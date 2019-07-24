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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月24日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3105  穩懋          2923  
5347  世界          2135  
3324  雙鴻          1458  
6290  良維          1396  
3527  聚積           912  
8086  宏捷科         871  
8299  群聯           645  
4953  緯軟           378  
5289  宜鼎           352  
8155  博智           350  
6245  立端           264  
1569  濱川           216  
6488  環球晶         211  
3491  昇達科         204  
1597  直得           185  
1785  光洋科         145  
4966  譜瑞-KY        141  
4107  邦特           130  
4123  晟德           104  
6411  晶焱            85  
8044  網家            79  
3169  亞信            70  
8446  華研            64  
4735  豪展            60  
8942  森鉅            55  
5483  中美晶          53  
4163  鐿鈦            52  
6643  M31             47  
3587  閎康            45  
8436  大江            45  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6274  台燿         -3411  
3227  原相         -2246  
5820  日盛金       -1128  
6147  頎邦          -660  
1795  美時          -594  
5457  宣德          -589  
5349  先豐          -550  
0062011元大富櫃50      -540  
6121  新普          -510  
5425  台半          -502  
4126  太醫          -303  
5009  榮剛          -271  
5299  杰力          -261  
6568  宏觀          -239  
8415  大國鋼        -232  
3293  鈊象          -231  
6462  神盾          -229  
4162  智擎          -220  
6173  信昌電        -209  
3234  光環          -195  
6188  廣明          -170  
4947  昂寶-KY       -150  
5439  高技          -131  
6138  茂達          -111  
5904  寶雅          -109  
4105  東洋           -82  
6538  倉和           -64  
2732  六角           -63  
8924  大田           -50  
3217  優群           -48
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