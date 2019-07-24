[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧07月23日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24217 5027 481.74 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15164 4973 304.93 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 20065 7466 268.75 00702 泰標普低波高息 13050 5188 251.54 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16739 8847 189.21 0058 富邦發達 7424 4196 176.93 00757 統一FANG+ 11141 6494 171.56 0051 元大中型100 11184 9000 124.27 00735 國泰臺韓科技 8270 6789 121.81 00681R 元大美債20反1 6232 6094 102.26 0054 元大台商50 10288 10624 96.84 0055 元大MSCI金融 34283 37154 92.27 00649 FH香港 4758 5272 90.25 008201 BP上證50 1374 1549 88.70 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 006206 元大上證50 106877 124778 85.65 00714 益道瓊美國地產 4494 5567 80.73 00763U 國票道瓊銅 2212 3065 72.17 0053 元大電子 4471 6488 68.91 006207 FH滬深 63993 96892 66.05 0061 元大寶滬深 204969 327116 62.66 00739 元大MSCI A股 82891 141988 58.38 00736 國泰新興市場 4305 7727 55.71 00728 第一金工業30 8046 14923 53.92