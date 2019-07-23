台北‧07月23日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 00777B凱基AAA至A公司債 4498 00778B凱基金融債20+ 3500 3105 穩懋 2251 5347 世界 1804 4953 緯軟 1235 8086 宏捷科 907 3527 聚積 820 4147 中裕 579 1569 濱川 456 6188 廣明 412 8155 博智 350 4107 邦特 339 8299 群聯 306 3491 昇達科 204 6488 環球晶 178 1597 直得 170 1785 光洋科 145 4966 譜瑞-KY 132 4123 晟德 104 8446 華研 94 6411 晶焱 85 0062011元大富櫃50 85 6245 立端 76 5274 信驊 72 3169 亞信 70 3587 閎康 65 4735 豪展 60 8942 森鉅 55 8044 網家 54 4163 鐿鈦 52 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6274 台燿 -4243 3227 原相 -2421 5820 日盛金 -1128 6147 頎邦 -993 5349 先豐 -550 6173 信昌電 -510 1795 美時 -390 5009 榮剛 -377 6121 新普 -374 5457 宣德 -306 4126 太醫 -269 3324 雙鴻 -268 5425 台半 -255 8415 大國鋼 -239 4162 智擎 -221 3234 光環 -195 3293 鈊象 -175 6138 茂達 -175 6568 宏觀 -174 5299 杰力 -161 6462 神盾 -159 3483 力致 -145 4947 昂寶-KY -141 4736 泰博 -138 4105 東洋 -84 3611 鼎翰 -67 2732 六角 -63 8924 大田 -50 3217 優群 -48 5478 智冠 -46
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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