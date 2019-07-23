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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     B富邦美債1-3          勝昱              新昕纖   訊聯     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     美時                
天良     寬魚國際 B元大美債1-3          雙鴻              久陽     強生                
南璋              群益15年IG科技債          益通              東林     寶島科              
勝昱              群益10年IG金融債          天剛              欣厚-KY  其祥-KY             
萬國通            國泰5Y+新興債          志嘉              友銓     中華食              
飛寶企業          富邦全球高收債          富驛-KY           倉和     世坤                
精確              國泰中國政金債5+          六角              三圓     冠好                
宏易              富邦中政債0-1                            雙喜     萬國通              
唐鋒              富邦A級公司債                            力泰     聚紡                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     世德                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     精確                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   至興                
天宇              凱基科技債10+                            東凌-KY  萬在                
新零售            群益AAA-AA公司債                            邁達康   健椿                
恩得利            群益15年IG公用債                            綠河-KY  科際精密            
李洲              群益15年EM主權債                            欣泰     唐鋒                
凱柏實業          FH能源債                                     永純                
元炬              FH製藥債                                     台聯電              
及成              FH新興企業債                                     富宇                
和進              國泰A級公司債                                     威潤                
耀勝              群益25年美債                                     天宇                
倚強              FH20年美債                                     唐榮                
錦明              FH中國信用債                                     晉椿                
鑫創              中信高評級公司債                                     強新                
廣寰科            中信優先金融債                                     松和                
點晶              凱基AAA至A公司債                                     力新                
斐成              凱基金融債20+                                     凌網                
泰谷              B凱基美債25+                                     李洲                
典範              國泰A級金融債                                     凱柏實業            
益通              國泰A級科技債                                     及成                
振維              國泰A級公用債                                     倚強                
鴻翊              富邦中國投等債                                     至寶電              
迎輝              富邦金融投等債                                     鑫創                
研勤              元大10年IG銀行債                                     宇環                
欣厚-KY           元大10年IG電能債                                     廣寰科              
兆遠              FH公司債A3                                     杭特                
太欣              FH次順位IG金融債                                     雙鴻                
系統電            FH美元信用債1-5Y                                     幸康                
天剛              群益A級公司債                                     泰谷                
世紀              群益AAA-A醫療債                                     熱映                
華容              中信美國公債20年                                     哲固                
建榮              中信中國債7-10                                     森寶                
立衛              中信中國美元IG債                                     先益                
天揚              B新光美債1-3                                     泓格                
鈺創              B新光美債20+                                     博磊                
佳總              第一金美債20+                                     東林                
合正              第一金金融債 10+                                     富晶通              
金利              第一金科技債 10+                                     盈正                
寶聯通            永豐10年A公司債                                     晟楠                
凱鈺              永豐15年金融債                                     艾恩特              
德宏              永豐7-10年中國債                                     精聯                
合邦              凱基醫療保健債                                     德微                
萬旭              B凱基IG精選15+                                     欣厚-KY             
久正              凱基AAA-AA公司債                                     世紀                
上揚              台新美元銀行債                                     友銓                
全譜              台新中國政策債                                     立衛                
易通展            新光15年IG金融債                                     合正                
茂迪              富邦新興投等債                                     慕康生醫            
安鈦克            富邦歐洲銀行債                                     凱鈺                
元隆              生泰                                         通泰                
沛亨              合世                                         彩富                
九暘              杏昌                                         合邦                
凱碩              易威                                         亞元                
全達              天良                                         萬旭                
奧斯特            豪展                                         訊達                
保銳              南璋                                         撼訊                
越峰              勝昱                                         順發                
商丞              萬國通                                       上揚                
英格爾            東隆興                                       全譜                
士開              飛寶企業                                     元隆                
昇益              捷邦                                         沛亨                
志嘉              精確                                         廣錠                
富裔              江興鍛                                       神盾                
燦星旅            宏易                                         長科                
富驛-KY           唐鋒                                         光菱                
劍湖山            聚和                                         全達                
德記              聯光通                                       奧斯特              
泰偉              通訊-KY                                      宏捷科              
華義              榮群                                         大世科              
昇華              天宇                                         森田                
得利影            新零售                                       三圓                
鼎創達            恩得利                                       力泰                
愛地雅            李洲                                         理銘                
邦泰              凱柏實業                                     富裔                
                  元炬                                         燦星旅              
                  及成                                         富驛-KY             
                  和進                                         易飛網              
                  耀勝                                         亞都                
                  倚強                                         老爺知              
                  錦明                                         東凌-KY             
                  鑫創                                         紅馬-KY             
                  東碩                                         弘帆                
                  廣寰科                                       關中                
                  點晶                                         大展證              
                  斐成                                         泰偉                
                  加百裕                                       得利影              
                  幸康                                         隆中                
                  泰谷                                         時報                
                  典範                                         旭然                
                  旭軟                                         鼎創達              
                  利機                                         捷必勝-KY            
                  益通                                         旭源                
                  矽瑪                                         紅木-KY             
                  振維                                         綠電                
                  鴻翊                                         綠河-KY             
                  迎輝                                         霹靂                
                  先益                                         花王                
                  兆利                                         欣雄                
                  世禾                                         欣泰                
                  禾瑞亞                                       富堡                
                  逸昌                                                             
                  光頡                                                             
                  研勤                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  萬達光電                                                         
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  台半                                                             
                  均豪                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  信音                                                             
                  萬旭                                                             
                  頎邦                                                             
                  久正                                                             
                  雷科                                                             
                  中探針                                                           
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  勝麗                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  大中                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  大世科                                                           
                  博大                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  邁達康                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  宇峻                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  崑鼎                                                             
                  鉅明                                                             
                  大汽電                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
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