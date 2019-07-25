【永豐期貨】台指選擇權盤前－近關情怯 台股衝高不成反收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 1 點至 10804 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 131.76 點，電子期逆價差擴至 - 5.64 點，金融期逆價差縮至 - 21.52 點。現貨部分，三大法人賣超 2.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 412 口至 15557 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 280 口至 44154 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1667 口至 8951 口。

週二美股在美國債務上限延長兩年、IMF 上調美國 GDP 增長率預估，以及美中新一輪貿易談判將於下週展開等多項利多激勵下全面收高，三大指數離前高階僅一步之遙。週三台股跟進跳空開高，早盤最高來到 10976.46 點，但多方面對萬一近關情怯，追價力道消退，盤勢反轉直下，滑落平盤之下，尾盤在 5 日線支撐下收腳留下影線，終場加權指數收在 10935.76 點，下跌 11.5 點，跌幅 0.11%。由技術面來觀察，台股自 2018 年突破萬一以來，多空數度攻防，多方始終無法有效突破，萬一之上積累不少套牢賣壓，此番挑戰能否成功，須視量能能否增溫而定，量能不出，操作上仍宜謹慎為之。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.16，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.9% 升至 10.05%，賣權平均隱含波動率由 13.27% 降至 13.1%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。