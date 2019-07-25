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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/07/24  108/07/23  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐中國動力基金(美元)                                            0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.99000    9.82000   0.17000    1.73116
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.79000   10.61000   0.18000    1.69651
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.02000   17.73000   0.29000    1.63565
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.38000    9.23000   0.15000    1.62514
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 47.13000   46.38000   0.75000    1.61708
野村高科技基金                                                   10.82000   10.65000   0.17000    1.59624
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.80000   33.27000   0.53000    1.59303
野村ｅ科技基金                                                   20.46000   20.14000   0.32000    1.58888
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.18000    9.04000   0.14000    1.54867
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.53000    8.40000   0.13000    1.54762
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.32000    9.18000   0.14000    1.52505
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.22000   10.07000   0.15000    1.48957
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       37.76000   37.21000   0.55000    1.47810
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        9.76000    9.62000   0.14000    1.45530
國泰中港台基金-新台幣                                            14.08000   13.88000   0.20000    1.44092
國泰中港台基金-人民幣                                             3.11710    3.07290   0.04420    1.43838
國泰中港台基金-美元                                               0.45440    0.44810   0.00630    1.40594
野村中小基金-累積類型                                            47.90000   47.25000   0.65000    1.37566
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.19000   16.96000   0.23000    1.35613
野村成長基金                                                     32.42000   31.99000   0.43000    1.34417
景順台灣科技基金                                                 32.79000   32.36000   0.43000    1.32880
野村積極成長基金                                                 13.74000   13.56000   0.18000    1.32743
復華美國金融服務業股票ETF基金                                    22.92000   22.62000   0.30000    1.32626
元大標普500單日正向2倍基金                                       37.76000   37.29000   0.47000    1.26039
台新中國通基金                                                   47.41000   46.83000   0.58000    1.23852
安聯台灣科技基金                                                 53.68000   53.03000   0.65000    1.22572
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.65000   20.40000   0.25000    1.22549
統一大中華中小基金(新台幣)                                       10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                          10.11000    9.99000   0.12000    1.20120
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