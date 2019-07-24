【永豐期貨】台指選擇權盤前－衝高後賣壓湧現 台股開高走低留上影線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 8 點至 10803 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 144.26 點，電子期逆價差縮至 - 5.29 點，金融期逆價差擴至 - 22.4 點。現貨部分，三大法人賣超 11.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 879 口至 15969 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 970 口至 44434 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2221 口至 7284 口。

昨日美股四大指數同步收高，當中科技股領漲盤面，高盛出具報告看好記憶體晶片後市，費半指數大漲近 2% 受惠美光與應材等個股大漲 3% 以上領漲四大指數。台指期早盤受到台積電 ADR 續漲 1.76% 帶動以上漲開出，現貨開盤後也在台積電開盤再創 266.5 的波段新高價帶動下一度衝高挑戰萬一整數大關，且亞股普遍反映中美貿易戰利多出現反彈走勢，但早盤大盤預估量能超過 1500 億元引發市場戒心，台指期盤中 10 點過後賣壓湧現一度回測平盤，盤中多檔強勢股轉弱拖累台股開高走平，終場加權指數收在 10,947.26 點作收，小漲 2.73 點、漲幅 0.02%，成交量 1,263.24 億元。技術面來看，周二指數日 K 終結連二紅但續創兩個月新高，而日 KD 指標持續黃金交叉向上，但指數短線衝高後出現賣壓，且本波過高後技術指標背離更趨嚴重，建議短線可在前波高點與季線間區間操作並嚴設停損。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10800~11000 縮至 10900~11000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.28。VIX 指數上升 0.03 至 1.28。外資持續擴大 Buy Call 部位。選擇權籌整體碼面還是較有利多方。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。