台北‧07月24日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3105 穩懋 2923 5347 世界 2135 3324 雙鴻 1458 6290 良維 1396 3527 聚積 912 8086 宏捷科 871 8299 群聯 645 4953 緯軟 378 5289 宜鼎 352 8155 博智 350 6245 立端 264 1569 濱川 216 6488 環球晶 211 3491 昇達科 204 1597 直得 185 1785 光洋科 145 4966 譜瑞-KY 141 4107 邦特 130 4123 晟德 104 6411 晶焱 85 8044 網家 79 3169 亞信 70 8446 華研 64 4735 豪展 60 8942 森鉅 55 5483 中美晶 53 4163 鐿鈦 52 6643 M31 47 3587 閎康 45 8436 大江 45 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6274 台燿 -3411 3227 原相 -2246 5820 日盛金 -1128 6147 頎邦 -660 1795 美時 -594 5457 宣德 -589 5349 先豐 -550 0062011元大富櫃50 -540 6121 新普 -510 5425 台半 -502 4126 太醫 -303 5009 榮剛 -271 5299 杰力 -261 6568 宏觀 -239 8415 大國鋼 -232 3293 鈊象 -231 6462 神盾 -229 4162 智擎 -220 6173 信昌電 -209 3234 光環 -195 6188 廣明 -170 4947 昂寶-KY -150 5439 高技 -131 6138 茂達 -111 5904 寶雅 -109 4105 東洋 -82 6538 倉和 -64 2732 六角 -63 8924 大田 -50 3217 優群 -48
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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