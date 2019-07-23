【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週一美國費半指數大漲，激勵週二台股早盤跳空開高走高，加權指數一度距 11000 點整數關卡僅一步之遙，不過電子三雄台積電、大立光及鴻海均面臨獲利了結賣壓，指數近午盤回吐漲幅並翻黑下挫，收盤勉強小漲 0.02%，由於這兩週將先後有歐洲及美國兩大央行利率會議舉行，預期指數高檔趨於震盪。

《國際金融市場焦點分析》

美國財政部長梅努欽和萊特希澤可能最快下週將前往北京與中國副總理劉鶴進行談判，同時，川普週一與包括 Google、高通及英特爾等 7 家科技巨頭 CEO 會面，並同意這些企業關於華為禁令的要求，為美中貿易緊張關係帶來正面訊息，週二也是中國科創版第二個交易日，個股呈現普跌態勢，對主板資金排擠現象也稍緩，上證指數早盤呈現狹幅整理，午後在華為海思概念以及軍工、汽車板塊拉升下溫和反彈。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞國家石油公司週五晚間暫停 Sharara 油田的運作，因為一個不明團體關閉了油管閥門，加上，市場仍預期伊朗與美國衝突仍將可能加大，帶動原油價格走高，此外，受到美國總統川普昨日再度抨擊聯準會，表示聯準會應該要調降利率，帶動市場樂觀情緒升溫，推動昨日能源商品中的輕原油、布侖特原油及貴金屬中的白銀、鈀金等商品上漲超過 1%。

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