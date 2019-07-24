[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/23 108/07/22 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.79000 32.08000 0.71000 2.21322 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.82000 18.43000 0.39000 2.11612 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.21000 36.44000 0.77000 2.11306 復華亞太成長基金 12.73000 12.47000 0.26000 2.08500 國泰美國費城半導體基金 15.20000 14.89000 0.31000 2.08193 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.37000 14.13000 0.24000 1.69851 復華全球物聯網科技基金-美元 14.85000 14.62000 0.23000 1.57319 元大全球人工智慧ETF基金 23.95000 23.63000 0.32000 1.35421 國泰標普北美科技ETF基金 24.05000 23.75000 0.30000 1.26316 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.58000 23.33000 0.25000 1.07158 復華美國新星基金-新臺幣 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184 富邦NASDAQ-100基金 33.32000 32.98000 0.34000 1.03093 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 復華美國新星基金-美元 13.19000 13.06000 0.13000 0.99541 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010 景順全球科技基金 24.50000 24.26000 0.24000 0.98928 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 景順台灣科技基金 32.36000 32.05000 0.31000 0.96724 台新主流基金 25.08000 24.84000 0.24000 0.96618 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.64560 22.42950 0.21610 0.96346 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.82000 26.57000 0.25000 0.94091 華頓中小型基金 21.50000 21.30000 0.20000 0.93897 瀚亞美國高科技基金 30.43000 30.15000 0.28000 0.92869 景順主流基金 18.62000 18.45000 0.17000 0.92141 元大日經225基金 27.47000 27.22000 0.25000 0.91844 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.91000 20.72000 0.19000 0.91699 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.09460 10.99560 0.09900 0.90036 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.09630 10.99750 0.09880 0.89839 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------