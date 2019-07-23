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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧07月23日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
00777B凱基AAA至A公司債      4498  
00778B凱基金融債20+      3500  
3105  穩懋          2251  
5347  世界          1804  
4953  緯軟          1235  
8086  宏捷科         907  
3527  聚積           820  
4147  中裕           579  
1569  濱川           456  
6188  廣明           412  
8155  博智           350  
4107  邦特           339  
8299  群聯           306  
3491  昇達科         204  
6488  環球晶         178  
1597  直得           170  
1785  光洋科         145  
4966  譜瑞-KY        132  
4123  晟德           104  
8446  華研            94  
6411  晶焱            85  
0062011元大富櫃50        85  
6245  立端            76  
5274  信驊            72  
3169  亞信            70  
3587  閎康            65  
4735  豪展            60  
8942  森鉅            55  
8044  網家            54  
4163  鐿鈦            52  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6274  台燿         -4243  
3227  原相         -2421  
5820  日盛金       -1128  
6147  頎邦          -993  
5349  先豐          -550  
6173  信昌電        -510  
1795  美時          -390  
5009  榮剛          -377  
6121  新普          -374  
5457  宣德          -306  
4126  太醫          -269  
3324  雙鴻          -268  
5425  台半          -255  
8415  大國鋼        -239  
4162  智擎          -221  
3234  光環          -195  
3293  鈊象          -175  
6138  茂達          -175  
6568  宏觀          -174  
5299  杰力          -161  
6462  神盾          -159  
3483  力致          -145  
4947  昂寶-KY       -141  
4736  泰博          -138  
4105  東洋           -84  
3611  鼎翰           -67  
2732  六角           -63  
8924  大田           -50  
3217  優群           -48  
5478  智冠           -46
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