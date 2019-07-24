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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/23  108/07/22  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.41250   10.40590   0.00660    0.06343
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.23330   10.22690   0.00640    0.06258
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.48860   10.48240   0.00620    0.05915
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.31560   10.30940   0.00620    0.06014
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.28790   10.28310   0.00480    0.04668
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.28930   10.28410   0.00520    0.05056
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.28930   10.28410   0.00520    0.05056
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.35660   10.35230   0.00430    0.04154
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93790    9.93230   0.00560    0.05638
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93790    9.93230   0.00560    0.05638
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92800    9.92260   0.00540    0.05442
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92800    9.92260   0.00540    0.05442
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.03750   10.03140   0.00610    0.06081
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.03750   10.03140   0.00610    0.06081
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.78860   10.78410   0.00450    0.04173
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.58760   10.58320   0.00440    0.04158
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.69860   10.68770   0.01090    0.10199
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.58570   10.57490   0.01080    0.10213
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.10000   23.28000  -0.18000   -0.77320
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.64000   25.11000  -0.47000   -1.87176
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.75790   41.68120   0.07670    0.18402
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.42100   40.33700   0.08400    0.20825
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.92060    9.91220   0.00840    0.08474
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.45140   10.44010   0.01130    0.10824
中國信託台灣活力基金                                               13.51000   13.58000  -0.07000   -0.51546
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99820    9.99380   0.00440    0.04403
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10940   10.09510   0.01430    0.14165
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.03610    9.02330   0.01280    0.14185
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41880   10.41510   0.00370    0.03553
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27920    9.27600   0.00320    0.03450
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.53300   11.48710   0.04590    0.39958
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.77030    9.73140   0.03890    0.39974
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.41390   11.44120  -0.02730   -0.23861
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.94760    9.97130  -0.02370   -0.23768
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.07670   42.95560   0.12110    0.28192
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.36900   45.22540   0.14360    0.31752
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.87210   45.66900   0.20310    0.44472
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
中國信託智能運動基金-美元                                          10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03720   11.03700   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.20780   10.19720   0.01060    0.10395
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.38750    9.37770   0.00980    0.10450
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42950   10.42380   0.00570    0.05468
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.59020    9.58500   0.00520    0.05425
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.67930   42.55100   0.12830    0.30152
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.29720   43.11110   0.18610    0.43168
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.02630   42.89180   0.13450    0.31358
元大2001基金                                                       65.10000   65.18000  -0.08000   -0.12274
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.64900   45.48010   0.16890    0.37137
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.58260   43.35270   0.22990    0.53030
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.08000   21.18000  -0.10000   -0.47214
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.71200   11.70960   0.00240    0.02050
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86920   10.85130   0.01790    0.16496
元大上證50基金                                                     33.33000   33.33000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.07000   10.21000  -0.14000   -1.37120
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.04000    9.15000  -0.11000   -1.20219
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.50000   13.64000  -0.14000   -1.02639
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.64100   12.76700  -0.12600   -0.98692
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.19800   17.35100  -0.15300   -0.88179
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.94300   10.94700  -0.00400   -0.03654
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.60100   10.59000   0.01100    0.10387
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.06000  -0.03000   -0.98039
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.64000   13.74000  -0.10000   -0.72780
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.28450   47.21730   0.06720    0.14232
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96980   10.96860   0.00120    0.01094
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98730    9.98630   0.00100    0.01001
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16420   10.14860   0.01560    0.15372
元大巴西指數基金                                                    7.59000    7.52800   0.06200    0.82359
元大日經225基金                                                    27.47000   27.22000   0.25000    0.91844
元大台商收成基金                                                   22.92000   22.87000   0.05000    0.21863
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.70000   41.62000   0.08000    0.19222
元大台灣中型100基金                                                33.70000   33.71000  -0.01000   -0.02966
元大台灣加權股價指數基金                                           26.46400   26.43800   0.02600    0.09834
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
元大台灣卓越50基金                                                 83.91000   83.82000   0.09000    0.10737
元大台灣金融基金                                                   18.57000   18.63000  -0.06000   -0.32206
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.55000   32.48000   0.07000    0.21552
元大台灣高股息基金                                                 27.37000   27.24000   0.13000    0.47724
元大台灣電子科技基金                                               36.87000   36.78000   0.09000    0.24470
元大全球ETF成長組合基金                                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.07000   15.03000   0.04000    0.26613
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.95000   23.63000   0.32000    1.35421
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.15000   13.21000  -0.06000   -0.45420
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.33800   12.38800  -0.05000   -0.40362
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.59000    6.62000  -0.03000   -0.45317
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.87000    6.89000  -0.02000   -0.29028
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.59400    8.58400   0.01000    0.11650
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.90000   13.95000  -0.05000   -0.35842
元大全球農業商機基金                                               18.15000   18.10000   0.05000    0.27624
元大印尼指數基金                                                   10.13200   10.14200  -0.01000   -0.09860
元大印度指數基金                                                    9.95900    9.96700  -0.00800   -0.08026
元大印度基金                                                       12.77000   12.83000  -0.06000   -0.46765
元大多多基金                                                       17.63000   17.66000  -0.03000   -0.16988
元大多福基金                                                       53.41000   53.27000   0.14000    0.26281
元大亞太成長基金                                                    8.71000    8.77000  -0.06000   -0.68415
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39780    9.38740   0.01040    0.11079
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51830    7.51000   0.00830    0.11052
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.34900    9.40600  -0.05700   -0.60600
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.22800   10.26900  -0.04100   -0.39926
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22120   10.22040   0.00080    0.00783
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42260   10.42100   0.00160    0.01535
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21040   10.20880   0.00160    0.01567
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.49070   10.47790   0.01280    0.12216
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.27780   10.26530   0.01250    0.12177
元大卓越基金                                                       44.39000   44.44000  -0.05000   -0.11251
元大店頭基金                                                        8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48280   10.48210   0.00070    0.00668
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85190    9.84890   0.00300    0.03046
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.61440   32.56020   0.05420    0.16646
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.20440   42.07370   0.13070    0.31065
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.97400   17.00090  -0.02690   -0.15823
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.43450   22.35700   0.07750    0.34665
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.11560   42.03440   0.08120    0.19318
元大高科技基金                                                     19.90000   19.85000   0.05000    0.25189
元大得利貨幣市場基金                                               16.33110   16.33090   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03630   12.03610   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
元大富櫃50基金                                                     13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
元大華夏中小基金                                                    7.30000    7.32000  -0.02000   -0.27322
元大新中國基金-人民幣                                               9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
元大新中國基金-美元                                                 9.08800    9.13200  -0.04400   -0.48182
元大新中國基金-新台幣                                               9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
元大新主流基金                                                     25.04000   25.07000  -0.03000   -0.11966
元大新東協平衡基金-美元                                             9.68000    9.70900  -0.02900   -0.29869
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.11010   11.12280  -0.01270   -0.11418
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.24950   10.25740  -0.00790   -0.07702
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.68330   11.67980   0.00350    0.02997
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.62630    9.62350   0.00280    0.02910
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.56840   10.56600   0.00240    0.02271
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80830    9.80610   0.00220    0.02244
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.81750   10.80350   0.01400    0.12959
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.04770   10.03470   0.01300    0.12955
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.10110   10.09930   0.00180    0.01782
元大新興亞洲基金                                                   11.13000   11.16000  -0.03000   -0.26882
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.90530    9.90230   0.00300    0.03030
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.17880    9.17600   0.00280    0.03051
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.25950   10.24540   0.01410    0.13762
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.52200    9.50890   0.01310    0.13777
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16870   15.16850   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.36000   37.26000   0.10000    0.26838
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.24400    8.24600  -0.00200   -0.02425
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.40000   12.39000   0.01000    0.08071
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.73000   17.75000  -0.02000   -0.11268
元大摩臺基金                                                       39.27000   39.22000   0.05000    0.12749
元大標普500基金                                                    28.14000   28.02000   0.12000    0.42827
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.09000   12.14000  -0.05000   -0.41186
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.29000   36.97000   0.32000    0.86557
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.72000   20.71000   0.01000    0.04829
元大標智滬深300基金                                                18.23000   18.19000   0.04000    0.21990
元大歐洲50基金                                                     25.53000   25.46000   0.07000    0.27494
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38470    9.40450  -0.01980   -0.21054
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29690   10.29670   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.92000   15.87000   0.05000    0.31506
日盛上選基金                                                       36.39000   36.26000   0.13000    0.35852
日盛小而美基金                                                     18.78000   18.76000   0.02000    0.10661
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36480   12.36080   0.00400    0.03236
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84880    9.84570   0.00310    0.03149
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62880   12.62450   0.00430    0.03406
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05410   10.05060   0.00350    0.03482
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.42170   11.41060   0.01110    0.09728
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.07570    9.06680   0.00890    0.09816
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
日盛日盛基金                                                       11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛全球抗暖化基金                                                 11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55860   10.54680   0.01180    0.11188
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41760    9.40700   0.01060    0.11268
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32720   10.31020   0.01700    0.16489
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21160    9.19640   0.01520    0.16528
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51990    2.51890   0.00100    0.03970
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65280    1.65220   0.00060    0.03632
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39030    0.39020   0.00010    0.02563
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25650    0.25640   0.00010    0.03900
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.87490   12.86120   0.01370    0.10652
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33570    8.32690   0.00880    0.10568
日盛亞洲機會基金                                                    7.16000    7.15000   0.01000    0.13986
日盛首選基金                                                       17.94000   17.95000  -0.01000   -0.05571
日盛高科技基金                                                     19.06000   19.03000   0.03000    0.15765
日盛貨幣市場基金                                                   14.83970   14.83950   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     41.48000   41.51000  -0.03000   -0.07227
日盛精選五虎基金                                                   37.36000   37.41000  -0.05000   -0.13365
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55060   13.55030   0.00030    0.00221
台新2000高科技基金                                                 32.50000   32.43000   0.07000    0.21585
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.39000   10.63000  -0.24000   -2.25776
台新MSCI中國基金                                                   20.29000   20.46000  -0.17000   -0.83089
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22730   14.22710   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45300   10.46080  -0.00780   -0.07456
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55290   10.55780  -0.00490   -0.04641
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19900   10.19180   0.00720    0.07065
台新中國通基金                                                     46.83000   46.82000   0.01000    0.02136
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56230    0.56270  -0.00040   -0.07109
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.45200   17.44400   0.00800    0.04586
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31490    0.31780  -0.00290   -0.91252
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
台新主流基金                                                       25.08000   24.84000   0.24000    0.96618
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.36000   23.35000   0.01000    0.04283
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75580    0.75650  -0.00070   -0.09253
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.54000   16.53000   0.01000    0.06050
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53420    0.53460  -0.00040   -0.07482
台新台灣中小基金                                                   36.07000   36.13000  -0.06000   -0.16607
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.66770   10.78310  -0.11540   -1.07019
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.88910    9.99490  -0.10580   -1.05854
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.37000    9.47000  -0.10000   -1.05597
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.43990   11.56230  -0.12240   -1.05861
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.89000   10.99000  -0.10000   -0.90992
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.16640   10.18020  -0.01380   -0.13556
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.38440   11.39980  -0.01540   -0.13509
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.72000   14.77000  -0.05000   -0.33852
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64040    8.62140   0.01900    0.22038
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28310    0.28280   0.00030    0.10608
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68820   12.66030   0.02790    0.22037
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41070    0.41030   0.00040    0.09749
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.08000   40.02000   0.06000    0.14993
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.91000   40.73000   0.18000    0.44193
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13280   11.13270   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.03680   32.89060   0.14620    0.44450
台新智慧生活基金-美元                                              10.93910   10.90080   0.03830    0.35135
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.36580    8.35900   0.00680    0.08135
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.61940    8.60320   0.01620    0.18830
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.50110    9.49330   0.00780    0.08216
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.79960    9.78130   0.01830    0.18709
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.74430   11.72580   0.01850    0.15777
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37210    0.37200   0.00010    0.02688
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.32770    8.31460   0.01310    0.15755
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27850    0.27830   0.00020    0.07186
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.71000    5.73000  -0.02000   -0.34904
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.29000   22.24000   0.05000    0.22482
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26620   10.26140   0.00480    0.04678
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04980   10.04130   0.00850    0.08465
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.14400   10.12990   0.01410    0.13919
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26610   10.26130   0.00480    0.04678
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04960   10.04110   0.00850    0.08465
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.14400   10.12990   0.01410    0.13919
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.15940   41.99780   0.16160    0.38478
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.81300   41.62070   0.19230    0.46203
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             40.02610   39.87170   0.15440    0.38724
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36820   11.36610   0.00210    0.01848
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.20090   10.19060   0.01030    0.10107
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21950    9.24640  -0.02690   -0.29092
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86400   10.86090   0.00310    0.02854
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83000    7.84680  -0.01680   -0.21410
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.29730    9.28740   0.00990    0.10660
永豐中小基金                                                       53.98000   53.77000   0.21000    0.39055
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78650    1.79430  -0.00780   -0.43471
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49920    2.49830   0.00090    0.03602
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18970    8.21820  -0.02850   -0.34679
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11550   11.10210   0.01340    0.12070
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.73000    4.74000  -0.01000   -0.21097
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.41000   21.43000  -0.02000   -0.09333
永豐主流品牌基金                                                   19.99000   19.92000   0.07000    0.35141
永豐永豐基金                                                       33.88000   33.69000   0.19000    0.56397
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.22420    9.24000  -0.01580   -0.17100
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74770    9.72180   0.02590    0.26641
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12190    9.12960  -0.00770   -0.08434
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64210    9.60790   0.03420    0.35596
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             14.19390   14.19130   0.00260    0.01832
永豐高科技基金                                                     24.10000   24.04000   0.06000    0.24958
永豐貨幣市場基金                                                   13.94310   13.94290   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11050    2.11910  -0.00860   -0.40583
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61530    2.61490   0.00040    0.01530
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79110    7.81540  -0.02430   -0.31092
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.95670   10.94590   0.01080    0.09867
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20610    7.22370  -0.01760   -0.24364
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.59650   11.57660   0.01990    0.17190
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.19000    8.25000  -0.06000   -0.72727
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.88000   19.00000  -0.12000   -0.63158
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.42000   55.38000   0.04000    0.07223
永豐領航科技基金                                                   38.95000   38.86000   0.09000    0.23160
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
永豐趨勢平衡基金                                                   41.94000   41.77000   0.17000    0.40699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89700   11.89620   0.00080    0.00672
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75660    9.75380   0.00280    0.02871
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40750   10.40450   0.00300    0.02883
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81780    9.81390   0.00390    0.03974
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.30090   10.29060   0.01030    0.10009
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81330    9.81030   0.00300    0.03058
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59430   10.59100   0.00330    0.03116
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82960    9.82660   0.00300    0.03053
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.39150   10.38830   0.00320    0.03080
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.05000   15.06000  -0.01000   -0.06640
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.80000   19.79000   0.01000    0.05053
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.70000   19.71000  -0.01000   -0.05074
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05840   10.05390   0.00450    0.04476
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05840   10.05390   0.00450    0.04476
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00720   10.00390   0.00330    0.03299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00720   10.00390   0.00330    0.03299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.14300   10.14670  -0.00370   -0.03647
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.14280   10.14660  -0.00380   -0.03745
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06060   10.05580   0.00480    0.04773
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06060   10.05580   0.00480    0.04773
兆豐國際生命科學基金                                               15.47000   15.40000   0.07000    0.45455
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.46440   10.44980   0.01460    0.13972
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.70230   10.69500   0.00730    0.06826
兆豐國際全球基金                                                   31.48000   31.41000   0.07000    0.22286
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49400   10.49330   0.00070    0.00667
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22370   10.22040   0.00330    0.03229
兆豐國際國民基金                                                   23.31000   23.33000  -0.02000   -0.08573
兆豐國際第一基金                                                   13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74980   10.73910   0.01070    0.09964
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20500    8.19690   0.00810    0.09882
兆豐國際萬全基金                                                   20.95000   20.95000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   26.98000   26.86000   0.12000    0.44676
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.48000   22.43000   0.05000    0.22292
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.91000   35.98000  -0.07000   -0.19455
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55910   12.55890   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                        10.00010   10.00400  -0.00390   -0.03898
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.99490    9.99950  -0.00460   -0.04600
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        10.00270    9.99600   0.00670    0.06703
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                        10.00080   10.00470  -0.00390   -0.03898
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98010    9.98280  -0.00270   -0.02705
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                          10.00010   10.00400  -0.00390   -0.03898
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.99490    9.99950  -0.00460   -0.04600
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          10.00270    9.99600   0.00670    0.06703
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                          10.00080   10.00470  -0.00390   -0.03898
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98010    9.98280  -0.00270   -0.02705
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.87600   10.86650   0.00950    0.08742
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.61510   10.60300   0.01210    0.11412
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.86440   10.85410   0.01030    0.09490
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55640   10.54720   0.00920    0.08723
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71020   10.70050   0.00970    0.09065
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.66290   10.65280   0.01010    0.09481
合庫台灣基金                                                       11.91000   11.97000  -0.06000   -0.50125
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71210   11.69100   0.02110    0.18048
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.70230   12.69130   0.01100    0.08667
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.33060   11.31710   0.01350    0.11929
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.09780   12.08260   0.01520    0.12580
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14390    8.12930   0.01460    0.17960
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.42730    9.41900   0.00830    0.08812
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.13480    9.12380   0.01100    0.12056
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83560    8.82460   0.01100    0.12465
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28680    9.27570   0.01110    0.11967
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
合庫全球新興市場基金                                                9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17520   10.17510   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.97700    9.95190   0.02510    0.25221
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.30060   10.29290   0.00770    0.07481
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.57610   10.56190   0.01420    0.13445
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.11970   12.11160   0.00810    0.06688
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.36940   15.35720   0.01220    0.07944
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76460    8.74270   0.02190    0.25049
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.58680    9.57930   0.00750    0.07829
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94310    7.93250   0.01060    0.13363
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72050    8.71470   0.00580    0.06655
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.62770   10.61880   0.00890    0.08381
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.65000   11.70000  -0.05000   -0.42735
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.17250   10.16370   0.00880    0.08658
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17910   10.17010   0.00900    0.08849
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.15760   10.15270   0.00490    0.04826
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.13420   10.12430   0.00990    0.09778
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.17240   10.16370   0.00870    0.08560
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.17910   10.17010   0.00900    0.08849
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.15760   10.15270   0.00490    0.04826
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.13420   10.12430   0.00990    0.09778
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22310   11.22110   0.00200    0.01782
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09340   10.09820  -0.00480   -0.04753
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.05170   10.04580   0.00590    0.05873
安聯中國東協基金                                                   15.80000   15.89000  -0.09000   -0.56639
安聯中國策略基金-美元                                              12.29000   12.32000  -0.03000   -0.24351
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.10000   16.12000  -0.02000   -0.12407
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.14000   15.09000   0.05000    0.33135
安聯中華新思路基金-美元                                            14.09000   14.05000   0.04000    0.28470
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.33000   13.28000   0.05000    0.37651
安聯台灣大壩基金                                                   31.53000   31.75000  -0.22000   -0.69291
安聯台灣科技基金                                                   53.03000   53.22000  -0.19000   -0.35701
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55020   12.55010   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   35.62000   35.70000  -0.08000   -0.22409
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77820   10.76720   0.01100    0.10216
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.89060   15.87310   0.01750    0.11025
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.89960    9.88870   0.01090    0.11023
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.23970   13.22110   0.01860    0.14068
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.82980   10.81780   0.01200    0.11093
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.89760   12.88130   0.01630    0.12654
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60040    9.58740   0.01300    0.13559
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53770    9.52720   0.01050    0.11021
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07730    9.06580   0.01150    0.12685
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23230   10.21960   0.01270    0.12427
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27820   10.26520   0.01300    0.12664
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.50160   12.48610   0.01550    0.12414
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35150   11.33900   0.01250    0.11024
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96130   10.94860   0.01270    0.11600
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64170    8.63090   0.01080    0.12513
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50880    8.49940   0.00940    0.11060
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.19010    8.18050   0.00960    0.11735
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.26540   10.25240   0.01300    0.12680
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.17980   10.16800   0.01180    0.11605
安聯全球人口趨勢基金                                               12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.76000   33.67000   0.09000    0.26730
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.11000    8.08000   0.03000    0.37129
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47860   12.47400   0.00460    0.03688
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56400   10.56010   0.00390    0.03693
安聯全球新興市場基金                                               17.57000   17.66000  -0.09000   -0.50963
安聯全球農金趨勢基金                                                9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.16000   11.14000   0.02000    0.17953
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
安聯亞洲動態策略基金                                               22.67000   22.76000  -0.09000   -0.39543
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07540   10.06980   0.00560    0.05561
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08290   10.07660   0.00630    0.06252
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07450   10.06900   0.00550    0.05462
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08540   10.07910   0.00630    0.06251
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07840   10.07280   0.00560    0.05560
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03370   10.02880   0.00490    0.04886
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03370   10.02880   0.00490    0.04886
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03370   10.02880   0.00490    0.04886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.57150   10.56860   0.00290    0.02744
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10530   10.10250   0.00280    0.02772
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.71160   90.67690   0.03470    0.03827
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.39180   13.38680   0.00500    0.03735
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.58850   68.56270   0.02580    0.03763
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99650    9.99280   0.00370    0.03703
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74450    2.74380   0.00070    0.02551
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95940   10.95110   0.00830    0.07579
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28140    2.28080   0.00060    0.02631
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85590    8.84890   0.00700    0.07911
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.51760   10.51080   0.00680    0.06470
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.45570   10.46120  -0.00550   -0.05258
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.82400   10.82840  -0.00440   -0.04063
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.41700   10.42230  -0.00530   -0.05085
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45530   10.45990  -0.00460   -0.04398
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41600   10.40920   0.00680    0.06533
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32690   10.33230  -0.00540   -0.05226
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.61560   10.61970  -0.00410   -0.03861
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.31370   10.31890  -0.00520   -0.05039
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36520   10.36990  -0.00470   -0.04532
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29030   10.29470  -0.00440   -0.04274
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.37730   10.38060  -0.00330   -0.03179
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28290   10.28700  -0.00410   -0.03986
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23030   10.23450  -0.00420   -0.04104
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.29900   10.30340  -0.00440   -0.04270
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.32850   10.33180  -0.00330   -0.03194
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28280   10.28680  -0.00400   -0.03888
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.22980   10.23390  -0.00410   -0.04006
宏利台灣動力基金A類型                                              31.40000   31.58000  -0.18000   -0.56998
宏利台灣動力基金I類型                                              31.40000   31.58000  -0.18000   -0.56998
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.11180   10.12180  -0.01000   -0.09880
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99490    9.99320   0.00170    0.01701
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.63960    7.64710  -0.00750   -0.09808
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61710    7.61880  -0.00170   -0.02231
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
宏利全球債券組合基金                                               13.77870   13.76240   0.01630    0.11844
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99810    2.99800   0.00010    0.00334
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45650   12.45290   0.00360    0.02891
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96450    8.96110   0.00340    0.03794
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55280    2.55260   0.00020    0.00784
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53140   11.51780   0.01360    0.11808
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46090    3.46280  -0.00190   -0.05487
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55570    0.55600  -0.00030   -0.05396
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.67000   15.67000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.30530   12.30230   0.00300    0.02439
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.89530   10.89220   0.00310    0.02846
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.45610   10.44650   0.00960    0.09190
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74610    8.74400   0.00210    0.02402
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38720    8.38480   0.00240    0.02862
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24770    8.24220   0.00550    0.06673
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.40090    8.39770   0.00320    0.03811
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03680    3.03610   0.00070    0.02306
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44010    0.44000   0.00010    0.02273
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.24160   13.23280   0.00880    0.06650
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00260    1.00220   0.00040    0.03991
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60910    7.60410   0.00500    0.06575
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11360    2.11310   0.00050    0.02366
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30530    0.30520   0.00010    0.03277
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26750    9.26200   0.00550    0.05938
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33680    0.33670   0.00010    0.02970
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69000   13.68990   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.54000  -0.01000   -0.39370
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.62000   26.55000   0.07000    0.26365
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.62000   26.55000   0.07000    0.26365
宏利澳幣保本基金                                                   12.67080   12.66570   0.00510    0.04027
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.81000  -0.08000   -0.74006
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.23000   12.30000  -0.07000   -0.56911
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45950   10.44300   0.01650    0.15800
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68150    9.66710   0.01440    0.14896
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18210    9.15870   0.02340    0.25549
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.57040   11.54090   0.02950    0.25561
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
貝萊德新台幣基金                                                   12.97220   12.97210   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.99000   28.02000  -0.03000   -0.10707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.49210   11.48750   0.00460    0.04004
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15630   10.14380   0.01250    0.12323
保德信大中華基金-人民幣                                            10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
保德信大中華基金-美元                                              10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
保德信大中華基金-新台幣                                            30.09000   30.16000  -0.07000   -0.23210
保德信中小型股基金                                                 48.98000   49.09000  -0.11000   -0.22408
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
保德信中國中小基金-美元                                             8.24000    8.32000  -0.08000   -0.96154
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.01000    8.09000  -0.08000   -0.98888
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.91050    9.90900   0.00150    0.01514
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98810    9.98390   0.00420    0.04207
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02880   10.02730   0.00150    0.01496
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.12410   11.12250   0.00160    0.01439
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
保德信中國品牌基金-美元                                            10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.57000   28.54000   0.03000    0.10512
保德信全球消費商機基金                                             19.62000   19.60000   0.02000    0.10204
保德信全球基礎建設基金                                             13.91000   13.88000   0.03000    0.21614
保德信全球資源基金                                                  7.44000    7.41000   0.03000    0.40486
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.43000   33.37000   0.06000    0.17980
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.56060   10.57580  -0.01520   -0.14372
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.99150   11.00730  -0.01580   -0.14354
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.61780   10.62180  -0.00400   -0.03766
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.04900   11.05310  -0.00410   -0.03709
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.67050    9.66420   0.00630    0.06519
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.84040   10.83300   0.00740    0.06831
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25460    9.23840   0.01620    0.17536
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35680   10.33870   0.01810    0.17507
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20230    8.18870   0.01360    0.16608
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.31370   11.29490   0.01880    0.16645
保德信亞太基金                                                     20.82000   20.91000  -0.09000   -0.43042
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74040    8.73080   0.00960    0.10996
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.11630   12.10310   0.01320    0.10906
保德信店頭市場基金                                                 35.44000   35.51000  -0.07000   -0.19713
保德信拉丁美洲基金                                                  7.70000    7.69000   0.01000    0.13004
保德信金平衡基金                                                   30.77000   30.77000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   43.25000   43.26000  -0.01000   -0.02312
保德信科技島基金                                                   27.27000   27.25000   0.02000    0.07339
保德信高成長基金                                                   97.05000   97.23000  -0.18000   -0.18513
保德信貨幣市場基金                                                 15.84260   15.84240   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.73380   10.72570   0.00810    0.07552
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.99850   10.97860   0.01990    0.18126
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06820   11.06320   0.00500    0.04519
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61920   10.60310   0.01610    0.15184
保德信新世紀基金                                                   10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.23080    8.22010   0.01070    0.13017
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.39200   10.37800   0.01400    0.13490
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.72360   11.70840   0.01520    0.12982
保德信新興趨勢組合基金                                             11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
保德信瑞騰基金                                                     15.65130   15.64720   0.00410    0.02620
保德信歐洲組合基金                                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99870    9.99550   0.00320    0.03201
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.57480   10.57140   0.00340    0.03216
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94630    9.93630   0.01000    0.10064
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.25450   10.24460   0.00990    0.09664
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01280   10.00730   0.00550    0.05496
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.54140   10.53560   0.00580    0.05505
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95350    9.94790   0.00560    0.05629
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33770   10.33180   0.00590    0.05711
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62740   10.61420   0.01320    0.12436
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37530   10.37130   0.00400    0.03857
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77510   10.77100   0.00410    0.03807
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.32370   10.31930   0.00440    0.04264
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66540   10.66050   0.00490    0.04596
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20470   10.20250   0.00220    0.02156
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76690   10.76490   0.00200    0.01858
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11950   10.11720   0.00230    0.02273
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52840   10.52570   0.00270    0.02565
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.91970    9.91810   0.00160    0.01613
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.91950    9.91790   0.00160    0.01613
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.06870   10.06570   0.00300    0.02980
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.90070    9.89890   0.00180    0.01818
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.90080    9.89900   0.00180    0.01818
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                        9.99410    9.98690   0.00720    0.07209
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46510   10.46300   0.00210    0.02007
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21730   10.21500   0.00230    0.02252
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39120   10.39040   0.00080    0.00770
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77440   10.77370   0.00070    0.00650
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.51040   10.50750   0.00290    0.02760
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.18010   11.17720   0.00290    0.02595
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40330   10.40210   0.00120    0.01154
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71520   10.71400   0.00120    0.01120
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54880   10.54770   0.00110    0.01043
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60490   10.60360   0.00130    0.01226
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.64570   10.63310   0.01260    0.11850
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40640   10.40180   0.00460    0.04422
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43620   10.43170   0.00450    0.04314
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.48660   10.48060   0.00600    0.05725
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.66880   10.66250   0.00630    0.05909
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25710   10.25240   0.00470    0.04584
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35510   10.35030   0.00480    0.04638
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97400    1.97360   0.00040    0.02027
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83180    2.83130   0.00050    0.01766
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29580    0.29570   0.00010    0.03382
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46030    0.46020   0.00010    0.02173
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40820    8.40190   0.00630    0.07498
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30870   12.30360   0.00510    0.04145
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71790    9.71380   0.00410    0.04221
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.36040   12.35520   0.00520    0.04209
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75980    8.75620   0.00360    0.04111
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19450   11.18990   0.00460    0.04111
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94570   10.94310   0.00260    0.02376
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.75800   10.74940   0.00860    0.08000
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.69000   19.65000   0.04000    0.20356
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4556.26000 4547.42000   8.84000    0.19440
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31200   10.31090   0.00110    0.01067
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21810   11.21690   0.00120    0.01070
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21800   10.20970   0.00830    0.08130
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95300    9.95150   0.00150    0.01507
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58140   10.57980   0.00160    0.01512
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96600    9.95570   0.01030    0.10346
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.34320   10.33650   0.00670    0.06482
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.54300   10.53600   0.00700    0.06644
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19610    6.18580   0.01030    0.16651
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.35580   11.33680   0.01900    0.16760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.03000   10.11000  -0.08000   -0.79130
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.65790   10.71770  -0.05980   -0.55796
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.66440   11.73940  -0.07500   -0.63887
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.87860   10.94900  -0.07040   -0.64298
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.18560    9.23720  -0.05160   -0.55861
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.51030    9.57150  -0.06120   -0.63940
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.38670    9.44740  -0.06070   -0.64250
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.54710   10.60640  -0.05930   -0.55910
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.01980   11.09070  -0.07090   -0.63927
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.00250   11.07370  -0.07120   -0.64296
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.38000    7.43000  -0.05000   -0.67295
柏瑞巨人基金                                                       13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70100   13.70080   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.93000   16.96000  -0.03000   -0.17689
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35230   14.33690   0.01540    0.10742
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.69650   12.68980   0.00670    0.05280
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.29270   13.28690   0.00580    0.04365
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64180    8.63250   0.00930    0.10773
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81770    6.81030   0.00740    0.10866
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73510    8.73050   0.00460    0.05269
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50340    8.49050   0.01290    0.15193
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.82980   10.82510   0.00470    0.04342
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43850    8.42860   0.00990    0.11746
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.88490   12.87810   0.00680    0.05280
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43180   12.41840   0.01340    0.10790
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.13870   13.11880   0.01990    0.15169
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.10070   12.09540   0.00530    0.04382
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.03460    9.02480   0.00980    0.10859
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.76370    9.75850   0.00520    0.05329
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71700    9.70230   0.01470    0.15151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62840    9.62420   0.00420    0.04364
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.47110    9.45990   0.01120    0.11839
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76380   10.75980   0.00400    0.03718
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.69080   10.69130  -0.00050   -0.00468
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53080   10.53300  -0.00220   -0.02089
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56770   10.56160   0.00610    0.05776
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92920    9.92550   0.00370    0.03728
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63500    9.63540  -0.00040   -0.00415
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.61560   10.59550   0.02010    0.18970
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69790    9.69980  -0.00190   -0.01959
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73830    9.73270   0.00560    0.05754
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74360   10.73970   0.00390    0.03631
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.69120   10.69160  -0.00040   -0.00374
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53120   10.53330  -0.00210   -0.01994
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56870   10.56270   0.00600    0.05680
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92900    9.92520   0.00380    0.03829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63520    9.63560  -0.00040   -0.00415
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.79580   10.77530   0.02050    0.19025
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69800    9.69990  -0.00190   -0.01959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73890    9.73310   0.00580    0.05959
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34790   11.33760   0.01030    0.09085
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.74750   12.74080   0.00670    0.05259
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05510   12.05040   0.00470    0.03900
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03910    9.03080   0.00830    0.09191
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72990    9.72480   0.00510    0.05244
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66320    9.65940   0.00380    0.03934
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04250   11.03240   0.01010    0.09155
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.87000   11.86380   0.00620    0.05226
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.64610   11.64160   0.00450    0.03865
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03940    9.03110   0.00830    0.09190
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.73050    9.72530   0.00520    0.05347
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.66360    9.65980   0.00380    0.03934
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.90000   13.95000  -0.05000   -0.35842
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.69000   14.75000  -0.06000   -0.40678
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.78000   11.82000  -0.04000   -0.33841
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.88000   11.94000  -0.06000   -0.50251
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.38000   13.50000  -0.12000   -0.88889
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.73000   13.84000  -0.11000   -0.79480
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.09280   12.07270   0.02010    0.16649
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.30130   10.29090   0.01040    0.10106
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70270    7.68990   0.01280    0.16645
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.21010   10.19970   0.01040    0.10196
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.31490   12.31100   0.00390    0.03168
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.02730   12.03000  -0.00270   -0.02244
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03080   11.03460  -0.00380   -0.03444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59430    8.59160   0.00270    0.03143
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65710    9.65930  -0.00220   -0.02278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71540    9.71870  -0.00330   -0.03396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.56980   11.57250  -0.00270   -0.02333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81420   10.81080   0.00340    0.03145
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01230   11.01610  -0.00380   -0.03449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00180   10.00400  -0.00220   -0.02199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28590    9.28300   0.00290    0.03124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14680    9.13560   0.01120    0.12260
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74190    9.74530  -0.00340   -0.03489
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.85010   12.84250   0.00760    0.05918
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.32670   12.32640   0.00030    0.00243
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66790   11.66910  -0.00120   -0.01028
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21480    7.21050   0.00430    0.05964
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.97360    8.97340   0.00020    0.00223
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.66810    9.66910  -0.00100   -0.01034
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.04640   11.03990   0.00650    0.05888
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.68620   11.68730  -0.00110   -0.00941
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71890    9.71870   0.00020    0.00206
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.20590    9.20040   0.00550    0.05978
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.87480    9.87580  -0.00100   -0.01013
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06180   12.05420   0.00760    0.06305
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82800   12.82510   0.00290    0.02261
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.70250   11.70120   0.00130    0.01111
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39910    9.39320   0.00590    0.06281
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02440   10.02210   0.00230    0.02295
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02800   10.02690   0.00110    0.01097
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.09110   12.08830   0.00280    0.02316
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76150   10.75470   0.00680    0.06323
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.15030   11.14910   0.00120    0.01076
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97910    9.97280   0.00630    0.06317
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56480    9.55880   0.00600    0.06277
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26470   10.26230   0.00240    0.02339
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76920    9.76810   0.00110    0.01126
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.34000   19.35000  -0.01000   -0.05168
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.20000   18.21000  -0.01000   -0.05491
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.41910   13.39320   0.02590    0.19338
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.51520   10.50890   0.00630    0.05995
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56270   11.56030   0.00240    0.02076
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42140   12.39410   0.02730    0.22027
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06710   11.06630   0.00080    0.00723
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13950    9.13400   0.00550    0.06021
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70580    9.70370   0.00210    0.02164
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51340    9.49250   0.02090    0.22017
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66410    9.66330   0.00080    0.00828
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27590    9.27030   0.00560    0.06041
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50420    9.50210   0.00210    0.02210
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38590   11.36090   0.02500    0.22005
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60580    9.60510   0.00070    0.00729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.19290   43.04970   0.14320    0.33264
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.27000   33.31000  -0.04000   -0.12008
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80570   11.80350   0.00220    0.01864
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71020    1.70920   0.00100    0.05851
國泰大中華基金                                                     20.47000   20.55000  -0.08000   -0.38929
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49130    0.49260  -0.00130   -0.26391
國泰小龍基金-新台幣                                                15.27000   15.31000  -0.04000   -0.26127
國泰中小成長基金-美元I                                              1.41450    1.41950  -0.00500   -0.35224
國泰中小成長基金-新台幣                                            43.96000   44.12000  -0.16000   -0.36265
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.29740    4.30980  -0.01240   -0.28772
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68200    0.68370  -0.00170   -0.24865
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72950    0.73130  -0.00180   -0.24614
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.41000   19.44000  -0.03000   -0.15432
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.38060   42.26050   0.12010    0.28419
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29930    2.30240  -0.00310   -0.13464
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32950    0.32980  -0.00030   -0.09096
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12930   10.12850   0.00080    0.00790
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14950    8.14880   0.00070    0.00859
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.31550    2.33130  -0.01580   -0.67773
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33410    0.33620  -0.00210   -0.62463
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.41510   10.47090  -0.05580   -0.53291
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34270    0.34260   0.00010    0.02919
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47460   10.46030   0.01430    0.13671
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.14780    4.17280  -0.02500   -0.59912
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59740    0.60070  -0.00330   -0.54936
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.72000   18.81000  -0.09000   -0.47847
國泰中港台基金-人民幣                                               3.07290    3.09980  -0.02690   -0.86780
國泰中港台基金-美元                                                 0.44810    0.45180  -0.00370   -0.81895
國泰中港台基金-新台幣                                              13.88000   13.98000  -0.10000   -0.71531
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10420   10.10350   0.00070    0.00693
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.22190   10.21860   0.00330    0.03229
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.27960   10.26540   0.01420    0.13833
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.82000   26.57000   0.25000    0.94091
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.33000   12.47000  -0.14000   -1.12269
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.79000   32.08000   0.71000    2.21322
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35350    0.35320   0.00030    0.08494
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33340    0.33310   0.00030    0.09006
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33420    0.33400   0.00020    0.05988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.99620   10.97710   0.01910    0.17400
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.37730   10.35930   0.01800    0.17376
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.41240   10.39430   0.01810    0.17413
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46110   12.46100   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42370    0.42340   0.00030    0.07085
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37470    0.37450   0.00020    0.05340
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45220    0.45190   0.00030    0.06639
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54450    0.54370   0.00080    0.14714
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53290    2.53660  -0.00370   -0.14586
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36830    0.36870  -0.00040   -0.10849
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52610    0.52630  -0.00020   -0.03800
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48950    0.48980  -0.00030   -0.06125
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16670    0.16670   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.26000    5.25000   0.01000    0.19048
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62020    0.62020   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.28000   19.26000   0.02000    0.10384
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.78000   18.76000   0.02000    0.10661
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88170    0.88100   0.00070    0.07946
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.89000   20.91000  -0.02000   -0.09565
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.55000   22.58000  -0.03000   -0.13286
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54340    2.55100  -0.00760   -0.29792
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37070    0.37170  -0.00100   -0.26903
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31850    0.31930  -0.00080   -0.25055
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.47660   11.49570  -0.01910   -0.16615
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.85870    9.87510  -0.01640   -0.16607
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52620    0.52720  -0.00100   -0.18968
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39990    0.40180  -0.00190   -0.47287
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.03000   12.08000  -0.05000   -0.41391
國泰科技生化基金                                                   34.40000   34.46000  -0.06000   -0.17411
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.94000   29.89000   0.05000    0.16728
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.17000   12.19000  -0.02000   -0.16407
國泰美國費城半導體基金                                             15.20000   14.89000   0.31000    2.08193
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.74910   43.62130   0.12780    0.29298
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.36710   17.39490  -0.02780   -0.15982
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.99290   22.91890   0.07400    0.32288
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.28850   44.10540   0.18310    0.41514
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.91570   44.81520   0.10050    0.22425
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.93910   42.85040   0.08870    0.20700
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80830   12.80460   0.00370    0.02890
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17630   13.17310   0.00320    0.02429
國泰紐幣保本基金                                                   12.75170   12.74960   0.00210    0.01647
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.65000   23.75000  -0.10000   -0.42105
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.65000   23.75000  -0.10000   -0.42105
國泰富時中國A50基金                                                21.98000   22.04000  -0.06000   -0.27223
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.56170   46.41380   0.14790    0.31866
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34670    0.34640   0.00030    0.08661
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50260    0.50190   0.00070    0.13947
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.35980   42.30400   0.05580    0.13190
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.03000   20.93000   0.10000    0.47778
國泰新興市場基金-美元                                               0.39530    0.39750  -0.00220   -0.55346
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.28000   12.34000  -0.06000   -0.48622
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44560    2.44450   0.00110    0.04500
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50820    1.50760   0.00060    0.03980
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36640    0.36620   0.00020    0.05461
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22820    0.22810   0.00010    0.04384
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35700    0.35690   0.00010    0.02802
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.09620   11.08280   0.01340    0.12091
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71420    6.70610   0.00810    0.12079
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.34390   44.18030   0.16360    0.37030
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.91030   44.77440   0.13590    0.30352
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.68840   42.58880   0.09960    0.23386
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.33000   38.27000   0.06000    0.15678
國泰標普北美科技ETF基金                                            24.05000   23.75000   0.30000    1.26316
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35440    0.35380   0.00060    0.16959
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.94920   39.90560   0.04360    0.10926
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.62000   22.50000   0.12000    0.53333
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.19000   20.26000  -0.07000   -0.34551
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.32000   18.28000   0.04000    0.21882
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41580    0.41540   0.00040    0.09629
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.53960   12.52320   0.01640    0.13096
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55910   10.54970   0.00940    0.08910
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44840   10.44700   0.00140    0.01340
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.58520   10.57250   0.01270    0.12012
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24140   10.23290   0.00850    0.08307
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16760   10.16620   0.00140    0.01377
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.23110   10.21890   0.01220    0.11939
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96440    9.95830   0.00610    0.06126
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78390    9.78190   0.00200    0.02045
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92380    9.92440  -0.00060   -0.00605
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.75840    9.74860   0.00980    0.10053
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96430    9.95820   0.00610    0.06126
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77920    9.77720   0.00200    0.02046
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92370    9.92430  -0.00060   -0.00605
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.75830    9.74850   0.00980    0.10053
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44130   11.43930   0.00200    0.01748
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10850   10.10210   0.00640    0.06335
第一金大中華基金                                                   26.72000   26.73000  -0.01000   -0.03741
第一金小型精選基金                                                 33.42000   33.45000  -0.03000   -0.08969
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
第一金中國世紀基金-美元                                             8.36570    8.40490  -0.03920   -0.46639
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.36600    8.40510  -0.03910   -0.46519
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76940    9.77010  -0.00070   -0.00716
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36750    8.35830   0.00920    0.11007
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30650   11.30730  -0.00080   -0.00708
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85450    9.84370   0.01080    0.10971
第一金中概平衡基金                                                 27.58000   27.52000   0.06000    0.21802
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32580   15.32560   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.69100  178.68900   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.10100   16.11710  -0.01610   -0.09989
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.10040   16.11640  -0.01600   -0.09928
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.58000   15.58000   0.00000    0.00000
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.59000   15.59000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      11.09630   10.99750   0.09880    0.89839
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    11.09460   10.99560   0.09900    0.90036
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.09190   10.06650   0.02540    0.25232
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.09180   10.06650   0.02530    0.25133
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.49320   13.43920   0.05400    0.40181
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.51150   13.45730   0.05420    0.40276
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.83000   12.77000   0.06000    0.46985
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.86000   12.79000   0.07000    0.54730
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87210    9.88540  -0.01330   -0.13454
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.86790    9.88120  -0.01330   -0.13460
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50140    9.51040  -0.00900   -0.09463
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52570    9.53470  -0.00900   -0.09439
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.75020   10.76480  -0.01460   -0.13563
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38150   10.39140  -0.00990   -0.09527
第一金全球大趨勢基金                                               25.71000   25.58000   0.13000    0.50821
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.39030    9.44240  -0.05210   -0.55177
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48250    6.51840  -0.03590   -0.55075
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.10740   10.11490  -0.00750   -0.07415
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.10780   10.11520  -0.00740   -0.07316
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.98590   10.99390  -0.00800   -0.07277
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.98770   10.99570  -0.00800   -0.07276
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.56870    8.58160  -0.01290   -0.15032
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.50660   10.52250  -0.01590   -0.15110
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28180    9.28490  -0.00310   -0.03339
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28020    9.28210  -0.00190   -0.02047
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.72880    7.73040  -0.00160   -0.02070
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72290    7.72450  -0.00160   -0.02071
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50200    8.50070   0.00130    0.01529
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50270    8.50150   0.00120    0.01412
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58570   11.58520   0.00050    0.00432
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.58640   11.59040  -0.00400   -0.03451
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.24740   10.24950  -0.00210   -0.02049
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.24830   10.25040  -0.00210   -0.02049
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03000   15.02780   0.00220    0.01464
第一金亞洲科技基金                                                 18.28000   18.17000   0.11000    0.60539
第一金亞洲新興市場基金                                             13.49000   13.53000  -0.04000   -0.29564
第一金店頭市場基金                                                  8.30000    8.26000   0.04000    0.48426
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.98490    9.98260   0.00230    0.02304
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.98490    9.98260   0.00230    0.02304
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.97910    9.96620   0.01290    0.12944
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.97910    9.96620   0.01290    0.12944
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.98490    9.98260   0.00230    0.02304
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.98890    9.98610   0.00280    0.02804
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.98490    9.98260   0.00230    0.02304
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.97910    9.96620   0.01290    0.12944
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.98310    9.96980   0.01330    0.13340
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.97910    9.96620   0.01290    0.12944
第一金創新趨勢基金                                                 22.08000   22.09000  -0.01000   -0.04527
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.59400   42.42740   0.16660    0.39267
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.65680   42.51040   0.14640    0.34439
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.33600   42.22860   0.10740    0.25433
第一金電子基金                                                     34.06000   34.01000   0.05000    0.14702
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.25000   19.15000   0.10000    0.52219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.40000   20.22000   0.18000    0.89021
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
統一大中華中小基金(美元)                                            7.26000    7.25000   0.01000    0.13793
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
統一大滿貫基金-A類型                                               34.97000   35.01000  -0.04000   -0.11425
統一大滿貫基金-I類型                                               34.97000   35.01000  -0.04000   -0.11425
統一大龍印基金                                                     14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
統一中小基金                                                       24.31000   24.47000  -0.16000   -0.65386
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84900    9.84460   0.00440    0.04469
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16090    9.15940   0.00150    0.01638
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.90450    8.89540   0.00910    0.10230
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33650   12.33100   0.00550    0.04460
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42770   11.42580   0.00190    0.01663
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.06700   11.05580   0.01120    0.10130
統一台灣動力基金                                                   18.43000   18.50000  -0.07000   -0.37838
統一全天候基金-A類型                                              110.89000  111.58000  -0.69000   -0.61839
統一全天候基金-I類型                                              111.51000  112.20000  -0.69000   -0.61497
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.32320    8.30620   0.01700    0.20467
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.03400    8.01980   0.01420    0.17706
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.07510    8.05230   0.02280    0.28315
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.97290    8.95460   0.01830    0.20436
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66920    8.65380   0.01540    0.17796
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.70600    8.68140   0.02460    0.28336
統一全球債券組合基金                                               12.42950   12.41580   0.01370    0.11034
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.00000   15.91000   0.09000    0.56568
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   14.97000   0.08000    0.53440
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.53000   14.44000   0.09000    0.62327
統一亞太基金                                                       25.07000   25.10000  -0.03000   -0.11952
統一亞洲大金磚基金                                                 12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
統一奔騰基金                                                       59.46000   59.72000  -0.26000   -0.43537
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73690   16.73660   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
統一強漢基金(新台幣)                                               26.13000   26.13000   0.00000    0.00000
統一統信基金                                                       30.66000   30.68000  -0.02000   -0.06519
統一黑馬基金                                                       60.03000   60.27000  -0.24000   -0.39821
統一新亞洲科技能源基金                                             16.32000   16.29000   0.03000    0.18416
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10650    8.09690   0.00960    0.11856
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.78510   10.77240   0.01270    0.11789
統一經建基金                                                       47.00000   47.32000  -0.32000   -0.67625
統一龍馬基金                                                       68.85000   68.86000  -0.01000   -0.01452
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.14000   20.09000   0.05000    0.24888
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.25000   47.09000   0.16000    0.33977
野村中國機會基金                                                   14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38890   10.39770  -0.00880   -0.08463
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36960   10.37150  -0.00190   -0.01832
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.40700   10.39800   0.00900    0.08656
野村巴西基金                                                        7.24000    7.18000   0.06000    0.83565
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
野村台灣高股息基金                                                 25.53000   25.33000   0.20000    0.78958
野村台灣運籌基金                                                   37.60000   37.72000  -0.12000   -0.31813
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83060    9.83560  -0.00500   -0.05084
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76630    9.76400   0.00230    0.02356
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83480    9.83400   0.00080    0.00814
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.44970   10.45500  -0.00530   -0.05069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27440   10.27200   0.00240    0.02336
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05030   10.04960   0.00070    0.00697
野村平衡基金                                                       20.12000   20.09000   0.03000    0.14933
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.52000   14.56000  -0.04000   -0.27473
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.93000   11.99000  -0.06000   -0.50042
野村全球生技醫療基金                                               16.61000   16.58000   0.03000    0.18094
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.19190   10.19620  -0.00430   -0.04217
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.19200   10.18880   0.00320    0.03141
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09810   10.08970   0.00840    0.08325
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.43440   10.43870  -0.00430   -0.04119
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39910   10.39570   0.00340    0.03271
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30850   10.29990   0.00860    0.08350
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13670   10.12800   0.00870    0.08590
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.79100   10.79530  -0.00430   -0.03983
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.71240   10.70900   0.00340    0.03175
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.62200   10.61320   0.00880    0.08292
野村全球品牌基金                                                   29.74000   29.61000   0.13000    0.43904
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.01000   12.98000   0.03000    0.23112
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.75000   19.70000   0.05000    0.25381
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95270   10.95890  -0.00620   -0.05658
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.00320   11.00180   0.00140    0.01273
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76940   10.76640   0.00300    0.02786
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68660    8.69450  -0.00790   -0.09086
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49390    8.49600  -0.00210   -0.02472
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07250    8.07200   0.00050    0.00619
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08730   11.09730  -0.01000   -0.09011
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55700   10.55960  -0.00260   -0.02462
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12860   10.12820   0.00040    0.00395
野村成長基金                                                       31.99000   31.95000   0.04000    0.12520
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.51270    8.54110  -0.02840   -0.33251
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.52780    8.55040  -0.02260   -0.26432
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.74900    8.76640  -0.01740   -0.19849
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.77900    9.81170  -0.03270   -0.33328
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.64670    9.67230  -0.02560   -0.26467
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.88140    9.90110  -0.01970   -0.19897
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28820   10.29240  -0.00420   -0.04081
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19480   10.19350   0.00130    0.01275
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09560   10.08940   0.00620    0.06145
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71200    9.71640  -0.00440   -0.04528
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71330    9.71240   0.00090    0.00927
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82670    9.82070   0.00600    0.06110
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14150   10.13540   0.00610    0.06019
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86020   10.86410  -0.00390   -0.03590
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70680   10.70580   0.00100    0.00934
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.83240   10.82580   0.00660    0.06097
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.10120   10.11050  -0.00930   -0.09198
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.11000   10.11210  -0.00210   -0.02077
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.04200   10.04370  -0.00170   -0.01693
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54740    8.54890  -0.00150   -0.01755
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16490    9.17340  -0.00850   -0.09266
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03700    9.03980  -0.00280   -0.03097
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.09800   10.09900  -0.00100   -0.00990
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.83200   13.83430  -0.00230   -0.01663
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.97060   12.98260  -0.01200   -0.09243
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.50780   10.51100  -0.00320   -0.03044
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45880   10.46500  -0.00620   -0.05925
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44600   10.44520   0.00080    0.00766
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50600   10.50280   0.00320    0.03047
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.75640   10.76270  -0.00630   -0.05854
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72030   10.71950   0.00080    0.00746
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69910   10.69580   0.00330    0.03085
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.68610   10.68970  -0.00360   -0.03368
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.64030   10.63700   0.00330    0.03102
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.77100   10.75600   0.01500    0.13946
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21870   10.21310   0.00560    0.05483
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87810    9.88090  -0.00280   -0.02834
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50770    9.50530   0.00240    0.02525
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99630    8.99190   0.00440    0.04893
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44190   11.43630   0.00560    0.04897
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35830   10.35480   0.00350    0.03380
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.49320   11.49840  -0.00520   -0.04522
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.92000   10.91750   0.00250    0.02290
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.69060   10.68710   0.00350    0.03275
野村泰國基金                                                       44.36000   44.59000  -0.23000   -0.51581
野村高科技基金                                                     10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.60870   10.59870   0.01000    0.09435
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23490   10.24040  -0.00550   -0.05371
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.77990   10.80300  -0.02310   -0.21383
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63670    9.63380   0.00290    0.03010
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61910    9.61050   0.00860    0.08949
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79940    9.81100  -0.01160   -0.11823
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22260   12.22940  -0.00680   -0.05560
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.12600   14.16060  -0.03460   -0.24434
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12010   11.11680   0.00330    0.02968
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10780   11.09790   0.00990    0.08921
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.49270   11.50640  -0.01370   -0.11906
野村貨幣市場基金                                                   16.34120   16.34100   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.59000   15.63000  -0.04000   -0.25592
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38490   10.38000   0.00490    0.04721
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.29130   10.28050   0.01080    0.10505
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.41420   10.39250   0.02170    0.20880
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27490   10.27970  -0.00480   -0.04669
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23840   10.23710   0.00130    0.01270
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26190   10.26200  -0.00010   -0.00097
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68190   10.68690  -0.00500   -0.04679
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60570   10.60450   0.00120    0.01132
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66450   10.66460  -0.00010   -0.00094
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.26260   10.25670   0.00590    0.05752
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.27480   10.26140   0.01340    0.13059
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.16670   10.15120   0.01550    0.15269
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.85100   10.84440   0.00660    0.06086
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.81330   10.79920   0.01410    0.13057
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.70540   10.68910   0.01630    0.15249
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.62230   10.60890   0.01340    0.12631
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.99540    7.98540   0.01000    0.12523
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.35140   12.33600   0.01540    0.12484
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37700   10.38390  -0.00690   -0.06645
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.53260   10.55370  -0.02110   -0.19993
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34520   10.34530  -0.00010   -0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42380   10.41280   0.01100    0.10564
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.36740   10.38180  -0.01440   -0.13870
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37740   10.38430  -0.00690   -0.06645
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.53300   10.55410  -0.02110   -0.19992
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34550   10.34560  -0.00010   -0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42740   10.41650   0.01090    0.10464
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.36650   10.38090  -0.01440   -0.13872
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40550   10.41320  -0.00770   -0.07394
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55750   10.57940  -0.02190   -0.20701
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37260   10.37350  -0.00090   -0.00868
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.45190   10.44170   0.01020    0.09769
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.39530   10.41050  -0.01520   -0.14601
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40540   10.41320  -0.00780   -0.07490
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55730   10.57920  -0.02190   -0.20701
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38020   10.38080  -0.00060   -0.00578
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.46730   10.45710   0.01020    0.09754
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39590   10.41110  -0.01520   -0.14600
野村精選貨幣市場基金                                               12.11530   12.11520   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.74000    7.74000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
野村積極成長基金                                                   13.56000   13.54000   0.02000    0.14771
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.77000   37.88000  -0.11000   -0.29039
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.64780   10.64030   0.00750    0.07049
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52430    8.52490  -0.00060   -0.00704
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85980    7.85530   0.00450    0.05729
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70030    7.69530   0.00500    0.06497
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.22980   12.23040  -0.00060   -0.00491
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.94580   10.93950   0.00630    0.05759
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76390   10.75690   0.00700    0.06507
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
野村環球基金-人民幣計價                                            17.99000   17.97000   0.02000    0.11130
野村環球基金-美元計價                                              13.98000   13.95000   0.03000    0.21505
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.73000   19.66000   0.07000    0.35605
野村鴻利基金                                                       24.18000   24.16000   0.02000    0.08278
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90430   16.90410   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.33000   20.41000  -0.08000   -0.39196
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.67000   13.75000  -0.08000   -0.58182
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.72910   10.71850   0.01060    0.09889
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.05110   14.03760   0.01350    0.09617
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77720   10.76950   0.00770    0.07150
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70100   10.69430   0.00670    0.06265
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56540   10.55960   0.00580    0.05493
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46240   10.45800   0.00440    0.04207
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.03390   10.02700   0.00690    0.06881
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.12050   10.11460   0.00590    0.05833
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.99430    9.97800   0.01630    0.16336
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.28600   10.27850   0.00750    0.07297
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44150   10.43680   0.00470    0.04503
凱基台商天下基金                                                   13.78000   13.67000   0.11000    0.80468
凱基台灣精五門基金                                                 22.03000   22.00000   0.03000    0.13636
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.41220   44.25870   0.15350    0.34682
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.81390   45.68190   0.13200    0.28895
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.92900   42.91760   0.01140    0.02656
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.69100   10.66920   0.02180    0.20433
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.60360   44.46870   0.13490    0.30336
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.38670   45.19680   0.18990    0.42016
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.09280   43.96960   0.12320    0.28019
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.31630   11.35020  -0.03390   -0.29867
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59660   11.59650   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       29.75000   29.68000   0.07000    0.23585
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.58000   23.33000   0.25000    1.07158
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.64560   22.42950   0.21610    0.96346
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.59000   17.61000  -0.02000   -0.11357
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.66100   16.69260  -0.03160   -0.18931
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.69000    7.70000  -0.01000   -0.12987
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.89240   40.75960   0.13280    0.32581
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.01700   40.89770   0.11930    0.29170
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.86840   40.76730   0.10110    0.24799
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.57000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.25520   11.24610   0.00910    0.08092
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.47740   12.46430   0.01310    0.10510
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.27000   13.18000   0.09000    0.68285
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.88270   12.81550   0.06720    0.52437
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.37890   10.32490   0.05400    0.52301
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.12770   10.07600   0.05170    0.51310
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.23480   10.17170   0.06310    0.62035
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.37880   10.32490   0.05390    0.52204
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.12770   10.07600   0.05170    0.51310
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.23480   10.17170   0.06310    0.62035
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.21000   12.34000  -0.13000   -1.05348
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.21000   36.44000   0.77000    2.11306
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.32000   32.98000   0.34000    1.03093
富邦上証180基金                                                    31.80000   31.75000   0.05000    0.15748
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19530    0.19510   0.00020    0.10251
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.07000    6.06000   0.01000    0.16502
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.14000    6.14000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.38000   46.43000  -0.05000   -0.10769
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.16860   12.18900  -0.02040   -0.16736
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.24340   11.26220  -0.01880   -0.16693
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87730   10.88490  -0.00760   -0.06982
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.32210   10.33940  -0.01730   -0.16732
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.45660    9.47250  -0.01590   -0.16785
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.15860    9.16500  -0.00640   -0.06983
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.84250   20.83630   0.00620    0.02976
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.65110   11.64850   0.00260    0.02232
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72240   10.70960   0.01280    0.11952
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79690   13.79830  -0.00140   -0.01015
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01970    2.01920   0.00050    0.02476
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43420    9.43520  -0.00100   -0.01060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43070    1.43040   0.00030    0.02097
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37660   12.37530   0.00130    0.01050
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80390    1.80340   0.00050    0.02773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.35240   10.35130   0.00110    0.01063
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52990    1.52950   0.00040    0.02615
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94930   10.94980  -0.00050   -0.00457
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88290   10.88060   0.00230    0.02114
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.19000   15.35000  -0.16000   -1.04235
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.82000   18.43000   0.39000    2.11612
富邦日本東証基金                                                   20.24000   20.09000   0.15000    0.74664
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.20000   47.31000  -0.11000   -0.23251
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.27000   47.20000   0.07000    0.14831
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.81000   53.75000   0.06000    0.11163
富邦台灣心基金                                                     22.52000   22.59000  -0.07000   -0.30987
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.40000   47.35000   0.05000    0.10560
富邦台灣科技指數基金                                               57.57000   57.45000   0.12000    0.20888
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.92400   46.69490   0.22910    0.49063
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.50050   41.35750   0.14300    0.34577
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31600    0.31820  -0.00220   -0.69139
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62310    2.62150   0.00160    0.06103
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35780    0.35750   0.00030    0.08392
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.04160   11.02270   0.01890    0.17146
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24010    2.23870   0.00140    0.06254
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33720    0.33690   0.00030    0.08905
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36550    9.34950   0.01600    0.17113
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.06000   24.22000  -0.16000   -0.66061
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.26000   14.14000   0.12000    0.84866
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.51000   28.94000  -0.43000   -1.48583
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70950   15.70930   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.61000   17.47000   0.14000    0.80137
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.05950   40.98080   0.07870    0.19204
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.40160   43.21770   0.18390    0.42552
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.68960   39.61620   0.07340    0.18528
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.85080   39.74520   0.10560    0.26569
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.18810   41.18890  -0.00080   -0.00194
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.05060   44.89520   0.15540    0.34614
富邦長紅基金                                                       62.78000   62.97000  -0.19000   -0.30173
富邦科技基金                                                       25.09000   25.11000  -0.02000   -0.07965
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.30440   41.25550   0.04890    0.11853
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.04870   43.90820   0.14050    0.31999
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.82540   39.74400   0.08140    0.20481
富邦恒生國企ETF基金                                                21.06000   20.98000   0.08000    0.38132
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.99000   27.84000   0.15000    0.53879
富邦高成長基金                                                     24.22000   24.30000  -0.08000   -0.32922
富邦基金A類型                                                      13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
富邦基金I類型                                                      13.85000   13.89000  -0.04000   -0.28798
富邦深証100基金                                                    10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.98000   20.98000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42750    0.42700   0.00050    0.11710
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52430   12.52220   0.00210    0.01677
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32030    9.31880   0.00150    0.01610
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30230    0.30190   0.00040    0.13249
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51620    8.51480   0.00140    0.01644
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.38760   10.41690  -0.02930   -0.28127
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.05580   11.07520  -0.01940   -0.17517
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.64320    9.67040  -0.02720   -0.28127
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.25840   10.27640  -0.01800   -0.17516
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.61000   18.60000   0.01000    0.05376
富邦精準基金                                                       44.83000   44.94000  -0.11000   -0.24477
富邦精銳中小基金                                                   11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.15000   18.21000  -0.06000   -0.32949
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.87000   21.86000   0.01000    0.04575
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.97000    6.98000  -0.01000   -0.14327
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.66000   16.63000   0.03000    0.18040
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.83000   19.81000   0.02000    0.10096
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.68730   10.71810  -0.03080   -0.28736
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.45880   10.48890  -0.03010   -0.28697
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.66690   10.68350  -0.01660   -0.15538
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.13600   10.16520  -0.02920   -0.28725
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87330    9.90170  -0.02840   -0.28682
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.05660   10.07220  -0.01560   -0.15488
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富達台灣成長基金                                                   31.96000   31.85000   0.11000    0.34537
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.13260   10.14000  -0.00740   -0.07298
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.12480   10.13210  -0.00730   -0.07205
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.93570    9.94470  -0.00900   -0.09050
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.46030   10.46800  -0.00770   -0.07356
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.46710   10.47460  -0.00750   -0.07160
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27290   10.28250  -0.00960   -0.09336
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51200    8.50940   0.00260    0.03055
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22990    9.22680   0.00310    0.03360
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.77050    8.76870   0.00180    0.02053
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.31150   10.30840   0.00310    0.03007
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.39660   10.39300   0.00360    0.03464
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90660    9.90470   0.00190    0.01918
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05660   10.05340   0.00320    0.03183
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.65080    8.64990   0.00090    0.01040
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.95980    9.95840   0.00140    0.01406
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21560    9.21560   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49080   11.48960   0.00120    0.01044
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32460   11.32300   0.00160    0.01413
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60230   10.60220   0.00010    0.00094
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41730    9.41660   0.00070    0.00743
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.56000   15.57000  -0.01000   -0.06423
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88060    8.88120  -0.00060   -0.00676
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.80780    9.80810  -0.00030   -0.00306
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.28490    9.28660  -0.00170   -0.01831
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74630   10.74710  -0.00080   -0.00744
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80020   10.80050  -0.00030   -0.00278
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28750   10.28930  -0.00180   -0.01749
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.43360    9.43440  -0.00080   -0.00848
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.69000    7.74000  -0.05000   -0.64599
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21070   10.20890   0.00180    0.01763
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56670    9.56790  -0.00120   -0.01254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08440    9.08240   0.00200    0.02202
富蘭克林華美中華基金                                               11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.74000   22.73000   0.01000    0.04399
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.52000   22.48000   0.04000    0.17794
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.05680    8.05130   0.00550    0.06831
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18740    9.18760  -0.00020   -0.00218
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17850   10.17870  -0.00020   -0.00196
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68160    9.67510   0.00650    0.06718
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59760   11.58350   0.01410    0.12172
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69070    8.68010   0.01060    0.12212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84100    8.83030   0.01070    0.12117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.93160    9.91950   0.01210    0.12198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.00250   14.01710  -0.01460   -0.10416
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.10530   10.11580  -0.01050   -0.10380
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.07760   10.08810  -0.01050   -0.10408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61040   10.60200   0.00840    0.07923
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.64540    7.63940   0.00600    0.07854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98380    8.97670   0.00710    0.07909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97760    9.96970   0.00790    0.07924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20750   11.19030   0.01720    0.15370
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54150    7.52990   0.01160    0.15405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87940    8.86580   0.01360    0.15340
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02720   10.01180   0.01540    0.15382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.84470   10.83510   0.00960    0.08860
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.64470    7.63800   0.00670    0.08772
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23780    8.23070   0.00710    0.08626
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34200    9.33870   0.00330    0.03534
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42850   10.42480   0.00370    0.03549
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.10910   13.09780   0.01130    0.08627
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.10000    8.11000  -0.01000   -0.12330
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.80000    7.83000  -0.03000   -0.38314
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40880   13.40260   0.00620    0.04626
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美第一富基金                                             39.84000   39.89000  -0.05000   -0.12534
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35340   10.35320   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.11000   15.04000   0.07000    0.46543
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.04000   13.97000   0.07000    0.50107
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.42000   16.32000   0.10000    0.61275
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.23590   10.22720   0.00870    0.08507
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.23590   10.22710   0.00880    0.08605
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09680   10.09940  -0.00260   -0.02574
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09680   10.09940  -0.00260   -0.02574
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.18690   10.18160   0.00530    0.05205
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.18690   10.18150   0.00540    0.05304
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.18680   10.18150   0.00530    0.05206
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.27010   10.25570   0.01440    0.14041
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.27010   10.25570   0.01440    0.14041
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.27010   10.25570   0.01440    0.14041
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.79390    6.75950   0.03440    0.50891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.90670   10.93710  -0.03040   -0.27795
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59850    9.58930   0.00920    0.09594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.61610   11.60500   0.01110    0.09565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80480    6.79680   0.00800    0.11770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00540    9.00020   0.00520    0.05778
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.65060   10.64440   0.00620    0.05825
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.01480   11.00190   0.01290    0.11725
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.34000   68.05000   0.29000    0.42616
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.96000   68.73000   0.23000    0.33464
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.53920   62.39940   0.13980    0.22404
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.70000   20.64000   0.06000    0.29070
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.76150   66.51020   0.25130    0.37784
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.16020   65.91220   0.24800    0.37626
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87930   11.87870   0.00060    0.00505
復華人生目標基金                                                   40.57730   40.67060  -0.09330   -0.22940
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華中小精選基金                                                   68.53000   68.68000  -0.15000   -0.21840
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.81820   52.74170   0.07650    0.14505
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.36410   62.25000   0.11410    0.18329
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     30.54000   30.62000  -0.08000   -0.26127
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.23000   13.12000   0.11000    0.83841
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.91000   20.72000   0.19000    0.91699
復華全球平衡基金-美元                                               9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.88000   19.82000   0.06000    0.30272
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.85000   14.62000   0.23000    1.57319
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.37000   14.13000   0.24000    1.69851
復華全球原物料基金                                                  8.52000    8.48000   0.04000    0.47170
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.35000   13.29000   0.06000    0.45147
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.14440   12.13730   0.00710    0.05850
復華全球債券基金                                                   14.80810   14.78770   0.02040    0.13795
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.31000   0.02000    0.13063
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.02000   15.05000  -0.03000   -0.19934
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
復華有利貨幣市場基金                                               13.49570   13.49550   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
復華亞太成長基金                                                   12.73000   12.47000   0.26000    2.08500
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.90000    9.81000   0.09000    0.91743
復華東協世紀基金                                                   12.76000   12.82000  -0.06000   -0.46802
復華南非幣長期收益基金A                                            14.38000   14.34000   0.04000    0.27894
復華南非幣長期收益基金B                                             8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
復華南非幣短期收益基金A                                            14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.61860   67.40440   0.21420    0.31778
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.62000   22.49000   0.13000    0.57803
復華美國新星基金-美元                                              13.19000   13.06000   0.13000    0.99541
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.45000   13.31000   0.14000    1.05184
復華恒生基金                                                       21.99000   21.92000   0.07000    0.31934
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.10000    8.12000  -0.02000   -0.24631
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.24000   32.05000   0.19000    0.59282
復華神盾基金                                                       26.94900   26.98310  -0.03410   -0.12638
復華高成長基金                                                     71.07000   71.17000  -0.10000   -0.14051
復華高益策略組合基金                                               13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
復華貨幣市場基金                                                   14.45920   14.45900   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.35000   18.22000   0.13000    0.71350
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.79000   49.77000   0.02000    0.04018
復華復華基金                                                       22.26000   22.29000  -0.03000   -0.13459
復華華人世紀基金                                                   17.15000   17.01000   0.14000    0.82305
復華傳家二號基金                                                   32.73730   32.91720  -0.17990   -0.54652
復華傳家基金                                                       22.86660   22.90400  -0.03740   -0.16329
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.89000   15.89000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.72000   21.68000   0.04000    0.18450
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.67000   68.56000   0.11000    0.16044
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.47000   0.01000    0.18282
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.72000   23.67000   0.05000    0.21124
復華數位經濟基金                                                   48.00000   48.03000  -0.03000   -0.06246
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06920   10.06600   0.00320    0.03179
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82550    9.82070   0.00480    0.04888
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61380   10.61050   0.00330    0.03110
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22030   10.21540   0.00490    0.04797
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.95770    9.96120  -0.00350   -0.03514
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02980   10.02610   0.00370    0.03690
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.27430   10.27020   0.00410    0.03992
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.89990   10.88410   0.01580    0.14517
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06640   10.06070   0.00570    0.05666
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70290   10.68550   0.01740    0.16284
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.42460   10.41880   0.00580    0.05567
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.06940   11.05140   0.01800    0.16288
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76570   10.76430   0.00140    0.01301
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71340   10.71300   0.00040    0.00373
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.81030   10.79840   0.01190    0.11020
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68820   10.68620   0.00200    0.01872
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.89370   11.89790  -0.00420   -0.03530
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63320   10.63180   0.00140    0.01317
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87090   10.86880   0.00210    0.01932
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.21520   12.21950  -0.00430   -0.03519
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77630   10.77480   0.00150    0.01392
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.91730   10.90430   0.01300    0.11922
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22600   10.22180   0.00420    0.04109
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21740   10.21420   0.00320    0.03133
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.11900   10.10510   0.01390    0.13755
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58490   10.58300   0.00190    0.01795
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76780   10.77460  -0.00680   -0.06311
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58800   10.58690   0.00110    0.01039
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58350   10.58160   0.00190    0.01796
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76710   10.77400  -0.00690   -0.06404
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58480   10.58370   0.00110    0.01039
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43500   10.43410   0.00090    0.00863
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40350   10.40320   0.00030    0.00288
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43300   10.43210   0.00090    0.00863
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40440   10.40410   0.00030    0.00288
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98130   10.98060   0.00070    0.00637
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97210   10.97190   0.00020    0.00182
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.05940   11.04740   0.01200    0.10862
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.30880   10.30130   0.00750    0.07281
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.29650   10.29000   0.00650    0.06317
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.19770   10.18040   0.01730    0.16993
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19290    9.19870  -0.00580   -0.06305
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25760    8.26430  -0.00670   -0.08107
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29480    8.29270   0.00210    0.02532
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99140   11.99890  -0.00750   -0.06251
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.80330   10.81190  -0.00860   -0.07954
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97390   10.97110   0.00280    0.02552
景順主流基金                                                       18.62000   18.45000   0.17000    0.92141
景順台灣科技基金                                                   32.36000   32.05000   0.31000    0.96724
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.50000   24.26000   0.24000    0.98928
景順全球康健基金                                                   19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
景順貨幣市場基金                                                   15.99400   15.99380   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       33.57000   33.31000   0.26000    0.78055
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.07000   14.98000   0.09000    0.60080
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.19000   14.09000   0.10000    0.70972
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61290    8.62230  -0.00940   -0.10902
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96170    7.96170   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.45320   11.46560  -0.01240   -0.10815
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56460   10.56450   0.00010    0.00095
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.91000    7.95000  -0.04000   -0.50314
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.69000   11.74000  -0.05000   -0.42589
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60470    9.60060   0.00410    0.04271
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.87690    9.86210   0.01480    0.15007
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.20860   10.20420   0.00440    0.04312
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.50180   10.48610   0.01570    0.14972
華南永昌永昌基金                                                   20.31000   20.29000   0.02000    0.09857
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.39000   10.79000  -0.40000   -3.70714
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.98930   14.97000   0.01930    0.12892
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
華南永昌全球精品基金                                               17.55000   17.53000   0.02000    0.11409
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
華南永昌物聯網精選基金                                             12.36000   12.31000   0.05000    0.40617
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28160   16.28130   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.29130   25.27440   0.01690    0.06687
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99050   11.99030   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75940   10.75450   0.00490    0.04556
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77170   10.75120   0.02050    0.19068
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97380    9.96930   0.00450    0.04514
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91690    9.89810   0.01880    0.18994
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.61260   10.60720   0.00540    0.05091
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55540   10.53480   0.02060    0.19554
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95840    9.95330   0.00510    0.05124
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.84590    9.82660   0.01930    0.19641
華頓中小型基金                                                     21.50000   21.30000   0.20000    0.93897
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.93600   11.98310  -0.04710   -0.39305
華頓台灣基金                                                       24.15000   24.15000   0.00000    0.00000
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57080   11.57060   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.48000   18.39000   0.09000    0.48940
華頓全球高收益債券基金A                                            14.11900   14.10370   0.01530    0.10848
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23200    8.22300   0.00900    0.10945
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.11000    5.10000   0.01000    0.19608
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.75550    2.76940  -0.01390   -0.50191
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.44400   12.49210  -0.04810   -0.38504
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40030    0.40230  -0.00200   -0.49714
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.00590   12.02630  -0.02040   -0.16963
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.00590   12.02630  -0.02040   -0.16963
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.63400   10.65510  -0.02110   -0.19803
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.77890   10.78480  -0.00590   -0.05471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77840   10.78430  -0.00590   -0.05471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48060    9.48580  -0.00520   -0.05482
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.91420   10.93180  -0.01760   -0.16100
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.91410   10.93170  -0.01760   -0.16100
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.61600    9.63420  -0.01820   -0.18891
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65170    2.65070   0.00100    0.03773
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07390    2.07460  -0.00070   -0.03374
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.24100   12.23690   0.00410    0.03351
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49130    9.48810   0.00320    0.03373
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38440   0.00020    0.05203
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30210    0.30230  -0.00020   -0.06616
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.55000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.02000   16.01000   0.01000    0.06246
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.96000   24.96000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
匯豐安富基金                                                       26.15000   26.15000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       44.64000   44.59000   0.05000    0.11213
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.03000   11.06000  -0.03000   -0.27125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.41000  -0.01000   -0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70460    2.70520  -0.00060   -0.02218
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37050    2.37080  -0.00030   -0.01265
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00080   11.99810   0.00270    0.02250
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06640    8.06320   0.00320    0.03969
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39370    0.39380  -0.00010   -0.02539
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33800    0.33810  -0.00010   -0.02958
匯豐金磚動力基金                                                   15.32000   15.34000  -0.02000   -0.13038
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01270   15.01260   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.53000    5.52000   0.01000    0.18116
匯豐新鑽動力基金                                                   10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.70900    5.69510   0.01390    0.24407
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.55930    9.54590   0.01340    0.14037
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.92000   53.92000   0.00000    0.00000
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.92000   53.92000   0.00000    0.00000
匯豐龍騰電子基金                                                   38.01000   37.92000   0.09000    0.23734
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.80030   12.79080   0.00950    0.07427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.45000   18.52000  -0.07000   -0.37797
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
新光中國成長基金(美元)                                              9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.39720   11.37910   0.01810    0.15906
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.40140   10.39830   0.00310    0.02981
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.81090   10.79310   0.01780    0.16492
新光台灣富貴基金                                                   24.33000   24.39000  -0.06000   -0.24600
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.99000   21.89000   0.10000    0.45683
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.71520   40.65980   0.05540    0.13625
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.16490   43.99860   0.16630    0.37797
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.20000   10.10000   0.10000    0.99010
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.90090   10.88820   0.01270    0.11664
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.73460   10.70760   0.02700    0.25216
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.28080   10.26880   0.01200    0.11686
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11110   10.08570   0.02540    0.25184
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.61000   10.52000   0.09000    0.85551
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50870   15.50850   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.01000   0.03000    0.33296
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
新光亞洲精選基金-美金                                              21.91000   22.06000  -0.15000   -0.67996
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.37000   22.49000  -0.12000   -0.53357
新光店頭基金                                                       23.41000   23.43000  -0.02000   -0.08536
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.18630   40.00710   0.17920    0.44792
新光特選內需收益ETF基金                                            21.07000   21.11000  -0.04000   -0.18948
新光創新科技基金                                                   13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.27050   10.25900   0.01150    0.11210
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.54710   10.53710   0.01000    0.09490
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04870   10.04570   0.00300    0.02986
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.38500    9.37450   0.01050    0.11201
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.61010    9.60100   0.00910    0.09478
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14330    9.13910   0.00420    0.04596
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.87390   40.80810   0.06580    0.16124
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.61650   43.48610   0.13040    0.29987
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
新光澳幣十年期保本基金                                             10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.77100   10.75980   0.01120    0.10409
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52430    9.51420   0.01010    0.10616
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50850    9.49350   0.01500    0.15800
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54580   10.52930   0.01650    0.15671
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.60130   10.58950   0.01180    0.11143
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54090    9.53030   0.01060    0.11122
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48690    9.47580   0.01110    0.11714
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52640   10.51410   0.01230    0.11699
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000    7.42000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.40000   10.51000  -0.11000   -1.04662
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.76340   10.77220  -0.00880   -0.08169
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.60820    9.61620  -0.00800   -0.08319
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61350   10.62260  -0.00910   -0.08567
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60170    9.61000  -0.00830   -0.08637
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65640    9.66360  -0.00720   -0.07451
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67950   10.68740  -0.00790   -0.07392
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.96210   14.96570  -0.00360   -0.02406
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.68730    8.68940  -0.00210   -0.02417
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.31860   41.24730   0.07130    0.17286
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.37050   42.18550   0.18500    0.43854
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.13010   43.01810   0.11200    0.26036
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.29060   43.13910   0.15150    0.35119
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.96870   44.81200   0.15670    0.34968
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.89500   42.73930   0.15570    0.36430
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.59180   46.45340   0.13840    0.29793
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.29140   48.12860   0.16280    0.33826
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.81340   45.55410   0.25930    0.56921
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.68130   10.68140  -0.00010   -0.00094
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.74500   43.61770   0.12730    0.29185
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.91590   40.77770   0.13820    0.33891
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48440   11.48190   0.00250    0.02177
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26980   10.26290   0.00690    0.06723
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.11820   13.10440   0.01380    0.10531
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.80550    9.80100   0.00450    0.04591
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.08000   10.17000  -0.09000   -0.88496
群益大印度基金-人民幣                                              13.26590   13.39560  -0.12970   -0.96823
群益大印度基金-美元                                                12.47660   12.60610  -0.12950   -1.02728
群益大印度基金-新臺幣                                              11.92000   12.03000  -0.11000   -0.91438
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.29480   12.27490   0.01990    0.16212
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.85750   11.84530   0.01220    0.10299
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.95880   10.94110   0.01770    0.16178
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.64210    9.63220   0.00990    0.10278
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.86780    9.85180   0.01600    0.16241
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.71790    8.70890   0.00900    0.10334
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.15040    9.13560   0.01480    0.16200
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.35570    8.34710   0.00860    0.10303
群益中小型股基金                                                   46.45000   46.52000  -0.07000   -0.15047
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.28270   10.28040   0.00230    0.02237
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.54710    9.55060  -0.00350   -0.03665
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02460    9.01840   0.00620    0.06875
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.73180    8.72990   0.00190    0.02176
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10620    8.10920  -0.00300   -0.03700
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.66340    7.65810   0.00530    0.06921
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58500   10.58280   0.00220    0.02079
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64340   11.64100   0.00240    0.02062
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.24030   11.23800   0.00230    0.02047
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38740   10.37530   0.01210    0.11662
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.42680    8.44500  -0.01820   -0.21551
群益中國新機會基金N-美元                                            7.73860    7.76000  -0.02140   -0.27577
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.47310    7.48930  -0.01620   -0.21631
群益中國新機會基金-美元                                             8.27380    8.29670  -0.02290   -0.27601
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
群益平衡王基金                                                     20.11290   20.07980   0.03310    0.16484
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.40000    6.43000  -0.03000   -0.46656
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98050   12.04330  -0.06280   -0.52145
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.43560   11.50240  -0.06680   -0.58075
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.26250   10.31630  -0.05380   -0.52150
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.79530    9.85250  -0.05720   -0.58056
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.43870   10.44560  -0.00690   -0.06606
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.22040   10.22680  -0.00640   -0.06258
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23920    9.24530  -0.00610   -0.06598
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23230    9.23810  -0.00580   -0.06278
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.49940   10.50630  -0.00690   -0.06567
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.54120   10.54790  -0.00670   -0.06352
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40230    9.40850  -0.00620   -0.06590
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87830    9.88450  -0.00620   -0.06272
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.26630   11.24900   0.01730    0.15379
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77440    7.76250   0.01190    0.15330
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.72470   10.71860   0.00610    0.05691
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54260   10.53760   0.00500    0.04745
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.64050   10.62420   0.01630    0.15342
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93960    9.93390   0.00570    0.05738
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87780    9.87320   0.00460    0.04659
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96980    9.95450   0.01530    0.15370
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.72480   10.71870   0.00610    0.05691
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54250   10.53750   0.00500    0.04745
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.64040   10.62410   0.01630    0.15342
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93960    9.93400   0.00560    0.05637
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87770    9.87300   0.00470    0.04760
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96980    9.95450   0.01530    0.15370
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.80470    9.80240   0.00230    0.02346
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.04250   16.03870   0.00380    0.02369
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.95000   15.92000   0.03000    0.18844
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.33000   12.41000  -0.08000   -0.64464
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.60230   10.75330  -0.15100   -1.40422
群益印度中小基金N-美元                                              8.90080    9.03300  -0.13220   -1.46352
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.48000    8.59000  -0.11000   -1.28056
群益印度中小基金-人民幣                                            14.35320   14.55750  -0.20430   -1.40340
群益印度中小基金-美元                                              12.73060   12.91960  -0.18900   -1.46289
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.83000   15.04000  -0.21000   -1.39628
群益多利策略組合基金                                               11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
群益多重收益組合基金                                               14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
群益多重資產組合基金                                               15.61000   15.60000   0.01000    0.06410
群益安家基金                                                       25.32360   25.39560  -0.07200   -0.28351
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15920   16.15900   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.54000   21.46000   0.08000    0.37279
群益亞太中小基金                                                   10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.77000   16.80000  -0.03000   -0.17857
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58620   10.57360   0.01260    0.11916
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83240    7.82310   0.00930    0.11888
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.28490   10.27260   0.01230    0.11974
群益店頭市場基金                                                   96.25000   96.03000   0.22000    0.22910
群益東方盛世基金                                                    9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
群益東協成長基金-人民幣                                            13.75800   13.80610  -0.04810   -0.34840
群益東協成長基金-美元                                              12.07680   12.12630  -0.04950   -0.40820
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.93160   11.91330   0.01830    0.15361
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.25000   11.23590   0.01410    0.12549
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.66560   10.64340   0.02220    0.20858
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.79380    9.77870   0.01510    0.15442
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.23780    9.22620   0.01160    0.12573
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.75580    8.73750   0.01830    0.20944
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.02860   11.00560   0.02300    0.20898
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.58420    9.56950   0.01470    0.15361
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.40190    9.39000   0.01190    0.12673
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.78150    9.76110   0.02040    0.20899
群益長安基金                                                       30.22000   30.33000  -0.11000   -0.36268
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.56010   10.52700   0.03310    0.31443
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.97500   15.92470   0.05030    0.31586
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.54000   15.48000   0.06000    0.38760
群益真善美基金                                                     15.81420   15.79350   0.02070    0.13107
群益馬拉松基金                                                    121.62000  121.16000   0.46000    0.37966
群益深証中小板基金                                                 11.69000   11.60000   0.09000    0.77586
群益創新科技基金                                                   33.42000   33.27000   0.15000    0.45086
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.56430    9.58930  -0.02500   -0.26071
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.80330    8.83170  -0.02840   -0.32157
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.41560   10.44290  -0.02730   -0.26142
群益華夏盛世基金-美元                                               9.70670    9.73790  -0.03120   -0.32040
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.13000   16.16000  -0.03000   -0.18564
群益奧斯卡基金                                                     30.21000   30.31000  -0.10000   -0.32992
群益新興金鑽基金-美元                                              11.77230   11.80690  -0.03460   -0.29305
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
群益葛萊美基金                                                     24.05000   24.02000   0.03000    0.12490
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.63000   21.60000   0.03000    0.13889
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.20860   11.18830   0.02030    0.18144
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.05100   11.03760   0.01340    0.12140
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.14980   11.12450   0.02530    0.22743
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.88560   10.86600   0.01960    0.18038
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.73300   10.72000   0.01300    0.12127
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.82860   10.80400   0.02460    0.22769
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.20840   11.18820   0.02020    0.18055
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.05130   11.03800   0.01330    0.12049
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.88570   10.86600   0.01970    0.18130
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.73250   10.71950   0.01300    0.12127
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01270   13.01390  -0.00120   -0.00922
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84880   11.85460  -0.00580   -0.04893
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74300   11.74910  -0.00610   -0.05192
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73510    8.73600  -0.00090   -0.01030
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05250    9.05690  -0.00440   -0.04858
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55010    8.55450  -0.00440   -0.05143
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31420   10.31930  -0.00510   -0.04942
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01510   10.01990  -0.00480   -0.04790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.47000   30.46000   0.01000    0.03283
德信中國精選成長基金                                               11.84000   11.94000  -0.10000   -0.83752
德信台灣主流中小基金                                               20.09000   20.20000  -0.11000   -0.54455
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98520   11.98500   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.84000   32.88000  -0.04000   -0.12165
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.93100   10.93040   0.00060    0.00549
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83180   10.83050   0.00130    0.01200
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71540   11.71520   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.96000   16.99000  -0.03000   -0.17657
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.12000   18.06000   0.06000    0.33223
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.67470   10.68350  -0.00880   -0.08237
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.14430   16.15820  -0.01390   -0.08602
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29250    8.28770   0.00480    0.05792
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23020   11.23560  -0.00540   -0.04806
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20150   12.20740  -0.00590   -0.04833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.06520   14.05710   0.00810    0.05762
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摩根大歐洲基金                                                     17.34000   17.30000   0.04000    0.23121
摩根中小基金                                                       22.68000   22.61000   0.07000    0.30960
摩根中國A股基金                                                    15.13000   15.18000  -0.05000   -0.32938
摩根中國A股基金(美元)                                              11.79000   11.84000  -0.05000   -0.42230
摩根中國亮點基金                                                   13.09000   13.15000  -0.06000   -0.45627
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.72170   11.72510  -0.00340   -0.02900
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.98690   13.00410  -0.01720   -0.13227
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.95000    9.96100  -0.01100   -0.11043
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.65820   13.66210  -0.00390   -0.02855
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.75330   15.77410  -0.02080   -0.13186
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.87000   19.82000   0.05000    0.25227
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.87000   19.82000   0.05000    0.25227
摩根台灣增長基金                                                   51.15000   50.98000   0.17000    0.33346
摩根平衡基金                                                       28.02000   28.01000   0.01000    0.03570
摩根全球α基金                                                     18.90000   18.85000   0.05000    0.26525
摩根全球平衡基金                                                   16.41700   16.43700  -0.02000   -0.12168
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52260    9.52750  -0.00490   -0.05143
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.65180   10.66070  -0.00890   -0.08348
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07180   10.07950  -0.00770   -0.07639
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.70530   11.71140  -0.00610   -0.05209
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.45250   10.46050  -0.00800   -0.07648
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.83660   10.87310  -0.03650   -0.33569
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.43120   14.47980  -0.04860   -0.33564
摩根亞洲基金                                                       60.73000   61.00000  -0.27000   -0.44262
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.52090    8.51300   0.00790    0.09280
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.05870   10.05320   0.00550    0.05471
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.90520    8.89990   0.00530    0.05955
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.96850   12.95640   0.01210    0.09339
摩根東方內需機會基金                                               19.22000   19.31000  -0.09000   -0.46608
摩根東方科技基金                                                   32.15000   31.96000   0.19000    0.59449
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
摩根金龍收成基金                                                   22.44000   22.48000  -0.04000   -0.17794
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13230   15.13220   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.98000   14.05000  -0.07000   -0.49822
摩根新金磚五國基金                                                 12.99000   13.05000  -0.06000   -0.45977
摩根新絲路基金                                                      9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
摩根新興35基金                                                     13.89000   13.94000  -0.05000   -0.35868
摩根新興日本基金                                                   23.16000   23.29000  -0.13000   -0.55818
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.45130    7.43000   0.02130    0.28668
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.85010    9.82530   0.02480    0.25241
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.68670    9.66150   0.02520    0.26083
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.46950   11.43620   0.03330    0.29118
摩根新興科技基金                                                   53.79000   53.45000   0.34000    0.63611
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       9.00350    9.00150   0.00200    0.02222
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.72160    9.72910  -0.00750   -0.07709
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.17150    9.17790  -0.00640   -0.06973
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.72660   10.72410   0.00250    0.02331
摩根龍揚基金                                                       33.51000   33.57000  -0.06000   -0.17873
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33340    9.32730   0.00610    0.06540
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53610   11.52860   0.00750    0.06506
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.73000   20.80000  -0.07000   -0.33654
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61520   12.61500   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66360   10.66540  -0.00180   -0.01688
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68520   10.68050   0.00470    0.04401
聯邦中國龍基金                                                     26.47000   26.34000   0.13000    0.49355
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.72170   12.71540   0.00630    0.04955
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.86790   11.86240   0.00550    0.04636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76370   10.75210   0.01160    0.10789
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.46410   10.45930   0.00480    0.04589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81700    9.81260   0.00440    0.04484
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.89680    8.88720   0.00960    0.10802
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11940   10.11280   0.00660    0.06526
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.25960   10.24210   0.01750    0.17086
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.10530   10.08710   0.01820    0.18043
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.34210   10.31250   0.02960    0.28703
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.59190    9.57470   0.01720    0.17964
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.81270    9.78470   0.02800    0.28616
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.63750   11.62630   0.01120    0.09633
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.40670   11.39700   0.00970    0.08511
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.61710   10.59810   0.01900    0.17928
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.73880   10.72870   0.01010    0.09414
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.51260   10.50300   0.00960    0.09140
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.78470    9.76730   0.01740    0.17815
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.58530   23.46360   0.12170    0.51868
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.67120    9.61440   0.05680    0.59078
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.06570    9.99590   0.06980    0.69829
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.61700    9.56060   0.05640    0.58992
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.99680    9.92750   0.06930    0.69806
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22280   13.22260   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.25000   13.19000   0.06000    0.45489
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.87160   16.84890   0.02270    0.13473
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.01870   12.94200   0.07670    0.59264
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.65980   12.58850   0.07130    0.56639
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.04010   11.97230   0.06780    0.56631
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40780   12.40430   0.00350    0.02822
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56980   11.56060   0.00920    0.07958
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57470   10.57170   0.00300    0.02838
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69350    8.68670   0.00680    0.07828
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.64000   36.51000   0.13000    0.35607
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.27000   18.44000  -0.17000   -0.92191
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.38000   18.55000  -0.17000   -0.91644
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.25000   12.35000  -0.10000   -0.80972
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.35000   16.34000   0.01000    0.06120
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.91000   12.90000   0.01000    0.07752
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.46000   15.53000  -0.07000   -0.45074
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.45000   14.43000   0.02000    0.13860
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.51000   14.48000   0.03000    0.20718
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.12000   21.08000   0.04000    0.18975
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.15000   19.11000   0.04000    0.20931
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.01000   14.99000   0.02000    0.13342
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.01000   15.97000   0.04000    0.25047
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.94000   14.91000   0.03000    0.20121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.87000   12.84000   0.03000    0.23364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.01000   14.97000   0.04000    0.26720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.28000   18.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.21000   0.01000    0.07037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
聯博貨幣市場基金                                                   15.03810   15.03790   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.17970   11.16740   0.01230    0.11014
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.05270   14.04330   0.00940    0.06694
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58840    7.58010   0.00830    0.10950
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.31000   14.30000   0.01000    0.06993
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.45000   0.01000    0.06920
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.23320   10.22500   0.00820    0.08020
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.71540   10.67050   0.04490    0.42079
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24230   10.23360   0.00870    0.08501
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.25630   10.24070   0.01560    0.15233
瀚亞中小型股基金                                                   21.13000   21.26000  -0.13000   -0.61148
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.37000   12.40000  -0.03000   -0.24194
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
瀚亞巴西基金                                                        6.44000    6.39000   0.05000    0.78247
瀚亞外銷基金                                                       40.54000   40.72000  -0.18000   -0.44204
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.09440   11.10330  -0.00890   -0.08016
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.69880   10.70740  -0.00860   -0.08032
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.56860   12.57290  -0.00430   -0.03420
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.53600   10.52480   0.01120    0.10642
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.14800    7.15400  -0.00600   -0.08387
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85540    7.86170  -0.00630   -0.08014
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.01170    8.01450  -0.00280   -0.03494
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.92490    6.91750   0.00740    0.10698
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.58340    8.58640  -0.00300   -0.03494
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.79270    8.80000  -0.00730   -0.08295
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18530    9.19270  -0.00740   -0.08050
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.94650    8.94960  -0.00310   -0.03464
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.76000   11.79000  -0.03000   -0.25445
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.65480   10.66890  -0.01410   -0.13216
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.89290    9.91390  -0.02100   -0.21182
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79820    9.81960  -0.02140   -0.21793
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.87530    9.88830  -0.01300   -0.13147
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.43000   14.55000  -0.12000   -0.82474
瀚亞印度基金-美元                                                  13.61000   13.72000  -0.11000   -0.80175
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.43000   30.63000  -0.20000   -0.65295
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.71000   13.81000  -0.10000   -0.72411
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.94000   12.02000  -0.08000   -0.66556
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.21000   15.29000  -0.08000   -0.52322
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.12000   12.13000  -0.01000   -0.08244
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.47760   12.49900  -0.02140   -0.17121
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.86510   13.86060   0.00450    0.03247
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.42790   11.44720  -0.01930   -0.16860
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19450   11.20510  -0.01060   -0.09460
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.74410   12.73790   0.00620    0.04867
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07160    9.08690  -0.01530   -0.16837
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.48950    9.48640   0.00310    0.03268
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.09650    9.11180  -0.01530   -0.16791
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89870    8.90710  -0.00840   -0.09431
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36100    9.35610   0.00490    0.05237
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.97920   14.95550   0.02370    0.15847
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69680   10.69120   0.00560    0.05238
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.34600   10.34060   0.00540    0.05222
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69110   12.67110   0.02000    0.15784
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.31000   20.43000  -0.12000   -0.58737
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62450   13.62430   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 30.43000   30.15000   0.28000    0.92869
瀚亞高科技基金                                                     58.94000   59.49000  -0.55000   -0.92453
瀚亞理財通基金                                                     26.93000   26.96000  -0.03000   -0.11128
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.83000    8.87000  -0.04000   -0.45096
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞菁華基金                                                       21.90000   22.03000  -0.13000   -0.59010
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.33390   14.30690   0.02700    0.18872
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.46270    9.44480   0.01790    0.18952
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.03590   11.02860   0.00730    0.06619
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.33100   11.30110   0.02990    0.26458
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.34370   10.32610   0.01760    0.17044
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.55100   10.51950   0.03150    0.29944
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24960    8.24420   0.00540    0.06550
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.96070    7.93980   0.02090    0.26323
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.89810    8.89250   0.00560    0.06297
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.35940    8.34530   0.01410    0.16896
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.04530    8.02140   0.02390    0.29795
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.12490   14.10480   0.02010    0.14250
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64940   10.64020   0.00920    0.08646
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94330    9.93520   0.00810    0.08153
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.54610   11.52970   0.01640    0.14224
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17280   10.16400   0.00880    0.08658
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03250   10.01820   0.01430    0.14274
瀚亞歐洲基金                                                       10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
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