[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 美時 天良 寬魚國際 B元大美債1-3 雙鴻 久陽 強生 南璋 群益15年IG科技債 益通 東林 寶島科 勝昱 群益10年IG金融債 天剛 欣厚-KY 其祥-KY 萬國通 國泰5Y+新興債 志嘉 友銓 中華食 飛寶企業 富邦全球高收債 富驛-KY 倉和 世坤 精確 國泰中國政金債5+ 六角 三圓 冠好 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 萬國通 唐鋒 富邦A級公司債 力泰 聚紡 聯光通 FH中國政策債 理銘 世德 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 精確 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 至興 天宇 凱基科技債10+ 東凌-KY 萬在 新零售 群益AAA-AA公司債 邁達康 健椿 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 科際精密 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 唐鋒 凱柏實業 FH能源債 永純 元炬 FH製藥債 台聯電 及成 FH新興企業債 富宇 和進 國泰A級公司債 威潤 耀勝 群益25年美債 天宇 倚強 FH20年美債 唐榮 錦明 FH中國信用債 晉椿 鑫創 中信高評級公司債 強新 廣寰科 中信優先金融債 松和 點晶 凱基AAA至A公司債 力新 斐成 凱基金融債20+ 凌網 泰谷 B凱基美債25+ 李洲 典範 國泰A級金融債 凱柏實業 益通 國泰A級科技債 及成 振維 國泰A級公用債 倚強 鴻翊 富邦中國投等債 至寶電 迎輝 富邦金融投等債 鑫創 研勤 元大10年IG銀行債 宇環 欣厚-KY 元大10年IG電能債 廣寰科 兆遠 FH公司債A3 杭特 太欣 FH次順位IG金融債 雙鴻 系統電 FH美元信用債1-5Y 幸康 天剛 群益A級公司債 泰谷 世紀 群益AAA-A醫療債 熱映 華容 中信美國公債20年 哲固 建榮 中信中國債7-10 森寶 立衛 中信中國美元IG債 先益 天揚 B新光美債1-3 泓格 鈺創 B新光美債20+ 博磊 佳總 第一金美債20+ 東林 合正 第一金金融債 10+ 富晶通 金利 第一金科技債 10+ 盈正 寶聯通 永豐10年A公司債 晟楠 凱鈺 永豐15年金融債 艾恩特 德宏 永豐7-10年中國債 精聯 合邦 凱基醫療保健債 德微 萬旭 B凱基IG精選15+ 欣厚-KY 久正 凱基AAA-AA公司債 世紀 上揚 台新美元銀行債 友銓 全譜 台新中國政策債 立衛 易通展 新光15年IG金融債 合正 茂迪 富邦新興投等債 慕康生醫 安鈦克 富邦歐洲銀行債 凱鈺 元隆 生泰 通泰 沛亨 合世 彩富 九暘 杏昌 合邦 凱碩 易威 亞元 全達 天良 萬旭 奧斯特 豪展 訊達 保銳 南璋 撼訊 越峰 勝昱 順發 商丞 萬國通 上揚 英格爾 東隆興 全譜 士開 飛寶企業 元隆 昇益 捷邦 沛亨 志嘉 精確 廣錠 富裔 江興鍛 神盾 燦星旅 宏易 長科 富驛-KY 唐鋒 光菱 劍湖山 聚和 全達 德記 聯光通 奧斯特 泰偉 通訊-KY 宏捷科 華義 榮群 大世科 昇華 天宇 森田 得利影 新零售 三圓 鼎創達 恩得利 力泰 愛地雅 李洲 理銘 邦泰 凱柏實業 富裔 元炬 燦星旅 及成 富驛-KY 和進 易飛網 耀勝 亞都 倚強 老爺知 錦明 東凌-KY 鑫創 紅馬-KY 東碩 弘帆 廣寰科 關中 點晶 大展證 斐成 泰偉 加百裕 得利影 幸康 隆中 泰谷 時報 典範 旭然 旭軟 鼎創達 利機 捷必勝-KY 益通 旭源 矽瑪 紅木-KY 振維 綠電 鴻翊 綠河-KY 迎輝 霹靂 先益 花王 兆利 欣雄 世禾 欣泰 禾瑞亞 富堡 逸昌 光頡 研勤 欣厚-KY 兆遠 萬達光電 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 台半 均豪 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 信音 萬旭 頎邦 久正 雷科 中探針 上揚 全譜 勝麗 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅德 大中 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大世科 博大 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 邁達康 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 鼎創達 龍巖 崑鼎 鉅明 大汽電 愛地雅 邦泰 合騏