 4162 智擎 -201 8489 三貝德 -185 5904 寶雅 -157 8924 大田 -150 5439 高技 -131 4947 昂寶-KY -100 6538 倉和 -97 4528 江興鍛 -90 4147 中裕 -66 2732 六角 -63 6568 宏觀 -61 6138 茂達 -46 6679 鈺太 -28 3611 鼎翰 -26 3152 璟德 -21 3081 聯亞 -19
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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