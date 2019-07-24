【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股道瓊指數持續在企業財報利多下走高，不過這兩週將先後有歐洲及美國兩大央行利率會議舉行，加上台股指數鄰近萬一點近關情怯，週三台積電、大立光及鴻海均溫和走高，持續領漲電子類股，不過金融及傳產則再度砸盤壓抑指數表現，加權指數收盤小跌 0.11%。

《國際金融市場焦點分析》

根據彭博社報導，美國貿易代表萊特希澤將在下週率團前往上海，與中國副總理劉鶴重啟貿易談判，另外，川普與 7 家科技巨頭 CEO 會面，並同意這些企業關於放寬華為禁令的要求，也為美中貿易緊張關係帶來正面訊息，中國科創版資金排擠效應也逐漸減退，週三上証指數在消費電子、5G 以及軍工板塊領漲下一度上漲逾 1%，不過資金追價意願不足，午後在白酒板塊領跌下，指數回吐部分漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

中美雙方將在下週於上海進行下一輪之貿易談判，且美國總統川普表示，將盡快加速華為禁令之鬆綁，帶動市場樂觀情緒升溫，加上，在颶風影響逐漸消退之下，市場預期煉油廠恢復生產之後，將帶動原油需求提高，帶動輕原油昨日上漲近 1%，而今日公佈之 API 原油庫存數據減少 1096 萬桶大超市場預期，帶動輕原油期貨於早盤再度上漲 0.4%。

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