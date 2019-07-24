[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/23 108/07/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.41250 10.40590 0.00660 0.06343 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.23330 10.22690 0.00640 0.06258 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48860 10.48240 0.00620 0.05915 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.31560 10.30940 0.00620 0.06014 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.28790 10.28310 0.00480 0.04668 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.28930 10.28410 0.00520 0.05056 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.28930 10.28410 0.00520 0.05056 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.35660 10.35230 0.00430 0.04154 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93790 9.93230 0.00560 0.05638 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93790 9.93230 0.00560 0.05638 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92800 9.92260 0.00540 0.05442 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92800 9.92260 0.00540 0.05442 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03750 10.03140 0.00610 0.06081 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03750 10.03140 0.00610 0.06081 大華銀多元特別收益平衡基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.78860 10.78410 0.00450 0.04173 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.58760 10.58320 0.00440 0.04158 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.69860 10.68770 0.01090 0.10199 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.58570 10.57490 0.01080 0.10213 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.10000 23.28000 -0.18000 -0.77320 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.64000 25.11000 -0.47000 -1.87176 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.75790 41.68120 0.07670 0.18402 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.42100 40.33700 0.08400 0.20825 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.92060 9.91220 0.00840 0.08474 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.45140 10.44010 0.01130 0.10824 中國信託台灣活力基金 13.51000 13.58000 -0.07000 -0.51546 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99820 9.99380 0.00440 0.04403 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10940 10.09510 0.01430 0.14165 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.03610 9.02330 0.01280 0.14185 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41880 10.41510 0.00370 0.03553 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27920 9.27600 0.00320 0.03450 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.53300 11.48710 0.04590 0.39958 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77030 9.73140 0.03890 0.39974 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.41390 11.44120 -0.02730 -0.23861 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.94760 9.97130 -0.02370 -0.23768 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.07670 42.95560 0.12110 0.28192 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.36900 45.22540 0.14360 0.31752 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.87210 45.66900 0.20310 0.44472 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 中國信託智能運動基金-美元 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03720 11.03700 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.20780 10.19720 0.01060 0.10395 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38750 9.37770 0.00980 0.10450 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42950 10.42380 0.00570 0.05468 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59020 9.58500 0.00520 0.05425 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.67930 42.55100 0.12830 0.30152 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.29720 43.11110 0.18610 0.43168 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.02630 42.89180 0.13450 0.31358 元大2001基金 65.10000 65.18000 -0.08000 -0.12274 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.64900 45.48010 0.16890 0.37137 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.58260 43.35270 0.22990 0.53030 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.08000 21.18000 -0.10000 -0.47214 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.71200 11.70960 0.00240 0.02050 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86920 10.85130 0.01790 0.16496 元大上證50基金 33.33000 33.33000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.07000 10.21000 -0.14000 -1.37120 元大大中華TMT基金-新台幣 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639 元大大中華價值指數基金-美元 12.64100 12.76700 -0.12600 -0.98692 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19800 17.35100 -0.15300 -0.88179 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.94300 10.94700 -0.00400 -0.03654 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.60100 10.59000 0.01100 0.10387 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.06000 -0.03000 -0.98039 元大中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.74000 -0.10000 -0.72780 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.28450 47.21730 0.06720 0.14232 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96980 10.96860 0.00120 0.01094 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98730 9.98630 0.00100 0.01001 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16420 10.14860 0.01560 0.15372 元大巴西指數基金 7.59000 7.52800 0.06200 0.82359 元大日經225基金 27.47000 27.22000 0.25000 0.91844 元大台商收成基金 22.92000 22.87000 0.05000 0.21863 元大台灣50單日反向1倍基金 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 元大台灣50單日正向2倍基金 41.70000 41.62000 0.08000 0.19222 元大台灣中型100基金 33.70000 33.71000 -0.01000 -0.02966 元大台灣加權股價指數基金 26.46400 26.43800 0.02600 0.09834 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 元大台灣卓越50基金 83.91000 83.82000 0.09000 0.10737 元大台灣金融基金 18.57000 18.63000 -0.06000 -0.32206 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.55000 32.48000 0.07000 0.21552 元大台灣高股息基金 27.37000 27.24000 0.13000 0.47724 元大台灣電子科技基金 36.87000 36.78000 0.09000 0.24470 元大全球ETF成長組合基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 元大全球ETF穩健組合基金 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613 元大全球人工智慧ETF基金 23.95000 23.63000 0.32000 1.35421 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420 元大全球不動產證券化基金-美元 12.33800 12.38800 -0.05000 -0.40362 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.62000 -0.03000 -0.45317 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.89000 -0.02000 -0.29028 元大全球股票入息基金-美元配息 8.59400 8.58400 0.01000 0.11650 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 元大全球農業商機基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624 元大印尼指數基金 10.13200 10.14200 -0.01000 -0.09860 元大印度指數基金 9.95900 9.96700 -0.00800 -0.08026 元大印度基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765 元大多多基金 17.63000 17.66000 -0.03000 -0.16988 元大多福基金 53.41000 53.27000 0.14000 0.26281 元大亞太成長基金 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39780 9.38740 0.01040 0.11079 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51830 7.51000 0.00830 0.11052 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.34900 9.40600 -0.05700 -0.60600 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.22800 10.26900 -0.04100 -0.39926 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22120 10.22040 0.00080 0.00783 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42260 10.42100 0.00160 0.01535 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21040 10.20880 0.00160 0.01567 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.49070 10.47790 0.01280 0.12216 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27780 10.26530 0.01250 0.12177 元大卓越基金 44.39000 44.44000 -0.05000 -0.11251 元大店頭基金 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48280 10.48210 0.00070 0.00668 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85190 9.84890 0.00300 0.03046 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.61440 32.56020 0.05420 0.16646 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.20440 42.07370 0.13070 0.31065 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.97400 17.00090 -0.02690 -0.15823 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.43450 22.35700 0.07750 0.34665 元大美國政府7至10年期債券基金 42.11560 42.03440 0.08120 0.19318 元大高科技基金 19.90000 19.85000 0.05000 0.25189 元大得利貨幣市場基金 16.33110 16.33090 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.03630 12.03610 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 元大富櫃50基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 元大華夏中小基金 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 元大新中國基金-人民幣 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 元大新中國基金-美元 9.08800 9.13200 -0.04400 -0.48182 元大新中國基金-新台幣 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 元大新主流基金 25.04000 25.07000 -0.03000 -0.11966 元大新東協平衡基金-美元 9.68000 9.70900 -0.02900 -0.29869 元大新東協平衡基金-新台幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.11010 11.12280 -0.01270 -0.11418 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.24950 10.25740 -0.00790 -0.07702 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.68330 11.67980 0.00350 0.02997 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.62630 9.62350 0.00280 0.02910 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.56840 10.56600 0.00240 0.02271 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80830 9.80610 0.00220 0.02244 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.81750 10.80350 0.01400 0.12959 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04770 10.03470 0.01300 0.12955 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.10110 10.09930 0.00180 0.01782 元大新興亞洲基金 11.13000 11.16000 -0.03000 -0.26882 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.90530 9.90230 0.00300 0.03030 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.17880 9.17600 0.00280 0.03051 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.25950 10.24540 0.01410 0.13762 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52200 9.50890 0.01310 0.13777 元大萬泰貨幣市場基金 15.16870 15.16850 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.36000 37.26000 0.10000 0.26838 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.24400 8.24600 -0.00200 -0.02425 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071 元大滬深300單日正向2倍基金 17.73000 17.75000 -0.02000 -0.11268 元大摩臺基金 39.27000 39.22000 0.05000 0.12749 元大標普500基金 28.14000 28.02000 0.12000 0.42827 元大標普500單日反向1倍基金 12.09000 12.14000 -0.05000 -0.41186 元大標普500單日正向2倍基金 37.29000 36.97000 0.32000 0.86557 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 元大標智滬深300基金 18.23000 18.19000 0.04000 0.21990 元大歐洲50基金 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38470 9.40450 -0.01980 -0.21054 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29690 10.29670 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.92000 15.87000 0.05000 0.31506 日盛上選基金 36.39000 36.26000 0.13000 0.35852 日盛小而美基金 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36480 12.36080 0.00400 0.03236 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84880 9.84570 0.00310 0.03149 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62880 12.62450 0.00430 0.03406 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05410 10.05060 0.00350 0.03482 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.42170 11.41060 0.01110 0.09728 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.07570 9.06680 0.00890 0.09816 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 日盛日盛基金 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛全球抗暖化基金 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55860 10.54680 0.01180 0.11188 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41760 9.40700 0.01060 0.11268 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32720 10.31020 0.01700 0.16489 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21160 9.19640 0.01520 0.16528 日盛全球智能車基金(美元) 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51990 2.51890 0.00100 0.03970 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65280 1.65220 0.00060 0.03632 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39030 0.39020 0.00010 0.02563 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25650 0.25640 0.00010 0.03900 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87490 12.86120 0.01370 0.10652 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33570 8.32690 0.00880 0.10568 日盛亞洲機會基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986 日盛首選基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571 日盛高科技基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765 日盛貨幣市場基金 14.83970 14.83950 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.48000 41.51000 -0.03000 -0.07227 日盛精選五虎基金 37.36000 37.41000 -0.05000 -0.13365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55060 13.55030 0.00030 0.00221 台新2000高科技基金 32.50000 32.43000 0.07000 0.21585 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.39000 10.63000 -0.24000 -2.25776 台新MSCI中國基金 20.29000 20.46000 -0.17000 -0.83089 台新大眾貨幣市場基金 14.22730 14.22710 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45300 10.46080 -0.00780 -0.07456 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55290 10.55780 -0.00490 -0.04641 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19900 10.19180 0.00720 0.07065 台新中國通基金 46.83000 46.82000 0.01000 0.02136 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56230 0.56270 -0.00040 -0.07109 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.45200 17.44400 0.00800 0.04586 台新中國精選中小基金-美元 0.31490 0.31780 -0.00290 -0.91252 台新中國精選中小基金-新台幣 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 台新主流基金 25.08000 24.84000 0.24000 0.96618 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.36000 23.35000 0.01000 0.04283 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75580 0.75650 -0.00070 -0.09253 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53420 0.53460 -0.00040 -0.07482 台新台灣中小基金 36.07000 36.13000 -0.06000 -0.16607 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.66770 10.78310 -0.11540 -1.07019 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.88910 9.99490 -0.10580 -1.05854 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.43990 11.56230 -0.12240 -1.05861 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16640 10.18020 -0.01380 -0.13556 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.38440 11.39980 -0.01540 -0.13509 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.72000 14.77000 -0.05000 -0.33852 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64040 8.62140 0.01900 0.22038 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28310 0.28280 0.00030 0.10608 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68820 12.66030 0.02790 0.22037 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41070 0.41030 0.00040 0.09749 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.08000 40.02000 0.06000 0.14993 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.91000 40.73000 0.18000 0.44193 台新真吉利貨幣市場基金 11.13280 11.13270 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.03680 32.89060 0.14620 0.44450 台新智慧生活基金-美元 10.93910 10.90080 0.03830 0.35135 台新智慧生活基金-新台幣 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.36580 8.35900 0.00680 0.08135 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.61940 8.60320 0.01620 0.18830 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.50110 9.49330 0.00780 0.08216 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79960 9.78130 0.01830 0.18709 台新新興市場債券基金(A類型) 11.74430 11.72580 0.01850 0.15777 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37210 0.37200 0.00010 0.02688 台新新興市場債券基金(B類型) 8.32770 8.31460 0.01310 0.15755 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27850 0.27830 0.00020 0.07186 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.71000 5.73000 -0.02000 -0.34904 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.29000 22.24000 0.05000 0.22482 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26620 10.26140 0.00480 0.04678 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04980 10.04130 0.00850 0.08465 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.14400 10.12990 0.01410 0.13919 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26610 10.26130 0.00480 0.04678 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04960 10.04110 0.00850 0.08465 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.14400 10.12990 0.01410 0.13919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.15940 41.99780 0.16160 0.38478 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.81300 41.62070 0.19230 0.46203 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 40.02610 39.87170 0.15440 0.38724 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36820 11.36610 0.00210 0.01848 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20090 10.19060 0.01030 0.10107 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21950 9.24640 -0.02690 -0.29092 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86400 10.86090 0.00310 0.02854 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83000 7.84680 -0.01680 -0.21410 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.29730 9.28740 0.00990 0.10660 永豐中小基金 53.98000 53.77000 0.21000 0.39055 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78650 1.79430 -0.00780 -0.43471 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49920 2.49830 0.00090 0.03602 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18970 8.21820 -0.02850 -0.34679 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11550 11.10210 0.01340 0.12070 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.73000 4.74000 -0.01000 -0.21097 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.41000 21.43000 -0.02000 -0.09333 永豐主流品牌基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141 永豐永豐基金 33.88000 33.69000 0.19000 0.56397 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.22420 9.24000 -0.01580 -0.17100 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74770 9.72180 0.02590 0.26641 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12190 9.12960 -0.00770 -0.08434 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64210 9.60790 0.03420 0.35596 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 14.19390 14.19130 0.00260 0.01832 永豐高科技基金 24.10000 24.04000 0.06000 0.24958 永豐貨幣市場基金 13.94310 13.94290 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11050 2.11910 -0.00860 -0.40583 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61530 2.61490 0.00040 0.01530 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79110 7.81540 -0.02430 -0.31092 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.95670 10.94590 0.01080 0.09867 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20610 7.22370 -0.01760 -0.24364 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.59650 11.57660 0.01990 0.17190 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.88000 19.00000 -0.12000 -0.63158 永豐臺灣加權ETF基金 55.42000 55.38000 0.04000 0.07223 永豐領航科技基金 38.95000 38.86000 0.09000 0.23160 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 永豐趨勢平衡基金 41.94000 41.77000 0.17000 0.40699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89700 11.89620 0.00080 0.00672 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75660 9.75380 0.00280 0.02871 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40750 10.40450 0.00300 0.02883 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81780 9.81390 0.00390 0.03974 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.30090 10.29060 0.01030 0.10009 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81330 9.81030 0.00300 0.03058 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59430 10.59100 0.00330 0.03116 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82960 9.82660 0.00300 0.03053 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.39150 10.38830 0.00320 0.03080 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.05000 15.06000 -0.01000 -0.06640 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.70000 19.71000 -0.01000 -0.05074 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05840 10.05390 0.00450 0.04476 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05840 10.05390 0.00450 0.04476 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00720 10.00390 0.00330 0.03299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00720 10.00390 0.00330 0.03299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.14300 10.14670 -0.00370 -0.03647 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.14280 10.14660 -0.00380 -0.03745 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06060 10.05580 0.00480 0.04773 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06060 10.05580 0.00480 0.04773 兆豐國際生命科學基金 15.47000 15.40000 0.07000 0.45455 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.46440 10.44980 0.01460 0.13972 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70230 10.69500 0.00730 0.06826 兆豐國際全球基金 31.48000 31.41000 0.07000 0.22286 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49400 10.49330 0.00070 0.00667 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22370 10.22040 0.00330 0.03229 兆豐國際國民基金 23.31000 23.33000 -0.02000 -0.08573 兆豐國際第一基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74980 10.73910 0.01070 0.09964 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20500 8.19690 0.00810 0.09882 兆豐國際萬全基金 20.95000 20.95000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 26.98000 26.86000 0.12000 0.44676 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.48000 22.43000 0.05000 0.22292 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 兆豐國際豐台灣基金 35.91000 35.98000 -0.07000 -0.19455 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55910 12.55890 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 10.00010 10.00400 -0.00390 -0.03898 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.99490 9.99950 -0.00460 -0.04600 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.00270 9.99600 0.00670 0.06703 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 10.00080 10.00470 -0.00390 -0.03898 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98010 9.98280 -0.00270 -0.02705 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 10.00010 10.00400 -0.00390 -0.03898 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99490 9.99950 -0.00460 -0.04600 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 10.00270 9.99600 0.00670 0.06703 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 10.00080 10.00470 -0.00390 -0.03898 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98010 9.98280 -0.00270 -0.02705 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.87600 10.86650 0.00950 0.08742 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.61510 10.60300 0.01210 0.11412 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.86440 10.85410 0.01030 0.09490 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55640 10.54720 0.00920 0.08723 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71020 10.70050 0.00970 0.09065 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.66290 10.65280 0.01010 0.09481 合庫台灣基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71210 11.69100 0.02110 0.18048 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.70230 12.69130 0.01100 0.08667 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.33060 11.31710 0.01350 0.11929 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.09780 12.08260 0.01520 0.12580 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14390 8.12930 0.01460 0.17960 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42730 9.41900 0.00830 0.08812 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13480 9.12380 0.01100 0.12056 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83560 8.82460 0.01100 0.12465 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28680 9.27570 0.01110 0.11967 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 合庫全球新興市場基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17520 10.17510 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.97700 9.95190 0.02510 0.25221 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.30060 10.29290 0.00770 0.07481 合庫新興多重收益基金A類型 10.57610 10.56190 0.01420 0.13445 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11970 12.11160 0.00810 0.06688 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.36940 15.35720 0.01220 0.07944 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76460 8.74270 0.02190 0.25049 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.58680 9.57930 0.00750 0.07829 合庫新興多重收益基金B類型 7.94310 7.93250 0.01060 0.13363 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72050 8.71470 0.00580 0.06655 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62770 10.61880 0.00890 0.08381 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 安本標準兩岸價值基金 美元 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.17250 10.16370 0.00880 0.08658 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17910 10.17010 0.00900 0.08849 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.15760 10.15270 0.00490 0.04826 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.13420 10.12430 0.00990 0.09778 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.17240 10.16370 0.00870 0.08560 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.17910 10.17010 0.00900 0.08849 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.15760 10.15270 0.00490 0.04826 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.13420 10.12430 0.00990 0.09778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22310 11.22110 0.00200 0.01782 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09340 10.09820 -0.00480 -0.04753 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05170 10.04580 0.00590 0.05873 安聯中國東協基金 15.80000 15.89000 -0.09000 -0.56639 安聯中國策略基金-美元 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351 安聯中國策略基金-新臺幣 16.10000 16.12000 -0.02000 -0.12407 安聯中華新思路基金-人民幣 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 安聯中華新思路基金-美元 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 安聯台灣大壩基金 31.53000 31.75000 -0.22000 -0.69291 安聯台灣科技基金 53.03000 53.22000 -0.19000 -0.35701 安聯台灣貨幣市場基金 12.55020 12.55010 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 35.62000 35.70000 -0.08000 -0.22409 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77820 10.76720 0.01100 0.10216 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.89060 15.87310 0.01750 0.11025 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89960 9.88870 0.01090 0.11023 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.23970 13.22110 0.01860 0.14068 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.82980 10.81780 0.01200 0.11093 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.89760 12.88130 0.01630 0.12654 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60040 9.58740 0.01300 0.13559 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53770 9.52720 0.01050 0.11021 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07730 9.06580 0.01150 0.12685 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23230 10.21960 0.01270 0.12427 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27820 10.26520 0.01300 0.12664 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58000 11.56000 0.02000 0.17301 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.50160 12.48610 0.01550 0.12414 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35150 11.33900 0.01250 0.11024 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96130 10.94860 0.01270 0.11600 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64170 8.63090 0.01080 0.12513 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50880 8.49940 0.00940 0.11060 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.19010 8.18050 0.00960 0.11735 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26540 10.25240 0.01300 0.12680 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17980 10.16800 0.01180 0.11605 安聯全球人口趨勢基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.76000 33.67000 0.09000 0.26730 安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47860 12.47400 0.00460 0.03688 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56400 10.56010 0.00390 0.03693 安聯全球新興市場基金 17.57000 17.66000 -0.09000 -0.50963 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 安聯亞洲動態策略基金 22.67000 22.76000 -0.09000 -0.39543 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07540 10.06980 0.00560 0.05561 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08290 10.07660 0.00630 0.06252 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07450 10.06900 0.00550 0.05462 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08540 10.07910 0.00630 0.06251 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07840 10.07280 0.00560 0.05560 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03370 10.02880 0.00490 0.04886 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03370 10.02880 0.00490 0.04886 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03370 10.02880 0.00490 0.04886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.57150 10.56860 0.00290 0.02744 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10530 10.10250 0.00280 0.02772 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.71160 90.67690 0.03470 0.03827 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.39180 13.38680 0.00500 0.03735 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.58850 68.56270 0.02580 0.03763 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99650 9.99280 0.00370 0.03703 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74450 2.74380 0.00070 0.02551 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95940 10.95110 0.00830 0.07579 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28140 2.28080 0.00060 0.02631 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85590 8.84890 0.00700 0.07911 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51760 10.51080 0.00680 0.06470 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.45570 10.46120 -0.00550 -0.05258 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.82400 10.82840 -0.00440 -0.04063 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.41700 10.42230 -0.00530 -0.05085 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45530 10.45990 -0.00460 -0.04398 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41600 10.40920 0.00680 0.06533 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32690 10.33230 -0.00540 -0.05226 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.61560 10.61970 -0.00410 -0.03861 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.31370 10.31890 -0.00520 -0.05039 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36520 10.36990 -0.00470 -0.04532 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29030 10.29470 -0.00440 -0.04274 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37730 10.38060 -0.00330 -0.03179 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28290 10.28700 -0.00410 -0.03986 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23030 10.23450 -0.00420 -0.04104 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29900 10.30340 -0.00440 -0.04270 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.32850 10.33180 -0.00330 -0.03194 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28280 10.28680 -0.00400 -0.03888 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.22980 10.23390 -0.00410 -0.04006 宏利台灣動力基金A類型 31.40000 31.58000 -0.18000 -0.56998 宏利台灣動力基金I類型 31.40000 31.58000 -0.18000 -0.56998 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.11180 10.12180 -0.01000 -0.09880 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99490 9.99320 0.00170 0.01701 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.63960 7.64710 -0.00750 -0.09808 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61710 7.61880 -0.00170 -0.02231 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 宏利全球債券組合基金 13.77870 13.76240 0.01630 0.11844 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99810 2.99800 0.00010 0.00334 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45650 12.45290 0.00360 0.02891 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96450 8.96110 0.00340 0.03794 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55280 2.55260 0.00020 0.00784 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53140 11.51780 0.01360 0.11808 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46090 3.46280 -0.00190 -0.05487 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55570 0.55600 -0.00030 -0.05396 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.67000 15.67000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30530 12.30230 0.00300 0.02439 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.89530 10.89220 0.00310 0.02846 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.45610 10.44650 0.00960 0.09190 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74610 8.74400 0.00210 0.02402 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38720 8.38480 0.00240 0.02862 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24770 8.24220 0.00550 0.06673 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40090 8.39770 0.00320 0.03811 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03680 3.03610 0.00070 0.02306 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44010 0.44000 0.00010 0.02273 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.24160 13.23280 0.00880 0.06650 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00260 1.00220 0.00040 0.03991 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60910 7.60410 0.00500 0.06575 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11360 2.11310 0.00050 0.02366 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30530 0.30520 0.00010 0.03277 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26750 9.26200 0.00550 0.05938 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33680 0.33670 0.00010 0.02970 宏利萬利貨幣市場基金 13.69000 13.68990 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.62000 26.55000 0.07000 0.26365 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.62000 26.55000 0.07000 0.26365 宏利澳幣保本基金 12.67080 12.66570 0.00510 0.04027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45950 10.44300 0.01650 0.15800 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68150 9.66710 0.01440 0.14896 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18210 9.15870 0.02340 0.25549 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.57040 11.54090 0.02950 0.25561 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 貝萊德新台幣基金 12.97220 12.97210 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.99000 28.02000 -0.03000 -0.10707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49210 11.48750 0.00460 0.04004 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15630 10.14380 0.01250 0.12323 保德信大中華基金-人民幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 保德信大中華基金-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 保德信大中華基金-新台幣 30.09000 30.16000 -0.07000 -0.23210 保德信中小型股基金 48.98000 49.09000 -0.11000 -0.22408 保德信中國中小基金-人民幣 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607 保德信中國中小基金-美元 8.24000 8.32000 -0.08000 -0.96154 保德信中國中小基金-新臺幣 8.01000 8.09000 -0.08000 -0.98888 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.91050 9.90900 0.00150 0.01514 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98810 9.98390 0.00420 0.04207 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02880 10.02730 0.00150 0.01496 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.12410 11.12250 0.00160 0.01439 保德信中國品牌基金-人民幣 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 保德信中國品牌基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.57000 28.54000 0.03000 0.10512 保德信全球消費商機基金 19.62000 19.60000 0.02000 0.10204 保德信全球基礎建設基金 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614 保德信全球資源基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.43000 33.37000 0.06000 0.17980 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56060 10.57580 -0.01520 -0.14372 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.99150 11.00730 -0.01580 -0.14354 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.61780 10.62180 -0.00400 -0.03766 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.04900 11.05310 -0.00410 -0.03709 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.67050 9.66420 0.00630 0.06519 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.84040 10.83300 0.00740 0.06831 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25460 9.23840 0.01620 0.17536 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35680 10.33870 0.01810 0.17507 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20230 8.18870 0.01360 0.16608 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.31370 11.29490 0.01880 0.16645 保德信亞太基金 20.82000 20.91000 -0.09000 -0.43042 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74040 8.73080 0.00960 0.10996 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.11630 12.10310 0.01320 0.10906 保德信店頭市場基金 35.44000 35.51000 -0.07000 -0.19713 保德信拉丁美洲基金 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004 保德信金平衡基金 30.77000 30.77000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 43.25000 43.26000 -0.01000 -0.02312 保德信科技島基金 27.27000 27.25000 0.02000 0.07339 保德信高成長基金 97.05000 97.23000 -0.18000 -0.18513 保德信貨幣市場基金 15.84260 15.84240 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.73380 10.72570 0.00810 0.07552 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.99850 10.97860 0.01990 0.18126 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06820 11.06320 0.00500 0.04519 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61920 10.60310 0.01610 0.15184 保德信新世紀基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.23080 8.22010 0.01070 0.13017 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.39200 10.37800 0.01400 0.13490 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.72360 11.70840 0.01520 0.12982 保德信新興趨勢組合基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 保德信瑞騰基金 15.65130 15.64720 0.00410 0.02620 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99870 9.99550 0.00320 0.03201 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.57480 10.57140 0.00340 0.03216 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94630 9.93630 0.01000 0.10064 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.25450 10.24460 0.00990 0.09664 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01280 10.00730 0.00550 0.05496 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54140 10.53560 0.00580 0.05505 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95350 9.94790 0.00560 0.05629 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33770 10.33180 0.00590 0.05711 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62740 10.61420 0.01320 0.12436 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37530 10.37130 0.00400 0.03857 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77510 10.77100 0.00410 0.03807 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.32370 10.31930 0.00440 0.04264 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66540 10.66050 0.00490 0.04596 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20470 10.20250 0.00220 0.02156 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76690 10.76490 0.00200 0.01858 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11950 10.11720 0.00230 0.02273 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52840 10.52570 0.00270 0.02565 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.91970 9.91810 0.00160 0.01613 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.91950 9.91790 0.00160 0.01613 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.06870 10.06570 0.00300 0.02980 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.90070 9.89890 0.00180 0.01818 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.90080 9.89900 0.00180 0.01818 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 9.99410 9.98690 0.00720 0.07209 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46510 10.46300 0.00210 0.02007 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21730 10.21500 0.00230 0.02252 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39120 10.39040 0.00080 0.00770 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77440 10.77370 0.00070 0.00650 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.51040 10.50750 0.00290 0.02760 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.18010 11.17720 0.00290 0.02595 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40330 10.40210 0.00120 0.01154 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71520 10.71400 0.00120 0.01120 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54880 10.54770 0.00110 0.01043 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60490 10.60360 0.00130 0.01226 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.64570 10.63310 0.01260 0.11850 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40640 10.40180 0.00460 0.04422 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43620 10.43170 0.00450 0.04314 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.48660 10.48060 0.00600 0.05725 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.66880 10.66250 0.00630 0.05909 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25710 10.25240 0.00470 0.04584 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35510 10.35030 0.00480 0.04638 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97400 1.97360 0.00040 0.02027 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83180 2.83130 0.00050 0.01766 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29580 0.29570 0.00010 0.03382 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46030 0.46020 0.00010 0.02173 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40820 8.40190 0.00630 0.07498 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30870 12.30360 0.00510 0.04145 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71790 9.71380 0.00410 0.04221 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.36040 12.35520 0.00520 0.04209 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75980 8.75620 0.00360 0.04111 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19450 11.18990 0.00460 0.04111 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94570 10.94310 0.00260 0.02376 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.75800 10.74940 0.00860 0.08000 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.69000 19.65000 0.04000 0.20356 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4556.26000 4547.42000 8.84000 0.19440 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31200 10.31090 0.00110 0.01067 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21810 11.21690 0.00120 0.01070 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21800 10.20970 0.00830 0.08130 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95300 9.95150 0.00150 0.01507 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58140 10.57980 0.00160 0.01512 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96600 9.95570 0.01030 0.10346 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.34320 10.33650 0.00670 0.06482 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.54300 10.53600 0.00700 0.06644 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19610 6.18580 0.01030 0.16651 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.35580 11.33680 0.01900 0.16760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.65790 10.71770 -0.05980 -0.55796 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.66440 11.73940 -0.07500 -0.63887 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.87860 10.94900 -0.07040 -0.64298 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.18560 9.23720 -0.05160 -0.55861 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.51030 9.57150 -0.06120 -0.63940 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38670 9.44740 -0.06070 -0.64250 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.54710 10.60640 -0.05930 -0.55910 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.01980 11.09070 -0.07090 -0.63927 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.00250 11.07370 -0.07120 -0.64296 柏瑞五國金勢力建設基金 7.38000 7.43000 -0.05000 -0.67295 柏瑞巨人基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70100 13.70080 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.93000 16.96000 -0.03000 -0.17689 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35230 14.33690 0.01540 0.10742 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69650 12.68980 0.00670 0.05280 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.29270 13.28690 0.00580 0.04365 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64180 8.63250 0.00930 0.10773 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81770 6.81030 0.00740 0.10866 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73510 8.73050 0.00460 0.05269 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50340 8.49050 0.01290 0.15193 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82980 10.82510 0.00470 0.04342 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43850 8.42860 0.00990 0.11746 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.88490 12.87810 0.00680 0.05280 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43180 12.41840 0.01340 0.10790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.13870 13.11880 0.01990 0.15169 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.10070 12.09540 0.00530 0.04382 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03460 9.02480 0.00980 0.10859 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76370 9.75850 0.00520 0.05329 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71700 9.70230 0.01470 0.15151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.62840 9.62420 0.00420 0.04364 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.47110 9.45990 0.01120 0.11839 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.76380 10.75980 0.00400 0.03718 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.69080 10.69130 -0.00050 -0.00468 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53080 10.53300 -0.00220 -0.02089 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56770 10.56160 0.00610 0.05776 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92920 9.92550 0.00370 0.03728 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63500 9.63540 -0.00040 -0.00415 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.61560 10.59550 0.02010 0.18970 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.69790 9.69980 -0.00190 -0.01959 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73830 9.73270 0.00560 0.05754 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.74360 10.73970 0.00390 0.03631 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.69120 10.69160 -0.00040 -0.00374 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.53120 10.53330 -0.00210 -0.01994 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56870 10.56270 0.00600 0.05680 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92900 9.92520 0.00380 0.03829 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63520 9.63560 -0.00040 -0.00415 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.79580 10.77530 0.02050 0.19025 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.69800 9.69990 -0.00190 -0.01959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73890 9.73310 0.00580 0.05959 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34790 11.33760 0.01030 0.09085 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74750 12.74080 0.00670 0.05259 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.05510 12.05040 0.00470 0.03900 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.03910 9.03080 0.00830 0.09191 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72990 9.72480 0.00510 0.05244 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66320 9.65940 0.00380 0.03934 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04250 11.03240 0.01010 0.09155 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87000 11.86380 0.00620 0.05226 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.64610 11.64160 0.00450 0.03865 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.03940 9.03110 0.00830 0.09190 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73050 9.72530 0.00520 0.05347 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66360 9.65980 0.00380 0.03934 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.69000 14.75000 -0.06000 -0.40678 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.88000 11.94000 -0.06000 -0.50251 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.38000 13.50000 -0.12000 -0.88889 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.73000 13.84000 -0.11000 -0.79480 柏瑞拉丁美洲基金 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09280 12.07270 0.02010 0.16649 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.30130 10.29090 0.01040 0.10106 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70270 7.68990 0.01280 0.16645 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.21010 10.19970 0.01040 0.10196 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.31490 12.31100 0.00390 0.03168 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02730 12.03000 -0.00270 -0.02244 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.03080 11.03460 -0.00380 -0.03444 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59430 8.59160 0.00270 0.03143 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.65710 9.65930 -0.00220 -0.02278 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71540 9.71870 -0.00330 -0.03396 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.56980 11.57250 -0.00270 -0.02333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.81420 10.81080 0.00340 0.03145 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.01230 11.01610 -0.00380 -0.03449 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00180 10.00400 -0.00220 -0.02199 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28590 9.28300 0.00290 0.03124 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.14680 9.13560 0.01120 0.12260 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74190 9.74530 -0.00340 -0.03489 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.85010 12.84250 0.00760 0.05918 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.32670 12.32640 0.00030 0.00243 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.66790 11.66910 -0.00120 -0.01028 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.21480 7.21050 0.00430 0.05964 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97360 8.97340 0.00020 0.00223 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.66810 9.66910 -0.00100 -0.01034 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.04640 11.03990 0.00650 0.05888 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.68620 11.68730 -0.00110 -0.00941 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71890 9.71870 0.00020 0.00206 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.20590 9.20040 0.00550 0.05978 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.87480 9.87580 -0.00100 -0.01013 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.06180 12.05420 0.00760 0.06305 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.82800 12.82510 0.00290 0.02261 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.70250 11.70120 0.00130 0.01111 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39910 9.39320 0.00590 0.06281 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02440 10.02210 0.00230 0.02295 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02800 10.02690 0.00110 0.01097 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.09110 12.08830 0.00280 0.02316 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76150 10.75470 0.00680 0.06323 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.15030 11.14910 0.00120 0.01076 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97910 9.97280 0.00630 0.06317 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56480 9.55880 0.00600 0.06277 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.26470 10.26230 0.00240 0.02339 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76920 9.76810 0.00110 0.01126 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.34000 19.35000 -0.01000 -0.05168 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.20000 18.21000 -0.01000 -0.05491 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.41910 13.39320 0.02590 0.19338 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.51520 10.50890 0.00630 0.05995 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56270 11.56030 0.00240 0.02076 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42140 12.39410 0.02730 0.22027 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06710 11.06630 0.00080 0.00723 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.13950 9.13400 0.00550 0.06021 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70580 9.70370 0.00210 0.02164 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51340 9.49250 0.02090 0.22017 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.66410 9.66330 0.00080 0.00828 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.27590 9.27030 0.00560 0.06041 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50420 9.50210 0.00210 0.02210 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38590 11.36090 0.02500 0.22005 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.60580 9.60510 0.00070 0.00729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.19290 43.04970 0.14320 0.33264 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.27000 33.31000 -0.04000 -0.12008 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.80570 11.80350 0.00220 0.01864 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71020 1.70920 0.00100 0.05851 國泰大中華基金 20.47000 20.55000 -0.08000 -0.38929 國泰小龍基金-美元I 0.49130 0.49260 -0.00130 -0.26391 國泰小龍基金-新台幣 15.27000 15.31000 -0.04000 -0.26127 國泰中小成長基金-美元I 1.41450 1.41950 -0.00500 -0.35224 國泰中小成長基金-新台幣 43.96000 44.12000 -0.16000 -0.36265 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.29740 4.30980 -0.01240 -0.28772 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68200 0.68370 -0.00170 -0.24865 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72950 0.73130 -0.00180 -0.24614 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.41000 19.44000 -0.03000 -0.15432 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.38060 42.26050 0.12010 0.28419 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29930 2.30240 -0.00310 -0.13464 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32950 0.32980 -0.00030 -0.09096 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12930 10.12850 0.00080 0.00790 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14950 8.14880 0.00070 0.00859 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.31550 2.33130 -0.01580 -0.67773 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33410 0.33620 -0.00210 -0.62463 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.41510 10.47090 -0.05580 -0.53291 國泰中國新興債券基金-美元 0.34270 0.34260 0.00010 0.02919 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47460 10.46030 0.01430 0.13671 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.14780 4.17280 -0.02500 -0.59912 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59740 0.60070 -0.00330 -0.54936 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.72000 18.81000 -0.09000 -0.47847 國泰中港台基金-人民幣 3.07290 3.09980 -0.02690 -0.86780 國泰中港台基金-美元 0.44810 0.45180 -0.00370 -0.81895 國泰中港台基金-新台幣 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10420 10.10350 0.00070 0.00693 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.22190 10.21860 0.00330 0.03229 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.27960 10.26540 0.01420 0.13833 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.82000 26.57000 0.25000 0.94091 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.33000 12.47000 -0.14000 -1.12269 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.79000 32.08000 0.71000 2.21322 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35350 0.35320 0.00030 0.08494 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33340 0.33310 0.00030 0.09006 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33420 0.33400 0.00020 0.05988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.99620 10.97710 0.01910 0.17400 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.37730 10.35930 0.01800 0.17376 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.41240 10.39430 0.01810 0.17413 國泰台灣貨幣市場基金 12.46110 12.46100 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42370 0.42340 0.00030 0.07085 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37470 0.37450 0.00020 0.05340 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45220 0.45190 0.00030 0.06639 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54450 0.54370 0.00080 0.14714 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53290 2.53660 -0.00370 -0.14586 國泰全球高股息基金-美元 0.36830 0.36870 -0.00040 -0.10849 國泰全球高股息基金-新台幣 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52610 0.52630 -0.00020 -0.03800 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48950 0.48980 -0.00030 -0.06125 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-美元 0.16670 0.16670 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62020 0.62020 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.28000 19.26000 0.02000 0.10384 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.78000 18.76000 0.02000 0.10661 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88170 0.88100 0.00070 0.07946 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.55000 22.58000 -0.03000 -0.13286 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54340 2.55100 -0.00760 -0.29792 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37070 0.37170 -0.00100 -0.26903 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31850 0.31930 -0.00080 -0.25055 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.47660 11.49570 -0.01910 -0.16615 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.85870 9.87510 -0.01640 -0.16607 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52620 0.52720 -0.00100 -0.18968 國泰亞洲成長基金-美元 0.39990 0.40180 -0.00190 -0.47287 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391 國泰科技生化基金 34.40000 34.46000 -0.06000 -0.17411 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.94000 29.89000 0.05000 0.16728 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407 國泰美國費城半導體基金 15.20000 14.89000 0.31000 2.08193 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.74910 43.62130 0.12780 0.29298 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.36710 17.39490 -0.02780 -0.15982 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.99290 22.91890 0.07400 0.32288 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.28850 44.10540 0.18310 0.41514 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.91570 44.81520 0.10050 0.22425 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.93910 42.85040 0.08870 0.20700 國泰紐幣2021保本基金 12.80830 12.80460 0.00370 0.02890 國泰紐幣八年期保本基金 13.17630 13.17310 0.00320 0.02429 國泰紐幣保本基金 12.75170 12.74960 0.00210 0.01647 國泰國泰基金-新台幣A 23.65000 23.75000 -0.10000 -0.42105 國泰國泰基金-新台幣I 23.65000 23.75000 -0.10000 -0.42105 國泰富時中國A50基金 21.98000 22.04000 -0.06000 -0.27223 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.56170 46.41380 0.14790 0.31866 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34670 0.34640 0.00030 0.08661 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50260 0.50190 0.00070 0.13947 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.35980 42.30400 0.05580 0.13190 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.03000 20.93000 0.10000 0.47778 國泰新興市場基金-美元 0.39530 0.39750 -0.00220 -0.55346 國泰新興市場基金-新台幣 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44560 2.44450 0.00110 0.04500 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50820 1.50760 0.00060 0.03980 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36640 0.36620 0.00020 0.05461 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22820 0.22810 0.00010 0.04384 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35700 0.35690 0.00010 0.02802 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.09620 11.08280 0.01340 0.12091 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71420 6.70610 0.00810 0.12079 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.34390 44.18030 0.16360 0.37030 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.91030 44.77440 0.13590 0.30352 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.68840 42.58880 0.09960 0.23386 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.33000 38.27000 0.06000 0.15678 國泰標普北美科技ETF基金 24.05000 23.75000 0.30000 1.26316 國泰歐洲精選基金-美元 0.35440 0.35380 0.00060 0.16959 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.94920 39.90560 0.04360 0.10926 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.62000 22.50000 0.12000 0.53333 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.19000 20.26000 -0.07000 -0.34551 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.32000 18.28000 0.04000 0.21882 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41580 0.41540 0.00040 0.09629 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.53960 12.52320 0.01640 0.13096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55910 10.54970 0.00940 0.08910 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44840 10.44700 0.00140 0.01340 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.58520 10.57250 0.01270 0.12012 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24140 10.23290 0.00850 0.08307 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16760 10.16620 0.00140 0.01377 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.23110 10.21890 0.01220 0.11939 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96440 9.95830 0.00610 0.06126 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78390 9.78190 0.00200 0.02045 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92380 9.92440 -0.00060 -0.00605 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.75840 9.74860 0.00980 0.10053 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96430 9.95820 0.00610 0.06126 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77920 9.77720 0.00200 0.02046 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92370 9.92430 -0.00060 -0.00605 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.75830 9.74850 0.00980 0.10053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44130 11.43930 0.00200 0.01748 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10850 10.10210 0.00640 0.06335 第一金大中華基金 26.72000 26.73000 -0.01000 -0.03741 第一金小型精選基金 33.42000 33.45000 -0.03000 -0.08969 第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 第一金中國世紀基金-美元 8.36570 8.40490 -0.03920 -0.46639 第一金中國世紀基金-美元-N 8.36600 8.40510 -0.03910 -0.46519 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76940 9.77010 -0.00070 -0.00716 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36750 8.35830 0.00920 0.11007 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30650 11.30730 -0.00080 -0.00708 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85450 9.84370 0.01080 0.10971 第一金中概平衡基金 27.58000 27.52000 0.06000 0.21802 第一金台灣貨幣市場基金 15.32580 15.32560 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.69100 178.68900 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.10100 16.11710 -0.01610 -0.09989 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.10040 16.11640 -0.01600 -0.09928 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.58000 15.58000 0.00000 0.00000 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 11.09630 10.99750 0.09880 0.89839 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 11.09460 10.99560 0.09900 0.90036 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.09190 10.06650 0.02540 0.25232 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.09180 10.06650 0.02530 0.25133 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.49320 13.43920 0.05400 0.40181 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.51150 13.45730 0.05420 0.40276 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87210 9.88540 -0.01330 -0.13454 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86790 9.88120 -0.01330 -0.13460 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50140 9.51040 -0.00900 -0.09463 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52570 9.53470 -0.00900 -0.09439 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.75020 10.76480 -0.01460 -0.13563 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.38150 10.39140 -0.00990 -0.09527 第一金全球大趨勢基金 25.71000 25.58000 0.13000 0.50821 第一金全球不動產證券化基金A 9.39030 9.44240 -0.05210 -0.55177 第一金全球不動產證券化基金B 6.48250 6.51840 -0.03590 -0.55075 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.10740 10.11490 -0.00750 -0.07415 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.10780 10.11520 -0.00740 -0.07316 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.98590 10.99390 -0.00800 -0.07277 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.98770 10.99570 -0.00800 -0.07276 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.56870 8.58160 -0.01290 -0.15032 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50660 10.52250 -0.01590 -0.15110 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28180 9.28490 -0.00310 -0.03339 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28020 9.28210 -0.00190 -0.02047 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.72880 7.73040 -0.00160 -0.02070 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72290 7.72450 -0.00160 -0.02071 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50200 8.50070 0.00130 0.01529 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50270 8.50150 0.00120 0.01412 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58570 11.58520 0.00050 0.00432 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.58640 11.59040 -0.00400 -0.03451 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.24740 10.24950 -0.00210 -0.02049 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.24830 10.25040 -0.00210 -0.02049 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03000 15.02780 0.00220 0.01464 第一金亞洲科技基金 18.28000 18.17000 0.11000 0.60539 第一金亞洲新興市場基金 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564 第一金店頭市場基金 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.98490 9.98260 0.00230 0.02304 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.98490 9.98260 0.00230 0.02304 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.97910 9.96620 0.01290 0.12944 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.97910 9.96620 0.01290 0.12944 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.98490 9.98260 0.00230 0.02304 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.98890 9.98610 0.00280 0.02804 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.98490 9.98260 0.00230 0.02304 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.97910 9.96620 0.01290 0.12944 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.98310 9.96980 0.01330 0.13340 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.97910 9.96620 0.01290 0.12944 第一金創新趨勢基金 22.08000 22.09000 -0.01000 -0.04527 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.59400 42.42740 0.16660 0.39267 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.65680 42.51040 0.14640 0.34439 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.33600 42.22860 0.10740 0.25433 第一金電子基金 34.06000 34.01000 0.05000 0.14702 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.25000 19.15000 0.10000 0.52219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.40000 20.22000 0.18000 0.89021 統一大中華中小基金(人民幣) 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 統一大中華中小基金(美元) 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 統一大中華中小基金(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 統一大東協高股息基金(美元) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 統一大滿貫基金-A類型 34.97000 35.01000 -0.04000 -0.11425 統一大滿貫基金-I類型 34.97000 35.01000 -0.04000 -0.11425 統一大龍印基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 統一大龍騰中國基金(美元) 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 統一中小基金 24.31000 24.47000 -0.16000 -0.65386 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84900 9.84460 0.00440 0.04469 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16090 9.15940 0.00150 0.01638 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.90450 8.89540 0.00910 0.10230 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33650 12.33100 0.00550 0.04460 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42770 11.42580 0.00190 0.01663 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.06700 11.05580 0.01120 0.10130 統一台灣動力基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838 統一全天候基金-A類型 110.89000 111.58000 -0.69000 -0.61839 統一全天候基金-I類型 111.51000 112.20000 -0.69000 -0.61497 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.32320 8.30620 0.01700 0.20467 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.03400 8.01980 0.01420 0.17706 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.07510 8.05230 0.02280 0.28315 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.97290 8.95460 0.01830 0.20436 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66920 8.65380 0.01540 0.17796 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.70600 8.68140 0.02460 0.28336 統一全球債券組合基金 12.42950 12.41580 0.01370 0.11034 統一全球新科技基金(人民幣) 16.00000 15.91000 0.09000 0.56568 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 14.97000 0.08000 0.53440 統一全球新科技基金(新台幣) 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327 統一亞太基金 25.07000 25.10000 -0.03000 -0.11952 統一亞洲大金磚基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 統一奔騰基金 59.46000 59.72000 -0.26000 -0.43537 統一強棒貨幣市場基金 16.73690 16.73660 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 統一強漢基金(新台幣) 26.13000 26.13000 0.00000 0.00000 統一統信基金 30.66000 30.68000 -0.02000 -0.06519 統一黑馬基金 60.03000 60.27000 -0.24000 -0.39821 統一新亞洲科技能源基金 16.32000 16.29000 0.03000 0.18416 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10650 8.09690 0.00960 0.11856 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.78510 10.77240 0.01270 0.11789 統一經建基金 47.00000 47.32000 -0.32000 -0.67625 統一龍馬基金 68.85000 68.86000 -0.01000 -0.01452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.14000 20.09000 0.05000 0.24888 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.25000 47.09000 0.16000 0.33977 野村中國機會基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38890 10.39770 -0.00880 -0.08463 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36960 10.37150 -0.00190 -0.01832 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.40700 10.39800 0.00900 0.08656 野村巴西基金 7.24000 7.18000 0.06000 0.83565 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 野村台灣高股息基金 25.53000 25.33000 0.20000 0.78958 野村台灣運籌基金 37.60000 37.72000 -0.12000 -0.31813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83060 9.83560 -0.00500 -0.05084 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76630 9.76400 0.00230 0.02356 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83480 9.83400 0.00080 0.00814 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.44970 10.45500 -0.00530 -0.05069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27440 10.27200 0.00240 0.02336 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05030 10.04960 0.00070 0.00697 野村平衡基金 20.12000 20.09000 0.03000 0.14933 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.52000 14.56000 -0.04000 -0.27473 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042 野村全球生技醫療基金 16.61000 16.58000 0.03000 0.18094 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.19190 10.19620 -0.00430 -0.04217 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.19200 10.18880 0.00320 0.03141 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09810 10.08970 0.00840 0.08325 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.43440 10.43870 -0.00430 -0.04119 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39910 10.39570 0.00340 0.03271 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30850 10.29990 0.00860 0.08350 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.13670 10.12800 0.00870 0.08590 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.79100 10.79530 -0.00430 -0.03983 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.71240 10.70900 0.00340 0.03175 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.62200 10.61320 0.00880 0.08292 野村全球品牌基金 29.74000 29.61000 0.13000 0.43904 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.75000 19.70000 0.05000 0.25381 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95270 10.95890 -0.00620 -0.05658 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00320 11.00180 0.00140 0.01273 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76940 10.76640 0.00300 0.02786 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68660 8.69450 -0.00790 -0.09086 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49390 8.49600 -0.00210 -0.02472 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07250 8.07200 0.00050 0.00619 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08730 11.09730 -0.01000 -0.09011 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55700 10.55960 -0.00260 -0.02462 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12860 10.12820 0.00040 0.00395 野村成長基金 31.99000 31.95000 0.04000 0.12520 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.51270 8.54110 -0.02840 -0.33251 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.52780 8.55040 -0.02260 -0.26432 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.74900 8.76640 -0.01740 -0.19849 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.77900 9.81170 -0.03270 -0.33328 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.64670 9.67230 -0.02560 -0.26467 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.88140 9.90110 -0.01970 -0.19897 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28820 10.29240 -0.00420 -0.04081 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19480 10.19350 0.00130 0.01275 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.09560 10.08940 0.00620 0.06145 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71200 9.71640 -0.00440 -0.04528 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71330 9.71240 0.00090 0.00927 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82670 9.82070 0.00600 0.06110 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.14150 10.13540 0.00610 0.06019 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86020 10.86410 -0.00390 -0.03590 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70680 10.70580 0.00100 0.00934 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.83240 10.82580 0.00660 0.06097 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.10120 10.11050 -0.00930 -0.09198 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.11000 10.11210 -0.00210 -0.02077 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.04200 10.04370 -0.00170 -0.01693 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54740 8.54890 -0.00150 -0.01755 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16490 9.17340 -0.00850 -0.09266 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03700 9.03980 -0.00280 -0.03097 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.09800 10.09900 -0.00100 -0.00990 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.83200 13.83430 -0.00230 -0.01663 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.97060 12.98260 -0.01200 -0.09243 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50780 10.51100 -0.00320 -0.03044 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45880 10.46500 -0.00620 -0.05925 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44600 10.44520 0.00080 0.00766 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50600 10.50280 0.00320 0.03047 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.75640 10.76270 -0.00630 -0.05854 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72030 10.71950 0.00080 0.00746 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69910 10.69580 0.00330 0.03085 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.68610 10.68970 -0.00360 -0.03368 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.64030 10.63700 0.00330 0.03102 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.77100 10.75600 0.01500 0.13946 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21870 10.21310 0.00560 0.05483 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87810 9.88090 -0.00280 -0.02834 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50770 9.50530 0.00240 0.02525 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99630 8.99190 0.00440 0.04893 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44190 11.43630 0.00560 0.04897 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35830 10.35480 0.00350 0.03380 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.49320 11.49840 -0.00520 -0.04522 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.92000 10.91750 0.00250 0.02290 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.69060 10.68710 0.00350 0.03275 野村泰國基金 44.36000 44.59000 -0.23000 -0.51581 野村高科技基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.60870 10.59870 0.01000 0.09435 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23490 10.24040 -0.00550 -0.05371 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.77990 10.80300 -0.02310 -0.21383 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63670 9.63380 0.00290 0.03010 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61910 9.61050 0.00860 0.08949 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79940 9.81100 -0.01160 -0.11823 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22260 12.22940 -0.00680 -0.05560 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.12600 14.16060 -0.03460 -0.24434 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12010 11.11680 0.00330 0.02968 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10780 11.09790 0.00990 0.08921 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.49270 11.50640 -0.01370 -0.11906 野村貨幣市場基金 16.34120 16.34100 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.59000 15.63000 -0.04000 -0.25592 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38490 10.38000 0.00490 0.04721 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.29130 10.28050 0.01080 0.10505 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.41420 10.39250 0.02170 0.20880 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27490 10.27970 -0.00480 -0.04669 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23840 10.23710 0.00130 0.01270 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26190 10.26200 -0.00010 -0.00097 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68190 10.68690 -0.00500 -0.04679 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60570 10.60450 0.00120 0.01132 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66450 10.66460 -0.00010 -0.00094 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.26260 10.25670 0.00590 0.05752 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.27480 10.26140 0.01340 0.13059 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.16670 10.15120 0.01550 0.15269 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.85100 10.84440 0.00660 0.06086 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.81330 10.79920 0.01410 0.13057 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.70540 10.68910 0.01630 0.15249 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.62230 10.60890 0.01340 0.12631 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99540 7.98540 0.01000 0.12523 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.35140 12.33600 0.01540 0.12484 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37700 10.38390 -0.00690 -0.06645 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.53260 10.55370 -0.02110 -0.19993 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34520 10.34530 -0.00010 -0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42380 10.41280 0.01100 0.10564 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.36740 10.38180 -0.01440 -0.13870 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37740 10.38430 -0.00690 -0.06645 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.53300 10.55410 -0.02110 -0.19992 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34550 10.34560 -0.00010 -0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42740 10.41650 0.01090 0.10464 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.36650 10.38090 -0.01440 -0.13872 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40550 10.41320 -0.00770 -0.07394 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55750 10.57940 -0.02190 -0.20701 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37260 10.37350 -0.00090 -0.00868 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.45190 10.44170 0.01020 0.09769 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39530 10.41050 -0.01520 -0.14601 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40540 10.41320 -0.00780 -0.07490 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55730 10.57920 -0.02190 -0.20701 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38020 10.38080 -0.00060 -0.00578 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.46730 10.45710 0.01020 0.09754 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39590 10.41110 -0.01520 -0.14600 野村精選貨幣市場基金 12.11530 12.11520 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 野村積極成長基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.77000 37.88000 -0.11000 -0.29039 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.64780 10.64030 0.00750 0.07049 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52430 8.52490 -0.00060 -0.00704 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85980 7.85530 0.00450 0.05729 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70030 7.69530 0.00500 0.06497 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.22980 12.23040 -0.00060 -0.00491 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.94580 10.93950 0.00630 0.05759 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76390 10.75690 0.00700 0.06507 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295 野村環球基金-人民幣計價 17.99000 17.97000 0.02000 0.11130 野村環球基金-美元計價 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.73000 19.66000 0.07000 0.35605 野村鴻利基金 24.18000 24.16000 0.02000 0.08278 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90430 16.90410 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.33000 20.41000 -0.08000 -0.39196 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.67000 13.75000 -0.08000 -0.58182 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.72910 10.71850 0.01060 0.09889 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.05110 14.03760 0.01350 0.09617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77720 10.76950 0.00770 0.07150 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70100 10.69430 0.00670 0.06265 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56540 10.55960 0.00580 0.05493 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.46240 10.45800 0.00440 0.04207 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03390 10.02700 0.00690 0.06881 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.12050 10.11460 0.00590 0.05833 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.99430 9.97800 0.01630 0.16336 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.28600 10.27850 0.00750 0.07297 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.44150 10.43680 0.00470 0.04503 凱基台商天下基金 13.78000 13.67000 0.11000 0.80468 凱基台灣精五門基金 22.03000 22.00000 0.03000 0.13636 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.41220 44.25870 0.15350 0.34682 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.81390 45.68190 0.13200 0.28895 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.92900 42.91760 0.01140 0.02656 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69100 10.66920 0.02180 0.20433 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.60360 44.46870 0.13490 0.30336 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.38670 45.19680 0.18990 0.42016 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.09280 43.96960 0.12320 0.28019 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.31630 11.35020 -0.03390 -0.29867 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59660 11.59650 0.00010 0.00086 凱基開創基金 29.75000 29.68000 0.07000 0.23585 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.58000 23.33000 0.25000 1.07158 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.64560 22.42950 0.21610 0.96346 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.59000 17.61000 -0.02000 -0.11357 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.66100 16.69260 -0.03160 -0.18931 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.89240 40.75960 0.13280 0.32581 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.01700 40.89770 0.11930 0.29170 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.86840 40.76730 0.10110 0.24799 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.25520 11.24610 0.00910 0.08092 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.47740 12.46430 0.01310 0.10510 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 凱基護城河基金-台幣計價A 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285 凱基護城河基金-美元計價B 12.88270 12.81550 0.06720 0.52437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.37890 10.32490 0.05400 0.52301 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12770 10.07600 0.05170 0.51310 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23480 10.17170 0.06310 0.62035 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.37880 10.32490 0.05390 0.52204 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12770 10.07600 0.05170 0.51310 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.23480 10.17170 0.06310 0.62035 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.21000 36.44000 0.77000 2.11306 富邦NASDAQ-100基金 33.32000 32.98000 0.34000 1.03093 富邦上証180基金 31.80000 31.75000 0.05000 0.15748 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19530 0.19510 0.00020 0.10251 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.14000 6.14000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.38000 46.43000 -0.05000 -0.10769 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.16860 12.18900 -0.02040 -0.16736 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.24340 11.26220 -0.01880 -0.16693 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87730 10.88490 -0.00760 -0.06982 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.32210 10.33940 -0.01730 -0.16732 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.45660 9.47250 -0.01590 -0.16785 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.15860 9.16500 -0.00640 -0.06983 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.84250 20.83630 0.00620 0.02976 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.65110 11.64850 0.00260 0.02232 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72240 10.70960 0.01280 0.11952 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79690 13.79830 -0.00140 -0.01015 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01970 2.01920 0.00050 0.02476 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43420 9.43520 -0.00100 -0.01060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43070 1.43040 0.00030 0.02097 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37660 12.37530 0.00130 0.01050 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80390 1.80340 0.00050 0.02773 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35240 10.35130 0.00110 0.01063 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52990 1.52950 0.00040 0.02615 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94930 10.94980 -0.00050 -0.00457 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88290 10.88060 0.00230 0.02114 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.19000 15.35000 -0.16000 -1.04235 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.82000 18.43000 0.39000 2.11612 富邦日本東証基金 20.24000 20.09000 0.15000 0.74664 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.20000 47.31000 -0.11000 -0.23251 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.27000 47.20000 0.07000 0.14831 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.81000 53.75000 0.06000 0.11163 富邦台灣心基金 22.52000 22.59000 -0.07000 -0.30987 富邦台灣釆吉50基金 47.40000 47.35000 0.05000 0.10560 富邦台灣科技指數基金 57.57000 57.45000 0.12000 0.20888 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.92400 46.69490 0.22910 0.49063 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.50050 41.35750 0.14300 0.34577 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31600 0.31820 -0.00220 -0.69139 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62310 2.62150 0.00160 0.06103 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35780 0.35750 0.00030 0.08392 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.04160 11.02270 0.01890 0.17146 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24010 2.23870 0.00140 0.06254 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33690 0.00030 0.08905 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36550 9.34950 0.01600 0.17113 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.06000 24.22000 -0.16000 -0.66061 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.26000 14.14000 0.12000 0.84866 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.51000 28.94000 -0.43000 -1.48583 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70950 15.70930 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.61000 17.47000 0.14000 0.80137 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.05950 40.98080 0.07870 0.19204 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.40160 43.21770 0.18390 0.42552 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.68960 39.61620 0.07340 0.18528 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.85080 39.74520 0.10560 0.26569 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.18810 41.18890 -0.00080 -0.00194 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.05060 44.89520 0.15540 0.34614 富邦長紅基金 62.78000 62.97000 -0.19000 -0.30173 富邦科技基金 25.09000 25.11000 -0.02000 -0.07965 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.30440 41.25550 0.04890 0.11853 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.04870 43.90820 0.14050 0.31999 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.82540 39.74400 0.08140 0.20481 富邦恒生國企ETF基金 21.06000 20.98000 0.08000 0.38132 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.99000 27.84000 0.15000 0.53879 富邦高成長基金 24.22000 24.30000 -0.08000 -0.32922 富邦基金A類型 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 富邦基金I類型 13.85000 13.89000 -0.04000 -0.28798 富邦深証100基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 20.98000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42750 0.42700 0.00050 0.11710 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52430 12.52220 0.00210 0.01677 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32030 9.31880 0.00150 0.01610 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30230 0.30190 0.00040 0.13249 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51620 8.51480 0.00140 0.01644 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.38760 10.41690 -0.02930 -0.28127 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.05580 11.07520 -0.01940 -0.17517 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.64320 9.67040 -0.02720 -0.28127 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.25840 10.27640 -0.01800 -0.17516 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.61000 18.60000 0.01000 0.05376 富邦精準基金 44.83000 44.94000 -0.11000 -0.24477 富邦精銳中小基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.15000 18.21000 -0.06000 -0.32949 富邦臺灣公司治理100基金 21.87000 21.86000 0.01000 0.04575 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040 富邦標普美國特別股ETF基金 19.83000 19.81000 0.02000 0.10096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.68730 10.71810 -0.03080 -0.28736 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.45880 10.48890 -0.03010 -0.28697 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.66690 10.68350 -0.01660 -0.15538 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.13600 10.16520 -0.02920 -0.28725 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87330 9.90170 -0.02840 -0.28682 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.05660 10.07220 -0.01560 -0.15488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.96000 31.85000 0.11000 0.34537 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.13260 10.14000 -0.00740 -0.07298 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.12480 10.13210 -0.00730 -0.07205 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93570 9.94470 -0.00900 -0.09050 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46030 10.46800 -0.00770 -0.07356 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.46710 10.47460 -0.00750 -0.07160 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27290 10.28250 -0.00960 -0.09336 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51200 8.50940 0.00260 0.03055 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22990 9.22680 0.00310 0.03360 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77050 8.76870 0.00180 0.02053 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31150 10.30840 0.00310 0.03007 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.39660 10.39300 0.00360 0.03464 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90660 9.90470 0.00190 0.01918 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05660 10.05340 0.00320 0.03183 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.65080 8.64990 0.00090 0.01040 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.95980 9.95840 0.00140 0.01406 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21560 9.21560 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49080 11.48960 0.00120 0.01044 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32460 11.32300 0.00160 0.01413 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60230 10.60220 0.00010 0.00094 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41730 9.41660 0.00070 0.00743 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.56000 15.57000 -0.01000 -0.06423 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88060 8.88120 -0.00060 -0.00676 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80780 9.80810 -0.00030 -0.00306 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28490 9.28660 -0.00170 -0.01831 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74630 10.74710 -0.00080 -0.00744 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80020 10.80050 -0.00030 -0.00278 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28750 10.28930 -0.00180 -0.01749 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43360 9.43440 -0.00080 -0.00848 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.69000 7.74000 -0.05000 -0.64599 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21070 10.20890 0.00180 0.01763 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56670 9.56790 -0.00120 -0.01254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08440 9.08240 0.00200 0.02202 富蘭克林華美中華基金 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.74000 22.73000 0.01000 0.04399 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.52000 22.48000 0.04000 0.17794 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05680 8.05130 0.00550 0.06831 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18740 9.18760 -0.00020 -0.00218 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17850 10.17870 -0.00020 -0.00196 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68160 9.67510 0.00650 0.06718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59760 11.58350 0.01410 0.12172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69070 8.68010 0.01060 0.12212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84100 8.83030 0.01070 0.12117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.93160 9.91950 0.01210 0.12198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.00250 14.01710 -0.01460 -0.10416 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.10530 10.11580 -0.01050 -0.10380 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.07760 10.08810 -0.01050 -0.10408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61040 10.60200 0.00840 0.07923 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.64540 7.63940 0.00600 0.07854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98380 8.97670 0.00710 0.07909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97760 9.96970 0.00790 0.07924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20750 11.19030 0.01720 0.15370 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54150 7.52990 0.01160 0.15405 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87940 8.86580 0.01360 0.15340 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02720 10.01180 0.01540 0.15382 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.84470 10.83510 0.00960 0.08860 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64470 7.63800 0.00670 0.08772 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23780 8.23070 0.00710 0.08626 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34200 9.33870 0.00330 0.03534 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42850 10.42480 0.00370 0.03549 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10910 13.09780 0.01130 0.08627 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.80000 7.83000 -0.03000 -0.38314 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40880 13.40260 0.00620 0.04626 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美第一富基金 39.84000 39.89000 -0.05000 -0.12534 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35340 10.35320 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.04000 13.97000 0.07000 0.50107 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.42000 16.32000 0.10000 0.61275 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.23590 10.22720 0.00870 0.08507 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.23590 10.22710 0.00880 0.08605 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09680 10.09940 -0.00260 -0.02574 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09680 10.09940 -0.00260 -0.02574 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.18690 10.18160 0.00530 0.05205 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.18690 10.18150 0.00540 0.05304 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.18680 10.18150 0.00530 0.05206 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.27010 10.25570 0.01440 0.14041 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.27010 10.25570 0.01440 0.14041 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.27010 10.25570 0.01440 0.14041 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79390 6.75950 0.03440 0.50891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.90670 10.93710 -0.03040 -0.27795 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59850 9.58930 0.00920 0.09594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.61610 11.60500 0.01110 0.09565 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80480 6.79680 0.00800 0.11770 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00540 9.00020 0.00520 0.05778 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.65060 10.64440 0.00620 0.05825 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.01480 11.00190 0.01290 0.11725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.34000 68.05000 0.29000 0.42616 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.96000 68.73000 0.23000 0.33464 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.53920 62.39940 0.13980 0.22404 復華1至5年期高收益債券基金 20.70000 20.64000 0.06000 0.29070 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.76150 66.51020 0.25130 0.37784 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.16020 65.91220 0.24800 0.37626 復華人民幣貨幣市場基金 11.87930 11.87870 0.00060 0.00505 復華人生目標基金 40.57730 40.67060 -0.09330 -0.22940 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華中小精選基金 68.53000 68.68000 -0.15000 -0.21840 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.81820 52.74170 0.07650 0.14505 復華中國特選信用債券ETF基金 62.36410 62.25000 0.11410 0.18329 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 30.54000 30.62000 -0.08000 -0.26127 復華全球大趨勢基金-美元 13.23000 13.12000 0.11000 0.83841 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.91000 20.72000 0.19000 0.91699 復華全球平衡基金-美元 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 復華全球平衡基金-新臺幣 19.88000 19.82000 0.06000 0.30272 復華全球物聯網科技基金-美元 14.85000 14.62000 0.23000 1.57319 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.37000 14.13000 0.24000 1.69851 復華全球原物料基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170 復華全球消費基金-新臺幣 13.35000 13.29000 0.06000 0.45147 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.14440 12.13730 0.00710 0.05850 復華全球債券基金 14.80810 14.78770 0.02040 0.13795 復華全球債券組合基金 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 復華有利貨幣市場基金 13.49570 13.49550 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 復華亞太成長基金 12.73000 12.47000 0.26000 2.08500 復華亞太神龍科技基金-美元 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743 復華東協世紀基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802 復華南非幣長期收益基金A 14.38000 14.34000 0.04000 0.27894 復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 復華南非幣短期收益基金A 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.61860 67.40440 0.21420 0.31778 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.62000 22.49000 0.13000 0.57803 復華美國新星基金-美元 13.19000 13.06000 0.13000 0.99541 復華美國新星基金-新臺幣 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184 復華恒生基金 21.99000 21.92000 0.07000 0.31934 復華恒生單日反向一倍基金 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 復華恒生單日正向二倍基金 32.24000 32.05000 0.19000 0.59282 復華神盾基金 26.94900 26.98310 -0.03410 -0.12638 復華高成長基金 71.07000 71.17000 -0.10000 -0.14051 復華高益策略組合基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 復華貨幣市場基金 14.45920 14.45900 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.35000 18.22000 0.13000 0.71350 復華富時台灣高股息低波動基金 49.79000 49.77000 0.02000 0.04018 復華復華基金 22.26000 22.29000 -0.03000 -0.13459 復華華人世紀基金 17.15000 17.01000 0.14000 0.82305 復華傳家二號基金 32.73730 32.91720 -0.17990 -0.54652 復華傳家基金 22.86660 22.90400 -0.03740 -0.16329 復華奧林匹克全球組合基金 15.89000 15.89000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.72000 21.68000 0.04000 0.18450 復華新興市場企業債券ETF基金 68.67000 68.56000 0.11000 0.16044 復華新興市場高收益債券基金A 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華新興市場高收益債券基金B 5.48000 5.47000 0.01000 0.18282 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.72000 23.67000 0.05000 0.21124 復華數位經濟基金 48.00000 48.03000 -0.03000 -0.06246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06920 10.06600 0.00320 0.03179 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82550 9.82070 0.00480 0.04888 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61380 10.61050 0.00330 0.03110 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22030 10.21540 0.00490 0.04797 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.95770 9.96120 -0.00350 -0.03514 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02980 10.02610 0.00370 0.03690 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.27430 10.27020 0.00410 0.03992 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.89990 10.88410 0.01580 0.14517 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06640 10.06070 0.00570 0.05666 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.70290 10.68550 0.01740 0.16284 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.42460 10.41880 0.00580 0.05567 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.06940 11.05140 0.01800 0.16288 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76570 10.76430 0.00140 0.01301 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71340 10.71300 0.00040 0.00373 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.81030 10.79840 0.01190 0.11020 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68820 10.68620 0.00200 0.01872 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.89370 11.89790 -0.00420 -0.03530 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63320 10.63180 0.00140 0.01317 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87090 10.86880 0.00210 0.01932 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.21520 12.21950 -0.00430 -0.03519 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77630 10.77480 0.00150 0.01392 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.91730 10.90430 0.01300 0.11922 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22600 10.22180 0.00420 0.04109 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21740 10.21420 0.00320 0.03133 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.11900 10.10510 0.01390 0.13755 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58490 10.58300 0.00190 0.01795 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76780 10.77460 -0.00680 -0.06311 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58800 10.58690 0.00110 0.01039 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58350 10.58160 0.00190 0.01796 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76710 10.77400 -0.00690 -0.06404 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58480 10.58370 0.00110 0.01039 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43500 10.43410 0.00090 0.00863 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40350 10.40320 0.00030 0.00288 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43300 10.43210 0.00090 0.00863 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40440 10.40410 0.00030 0.00288 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98130 10.98060 0.00070 0.00637 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97210 10.97190 0.00020 0.00182 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.05940 11.04740 0.01200 0.10862 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.30880 10.30130 0.00750 0.07281 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.29650 10.29000 0.00650 0.06317 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.19770 10.18040 0.01730 0.16993 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19290 9.19870 -0.00580 -0.06305 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25760 8.26430 -0.00670 -0.08107 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29480 8.29270 0.00210 0.02532 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99140 11.99890 -0.00750 -0.06251 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.80330 10.81190 -0.00860 -0.07954 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97390 10.97110 0.00280 0.02552 景順主流基金 18.62000 18.45000 0.17000 0.92141 景順台灣科技基金 32.36000 32.05000 0.31000 0.96724 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.50000 24.26000 0.24000 0.98928 景順全球康健基金 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 景順貨幣市場基金 15.99400 15.99380 0.00020 0.00125 景順潛力基金 33.57000 33.31000 0.26000 0.78055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.07000 14.98000 0.09000 0.60080 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61290 8.62230 -0.00940 -0.10902 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96170 7.96170 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.45320 11.46560 -0.01240 -0.10815 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56460 10.56450 0.00010 0.00095 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 華南永昌中國A股基金(美元) 7.91000 7.95000 -0.04000 -0.50314 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60470 9.60060 0.00410 0.04271 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.87690 9.86210 0.01480 0.15007 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.20860 10.20420 0.00440 0.04312 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.50180 10.48610 0.01570 0.14972 華南永昌永昌基金 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.39000 10.79000 -0.40000 -3.70714 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 華南永昌全球亨利組合基金 14.98930 14.97000 0.01930 0.12892 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 華南永昌全球精品基金 17.55000 17.53000 0.02000 0.11409 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 華南永昌物聯網精選基金 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28160 16.28130 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.29130 25.27440 0.01690 0.06687 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99050 11.99030 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.75940 10.75450 0.00490 0.04556 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77170 10.75120 0.02050 0.19068 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97380 9.96930 0.00450 0.04514 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91690 9.89810 0.01880 0.18994 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.61260 10.60720 0.00540 0.05091 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55540 10.53480 0.02060 0.19554 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95840 9.95330 0.00510 0.05124 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.84590 9.82660 0.01930 0.19641 華頓中小型基金 21.50000 21.30000 0.20000 0.93897 華頓中國多重機會平衡基金 11.93600 11.98310 -0.04710 -0.39305 華頓台灣基金 24.15000 24.15000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.57080 11.57060 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.48000 18.39000 0.09000 0.48940 華頓全球高收益債券基金A 14.11900 14.10370 0.01530 0.10848 華頓全球高收益債券基金B 8.23200 8.22300 0.00900 0.10945 華頓全球黑鑽油源基金 5.11000 5.10000 0.01000 0.19608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.75550 2.76940 -0.01390 -0.50191 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44400 12.49210 -0.04810 -0.38504 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40030 0.40230 -0.00200 -0.49714 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.00590 12.02630 -0.02040 -0.16963 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.00590 12.02630 -0.02040 -0.16963 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.63400 10.65510 -0.02110 -0.19803 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77890 10.78480 -0.00590 -0.05471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77840 10.78430 -0.00590 -0.05471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48060 9.48580 -0.00520 -0.05482 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91420 10.93180 -0.01760 -0.16100 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.91410 10.93170 -0.01760 -0.16100 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.61600 9.63420 -0.01820 -0.18891 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65170 2.65070 0.00100 0.03773 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07390 2.07460 -0.00070 -0.03374 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24100 12.23690 0.00410 0.03351 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49130 9.48810 0.00320 0.03373 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38440 0.00020 0.05203 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30210 0.30230 -0.00020 -0.06616 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.55000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.02000 16.01000 0.01000 0.06246 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.96000 24.96000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 匯豐安富基金 26.15000 26.15000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 44.64000 44.59000 0.05000 0.11213 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.41000 -0.01000 -0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70460 2.70520 -0.00060 -0.02218 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37050 2.37080 -0.00030 -0.01265 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00080 11.99810 0.00270 0.02250 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06640 8.06320 0.00320 0.03969 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39370 0.39380 -0.00010 -0.02539 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33800 0.33810 -0.00010 -0.02958 匯豐金磚動力基金 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01270 15.01260 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.53000 5.52000 0.01000 0.18116 匯豐新鑽動力基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.70900 5.69510 0.01390 0.24407 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.55930 9.54590 0.01340 0.14037 匯豐龍鳳基金-A類型 53.92000 53.92000 0.00000 0.00000 匯豐龍鳳基金-I類型 53.92000 53.92000 0.00000 0.00000 匯豐龍騰電子基金 38.01000 37.92000 0.09000 0.23734 匯豐雙高收益債券組合基金 12.80030 12.79080 0.00950 0.07427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.45000 18.52000 -0.07000 -0.37797 新光中國成長基金(人民幣) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 新光中國成長基金(美元) 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 新光中國成長基金(新臺幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.39720 11.37910 0.01810 0.15906 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.40140 10.39830 0.00310 0.02981 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.81090 10.79310 0.01780 0.16492 新光台灣富貴基金 24.33000 24.39000 -0.06000 -0.24600 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.99000 21.89000 0.10000 0.45683 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.71520 40.65980 0.05540 0.13625 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.16490 43.99860 0.16630 0.37797 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 新光全球AI新創產業基金美元 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202 新光全球生技醫療基金(美元) 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球債券基金(A累積)美元 10.90090 10.88820 0.01270 0.11664 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.73460 10.70760 0.02700 0.25216 新光全球債券基金(B配息)美元 10.28080 10.26880 0.01200 0.11686 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11110 10.08570 0.02540 0.25184 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.21000 9.12000 0.09000 0.98684 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.50870 15.50850 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 新光多重資產基金(A累積)美元 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 新光亞洲精選基金-美金 21.91000 22.06000 -0.15000 -0.67996 新光亞洲精選基金-新台幣 22.37000 22.49000 -0.12000 -0.53357 新光店頭基金 23.41000 23.43000 -0.02000 -0.08536 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.18630 40.00710 0.17920 0.44792 新光特選內需收益ETF基金 21.07000 21.11000 -0.04000 -0.18948 新光創新科技基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.27050 10.25900 0.01150 0.11210 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.54710 10.53710 0.01000 0.09490 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04870 10.04570 0.00300 0.02986 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.38500 9.37450 0.01050 0.11201 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61010 9.60100 0.00910 0.09478 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14330 9.13910 0.00420 0.04596 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.87390 40.80810 0.06580 0.16124 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.61650 43.48610 0.13040 0.29987 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 新光澳幣十年期保本基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77100 10.75980 0.01120 0.10409 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52430 9.51420 0.01010 0.10616 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50850 9.49350 0.01500 0.15800 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54580 10.52930 0.01650 0.15671 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.60130 10.58950 0.01180 0.11143 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54090 9.53030 0.01060 0.11122 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48690 9.47580 0.01110 0.11714 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52640 10.51410 0.01230 0.11699 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76340 10.77220 -0.00880 -0.08169 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60820 9.61620 -0.00800 -0.08319 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61350 10.62260 -0.00910 -0.08567 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60170 9.61000 -0.00830 -0.08637 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65640 9.66360 -0.00720 -0.07451 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67950 10.68740 -0.00790 -0.07392 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.96210 14.96570 -0.00360 -0.02406 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68730 8.68940 -0.00210 -0.02417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.31860 41.24730 0.07130 0.17286 群益10年期以上金融債ETF基金 42.37050 42.18550 0.18500 0.43854 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.13010 43.01810 0.11200 0.26036 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.29060 43.13910 0.15150 0.35119 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.96870 44.81200 0.15670 0.34968 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.89500 42.73930 0.15570 0.36430 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.59180 46.45340 0.13840 0.29793 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.29140 48.12860 0.16280 0.33826 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.81340 45.55410 0.25930 0.56921 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.68130 10.68140 -0.00010 -0.00094 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.74500 43.61770 0.12730 0.29185 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.91590 40.77770 0.13820 0.33891 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48440 11.48190 0.00250 0.02177 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26980 10.26290 0.00690 0.06723 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.11820 13.10440 0.01380 0.10531 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.80550 9.80100 0.00450 0.04591 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 群益大印度基金N-新臺幣 10.08000 10.17000 -0.09000 -0.88496 群益大印度基金-人民幣 13.26590 13.39560 -0.12970 -0.96823 群益大印度基金-美元 12.47660 12.60610 -0.12950 -1.02728 群益大印度基金-新臺幣 11.92000 12.03000 -0.11000 -0.91438 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.29480 12.27490 0.01990 0.16212 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.85750 11.84530 0.01220 0.10299 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.95880 10.94110 0.01770 0.16178 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.64210 9.63220 0.00990 0.10278 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.86780 9.85180 0.01600 0.16241 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.71790 8.70890 0.00900 0.10334 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.15040 9.13560 0.01480 0.16200 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.35570 8.34710 0.00860 0.10303 群益中小型股基金 46.45000 46.52000 -0.07000 -0.15047 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.28270 10.28040 0.00230 0.02237 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.54710 9.55060 -0.00350 -0.03665 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02460 9.01840 0.00620 0.06875 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73180 8.72990 0.00190 0.02176 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10620 8.10920 -0.00300 -0.03700 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66340 7.65810 0.00530 0.06921 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58500 10.58280 0.00220 0.02079 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64340 11.64100 0.00240 0.02062 群益中國高收益債券基金-美元 11.24030 11.23800 0.00230 0.02047 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38740 10.37530 0.01210 0.11662 群益中國新機會基金N-人民幣 8.42680 8.44500 -0.01820 -0.21551 群益中國新機會基金N-美元 7.73860 7.76000 -0.02140 -0.27577 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 群益中國新機會基金-人民幣 7.47310 7.48930 -0.01620 -0.21631 群益中國新機會基金-美元 8.27380 8.29670 -0.02290 -0.27601 群益中國新機會基金-新臺幣 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 群益平衡王基金 20.11290 20.07980 0.03310 0.16484 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.98050 12.04330 -0.06280 -0.52145 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.43560 11.50240 -0.06680 -0.58075 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.26250 10.31630 -0.05380 -0.52150 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79530 9.85250 -0.05720 -0.58056 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.43870 10.44560 -0.00690 -0.06606 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.22040 10.22680 -0.00640 -0.06258 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23920 9.24530 -0.00610 -0.06598 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23230 9.23810 -0.00580 -0.06278 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.49940 10.50630 -0.00690 -0.06567 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.54120 10.54790 -0.00670 -0.06352 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40230 9.40850 -0.00620 -0.06590 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87830 9.88450 -0.00620 -0.06272 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.26630 11.24900 0.01730 0.15379 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77440 7.76250 0.01190 0.15330 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.72470 10.71860 0.00610 0.05691 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54260 10.53760 0.00500 0.04745 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.64050 10.62420 0.01630 0.15342 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93960 9.93390 0.00570 0.05738 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87780 9.87320 0.00460 0.04659 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96980 9.95450 0.01530 0.15370 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.72480 10.71870 0.00610 0.05691 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54250 10.53750 0.00500 0.04745 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.64040 10.62410 0.01630 0.15342 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93960 9.93400 0.00560 0.05637 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87770 9.87300 0.00470 0.04760 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96980 9.95450 0.01530 0.15370 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.80470 9.80240 0.00230 0.02346 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 群益全球關鍵生技基金-美元 16.04250 16.03870 0.00380 0.02369 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.95000 15.92000 0.03000 0.18844 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464 群益印度中小基金N-人民幣 10.60230 10.75330 -0.15100 -1.40422 群益印度中小基金N-美元 8.90080 9.03300 -0.13220 -1.46352 群益印度中小基金N-新臺幣 8.48000 8.59000 -0.11000 -1.28056 群益印度中小基金-人民幣 14.35320 14.55750 -0.20430 -1.40340 群益印度中小基金-美元 12.73060 12.91960 -0.18900 -1.46289 群益印度中小基金-新臺幣 14.83000 15.04000 -0.21000 -1.39628 群益多利策略組合基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 群益多重收益組合基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 群益多重資產組合基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410 群益安家基金 25.32360 25.39560 -0.07200 -0.28351 群益安穩貨幣市場基金 16.15920 16.15900 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.54000 21.46000 0.08000 0.37279 群益亞太中小基金 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 群益亞太新趨勢平衡基金 16.77000 16.80000 -0.03000 -0.17857 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58620 10.57360 0.01260 0.11916 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83240 7.82310 0.00930 0.11888 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.28490 10.27260 0.01230 0.11974 群益店頭市場基金 96.25000 96.03000 0.22000 0.22910 群益東方盛世基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 群益東協成長基金-人民幣 13.75800 13.80610 -0.04810 -0.34840 群益東協成長基金-美元 12.07680 12.12630 -0.04950 -0.40820 群益東協成長基金-新臺幣 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.93160 11.91330 0.01830 0.15361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.25000 11.23590 0.01410 0.12549 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.66560 10.64340 0.02220 0.20858 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.79380 9.77870 0.01510 0.15442 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.23780 9.22620 0.01160 0.12573 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.75580 8.73750 0.01830 0.20944 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.02860 11.00560 0.02300 0.20898 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.58420 9.56950 0.01470 0.15361 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.40190 9.39000 0.01190 0.12673 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.78150 9.76110 0.02040 0.20899 群益長安基金 30.22000 30.33000 -0.11000 -0.36268 群益美國新創亮點基金N-美元 10.56010 10.52700 0.03310 0.31443 群益美國新創亮點基金-美元 15.97500 15.92470 0.05030 0.31586 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.54000 15.48000 0.06000 0.38760 群益真善美基金 15.81420 15.79350 0.02070 0.13107 群益馬拉松基金 121.62000 121.16000 0.46000 0.37966 群益深証中小板基金 11.69000 11.60000 0.09000 0.77586 群益創新科技基金 33.42000 33.27000 0.15000 0.45086 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.56430 9.58930 -0.02500 -0.26071 群益華夏盛世基金N-美元 8.80330 8.83170 -0.02840 -0.32157 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 群益華夏盛世基金-人民幣 10.41560 10.44290 -0.02730 -0.26142 群益華夏盛世基金-美元 9.70670 9.73790 -0.03120 -0.32040 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.13000 16.16000 -0.03000 -0.18564 群益奧斯卡基金 30.21000 30.31000 -0.10000 -0.32992 群益新興金鑽基金-美元 11.77230 11.80690 -0.03460 -0.29305 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 群益葛萊美基金 24.05000 24.02000 0.03000 0.12490 群益道瓊美國地產ETF基金 21.63000 21.60000 0.03000 0.13889 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.20860 11.18830 0.02030 0.18144 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.05100 11.03760 0.01340 0.12140 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.14980 11.12450 0.02530 0.22743 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.88560 10.86600 0.01960 0.18038 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.73300 10.72000 0.01300 0.12127 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.82860 10.80400 0.02460 0.22769 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.20840 11.18820 0.02020 0.18055 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.05130 11.03800 0.01330 0.12049 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.88570 10.86600 0.01970 0.18130 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.73250 10.71950 0.01300 0.12127 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01270 13.01390 -0.00120 -0.00922 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84880 11.85460 -0.00580 -0.04893 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74300 11.74910 -0.00610 -0.05192 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73510 8.73600 -0.00090 -0.01030 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05250 9.05690 -0.00440 -0.04858 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55010 8.55450 -0.00440 -0.05143 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31420 10.31930 -0.00510 -0.04942 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01510 10.01990 -0.00480 -0.04790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.47000 30.46000 0.01000 0.03283 德信中國精選成長基金 11.84000 11.94000 -0.10000 -0.83752 德信台灣主流中小基金 20.09000 20.20000 -0.11000 -0.54455 德信萬保貨幣市場基金 11.98520 11.98500 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.84000 32.88000 -0.04000 -0.12165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.93100 10.93040 0.00060 0.00549 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83180 10.83050 0.00130 0.01200 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71540 11.71520 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.12000 18.06000 0.06000 0.33223 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.67470 10.68350 -0.00880 -0.08237 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.14430 16.15820 -0.01390 -0.08602 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29250 8.28770 0.00480 0.05792 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23020 11.23560 -0.00540 -0.04806 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20150 12.20740 -0.00590 -0.04833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.06520 14.05710 0.00810 0.05762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.34000 17.30000 0.04000 0.23121 摩根中小基金 22.68000 22.61000 0.07000 0.30960 摩根中國A股基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 摩根中國A股基金(美元) 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230 摩根中國亮點基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.72170 11.72510 -0.00340 -0.02900 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.98690 13.00410 -0.01720 -0.13227 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.95000 9.96100 -0.01100 -0.11043 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.65820 13.66210 -0.00390 -0.02855 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.75330 15.77410 -0.02080 -0.13186 摩根台灣金磚基金-累積型 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.87000 19.82000 0.05000 0.25227 摩根台灣增長基金 51.15000 50.98000 0.17000 0.33346 摩根平衡基金 28.02000 28.01000 0.01000 0.03570 摩根全球α基金 18.90000 18.85000 0.05000 0.26525 摩根全球平衡基金 16.41700 16.43700 -0.02000 -0.12168 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52260 9.52750 -0.00490 -0.05143 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65180 10.66070 -0.00890 -0.08348 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07180 10.07950 -0.00770 -0.07639 摩根多元入息成長基金-累積型 11.70530 11.71140 -0.00610 -0.05209 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.45250 10.46050 -0.00800 -0.07648 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.83660 10.87310 -0.03650 -0.33569 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.43120 14.47980 -0.04860 -0.33564 摩根亞洲基金 60.73000 61.00000 -0.27000 -0.44262 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.52090 8.51300 0.00790 0.09280 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05870 10.05320 0.00550 0.05471 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.90520 8.89990 0.00530 0.05955 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.96850 12.95640 0.01210 0.09339 摩根東方內需機會基金 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608 摩根東方科技基金 32.15000 31.96000 0.19000 0.59449 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 摩根金龍收成基金 22.44000 22.48000 -0.04000 -0.17794 摩根第一貨幣市場基金 15.13230 15.13220 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.98000 14.05000 -0.07000 -0.49822 摩根新金磚五國基金 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977 摩根新絲路基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 摩根新興35基金 13.89000 13.94000 -0.05000 -0.35868 摩根新興日本基金 23.16000 23.29000 -0.13000 -0.55818 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.45130 7.43000 0.02130 0.28668 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.85010 9.82530 0.02480 0.25241 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.68670 9.66150 0.02520 0.26083 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.46950 11.43620 0.03330 0.29118 摩根新興科技基金 53.79000 53.45000 0.34000 0.63611 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00350 9.00150 0.00200 0.02222 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.72160 9.72910 -0.00750 -0.07709 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.17150 9.17790 -0.00640 -0.06973 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.72660 10.72410 0.00250 0.02331 摩根龍揚基金 33.51000 33.57000 -0.06000 -0.17873 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 摩根環球股票收益基金-累積型 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33340 9.32730 0.00610 0.06540 摩根總收益組合基金-累積型 11.53610 11.52860 0.00750 0.06506 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.73000 20.80000 -0.07000 -0.33654 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61520 12.61500 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66360 10.66540 -0.00180 -0.01688 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68520 10.68050 0.00470 0.04401 聯邦中國龍基金 26.47000 26.34000 0.13000 0.49355 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.72170 12.71540 0.00630 0.04955 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.86790 11.86240 0.00550 0.04636 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.76370 10.75210 0.01160 0.10789 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46410 10.45930 0.00480 0.04589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81700 9.81260 0.00440 0.04484 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.89680 8.88720 0.00960 0.10802 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11940 10.11280 0.00660 0.06526 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25960 10.24210 0.01750 0.17086 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.10530 10.08710 0.01820 0.18043 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.34210 10.31250 0.02960 0.28703 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.59190 9.57470 0.01720 0.17964 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.81270 9.78470 0.02800 0.28616 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.63750 11.62630 0.01120 0.09633 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.40670 11.39700 0.00970 0.08511 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.61710 10.59810 0.01900 0.17928 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.73880 10.72870 0.01010 0.09414 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.51260 10.50300 0.00960 0.09140 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.78470 9.76730 0.01740 0.17815 聯邦金鑽平衡基金 23.58530 23.46360 0.12170 0.51868 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.67120 9.61440 0.05680 0.59078 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06570 9.99590 0.06980 0.69829 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.61700 9.56060 0.05640 0.58992 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.99680 9.92750 0.06930 0.69806 聯邦貨幣市場基金 13.22280 13.22260 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.87160 16.84890 0.02270 0.13473 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.01870 12.94200 0.07670 0.59264 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.65980 12.58850 0.07130 0.56639 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.04010 11.97230 0.06780 0.56631 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40780 12.40430 0.00350 0.02822 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56980 11.56060 0.00920 0.07958 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57470 10.57170 0.00300 0.02838 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69350 8.68670 0.00680 0.07828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.64000 36.51000 0.13000 0.35607 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.27000 18.44000 -0.17000 -0.92191 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.38000 18.55000 -0.17000 -0.91644 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.35000 16.34000 0.01000 0.06120 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.46000 15.53000 -0.07000 -0.45074 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.51000 14.48000 0.03000 0.20718 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.12000 21.08000 0.04000 0.18975 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.15000 19.11000 0.04000 0.20931 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.01000 15.97000 0.04000 0.25047 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.94000 14.91000 0.03000 0.20121 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 聯博貨幣市場基金 15.03810 15.03790 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.17970 11.16740 0.01230 0.11014 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.05270 14.04330 0.00940 0.06694 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58840 7.58010 0.00830 0.10950 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.23320 10.22500 0.00820 0.08020 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.71540 10.67050 0.04490 0.42079 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24230 10.23360 0.00870 0.08501 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.25630 10.24070 0.01560 0.15233 瀚亞中小型股基金 21.13000 21.26000 -0.13000 -0.61148 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 瀚亞巴西基金 6.44000 6.39000 0.05000 0.78247 瀚亞外銷基金 40.54000 40.72000 -0.18000 -0.44204 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.09440 11.10330 -0.00890 -0.08016 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.69880 10.70740 -0.00860 -0.08032 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.56860 12.57290 -0.00430 -0.03420 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.53600 10.52480 0.01120 0.10642 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.14800 7.15400 -0.00600 -0.08387 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.85540 7.86170 -0.00630 -0.08014 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.01170 8.01450 -0.00280 -0.03494 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.92490 6.91750 0.00740 0.10698 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.58340 8.58640 -0.00300 -0.03494 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.79270 8.80000 -0.00730 -0.08295 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.18530 9.19270 -0.00740 -0.08050 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.94650 8.94960 -0.00310 -0.03464 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.65480 10.66890 -0.01410 -0.13216 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.89290 9.91390 -0.02100 -0.21182 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.79820 9.81960 -0.02140 -0.21793 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.87530 9.88830 -0.01300 -0.13147 瀚亞印度基金-人民幣 14.43000 14.55000 -0.12000 -0.82474 瀚亞印度基金-美元 13.61000 13.72000 -0.11000 -0.80175 瀚亞印度基金-新台幣 30.43000 30.63000 -0.20000 -0.65295 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.71000 13.81000 -0.10000 -0.72411 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.94000 12.02000 -0.08000 -0.66556 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.21000 15.29000 -0.08000 -0.52322 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 瀚亞亞太基礎建設基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.47760 12.49900 -0.02140 -0.17121 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.86510 13.86060 0.00450 0.03247 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.42790 11.44720 -0.01930 -0.16860 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.19450 11.20510 -0.01060 -0.09460 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.74410 12.73790 0.00620 0.04867 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.07160 9.08690 -0.01530 -0.16837 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.48950 9.48640 0.00310 0.03268 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.09650 9.11180 -0.01530 -0.16791 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.89870 8.90710 -0.00840 -0.09431 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.36100 9.35610 0.00490 0.05237 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.97920 14.95550 0.02370 0.15847 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.69680 10.69120 0.00560 0.05238 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.34600 10.34060 0.00540 0.05222 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.69110 12.67110 0.02000 0.15784 瀚亞非洲基金-南非幣 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.31000 20.43000 -0.12000 -0.58737 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62450 13.62430 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 30.43000 30.15000 0.28000 0.92869 瀚亞高科技基金 58.94000 59.49000 -0.55000 -0.92453 瀚亞理財通基金 26.93000 26.96000 -0.03000 -0.11128 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞菁華基金 21.90000 22.03000 -0.13000 -0.59010 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.33390 14.30690 0.02700 0.18872 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.46270 9.44480 0.01790 0.18952 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.03590 11.02860 0.00730 0.06619 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.33100 11.30110 0.02990 0.26458 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.34370 10.32610 0.01760 0.17044 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.55100 10.51950 0.03150 0.29944 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.24960 8.24420 0.00540 0.06550 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.96070 7.93980 0.02090 0.26323 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.89810 8.89250 0.00560 0.06297 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.35940 8.34530 0.01410 0.16896 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.04530 8.02140 0.02390 0.29795 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.12490 14.10480 0.02010 0.14250 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64940 10.64020 0.00920 0.08646 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.94330 9.93520 0.00810 0.08153 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.54610 11.52970 0.01640 0.14224 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.17280 10.16400 0.00880 0.08658 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.03250 10.01820 0.01430 0.14274 瀚亞歐洲基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------