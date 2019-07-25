[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 頓S&P布蘭特反1 元大中型100 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 安馳 嘉裕 元大台商50 錩泰 本盟 怡華 鈺齊-KY 東華 元大MSCI金融 中化生 健和興 聚隆 大魯閣 富邦摩台 中釉 旭隼 昶和 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 大統新創 佳和 富邦金融 精元 統領 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 映泰 威宏-KY 程泰 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 泰昇-KY 百達-KY 三洋紡 元大台灣50正2 吉祥全 氣立 本盟 富邦日本 奇鋐 榮星 正道 國泰日經225 智原 元禎 瑞利 元大歐洲50 欣興 永記 正峰新 元大日經225 揚智 日勝化 億泰 元大美債20反1 泰碩 展宇 懷特 元大美元指數 玉晶光 德淵 士紙 兆豐藍籌30反1 茂林-KY 華廣 燁興 國泰股利精選30 康控-KY 高興昌 千興 元大S&P日圓反1 立積 東明-KY 威致 富邦歐洲 傳奇 六暉-KY 華豐 FH彭博高收益債 聯茂 申豐 首利 FH彭博新興債 超眾 隴華 麗正 大台灣高息低波 台表科 翔耀 東訊 益道瓊美國地產 矽力-KY 太空梭 錸德 頓S&P布蘭特反1 南電 連宇 倫飛 FH富時高息低波 裕豐 奇鋐 虹光 禤飁MB短期報酬 杜康-DR 遠見 威盛 新光內需收益 陽光能源-DR 立萬利 浩鑫 FH美國金融股 欣巴巴 聯德 國碩 大US高息特別股 佳龍 泰碩 銘旺科 光中國政金綠債 玉晶光 統懋 新光投等債15+ 晶彩科 翔耀 s光ICE美國權值 力銘 太空梭 味全 世芯-KY 兆勁 宏洲 新至陞 麗臺 嘉裕 穎漢 吉祥全 東華 立積 憶聲 大魯閣 詮欣 科風 立益 悅城 力特 佳和 光聖 喬鼎 聯發 易華電 正達 昶和 陞泰 晟鈦 三洋紡 華友聯 聯德 本盟 寶徠 同泰 士電 愛山林 新世紀 正道 皇昌 誠研 瑞利 建新國際 誠創 江申 遠雄來 嘉威 正峰新 夏都 聯合再生 智伸科 欣欣 力銘 億泰 統領 亞太電 元禎 客思達-KY 達能 懷特 同方友友-DR 太極 士紙 晨訊科-DR 誠美材 燁興 一零四 清惠 千興 欣天然 慧友 威致 新海 悠克 華豐 川飛 友勁 申豐 台數科 百一 首利 南六 捷泰 麗正 鋼聯 天瀚 東訊 必應 迅杰 海悅 科定 華上 錸德 三能-KY 光麗-KY 順德 基勝-KY 元晶 敬鵬 波力-KY 華冠 致茂 泰昇-KY 裕豐 倫飛 政伸 寶徠 虹光 吉源-KY 皇昌 廣達 陽明 威盛 六福 正崴 康師傅-DR 浩鑫 聖馬丁-DR 國碩 神州-DR 新巨 耀傑-DR 三商電 同方友友-DR 銘旺科 晨訊科-DR 統懋 友佳-DR 翔耀 陽光能源-DR 太空梭 精熙-DR 兆勁 中福 麗臺 雷虎 資通 中視 吉祥全 秋雨 普安 新利虹 威強電 國光生 憶聲 欣興 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 維熹 嘉澤 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 健策 亞太電 達能 太極 和碩 康控-KY 誠美材 清惠 慧友 彩晶 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 台郡 華上 樺漢 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 國產 宏普 皇昌 陽明 慧洋-KY 六福 統一超 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 百和興業-KY 新海 中視 秋雨 全國 百和 茂順 岱宇 新利虹 國光生 中租-KY 南六