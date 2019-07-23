台北‧07月23日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1742561 5103149 34.15 0061 元大寶滬深 204969 327116 62.66 2883 開發金 164596 14963380 1.10 2885 元大金 145968 11686232 1.25 006205 富邦上証 123955 338736 36.59 006206 元大上證50 106877 124778 85.65 2823 中壽 100314 4463582 2.25 3045 台灣大 85579 3433524 2.49 00739 元大MSCI A股 82891 141988 58.38 6116 彩晶 73366 3133933 2.34 2610 華航 72920 5420984 1.35 006207 FH滬深 63993 96892 66.05 00639 富邦深100 60852 241403 25.21 2891 中信金 60578 19496989 0.31 2881 富邦金 54335 10233603 0.53 1312 國喬 52621 906620 5.80 2017 官田鋼 45026 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 42393 12563210 0.34 01002T 土銀國泰R1 40339 1393000 2.90 2317 鴻海 39420 13862990 0.28 2892 第一金 39309 12338557 0.32 1303 南亞 36691 7930821 0.46 2337 旺宏 35010 1840144 1.90 00713 大台灣高息低波 34517 99512 34.69 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00648R 元大S&P500反1 34287 169688 20.21 0055 元大MSCI金融 34283 37154 92.27 1102 亞泥 32985 3361447 0.98 2324 仁寶 31727 4407146 0.72
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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