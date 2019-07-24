[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧07月23日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1742561   5103149    34.15  
0061   元大寶滬深          204969    327116    62.66  
2883   開發金              164596  14963380     1.10  
2885   元大金              145968  11686232     1.25  
006205 富邦上証            123955    338736    36.59  
006206 元大上證50          106877    124778    85.65  
2823   中壽                100314   4463582     2.25  
3045   台灣大               85579   3433524     2.49  
00739  元大MSCI A股         82891    141988    58.38  
6116   彩晶                 73366   3133933     2.34  
2610   華航                 72920   5420984     1.35  
006207 FH滬深               63993     96892    66.05  
00639  富邦深100            60852    241403    25.21  
2891   中信金               60578  19496989     0.31  
2881   富邦金               54335  10233603     0.53  
1312   國喬                 52621    906620     5.80  
2017   官田鋼               45026    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               42393  12563210     0.34  
01002T 土銀國泰R1           40339   1393000     2.90  
2317   鴻海                 39420  13862990     0.28  
2892   第一金               39309  12338557     0.32  
1303   南亞                 36691   7930821     0.46  
2337   旺宏                 35010   1840144     1.90  
00713  大台灣高息低波       34517     99512    34.69  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00648R 元大S&P500反1        34287    169688    20.21  
0055   元大MSCI金融         34283     37154    92.27  
1102   亞泥                 32985   3361447     0.98  
2324   仁寶                 31727   4407146     0.72