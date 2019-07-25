【撰文／朱成志】

除息旺季，填息股越來越多，台積電領頭大漲逼近市價最高的 270 元，帶動 7/22 共 101 檔個股創今年新高，指數萬一點，拼選股才重要，究竟那些股票 Q3 看漲？電子、非電子都不少，近來郭台銘去日本散心，他輸了總統初選民調，反而鴻海突破 80 元大關，除息前走勢很穩，到 81.3 元，有機會填息。

電子股 Q3 加熱 8 月先漲誰？

電子股看好 APPLE 的新產品上市，鴻海都漲，當然蘋概股不可少。目前 AirPods 在 TWS 的市占率高達 60％，第三代 AirPods 預計今年底購物旺季前推出，具備防水與降噪功能，另外還有一款降噪功能的耳罩式耳機可能在明年 Q1 上市，留意相關概念股康控 - KY(4943)、燿華 (2367)。新款 iPhone 進入拉貨旺季，最快 Q3 底 Q4 初上市，三鏡頭是最大特色，玉晶光(3406) 受惠最深，大立光 (3008) 也進入旺季，而鴻海集團旗下，多次介紹的臻鼎 - KY(4958)即將創天價 2015 年的 119.5 元、穩懋(3105)Q3 產能也都滿載，穩懋如前幾期分析，由 5 月低點 151.5 元再漲上來，又創 276 元新高，2017∼2018 歷史高點 340 元，也有可能因為外資回補而突破新高。

新一代 MackBook Air 的新機型，可能採用剪刀腳鍵盤，並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性，受惠的鍵盤相關股為：鍵盤精元 (2387)7 月突破十年線大漲 80％，由 19 元漲到 34.8 元，鍵盤背光茂林 - KY(4935) 由去年底 29.8 元漲到近日 62.6 元，漲了一倍多；鍵盤表面薄膜科嘉 - KY(5215)，這波也由 6 月 31 元飆到 54.5 元，參考附表，而精元、茂林 - KY 都是 7/15 以來的填息股。

微軟財報都優於市場預期，這也宣告了伺服器市場下半年回溫。多期推薦伺服器廠緯穎 (6669) 度過上半年的谷底，Q4 亞馬遜大單出貨，下一代 CPU 針對 5G 與邊緣運算部分，預計相關新品將於 9 月在歐洲和 NOKIA 共同展出，下半年營收將大幅成長，尤其 Q4 最旺，由 300.5 元彈升到 383 元，填息後有效突破 4 月以來的整理，第一步挑戰 IPO 後的高價 398 元，下一步就是 IPO 前的興櫃高點 404.5 元，長線大有潛力。

還有相關 5G 個股，如網通中磊 (5388)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、智邦(2345)、智易(3596) 及光通訊的眾達 - KY(4977)、聯亞 (3081)、統新(6426)、波若威(3163)、光環(3234) 等，PA 在 5G 時代的需求量將大幅增加，穩懋、全新 (2455)、宏捷科(8086) 等營運將自下半年起回升。散熱族群是 8 月主攻股之一，超眾 (6230)7 月大漲 51%，再創 251.5 元天價，雙鴻(3324) 創 164 元天價，今年 EPS 上看 10 元，泰碩 (3338)、奇鋐(3017)、健策等也因 5G 而受惠。安控因中美貿易轉單，晶睿(3454)、奇偶(3356) 等有機會受惠。

半導體上下游 8 月加溫

台積電挑戰天價，8 月份半導體相關股將更熱。

AMD 超微市占持續攀升下，將帶動由祥碩 (5269) 打造的 X470 及 B450 晶片組需求提升，預期下半年相關晶片組訂單出貨可望倍數成長，祥碩今年首季合併營收 10.48 億，比去年同期大增超過四成，毛利率來到 47.75％，站上近 11 季高點，稅後純益 2.7 億元，年增 85.7％，每股純益為 4.5 元；上半年營收 18.3 億，年成長 20.3％，創歷年同期新高。但股價自 2014 年 30 元飆 22 倍到今年 2 月創 669 元天價以後，但拉回整理很久，徘徊在季線及年線的 510 元，以及上檔 560 元之間，籌碼有一點亂，不如 AMD 散熱均片的健策 (3653) 強勢。

記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下，報價上揚，下半年伺服器的需求轉佳下，實質的需求將加速記憶體庫存消化，南亞科 (2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260) 樂觀看待

下半年，DRAM 看漲帶動所有記憶體。半導體京元電 (2449) 受惠 5G 產品拉貨，宜特 (3289)、閎康(3587) 檢測業務搶手，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括聯發科 (2454)、聯詠、矽創(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力 - KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、創意(3443)、鈺太(6679) 等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈原相(3227)、立積(4968)、瑞昱等將有機會迎來成長動力。

來源：《萬寶週刊》 1343 期

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