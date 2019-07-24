[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 頓S&P布蘭特反1 元大中型100 富邦VIX 綠悅-KY 昶和 興泰 元大寶滬深 宏洲 富邦科技 本盟 大統新創 新紡 FH滬深 嘉裕 元大台商50 錩泰 本盟 怡華 元大台灣50正2 東華 元大MSCI金融 中化生 健和興 聚隆 安馳 大魯閣 富邦摩台 中釉 旭隼 昶和 鈺齊-KY 立益 富邦發達 台光電 遠雄來 大統新創 佳和 富邦金融 精元 統領 亞崴 聯發 元大MSCI台灣 映泰 威宏-KY 程泰 昶和 永豐臺灣加權 光群雷 泰昇-KY 百達-KY 三洋紡 富邦日本 吉祥全 氣立 本盟 國泰日經225 奇鋐 榮星 正道 元大歐洲50 智原 元禎 瑞利 元大日經225 欣興 永記 正峰新 元大美債20反1 揚智 日勝化 億泰 元大美元指數 泰碩 展宇 懷特 兆豐藍籌30反1 玉晶光 德淵 士紙 國泰股利精選30 康控-KY 華廣 燁興 元大S&P日圓反1 立積 高興昌 千興 富邦歐洲 傳奇 東明-KY 威致 FH彭博高收益債 聯茂 六暉-KY 華豐 FH彭博新興債 超眾 申豐 首利 大台灣高息低波 台表科 隴華 麗正 益道瓊美國地產 矽力-KY 翔耀 東訊 頓S&P布蘭特反1 南電 太空梭 錸德 FH富時高息低波 裕豐 連宇 倫飛 禤飁MB短期報酬 杜康-DR 奇鋐 虹光 新光內需收益 陽光能源-DR 遠見 威盛 FH美國金融股 欣巴巴 立萬利 浩鑫 大US高息特別股 佳龍 聯德 國碩 光中國政金綠債 泰碩 銘旺科 新光投等債15+ 玉晶光 統懋 s光ICE美國權值 晶彩科 翔耀 味全 力銘 太空梭 黑松 世芯-KY 兆勁 台聚 新至陞 麗臺 華夏 穎漢 吉祥全 亞聚 立積 憶聲 台達化 詮欣 科風 宏洲 悅城 力特 嘉裕 光聖 喬鼎 東華 易華電 正達 大魯閣 陞泰 晟鈦 立益 華友聯 聯德 佳和 寶徠 同泰 聯發 愛山林 新世紀 昶和 皇昌 誠研 三洋紡 建新國際 誠創 台南 遠雄來 嘉威 本盟 夏都 聯合再生 士電 欣欣 力銘 正道 統領 亞太電 瑞利 客思達-KY 達能 堤維西 同方友友-DR 太極 恩德 晨訊科-DR 誠美材 正峰新 一零四 清惠 東台 欣天然 慧友 全球傳動 新海 悠克 智伸科 川飛 友勁 億泰 台數科 百一 中化 南六 捷泰 元禎 鋼聯 天瀚 神隆 必應 迅杰 佳醫 科定 華上 雃博 三能-KY 光麗-KY 懷特 基勝-KY 元晶 麗豐-KY 波力-KY 華冠 和成 泰昇-KY 裕豐 士紙 政伸 寶徠 中鋼 吉源-KY 皇昌 燁興 陽明 中鴻 六福 千興 康師傅-DR 威致 聖馬丁-DR 運錩 神州-DR 華豐 耀傑-DR 申豐 同方友友-DR 首利 晨訊科-DR 麗正 友佳-DR 鴻海 陽光能源-DR 東訊 精熙-DR 海悅 中福 錸德 雷虎 鴻準 中視 敬鵬 秋雨 致茂 新利虹 倫飛 國光生 虹光 廣達 威盛 浩鑫 國碩 中華電 精技 新巨 三商電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 麗臺 資通 吉祥全 普安 晟銘電 威強電 憶聲 欣興 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 玉晶光 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 宏致 亞太電 達能 時碩工業 太極 康控-KY 誠美材 清惠 慧友 彩晶 上福 悠克 友勁 百一 捷泰 精成科 天瀚 迅杰 台郡 同欣電 宏正 聯嘉 華上 樺漢 瑞祺電通 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 尖點 華冠 華東 明基材 裕豐 寶徠 太子 宏普 皇昌 陽明 慧洋-KY 六福 玉山金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 大華 大台北 新保 新海 中視 秋雨 中鼎 全國 新利虹 國光生 南六 科定