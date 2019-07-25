[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/24 108/07/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.41930 10.41250 0.00680 0.06531 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.23990 10.23330 0.00660 0.06450 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.49740 10.48860 0.00880 0.08390 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.32420 10.31560 0.00860 0.08337 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.29370 10.28790 0.00580 0.05638 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.29550 10.28930 0.00620 0.06026 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.29550 10.28930 0.00620 0.06026 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.36600 10.35660 0.00940 0.09076 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.94270 9.93790 0.00480 0.04830 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.94270 9.93790 0.00480 0.04830 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.93370 9.92800 0.00570 0.05741 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.93370 9.92800 0.00570 0.05741 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04540 10.03750 0.00790 0.07870 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04540 10.03750 0.00790 0.07870 大華銀多元特別收益平衡基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.80150 10.78860 0.01290 0.11957 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.60030 10.58760 0.01270 0.11995 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.71050 10.69860 0.01190 0.11123 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.59720 10.58570 0.01150 0.10864 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.35000 23.10000 0.25000 1.08225 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.76000 24.64000 0.12000 0.48701 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.68810 41.75790 -0.06980 -0.16715 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.41160 40.42100 -0.00940 -0.02326 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93110 9.92060 0.01050 0.10584 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.46000 10.45140 0.00860 0.08229 中國信託台灣活力基金 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00480 9.99820 0.00660 0.06601 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11740 10.10940 0.00800 0.07913 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04320 9.03610 0.00710 0.07857 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42410 10.41880 0.00530 0.05087 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28420 9.27920 0.00500 0.05388 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.53040 11.53300 -0.00260 -0.02254 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76810 9.77030 -0.00220 -0.02252 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.43480 11.41390 0.02090 0.18311 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96580 9.94760 0.01820 0.18296 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.80300 43.07670 -0.27370 -0.63538 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 39.99130 0.00000 39.99130 0.00000 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.25000 45.36900 -0.11900 -0.26229 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.83090 45.87210 -0.04120 -0.08981 中國信託智能運動基金-台幣 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 中國信託智能運動基金-美元 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03730 11.03720 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.21090 10.20780 0.00310 0.03037 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39030 9.38750 0.00280 0.02983 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42980 10.42950 0.00030 0.00288 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59050 9.59020 0.00030 0.00313 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.99430 0.00000 39.99430 0.00000 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 39.98650 0.00000 39.98650 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.50650 42.67930 -0.17280 -0.40488 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.19530 43.29720 -0.10190 -0.23535 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.91420 43.02630 -0.11210 -0.26054 元大2001基金 65.48000 65.10000 0.38000 0.58372 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.50410 45.64900 -0.14490 -0.31742 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.44180 43.58260 -0.14080 -0.32306 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.11000 21.08000 0.03000 0.14231 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71280 11.71200 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87070 10.86920 0.00150 0.01380 元大上證50基金 33.62000 33.33000 0.29000 0.87009 元大大中華TMT基金-人民幣 10.22000 10.07000 0.15000 1.48957 元大大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630 元大大中華價值指數基金-美元 12.66700 12.64100 0.02600 0.20568 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.23900 17.19800 0.04100 0.23840 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.95500 10.94300 0.01200 0.10966 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.61400 10.60100 0.01300 0.12263 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.03000 0.01000 0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.27460 47.28450 -0.00990 -0.02094 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.97020 10.96980 0.00040 0.00365 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98770 9.98730 0.00040 0.00401 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16540 10.16420 0.00120 0.01181 元大巴西指數基金 7.50800 7.59000 -0.08200 -1.08037 元大日經225基金 27.59000 27.47000 0.12000 0.43684 元大台商收成基金 22.95000 22.92000 0.03000 0.13089 元大台灣50單日反向1倍基金 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 41.68000 41.70000 -0.02000 -0.04796 元大台灣中型100基金 33.68000 33.70000 -0.02000 -0.05935 元大台灣加權股價指數基金 26.43800 26.46400 -0.02600 -0.09825 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 83.90000 83.91000 -0.01000 -0.01192 元大台灣金融基金 18.53000 18.57000 -0.04000 -0.21540 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.54000 32.55000 -0.01000 -0.03072 元大台灣高股息基金 27.42000 27.37000 0.05000 0.18268 元大台灣電子科技基金 36.97000 36.87000 0.10000 0.27122 元大全球ETF成長組合基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 元大全球ETF穩健組合基金 15.11000 15.07000 0.04000 0.26543 元大全球人工智慧ETF基金 24.17000 23.95000 0.22000 0.91858 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 元大全球不動產證券化基金-美元 12.37000 12.33800 0.03200 0.25936 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.59000 0.01000 0.15175 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668 元大全球股票入息基金-美元配息 8.62900 8.59400 0.03500 0.40726 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 18.30000 18.15000 0.15000 0.82645 元大印尼指數基金 10.07800 10.13200 -0.05400 -0.53296 元大印度指數基金 9.91000 9.95900 -0.04900 -0.49202 元大印度基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 元大多多基金 17.73000 17.63000 0.10000 0.56721 元大多福基金 53.54000 53.41000 0.13000 0.24340 元大亞太成長基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.37840 9.39780 -0.01940 -0.20643 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50280 7.51830 -0.01550 -0.20616 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.35800 9.34900 0.00900 0.09627 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.28300 10.22800 0.05500 0.53774 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22420 10.22120 0.00300 0.02935 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42510 10.42260 0.00250 0.02399 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21290 10.21040 0.00250 0.02448 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49600 10.49070 0.00530 0.05052 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28300 10.27780 0.00520 0.05059 元大卓越基金 44.38000 44.39000 -0.01000 -0.02253 元大店頭基金 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48350 10.48280 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85030 9.85190 -0.00160 -0.01624 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.59430 32.61440 -0.02010 -0.06163 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.92750 42.20440 -0.27690 -0.65609 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.08810 16.97400 0.11410 0.67220 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.13410 22.43450 -0.30040 -1.33901 元大美國政府7至10年期債券基金 42.01130 42.11560 -0.10430 -0.24765 元大高科技基金 19.92000 19.90000 0.02000 0.10050 元大得利貨幣市場基金 16.33140 16.33110 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03650 12.03630 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.17000 11.08000 0.09000 0.81227 元大富櫃50基金 13.45000 13.33000 0.12000 0.90023 元大華夏中小基金 7.32000 7.30000 0.02000 0.27397 元大新中國基金-人民幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 元大新中國基金-美元 9.11900 9.08800 0.03100 0.34111 元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 元大新主流基金 25.10000 25.04000 0.06000 0.23962 元大新東協平衡基金-美元 9.66800 9.68000 -0.01200 -0.12397 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.05500 11.11010 -0.05510 -0.49595 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19670 10.24950 -0.05280 -0.51515 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.62610 11.68330 -0.05720 -0.48959 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.57920 9.62630 -0.04710 -0.48928 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.56710 10.56840 -0.00130 -0.01230 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80710 9.80830 -0.00120 -0.01223 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.81890 10.81750 0.00140 0.01294 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04910 10.04770 0.00140 0.01393 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10080 10.10110 -0.00030 -0.00297 元大新興亞洲基金 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.87870 9.90530 -0.02660 -0.26854 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.15420 9.17880 -0.02460 -0.26801 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.23450 10.25950 -0.02500 -0.24368 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49880 9.52200 -0.02320 -0.24365 元大萬泰貨幣市場基金 15.16890 15.16870 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.43000 37.36000 0.07000 0.18737 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 元大實質多重資產基金-美元 8.25500 8.24400 0.01100 0.13343 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 元大滬深300單日反向1倍基金 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645 元大滬深300單日正向2倍基金 18.02000 17.73000 0.29000 1.63565 元大摩臺基金 39.27000 39.27000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 28.32000 28.14000 0.18000 0.63966 元大標普500單日反向1倍基金 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170 元大標普500單日正向2倍基金 37.76000 37.29000 0.47000 1.26039 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.74000 20.72000 0.02000 0.09653 元大標智滬深300基金 18.38000 18.23000 0.15000 0.82282 元大歐洲50基金 25.83000 25.53000 0.30000 1.17509 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.32770 9.38470 -0.05700 -0.60737 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29720 10.29690 0.00030 0.00291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.01000 15.92000 0.09000 0.56533 日盛上選基金 36.81000 36.39000 0.42000 1.15416 日盛小而美基金 18.96000 18.78000 0.18000 0.95847 日盛中國內需動力基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35960 12.36480 -0.00520 -0.04205 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84470 9.84880 -0.00410 -0.04163 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62210 12.62880 -0.00670 -0.05305 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04870 10.05410 -0.00540 -0.05371 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41800 11.42170 -0.00370 -0.03239 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07270 9.07570 -0.00300 -0.03306 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 日盛日盛基金 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 日盛全球抗暖化基金 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56550 10.55860 0.00690 0.06535 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42370 9.41760 0.00610 0.06477 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33600 10.32720 0.00880 0.08521 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21940 9.21160 0.00780 0.08468 日盛全球智能車基金(美元) 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52020 2.51990 0.00030 0.01191 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65300 1.65280 0.00020 0.01210 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39030 0.39030 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25650 0.25650 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87760 12.87490 0.00270 0.02097 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33750 8.33570 0.00180 0.02159 日盛亞洲機會基金 7.18000 7.16000 0.02000 0.27933 日盛首選基金 18.07000 17.94000 0.13000 0.72464 日盛高科技基金 19.27000 19.06000 0.21000 1.10178 日盛貨幣市場基金 14.84000 14.83970 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 41.84000 41.48000 0.36000 0.86789 日盛精選五虎基金 37.48000 37.36000 0.12000 0.32120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55080 13.55060 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.80000 32.50000 0.30000 0.92308 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 台新MSCI中國基金 20.47000 20.29000 0.18000 0.88714 台新大眾貨幣市場基金 14.22750 14.22730 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45360 10.45300 0.00060 0.00574 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55110 10.55290 -0.00180 -0.01706 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.20020 10.19900 0.00120 0.01177 台新中國通基金 47.41000 46.83000 0.58000 1.23852 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56140 0.56230 -0.00090 -0.16006 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.42800 17.45200 -0.02400 -0.13752 台新中國精選中小基金-美元 0.31840 0.31490 0.00350 1.11146 台新中國精選中小基金-新台幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 台新主流基金 25.30000 25.08000 0.22000 0.87719 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.58000 23.36000 0.22000 0.94178 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.76280 0.75580 0.00700 0.92617 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.69000 16.54000 0.15000 0.90689 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53910 0.53420 0.00490 0.91726 台新台灣中小基金 36.19000 36.07000 0.12000 0.33269 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.61630 10.66770 -0.05140 -0.48183 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.84400 9.88910 -0.04510 -0.45606 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.38770 11.43990 -0.05220 -0.45630 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16930 10.16640 0.00290 0.02853 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38760 11.38440 0.00320 0.02811 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65050 8.64040 0.01010 0.11689 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28340 0.28310 0.00030 0.10597 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70310 12.68820 0.01490 0.11743 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41110 0.41070 0.00040 0.09739 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.07000 40.08000 -0.01000 -0.02495 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.80000 40.91000 -0.11000 -0.26888 台新真吉利貨幣市場基金 11.13290 11.13280 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.14750 33.03680 0.11070 0.33508 台新智慧生活基金-美元 10.97090 10.93910 0.03180 0.29070 台新智慧生活基金-新台幣 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.37650 8.36580 0.01070 0.12790 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.63270 8.61940 0.01330 0.15430 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.51330 9.50110 0.01220 0.12841 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.81470 9.79960 0.01510 0.15409 台新新興市場債券基金(A類型) 11.74190 11.74430 -0.00240 -0.02044 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37200 0.37210 -0.00010 -0.02687 台新新興市場債券基金(B類型) 8.32600 8.32770 -0.00170 -0.02041 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27840 0.27850 -0.00010 -0.03591 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.71000 5.71000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.30000 22.29000 0.01000 0.04486 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.27680 10.26620 0.01060 0.10325 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.05820 10.04980 0.00840 0.08358 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.15370 10.14400 0.00970 0.09562 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.27670 10.26610 0.01060 0.10325 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.05800 10.04960 0.00840 0.08359 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.15370 10.14400 0.00970 0.09562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.04000 42.15940 -0.11940 -0.28321 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.66950 41.81300 -0.14350 -0.34319 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99690 40.02610 -0.02920 -0.07295 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36890 11.36820 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20120 10.20090 0.00030 0.00294 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21840 9.21950 -0.00110 -0.01193 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86270 10.86400 -0.00130 -0.01197 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82870 7.83000 -0.00130 -0.01660 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29580 9.29730 -0.00150 -0.01613 永豐中小基金 54.17000 53.98000 0.19000 0.35198 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78650 1.78650 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49920 2.49920 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18940 8.18970 -0.00030 -0.00366 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11500 11.11550 -0.00050 -0.00450 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.76000 4.73000 0.03000 0.63425 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.55000 21.41000 0.14000 0.65390 永豐主流品牌基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 永豐永豐基金 33.91000 33.88000 0.03000 0.08855 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22020 9.22420 -0.00400 -0.04336 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74360 9.74770 -0.00410 -0.04206 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12000 9.12190 -0.00190 -0.02083 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64000 9.64210 -0.00210 -0.02178 永豐亞洲民生消費基金 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752 永豐南非幣2021保本基金 14.18330 14.19390 -0.01060 -0.07468 永豐高科技基金 24.31000 24.10000 0.21000 0.87137 永豐貨幣市場基金 13.94330 13.94310 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11090 2.11050 0.00040 0.01895 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61590 2.61530 0.00060 0.02294 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79250 7.79110 0.00140 0.01797 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95880 10.95670 0.00210 0.01917 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21230 7.20610 0.00620 0.08604 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.60640 11.59650 0.00990 0.08537 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076 永豐臺灣加權ETF基金 55.36000 55.42000 -0.06000 -0.10826 永豐領航科技基金 39.27000 38.95000 0.32000 0.82157 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647 永豐趨勢平衡基金 41.93000 41.94000 -0.01000 -0.02384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89780 11.89700 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75620 9.75660 -0.00040 -0.00410 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40700 10.40750 -0.00050 -0.00480 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81860 9.81780 0.00080 0.00815 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30180 10.30090 0.00090 0.00874 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81290 9.81330 -0.00040 -0.00408 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59380 10.59430 -0.00050 -0.00472 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.83050 9.82960 0.00090 0.00916 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39240 10.39150 0.00090 0.00866 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.73000 19.70000 0.03000 0.15228 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05920 10.05840 0.00080 0.00795 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05920 10.05840 0.00080 0.00795 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00720 10.00720 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00720 10.00720 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.14760 10.14300 0.00460 0.04535 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.14740 10.14280 0.00460 0.04535 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06130 10.06060 0.00070 0.00696 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06130 10.06060 0.00070 0.00696 兆豐國際生命科學基金 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.49620 10.46440 0.03180 0.30389 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73310 10.70230 0.03080 0.28779 兆豐國際全球基金 31.62000 31.48000 0.14000 0.44473 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49470 10.49400 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22160 10.22370 -0.00210 -0.02054 兆豐國際國民基金 23.55000 23.31000 0.24000 1.02960 兆豐國際第一基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.75350 10.74980 0.00370 0.03442 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20780 8.20500 0.00280 0.03413 兆豐國際萬全基金 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093 兆豐國際電子基金 27.02000 26.98000 0.04000 0.14826 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.41000 22.48000 -0.07000 -0.31139 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 36.04000 35.91000 0.13000 0.36202 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55920 12.55910 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.99890 10.00010 -0.00120 -0.01200 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.99170 9.99490 -0.00320 -0.03202 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.00420 10.00270 0.00150 0.01500 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.99970 10.00080 -0.00110 -0.01100 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98020 9.98010 0.00010 0.00100 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.99890 10.00010 -0.00120 -0.01200 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99170 9.99490 -0.00320 -0.03202 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00420 10.00270 0.00150 0.01500 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.99970 10.00080 -0.00110 -0.01100 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98020 9.98010 0.00010 0.00100 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.88600 10.87600 0.01000 0.09195 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.62480 10.61510 0.00970 0.09138 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.87490 10.86440 0.01050 0.09665 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.56610 10.55640 0.00970 0.09189 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71990 10.71020 0.00970 0.09057 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.67310 10.66290 0.01020 0.09566 合庫台灣基金 12.04000 11.91000 0.13000 1.09152 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72810 11.71210 0.01600 0.13661 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71820 12.70230 0.01590 0.12517 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.34470 11.33060 0.01410 0.12444 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.11580 12.09780 0.01800 0.14879 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15500 8.14390 0.01110 0.13630 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43910 9.42730 0.01180 0.12517 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14610 9.13480 0.01130 0.12370 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.84850 8.83560 0.01290 0.14600 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.29830 9.28680 0.01150 0.12383 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 合庫全球新興市場基金 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 合庫貨幣市場基金 10.17540 10.17520 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.98650 9.97700 0.00950 0.09522 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.30890 10.30060 0.00830 0.08058 合庫新興多重收益基金A類型 10.58580 10.57610 0.00970 0.09172 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12940 12.11970 0.00970 0.08003 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.38180 15.36940 0.01240 0.08068 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.77260 8.76460 0.00800 0.09128 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.59450 9.58680 0.00770 0.08032 合庫新興多重收益基金B類型 7.95040 7.94310 0.00730 0.09190 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72750 8.72050 0.00700 0.08027 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.63700 10.62770 0.00930 0.08751 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22380 11.22310 0.00070 0.00624 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09110 10.09340 -0.00230 -0.02279 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05190 10.05170 0.00020 0.00199 安聯中國東協基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658 安聯中國策略基金-美元 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410 安聯中國策略基金-新臺幣 16.14000 16.10000 0.04000 0.24845 安聯中華新思路基金-人民幣 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 31.66000 31.53000 0.13000 0.41231 安聯台灣科技基金 53.68000 53.03000 0.65000 1.22572 安聯台灣貨幣市場基金 12.55040 12.55020 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 36.00000 35.62000 0.38000 1.06682 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.78270 10.77820 0.00450 0.04175 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.89700 15.89060 0.00640 0.04028 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90360 9.89960 0.00400 0.04041 安聯四季成長組合基金-美元 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.24430 13.23970 0.00460 0.03474 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.83320 10.82980 0.00340 0.03139 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.90190 12.89760 0.00430 0.03334 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60390 9.60040 0.00350 0.03646 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54110 9.53770 0.00340 0.03565 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08030 9.07730 0.00300 0.03305 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23640 10.23230 0.00410 0.04007 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.28150 10.27820 0.00330 0.03211 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.51100 12.50160 0.00940 0.07519 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.36040 11.35150 0.00890 0.07840 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 10.96130 0.00870 0.07937 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64820 8.64170 0.00650 0.07522 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.51550 8.50880 0.00670 0.07874 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19660 8.19010 0.00650 0.07936 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.27290 10.26540 0.00750 0.07306 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.18790 10.17980 0.00810 0.07957 安聯全球人口趨勢基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.85000 33.76000 0.09000 0.26659 安聯全球油礦金趨勢基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47720 12.47860 -0.00140 -0.01122 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56280 10.56400 -0.00120 -0.01136 安聯全球新興市場基金 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 安聯全球農金趨勢基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 安聯全球綠能趨勢基金 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯亞洲動態策略基金 22.71000 22.67000 0.04000 0.17644 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08240 10.07540 0.00700 0.06948 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08990 10.08290 0.00700 0.06942 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.08150 10.07450 0.00700 0.06948 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09240 10.08540 0.00700 0.06941 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08540 10.07840 0.00700 0.06946 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04010 10.03370 0.00640 0.06379 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04010 10.03370 0.00640 0.06379 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04010 10.03370 0.00640 0.06379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57120 10.57150 -0.00030 -0.00284 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10500 10.10530 -0.00030 -0.00297 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.75360 90.71160 0.04200 0.04630 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.39730 13.39180 0.00550 0.04107 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.62280 68.58850 0.03430 0.05001 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00060 9.99650 0.00410 0.04101 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74440 2.74450 -0.00010 -0.00364 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95850 10.95940 -0.00090 -0.00821 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28180 2.28140 0.00040 0.01753 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85520 8.85590 -0.00070 -0.00790 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.52370 10.51760 0.00610 0.05800 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46020 10.45570 0.00450 0.04304 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.82850 10.82400 0.00450 0.04157 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42130 10.41700 0.00430 0.04128 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45920 10.45530 0.00390 0.03730 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42200 10.41600 0.00600 0.05760 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33130 10.32690 0.00440 0.04261 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.62050 10.61560 0.00490 0.04616 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.31790 10.31370 0.00420 0.04072 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36870 10.36520 0.00350 0.03377 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29210 10.29030 0.00180 0.01749 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37890 10.37730 0.00160 0.01542 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28460 10.28290 0.00170 0.01653 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23120 10.23030 0.00090 0.00880 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30080 10.29900 0.00180 0.01748 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33020 10.32850 0.00170 0.01646 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28450 10.28280 0.00170 0.01653 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23090 10.22980 0.00110 0.01075 宏利台灣動力基金A類型 31.61000 31.40000 0.21000 0.66879 宏利台灣動力基金I類型 31.61000 31.40000 0.21000 0.66879 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13850 10.11180 0.02670 0.26405 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02290 9.99490 0.02800 0.28014 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65980 7.63960 0.02020 0.26441 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.63790 7.61710 0.02080 0.27307 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 宏利全球債券組合基金 13.78810 13.77870 0.00940 0.06822 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99770 2.99810 -0.00040 -0.01334 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45460 12.45650 -0.00190 -0.01525 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96330 8.96450 -0.00120 -0.01339 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55330 2.55280 0.00050 0.01959 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53170 11.53140 0.00030 0.00260 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47510 3.46090 0.01420 0.41030 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55800 0.55570 0.00230 0.41389 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32460 12.30530 0.01930 0.15684 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91210 10.89530 0.01680 0.15419 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.47220 10.45610 0.01610 0.15398 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75970 8.74610 0.01360 0.15550 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.40010 8.38720 0.01290 0.15381 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26030 8.24770 0.01260 0.15277 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41410 8.40090 0.01320 0.15713 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.04040 3.03680 0.00360 0.11855 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44060 0.44010 0.00050 0.11361 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.25720 13.24160 0.01560 0.11781 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00370 1.00260 0.00110 0.10971 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.61800 7.60910 0.00890 0.11697 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11600 2.11360 0.00240 0.11355 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30570 0.30530 0.00040 0.13102 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.27830 9.26750 0.01080 0.11654 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33720 0.33680 0.00040 0.11876 宏利萬利貨幣市場基金 13.69020 13.69000 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.53000 0.02000 0.79051 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.68000 26.62000 0.06000 0.22539 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.68000 26.62000 0.06000 0.22539 宏利澳幣保本基金 12.67350 12.67080 0.00270 0.02131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44980 10.45950 -0.00970 -0.09274 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.67130 9.68150 -0.01020 -0.10536 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.17480 9.18210 -0.00730 -0.07950 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56110 11.57040 -0.00930 -0.08038 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 貝萊德新台幣基金 12.97240 12.97220 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.92000 27.99000 -0.07000 -0.25009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49240 11.49210 0.00030 0.00261 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15530 10.15630 -0.00100 -0.00985 保德信大中華基金-人民幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 保德信大中華基金-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 保德信大中華基金-新台幣 30.20000 30.09000 0.11000 0.36557 保德信中小型股基金 49.54000 48.98000 0.56000 1.14332 保德信中國中小基金-人民幣 8.64000 8.55000 0.09000 1.05263 保德信中國中小基金-美元 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951 保德信中國中小基金-新臺幣 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91030 9.91050 -0.00020 -0.00202 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98870 9.98810 0.00060 0.00601 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02860 10.02880 -0.00020 -0.00199 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.12390 11.12410 -0.00020 -0.00180 保德信中國品牌基金-人民幣 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 保德信中國品牌基金-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.74000 28.57000 0.17000 0.59503 保德信全球消費商機基金 19.70000 19.62000 0.08000 0.40775 保德信全球基礎建設基金 13.86000 13.91000 -0.05000 -0.35945 保德信全球資源基金 7.49000 7.44000 0.05000 0.67204 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.44000 33.43000 0.01000 0.02991 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.54340 10.56060 -0.01720 -0.16287 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.97360 10.99150 -0.01790 -0.16285 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.60320 10.61780 -0.01460 -0.13750 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.03380 11.04900 -0.01520 -0.13757 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69040 9.67050 0.01990 0.20578 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.86280 10.84040 0.02240 0.20663 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27610 9.25460 0.02150 0.23232 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38090 10.35680 0.02410 0.23270 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20440 8.20230 0.00210 0.02560 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31660 11.31370 0.00290 0.02563 保德信亞太基金 20.89000 20.82000 0.07000 0.33622 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74530 8.74040 0.00490 0.05606 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.12320 12.11630 0.00690 0.05695 保德信店頭市場基金 35.79000 35.44000 0.35000 0.98758 保德信拉丁美洲基金 7.63000 7.70000 -0.07000 -0.90909 保德信金平衡基金 30.79000 30.77000 0.02000 0.06500 保德信金滿意基金 43.31000 43.25000 0.06000 0.13873 保德信科技島基金 27.48000 27.27000 0.21000 0.77008 保德信高成長基金 97.78000 97.05000 0.73000 0.75219 保德信貨幣市場基金 15.84290 15.84260 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.77960 10.73380 0.04580 0.42669 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.04830 10.99850 0.04980 0.45279 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08900 11.06820 0.02080 0.18793 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.64180 10.61920 0.02260 0.21282 保德信新世紀基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23860 8.23080 0.00780 0.09477 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.40110 10.39200 0.00910 0.08757 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.73460 11.72360 0.01100 0.09383 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 保德信瑞騰基金 15.65150 15.65130 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00040 9.99870 0.00170 0.01700 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.57650 10.57480 0.00170 0.01608 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94740 9.94630 0.00110 0.01106 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.25640 10.25450 0.00190 0.01853 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01620 10.01280 0.00340 0.03396 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54440 10.54140 0.00300 0.02846 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95650 9.95350 0.00300 0.03014 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34060 10.33770 0.00290 0.02805 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.63050 10.62740 0.00310 0.02917 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37750 10.37530 0.00220 0.02120 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77760 10.77510 0.00250 0.02320 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.32980 10.32370 0.00610 0.05909 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66780 10.66540 0.00240 0.02250 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20700 10.20470 0.00230 0.02254 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76950 10.76690 0.00260 0.02415 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.12170 10.11950 0.00220 0.02174 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.53050 10.52840 0.00210 0.01995 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93240 9.91970 0.01270 0.12803 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.93240 9.91950 0.01290 0.13005 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.08010 10.06870 0.01140 0.11322 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.91390 9.90070 0.01320 0.13332 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.91390 9.90080 0.01310 0.13231 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.02240 9.99410 0.02830 0.28317 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46810 10.46510 0.00300 0.02867 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21990 10.21730 0.00260 0.02545 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39540 10.39120 0.00420 0.04042 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77900 10.77440 0.00460 0.04269 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51470 10.51040 0.00430 0.04091 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18430 11.18010 0.00420 0.03757 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40720 10.40330 0.00390 0.03749 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71930 10.71520 0.00410 0.03826 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.55380 10.54880 0.00500 0.04740 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.61110 10.60490 0.00620 0.05846 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.65460 10.64570 0.00890 0.08360 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41390 10.40640 0.00750 0.07207 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44370 10.43620 0.00750 0.07187 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.49230 10.48660 0.00570 0.05436 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.67510 10.66880 0.00630 0.05905 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.26420 10.25710 0.00710 0.06922 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.36220 10.35510 0.00710 0.06857 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97370 1.97400 -0.00030 -0.01520 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83130 2.83180 -0.00050 -0.01766 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29570 0.29580 -0.00010 -0.03381 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46010 0.46030 -0.00020 -0.04345 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40480 8.40820 -0.00340 -0.04044 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30170 12.30870 -0.00700 -0.05687 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71690 9.71790 -0.00100 -0.01029 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35920 12.36040 -0.00120 -0.00971 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75730 8.75980 -0.00250 -0.02854 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19130 11.19450 -0.00320 -0.02859 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94990 10.94570 0.00420 0.03837 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.76170 10.75800 0.00370 0.03439 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4570.04000 4556.26000 13.78000 0.30244 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31120 10.31200 -0.00080 -0.00776 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21670 11.21810 -0.00140 -0.01248 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21590 10.21800 -0.00210 -0.02055 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95310 9.95300 0.00010 0.00100 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58150 10.58140 0.00010 0.00095 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96610 9.96600 0.00010 0.00100 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34240 10.34320 -0.00080 -0.00773 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.54600 10.54300 0.00300 0.02845 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19750 6.19610 0.00140 0.02259 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.35820 11.35580 0.00240 0.02113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68850 10.65790 0.03060 0.28711 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.69570 11.66440 0.03130 0.26834 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.90780 10.87860 0.02920 0.26842 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21200 9.18560 0.02640 0.28741 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.53590 9.51030 0.02560 0.26918 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.41190 9.38670 0.02520 0.26846 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.57750 10.54710 0.03040 0.28823 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.04940 11.01980 0.02960 0.26861 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.03200 11.00250 0.02950 0.26812 柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550 柏瑞巨人基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70110 13.70100 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.37610 14.35230 0.02380 0.16583 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71630 12.69650 0.01980 0.15595 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.31290 13.29270 0.02020 0.15196 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.65610 8.64180 0.01430 0.16547 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82900 6.81770 0.01130 0.16575 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74880 8.73510 0.01370 0.15684 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51050 8.50340 0.00710 0.08350 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84630 10.82980 0.01650 0.15236 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45570 8.43850 0.01720 0.20383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.90500 12.88490 0.02010 0.15600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.45240 12.43180 0.02060 0.16570 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14960 13.13870 0.01090 0.08296 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11910 12.10070 0.01840 0.15206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04950 9.03460 0.01490 0.16492 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77890 9.76370 0.01520 0.15568 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72510 9.71700 0.00810 0.08336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64300 9.62840 0.01460 0.15163 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49040 9.47110 0.01930 0.20378 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.78050 10.76380 0.01670 0.15515 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.70630 10.69080 0.01550 0.14498 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.54570 10.53080 0.01490 0.14149 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.58840 10.56770 0.02070 0.19588 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94460 9.92920 0.01540 0.15510 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.64890 9.63500 0.01390 0.14427 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.61420 10.61560 -0.00140 -0.01319 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.71150 9.69790 0.01360 0.14024 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.75740 9.73830 0.01910 0.19613 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.76030 10.74360 0.01670 0.15544 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.70660 10.69120 0.01540 0.14404 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.54600 10.53120 0.01480 0.14053 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.58950 10.56870 0.02080 0.19681 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94440 9.92900 0.01540 0.15510 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.64910 9.63520 0.01390 0.14426 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.79450 10.79580 -0.00130 -0.01204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.71170 9.69800 0.01370 0.14127 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.75800 9.73890 0.01910 0.19612 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34910 11.34790 0.00120 0.01057 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74790 12.74750 0.00040 0.00314 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.05510 12.05510 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04000 9.03910 0.00090 0.00996 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73020 9.72990 0.00030 0.00308 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66310 9.66320 -0.00010 -0.00103 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04360 11.04250 0.00110 0.00996 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87040 11.87000 0.00040 0.00337 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.64610 11.64610 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04030 9.03940 0.00090 0.00996 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73080 9.73050 0.00030 0.00308 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66360 9.66360 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.71000 14.69000 0.02000 0.13615 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550 柏瑞拉丁美洲基金 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08550 12.09280 -0.00730 -0.06037 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.29370 10.30130 -0.00760 -0.07378 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69810 7.70270 -0.00460 -0.05972 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.20250 10.21010 -0.00760 -0.07444 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.32090 12.31490 0.00600 0.04872 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.03170 12.02730 0.00440 0.03658 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03460 11.03080 0.00380 0.03445 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59850 8.59430 0.00420 0.04887 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66070 9.65710 0.00360 0.03728 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71880 9.71540 0.00340 0.03500 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.57410 11.56980 0.00430 0.03717 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81950 10.81420 0.00530 0.04901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01610 11.01230 0.00380 0.03451 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00550 10.00180 0.00370 0.03699 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29050 9.28590 0.00460 0.04954 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14270 9.14680 -0.00410 -0.04482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74530 9.74190 0.00340 0.03490 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.86660 12.85010 0.01650 0.12840 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.34080 12.32670 0.01410 0.11439 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.68100 11.66790 0.01310 0.11227 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.22400 7.21480 0.00920 0.12752 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98380 8.97360 0.01020 0.11367 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.67900 9.66810 0.01090 0.11274 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.06050 11.04640 0.01410 0.12764 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69930 11.68620 0.01310 0.11210 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.71890 0.01110 0.11421 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.21770 9.20590 0.01180 0.12818 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.88580 9.87480 0.01100 0.11139 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.06290 12.06180 0.00110 0.00912 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.82830 12.82800 0.00030 0.00234 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.70240 11.70250 -0.00010 -0.00085 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.40000 9.39910 0.00090 0.00958 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02460 10.02440 0.00020 0.00200 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02790 10.02800 -0.00010 -0.00100 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.09130 12.09110 0.00020 0.00165 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76250 10.76150 0.00100 0.00929 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.15020 11.15030 -0.00010 -0.00090 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.98000 9.97910 0.00090 0.00902 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56570 9.56480 0.00090 0.00941 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26480 10.26470 0.00010 0.00097 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76910 9.76920 -0.00010 -0.00102 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.34000 19.34000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.23000 18.20000 0.03000 0.16484 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43090 13.41910 0.01180 0.08793 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.53150 10.51520 0.01630 0.15501 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57970 11.56270 0.01700 0.14702 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42040 12.42140 -0.00100 -0.00805 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.08300 11.06710 0.01590 0.14367 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.15370 9.13950 0.01420 0.15537 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.70580 0.01420 0.14630 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51260 9.51340 -0.00080 -0.00841 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.67790 9.66410 0.01380 0.14280 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.29030 9.27590 0.01440 0.15524 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.51810 9.50420 0.01390 0.14625 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38500 11.38590 -0.00090 -0.00790 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61960 9.60580 0.01380 0.14366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.08320 43.19290 -0.10970 -0.25398 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.80000 33.27000 0.53000 1.59303 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80640 11.80570 0.00070 0.00593 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70990 1.71020 -0.00030 -0.01754 國泰大中華基金 20.61000 20.47000 0.14000 0.68393 國泰小龍基金-美元I 0.49360 0.49130 0.00230 0.46815 國泰小龍基金-新台幣 15.34000 15.27000 0.07000 0.45842 國泰中小成長基金-美元I 1.42640 1.41450 0.01190 0.84129 國泰中小成長基金-新台幣 44.33000 43.96000 0.37000 0.84167 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.34250 4.29740 0.04510 1.04947 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68900 0.68200 0.00700 1.02639 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73710 0.72950 0.00760 1.04181 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.61000 19.41000 0.20000 1.03040 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.36130 42.38060 -0.01930 -0.04554 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29910 2.29930 -0.00020 -0.00870 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32940 0.32950 -0.00010 -0.03035 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12930 10.12930 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14950 8.14950 0.00000 0.00000 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33060 2.31550 0.01510 0.65213 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33620 0.33410 0.00210 0.62855 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.48350 10.41510 0.06840 0.65674 國泰中國新興債券基金-美元 0.34270 0.34270 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47970 10.47460 0.00510 0.04869 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.18610 4.14780 0.03830 0.92338 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60280 0.59740 0.00540 0.90392 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.90000 18.72000 0.18000 0.96154 國泰中港台基金-人民幣 3.11710 3.07290 0.04420 1.43838 國泰中港台基金-美元 0.45440 0.44810 0.00630 1.40594 國泰中港台基金-新台幣 14.08000 13.88000 0.20000 1.44092 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10130 10.10420 -0.00290 -0.02870 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.23120 10.22190 0.00930 0.09098 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29160 10.27960 0.01200 0.11674 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.92000 26.82000 0.10000 0.37286 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.27000 12.33000 -0.06000 -0.48662 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.07000 32.79000 0.28000 0.85392 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35390 0.35350 0.00040 0.11315 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33380 0.33340 0.00040 0.11998 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33460 0.33420 0.00040 0.11969 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01250 10.99620 0.01630 0.14823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39270 10.37730 0.01540 0.14840 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42780 10.41240 0.01540 0.14790 國泰台灣貨幣市場基金 12.46130 12.46110 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42430 0.42370 0.00060 0.14161 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37530 0.37470 0.00060 0.16013 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45290 0.45220 0.00070 0.15480 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54760 0.54450 0.00310 0.56933 國泰全球高股息基金-人民幣 2.55180 2.53290 0.01890 0.74618 國泰全球高股息基金-美元 0.37090 0.36830 0.00260 0.70595 國泰全球高股息基金-新台幣 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53220 0.52610 0.00610 1.15948 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48760 0.48950 -0.00190 -0.38815 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941 國泰全球資源基金-美元 0.16750 0.16670 0.00080 0.47990 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.26000 0.03000 0.57034 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62130 0.62020 0.00110 0.17736 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.32000 19.28000 0.04000 0.20747 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.82000 18.78000 0.04000 0.21299 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88700 0.88170 0.00530 0.60111 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.03000 20.89000 0.14000 0.67018 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.54000 22.55000 -0.01000 -0.04435 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54380 2.54340 0.00040 0.01573 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37070 0.37070 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31850 0.31850 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.47870 11.47660 0.00210 0.01830 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.86060 9.85870 0.00190 0.01927 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52840 0.52620 0.00220 0.41809 國泰亞洲成長基金-美元 0.39920 0.39990 -0.00070 -0.17504 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 國泰科技生化基金 34.69000 34.40000 0.29000 0.84302 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 30.13000 29.94000 0.19000 0.63460 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302 國泰美國費城半導體基金 15.38000 15.20000 0.18000 1.18421 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.46330 43.74910 -0.28580 -0.65327 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.48510 17.36710 0.11800 0.67945 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.68090 22.99290 -0.31200 -1.35694 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.21000 44.28850 -0.07850 -0.17725 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.93910 44.91570 0.02340 0.05210 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.95560 42.93910 0.01650 0.03843 國泰紐幣2021保本基金 12.81300 12.80830 0.00470 0.03669 國泰紐幣八年期保本基金 13.18130 13.17630 0.00500 0.03795 國泰紐幣保本基金 12.75490 12.75170 0.00320 0.02509 國泰國泰基金-新台幣A 23.82000 23.65000 0.17000 0.71882 國泰國泰基金-新台幣I 23.82000 23.65000 0.17000 0.71882 國泰富時中國A50基金 22.14000 21.98000 0.16000 0.72793 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.45020 46.56170 -0.11150 -0.23947 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34660 0.34670 -0.00010 -0.02884 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50470 0.50260 0.00210 0.41783 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.35400 42.35980 -0.00580 -0.01369 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.24000 21.03000 0.21000 0.99857 國泰新興市場基金-美元 0.39670 0.39530 0.00140 0.35416 國泰新興市場基金-新台幣 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44580 2.44560 0.00020 0.00818 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50830 1.50820 0.00010 0.00663 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.36640 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.22820 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35690 0.35700 -0.00010 -0.02801 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09560 11.09620 -0.00060 -0.00541 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71380 6.71420 -0.00040 -0.00596 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.12820 44.34390 -0.21570 -0.48643 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.78230 44.91030 -0.12800 -0.28501 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.64750 42.68840 -0.04090 -0.09581 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.33000 38.33000 0.00000 0.00000 國泰標普北美科技ETF基金 24.16000 24.05000 0.11000 0.45738 國泰歐洲精選基金-美元 0.35430 0.35440 -0.00010 -0.02822 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.92010 39.94920 -0.02910 -0.07284 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.81000 22.62000 0.19000 0.83996 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.26000 20.19000 0.07000 0.34671 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.24000 18.32000 -0.08000 -0.43668 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41600 0.41580 0.00020 0.04810 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.54750 12.53960 0.00790 0.06300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55920 10.55910 0.00010 0.00095 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45000 10.44840 0.00160 0.01531 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58820 10.58520 0.00300 0.02834 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24120 10.24140 -0.00020 -0.00195 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16780 10.16760 0.00020 0.00197 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23400 10.23110 0.00290 0.02834 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96750 9.96440 0.00310 0.03111 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.79140 9.78390 0.00750 0.07666 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92790 9.92380 0.00410 0.04131 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.76490 9.75840 0.00650 0.06661 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96740 9.96430 0.00310 0.03111 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78670 9.77920 0.00750 0.07669 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92780 9.92370 0.00410 0.04132 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.76480 9.75830 0.00650 0.06661 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44200 11.44130 0.00070 0.00612 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10940 10.10850 0.00090 0.00890 第一金大中華基金 26.66000 26.72000 -0.06000 -0.22455 第一金小型精選基金 33.51000 33.42000 0.09000 0.26930 第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286 第一金中國世紀基金-美元 8.39270 8.36570 0.02700 0.32275 第一金中國世紀基金-美元-N 8.39290 8.36600 0.02690 0.32154 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77130 9.76940 0.00190 0.01945 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36970 8.36750 0.00220 0.02629 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30870 11.30650 0.00220 0.01946 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85710 9.85450 0.00260 0.02638 第一金中概平衡基金 27.62000 27.58000 0.04000 0.14503 第一金台灣貨幣市場基金 15.32600 15.32580 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.69400 178.69100 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.13970 16.10100 0.03870 0.24036 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.13890 16.10040 0.03850 0.23912 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.11520 11.09630 0.01890 0.17033 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.11330 11.09460 0.01870 0.16855 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.09610 10.09190 0.00420 0.04162 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.09610 10.09180 0.00430 0.04261 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.63380 13.49320 0.14060 1.04201 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.65220 13.51150 0.14070 1.04134 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.97000 12.83000 0.14000 1.09119 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89130 9.87210 0.01920 0.19449 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88710 9.86790 0.01920 0.19457 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52120 9.50140 0.01980 0.20839 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54550 9.52570 0.01980 0.20786 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.77130 10.75020 0.02110 0.19628 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.40310 10.38150 0.02160 0.20806 第一金全球大趨勢基金 25.80000 25.71000 0.09000 0.35006 第一金全球不動產證券化基金A 9.42220 9.39030 0.03190 0.33971 第一金全球不動產證券化基金B 6.50450 6.48250 0.02200 0.33938 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.09080 10.10740 -0.01660 -0.16424 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.09110 10.10780 -0.01670 -0.16522 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.96780 10.98590 -0.01810 -0.16476 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.96960 10.98770 -0.01810 -0.16473 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58100 8.56870 0.01230 0.14355 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52170 10.50660 0.01510 0.14372 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28640 9.28180 0.00460 0.04956 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28480 9.28020 0.00460 0.04957 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73230 7.72880 0.00350 0.04529 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72650 7.72290 0.00360 0.04661 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50700 8.50200 0.00500 0.05881 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50770 8.50270 0.00500 0.05880 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59140 11.58570 0.00570 0.04920 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59210 11.58640 0.00570 0.04920 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25210 10.24740 0.00470 0.04587 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25300 10.24830 0.00470 0.04586 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03870 15.03000 0.00870 0.05788 第一金亞洲科技基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764 第一金亞洲新興市場基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 第一金店頭市場基金 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.99090 9.98490 0.00600 0.06009 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.99100 9.98490 0.00610 0.06109 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.98780 9.97910 0.00870 0.08718 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.98770 9.97910 0.00860 0.08618 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.99100 9.98490 0.00610 0.06109 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.99510 9.98890 0.00620 0.06207 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.99100 9.98490 0.00610 0.06109 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.98770 9.97910 0.00860 0.08618 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.99190 9.98310 0.00880 0.08815 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.98770 9.97910 0.00860 0.08618 第一金創新趨勢基金 22.05000 22.08000 -0.03000 -0.13587 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.57540 42.59400 -0.01860 -0.04367 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.57250 42.65680 -0.08430 -0.19762 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.07200 42.33600 -0.26400 -0.62358 第一金電子基金 34.05000 34.06000 -0.01000 -0.02936 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.14000 19.25000 -0.11000 -0.57143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.65000 20.40000 0.25000 1.22549 統一大中華中小基金(人民幣) 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350 統一大中華中小基金(美元) 7.34000 7.26000 0.08000 1.10193 統一大中華中小基金(新台幣) 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 統一大東協高股息基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 35.16000 34.97000 0.19000 0.54332 統一大滿貫基金-I類型 35.16000 34.97000 0.19000 0.54332 統一大龍印基金 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505 統一大龍騰中國基金(美元) 8.53000 8.40000 0.13000 1.54762 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530 統一中小基金 24.55000 24.31000 0.24000 0.98725 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.85250 9.84900 0.00350 0.03554 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16220 9.16090 0.00130 0.01419 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90740 8.90450 0.00290 0.03257 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34090 12.33650 0.00440 0.03567 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42920 11.42770 0.00150 0.01313 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07070 11.06700 0.00370 0.03343 統一台灣動力基金 18.62000 18.43000 0.19000 1.03093 統一全天候基金-A類型 111.77000 110.89000 0.88000 0.79358 統一全天候基金-I類型 112.40000 111.51000 0.89000 0.79813 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.32850 8.32320 0.00530 0.06368 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03730 8.03400 0.00330 0.04108 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.08050 8.07510 0.00540 0.06687 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.97860 8.97290 0.00570 0.06352 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.67280 8.66920 0.00360 0.04153 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.71190 8.70600 0.00590 0.06777 統一全球債券組合基金 12.43710 12.42950 0.00760 0.06114 統一全球新科技基金(人民幣) 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250 統一全球新科技基金(美元) 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 統一全球新科技基金(新台幣) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 統一亞太基金 25.12000 25.07000 0.05000 0.19944 統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 統一奔騰基金 60.16000 59.46000 0.70000 1.17726 統一強棒貨幣市場基金 16.73710 16.73690 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 統一強漢基金(美元) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 統一強漢基金(新台幣) 26.22000 26.13000 0.09000 0.34443 統一統信基金 30.93000 30.66000 0.27000 0.88063 統一黑馬基金 60.74000 60.03000 0.71000 1.18274 統一新亞洲科技能源基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.11190 8.10650 0.00540 0.06661 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79230 10.78510 0.00720 0.06676 統一經建基金 47.33000 47.00000 0.33000 0.70213 統一龍馬基金 69.47000 68.85000 0.62000 0.90051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.46000 20.14000 0.32000 1.58888 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.90000 47.25000 0.65000 1.37566 野村中國機會基金 14.44000 14.39000 0.05000 0.34746 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38820 10.38890 -0.00070 -0.00674 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37290 10.36960 0.00330 0.03182 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.41300 10.40700 0.00600 0.05765 野村巴西基金 7.17000 7.24000 -0.07000 -0.96685 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457 野村台灣高股息基金 25.63000 25.53000 0.10000 0.39170 野村台灣運籌基金 38.00000 37.60000 0.40000 1.06383 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83280 9.83060 0.00220 0.02238 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76770 9.76630 0.00140 0.01434 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83780 9.83480 0.00300 0.03050 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45210 10.44970 0.00240 0.02297 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27590 10.27440 0.00150 0.01460 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05340 10.05030 0.00310 0.03084 野村平衡基金 20.27000 20.12000 0.15000 0.74553 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.61000 14.52000 0.09000 0.61983 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.19550 10.19190 0.00360 0.03532 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.19520 10.19200 0.00320 0.03140 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10360 10.09810 0.00550 0.05447 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.43800 10.43440 0.00360 0.03450 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.40250 10.39910 0.00340 0.03270 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31400 10.30850 0.00550 0.05335 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.14200 10.13670 0.00530 0.05229 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.79460 10.79100 0.00360 0.03336 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.71590 10.71240 0.00350 0.03267 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.62760 10.62200 0.00560 0.05272 野村全球品牌基金 29.75000 29.74000 0.01000 0.03362 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.91000 19.75000 0.16000 0.81013 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.36000 12.27000 0.09000 0.73350 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95650 10.95270 0.00380 0.03469 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00910 11.00320 0.00590 0.05362 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.77710 10.76940 0.00770 0.07150 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.71100 8.68660 0.02440 0.28089 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.51780 8.49390 0.02390 0.28138 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09690 8.07250 0.02440 0.30226 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.11830 11.08730 0.03100 0.27960 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58670 10.55700 0.02970 0.28133 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15920 10.12860 0.03060 0.30211 野村成長基金 32.42000 31.99000 0.43000 1.34417 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53130 8.51270 0.01860 0.21850 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.54640 8.52780 0.01860 0.21811 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.77000 8.74900 0.02100 0.24003 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.80040 9.77900 0.02140 0.21884 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.66780 9.64670 0.02110 0.21873 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90520 9.88140 0.02380 0.24086 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28950 10.28820 0.00130 0.01264 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19680 10.19480 0.00200 0.01962 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09970 10.09560 0.00410 0.04061 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71340 9.71200 0.00140 0.01442 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71530 9.71330 0.00200 0.02059 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.83080 9.82670 0.00410 0.04172 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14570 10.14150 0.00420 0.04141 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86130 10.86020 0.00110 0.01013 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70900 10.70680 0.00220 0.02055 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83690 10.83240 0.00450 0.04154 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.10190 10.10120 0.00070 0.00693 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.11130 10.11000 0.00130 0.01286 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.04460 10.04200 0.00260 0.02589 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54950 8.54740 0.00210 0.02457 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16550 9.16490 0.00060 0.00655 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03760 9.03700 0.00060 0.00664 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.10130 10.09800 0.00330 0.03268 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.83540 13.83200 0.00340 0.02458 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.97140 12.97060 0.00080 0.00617 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50850 10.50780 0.00070 0.00666 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46110 10.45880 0.00230 0.02199 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44810 10.44600 0.00210 0.02010 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51020 10.50600 0.00420 0.03998 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75880 10.75640 0.00240 0.02231 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72250 10.72030 0.00220 0.02052 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70350 10.69910 0.00440 0.04112 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.68940 10.68610 0.00330 0.03088 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.64340 10.64030 0.00310 0.02913 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.77700 10.77100 0.00600 0.05571 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23750 10.21870 0.01880 0.18398 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87770 9.87810 -0.00040 -0.00405 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52320 9.50770 0.01550 0.16303 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01260 8.99630 0.01630 0.18119 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46270 11.44190 0.02080 0.18179 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37670 10.35830 0.01840 0.17764 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.51180 11.49320 0.01860 0.16183 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.93740 10.92000 0.01740 0.15934 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.70960 10.69060 0.01900 0.17773 野村泰國基金 44.28000 44.36000 -0.08000 -0.18034 野村高科技基金 10.82000 10.65000 0.17000 1.59624 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.65980 10.60870 0.05110 0.48168 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.28210 10.23490 0.04720 0.46117 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82400 10.77990 0.04410 0.40909 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68080 9.63670 0.04410 0.45763 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66520 9.61910 0.04610 0.47925 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85330 9.79940 0.05390 0.55003 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.27890 12.22260 0.05630 0.46062 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.17970 14.12600 0.05370 0.38015 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.17100 11.12010 0.05090 0.45773 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.16110 11.10780 0.05330 0.47984 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.55600 11.49270 0.06330 0.55078 野村貨幣市場基金 16.34150 16.34120 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38570 10.38490 0.00080 0.00770 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28890 10.29130 -0.00240 -0.02332 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41440 10.41420 0.00020 0.00192 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27760 10.27490 0.00270 0.02628 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24290 10.23840 0.00450 0.04395 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26710 10.26190 0.00520 0.05067 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68350 10.68190 0.00160 0.01498 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60930 10.60570 0.00360 0.03394 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67000 10.66450 0.00550 0.05157 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.30350 10.26260 0.04090 0.39853 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.31680 10.27480 0.04200 0.40877 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.21030 10.16670 0.04360 0.42885 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.89430 10.85100 0.04330 0.39904 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.85740 10.81330 0.04410 0.40783 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.75130 10.70540 0.04590 0.42876 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.64280 10.62230 0.02050 0.19299 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01060 7.99540 0.01520 0.19011 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.37490 12.35140 0.02350 0.19026 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36810 10.37700 -0.00890 -0.08577 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.53510 10.53260 0.00250 0.02374 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34960 10.34520 0.00440 0.04253 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43080 10.42380 0.00700 0.06715 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37500 10.36740 0.00760 0.07331 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36850 10.37740 -0.00890 -0.08576 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.53650 10.53300 0.00350 0.03323 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34980 10.34550 0.00430 0.04156 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43470 10.42740 0.00730 0.07001 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37410 10.36650 0.00760 0.07331 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39520 10.40550 -0.01030 -0.09899 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55820 10.55750 0.00070 0.00663 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37540 10.37260 0.00280 0.02699 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45740 10.45190 0.00550 0.05262 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40170 10.39530 0.00640 0.06157 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39520 10.40540 -0.01020 -0.09803 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55800 10.55730 0.00070 0.00663 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38300 10.38020 0.00280 0.02697 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47290 10.46730 0.00560 0.05350 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40230 10.39590 0.00640 0.06156 野村精選貨幣市場基金 12.11540 12.11530 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 野村歐洲高股息基金累積型 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 野村積極成長基金 13.74000 13.56000 0.18000 1.32743 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.16000 37.77000 0.39000 1.03257 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.64780 0.01220 0.11458 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53280 8.52430 0.00850 0.09971 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86720 7.85980 0.00740 0.09415 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70900 7.70030 0.00870 0.11298 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24200 12.22980 0.01220 0.09976 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95610 10.94580 0.01030 0.09410 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77600 10.76390 0.01210 0.11241 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873 野村環球基金-人民幣計價 18.08000 17.99000 0.09000 0.50028 野村環球基金-美元計價 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.83000 19.73000 0.10000 0.50684 野村鴻利基金 24.37000 24.18000 0.19000 0.78577 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90440 16.90430 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.54000 20.33000 0.21000 1.03296 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.45000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.74060 10.72910 0.01150 0.10719 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.06610 14.05110 0.01500 0.10675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.78240 10.77720 0.00520 0.04825 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70470 10.70100 0.00370 0.03458 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56920 10.56540 0.00380 0.03597 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46440 10.46240 0.00200 0.01912 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04090 10.03390 0.00700 0.06976 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.12610 10.12050 0.00560 0.05533 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00190 9.99430 0.00760 0.07604 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.29150 10.28600 0.00550 0.05347 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.44720 10.44150 0.00570 0.05459 凱基台商天下基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771 凱基台灣精五門基金 22.04000 22.03000 0.01000 0.04539 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.31670 44.41220 -0.09550 -0.21503 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.87740 45.81390 0.06350 0.13860 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.89030 42.92900 -0.03870 -0.09015 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69830 10.69100 0.00730 0.06828 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.52080 44.60360 -0.08280 -0.18564 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.36020 45.38670 -0.02650 -0.05839 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.80250 44.09280 -0.29030 -0.65838 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.35060 11.31630 0.03430 0.30310 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59680 11.59660 0.00020 0.00172 凱基開創基金 29.89000 29.75000 0.14000 0.47059 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.64000 23.58000 0.06000 0.25445 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.70400 22.64560 0.05840 0.25789 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.62920 16.66100 -0.03180 -0.19086 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.78570 40.89240 -0.10670 -0.26093 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.93480 41.01700 -0.08220 -0.20040 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.71910 40.86840 -0.14930 -0.36532 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.32250 11.25520 0.06730 0.59795 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.52410 12.47740 0.04670 0.37428 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 凱基護城河基金-台幣計價A 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 凱基護城河基金-美元計價B 12.94720 12.88270 0.06450 0.50067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.42890 10.37890 0.05000 0.48175 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.17520 10.12770 0.04750 0.46901 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.28540 10.23480 0.05060 0.49439 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.42880 10.37880 0.05000 0.48175 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.17520 10.12770 0.04750 0.46901 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.28540 10.23480 0.05060 0.49439 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.76000 37.21000 0.55000 1.47810 富邦NASDAQ-100基金 33.53000 33.32000 0.21000 0.63025 富邦上証180基金 32.07000 31.80000 0.27000 0.84906 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19620 0.19530 0.00090 0.46083 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.10000 6.07000 0.03000 0.49423 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.09000 6.14000 -0.05000 -0.81433 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.13000 46.38000 0.75000 1.61708 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.20410 12.16860 0.03550 0.29173 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.27590 11.24340 0.03250 0.28906 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.91060 10.87730 0.03330 0.30614 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.35220 10.32210 0.03010 0.29161 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.48400 9.45660 0.02740 0.28974 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.18660 9.15860 0.02800 0.30572 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83910 20.84250 -0.00340 -0.01631 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65200 11.65110 0.00090 0.00772 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72450 10.72240 0.00210 0.01959 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79560 13.79690 -0.00130 -0.00942 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01920 2.01970 -0.00050 -0.02476 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43330 9.43420 -0.00090 -0.00954 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43040 1.43070 -0.00030 -0.02097 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37800 12.37660 0.00140 0.01131 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80400 1.80390 0.00010 0.00554 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35360 10.35240 0.00120 0.01159 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53000 1.52990 0.00010 0.00654 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.95060 10.94930 0.00130 0.01187 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88400 10.88290 0.00110 0.01011 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.89000 18.82000 0.07000 0.37194 富邦日本東証基金 20.33000 20.24000 0.09000 0.44466 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.10000 47.20000 -0.10000 -0.21186 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.18000 47.27000 -0.09000 -0.19040 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.82000 53.81000 0.01000 0.01858 富邦台灣心基金 22.61000 22.52000 0.09000 0.39964 富邦台灣釆吉50基金 47.40000 47.40000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 57.68000 57.57000 0.11000 0.19107 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.85870 46.92400 -0.06530 -0.13916 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.55960 41.50050 0.05910 0.14241 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31790 0.31600 0.00190 0.60127 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62270 2.62310 -0.00040 -0.01525 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35770 0.35780 -0.00010 -0.02795 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04100 11.04160 -0.00060 -0.00543 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23970 2.24010 -0.00040 -0.01786 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36500 9.36550 -0.00050 -0.00534 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.05000 24.06000 -0.01000 -0.04156 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.44000 28.51000 -0.07000 -0.24553 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70970 15.70950 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.02110 41.05950 -0.03840 -0.09352 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.37020 43.40160 -0.03140 -0.07235 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.67390 39.68960 -0.01570 -0.03956 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.85240 39.85080 0.00160 0.00401 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.19620 41.18810 0.00810 0.01967 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.93130 45.05060 -0.11930 -0.26481 富邦長紅基金 63.03000 62.78000 0.25000 0.39822 富邦科技基金 25.22000 25.09000 0.13000 0.51813 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.28930 41.30440 -0.01510 -0.03656 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.76980 44.04870 -0.27890 -0.63316 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.73810 39.82540 -0.08730 -0.21921 富邦恒生國企ETF基金 21.15000 21.06000 0.09000 0.42735 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.31000 13.37000 -0.06000 -0.44877 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.20000 27.99000 0.21000 0.75027 富邦高成長基金 24.32000 24.22000 0.10000 0.41288 富邦基金A類型 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881 富邦基金I類型 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881 富邦深証100基金 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 富邦富時歐洲ETF基金 21.11000 20.98000 0.13000 0.61964 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42810 0.42750 0.00060 0.14035 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.53980 12.52430 0.01550 0.12376 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33180 9.32030 0.01150 0.12339 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30270 0.30230 0.00040 0.13232 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52670 8.51620 0.01050 0.12329 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.36410 10.38760 -0.02350 -0.22623 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.03370 11.05580 -0.02210 -0.19990 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.62140 9.64320 -0.02180 -0.22607 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.23780 10.25840 -0.02060 -0.20081 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.51000 18.61000 -0.10000 -0.53735 富邦精準基金 44.95000 44.83000 0.12000 0.26768 富邦精銳中小基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.09000 18.15000 -0.06000 -0.33058 富邦臺灣公司治理100基金 21.85000 21.87000 -0.02000 -0.09145 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.66000 16.66000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.70720 10.68730 0.01990 0.18620 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.47510 10.45880 0.01630 0.15585 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.68800 10.66690 0.02110 0.19781 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15490 10.13600 0.01890 0.18646 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88860 9.87330 0.01530 0.15496 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07650 10.05660 0.01990 0.19788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.88000 31.96000 -0.08000 -0.25031 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.13650 10.13260 0.00390 0.03849 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.12860 10.12480 0.00380 0.03753 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93920 9.93570 0.00350 0.03523 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46440 10.46030 0.00410 0.03920 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.47100 10.46710 0.00390 0.03726 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27650 10.27290 0.00360 0.03504 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51490 8.51200 0.00290 0.03407 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23320 9.22990 0.00330 0.03575 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77350 8.77050 0.00300 0.03421 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31500 10.31150 0.00350 0.03394 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40020 10.39660 0.00360 0.03463 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90990 9.90660 0.00330 0.03331 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06030 10.05660 0.00370 0.03679 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65030 8.65080 -0.00050 -0.00578 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.95930 9.95980 -0.00050 -0.00502 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21510 9.21560 -0.00050 -0.00543 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49020 11.49080 -0.00060 -0.00522 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32400 11.32460 -0.00060 -0.00530 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60160 10.60230 -0.00070 -0.00660 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41700 9.41730 -0.00030 -0.00319 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.60000 15.56000 0.04000 0.25707 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.87620 8.88060 -0.00440 -0.04955 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80290 9.80780 -0.00490 -0.04996 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28020 9.28490 -0.00470 -0.05062 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74090 10.74630 -0.00540 -0.05025 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79480 10.80020 -0.00540 -0.05000 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28240 10.28750 -0.00510 -0.04957 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.42910 9.43360 -0.00450 -0.04770 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.76000 7.69000 0.07000 0.91027 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.89000 9.80000 0.09000 0.91837 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21500 10.21070 0.00430 0.04211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57040 9.56670 0.00370 0.03868 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08920 9.08440 0.00480 0.05284 富蘭克林華美中華基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.97000 22.74000 0.23000 1.01143 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.57000 22.52000 0.05000 0.22202 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04500 8.05680 -0.01180 -0.14646 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.17230 9.18740 -0.01510 -0.16436 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.16180 10.17850 -0.01670 -0.16407 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.66750 9.68160 -0.01410 -0.14564 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.60900 11.59760 0.01140 0.09830 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69920 8.69070 0.00850 0.09781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84970 8.84100 0.00870 0.09841 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94140 9.93160 0.00980 0.09867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.04770 14.00250 0.04520 0.32280 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13790 10.10530 0.03260 0.32260 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.11010 10.07760 0.03250 0.32250 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62160 10.61040 0.01120 0.10556 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65350 7.64540 0.00810 0.10595 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99330 8.98380 0.00950 0.10575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98810 9.97760 0.01050 0.10524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.22160 11.20750 0.01410 0.12581 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55100 7.54150 0.00950 0.12597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89060 8.87940 0.01120 0.12613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.03980 10.02720 0.01260 0.12566 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.86550 10.84470 0.02080 0.19180 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65940 7.64470 0.01470 0.19229 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23860 8.23780 0.00080 0.00971 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34130 9.34200 -0.00070 -0.00749 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42770 10.42850 -0.00080 -0.00767 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11040 13.10910 0.00130 0.00992 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.85000 7.80000 0.05000 0.64103 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.44580 13.40880 0.03700 0.27594 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美第一富基金 40.09000 39.84000 0.25000 0.62751 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35350 10.35340 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.16000 15.11000 0.05000 0.33091 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.08000 14.04000 0.04000 0.28490 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.47000 16.42000 0.05000 0.30451 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.19960 10.23590 -0.03630 -0.35463 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.19960 10.23590 -0.03630 -0.35463 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.07470 10.09680 -0.02210 -0.21888 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.07460 10.09680 -0.02220 -0.21987 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.15080 10.18690 -0.03610 -0.35438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.15080 10.18690 -0.03610 -0.35438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.15070 10.18680 -0.03610 -0.35438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.23610 10.27010 -0.03400 -0.33106 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.23600 10.27010 -0.03410 -0.33203 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.23600 10.27010 -0.03410 -0.33203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81430 6.79390 0.02040 0.30027 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.92390 10.90670 0.01720 0.15770 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.60390 9.59850 0.00540 0.05626 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62270 11.61610 0.00660 0.05682 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.81010 6.80480 0.00530 0.07789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01080 9.00540 0.00540 0.05996 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.02340 11.01480 0.00860 0.07808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.21000 68.34000 -0.13000 -0.19023 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.79000 68.96000 -0.17000 -0.24652 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.82450 62.53920 -0.71470 -1.14280 復華1至5年期高收益債券基金 20.72000 20.70000 0.02000 0.09662 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.89940 66.76150 -0.86210 -1.29131 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.35500 66.16020 -0.80520 -1.21705 復華人民幣貨幣市場基金 11.88000 11.87930 0.00070 0.00589 復華人生目標基金 40.82800 40.57730 0.25070 0.61783 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 復華中小精選基金 68.84000 68.53000 0.31000 0.45236 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.85390 52.81820 0.03570 0.06759 復華中國特選信用債券ETF基金 62.34080 62.36410 -0.02330 -0.03736 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 復華全方位基金 30.71000 30.54000 0.17000 0.55665 復華全球大趨勢基金-美元 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.96000 20.91000 0.05000 0.23912 復華全球平衡基金-美元 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 復華全球平衡基金-新臺幣 19.91000 19.88000 0.03000 0.15091 復華全球物聯網科技基金-美元 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836 復華全球原物料基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14860 12.14440 0.00420 0.03458 復華全球債券基金 14.81380 14.80810 0.00570 0.03849 復華全球債券組合基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.12000 15.02000 0.10000 0.66578 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 復華全球戰略配置強基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 復華有利貨幣市場基金 13.49590 13.49570 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 復華亞太成長基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 復華亞太神龍科技基金-美元 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 復華東協世紀基金 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 復華南非幣長期收益基金A 14.32000 14.38000 -0.06000 -0.41725 復華南非幣長期收益基金B 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 復華南非幣短期收益基金A 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.19340 67.61860 -0.42520 -0.62882 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.92000 22.62000 0.30000 1.32626 復華美國新星基金-美元 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 復華美國新星基金-新臺幣 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 復華恒生基金 22.03000 21.99000 0.04000 0.18190 復華恒生單日反向一倍基金 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 復華恒生單日正向二倍基金 32.41000 32.24000 0.17000 0.52730 復華神盾基金 27.15110 26.94900 0.20210 0.74994 復華高成長基金 71.49000 71.07000 0.42000 0.59097 復華高益策略組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45940 14.45920 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.44000 18.35000 0.09000 0.49046 復華富時台灣高股息低波動基金 49.62000 49.79000 -0.17000 -0.34143 復華復華基金 22.39000 22.26000 0.13000 0.58401 復華華人世紀基金 17.31000 17.15000 0.16000 0.93294 復華傳家二號基金 32.91810 32.73730 0.18080 0.55228 復華傳家基金 22.95130 22.86660 0.08470 0.37041 復華奧林匹克全球組合基金 15.90000 15.89000 0.01000 0.06293 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.74000 21.72000 0.02000 0.09208 復華新興市場企業債券ETF基金 68.69000 68.67000 0.02000 0.02912 復華新興市場高收益債券基金A 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.48000 -0.01000 -0.18248 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.91000 23.72000 0.19000 0.80101 復華數位經濟基金 48.25000 48.00000 0.25000 0.52083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.07080 10.06920 0.00160 0.01589 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82740 9.82550 0.00190 0.01934 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61560 10.61380 0.00180 0.01696 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22230 10.22030 0.00200 0.01957 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.00570 9.95770 0.04800 0.48204 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02680 10.02980 -0.00300 -0.02991 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.28200 10.27430 0.00770 0.07494 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.91090 10.89990 0.01100 0.10092 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.07060 10.06640 0.00420 0.04172 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.71010 10.70290 0.00720 0.06727 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42900 10.42460 0.00440 0.04221 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07690 11.06940 0.00750 0.06775 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76850 10.76570 0.00280 0.02601 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71670 10.71340 0.00330 0.03080 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.81630 10.81030 0.00600 0.05550 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69280 10.68820 0.00460 0.04304 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.95990 11.89370 0.06620 0.55660 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63730 10.63320 0.00410 0.03856 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87560 10.87090 0.00470 0.04323 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.28280 12.21520 0.06760 0.55341 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.78040 10.77630 0.00410 0.03805 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.92450 10.91730 0.00720 0.06595 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22590 10.22600 -0.00010 -0.00098 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21790 10.21740 0.00050 0.00489 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.12220 10.11900 0.00320 0.03162 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58400 10.58490 -0.00090 -0.00850 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82360 10.76780 0.05580 0.51821 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58800 10.58800 0.00000 0.00000 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58260 10.58350 -0.00090 -0.00850 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82290 10.76710 0.05580 0.51825 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58490 10.58480 0.00010 0.00094 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43140 10.43500 -0.00360 -0.03450 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39900 10.40350 -0.00450 -0.04325 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.42950 10.43300 -0.00350 -0.03355 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39990 10.40440 -0.00450 -0.04325 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98740 10.98130 0.00610 0.05555 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97710 10.97210 0.00500 0.04557 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.06730 11.05940 0.00790 0.07143 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.31210 10.30880 0.00330 0.03201 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.30050 10.29650 0.00400 0.03885 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.20420 10.19770 0.00650 0.06374 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19340 9.19290 0.00050 0.00544 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25510 8.25760 -0.00250 -0.03028 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29450 8.29480 -0.00030 -0.00362 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99210 11.99140 0.00070 0.00584 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80010 10.80330 -0.00320 -0.02962 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97350 10.97390 -0.00040 -0.00365 景順主流基金 18.84000 18.62000 0.22000 1.18153 景順台灣科技基金 32.79000 32.36000 0.43000 1.32880 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 景順全球科技基金 24.65000 24.50000 0.15000 0.61224 景順全球康健基金 19.71000 19.59000 0.12000 0.61256 景順貨幣市場基金 15.99420 15.99400 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.70000 33.57000 0.13000 0.38725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.19000 15.07000 0.12000 0.79628 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.31000 14.19000 0.12000 0.84567 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.95000 11.88000 0.07000 0.58923 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61080 8.61290 -0.00210 -0.02438 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96570 7.96170 0.00400 0.05024 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.45070 11.45320 -0.00250 -0.02183 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57000 10.56460 0.00540 0.05111 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 華南永昌中國A股基金(美元) 7.95000 7.91000 0.04000 0.50569 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.75000 11.69000 0.06000 0.51326 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60650 9.60470 0.00180 0.01874 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88130 9.87690 0.00440 0.04455 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.21050 10.20860 0.00190 0.01861 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50640 10.50180 0.00460 0.04380 華南永昌永昌基金 20.39000 20.31000 0.08000 0.39389 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 華南永昌全球亨利組合基金 14.99660 14.98930 0.00730 0.04870 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 華南永昌全球精品基金 17.57000 17.55000 0.02000 0.11396 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070 華南永昌物聯網精選基金 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28180 16.28160 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.34060 25.29130 0.04930 0.19493 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99070 11.99050 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76030 10.75940 0.00090 0.00836 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77320 10.77170 0.00150 0.01393 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97460 9.97380 0.00080 0.00802 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91840 9.91690 0.00150 0.01513 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61330 10.61260 0.00070 0.00660 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55690 10.55540 0.00150 0.01421 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95910 9.95840 0.00070 0.00703 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.84720 9.84590 0.00130 0.01320 華頓中小型基金 21.73000 21.50000 0.23000 1.06977 華頓中國多重機會平衡基金 11.94990 11.93600 0.01390 0.11645 華頓台灣基金 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689 華頓平安貨幣市場基金 11.57100 11.57080 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.40000 18.48000 -0.08000 -0.43290 華頓全球高收益債券基金A 14.13850 14.11900 0.01950 0.13811 華頓全球高收益債券基金B 8.24330 8.23200 0.01130 0.13727 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.11000 0.01000 0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76380 2.75550 0.00830 0.30122 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.48030 12.44400 0.03630 0.29171 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40140 0.40030 0.00110 0.27479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.01890 12.00590 0.01300 0.10828 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.01890 12.00590 0.01300 0.10828 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.64580 10.63400 0.01180 0.11096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78960 10.77890 0.01070 0.09927 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.78900 10.77840 0.01060 0.09834 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.49000 9.48060 0.00940 0.09915 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92220 10.91420 0.00800 0.07330 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.92210 10.91410 0.00800 0.07330 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.62240 9.61600 0.00640 0.06656 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.79000 10.61000 0.18000 1.69651 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.23000 0.15000 1.62514 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.99000 9.82000 0.17000 1.73116 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65300 2.65170 0.00130 0.04903 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07500 2.07390 0.00110 0.05304 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24240 12.24100 0.00140 0.01144 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49230 9.49130 0.00100 0.01054 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38460 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30210 0.30210 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.55000 0.03000 0.84507 匯豐中國動力基金(台幣) 16.14000 16.02000 0.12000 0.74906 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.51000 0.01000 1.96078 匯豐台灣精典基金 24.95000 24.96000 -0.01000 -0.04006 匯豐全球趨勢組合基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 匯豐安富基金 26.15000 26.15000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 44.30000 44.64000 -0.34000 -0.76165 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70440 2.70460 -0.00020 -0.00739 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37030 2.37050 -0.00020 -0.00844 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99660 12.00080 -0.00420 -0.03500 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06240 8.06640 -0.00400 -0.04959 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39360 0.39370 -0.00010 -0.02540 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 匯豐金磚動力基金 15.35000 15.32000 0.03000 0.19582 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01280 15.01270 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.53000 5.53000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.67970 5.70900 -0.02930 -0.51322 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.52990 9.55930 -0.02940 -0.30755 匯豐龍鳳基金-A類型 53.90000 53.92000 -0.02000 -0.03709 匯豐龍鳳基金-I類型 53.90000 53.92000 -0.02000 -0.03709 匯豐龍騰電子基金 38.15000 38.01000 0.14000 0.36832 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81370 12.80030 0.01340 0.10469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 新光中國成長基金(人民幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 新光中國成長基金(美元) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.40150 11.39720 0.00430 0.03773 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.41100 10.40140 0.00960 0.09230 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.82050 10.81090 0.00960 0.08880 新光台灣富貴基金 24.30000 24.33000 -0.03000 -0.12330 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.14000 21.99000 0.15000 0.68213 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.73070 40.71520 0.01550 0.03807 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.03770 44.16490 -0.12720 -0.28801 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 新光全球AI新創產業基金美元 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.89670 10.90090 -0.00420 -0.03853 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.73010 10.73460 -0.00450 -0.04192 新光全球債券基金(B配息)美元 10.27680 10.28080 -0.00400 -0.03891 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.10690 10.11110 -0.00420 -0.04154 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 新光吉星貨幣市場基金 15.50890 15.50870 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 新光亞洲精選基金-美金 21.95000 21.91000 0.04000 0.18257 新光亞洲精選基金-新台幣 22.41000 22.37000 0.04000 0.17881 新光店頭基金 23.52000 23.41000 0.11000 0.46988 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.09210 40.18630 -0.09420 -0.23441 新光特選內需收益ETF基金 20.99000 21.07000 -0.08000 -0.37969 新光創新科技基金 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26660 10.27050 -0.00390 -0.03797 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.54640 10.54710 -0.00070 -0.00664 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04560 10.04870 -0.00310 -0.03085 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38140 9.38500 -0.00360 -0.03836 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60950 9.61010 -0.00060 -0.00624 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14040 9.14330 -0.00290 -0.03172 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.85600 40.87390 -0.01790 -0.04379 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.34890 43.61650 -0.26760 -0.61353 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77170 10.77100 0.00070 0.00650 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52490 9.52430 0.00060 0.00630 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50950 9.50850 0.00100 0.01052 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54690 10.54580 0.00110 0.01043 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60160 10.60130 0.00030 0.00283 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54110 9.54090 0.00020 0.00210 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48870 9.48690 0.00180 0.01897 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52840 10.52640 0.00200 0.01900 瑞銀全球創新趨勢基金 7.46000 7.42000 0.04000 0.53908 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77310 10.76340 0.00970 0.09012 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61680 9.60820 0.00860 0.08951 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62340 10.61350 0.00990 0.09328 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61080 9.60170 0.00910 0.09477 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66730 9.65640 0.01090 0.11288 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69120 10.67950 0.01170 0.10956 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97810 14.96210 0.01600 0.10694 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.69660 8.68730 0.00930 0.10705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.28530 41.31860 -0.03330 -0.08059 群益10年期以上金融債ETF基金 42.26310 42.37050 -0.10740 -0.25348 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.01620 43.13010 -0.11390 -0.26408 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.15700 43.29060 -0.13360 -0.30861 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.77440 44.96870 -0.19430 -0.43208 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.75210 42.89500 -0.14290 -0.33314 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.44600 46.59180 -0.14580 -0.31293 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.37580 48.29140 0.08440 0.17477 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.78020 45.81340 -0.03320 -0.07247 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.68900 10.68130 0.00770 0.07209 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.44130 43.74500 -0.30370 -0.69425 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.87980 40.91590 -0.03610 -0.08823 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48510 11.48440 0.00070 0.00610 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27090 10.26980 0.00110 0.01071 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.18180 13.11820 0.06360 0.48482 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.85090 9.80550 0.04540 0.46301 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 群益大印度基金N-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.27420 13.26590 0.00830 0.06257 群益大印度基金-美元 12.48170 12.47660 0.00510 0.04088 群益大印度基金-新臺幣 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35390 12.29480 0.05910 0.48069 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.91180 11.85750 0.05430 0.45794 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.01150 10.95880 0.05270 0.48089 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.68630 9.64210 0.04420 0.45841 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91520 9.86780 0.04740 0.48035 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.75780 8.71790 0.03990 0.45768 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.19440 9.15040 0.04400 0.48085 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.39400 8.35570 0.03830 0.45837 群益中小型股基金 46.60000 46.45000 0.15000 0.32293 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.29970 10.28270 0.01700 0.16533 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.56080 9.54710 0.01370 0.14350 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.03990 9.02460 0.01530 0.16954 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74630 8.73180 0.01450 0.16606 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.11790 8.10620 0.01170 0.14433 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67640 7.66340 0.01300 0.16964 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58980 10.58500 0.00480 0.04535 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64870 11.64340 0.00530 0.04552 群益中國高收益債券基金-美元 11.24580 11.24030 0.00550 0.04893 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39480 10.38740 0.00740 0.07124 群益中國新機會基金N-人民幣 8.48120 8.42680 0.05440 0.64556 群益中國新機會基金N-美元 7.78690 7.73860 0.04830 0.62414 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029 群益中國新機會基金-人民幣 7.52140 7.47310 0.04830 0.64632 群益中國新機會基金-美元 8.32550 8.27380 0.05170 0.62486 群益中國新機會基金-新臺幣 8.01000 7.95000 0.06000 0.75472 群益平衡王基金 20.19600 20.11290 0.08310 0.41317 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00030 0.00000 10.00030 0.00000 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.08000 9.02000 0.06000 0.66519 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.06460 11.98050 0.08410 0.70197 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.51340 11.43560 0.07780 0.68033 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.33460 10.26250 0.07210 0.70256 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.86190 9.79530 0.06660 0.67992 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.43370 10.43870 -0.00500 -0.04790 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.21590 10.22040 -0.00450 -0.04403 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23480 9.23920 -0.00440 -0.04762 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22830 9.23230 -0.00400 -0.04333 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.49440 10.49940 -0.00500 -0.04762 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.53660 10.54120 -0.00460 -0.04364 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39790 9.40230 -0.00440 -0.04680 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87400 9.87830 -0.00430 -0.04353 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.28130 11.26630 0.01500 0.13314 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.78470 7.77440 0.01030 0.13249 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.73500 10.72470 0.01030 0.09604 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55220 10.54260 0.00960 0.09106 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65290 10.64050 0.01240 0.11654 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94910 9.93960 0.00950 0.09558 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.88680 9.87780 0.00900 0.09111 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98140 9.96980 0.01160 0.11635 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.73510 10.72480 0.01030 0.09604 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55200 10.54250 0.00950 0.09011 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65280 10.64040 0.01240 0.11654 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94920 9.93960 0.00960 0.09658 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.88670 9.87770 0.00900 0.09111 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98140 9.96980 0.01160 0.11635 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.82860 9.80470 0.02390 0.24376 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 群益全球關鍵生技基金-美元 16.08160 16.04250 0.03910 0.24373 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.99000 15.95000 0.04000 0.25078 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 群益印度中小基金N-人民幣 10.63700 10.60230 0.03470 0.32729 群益印度中小基金N-美元 8.92800 8.90080 0.02720 0.30559 群益印度中小基金N-新臺幣 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 群益印度中小基金-人民幣 14.40010 14.35320 0.04690 0.32676 群益印度中小基金-美元 12.76950 12.73060 0.03890 0.30556 群益印度中小基金-新臺幣 14.88000 14.83000 0.05000 0.33715 群益多利策略組合基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 群益多重收益組合基金 14.12000 14.12000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812 群益安家基金 25.52270 25.32360 0.19910 0.78622 群益安穩貨幣市場基金 16.15950 16.15920 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.57000 21.54000 0.03000 0.13928 群益亞太中小基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 群益亞太新趨勢平衡基金 16.83000 16.77000 0.06000 0.35778 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58440 10.58620 -0.00180 -0.01700 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83110 7.83240 -0.00130 -0.01660 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.28310 10.28490 -0.00180 -0.01750 群益店頭市場基金 96.85000 96.25000 0.60000 0.62338 群益東方盛世基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 群益東協成長基金-人民幣 13.75730 13.75800 -0.00070 -0.00509 群益東協成長基金-美元 12.07360 12.07680 -0.00320 -0.02650 群益東協成長基金-新臺幣 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.94560 11.93160 0.01400 0.11734 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.26270 11.25000 0.01270 0.11289 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.67960 10.66560 0.01400 0.13126 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80530 9.79380 0.01150 0.11742 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.24820 9.23780 0.01040 0.11258 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.76730 8.75580 0.01150 0.13134 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.04310 11.02860 0.01450 0.13148 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59550 9.58420 0.01130 0.11790 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.41250 9.40190 0.01060 0.11274 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.79440 9.78150 0.01290 0.13188 群益長安基金 30.16000 30.22000 -0.06000 -0.19854 群益美國新創亮點基金N-美元 10.60510 10.56010 0.04500 0.42613 群益美國新創亮點基金-美元 16.04300 15.97500 0.06800 0.42567 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 群益真善美基金 15.88060 15.81420 0.06640 0.41988 群益馬拉松基金 121.96000 121.62000 0.34000 0.27956 群益深証中小板基金 11.83000 11.69000 0.14000 1.19760 群益創新科技基金 33.59000 33.42000 0.17000 0.50868 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.60610 9.56430 0.04180 0.43704 群益華夏盛世基金N-美元 8.83990 8.80330 0.03660 0.41575 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 群益華夏盛世基金-人民幣 10.46110 10.41560 0.04550 0.43684 群益華夏盛世基金-美元 9.74700 9.70670 0.04030 0.41518 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.20000 16.13000 0.07000 0.43397 群益奧斯卡基金 30.46000 30.21000 0.25000 0.82754 群益新興金鑽基金-美元 11.79640 11.77230 0.02410 0.20472 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 群益葛萊美基金 24.28000 24.05000 0.23000 0.95634 群益道瓊美國地產ETF基金 21.85000 21.63000 0.22000 1.01711 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.22610 11.20860 0.01750 0.15613 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.06580 11.05100 0.01480 0.13392 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.16770 11.14980 0.01790 0.16054 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.90270 10.88560 0.01710 0.15709 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.74740 10.73300 0.01440 0.13417 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84590 10.82860 0.01730 0.15976 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.22600 11.20840 0.01760 0.15703 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.06620 11.05130 0.01490 0.13483 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.90270 10.88570 0.01700 0.15617 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.74700 10.73250 0.01450 0.13510 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.01600 0.00000 10.01600 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.02090 13.01270 0.00820 0.06302 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85650 11.84880 0.00770 0.06499 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74980 11.74300 0.00680 0.05791 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74060 8.73510 0.00550 0.06296 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05830 9.05250 0.00580 0.06407 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55510 8.55010 0.00500 0.05848 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.32080 10.31420 0.00660 0.06399 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02150 10.01510 0.00640 0.06390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.59000 30.47000 0.12000 0.39383 德信中國精選成長基金 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 德信台灣主流中小基金 20.28000 20.09000 0.19000 0.94574 德信萬保貨幣市場基金 11.98540 11.98520 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 33.09000 32.84000 0.25000 0.76127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.93690 10.93100 0.00590 0.05397 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83770 10.83180 0.00590 0.05447 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71560 11.71540 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.19000 16.96000 0.23000 1.35613 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.26000 18.12000 0.14000 0.77263 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.67670 10.67470 0.00200 0.01874 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.14730 16.14430 0.00300 0.01858 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29460 8.29250 0.00210 0.02532 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23010 11.23020 -0.00010 -0.00089 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20140 12.20150 -0.00010 -0.00082 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06880 14.06520 0.00360 0.02560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.34000 0.03000 0.17301 摩根中小基金 22.69000 22.68000 0.01000 0.04409 摩根中國A股基金 15.15000 15.13000 0.02000 0.13219 摩根中國A股基金(美元) 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 摩根中國亮點基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.71500 11.72170 -0.00670 -0.05716 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.98400 12.98690 -0.00290 -0.02233 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.94320 9.95000 -0.00680 -0.06834 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.65030 13.65820 -0.00790 -0.05784 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74970 15.75330 -0.00360 -0.02285 摩根台灣金磚基金-累積型 19.85000 19.87000 -0.02000 -0.10065 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.85000 19.87000 -0.02000 -0.10065 摩根台灣增長基金 51.12000 51.15000 -0.03000 -0.05865 摩根平衡基金 27.99000 28.02000 -0.03000 -0.10707 摩根全球α基金 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582 摩根全球平衡基金 16.39820 16.41700 -0.01880 -0.11452 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53990 9.52260 0.01730 0.18167 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67260 10.65180 0.02080 0.19527 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09040 10.07180 0.01860 0.18467 摩根多元入息成長基金-累積型 11.72660 11.70530 0.02130 0.18197 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.47180 10.45250 0.01930 0.18464 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86010 10.83660 0.02350 0.21686 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.46250 14.43120 0.03130 0.21689 摩根亞洲基金 60.87000 60.73000 0.14000 0.23053 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52200 8.52090 0.00110 0.01291 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.06070 10.05870 0.00200 0.01988 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90650 8.90520 0.00130 0.01460 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.97010 12.96850 0.00160 0.01234 摩根東方內需機會基金 19.27000 19.22000 0.05000 0.26015 摩根東方科技基金 32.48000 32.15000 0.33000 1.02644 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 摩根金龍收成基金 22.52000 22.44000 0.08000 0.35651 摩根第一貨幣市場基金 15.13250 15.13230 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378 摩根新金磚五國基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 摩根新絲路基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 摩根新興35基金 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 摩根新興日本基金 23.25000 23.16000 0.09000 0.38860 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.46360 7.45130 0.01230 0.16507 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.86730 9.85010 0.01720 0.17462 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70300 9.68670 0.01630 0.16827 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.48850 11.46950 0.01900 0.16566 摩根新興科技基金 54.00000 53.79000 0.21000 0.39041 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00180 9.00350 -0.00170 -0.01888 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.71920 9.72160 -0.00240 -0.02469 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16820 9.17150 -0.00330 -0.03598 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.72420 10.72660 -0.00240 -0.02237 摩根龍揚基金 33.64000 33.51000 0.13000 0.38794 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 摩根環球股票收益基金-累積型 12.27000 12.19000 0.08000 0.65628 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33370 9.33340 0.00030 0.00321 摩根總收益組合基金-累積型 11.53660 11.53610 0.00050 0.00433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.75000 20.73000 0.02000 0.09648 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61530 12.61520 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66600 10.66360 0.00240 0.02251 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68460 10.68520 -0.00060 -0.00562 聯邦中國龍基金 26.64000 26.47000 0.17000 0.64224 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.72200 12.72170 0.00030 0.00236 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.86960 11.86790 0.00170 0.01432 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76660 10.76370 0.00290 0.02694 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46440 10.46410 0.00030 0.00287 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81830 9.81700 0.00130 0.01324 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.89920 8.89680 0.00240 0.02698 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.12120 10.11940 0.00180 0.01779 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26410 10.25960 0.00450 0.04386 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.20090 10.10530 0.09560 0.94604 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.44260 10.34210 0.10050 0.97176 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.68270 9.59190 0.09080 0.94663 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.90810 9.81270 0.09540 0.97221 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65030 11.63750 0.01280 0.10999 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.42000 11.40670 0.01330 0.11660 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63170 10.61710 0.01460 0.13751 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.75060 10.73880 0.01180 0.10988 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.52490 10.51260 0.01230 0.11700 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.79820 9.78470 0.01350 0.13797 聯邦金鑽平衡基金 23.64290 23.58530 0.05760 0.24422 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.72630 9.67120 0.05510 0.56973 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.12560 10.06570 0.05990 0.59509 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.67180 9.61700 0.05480 0.56982 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.05630 9.99680 0.05950 0.59519 聯邦貨幣市場基金 13.22300 13.22280 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.88810 16.87160 0.01650 0.09780 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.08740 13.01870 0.06870 0.52770 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.73860 12.65980 0.07880 0.62244 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.11500 12.04010 0.07490 0.62209 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40920 12.40780 0.00140 0.01128 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57300 11.56980 0.00320 0.02766 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57580 10.57470 0.00110 0.01040 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69590 8.69350 0.00240 0.02761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.70000 36.64000 0.06000 0.16376 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.31000 18.27000 0.04000 0.21894 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.41000 18.38000 0.03000 0.16322 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.38000 16.35000 0.03000 0.18349 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.64000 0.06000 0.51546 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.57000 14.45000 0.12000 0.83045 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.49000 0.11000 0.75914 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.62000 14.51000 0.11000 0.75810 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.23000 0.11000 0.72226 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.20000 21.12000 0.08000 0.37879 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 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瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.23000 15.21000 0.02000 0.13149 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.05000 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