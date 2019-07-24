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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/07/23  108/07/22  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.79000   32.08000   0.71000    2.21322
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.82000   18.43000   0.39000    2.11612
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       37.21000   36.44000   0.77000    2.11306
復華亞太成長基金                                                 12.73000   12.47000   0.26000    2.08500
國泰美國費城半導體基金                                           15.20000   14.89000   0.31000    2.08193
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.37000   14.13000   0.24000    1.69851
復華全球物聯網科技基金-美元                                      14.85000   14.62000   0.23000    1.57319
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.95000   23.63000   0.32000    1.35421
國泰標普北美科技ETF基金                                          24.05000   23.75000   0.30000    1.26316
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       23.58000   23.33000   0.25000    1.07158
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.45000   13.31000   0.14000    1.05184
富邦NASDAQ-100基金                                               33.32000   32.98000   0.34000    1.03093
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                  11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
復華美國新星基金-美元                                            13.19000   13.06000   0.13000    0.99541
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                     10.20000   10.10000   0.10000    0.99010
景順全球科技基金                                                 24.50000   24.26000   0.24000    0.98928
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
景順台灣科技基金                                                 32.36000   32.05000   0.31000    0.96724
台新主流基金                                                     25.08000   24.84000   0.24000    0.96618
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.64560   22.42950   0.21610    0.96346
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.82000   26.57000   0.25000    0.94091
華頓中小型基金                                                   21.50000   21.30000   0.20000    0.93897
瀚亞美國高科技基金                                               30.43000   30.15000   0.28000    0.92869
景順主流基金                                                     18.62000   18.45000   0.17000    0.92141
元大日經225基金                                                  27.47000   27.22000   0.25000    0.91844
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.91000   20.72000   0.19000    0.91699
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                  11.09460   10.99560   0.09900    0.90036
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                    11.09630   10.99750   0.09880    0.89839
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