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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧07月24日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1745716   5103149    34.21  
0061   元大寶滬深          205207    327116    62.73  
2883   開發金              163444  14963380     1.09  
2885   元大金              146057  11686232     1.25  
006205 富邦上証            124395    338736    36.72  
006206 元大上證50          106964    124778    85.72  
2823   中壽                 99515   4463582     2.23  
3045   台灣大               84697   3433524     2.47  
00739  元大MSCI A股         83004    141988    58.46  
6116   彩晶                 73966   3133933     2.36  
2610   華航                 72404   5420984     1.34  
006207 FH滬深               63934     96892    65.98  
00639  富邦深100            60925    241403    25.24  
2891   中信金               59062  19496989     0.30  
2317   鴻海                 54059  13862990     0.39  
2881   富邦金               53569  10233603     0.52  
1312   國喬                 52421    906620     5.78  
2017   官田鋼               45026    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               41483  12563210     0.33  
01002T 土銀國泰R1           40343   1393000     2.90  
2892   第一金               37489  12338557     0.30  
00713  大台灣高息低波       34518     99512    34.69  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
2337   旺宏                 34281   1840144     1.86  
0055   元大MSCI金融         34279     37154    92.26  
00648R 元大S&P500反1        33872    169688    19.96  
1303   南亞                 33086   7930821     0.42  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1101   台泥                 31448   5108059     0.62
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