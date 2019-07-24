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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月24日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24219      5027   481.78  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15186      4973   305.37  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         20066      7466   268.77  
00702  泰標普低波高息       13175      5188   253.95  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16736      8847   189.17  
0058   富邦發達              7424      4196   176.93  
00757  統一FANG+            11166      6494   171.94  
0051   元大中型100          11188      9000   124.31  
00735  國泰臺韓科技          8271      6789   121.83  
00681R 元大美債20反1         6234      6094   102.30  
0054   元大台商50           10288     10624    96.84  
0055   元大MSCI金融         34279     37154    92.26  
00649  FH香港                4769      5272    90.46  
008201 BP上證50              1375      1549    88.77  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
006206 元大上證50          106964    124778    85.72  
00714  益道瓊美國地產        4494      5567    80.73  
0053   元大電子              4476      6488    68.99  
00763U 國票道瓊銅            2043      3065    66.66  
006207 FH滬深               63934     96892    65.98  
0061   元大寶滬深          205207    327116    62.73  
00739  元大MSCI A股         83004    141988    58.46  
00736  國泰新興市場          4340      7727    56.17  
00728  第一金工業30          8019     14923    53.74
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