台北‧07月24日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1745716 5103149 34.21 0061 元大寶滬深 205207 327116 62.73 2883 開發金 163444 14963380 1.09 2885 元大金 146057 11686232 1.25 006205 富邦上証 124395 338736 36.72 006206 元大上證50 106964 124778 85.72 2823 中壽 99515 4463582 2.23 3045 台灣大 84697 3433524 2.47 00739 元大MSCI A股 83004 141988 58.46 6116 彩晶 73966 3133933 2.36 2610 華航 72404 5420984 1.34 006207 FH滬深 63934 96892 65.98 00639 富邦深100 60925 241403 25.24 2891 中信金 59062 19496989 0.30 2317 鴻海 54059 13862990 0.39 2881 富邦金 53569 10233603 0.52 1312 國喬 52421 906620 5.78 2017 官田鋼 45026 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 41483 12563210 0.33 01002T 土銀國泰R1 40343 1393000 2.90 2892 第一金 37489 12338557 0.30 00713 大台灣高息低波 34518 99512 34.69 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 2337 旺宏 34281 1840144 1.86 0055 元大MSCI金融 34279 37154 92.26 00648R 元大S&P500反1 33872 169688 19.96 1303 南亞 33086 7930821 0.42 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1101 台泥 31448 5108059 0.62
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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