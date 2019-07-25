【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國費半指數走勢強勁，與那斯達克指數續創歷史新高，不過亞股週四早盤受到北韓疑似發射導彈衝擊，台指期一度快速下殺，但隨後重量級權值股鴻海展開填息行情，帶動指數反彈上攻，大立光上漲超過 2%，同時金融股在富邦金領漲下擺脫前兩日頹勢，推升指數尾盤由黑翻紅收小漲。

《國際金融市場焦點分析》

美國財政部長梅努欽證實，將和貿易代表賴海澤於下週一前往上海參加為期兩天的貿易談判，另外 CNBC 也引述消息說，川普可能取消部分對中國關稅，來換取達成貿易協議的具體執行方式，加上科創板資金排擠效應解除，週四上証指數持續由華為概念、5G 以及消費電子板塊領漲，北京金管局宣布加快推動知識產權抵押融資及保險，也促進智財權相關類股表現活躍，上證指數連續三天反彈上漲。

《國際商品市場焦點分析》

美國公佈 EIA 原油庫存數據，受到煉油廠增產影響，帶動原油庫存大幅減少 1083.5 萬桶，推動輕原油期貨與布侖特原油期貨於昨日美股開盤期間大漲，惟受到美國公佈 Markit 製造業 PMI 數據為 50，低於市場預期的 51，並創下 10 年以來低點，加上美國新屋銷售僅 64.6 萬戶，亦低於市場預期，顯示美國經濟仍呈現疲弱，導致輕原油期貨與布侖特原油期貨由紅翻黑轉為下跌。

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