[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/24 108/07/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.99000 9.82000 0.17000 1.73116 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.79000 10.61000 0.18000 1.69651 元大滬深300單日正向2倍基金 18.02000 17.73000 0.29000 1.63565 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.23000 0.15000 1.62514 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.13000 46.38000 0.75000 1.61708 野村高科技基金 10.82000 10.65000 0.17000 1.59624 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.80000 33.27000 0.53000 1.59303 野村ｅ科技基金 20.46000 20.14000 0.32000 1.58888 元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867 統一大龍騰中國基金(美元) 8.53000 8.40000 0.13000 1.54762 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505 元大大中華TMT基金-人民幣 10.22000 10.07000 0.15000 1.48957 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.76000 37.21000 0.55000 1.47810 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530 國泰中港台基金-新台幣 14.08000 13.88000 0.20000 1.44092 國泰中港台基金-人民幣 3.11710 3.07290 0.04420 1.43838 國泰中港台基金-美元 0.45440 0.44810 0.00630 1.40594 野村中小基金-累積類型 47.90000 47.25000 0.65000 1.37566 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.19000 16.96000 0.23000 1.35613 野村成長基金 32.42000 31.99000 0.43000 1.34417 景順台灣科技基金 32.79000 32.36000 0.43000 1.32880 野村積極成長基金 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.92000 22.62000 0.30000 1.32626 元大標普500單日正向2倍基金 37.76000 37.29000 0.47000 1.26039 台新中國通基金 47.41000 46.83000 0.58000 1.23852 安聯台灣科技基金 53.68000 53.03000 0.65000 1.22572 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.65000 20.40000 0.25000 1.22549 統一大中華中小基金(新台幣) 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------