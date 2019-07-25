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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/24  108/07/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.41930   10.41250   0.00680    0.06531
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.23990   10.23330   0.00660    0.06450
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.49740   10.48860   0.00880    0.08390
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.32420   10.31560   0.00860    0.08337
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.29370   10.28790   0.00580    0.05638
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.29550   10.28930   0.00620    0.06026
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.29550   10.28930   0.00620    0.06026
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.36600   10.35660   0.00940    0.09076
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.94270    9.93790   0.00480    0.04830
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.94270    9.93790   0.00480    0.04830
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.93370    9.92800   0.00570    0.05741
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.93370    9.92800   0.00570    0.05741
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04540   10.03750   0.00790    0.07870
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04540   10.03750   0.00790    0.07870
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.80150   10.78860   0.01290    0.11957
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.60030   10.58760   0.01270    0.11995
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.71050   10.69860   0.01190    0.11123
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.59720   10.58570   0.01150    0.10864
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.35000   23.10000   0.25000    1.08225
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.76000   24.64000   0.12000    0.48701
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.68810   41.75790  -0.06980   -0.16715
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.41160   40.42100  -0.00940   -0.02326
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93110    9.92060   0.01050    0.10584
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.46000   10.45140   0.00860    0.08229
中國信託台灣活力基金                                               13.56000   13.51000   0.05000    0.37010
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.56000   0.06000    0.62762
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00480    9.99820   0.00660    0.06601
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11740   10.10940   0.00800    0.07913
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04320    9.03610   0.00710    0.07857
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42410   10.41880   0.00530    0.05087
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28420    9.27920   0.00500    0.05388
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.53040   11.53300  -0.00260   -0.02254
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.76810    9.77030  -0.00220   -0.02252
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.43480   11.41390   0.02090    0.18311
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.96580    9.94760   0.01820    0.18296
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.80300   43.07670  -0.27370   -0.63538
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  39.99130    0.00000  39.99130    0.00000
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.25000   45.36900  -0.11900   -0.26229
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.83090   45.87210  -0.04120   -0.08981
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.95000   10.88000   0.07000    0.64338
中國信託智能運動基金-美元                                          10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03730   11.03720   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.21090   10.20780   0.00310    0.03037
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39030    9.38750   0.00280    0.02983
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42980   10.42950   0.00030    0.00288
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.59050    9.59020   0.00030    0.00313
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.99430    0.00000  39.99430    0.00000
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  39.98650    0.00000  39.98650    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.50650   42.67930  -0.17280   -0.40488
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.19530   43.29720  -0.10190   -0.23535
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.91420   43.02630  -0.11210   -0.26054
元大2001基金                                                       65.48000   65.10000   0.38000    0.58372
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.50410   45.64900  -0.14490   -0.31742
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.44180   43.58260  -0.14080   -0.32306
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.11000   21.08000   0.03000    0.14231
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71280   11.71200   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87070   10.86920   0.00150    0.01380
元大上證50基金                                                     33.62000   33.33000   0.29000    0.87009
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.22000   10.07000   0.15000    1.48957
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.18000    9.04000   0.14000    1.54867
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.54000   13.50000   0.04000    0.29630
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.66700   12.64100   0.02600    0.20568
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.23900   17.19800   0.04100    0.23840
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.95500   10.94300   0.01200    0.10966
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.61400   10.60100   0.01300    0.12263
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.03000   0.01000    0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.27460   47.28450  -0.00990   -0.02094
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.97020   10.96980   0.00040    0.00365
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98770    9.98730   0.00040    0.00401
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16540   10.16420   0.00120    0.01181
元大巴西指數基金                                                    7.50800    7.59000  -0.08200   -1.08037
元大日經225基金                                                    27.59000   27.47000   0.12000    0.43684
元大台商收成基金                                                   22.95000   22.92000   0.03000    0.13089
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.68000   41.70000  -0.02000   -0.04796
元大台灣中型100基金                                                33.68000   33.70000  -0.02000   -0.05935
元大台灣加權股價指數基金                                           26.43800   26.46400  -0.02600   -0.09825
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                                 83.90000   83.91000  -0.01000   -0.01192
元大台灣金融基金                                                   18.53000   18.57000  -0.04000   -0.21540
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.54000   32.55000  -0.01000   -0.03072
元大台灣高股息基金                                                 27.42000   27.37000   0.05000    0.18268
元大台灣電子科技基金                                               36.97000   36.87000   0.10000    0.27122
元大全球ETF成長組合基金                                            10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.11000   15.07000   0.04000    0.26543
元大全球人工智慧ETF基金                                            24.17000   23.95000   0.22000    0.91858
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.37000   12.33800   0.03200    0.25936
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.60000    6.59000   0.01000    0.15175
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.90000    6.87000   0.03000    0.43668
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.62900    8.59400   0.03500    0.40726
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               18.30000   18.15000   0.15000    0.82645
元大印尼指數基金                                                   10.07800   10.13200  -0.05400   -0.53296
元大印度指數基金                                                    9.91000    9.95900  -0.04900   -0.49202
元大印度基金                                                       12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
元大多多基金                                                       17.73000   17.63000   0.10000    0.56721
元大多福基金                                                       53.54000   53.41000   0.13000    0.24340
元大亞太成長基金                                                    8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.37840    9.39780  -0.01940   -0.20643
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50280    7.51830  -0.01550   -0.20616
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.35800    9.34900   0.00900    0.09627
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.28300   10.22800   0.05500    0.53774
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22420   10.22120   0.00300    0.02935
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42510   10.42260   0.00250    0.02399
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21290   10.21040   0.00250    0.02448
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49600   10.49070   0.00530    0.05052
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28300   10.27780   0.00520    0.05059
元大卓越基金                                                       44.38000   44.39000  -0.01000   -0.02253
元大店頭基金                                                        8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48350   10.48280   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85030    9.85190  -0.00160   -0.01624
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.59430   32.61440  -0.02010   -0.06163
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.92750   42.20440  -0.27690   -0.65609
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.08810   16.97400   0.11410    0.67220
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.13410   22.43450  -0.30040   -1.33901
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.01130   42.11560  -0.10430   -0.24765
元大高科技基金                                                     19.92000   19.90000   0.02000    0.10050
元大得利貨幣市場基金                                               16.33140   16.33110   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03650   12.03630   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.17000   11.08000   0.09000    0.81227
元大富櫃50基金                                                     13.45000   13.33000   0.12000    0.90023
元大華夏中小基金                                                    7.32000    7.30000   0.02000    0.27397
元大新中國基金-人民幣                                               9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
元大新中國基金-美元                                                 9.11900    9.08800   0.03100    0.34111
元大新中國基金-新台幣                                               9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
元大新主流基金                                                     25.10000   25.04000   0.06000    0.23962
元大新東協平衡基金-美元                                             9.66800    9.68000  -0.01200   -0.12397
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.05500   11.11010  -0.05510   -0.49595
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.19670   10.24950  -0.05280   -0.51515
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.62610   11.68330  -0.05720   -0.48959
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.57920    9.62630  -0.04710   -0.48928
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.56710   10.56840  -0.00130   -0.01230
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80710    9.80830  -0.00120   -0.01223
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.81890   10.81750   0.00140    0.01294
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04910   10.04770   0.00140    0.01393
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10080   10.10110  -0.00030   -0.00297
元大新興亞洲基金                                                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.87870    9.90530  -0.02660   -0.26854
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.15420    9.17880  -0.02460   -0.26801
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.23450   10.25950  -0.02500   -0.24368
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.49880    9.52200  -0.02320   -0.24365
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16890   15.16870   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.43000   37.36000   0.07000    0.18737
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
元大實質多重資產基金-美元                                           8.25500    8.24400   0.01100    0.13343
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.30000   12.40000  -0.10000   -0.80645
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.02000   17.73000   0.29000    1.63565
元大摩臺基金                                                       39.27000   39.27000   0.00000    0.00000
元大標普500基金                                                    28.32000   28.14000   0.18000    0.63966
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.76000   37.29000   0.47000    1.26039
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.74000   20.72000   0.02000    0.09653
元大標智滬深300基金                                                18.38000   18.23000   0.15000    0.82282
元大歐洲50基金                                                     25.83000   25.53000   0.30000    1.17509
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.32770    9.38470  -0.05700   -0.60737
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29720   10.29690   0.00030    0.00291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.01000   15.92000   0.09000    0.56533
日盛上選基金                                                       36.81000   36.39000   0.42000    1.15416
日盛小而美基金                                                     18.96000   18.78000   0.18000    0.95847
日盛中國內需動力基金                                                9.74000    9.69000   0.05000    0.51600
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35960   12.36480  -0.00520   -0.04205
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84470    9.84880  -0.00410   -0.04163
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62210   12.62880  -0.00670   -0.05305
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04870   10.05410  -0.00540   -0.05371
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41800   11.42170  -0.00370   -0.03239
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07270    9.07570  -0.00300   -0.03306
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
日盛日盛基金                                                       12.08000   11.97000   0.11000    0.91896
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
日盛全球抗暖化基金                                                 11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56550   10.55860   0.00690    0.06535
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42370    9.41760   0.00610    0.06477
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33600   10.32720   0.00880    0.08521
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21940    9.21160   0.00780    0.08468
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52020    2.51990   0.00030    0.01191
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65300    1.65280   0.00020    0.01210
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39030    0.39030   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25650    0.25650   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87760   12.87490   0.00270    0.02097
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33750    8.33570   0.00180    0.02159
日盛亞洲機會基金                                                    7.18000    7.16000   0.02000    0.27933
日盛首選基金                                                       18.07000   17.94000   0.13000    0.72464
日盛高科技基金                                                     19.27000   19.06000   0.21000    1.10178
日盛貨幣市場基金                                                   14.84000   14.83970   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     41.84000   41.48000   0.36000    0.86789
日盛精選五虎基金                                                   37.48000   37.36000   0.12000    0.32120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55080   13.55060   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 32.80000   32.50000   0.30000    0.92308
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
台新MSCI中國基金                                                   20.47000   20.29000   0.18000    0.88714
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22750   14.22730   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45360   10.45300   0.00060    0.00574
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55110   10.55290  -0.00180   -0.01706
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.20020   10.19900   0.00120    0.01177
台新中國通基金                                                     47.41000   46.83000   0.58000    1.23852
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56140    0.56230  -0.00090   -0.16006
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.42800   17.45200  -0.02400   -0.13752
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31840    0.31490   0.00350    1.11146
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
台新主流基金                                                       25.30000   25.08000   0.22000    0.87719
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.58000   23.36000   0.22000    0.94178
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.76280    0.75580   0.00700    0.92617
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.69000   16.54000   0.15000    0.90689
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53910    0.53420   0.00490    0.91726
台新台灣中小基金                                                   36.19000   36.07000   0.12000    0.33269
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.61630   10.66770  -0.05140   -0.48183
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.84400    9.88910  -0.04510   -0.45606
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.38770   11.43990  -0.05220   -0.45630
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.16930   10.16640   0.00290    0.02853
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.38760   11.38440   0.00320    0.02811
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.65050    8.64040   0.01010    0.11689
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28340    0.28310   0.00030    0.10597
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70310   12.68820   0.01490    0.11743
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41110    0.41070   0.00040    0.09739
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.07000   40.08000  -0.01000   -0.02495
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.80000   40.91000  -0.11000   -0.26888
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13290   11.13280   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.14750   33.03680   0.11070    0.33508
台新智慧生活基金-美元                                              10.97090   10.93910   0.03180    0.29070
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.37650    8.36580   0.01070    0.12790
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.63270    8.61940   0.01330    0.15430
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.51330    9.50110   0.01220    0.12841
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.81470    9.79960   0.01510    0.15409
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.74190   11.74430  -0.00240   -0.02044
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37200    0.37210  -0.00010   -0.02687
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.32600    8.32770  -0.00170   -0.02041
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27840    0.27850  -0.00010   -0.03591
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.71000    5.71000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.30000   22.29000   0.01000    0.04486
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.27680   10.26620   0.01060    0.10325
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.05820   10.04980   0.00840    0.08358
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.15370   10.14400   0.00970    0.09562
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.27670   10.26610   0.01060    0.10325
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.05800   10.04960   0.00840    0.08359
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.15370   10.14400   0.00970    0.09562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.04000   42.15940  -0.11940   -0.28321
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.66950   41.81300  -0.14350   -0.34319
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99690   40.02610  -0.02920   -0.07295
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36890   11.36820   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20120   10.20090   0.00030    0.00294
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21840    9.21950  -0.00110   -0.01193
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86270   10.86400  -0.00130   -0.01197
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82870    7.83000  -0.00130   -0.01660
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29580    9.29730  -0.00150   -0.01613
永豐中小基金                                                       54.17000   53.98000   0.19000    0.35198
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78650    1.78650   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49920    2.49920   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18940    8.18970  -0.00030   -0.00366
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11500   11.11550  -0.00050   -0.00450
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.76000    4.73000   0.03000    0.63425
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.55000   21.41000   0.14000    0.65390
永豐主流品牌基金                                                   19.98000   19.99000  -0.01000   -0.05003
永豐永豐基金                                                       33.91000   33.88000   0.03000    0.08855
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22020    9.22420  -0.00400   -0.04336
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74360    9.74770  -0.00410   -0.04206
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12000    9.12190  -0.00190   -0.02083
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64000    9.64210  -0.00210   -0.02178
永豐亞洲民生消費基金                                               12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
永豐南非幣2021保本基金                                             14.18330   14.19390  -0.01060   -0.07468
永豐高科技基金                                                     24.31000   24.10000   0.21000    0.87137
永豐貨幣市場基金                                                   13.94330   13.94310   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11090    2.11050   0.00040    0.01895
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61590    2.61530   0.00060    0.02294
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79250    7.79110   0.00140    0.01797
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95880   10.95670   0.00210    0.01917
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21230    7.20610   0.00620    0.08604
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.60640   11.59650   0.00990    0.08537
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.22000    8.19000   0.03000    0.36630
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.95000   18.88000   0.07000    0.37076
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.36000   55.42000  -0.06000   -0.10826
永豐領航科技基金                                                   39.27000   38.95000   0.32000    0.82157
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.29000   12.32000  -0.03000   -0.24351
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.32000   10.20000   0.12000    1.17647
永豐趨勢平衡基金                                                   41.93000   41.94000  -0.01000   -0.02384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89780   11.89700   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75620    9.75660  -0.00040   -0.00410
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40700   10.40750  -0.00050   -0.00480
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81860    9.81780   0.00080    0.00815
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30180   10.30090   0.00090    0.00874
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81290    9.81330  -0.00040   -0.00408
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59380   10.59430  -0.00050   -0.00472
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.83050    9.82960   0.00090    0.00916
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39240   10.39150   0.00090    0.00866
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.73000   19.70000   0.03000    0.15228
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05920   10.05840   0.00080    0.00795
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05920   10.05840   0.00080    0.00795
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00720   10.00720   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00720   10.00720   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.14760   10.14300   0.00460    0.04535
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.14740   10.14280   0.00460    0.04535
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06130   10.06060   0.00070    0.00696
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06130   10.06060   0.00070    0.00696
兆豐國際生命科學基金                                               15.49000   15.47000   0.02000    0.12928
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.49620   10.46440   0.03180    0.30389
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.73310   10.70230   0.03080    0.28779
兆豐國際全球基金                                                   31.62000   31.48000   0.14000    0.44473
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49470   10.49400   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22160   10.22370  -0.00210   -0.02054
兆豐國際國民基金                                                   23.55000   23.31000   0.24000    1.02960
兆豐國際第一基金                                                   13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.75350   10.74980   0.00370    0.03442
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20780    8.20500   0.00280    0.03413
兆豐國際萬全基金                                                   20.91000   20.95000  -0.04000   -0.19093
兆豐國際電子基金                                                   27.02000   26.98000   0.04000    0.14826
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.41000   22.48000  -0.07000   -0.31139
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.04000   35.91000   0.13000    0.36202
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55920   12.55910   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.14000   10.02000   0.12000    1.19760
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.11000    9.99000   0.12000    1.20120
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.99890   10.00010  -0.00120   -0.01200
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.99170    9.99490  -0.00320   -0.03202
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.00420   10.00270   0.00150    0.01500
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.99970   10.00080  -0.00110   -0.01100
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98020    9.98010   0.00010    0.00100
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.99890   10.00010  -0.00120   -0.01200
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.99170    9.99490  -0.00320   -0.03202
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00420   10.00270   0.00150    0.01500
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.99970   10.00080  -0.00110   -0.01100
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98020    9.98010   0.00010    0.00100
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.88600   10.87600   0.01000    0.09195
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.62480   10.61510   0.00970    0.09138
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.87490   10.86440   0.01050    0.09665
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.56610   10.55640   0.00970    0.09189
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71990   10.71020   0.00970    0.09057
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.67310   10.66290   0.01020    0.09566
合庫台灣基金                                                       12.04000   11.91000   0.13000    1.09152
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72810   11.71210   0.01600    0.13661
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71820   12.70230   0.01590    0.12517
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.34470   11.33060   0.01410    0.12444
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.11580   12.09780   0.01800    0.14879
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15500    8.14390   0.01110    0.13630
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.43910    9.42730   0.01180    0.12517
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14610    9.13480   0.01130    0.12370
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.84850    8.83560   0.01290    0.14600
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.29830    9.28680   0.01150    0.12383
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
合庫全球新興市場基金                                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
合庫貨幣市場基金                                                   10.17540   10.17520   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.98650    9.97700   0.00950    0.09522
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.30890   10.30060   0.00830    0.08058
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.58580   10.57610   0.00970    0.09172
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12940   12.11970   0.00970    0.08003
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.38180   15.36940   0.01240    0.08068
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.77260    8.76460   0.00800    0.09128
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.59450    9.58680   0.00770    0.08032
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.95040    7.94310   0.00730    0.09190
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72750    8.72050   0.00700    0.08027
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.63700   10.62770   0.00930    0.08751
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22380   11.22310   0.00070    0.00624
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09110   10.09340  -0.00230   -0.02279
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05190   10.05170   0.00020    0.00199
安聯中國東協基金                                                   15.82000   15.80000   0.02000    0.12658
安聯中國策略基金-美元                                              12.32000   12.29000   0.03000    0.24410
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.14000   16.10000   0.04000    0.24845
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.14000   15.14000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                   31.66000   31.53000   0.13000    0.41231
安聯台灣科技基金                                                   53.68000   53.03000   0.65000    1.22572
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55040   12.55020   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   36.00000   35.62000   0.38000    1.06682
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.78270   10.77820   0.00450    0.04175
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.89700   15.89060   0.00640    0.04028
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.90360    9.89960   0.00400    0.04041
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.24430   13.23970   0.00460    0.03474
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.83320   10.82980   0.00340    0.03139
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.90190   12.89760   0.00430    0.03334
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60390    9.60040   0.00350    0.03646
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54110    9.53770   0.00340    0.03565
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.08030    9.07730   0.00300    0.03305
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23640   10.23230   0.00410    0.04007
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.28150   10.27820   0.00330    0.03211
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.51100   12.50160   0.00940    0.07519
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.36040   11.35150   0.00890    0.07840
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97000   10.96130   0.00870    0.07937
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64820    8.64170   0.00650    0.07522
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.51550    8.50880   0.00670    0.07874
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19660    8.19010   0.00650    0.07936
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.27290   10.26540   0.00750    0.07306
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.18790   10.17980   0.00810    0.07957
安聯全球人口趨勢基金                                               12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.85000   33.76000   0.09000    0.26659
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.16000    8.11000   0.05000    0.61652
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47720   12.47860  -0.00140   -0.01122
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56280   10.56400  -0.00120   -0.01136
安聯全球新興市場基金                                               17.56000   17.57000  -0.01000   -0.05692
安聯全球農金趨勢基金                                                9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安聯亞洲動態策略基金                                               22.71000   22.67000   0.04000    0.17644
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08240   10.07540   0.00700    0.06948
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08990   10.08290   0.00700    0.06942
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.08150   10.07450   0.00700    0.06948
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09240   10.08540   0.00700    0.06941
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08540   10.07840   0.00700    0.06946
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04010   10.03370   0.00640    0.06379
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04010   10.03370   0.00640    0.06379
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04010   10.03370   0.00640    0.06379
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57120   10.57150  -0.00030   -0.00284
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10500   10.10530  -0.00030   -0.00297
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.75360   90.71160   0.04200    0.04630
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.39730   13.39180   0.00550    0.04107
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.62280   68.58850   0.03430    0.05001
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00060    9.99650   0.00410    0.04101
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74440    2.74450  -0.00010   -0.00364
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95850   10.95940  -0.00090   -0.00821
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28180    2.28140   0.00040    0.01753
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85520    8.85590  -0.00070   -0.00790
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.52370   10.51760   0.00610    0.05800
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46020   10.45570   0.00450    0.04304
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.82850   10.82400   0.00450    0.04157
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42130   10.41700   0.00430    0.04128
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45920   10.45530   0.00390    0.03730
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42200   10.41600   0.00600    0.05760
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33130   10.32690   0.00440    0.04261
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.62050   10.61560   0.00490    0.04616
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.31790   10.31370   0.00420    0.04072
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36870   10.36520   0.00350    0.03377
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29210   10.29030   0.00180    0.01749
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37890   10.37730   0.00160    0.01542
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28460   10.28290   0.00170    0.01653
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23120   10.23030   0.00090    0.00880
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30080   10.29900   0.00180    0.01748
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33020   10.32850   0.00170    0.01646
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28450   10.28280   0.00170    0.01653
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23090   10.22980   0.00110    0.01075
宏利台灣動力基金A類型                                              31.61000   31.40000   0.21000    0.66879
宏利台灣動力基金I類型                                              31.61000   31.40000   0.21000    0.66879
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.13850   10.11180   0.02670    0.26405
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.02290    9.99490   0.02800    0.28014
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65980    7.63960   0.02020    0.26441
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.63790    7.61710   0.02080    0.27307
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
宏利全球債券組合基金                                               13.78810   13.77870   0.00940    0.06822
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99770    2.99810  -0.00040   -0.01334
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45460   12.45650  -0.00190   -0.01525
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96330    8.96450  -0.00120   -0.01339
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55330    2.55280   0.00050    0.01959
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53170   11.53140   0.00030    0.00260
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.47510    3.46090   0.01420    0.41030
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55800    0.55570   0.00230    0.41389
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.73000   15.67000   0.06000    0.38290
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.32460   12.30530   0.01930    0.15684
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91210   10.89530   0.01680    0.15419
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47220   10.45610   0.01610    0.15398
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75970    8.74610   0.01360    0.15550
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.40010    8.38720   0.01290    0.15381
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.26030    8.24770   0.01260    0.15277
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41410    8.40090   0.01320    0.15713
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.57000   10.47000   0.10000    0.95511
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.45000   10.35000   0.10000    0.96618
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.04040    3.03680   0.00360    0.11855
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44060    0.44010   0.00050    0.11361
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.25720   13.24160   0.01560    0.11781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00370    1.00260   0.00110    0.10971
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.61800    7.60910   0.00890    0.11697
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11600    2.11360   0.00240    0.11355
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30570    0.30530   0.00040    0.13102
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.27830    9.26750   0.01080    0.11654
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33720    0.33680   0.00040    0.11876
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69020   13.69000   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.53000   0.02000    0.79051
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.68000   26.62000   0.06000    0.22539
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.68000   26.62000   0.06000    0.22539
宏利澳幣保本基金                                                   12.67350   12.67080   0.00270    0.02131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.25000   12.23000   0.02000    0.16353
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.44980   10.45950  -0.00970   -0.09274
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.67130    9.68150  -0.01020   -0.10536
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.17480    9.18210  -0.00730   -0.07950
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56110   11.57040  -0.00930   -0.08038
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
貝萊德新台幣基金                                                   12.97240   12.97220   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.92000   27.99000  -0.07000   -0.25009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49240   11.49210   0.00030    0.00261
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15530   10.15630  -0.00100   -0.00985
保德信大中華基金-人民幣                                            10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
保德信大中華基金-美元                                              10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
保德信大中華基金-新台幣                                            30.20000   30.09000   0.11000    0.36557
保德信中小型股基金                                                 49.54000   48.98000   0.56000    1.14332
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.64000    8.55000   0.09000    1.05263
保德信中國中小基金-美元                                             8.31000    8.24000   0.07000    0.84951
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.09000    8.01000   0.08000    0.99875
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.91030    9.91050  -0.00020   -0.00202
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98870    9.98810   0.00060    0.00601
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02860   10.02880  -0.00020   -0.00199
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.12390   11.12410  -0.00020   -0.00180
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
保德信中國品牌基金-美元                                            10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.74000   28.57000   0.17000    0.59503
保德信全球消費商機基金                                             19.70000   19.62000   0.08000    0.40775
保德信全球基礎建設基金                                             13.86000   13.91000  -0.05000   -0.35945
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.44000   0.05000    0.67204
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.44000   33.43000   0.01000    0.02991
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.54340   10.56060  -0.01720   -0.16287
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.97360   10.99150  -0.01790   -0.16285
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.60320   10.61780  -0.01460   -0.13750
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.03380   11.04900  -0.01520   -0.13757
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69040    9.67050   0.01990    0.20578
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.86280   10.84040   0.02240    0.20663
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27610    9.25460   0.02150    0.23232
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38090   10.35680   0.02410    0.23270
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20440    8.20230   0.00210    0.02560
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31660   11.31370   0.00290    0.02563
保德信亞太基金                                                     20.89000   20.82000   0.07000    0.33622
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74530    8.74040   0.00490    0.05606
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.12320   12.11630   0.00690    0.05695
保德信店頭市場基金                                                 35.79000   35.44000   0.35000    0.98758
保德信拉丁美洲基金                                                  7.63000    7.70000  -0.07000   -0.90909
保德信金平衡基金                                                   30.79000   30.77000   0.02000    0.06500
保德信金滿意基金                                                   43.31000   43.25000   0.06000    0.13873
保德信科技島基金                                                   27.48000   27.27000   0.21000    0.77008
保德信高成長基金                                                   97.78000   97.05000   0.73000    0.75219
保德信貨幣市場基金                                                 15.84290   15.84260   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.77960   10.73380   0.04580    0.42669
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.04830   10.99850   0.04980    0.45279
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08900   11.06820   0.02080    0.18793
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.64180   10.61920   0.02260    0.21282
保德信新世紀基金                                                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.23860    8.23080   0.00780    0.09477
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.40110   10.39200   0.00910    0.08757
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.73460   11.72360   0.01100    0.09383
保德信新興趨勢組合基金                                             11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
保德信瑞騰基金                                                     15.65150   15.65130   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.00040    9.99870   0.00170    0.01700
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.57650   10.57480   0.00170    0.01608
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94740    9.94630   0.00110    0.01106
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.25640   10.25450   0.00190    0.01853
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01620   10.01280   0.00340    0.03396
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.54440   10.54140   0.00300    0.02846
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95650    9.95350   0.00300    0.03014
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34060   10.33770   0.00290    0.02805
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.63050   10.62740   0.00310    0.02917
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37750   10.37530   0.00220    0.02120
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77760   10.77510   0.00250    0.02320
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.32980   10.32370   0.00610    0.05909
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66780   10.66540   0.00240    0.02250
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20700   10.20470   0.00230    0.02254
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76950   10.76690   0.00260    0.02415
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.12170   10.11950   0.00220    0.02174
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.53050   10.52840   0.00210    0.01995
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.93240    9.91970   0.01270    0.12803
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.93240    9.91950   0.01290    0.13005
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.08010   10.06870   0.01140    0.11322
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.91390    9.90070   0.01320    0.13332
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.91390    9.90080   0.01310    0.13231
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.02240    9.99410   0.02830    0.28317
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46810   10.46510   0.00300    0.02867
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21990   10.21730   0.00260    0.02545
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39540   10.39120   0.00420    0.04042
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77900   10.77440   0.00460    0.04269
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51470   10.51040   0.00430    0.04091
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18430   11.18010   0.00420    0.03757
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40720   10.40330   0.00390    0.03749
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71930   10.71520   0.00410    0.03826
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.55380   10.54880   0.00500    0.04740
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.61110   10.60490   0.00620    0.05846
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.65460   10.64570   0.00890    0.08360
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41390   10.40640   0.00750    0.07207
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44370   10.43620   0.00750    0.07187
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.49230   10.48660   0.00570    0.05436
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.67510   10.66880   0.00630    0.05905
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.26420   10.25710   0.00710    0.06922
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.36220   10.35510   0.00710    0.06857
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97370    1.97400  -0.00030   -0.01520
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83130    2.83180  -0.00050   -0.01766
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29570    0.29580  -0.00010   -0.03381
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46010    0.46030  -0.00020   -0.04345
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40480    8.40820  -0.00340   -0.04044
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30170   12.30870  -0.00700   -0.05687
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71690    9.71790  -0.00100   -0.01029
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35920   12.36040  -0.00120   -0.00971
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75730    8.75980  -0.00250   -0.02854
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19130   11.19450  -0.00320   -0.02859
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94990   10.94570   0.00420    0.03837
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.76170   10.75800   0.00370    0.03439
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.74000   19.69000   0.05000    0.25394
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4570.04000 4556.26000  13.78000    0.30244
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31120   10.31200  -0.00080   -0.00776
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21670   11.21810  -0.00140   -0.01248
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21590   10.21800  -0.00210   -0.02055
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95310    9.95300   0.00010    0.00100
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58150   10.58140   0.00010    0.00095
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96610    9.96600   0.00010    0.00100
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34240   10.34320  -0.00080   -0.00773
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.54600   10.54300   0.00300    0.02845
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19750    6.19610   0.00140    0.02259
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.35820   11.35580   0.00240    0.02113
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68850   10.65790   0.03060    0.28711
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.69570   11.66440   0.03130    0.26834
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.90780   10.87860   0.02920    0.26842
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.21200    9.18560   0.02640    0.28741
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.53590    9.51030   0.02560    0.26918
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.41190    9.38670   0.02520    0.26846
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.57750   10.54710   0.03040    0.28823
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.04940   11.01980   0.02960    0.26861
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.03200   11.00250   0.02950    0.26812
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.39000    7.38000   0.01000    0.13550
柏瑞巨人基金                                                       13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70110   13.70100   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.90000   16.93000  -0.03000   -0.17720
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.37610   14.35230   0.02380    0.16583
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.71630   12.69650   0.01980    0.15595
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.31290   13.29270   0.02020    0.15196
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.65610    8.64180   0.01430    0.16547
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.82900    6.81770   0.01130    0.16575
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74880    8.73510   0.01370    0.15684
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51050    8.50340   0.00710    0.08350
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84630   10.82980   0.01650    0.15236
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.45570    8.43850   0.01720    0.20383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.90500   12.88490   0.02010    0.15600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.45240   12.43180   0.02060    0.16570
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14960   13.13870   0.01090    0.08296
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11910   12.10070   0.01840    0.15206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.04950    9.03460   0.01490    0.16492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77890    9.76370   0.01520    0.15568
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72510    9.71700   0.00810    0.08336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64300    9.62840   0.01460    0.15163
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49040    9.47110   0.01930    0.20378
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.78050   10.76380   0.01670    0.15515
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.70630   10.69080   0.01550    0.14498
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.54570   10.53080   0.01490    0.14149
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.58840   10.56770   0.02070    0.19588
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.94460    9.92920   0.01540    0.15510
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.64890    9.63500   0.01390    0.14427
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.61420   10.61560  -0.00140   -0.01319
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.71150    9.69790   0.01360    0.14024
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.75740    9.73830   0.01910    0.19613
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.76030   10.74360   0.01670    0.15544
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.70660   10.69120   0.01540    0.14404
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.54600   10.53120   0.01480    0.14053
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.58950   10.56870   0.02080    0.19681
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.94440    9.92900   0.01540    0.15510
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.64910    9.63520   0.01390    0.14426
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.79450   10.79580  -0.00130   -0.01204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.71170    9.69800   0.01370    0.14127
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.75800    9.73890   0.01910    0.19612
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34910   11.34790   0.00120    0.01057
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.74790   12.74750   0.00040    0.00314
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05510   12.05510   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04000    9.03910   0.00090    0.00996
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73020    9.72990   0.00030    0.00308
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66310    9.66320  -0.00010   -0.00103
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04360   11.04250   0.00110    0.00996
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.87040   11.87000   0.00040    0.00337
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.64610   11.64610   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04030    9.03940   0.00090    0.00996
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73080    9.73050   0.00030    0.00308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.66360    9.66360   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.71000   14.69000   0.02000    0.13615
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.46000   13.38000   0.08000    0.59791
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.82000   13.73000   0.09000    0.65550
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08550   12.09280  -0.00730   -0.06037
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.29370   10.30130  -0.00760   -0.07378
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69810    7.70270  -0.00460   -0.05972
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.20250   10.21010  -0.00760   -0.07444
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.32090   12.31490   0.00600    0.04872
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03170   12.02730   0.00440    0.03658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03460   11.03080   0.00380    0.03445
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59850    8.59430   0.00420    0.04887
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66070    9.65710   0.00360    0.03728
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71880    9.71540   0.00340    0.03500
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57410   11.56980   0.00430    0.03717
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81950   10.81420   0.00530    0.04901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01610   11.01230   0.00380    0.03451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00550   10.00180   0.00370    0.03699
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.29050    9.28590   0.00460    0.04954
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14270    9.14680  -0.00410   -0.04482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74530    9.74190   0.00340    0.03490
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.86660   12.85010   0.01650    0.12840
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34080   12.32670   0.01410    0.11439
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.68100   11.66790   0.01310    0.11227
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.22400    7.21480   0.00920    0.12752
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.98380    8.97360   0.01020    0.11367
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.67900    9.66810   0.01090    0.11274
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.06050   11.04640   0.01410    0.12764
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.69930   11.68620   0.01310    0.11210
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73000    9.71890   0.01110    0.11421
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.21770    9.20590   0.01180    0.12818
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.88580    9.87480   0.01100    0.11139
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06290   12.06180   0.00110    0.00912
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82830   12.82800   0.00030    0.00234
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.70240   11.70250  -0.00010   -0.00085
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40000    9.39910   0.00090    0.00958
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02460   10.02440   0.00020    0.00200
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02790   10.02800  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.09130   12.09110   0.00020    0.00165
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76250   10.76150   0.00100    0.00929
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.15020   11.15030  -0.00010   -0.00090
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98000    9.97910   0.00090    0.00902
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56570    9.56480   0.00090    0.00941
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26480   10.26470   0.00010    0.00097
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76910    9.76920  -0.00010   -0.00102
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.34000   19.34000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.23000   18.20000   0.03000    0.16484
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43090   13.41910   0.01180    0.08793
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.53150   10.51520   0.01630    0.15501
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.57970   11.56270   0.01700    0.14702
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42040   12.42140  -0.00100   -0.00805
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.08300   11.06710   0.01590    0.14367
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.15370    9.13950   0.01420    0.15537
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.70580   0.01420    0.14630
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51260    9.51340  -0.00080   -0.00841
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.67790    9.66410   0.01380    0.14280
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.29030    9.27590   0.01440    0.15524
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.51810    9.50420   0.01390    0.14625
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38500   11.38590  -0.00090   -0.00790
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61960    9.60580   0.01380    0.14366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.08320   43.19290  -0.10970   -0.25398
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.19000   11.28000  -0.09000   -0.79787
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.80000   33.27000   0.53000    1.59303
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80640   11.80570   0.00070    0.00593
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70990    1.71020  -0.00030   -0.01754
國泰大中華基金                                                     20.61000   20.47000   0.14000    0.68393
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49360    0.49130   0.00230    0.46815
國泰小龍基金-新台幣                                                15.34000   15.27000   0.07000    0.45842
國泰中小成長基金-美元I                                              1.42640    1.41450   0.01190    0.84129
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.33000   43.96000   0.37000    0.84167
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.34250    4.29740   0.04510    1.04947
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68900    0.68200   0.00700    1.02639
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73710    0.72950   0.00760    1.04181
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.61000   19.41000   0.20000    1.03040
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.36130   42.38060  -0.01930   -0.04554
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29910    2.29930  -0.00020   -0.00870
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32940    0.32950  -0.00010   -0.03035
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12930   10.12930   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14950    8.14950   0.00000    0.00000
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33060    2.31550   0.01510    0.65213
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33620    0.33410   0.00210    0.62855
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.48350   10.41510   0.06840    0.65674
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34270    0.34270   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47970   10.47460   0.00510    0.04869
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.18610    4.14780   0.03830    0.92338
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60280    0.59740   0.00540    0.90392
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.90000   18.72000   0.18000    0.96154
國泰中港台基金-人民幣                                               3.11710    3.07290   0.04420    1.43838
國泰中港台基金-美元                                                 0.45440    0.44810   0.00630    1.40594
國泰中港台基金-新台幣                                              14.08000   13.88000   0.20000    1.44092
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10130   10.10420  -0.00290   -0.02870
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.23120   10.22190   0.00930    0.09098
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29160   10.27960   0.01200    0.11674
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.92000   26.82000   0.10000    0.37286
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.27000   12.33000  -0.06000   -0.48662
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.07000   32.79000   0.28000    0.85392
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35390    0.35350   0.00040    0.11315
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33380    0.33340   0.00040    0.11998
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33460    0.33420   0.00040    0.11969
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01250   10.99620   0.01630    0.14823
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.39270   10.37730   0.01540    0.14840
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.42780   10.41240   0.01540    0.14790
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46130   12.46110   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42430    0.42370   0.00060    0.14161
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37530    0.37470   0.00060    0.16013
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45290    0.45220   0.00070    0.15480
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54760    0.54450   0.00310    0.56933
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.55180    2.53290   0.01890    0.74618
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37090    0.36830   0.00260    0.70595
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53220    0.52610   0.00610    1.15948
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48760    0.48950  -0.00190   -0.38815
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.26000   14.31000  -0.05000   -0.34941
國泰全球資源基金-美元                                               0.16750    0.16670   0.00080    0.47990
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.26000   0.03000    0.57034
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62130    0.62020   0.00110    0.17736
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.32000   19.28000   0.04000    0.20747
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.82000   18.78000   0.04000    0.21299
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88700    0.88170   0.00530    0.60111
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.03000   20.89000   0.14000    0.67018
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.54000   22.55000  -0.01000   -0.04435
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54380    2.54340   0.00040    0.01573
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37070    0.37070   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31850    0.31850   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.47870   11.47660   0.00210    0.01830
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.86060    9.85870   0.00190    0.01927
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52840    0.52620   0.00220    0.41809
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39920    0.39990  -0.00070   -0.17504
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
國泰科技生化基金                                                   34.69000   34.40000   0.29000    0.84302
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          30.13000   29.94000   0.19000    0.63460
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.11000   12.17000  -0.06000   -0.49302
國泰美國費城半導體基金                                             15.38000   15.20000   0.18000    1.18421
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.46330   43.74910  -0.28580   -0.65327
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.48510   17.36710   0.11800    0.67945
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.68090   22.99290  -0.31200   -1.35694
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.21000   44.28850  -0.07850   -0.17725
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.93910   44.91570   0.02340    0.05210
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.95560   42.93910   0.01650    0.03843
國泰紐幣2021保本基金                                               12.81300   12.80830   0.00470    0.03669
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.18130   13.17630   0.00500    0.03795
國泰紐幣保本基金                                                   12.75490   12.75170   0.00320    0.02509
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.82000   23.65000   0.17000    0.71882
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.82000   23.65000   0.17000    0.71882
國泰富時中國A50基金                                                22.14000   21.98000   0.16000    0.72793
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.45020   46.56170  -0.11150   -0.23947
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34660    0.34670  -0.00010   -0.02884
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50470    0.50260   0.00210    0.41783
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.35400   42.35980  -0.00580   -0.01369
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.24000   21.03000   0.21000    0.99857
國泰新興市場基金-美元                                               0.39670    0.39530   0.00140    0.35416
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44580    2.44560   0.00020    0.00818
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50830    1.50820   0.00010    0.00663
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.36640   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.22820   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35690    0.35700  -0.00010   -0.02801
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09560   11.09620  -0.00060   -0.00541
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71380    6.71420  -0.00040   -0.00596
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.12820   44.34390  -0.21570   -0.48643
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.78230   44.91030  -0.12800   -0.28501
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.64750   42.68840  -0.04090   -0.09581
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.33000   38.33000   0.00000    0.00000
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.16000   24.05000   0.11000    0.45738
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35430    0.35440  -0.00010   -0.02822
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.92010   39.94920  -0.02910   -0.07284
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.81000   22.62000   0.19000    0.83996
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.26000   20.19000   0.07000    0.34671
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.24000   18.32000  -0.08000   -0.43668
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41600    0.41580   0.00020    0.04810
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.54750   12.53960   0.00790    0.06300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55920   10.55910   0.00010    0.00095
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45000   10.44840   0.00160    0.01531
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58820   10.58520   0.00300    0.02834
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24120   10.24140  -0.00020   -0.00195
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16780   10.16760   0.00020    0.00197
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23400   10.23110   0.00290    0.02834
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96750    9.96440   0.00310    0.03111
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.79140    9.78390   0.00750    0.07666
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92790    9.92380   0.00410    0.04131
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.76490    9.75840   0.00650    0.06661
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96740    9.96430   0.00310    0.03111
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78670    9.77920   0.00750    0.07669
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92780    9.92370   0.00410    0.04132
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.76480    9.75830   0.00650    0.06661
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44200   11.44130   0.00070    0.00612
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10940   10.10850   0.00090    0.00890
第一金大中華基金                                                   26.66000   26.72000  -0.06000   -0.22455
第一金小型精選基金                                                 33.51000   33.42000   0.09000    0.26930
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
第一金中國世紀基金-美元                                             8.39270    8.36570   0.02700    0.32275
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.39290    8.36600   0.02690    0.32154
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77130    9.76940   0.00190    0.01945
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36970    8.36750   0.00220    0.02629
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30870   11.30650   0.00220    0.01946
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85710    9.85450   0.00260    0.02638
第一金中概平衡基金                                                 27.62000   27.58000   0.04000    0.14503
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32600   15.32580   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.69400  178.69100   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.13970   16.10100   0.03870    0.24036
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.13890   16.10040   0.03850    0.23912
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.62000   15.58000   0.04000    0.25674
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.11520   11.09630   0.01890    0.17033
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.11330   11.09460   0.01870    0.16855
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.09610   10.09190   0.00420    0.04162
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.09610   10.09180   0.00430    0.04261
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.63380   13.49320   0.14060    1.04201
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.65220   13.51150   0.14070    1.04134
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.97000   12.83000   0.14000    1.09119
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.00000   12.86000   0.14000    1.08865
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89130    9.87210   0.01920    0.19449
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88710    9.86790   0.01920    0.19457
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52120    9.50140   0.01980    0.20839
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54550    9.52570   0.01980    0.20786
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.77130   10.75020   0.02110    0.19628
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.40310   10.38150   0.02160    0.20806
第一金全球大趨勢基金                                               25.80000   25.71000   0.09000    0.35006
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.42220    9.39030   0.03190    0.33971
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.50450    6.48250   0.02200    0.33938
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.09080   10.10740  -0.01660   -0.16424
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.09110   10.10780  -0.01670   -0.16522
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.96780   10.98590  -0.01810   -0.16476
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.96960   10.98770  -0.01810   -0.16473
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58100    8.56870   0.01230    0.14355
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52170   10.50660   0.01510    0.14372
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28640    9.28180   0.00460    0.04956
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28480    9.28020   0.00460    0.04957
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73230    7.72880   0.00350    0.04529
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72650    7.72290   0.00360    0.04661
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50700    8.50200   0.00500    0.05881
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50770    8.50270   0.00500    0.05880
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59140   11.58570   0.00570    0.04920
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59210   11.58640   0.00570    0.04920
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25210   10.24740   0.00470    0.04587
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25300   10.24830   0.00470    0.04586
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03870   15.03000   0.00870    0.05788
第一金亞洲科技基金                                                 18.36000   18.28000   0.08000    0.43764
第一金亞洲新興市場基金                                             13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
第一金店頭市場基金                                                  8.34000    8.30000   0.04000    0.48193
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.99090    9.98490   0.00600    0.06009
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.99100    9.98490   0.00610    0.06109
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.98780    9.97910   0.00870    0.08718
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.98770    9.97910   0.00860    0.08618
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.99100    9.98490   0.00610    0.06109
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.99510    9.98890   0.00620    0.06207
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.99100    9.98490   0.00610    0.06109
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.98770    9.97910   0.00860    0.08618
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.99190    9.98310   0.00880    0.08815
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.98770    9.97910   0.00860    0.08618
第一金創新趨勢基金                                                 22.05000   22.08000  -0.03000   -0.13587
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.57540   42.59400  -0.01860   -0.04367
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.57250   42.65680  -0.08430   -0.19762
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.07200   42.33600  -0.26400   -0.62358
第一金電子基金                                                     34.05000   34.06000  -0.01000   -0.02936
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.14000   19.25000  -0.11000   -0.57143
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統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.65000   20.40000   0.25000    1.22549
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.03000    7.94000   0.09000    1.13350
統一大中華中小基金(美元)                                            7.34000    7.26000   0.08000    1.10193
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               35.16000   34.97000   0.19000    0.54332
統一大滿貫基金-I類型                                               35.16000   34.97000   0.19000    0.54332
統一大龍印基金                                                     14.70000   14.63000   0.07000    0.47847
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.32000    9.18000   0.14000    1.52505
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.53000    8.40000   0.13000    1.54762
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.76000    9.62000   0.14000    1.45530
統一中小基金                                                       24.55000   24.31000   0.24000    0.98725
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.85250    9.84900   0.00350    0.03554
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16220    9.16090   0.00130    0.01419
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90740    8.90450   0.00290    0.03257
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34090   12.33650   0.00440    0.03567
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42920   11.42770   0.00150    0.01313
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07070   11.06700   0.00370    0.03343
統一台灣動力基金                                                   18.62000   18.43000   0.19000    1.03093
統一全天候基金-A類型                                              111.77000  110.89000   0.88000    0.79358
統一全天候基金-I類型                                              112.40000  111.51000   0.89000    0.79813
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.32850    8.32320   0.00530    0.06368
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03730    8.03400   0.00330    0.04108
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.08050    8.07510   0.00540    0.06687
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.97860    8.97290   0.00570    0.06352
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.67280    8.66920   0.00360    0.04153
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.71190    8.70600   0.00590    0.06777
統一全球債券組合基金                                               12.43710   12.42950   0.00760    0.06114
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.01000   16.00000   0.01000    0.06250
統一全球新科技基金(美元)                                           15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.55000   14.53000   0.02000    0.13765
統一亞太基金                                                       25.12000   25.07000   0.05000    0.19944
統一亞洲大金磚基金                                                 12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
統一奔騰基金                                                       60.16000   59.46000   0.70000    1.17726
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73710   16.73690   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
統一強漢基金(美元)                                                  9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
統一強漢基金(新台幣)                                               26.22000   26.13000   0.09000    0.34443
統一統信基金                                                       30.93000   30.66000   0.27000    0.88063
統一黑馬基金                                                       60.74000   60.03000   0.71000    1.18274
統一新亞洲科技能源基金                                             16.38000   16.32000   0.06000    0.36765
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.11190    8.10650   0.00540    0.06661
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.79230   10.78510   0.00720    0.06676
統一經建基金                                                       47.33000   47.00000   0.33000    0.70213
統一龍馬基金                                                       69.47000   68.85000   0.62000    0.90051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.46000   20.14000   0.32000    1.58888
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.90000   47.25000   0.65000    1.37566
野村中國機會基金                                                   14.44000   14.39000   0.05000    0.34746
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38820   10.38890  -0.00070   -0.00674
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37290   10.36960   0.00330    0.03182
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.41300   10.40700   0.00600    0.05765
野村巴西基金                                                        7.17000    7.24000  -0.07000   -0.96685
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.46000   11.39000   0.07000    0.61457
野村台灣高股息基金                                                 25.63000   25.53000   0.10000    0.39170
野村台灣運籌基金                                                   38.00000   37.60000   0.40000    1.06383
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83280    9.83060   0.00220    0.02238
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76770    9.76630   0.00140    0.01434
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83780    9.83480   0.00300    0.03050
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45210   10.44970   0.00240    0.02297
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27590   10.27440   0.00150    0.01460
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05340   10.05030   0.00310    0.03084
野村平衡基金                                                       20.27000   20.12000   0.15000    0.74553
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.61000   14.52000   0.09000    0.61983
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
野村全球生技醫療基金                                               16.71000   16.61000   0.10000    0.60205
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.19550   10.19190   0.00360    0.03532
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.19520   10.19200   0.00320    0.03140
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10360   10.09810   0.00550    0.05447
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.43800   10.43440   0.00360    0.03450
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.40250   10.39910   0.00340    0.03270
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31400   10.30850   0.00550    0.05335
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14200   10.13670   0.00530    0.05229
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.79460   10.79100   0.00360    0.03336
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.71590   10.71240   0.00350    0.03267
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.62760   10.62200   0.00560    0.05272
野村全球品牌基金                                                   29.75000   29.74000   0.01000    0.03362
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.78000   10.70000   0.08000    0.74766
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.11000   13.01000   0.10000    0.76864
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.91000   19.75000   0.16000    0.81013
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.36000   12.27000   0.09000    0.73350
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95650   10.95270   0.00380    0.03469
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.00910   11.00320   0.00590    0.05362
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.77710   10.76940   0.00770    0.07150
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.71100    8.68660   0.02440    0.28089
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.51780    8.49390   0.02390    0.28138
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09690    8.07250   0.02440    0.30226
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.11830   11.08730   0.03100    0.27960
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.58670   10.55700   0.02970    0.28133
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.15920   10.12860   0.03060    0.30211
野村成長基金                                                       32.42000   31.99000   0.43000    1.34417
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53130    8.51270   0.01860    0.21850
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.54640    8.52780   0.01860    0.21811
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.77000    8.74900   0.02100    0.24003
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.80040    9.77900   0.02140    0.21884
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.66780    9.64670   0.02110    0.21873
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.90520    9.88140   0.02380    0.24086
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28950   10.28820   0.00130    0.01264
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19680   10.19480   0.00200    0.01962
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09970   10.09560   0.00410    0.04061
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71340    9.71200   0.00140    0.01442
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71530    9.71330   0.00200    0.02059
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.83080    9.82670   0.00410    0.04172
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14570   10.14150   0.00420    0.04141
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86130   10.86020   0.00110    0.01013
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70900   10.70680   0.00220    0.02055
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83690   10.83240   0.00450    0.04154
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.10190   10.10120   0.00070    0.00693
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.11130   10.11000   0.00130    0.01286
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.04460   10.04200   0.00260    0.02589
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54950    8.54740   0.00210    0.02457
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16550    9.16490   0.00060    0.00655
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03760    9.03700   0.00060    0.00664
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.10130   10.09800   0.00330    0.03268
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.83540   13.83200   0.00340    0.02458
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.97140   12.97060   0.00080    0.00617
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.50850   10.50780   0.00070    0.00666
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46110   10.45880   0.00230    0.02199
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44810   10.44600   0.00210    0.02010
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51020   10.50600   0.00420    0.03998
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75880   10.75640   0.00240    0.02231
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72250   10.72030   0.00220    0.02052
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70350   10.69910   0.00440    0.04112
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.68940   10.68610   0.00330    0.03088
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.64340   10.64030   0.00310    0.02913
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.77700   10.77100   0.00600    0.05571
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23750   10.21870   0.01880    0.18398
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87770    9.87810  -0.00040   -0.00405
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52320    9.50770   0.01550    0.16303
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01260    8.99630   0.01630    0.18119
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46270   11.44190   0.02080    0.18179
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37670   10.35830   0.01840    0.17764
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.51180   11.49320   0.01860    0.16183
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.93740   10.92000   0.01740    0.15934
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.70960   10.69060   0.01900    0.17773
野村泰國基金                                                       44.28000   44.36000  -0.08000   -0.18034
野村高科技基金                                                     10.82000   10.65000   0.17000    1.59624
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.65980   10.60870   0.05110    0.48168
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.28210   10.23490   0.04720    0.46117
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82400   10.77990   0.04410    0.40909
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.68080    9.63670   0.04410    0.45763
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66520    9.61910   0.04610    0.47925
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85330    9.79940   0.05390    0.55003
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.27890   12.22260   0.05630    0.46062
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.17970   14.12600   0.05370    0.38015
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.17100   11.12010   0.05090    0.45773
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.16110   11.10780   0.05330    0.47984
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.55600   11.49270   0.06330    0.55078
野村貨幣市場基金                                                   16.34150   16.34120   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38570   10.38490   0.00080    0.00770
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28890   10.29130  -0.00240   -0.02332
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41440   10.41420   0.00020    0.00192
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27760   10.27490   0.00270    0.02628
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24290   10.23840   0.00450    0.04395
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26710   10.26190   0.00520    0.05067
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68350   10.68190   0.00160    0.01498
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60930   10.60570   0.00360    0.03394
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.67000   10.66450   0.00550    0.05157
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.30350   10.26260   0.04090    0.39853
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.31680   10.27480   0.04200    0.40877
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.21030   10.16670   0.04360    0.42885
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.89430   10.85100   0.04330    0.39904
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.85740   10.81330   0.04410    0.40783
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.75130   10.70540   0.04590    0.42876
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.64280   10.62230   0.02050    0.19299
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01060    7.99540   0.01520    0.19011
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.37490   12.35140   0.02350    0.19026
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36810   10.37700  -0.00890   -0.08577
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.53510   10.53260   0.00250    0.02374
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34960   10.34520   0.00440    0.04253
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43080   10.42380   0.00700    0.06715
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37500   10.36740   0.00760    0.07331
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36850   10.37740  -0.00890   -0.08576
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.53650   10.53300   0.00350    0.03323
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34980   10.34550   0.00430    0.04156
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43470   10.42740   0.00730    0.07001
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37410   10.36650   0.00760    0.07331
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39520   10.40550  -0.01030   -0.09899
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55820   10.55750   0.00070    0.00663
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37540   10.37260   0.00280    0.02699
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45740   10.45190   0.00550    0.05262
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40170   10.39530   0.00640    0.06157
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39520   10.40540  -0.01020   -0.09803
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55800   10.55730   0.00070    0.00663
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38300   10.38020   0.00280    0.02697
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47290   10.46730   0.00560    0.05350
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40230   10.39590   0.00640    0.06156
野村精選貨幣市場基金                                               12.11540   12.11530   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.94000   11.90000   0.04000    0.33613
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.79000    7.74000   0.05000    0.64599
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
野村積極成長基金                                                   13.74000   13.56000   0.18000    1.32743
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.16000   37.77000   0.39000    1.03257
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66000   10.64780   0.01220    0.11458
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53280    8.52430   0.00850    0.09971
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86720    7.85980   0.00740    0.09415
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70900    7.70030   0.00870    0.11298
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.24200   12.22980   0.01220    0.09976
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95610   10.94580   0.01030    0.09410
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77600   10.76390   0.01210    0.11241
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.96000   11.89000   0.07000    0.58873
野村環球基金-人民幣計價                                            18.08000   17.99000   0.09000    0.50028
野村環球基金-美元計價                                              14.05000   13.98000   0.07000    0.50072
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.83000   19.73000   0.10000    0.50684
野村鴻利基金                                                       24.37000   24.18000   0.19000    0.78577
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90440   16.90430   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       20.54000   20.33000   0.21000    1.03296
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.68000   13.67000   0.01000    0.07315
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.45000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.74060   10.72910   0.01150    0.10719
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.06610   14.05110   0.01500    0.10675
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.78240   10.77720   0.00520    0.04825
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70470   10.70100   0.00370    0.03458
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56920   10.56540   0.00380    0.03597
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46440   10.46240   0.00200    0.01912
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.04090   10.03390   0.00700    0.06976
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.12610   10.12050   0.00560    0.05533
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00190    9.99430   0.00760    0.07604
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.29150   10.28600   0.00550    0.05347
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44720   10.44150   0.00570    0.05459
凱基台商天下基金                                                   13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
凱基台灣精五門基金                                                 22.04000   22.03000   0.01000    0.04539
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.31670   44.41220  -0.09550   -0.21503
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.87740   45.81390   0.06350    0.13860
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.89030   42.92900  -0.03870   -0.09015
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.69830   10.69100   0.00730    0.06828
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.52080   44.60360  -0.08280   -0.18564
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.36020   45.38670  -0.02650   -0.05839
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.80250   44.09280  -0.29030   -0.65838
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.59000   12.54000   0.05000    0.39872
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.35060   11.31630   0.03430    0.30310
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59680   11.59660   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       29.89000   29.75000   0.14000    0.47059
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.64000   23.58000   0.06000    0.25445
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.70400   22.64560   0.05840    0.25789
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.57000   17.59000  -0.02000   -0.11370
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.62920   16.66100  -0.03180   -0.19086
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.70000    7.69000   0.01000    0.13004
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.78570   40.89240  -0.10670   -0.26093
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.93480   41.01700  -0.08220   -0.20040
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.71910   40.86840  -0.14930   -0.36532
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.32250   11.25520   0.06730    0.59795
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.52410   12.47740   0.04670    0.37428
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.95000   12.90000   0.05000    0.38760
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.94720   12.88270   0.06450    0.50067
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.42890   10.37890   0.05000    0.48175
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.17520   10.12770   0.04750    0.46901
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.28540   10.23480   0.05060    0.49439
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.42880   10.37880   0.05000    0.48175
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.17520   10.12770   0.04750    0.46901
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.28540   10.23480   0.05060    0.49439
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.76000   37.21000   0.55000    1.47810
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.53000   33.32000   0.21000    0.63025
富邦上証180基金                                                    32.07000   31.80000   0.27000    0.84906
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19620    0.19530   0.00090    0.46083
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.10000    6.07000   0.03000    0.49423
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.09000    6.14000  -0.05000   -0.81433
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.13000   46.38000   0.75000    1.61708
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.20410   12.16860   0.03550    0.29173
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.27590   11.24340   0.03250    0.28906
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.91060   10.87730   0.03330    0.30614
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.35220   10.32210   0.03010    0.29161
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.48400    9.45660   0.02740    0.28974
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.18660    9.15860   0.02800    0.30572
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.83910   20.84250  -0.00340   -0.01631
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65200   11.65110   0.00090    0.00772
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72450   10.72240   0.00210    0.01959
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79560   13.79690  -0.00130   -0.00942
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01920    2.01970  -0.00050   -0.02476
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43330    9.43420  -0.00090   -0.00954
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43040    1.43070  -0.00030   -0.02097
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37800   12.37660   0.00140    0.01131
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80400    1.80390   0.00010    0.00554
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.35360   10.35240   0.00120    0.01159
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53000    1.52990   0.00010    0.00654
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.95060   10.94930   0.00130    0.01187
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88400   10.88290   0.00110    0.01011
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.17000   15.19000  -0.02000   -0.13167
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.89000   18.82000   0.07000    0.37194
富邦日本東証基金                                                   20.33000   20.24000   0.09000    0.44466
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.10000   47.20000  -0.10000   -0.21186
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.18000   47.27000  -0.09000   -0.19040
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.82000   53.81000   0.01000    0.01858
富邦台灣心基金                                                     22.61000   22.52000   0.09000    0.39964
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.40000   47.40000   0.00000    0.00000
富邦台灣科技指數基金                                               57.68000   57.57000   0.11000    0.19107
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.85870   46.92400  -0.06530   -0.13916
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.55960   41.50050   0.05910    0.14241
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31790    0.31600   0.00190    0.60127
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.55000   10.48000   0.07000    0.66794
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62270    2.62310  -0.00040   -0.01525
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35770    0.35780  -0.00010   -0.02795
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04100   11.04160  -0.00060   -0.00543
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23970    2.24010  -0.00040   -0.01786
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33710    0.33720  -0.00010   -0.02966
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36500    9.36550  -0.00050   -0.00534
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.05000   24.06000  -0.01000   -0.04156
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.44000   28.51000  -0.07000   -0.24553
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70970   15.70950   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.79000   17.61000   0.18000    1.02215
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.02110   41.05950  -0.03840   -0.09352
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.37020   43.40160  -0.03140   -0.07235
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.67390   39.68960  -0.01570   -0.03956
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.85240   39.85080   0.00160    0.00401
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.19620   41.18810   0.00810    0.01967
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.93130   45.05060  -0.11930   -0.26481
富邦長紅基金                                                       63.03000   62.78000   0.25000    0.39822
富邦科技基金                                                       25.22000   25.09000   0.13000    0.51813
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.28930   41.30440  -0.01510   -0.03656
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.76980   44.04870  -0.27890   -0.63316
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.73810   39.82540  -0.08730   -0.21921
富邦恒生國企ETF基金                                                21.15000   21.06000   0.09000    0.42735
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.31000   13.37000  -0.06000   -0.44877
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.20000   27.99000   0.21000    0.75027
富邦高成長基金                                                     24.32000   24.22000   0.10000    0.41288
富邦基金A類型                                                      13.89000   13.85000   0.04000    0.28881
富邦基金I類型                                                      13.89000   13.85000   0.04000    0.28881
富邦深証100基金                                                    10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.11000   20.98000   0.13000    0.61964
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42810    0.42750   0.00060    0.14035
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.53980   12.52430   0.01550    0.12376
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33180    9.32030   0.01150    0.12339
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30270    0.30230   0.00040    0.13232
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52670    8.51620   0.01050    0.12329
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.36410   10.38760  -0.02350   -0.22623
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.03370   11.05580  -0.02210   -0.19990
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.62140    9.64320  -0.02180   -0.22607
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.23780   10.25840  -0.02060   -0.20081
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.51000   18.61000  -0.10000   -0.53735
富邦精準基金                                                       44.95000   44.83000   0.12000    0.26768
富邦精銳中小基金                                                   11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.09000   18.15000  -0.06000   -0.33058
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.85000   21.87000  -0.02000   -0.09145
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.97000    6.97000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.66000   16.66000   0.00000    0.00000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.83000   0.01000    0.05043
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.70720   10.68730   0.01990    0.18620
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.47510   10.45880   0.01630    0.15585
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.68800   10.66690   0.02110    0.19781
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15490   10.13600   0.01890    0.18646
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88860    9.87330   0.01530    0.15496
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.07650   10.05660   0.01990    0.19788
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富達台灣成長基金                                                   31.88000   31.96000  -0.08000   -0.25031
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.13650   10.13260   0.00390    0.03849
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.12860   10.12480   0.00380    0.03753
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93920    9.93570   0.00350    0.03523
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.46440   10.46030   0.00410    0.03920
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.47100   10.46710   0.00390    0.03726
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27650   10.27290   0.00360    0.03504
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51490    8.51200   0.00290    0.03407
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23320    9.22990   0.00330    0.03575
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77350    8.77050   0.00300    0.03421
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31500   10.31150   0.00350    0.03394
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40020   10.39660   0.00360    0.03463
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90990    9.90660   0.00330    0.03331
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.06030   10.05660   0.00370    0.03679
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65030    8.65080  -0.00050   -0.00578
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.95930    9.95980  -0.00050   -0.00502
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21510    9.21560  -0.00050   -0.00543
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49020   11.49080  -0.00060   -0.00522
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32400   11.32460  -0.00060   -0.00530
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60160   10.60230  -0.00070   -0.00660
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41700    9.41730  -0.00030   -0.00319
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.60000   15.56000   0.04000    0.25707
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.87620    8.88060  -0.00440   -0.04955
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.80290    9.80780  -0.00490   -0.04996
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.28020    9.28490  -0.00470   -0.05062
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74090   10.74630  -0.00540   -0.05025
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79480   10.80020  -0.00540   -0.05000
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28240   10.28750  -0.00510   -0.04957
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.42910    9.43360  -0.00450   -0.04770
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.76000    7.69000   0.07000    0.91027
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.89000    9.80000   0.09000    0.91837
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21500   10.21070   0.00430    0.04211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57040    9.56670   0.00370    0.03868
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08920    9.08440   0.00480    0.05284
富蘭克林華美中華基金                                               11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.97000   22.74000   0.23000    1.01143
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.57000   22.52000   0.05000    0.22202
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04500    8.05680  -0.01180   -0.14646
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.17230    9.18740  -0.01510   -0.16436
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.16180   10.17850  -0.01670   -0.16407
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.66750    9.68160  -0.01410   -0.14564
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.60900   11.59760   0.01140    0.09830
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69920    8.69070   0.00850    0.09781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84970    8.84100   0.00870    0.09841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94140    9.93160   0.00980    0.09867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.04770   14.00250   0.04520    0.32280
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.13790   10.10530   0.03260    0.32260
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.11010   10.07760   0.03250    0.32250
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62160   10.61040   0.01120    0.10556
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65350    7.64540   0.00810    0.10595
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99330    8.98380   0.00950    0.10575
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98810    9.97760   0.01050    0.10524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.22160   11.20750   0.01410    0.12581
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.55100    7.54150   0.00950    0.12597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89060    8.87940   0.01120    0.12613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.03980   10.02720   0.01260    0.12566
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.86550   10.84470   0.02080    0.19180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65940    7.64470   0.01470    0.19229
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23860    8.23780   0.00080    0.00971
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34130    9.34200  -0.00070   -0.00749
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42770   10.42850  -0.00080   -0.00767
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.11040   13.10910   0.00130    0.00992
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.85000    7.80000   0.05000    0.64103
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.55000   11.47000   0.08000    0.69747
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.44580   13.40880   0.03700    0.27594
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美第一富基金                                             40.09000   39.84000   0.25000    0.62751
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35350   10.35340   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.16000   15.11000   0.05000    0.33091
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.08000   14.04000   0.04000    0.28490
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.47000   16.42000   0.05000    0.30451
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.19960   10.23590  -0.03630   -0.35463
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.19960   10.23590  -0.03630   -0.35463
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.07470   10.09680  -0.02210   -0.21888
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.07460   10.09680  -0.02220   -0.21987
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.15080   10.18690  -0.03610   -0.35438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.15080   10.18690  -0.03610   -0.35438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.15070   10.18680  -0.03610   -0.35438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.23610   10.27010  -0.03400   -0.33106
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.23600   10.27010  -0.03410   -0.33203
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.23600   10.27010  -0.03410   -0.33203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.81430    6.79390   0.02040    0.30027
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.92390   10.90670   0.01720    0.15770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.60390    9.59850   0.00540    0.05626
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62270   11.61610   0.00660    0.05682
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.81010    6.80480   0.00530    0.07789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01080    9.00540   0.00540    0.05996
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.02340   11.01480   0.00860    0.07808
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.21000   68.34000  -0.13000   -0.19023
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.79000   68.96000  -0.17000   -0.24652
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.82450   62.53920  -0.71470   -1.14280
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.72000   20.70000   0.02000    0.09662
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.89940   66.76150  -0.86210   -1.29131
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.35500   66.16020  -0.80520   -1.21705
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.88000   11.87930   0.00070    0.00589
復華人生目標基金                                                   40.82800   40.57730   0.25070    0.61783
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
復華中小精選基金                                                   68.84000   68.53000   0.31000    0.45236
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.85390   52.81820   0.03570    0.06759
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.34080   62.36410  -0.02330   -0.03736
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
復華全方位基金                                                     30.71000   30.54000   0.17000    0.55665
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.26000   13.23000   0.03000    0.22676
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.96000   20.91000   0.05000    0.23912
復華全球平衡基金-美元                                               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.91000   19.88000   0.03000    0.15091
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.88000   14.85000   0.03000    0.20202
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.41000   14.37000   0.04000    0.27836
復華全球原物料基金                                                  8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14860   12.14440   0.00420    0.03458
復華全球債券基金                                                   14.81380   14.80810   0.00570    0.03849
復華全球債券組合基金                                               15.34000   15.33000   0.01000    0.06523
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.12000   15.02000   0.10000    0.66578
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
復華有利貨幣市場基金                                               13.49590   13.49570   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
復華亞太成長基金                                                   12.76000   12.73000   0.03000    0.23566
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
復華東協世紀基金                                                   12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
復華南非幣長期收益基金A                                            14.32000   14.38000  -0.06000   -0.41725
復華南非幣長期收益基金B                                             8.16000    8.19000  -0.03000   -0.36630
復華南非幣短期收益基金A                                            14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.19340   67.61860  -0.42520   -0.62882
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.92000   22.62000   0.30000    1.32626
復華美國新星基金-美元                                              13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.47000   13.45000   0.02000    0.14870
復華恒生基金                                                       22.03000   21.99000   0.04000    0.18190
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.41000   32.24000   0.17000    0.52730
復華神盾基金                                                       27.15110   26.94900   0.20210    0.74994
復華高成長基金                                                     71.49000   71.07000   0.42000    0.59097
復華高益策略組合基金                                               13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45940   14.45920   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.44000   18.35000   0.09000    0.49046
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.62000   49.79000  -0.17000   -0.34143
復華復華基金                                                       22.39000   22.26000   0.13000    0.58401
復華華人世紀基金                                                   17.31000   17.15000   0.16000    0.93294
復華傳家二號基金                                                   32.91810   32.73730   0.18080    0.55228
復華傳家基金                                                       22.95130   22.86660   0.08470    0.37041
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.90000   15.89000   0.01000    0.06293
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.74000   21.72000   0.02000    0.09208
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.69000   68.67000   0.02000    0.02912
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.48000  -0.01000   -0.18248
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.91000   23.72000   0.19000    0.80101
復華數位經濟基金                                                   48.25000   48.00000   0.25000    0.52083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.07080   10.06920   0.00160    0.01589
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82740    9.82550   0.00190    0.01934
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61560   10.61380   0.00180    0.01696
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22230   10.22030   0.00200    0.01957
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.00570    9.95770   0.04800    0.48204
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02680   10.02980  -0.00300   -0.02991
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.28200   10.27430   0.00770    0.07494
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.91090   10.89990   0.01100    0.10092
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.07060   10.06640   0.00420    0.04172
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.71010   10.70290   0.00720    0.06727
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42900   10.42460   0.00440    0.04221
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07690   11.06940   0.00750    0.06775
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76850   10.76570   0.00280    0.02601
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71670   10.71340   0.00330    0.03080
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.81630   10.81030   0.00600    0.05550
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69280   10.68820   0.00460    0.04304
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.95990   11.89370   0.06620    0.55660
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63730   10.63320   0.00410    0.03856
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87560   10.87090   0.00470    0.04323
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.28280   12.21520   0.06760    0.55341
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.78040   10.77630   0.00410    0.03805
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.92450   10.91730   0.00720    0.06595
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22590   10.22600  -0.00010   -0.00098
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21790   10.21740   0.00050    0.00489
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.12220   10.11900   0.00320    0.03162
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58400   10.58490  -0.00090   -0.00850
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82360   10.76780   0.05580    0.51821
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58800   10.58800   0.00000    0.00000
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58260   10.58350  -0.00090   -0.00850
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82290   10.76710   0.05580    0.51825
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58490   10.58480   0.00010    0.00094
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43140   10.43500  -0.00360   -0.03450
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39900   10.40350  -0.00450   -0.04325
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.42950   10.43300  -0.00350   -0.03355
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39990   10.40440  -0.00450   -0.04325
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98740   10.98130   0.00610    0.05555
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97710   10.97210   0.00500    0.04557
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.06730   11.05940   0.00790    0.07143
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.31210   10.30880   0.00330    0.03201
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.30050   10.29650   0.00400    0.03885
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.20420   10.19770   0.00650    0.06374
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19340    9.19290   0.00050    0.00544
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25510    8.25760  -0.00250   -0.03028
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29450    8.29480  -0.00030   -0.00362
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99210   11.99140   0.00070    0.00584
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80010   10.80330  -0.00320   -0.02962
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97350   10.97390  -0.00040   -0.00365
景順主流基金                                                       18.84000   18.62000   0.22000    1.18153
景順台灣科技基金                                                   32.79000   32.36000   0.43000    1.32880
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.66000   11.63000   0.03000    0.25795
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
景順全球科技基金                                                   24.65000   24.50000   0.15000    0.61224
景順全球康健基金                                                   19.71000   19.59000   0.12000    0.61256
景順貨幣市場基金                                                   15.99420   15.99400   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.70000   33.57000   0.13000    0.38725
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.19000   15.07000   0.12000    0.79628
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.31000   14.19000   0.12000    0.84567
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.95000   11.88000   0.07000    0.58923
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61080    8.61290  -0.00210   -0.02438
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96570    7.96170   0.00400    0.05024
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.45070   11.45320  -0.00250   -0.02183
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57000   10.56460   0.00540    0.05111
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.95000    7.91000   0.04000    0.50569
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.75000   11.69000   0.06000    0.51326
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60650    9.60470   0.00180    0.01874
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88130    9.87690   0.00440    0.04455
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.21050   10.20860   0.00190    0.01861
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50640   10.50180   0.00460    0.04380
華南永昌永昌基金                                                   20.39000   20.31000   0.08000    0.39389
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.99660   14.98930   0.00730    0.04870
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
華南永昌全球精品基金                                               17.57000   17.55000   0.02000    0.11396
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.80000   13.77000   0.03000    0.21786
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.80000   13.76000   0.04000    0.29070
華南永昌物聯網精選基金                                             12.42000   12.36000   0.06000    0.48544
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28180   16.28160   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.34060   25.29130   0.04930    0.19493
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99070   11.99050   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76030   10.75940   0.00090    0.00836
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77320   10.77170   0.00150    0.01393
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97460    9.97380   0.00080    0.00802
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91840    9.91690   0.00150    0.01513
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61330   10.61260   0.00070    0.00660
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55690   10.55540   0.00150    0.01421
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95910    9.95840   0.00070    0.00703
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.84720    9.84590   0.00130    0.01320
華頓中小型基金                                                     21.73000   21.50000   0.23000    1.06977
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.94990   11.93600   0.01390    0.11645
華頓台灣基金                                                       24.27000   24.15000   0.12000    0.49689
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57100   11.57080   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.40000   18.48000  -0.08000   -0.43290
華頓全球高收益債券基金A                                            14.13850   14.11900   0.01950    0.13811
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24330    8.23200   0.01130    0.13727
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.12000    5.11000   0.01000    0.19569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76380    2.75550   0.00830    0.30122
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.48030   12.44400   0.03630    0.29171
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40140    0.40030   0.00110    0.27479
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.01890   12.00590   0.01300    0.10828
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.01890   12.00590   0.01300    0.10828
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.64580   10.63400   0.01180    0.11096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.78960   10.77890   0.01070    0.09927
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.78900   10.77840   0.01060    0.09834
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.49000    9.48060   0.00940    0.09915
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.92220   10.91420   0.00800    0.07330
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.92210   10.91410   0.00800    0.07330
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.62240    9.61600   0.00640    0.06656
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.79000   10.61000   0.18000    1.69651
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.38000    9.23000   0.15000    1.62514
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.99000    9.82000   0.17000    1.73116
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65300    2.65170   0.00130    0.04903
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07500    2.07390   0.00110    0.05304
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24240   12.24100   0.00140    0.01144
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49230    9.49130   0.00100    0.01054
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38460   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30210    0.30210   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.58000    3.55000   0.03000    0.84507
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.14000   16.02000   0.12000    0.74906
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.51000   0.01000    1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   24.95000   24.96000  -0.01000   -0.04006
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.01000   12.94000   0.07000    0.54096
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.52000    8.47000   0.05000    0.59032
匯豐安富基金                                                       26.15000   26.15000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       44.30000   44.64000  -0.34000   -0.76165
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70440    2.70460  -0.00020   -0.00739
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37030    2.37050  -0.00020   -0.00844
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99660   12.00080  -0.00420   -0.03500
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06240    8.06640  -0.00400   -0.04959
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39360    0.39370  -0.00010   -0.02540
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
匯豐金磚動力基金                                                   15.35000   15.32000   0.03000    0.19582
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01280   15.01270   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.53000    5.53000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.67970    5.70900  -0.02930   -0.51322
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.52990    9.55930  -0.02940   -0.30755
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.90000   53.92000  -0.02000   -0.03709
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.90000   53.92000  -0.02000   -0.03709
匯豐龍騰電子基金                                                   38.15000   38.01000   0.14000    0.36832
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81370   12.80030   0.01340    0.10469
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.49000   18.45000   0.04000    0.21680
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
新光中國成長基金(美元)                                              9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.40150   11.39720   0.00430    0.03773
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.41100   10.40140   0.00960    0.09230
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.82050   10.81090   0.00960    0.08880
新光台灣富貴基金                                                   24.30000   24.33000  -0.03000   -0.12330
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.14000   21.99000   0.15000    0.68213
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.73070   40.71520   0.01550    0.03807
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.03770   44.16490  -0.12720   -0.28801
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.89670   10.90090  -0.00420   -0.03853
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.73010   10.73460  -0.00450   -0.04192
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.27680   10.28080  -0.00400   -0.03891
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.10690   10.11110  -0.00420   -0.04154
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50890   15.50870   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
新光亞洲精選基金-美金                                              21.95000   21.91000   0.04000    0.18257
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.41000   22.37000   0.04000    0.17881
新光店頭基金                                                       23.52000   23.41000   0.11000    0.46988
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.09210   40.18630  -0.09420   -0.23441
新光特選內需收益ETF基金                                            20.99000   21.07000  -0.08000   -0.37969
新光創新科技基金                                                   13.48000   13.39000   0.09000    0.67214
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26660   10.27050  -0.00390   -0.03797
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.54640   10.54710  -0.00070   -0.00664
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04560   10.04870  -0.00310   -0.03085
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38140    9.38500  -0.00360   -0.03836
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.60950    9.61010  -0.00060   -0.00624
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14040    9.14330  -0.00290   -0.03172
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.85600   40.87390  -0.01790   -0.04379
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.34890   43.61650  -0.26760   -0.61353
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.77170   10.77100   0.00070    0.00650
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52490    9.52430   0.00060    0.00630
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50950    9.50850   0.00100    0.01052
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54690   10.54580   0.00110    0.01043
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60160   10.60130   0.00030    0.00283
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54110    9.54090   0.00020    0.00210
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48870    9.48690   0.00180    0.01897
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52840   10.52640   0.00200    0.01900
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.46000    7.42000   0.04000    0.53908
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77310   10.76340   0.00970    0.09012
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61680    9.60820   0.00860    0.08951
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62340   10.61350   0.00990    0.09328
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61080    9.60170   0.00910    0.09477
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.66730    9.65640   0.01090    0.11288
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69120   10.67950   0.01170    0.10956
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97810   14.96210   0.01600    0.10694
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.69660    8.68730   0.00930    0.10705
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.28530   41.31860  -0.03330   -0.08059
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.26310   42.37050  -0.10740   -0.25348
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.01620   43.13010  -0.11390   -0.26408
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.15700   43.29060  -0.13360   -0.30861
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.77440   44.96870  -0.19430   -0.43208
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.75210   42.89500  -0.14290   -0.33314
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.44600   46.59180  -0.14580   -0.31293
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.37580   48.29140   0.08440    0.17477
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.78020   45.81340  -0.03320   -0.07247
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.68900   10.68130   0.00770    0.07209
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.44130   43.74500  -0.30370   -0.69425
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.87980   40.91590  -0.03610   -0.08823
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48510   11.48440   0.00070    0.00610
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.27090   10.26980   0.00110    0.01071
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.18180   13.11820   0.06360    0.48482
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.85090    9.80550   0.04540    0.46301
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
群益大印度基金-人民幣                                              13.27420   13.26590   0.00830    0.06257
群益大印度基金-美元                                                12.48170   12.47660   0.00510    0.04088
群益大印度基金-新臺幣                                              11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.35390   12.29480   0.05910    0.48069
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.91180   11.85750   0.05430    0.45794
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.01150   10.95880   0.05270    0.48089
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.68630    9.64210   0.04420    0.45841
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.91520    9.86780   0.04740    0.48035
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.75780    8.71790   0.03990    0.45768
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.19440    9.15040   0.04400    0.48085
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.39400    8.35570   0.03830    0.45837
群益中小型股基金                                                   46.60000   46.45000   0.15000    0.32293
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.29970   10.28270   0.01700    0.16533
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.56080    9.54710   0.01370    0.14350
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.03990    9.02460   0.01530    0.16954
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.74630    8.73180   0.01450    0.16606
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.11790    8.10620   0.01170    0.14433
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.67640    7.66340   0.01300    0.16964
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58980   10.58500   0.00480    0.04535
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64870   11.64340   0.00530    0.04552
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24580   11.24030   0.00550    0.04893
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.39480   10.38740   0.00740    0.07124
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.48120    8.42680   0.05440    0.64556
群益中國新機會基金N-美元                                            7.78690    7.73860   0.04830    0.62414
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.39000    8.33000   0.06000    0.72029
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.52140    7.47310   0.04830    0.64632
群益中國新機會基金-美元                                             8.32550    8.27380   0.05170    0.62486
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.01000    7.95000   0.06000    0.75472
群益平衡王基金                                                     20.19600   20.11290   0.08310    0.41317
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00030    0.00000  10.00030    0.00000
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.44000    6.40000   0.04000    0.62500
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.06460   11.98050   0.08410    0.70197
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.51340   11.43560   0.07780    0.68033
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.00000   10.93000   0.07000    0.64044
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.33460   10.26250   0.07210    0.70256
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.86190    9.79530   0.06660    0.67992
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.43370   10.43870  -0.00500   -0.04790
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.21590   10.22040  -0.00450   -0.04403
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23480    9.23920  -0.00440   -0.04762
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22830    9.23230  -0.00400   -0.04333
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.49440   10.49940  -0.00500   -0.04762
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.53660   10.54120  -0.00460   -0.04364
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.39790    9.40230  -0.00440   -0.04680
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87400    9.87830  -0.00430   -0.04353
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.28130   11.26630   0.01500    0.13314
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.78470    7.77440   0.01030    0.13249
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.73500   10.72470   0.01030    0.09604
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55220   10.54260   0.00960    0.09106
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65290   10.64050   0.01240    0.11654
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94910    9.93960   0.00950    0.09558
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.88680    9.87780   0.00900    0.09111
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98140    9.96980   0.01160    0.11635
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.73510   10.72480   0.01030    0.09604
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55200   10.54250   0.00950    0.09011
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65280   10.64040   0.01240    0.11654
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94920    9.93960   0.00960    0.09658
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.88670    9.87770   0.00900    0.09111
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98140    9.96980   0.01160    0.11635
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.82860    9.80470   0.02390    0.24376
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.08160   16.04250   0.03910    0.24373
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.99000   15.95000   0.04000    0.25078
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.35000   12.33000   0.02000    0.16221
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.63700   10.60230   0.03470    0.32729
群益印度中小基金N-美元                                              8.92800    8.90080   0.02720    0.30559
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
群益印度中小基金-人民幣                                            14.40010   14.35320   0.04690    0.32676
群益印度中小基金-美元                                              12.76950   12.73060   0.03890    0.30556
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.88000   14.83000   0.05000    0.33715
群益多利策略組合基金                                               11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
群益多重收益組合基金                                               14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.61000   0.02000    0.12812
群益安家基金                                                       25.52270   25.32360   0.19910    0.78622
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15950   16.15920   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.57000   21.54000   0.03000    0.13928
群益亞太中小基金                                                   10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.83000   16.77000   0.06000    0.35778
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58440   10.58620  -0.00180   -0.01700
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83110    7.83240  -0.00130   -0.01660
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.28310   10.28490  -0.00180   -0.01750
群益店頭市場基金                                                   96.85000   96.25000   0.60000    0.62338
群益東方盛世基金                                                    9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
群益東協成長基金-人民幣                                            13.75730   13.75800  -0.00070   -0.00509
群益東協成長基金-美元                                              12.07360   12.07680  -0.00320   -0.02650
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.94560   11.93160   0.01400    0.11734
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.26270   11.25000   0.01270    0.11289
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.67960   10.66560   0.01400    0.13126
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.80530    9.79380   0.01150    0.11742
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.24820    9.23780   0.01040    0.11258
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.76730    8.75580   0.01150    0.13134
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.04310   11.02860   0.01450    0.13148
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.59550    9.58420   0.01130    0.11790
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.41250    9.40190   0.01060    0.11274
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.79440    9.78150   0.01290    0.13188
群益長安基金                                                       30.16000   30.22000  -0.06000   -0.19854
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.60510   10.56010   0.04500    0.42613
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.04300   15.97500   0.06800    0.42567
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.61000   15.54000   0.07000    0.45045
群益真善美基金                                                     15.88060   15.81420   0.06640    0.41988
群益馬拉松基金                                                    121.96000  121.62000   0.34000    0.27956
群益深証中小板基金                                                 11.83000   11.69000   0.14000    1.19760
群益創新科技基金                                                   33.59000   33.42000   0.17000    0.50868
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.60610    9.56430   0.04180    0.43704
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.83990    8.80330   0.03660    0.41575
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.46110   10.41560   0.04550    0.43684
群益華夏盛世基金-美元                                               9.74700    9.70670   0.04030    0.41518
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.20000   16.13000   0.07000    0.43397
群益奧斯卡基金                                                     30.46000   30.21000   0.25000    0.82754
群益新興金鑽基金-美元                                              11.79640   11.77230   0.02410    0.20472
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
群益葛萊美基金                                                     24.28000   24.05000   0.23000    0.95634
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.85000   21.63000   0.22000    1.01711
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.22610   11.20860   0.01750    0.15613
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.06580   11.05100   0.01480    0.13392
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.16770   11.14980   0.01790    0.16054
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.90270   10.88560   0.01710    0.15709
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.74740   10.73300   0.01440    0.13417
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84590   10.82860   0.01730    0.15976
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.22600   11.20840   0.01760    0.15703
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.06620   11.05130   0.01490    0.13483
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.90270   10.88570   0.01700    0.15617
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.74700   10.73250   0.01450    0.13510
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.01600    0.00000  10.01600    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.02090   13.01270   0.00820    0.06302
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85650   11.84880   0.00770    0.06499
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74980   11.74300   0.00680    0.05791
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74060    8.73510   0.00550    0.06296
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05830    9.05250   0.00580    0.06407
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55510    8.55010   0.00500    0.05848
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.32080   10.31420   0.00660    0.06399
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02150   10.01510   0.00640    0.06390
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.59000   30.47000   0.12000    0.39383
德信中國精選成長基金                                               11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
德信台灣主流中小基金                                               20.28000   20.09000   0.19000    0.94574
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98540   11.98520   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   33.09000   32.84000   0.25000    0.76127
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.93690   10.93100   0.00590    0.05397
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83770   10.83180   0.00590    0.05447
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71560   11.71540   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.19000   16.96000   0.23000    1.35613
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.26000   18.12000   0.14000    0.77263
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.67670   10.67470   0.00200    0.01874
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.14730   16.14430   0.00300    0.01858
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29460    8.29250   0.00210    0.02532
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23010   11.23020  -0.00010   -0.00089
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20140   12.20150  -0.00010   -0.00082
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06880   14.06520   0.00360    0.02560
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摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.34000   0.03000    0.17301
摩根中小基金                                                       22.69000   22.68000   0.01000    0.04409
摩根中國A股基金                                                    15.15000   15.13000   0.02000    0.13219
摩根中國A股基金(美元)                                              11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
摩根中國亮點基金                                                   13.15000   13.09000   0.06000    0.45837
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.71500   11.72170  -0.00670   -0.05716
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.98400   12.98690  -0.00290   -0.02233
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.94320    9.95000  -0.00680   -0.06834
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.65030   13.65820  -0.00790   -0.05784
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74970   15.75330  -0.00360   -0.02285
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.85000   19.87000  -0.02000   -0.10065
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.85000   19.87000  -0.02000   -0.10065
摩根台灣增長基金                                                   51.12000   51.15000  -0.03000   -0.05865
摩根平衡基金                                                       27.99000   28.02000  -0.03000   -0.10707
摩根全球α基金                                                     18.92000   18.90000   0.02000    0.10582
摩根全球平衡基金                                                   16.39820   16.41700  -0.01880   -0.11452
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.53990    9.52260   0.01730    0.18167
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67260   10.65180   0.02080    0.19527
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09040   10.07180   0.01860    0.18467
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.72660   11.70530   0.02130    0.18197
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.47180   10.45250   0.01930    0.18464
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.86010   10.83660   0.02350    0.21686
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.46250   14.43120   0.03130    0.21689
摩根亞洲基金                                                       60.87000   60.73000   0.14000    0.23053
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.52200    8.52090   0.00110    0.01291
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.06070   10.05870   0.00200    0.01988
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.90650    8.90520   0.00130    0.01460
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.97010   12.96850   0.00160    0.01234
摩根東方內需機會基金                                               19.27000   19.22000   0.05000    0.26015
摩根東方科技基金                                                   32.48000   32.15000   0.33000    1.02644
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
摩根金龍收成基金                                                   22.52000   22.44000   0.08000    0.35651
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13250   15.13230   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.07000   13.98000   0.09000    0.64378
摩根新金磚五國基金                                                 12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
摩根新絲路基金                                                      9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
摩根新興35基金                                                     13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
摩根新興日本基金                                                   23.25000   23.16000   0.09000    0.38860
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.46360    7.45130   0.01230    0.16507
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.86730    9.85010   0.01720    0.17462
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.70300    9.68670   0.01630    0.16827
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.48850   11.46950   0.01900    0.16566
摩根新興科技基金                                                   54.00000   53.79000   0.21000    0.39041
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       9.00180    9.00350  -0.00170   -0.01888
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.71920    9.72160  -0.00240   -0.02469
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.16820    9.17150  -0.00330   -0.03598
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.72420   10.72660  -0.00240   -0.02237
摩根龍揚基金                                                       33.64000   33.51000   0.13000    0.38794
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.27000   12.19000   0.08000    0.65628
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33370    9.33340   0.00030    0.00321
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53660   11.53610   0.00050    0.00433
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.75000   20.73000   0.02000    0.09648
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61530   12.61520   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66600   10.66360   0.00240    0.02251
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68460   10.68520  -0.00060   -0.00562
聯邦中國龍基金                                                     26.64000   26.47000   0.17000    0.64224
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.72200   12.72170   0.00030    0.00236
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.86960   11.86790   0.00170    0.01432
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76660   10.76370   0.00290    0.02694
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.46440   10.46410   0.00030    0.00287
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81830    9.81700   0.00130    0.01324
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.89920    8.89680   0.00240    0.02698
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.12120   10.11940   0.00180    0.01779
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26410   10.25960   0.00450    0.04386
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.20090   10.10530   0.09560    0.94604
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.44260   10.34210   0.10050    0.97176
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.68270    9.59190   0.09080    0.94663
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.90810    9.81270   0.09540    0.97221
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.65030   11.63750   0.01280    0.10999
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.42000   11.40670   0.01330    0.11660
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.63170   10.61710   0.01460    0.13751
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.75060   10.73880   0.01180    0.10988
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.52490   10.51260   0.01230    0.11700
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.79820    9.78470   0.01350    0.13797
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.64290   23.58530   0.05760    0.24422
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.72630    9.67120   0.05510    0.56973
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.12560   10.06570   0.05990    0.59509
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.67180    9.61700   0.05480    0.56982
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.05630    9.99680   0.05950    0.59519
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22300   13.22280   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.35000   13.25000   0.10000    0.75472
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.88810   16.87160   0.01650    0.09780
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.08740   13.01870   0.06870    0.52770
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.73860   12.65980   0.07880    0.62244
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.11500   12.04010   0.07490    0.62209
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40920   12.40780   0.00140    0.01128
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57300   11.56980   0.00320    0.02766
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57580   10.57470   0.00110    0.01040
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69590    8.69350   0.00240    0.02761
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聯博大利基金                                                       36.70000   36.64000   0.06000    0.16376
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.31000   18.27000   0.04000    0.21894
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.41000   18.38000   0.03000    0.16322
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.38000   16.35000   0.03000    0.18349
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.64000   0.01000    0.13089
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.70000   11.64000   0.06000    0.51546
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.57000   14.45000   0.12000    0.83045
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.60000   14.49000   0.11000    0.75914
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.62000   14.51000   0.11000    0.75810
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.40000    9.35000   0.05000    0.53476
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.34000   15.23000   0.11000    0.72226
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.20000   21.12000   0.08000    0.37879
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.22000   19.15000   0.07000    0.36554
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.24000   13.19000   0.05000    0.37908
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.07000   15.01000   0.06000    0.39973
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.07000   16.01000   0.06000    0.37477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.99000   14.94000   0.05000    0.33467
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.01000   14.95000   0.06000    0.40134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.92000   12.87000   0.05000    0.38850
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.06000   15.01000   0.05000    0.33311
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.03000   12.98000   0.05000    0.38521
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.54000   13.49000   0.05000    0.37064
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.56000   19.55000   0.01000    0.05115
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.29000   18.28000   0.01000    0.05470
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.18000   14.16000   0.02000    0.14124
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.03820   15.03810   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17900   11.17970  -0.00070   -0.00626
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.05000   14.05270  -0.00270   -0.01921
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58790    7.58840  -0.00050   -0.00659
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.46000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.23800   10.23320   0.00480    0.04691
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.74880   10.71540   0.03340    0.31170
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25100   10.24230   0.00870    0.08494
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.26650   10.25630   0.01020    0.09945
瀚亞中小型股基金                                                   21.26000   21.13000   0.13000    0.61524
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.09000   13.06000   0.03000    0.22971
瀚亞巴西基金                                                        6.38000    6.44000  -0.06000   -0.93168
瀚亞外銷基金                                                       40.61000   40.54000   0.07000    0.17267
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.08340   11.09440  -0.01100   -0.09915
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.69120   10.69880  -0.00760   -0.07104
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.56060   12.56860  -0.00800   -0.06365
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.53800   10.53600   0.00200    0.01898
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.14080    7.14800  -0.00720   -0.10073
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84970    7.85540  -0.00570   -0.07256
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00670    8.01170  -0.00500   -0.06241
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.92630    6.92490   0.00140    0.02022
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.57800    8.58340  -0.00540   -0.06291
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.78390    8.79270  -0.00880   -0.10008
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17870    9.18530  -0.00660   -0.07185
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.94090    8.94650  -0.00560   -0.06259
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.81000   11.76000   0.05000    0.42517
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.65120   10.65480  -0.00360   -0.03379
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.88620    9.89290  -0.00670   -0.06773
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79290    9.79820  -0.00530   -0.05409
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.87190    9.87530  -0.00340   -0.03443
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.43000   30.43000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.23000   15.21000   0.02000    0.13149
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.05000    7.05000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47140   12.47760  -0.00620   -0.04969
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.86120   13.86510  -0.00390   -0.02813
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.42490   11.42790  -0.00300   -0.02625
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19340   11.19450  -0.00110   -0.00983
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.76560   12.74410   0.02150    0.16871
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.06730    9.07160  -0.00430   -0.04740
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.48680    9.48950  -0.00270   -0.02845
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09410    9.09650  -0.00240   -0.02638
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89780    8.89870  -0.00090   -0.01011
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37730    9.36100   0.01630    0.17413
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.00390   14.97920   0.02470    0.16490
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.70840   10.69680   0.01160    0.10844
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.35970   10.34600   0.01370    0.13242
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.71210   12.69110   0.02100    0.16547
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.82000   10.74000   0.08000    0.74488
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.45000   20.31000   0.14000    0.68932
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62470   13.62450   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.60000   30.43000   0.17000    0.55866
瀚亞高科技基金                                                     59.33000   58.94000   0.39000    0.66169
瀚亞理財通基金                                                     26.91000   26.93000  -0.02000   -0.07427
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.97000   21.90000   0.07000    0.31963
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.29350   14.33390  -0.04040   -0.28185
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.43600    9.46270  -0.02670   -0.28216
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.04520   11.03590   0.00930    0.08427
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.34210   11.33100   0.01110    0.09796
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.35660   10.34370   0.01290    0.12471
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.58880   10.55100   0.03780    0.35826
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25660    8.24960   0.00700    0.08485
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.96850    7.96070   0.00780    0.09798
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.90690    8.89810   0.00880    0.09890
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.36990    8.35940   0.01050    0.12561
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07420    8.04530   0.02890    0.35922
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.12790   14.12490   0.00300    0.02124
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65080   10.64940   0.00140    0.01315
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94440    9.94330   0.00110    0.01106
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.54860   11.54610   0.00250    0.02165
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17410   10.17280   0.00130    0.01278
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03470   10.03250   0.00220    0.02193
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
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