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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月25日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3105  穩懋          2246  
5347  世界          2231  
6290  良維          2179  
3324  雙鴻          1086  
3527  聚積          1031  
8299  群聯           820  
6411  晶焱           649  
5289  宜鼎           433  
4953  緯軟           361  
8155  博智           350  
6245  立端           348  
3491  昇達科         309  
1597  直得           179  
3217  優群           152  
4966  譜瑞-KY        140  
5274  信驊           113  
6238  勝麗           107  
8086  宏捷科          90  
3169  亞信            70  
6643  M31             64  
6146  耕興            64  
6188  廣明            64  
6488  環球晶          58  
8044  網家            53  
4163  鐿鈦            52  
5483  中美晶          51  
00843B台新中國政策債        50  
4735  豪展            30  
4107  邦特            22  
2233  宇隆            20  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
3227  原相         -2299  
5820  日盛金       -1773  
6274  台燿         -1295  
6462  神盾          -826  
6121  新普          -781  
5425  台半          -753  
006201元大富櫃50      -700  
5457  宣德          -591  
6147  頎邦          -555  
1795  美時          -505  
6173  信昌電        -410  
3293  鈊象          -294  
5299  杰力          -261  
4126  太醫          -251  
4162  智擎          -201  
8489  三貝德        -185  
5904  寶雅          -157  
8924  大田          -150  
5439  高技          -131  
4947  昂寶-KY       -100  
6538  倉和           -97  
4528  江興鍛         -90  
4147  中裕           -66  
2732  六角           -63  
6568  宏觀           -61  
6138  茂達           -46  
6679  鈺太           -28  
3611  鼎翰           -26  
3152  璟德           -21  
3081  聯亞           -19
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