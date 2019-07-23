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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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頓S&P布蘭特反1          元大中型100 富邦VIX  綠悅-KY           昶和     興泰     元大寶滬深   
宏洲              富邦科技          本盟              大統新創 新紡     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          錩泰              本盟     怡華     元大台灣50正2   
東華              元大MSCI金融          中化生            健和興   聚隆     安馳       
大魯閣            富邦摩台          中釉              旭隼     昶和     鈺齊-KY    
立益              富邦發達          台光電            遠雄來   大統新創            
佳和              富邦金融          精元              統領     亞崴                
聯發              元大MSCI台灣          映泰              威宏-KY  程泰                
昶和              永豐臺灣加權          光群雷            泰昇-KY  百達-KY             
三洋紡            富邦日本          吉祥全                     氣立                
本盟              國泰日經225          奇鋐                       榮星                
正道              元大歐洲50          智原                       元禎                
瑞利              元大日經225          欣興                       永記                
正峰新            元大美債20反1          揚智                       日勝化              
億泰              元大美元指數          泰碩                       展宇                
懷特              兆豐藍籌30反1          玉晶光                     德淵                
士紙              國泰股利精選30          康控-KY                    華廣                
燁興              元大S&P日圓反1          立積                       高興昌              
千興              富邦歐洲          傳奇                       東明-KY             
威致              FH彭博高收益債          聯茂                       六暉-KY             
華豐              FH彭博新興債          超眾                       申豐                
首利              大台灣高息低波          台表科                     隴華                
麗正              益道瓊美國地產          矽力-KY                    翔耀                
東訊              頓S&P布蘭特反1          南電                       太空梭              
錸德              FH富時高息低波          裕豐                       連宇                
倫飛              禤飁MB短期報酬          杜康-DR                    奇鋐                
虹光              新光內需收益          陽光能源-DR                   遠見                
威盛              FH美國金融股          欣巴巴                     立萬利              
浩鑫              大US高息特別股          佳龍                       聯德                
國碩              光中國政金綠債                                     泰碩                
銘旺科            新光投等債15+                                     玉晶光              
統懋              s光ICE美國權值                                     晶彩科              
翔耀              味全                                         力銘                
太空梭            黑松                                         世芯-KY             
兆勁              台聚                                         新至陞              
麗臺              華夏                                         穎漢                
吉祥全            亞聚                                         立積                
憶聲              台達化                                       詮欣                
科風              宏洲                                         悅城                
力特              嘉裕                                         光聖                
喬鼎              東華                                         易華電              
正達              大魯閣                                       陞泰                
晟鈦              立益                                         華友聯              
聯德              佳和                                         寶徠                
同泰              聯發                                         愛山林              
新世紀            昶和                                         皇昌                
誠研              三洋紡                                       建新國際            
誠創              台南                                         遠雄來              
嘉威              本盟                                         夏都                
聯合再生          士電                                         欣欣                
力銘              正道                                         統領                
亞太電            瑞利                                         客思達-KY            
達能              堤維西                                       同方友友-DR            
太極              恩德                                         晨訊科-DR            
誠美材            正峰新                                       一零四              
清惠              東台                                         欣天然              
慧友              全球傳動                                     新海                
悠克              智伸科                                       川飛                
友勁              億泰                                         台數科              
百一              中化                                         南六                
捷泰              元禎                                         鋼聯                
天瀚              神隆                                         必應                
迅杰              佳醫                                         科定                
華上              雃博                                         三能-KY             
光麗-KY           懷特                                         基勝-KY             
元晶              麗豐-KY                                      波力-KY             
華冠              和成                                         泰昇-KY             
裕豐              士紙                                         政伸                
寶徠              中鋼                                         吉源-KY             
皇昌              燁興                                                             
陽明              中鴻                                                             
六福              千興                                                             
康師傅-DR          威致                                                             
聖馬丁-DR          運錩                                                             
神州-DR           華豐                                                             
耀傑-DR           申豐                                                             
同方友友-DR          首利                                                             
晨訊科-DR          麗正                                                             
友佳-DR           鴻海                                                             
陽光能源-DR          東訊                                                             
精熙-DR           海悅                                                             
中福              錸德                                                             
雷虎              鴻準                                                             
中視              敬鵬                                                             
秋雨              致茂                                                             
新利虹            倫飛                                                             
國光生            虹光                                                             
                  廣達                                                             
                  威盛                                                             
                  浩鑫                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  精技                                                             
                  新巨                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  麗臺                                                             
                  資通                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  晟銘電                                                           
                  威強電                                                           
                  憶聲                                                             
                  欣興                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  宏致                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  時碩工業                                                         
                  太極                                                             
                  康控-KY                                                          
                  誠美材                                                           
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  上福                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  精成科                                                           
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  聯嘉                                                             
                  華上                                                             
                  樺漢                                                             
                  瑞祺電通                                                         
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  尖點                                                             
                  華冠                                                             
                  華東                                                             
                  明基材                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太子                                                             
                  宏普                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  慧洋-KY                                                          
                  六福                                                             
                  玉山金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  大華                                                             
                  大台北                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  中鼎                                                             
                  全國                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  南六                                                             
                  科定
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